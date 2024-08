Blocage du temps dans ClickUp : Avantages et conseils

"Il me faudrait plus d'heures dans une journée..." ou "comment se fait-il qu'il soit déjà 17 heures ? !" alors que vous avez encore tant de tâches à faire avant la fin de la journée. 😅

Cela vous rappelle quelque chose ?

Que vous travailliez sur un projet et que vous soyez distrait par les médias sociaux, ou que vous ayez des projets personnels qui requièrent votre attention en dehors des heures de travail, mais que les e-mails vous retiennent, il est vraiment facile de s'écarter du droit chemin de nos jours !

Avec toutes les distractions au bureau (et à l'Accueil), la quantité interminable de tâches urgentes, les fils d'e-mails, et ainsi de suite, faire son travail en temps voulu est devenu un problème courant sur le lieu de travail.

S'il n'est pas toujours possible de prévoir les distractions qui nous attendent, on peut en revanche s'y préparer en paramétrant un temps dédié (non négociable) pour se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes.

C'est ce qu'on appelle le bloc de temps ! ⏲ 👀

Cet article de blog vous montrera les avantages du blocage de temps, vous apprendra comment bloquer du temps dans ClickUp pour tirer le meilleur parti de votre temps, prendre le contrôle de vos journées, et gagner dans la vie. 🙌

Qu'est-ce que le bloc de temps ?

Le blocage du temps est un technique de gestion du temps qui vous aide à diviser votre journée en "blocs" de temps plus petits. Chaque bloc de temps est consacré à une seule tâche ou à un groupe de tâches similaires et, contrairement à une checklist de tâches à faire, le blocage du temps donne une structure et une heure assignée au moment où vos tâches doivent être terminées.

Le bloc de temps peut s'avérer utile pour les personnes qui :

🔴 ont de mauvaises compétences en matière de forfaits

ont des difficultés à établir des priorités (ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas)

🔴 N'ont pas d'objectifs clairs

🔴 ne savent pas estimer la durée de leur travail

se sentent démotivés ou ne s'intéressent pas à la tâche à accomplir

Avantages du bloc de temps

Pour de nombreuses personnes , gestion du temps est un problème majeur. Il y a toujours trop de choses à faire et pas assez d'heures dans une journée. Cela peut conduire au stress, à l'épuisement professionnel, à l'anxiété et même à la dépression.

Mais en mettant en place un bloc de temps efficace, vous serez en mesure d'améliorer votre productivité et de vous sentir plus maître de votre vie ! Que vous soyez submergé par la quantité de choses à faire sur votre liste, que vous ayez du mal à vous concentrer sur une tâche à la fois ou que vous ayez tout simplement des compétences insuffisantes en matière de gestion du temps, le blocage du temps vous donnera à coup sûr les limites dont vous avez besoin pour vous remettre sur la bonne voie.

Non seulement le blocage du temps permet d'entraîner votre cerveau à créer des limites saines avec le temps et à former des habitudes saines, mais il présente également divers avantages, notamment :

🟢 La promotion d'une meilleure santé mentale ( réduit le stress et l'anxiété )

🟢 Promouvoir une meilleure organisation des tâches

🟢 Permet d'afficher la charge de travail à l'avance et d'établir des priorités en conséquence pour éviter la surcharge et l'épuisement professionnel

🟢 Permet à vous/votre équipe de déterminer l'échéancier adéquat et de respecter le calendrier 🟢 Augmente la concentration et la productivité

🟢 Permet d'entrer dans un état de flux et d'accomplir un travail en profondeur

En parlant d'état de flux, discutons de ce que c'est et de son assistance en ligne pour le travail en profondeur. ✨

Mon travail et l'état de flux

Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez perdu la notion du temps parce que vous étiez complètement immergé dans l'activité ou la tâche que vous étiez en train de faire ?

Pensez à un moment où, au travail, vous vous êtes senti très concentré, créatif, et où les choses ont coulé naturellement pour vous.

Peut-être cela se produit-il lorsque vous pratiquez votre sport ou votre loisir favori... Quelle que soit la nature de votre activité, c'est ce sentiment et cet état d'esprit qui font que vous l'appréciez tant et qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même.

En psychologie positive, le fait d'être dans un ÉTAT DE FLUX permet au travail en profondeur et aux personnes d'être complètement concentrées et achevées dans la tâche ou l'activité en cours.

Il y a cette concentration qui, une fois qu'elle devient intense, conduit à un sentiment d'extase, un sentiment de clarté. Vous savez exactement ce que vous voulez faire d'un moment à l'autre ; vous obtenez un retour d'information immédiat.

Mihaly Csikszentmihalyi & Jeanne Nakamura, psychologues positifs

Cependant, à une époque pleine de distractions et d'exigences croissantes au travail et à l'Accueil, atteindre cet état de flux créatif et hyper-productif devient de plus en plus difficile.

La commande pour accéder au flux et entrer dans un état de Mon travail en profondeur dans un monde où l'état d'esprit est de plus en plus marqué, nous devons trouver des moyens d'entraîner notre cerveau à bloquer le bruit et créer des systèmes qui nous aideront à améliorer notre capacité d'attention et de concentration - c'est là que le blocage du temps peut nous aider !

Mais le bloc de temps ne vous aide pas seulement à travailler en profondeur, il vous permet aussi d'entraîner votre cerveau au travail superficiel.

Travail en profondeur et travail superficiel

Les activités qui nécessitent un travail en profondeur sont celles qui requièrent toute votre concentration et votre attention. Les activités de travail en profondeur sont mentalement exigeantes et il est recommandé de les Terminer dans un environnement sans distraction pour vous aider à entrer dans un état de flux.

Voici quelques exemples de travail en profondeur :

🟡 Écrire du contenu créatif et informatif (comme ce blog par exemple 😉 )

🟡 Développer des stratégies

🟡 Analyser des données

🟡 Création de rapports

🟡 Codage

D'autre part, les activités de travail superficielles n'exigent pas beaucoup de matière grise pour être faites. Ces tâches mineures ne nécessitent pas toute votre concentration car elles ne sont pas aussi exigeantes sur le plan cognitif.

Voici quelques exemples de travail superficiel :

🟠 Vérifier les e-mails et y répondre

🟠 Organiser son emploi du temps, ses documents et ses tâches

🟠 Vérifier les mises à jour et les notifications

🟠 Répondre aux commentaires

🟠 Tâches administratives

Quels que soient votre rôle et votre secteur d'activité, il est probable que vous équilibriez ces deux types d'activités tout au long de la journée.

La clé est de bloquer du temps. 🔑 ⏳

Le bloc de temps peut vous aider à maximiser votre matière grise, à équilibrer efficacement le travail profond et superficiel et à prévenir l'épuisement professionnel.

Types de blocs de temps

Il existe plusieurs façons d'utiliser le bloc de temps. Comprendre quelles sont vos tâches et quel type de bloc de temps correspond aux besoins de ces tâches sera la clé de votre réussite.Alors, quelles sont les variations du blocage de temps ? Plongeons dans le vif du sujet ! 😊

🟪 Task Batching: regrouper des tâches similaires pour les faire en une seule fois, au lieu de les faire sporadiquement tout au long de la journée

🟨 Day Theming: regrouper des tâches similaires pour une journée et travailler sur chacune d'entre elles de manière dédiée

🟥 Time Boxing: limiter le temps passé sur les tâches

Ces trois types de techniques de blocage du temps peuvent vous aider à mieux découper vos journées et à maintenir votre attention concentrée pour un travail en profondeur.

Bonus : Apprenez à connaître le Pomodoro Technique ! ⏰

Vous pourriez forfaiter et assembler votre emploi du temps sur un agenda quotidien, mais le meilleur et.. manière la plus efficace de paramétrer votre Calendrier est d'utiliser une application de blocages de temps en ligne où vous pouvez facilement ajouter, modifier et afficher vos blocs de temps, comme ClickUp. ClickUp est un outil de gestion des tâches qui offre diverses fonctionnalités personnalisables pouvant vous aider à créer un planning solide de gérer votre temps et d'augmenter votre productivité.

Créez un compte gratuit pour découvrir les fonctionnalités clés suivantes pour le blocage du temps :

Afficher la capacité de travail et les ressources dans la vue Charge de travail

Prochaine étape : Planifier des blocs de temps dans ClickUp

Maintenant que vous avez vu quelques-unes des fonctionnalités clés de ClickUp pour le bloc de temps, montrons comment vous pouvez les utiliser ! Tout d'abord, créez vos tâches dans ClickUp et ajoutez les éléments suivants à chacune d'entre elles :

Ajoutez des descriptions de tâches Ajouter des assignés et des observateurs Ajouter des drapeaux de priorité Ajouter des estimations de durée Ajouter des dates de début et d'échéance Ajouter des étiquettes de tâches Ajouter des Relations et des Dépendances (le cas échéant) Ajouter une checklist de la tâche (si applicable)

Une fois que vous avez créé vos tâches et ajouté tous les détails importants, choisissez votre affichage favori et cliquez dessus pour obtenir une vue d'ensemble de votre emploi du temps !

Pour vous donner une idée de la façon dont vous pouvez bloquer le temps dans ClickUp, voici le PDG de DaSilva Life et consultant ClickUp, Kristi DaSilva la plateforme a été créée par Kristi DaSilva pour vous montrer comment elle gère son emploi du temps dans la plateforme.

Blocage du temps quotidien dans la vue Liste

_J'ai un dossier libellé "Blocage horaire quotidien" qui contient 3 listes, "Matin", "Après-midi" et "Soir"

Dans ces listes, je cartographie ma journée heure par heure afin de maximiser ma productivité. J'attribue différents blocs de temps (30, 60 ou 90 minutes) à l'aide de champs personnalisés > Je _fais cela la veille au soir pour me préparer au lendemain et maximiser ma productivité en ayant un forfait solide

Kristi DaSilva, PDG, DaSilva Life

Le bloc horaire quotidien de Kristi DaSilva dans la vue Liste de ClickUp

Blocage horaire hebdomadaire dans la vue Tableau

_J'aime bien mapper visuellement mes tâches principales dans la vue Tableau pour avoir une idée de ma charge de travail hebdomadaire

_Bien que j'utilise la vue Tout pour voir toutes les tâches de la semaine, j'aime mapper mes principaux thèmes dans mon Bloc de temps hebdomadaire chaque dimanche pour préparer la semaine à venir

Kristi DaSilva, PDG de DaSilva Life

L'emploi du temps quotidien de Kristi DaSilva dans l'affichage Tableau de ClickUp

Utilisation de Google Agenda pour le bloc de temps

Pour tirer le meilleur parti de votre journée, vous devez réserver du temps pour chaque tâche à achever. Le blocage du temps à l'aide d'un Calendrier fonctionnel est une technique qui vous aidera à faire cela.

Tout d'abord, vous pouvez planifier vos blocs avec Google Agenda. Vous pouvez facilement bloquer du temps pour des évènements, des tâches et des rendez-vous, et les coder en couleur selon vos préférences pour vous y référer facilement.

Créer et afficher votre bloc horaire dans Google Agenda

Utilisation des trois types de blocages de temps (time boxing, day theming, task batching) dans Google Agenda

🟨 Thématisation de la journée

🟥 Boxe temporelle

🟪 Mise en lots des tâches

Le plus beau, c'est que Google Agenda vous permet de visualiser vos blocs dans une vue de calendrier pour vous aider à rester sur la bonne voie. Pour vous assurer que vous êtes dans les temps, il vous alertera également lorsque l'évènement suivant est sur le point de commencer pour vous préparer à changer de tâche.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/CleanShot-2021-11-02-at-14.32.06@2x-1400x746.png

/$$$img/

Réception de notifications de Google Agenda avant le début d'un évènement dans votre calendrier

Mais attendez... ça s'améliore à partir d'ici 😉

Si vous souhaitez rationaliser encore davantage votre flux de travail, connectez Google Agenda à ClickUp !

Grâce à l'intégration de Google Agenda et de ClickUp, vous pourrez synchroniser vos tâches et évènements ClickUp avec Google Agenda. La synchronisation bidirectionnelle garantit que les modifications et les mises à jour de l'une ou l'autre application sont synchronisées et actualisées à tout moment.

En outre, vous pouvez choisir d'afficher les évènements de votre Calendrier Google dans l'affichage du Calendrier ClickUp. Si vous modifiez ou reprogrammez un évènement dans l'une ou l'autre application, vous pouvez compter sur ClickUp pour refléter les mises à jour dans les deux applications !

Sérieusement. Vous faites le changement, ClickUp fait le reste. ✅

Intégration de ClickUp et de Google Agenda pour activer la synchronisation bidirectionnelle

Bloquez le bruit et prenez le contrôle de votre temps

La plupart d'entre nous ne dorment pas assez et nous sommes toujours occupés... Si vous voulez être plus productif et vous sentir moins stressé, il est peut-être trop temps de changer.

Le bloc de temps peut être un moyen efficace d'organiser vos journées, classer les tâches par ordre de priorité et gérer son temps plus efficacement.

Cela vous permettra de vous assurer que vous avez l'énergie (mentale) nécessaire pour rester productif tout au long de la journée et de vous accorder des temps de repos entre les périodes de travail.

Efficace gestion du temps les techniques de ce type sont également excellentes pour la santé mentale ! Vous serez en mesure de réduire l'épuisement professionnel en créant des habitudes saines avec des limites autour du moment où vous faites un travail profond ou superficiel chaque jour.

Avec l'aide d'un outil de gestion des tâches comme ClickUp, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour gérer vos journées, un bloc à la fois !

Essayez-le. Essayez-le pour free dès aujourd'hui et commencez à mieux gérer votre temps !

⭐️ Bonus : Regardez la vidéo de ClickUp sur le temps here !