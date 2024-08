10 Meilleures alternatives et concurrents à Google Calendar 2024

Levez la main si vous aimez Google Calendar. 🙋🏼‍♀️

Nous aussi ! Il est gratuit pour une utilisation personnelle avec n'importe quel Compte Google est pratique, intuitif et semble se mettre à jour tout seul. Il n'y a rien de plus simple !

Parfait pour les personnes sur un bloquant le temps ou inondé de réunions, Google Calendar vise à atténuer l'anxiété liée à la gestion de vos journées les plus chargées. Rapide à prendre en main et facile à utiliser, il propose des fonctionnalités pratiques pour personnaliser, automatiser et synchroniser votre agenda calendrier de gestion de projet sur tous les appareils. Mais ce n'est pas le seul application de calendrier pour offrir ce niveau de fonctionnalité... 👀

En fait, il existe une tonne de logiciels qui peuvent rivaliser avec l'utilité de Google Calendar, voire la surpasser. Et compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de partager accidentellement des événements personnels avec l'agenda Google de l'entreprise, il n'est pas inutile de connaître les options qui s'offrent à vous !

Et vous avez frappé à la bonne porte 🙂

Suivez-nous pour découvrir les fonctionnalités indispensables à votre prochaine alternative à Google Calendar, et trouvez 10 des meilleurs concurrents sur le marché aujourd'hui ! Y compris des ventilations détaillées, des avantages et des inconvénients, des informations sur les prix, des notes, et plus encore. 🏆

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Google Calendar ?

Google Agenda fait partie de la suite de produits Google Workspace qui est offerte gratuitement à toute personne disposant d'un compte Gmail pour un usage strictement personnel. Google Agenda se synchronise avec votre compte Gmail, de sorte que les événements mentionnés dans votre boîte de réception sont automatiquement ajoutés à votre agenda, ce qui, à lui seul, peut donner l'impression que votre emploi du temps est très chargé, très rapidement. 😳

Il ne s'agit pas seulement de trouver une application qui en fait plus que Google Calendar, il s'agit de trouver une application qui s'aligne sur les besoins spécifiques de votre équipe. De plus, il est possible qu'en dépit de sa popularité, la liste des fonctionnalités de Google Agenda ne soit pas la mieux adaptée.

Si Google Agenda permet d'ajouter rapidement et facilement des événements à votre semaine, il est moins intuitif lorsque vous commencez à ajouter d'autres calendriers et à créer des tâches. Cela conduit certaines équipes à créer de nouveaux calendriers dans Google Sheets ou même Google Docs pour gérer la gestion des tâches en même temps que leur emploi du temps - c'est là que les choses commencent à devenir trop compliquées.

...Et c'est ainsi que vous vous retrouvez à chercher une alternative à Google Calendar. ✨

Les meilleures alternatives à Google Agenda regroupent vos réunions, vos événements et vos projets dans le même logiciel. Ainsi, au lieu de passer de votre emploi du temps quotidien à vos tâches professionnelles, vous pouvez les consulter d'un seul coup d'œil.

Parmi les autres fonctionnalités clés à rechercher dans une alternative à Google Agenda, citons :

des fonctions d'automatisation pour programmer des événements ou des tâches récurrents

pour programmer des événements ou des tâches récurrents **Des vues multiples pour gérer vos réunions, vos tâches et vos rappels sous tous les angles

Des rappels et des notifications pour ne jamais perdre le fil

pour ne jamais perdre le fil Le suivi du temps pour garder le contrôle de votre productivité tout au long de la semaine

pour garder le contrôle de votre productivité tout au long de la semaine Fonctionnalité de glisser-déposer pour construire et modifier votre emploi du temps en fonction de vos besoins

pour construire et modifier votre emploi du temps en fonction de vos besoins Intégration avec des applications comme Zoom et Slack pour ajouter plus de contexte, de fonctionnalité et de valeur à votre calendrier

avec des applications comme Zoom et Slack pour ajouter plus de contexte, de fonctionnalité et de valeur à votre calendrier La synchronisation sur plusieurs appareils vous permet de garder votre calendrier à portée de main à tout moment

Synchronisez vos réunions à partir d'autres outils de travail avec ClickUp pour gérer l'ensemble de votre journée en mode calendrier

Google Calendar partage un grand nombre de ces fonctionnalités, mais chaque logiciel y apporte sa touche personnelle. C'est une question d'essais, d'erreurs et d'évaluations pour trouver celui qui correspond à votre style de travail. L'inconvénient ? Cela peut prendre énormément de temps. 🫠

Mais heureusement, vous n'avez pas à le faire ! Parce que nous l'avons déjà fait. 🤓

Les 10 meilleures alternatives à Google Calendar en 2024

Pas besoin de prévoir du temps dans votre emploi du temps pour tester les meilleures alternatives à Google Agenda, nous l'avons déjà fait !

Nous avons dressé cette liste des 10 meilleures alternatives à Google Agenda pour toutes les équipes. Vous y trouverez des comparaisons de fonctionnalités, des avantages et des inconvénients, des prix, des évaluations et bien plus encore !

Modifiez facilement les dates d'échéance et ajoutez de nouveaux événements dans ClickUp en glissant et déposant les tâches dans la vue Calendrier

ClickUp est le seul outil de productivité tout-en-un conçu pour regrouper votre emploi du temps, vos tâches et votre travail sur plusieurs applications au sein d'une plateforme dynamique. Les équipes de toute taille, les entreprises et les utilisateurs individuels font confiance à ClickUp pour son riche ensemble de fonctionnalités personnalisables qui leur permettent de tout gérer, de leurs réunions quotidiennes à des projets complexes, le tout à partir d'un seul écran.

Il y a plus de 15 façons de visualiser votre travail dans ClickUp, y compris un Vue du calendrier pour planifier des échéances, trier des tâches et programmer des événements en les faisant simplement glisser sur votre semaine. De plus, ClickUp s'intègre à plus de 1 000 autres outils de travail, y compris Google Calendar ! Ainsi, si vous hésitez à passer à l'agenda, vous ne manquerez pas de stimuler votre productivité avec ClickUp.

Commencez avec Modèle de calendrier de ClickUp ! Télécharger le modèle de calendrier

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs éprouvent une courbe d'apprentissage en s'adaptant à tant de fonctionnalités

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile ClickUp - mais la vue Calendrier l'est 🤓

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (5 510+ commentaires)

: 4.7/5 (5 510+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 510+ commentaires)

2. Calendrier Microsoft Outlook

via Calendrier Microsoft Outlook Microsoft Outlook Calendar est une application permettant aux équipes de gérer leurs activités quotidiennes, leurs événements et pratiquement tous les rendez-vous du calendrier ! Le logiciel est doté d'un grand nombre de fonctionnalités, notamment les rappels, le partage de calendrier, les superpositions pour comparer plusieurs calendriers à la fois, les thèmes avec des couleurs personnalisées, et bien d'autres encore.

Le plus grand avantage de l'utilisation d'Outlook Calendar est son intégration avec d'autres produits Microsoft, tels que Microsoft Teams. La fonction Réunions Teams permet aux utilisateurs de planifier, de participer et d'organiser des réunions et des événements en ligne avec Microsoft Teams sans avoir à ouvrir une fenêtre distincte.

Check out the Intégration de Microsoft Outlook avec ClickUp !

Meilleures caractéristiques du calendrier Microsoft Outlook

Désactivation automatique des liens dangereux contenant des escroqueries par hameçonnage, des virus ou des logiciels malveillants

Importation du calendrier Google dans Outlook pour éviter de saisir à nouveau tous vos rendez-vous

Recherche Outlook pour localiser des messages, des personnes et des documents

Affichage côte à côte des calendriers

Limitations du calendrier Microsoft Outlook

Trop de fonctionnalités peuvent entraver les besoins de planification simples

Avec la fonction d'exportation du calendrier Outlook, les modifications ne sont pas automatiquement répercutées dans le calendrier Google

Prix du calendrier Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar est gratuit avec un compte Microsoft

Calendrier Microsoft Outlook évaluations et critiques

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

3. Calendrier Zoho

via Calendrier Zoho Notre prochaine alternative à Google Calendar est Zoho Calendar. Ce logiciel de calendrier comprend des fonctions telles que des rappels, des listes de tâches et une liste de tâches intégrée. Zoho Calendar peut être intégré à d'autres applications de Zoho et de calendrier, ainsi qu'à Google Calendar et Outlook.

L'un des principaux avantages de Zoho Calendar par rapport à Google Calendar est son intégration avec d'autres applications Zoho. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des tâches et des rendez-vous dans Zoho Calendar pour les visualiser dans Zoho Mail ou créer un contact dans Zoho CRM. Les équipes qui utilisent plusieurs applications Zoho dans le cadre de leur travail bénéficient ainsi d'un flux de travail plus efficace !

Les meilleures caractéristiques de Zoho Calendar

Calendriers publics ou calendriers de groupe pour collaborer avec votre équipe sur des événements professionnels

Smart Add extrait les détails de l'événement à partir des phrases que vous tapez

Mises à jour du statut RSVP et notifications de rappel

Intégration de Zoho Calendar dans les sites web

Limitations de Zoho Calendar

Capacité limitée à gérer les dépendances complexes du calendrier

Flexibilité limitée dans l'adaptation aux besoins spécifiques du projet

Prix de Zoho Calendar

Zoho Calendar est gratuit pour tous les utilisateurs

Capterra: 3.8/5 (5+ reviews)

3.8/5 (5+ reviews) G2: 4.5/5 (50+ avis)

4. Calendrier Teamup

via Calendrier Teamup Teamup Calendar est un logiciel de logiciel de calendrier et de planification . Il permet aux utilisateurs de créer et de gérer des rendez-vous, des événements et des réunions, et de les partager avec d'autres.

Contrairement à Google Calendar, Teamup Calendar peut gérer des besoins de planification complexes. Les utilisateurs ont accès à des options de planification plus avancées telles que la planification des ressources . Par exemple, la fonction Sous-calendrier permet aux utilisateurs de créer différentes couches de calendriers à l'intérieur d'un seul calendrier principal. Il s'agit donc d'une solution appropriée pour les organisations qui ont besoin de gérer des des équipes interfonctionnelles et des ressources.

Calendrier Teamup meilleures caractéristiques

Champs personnalisés pour des catégories spécifiques d'informations sur le travail

Statuts des tâches avec filtrage et priorisation faciles

Champs à choix multiples affichés dans la vue Tableau

Catégories de congés des employés

Limitations du calendrier Teamup

Fonctionnalité limitée pourgestion des parties prenantes et la communication

Interface de calendrier obsolète par rapport à l'application Google Calendar

Prix du calendrier Teamup

Plan gratuit

Plus : 10$/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA)

: 10$/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA) Pro : 25 $/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA)

: 25 $/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA) Business : 60$/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA) : 60 $/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA)

: 60$/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA) : 60 $/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA) Entreprise : 105$/mois par calendrier, facturé annuellement (hors TVA)

Capterra: 4.7/5 (40+ reviews)

4.7/5 (40+ reviews) G2: 4.5/5 (20+ avis)

Check out these Logiciel de gestion des parties prenantes !

5. Blocs de temps

via Blocs temporels L'un des principaux avantages de TimeBlocks par rapport à Google Calendar est son approche de la planification basée sur des blocs. Le blocage du temps est une technique de productivité qui consiste à planifier des blocs de temps pour accomplir des tâches spécifiques. Cette méthode aide les individus à planifier leur journée et à s'assurer qu'ils se concentrent sur leurs priorités et leurs objectifs, plutôt que de perdre du temps sur des activités moins importantes.

TimeBlocks convient mieux aux indépendants et aux entrepreneurs. Les équipes peuvent trouver l'application limitée pour la gestion de projet et le suivi du temps. Si le suivi du temps est une fonction de calendrier non négociable pour vous, essayez ClickUp !

Meilleures caractéristiques de TimeBlocks

Synchronisation des calendriers avec un seul login en utilisant Google, Apple, Outlook, et plus encore

Page de saisie rapide pour écrire votre emploi du temps sans paramétrage complexe

Vue mensuelle du calendrier pour un accès rapide

Interface glisser-déposer

Limitations de TimeBlocks

Capacité limitée à gérer les contraintes et les conflits de ressources

Absence d'une fonction native de suivi du temps

Prix de TimeBlocks

TimeBlocks est une application gratuite

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Camp de base

via Camp de base Outil de gestion de projet et de communication en équipe, Basecamp offre des fonctionnalités comme les listes de tâches, le stockage de fichiers et la messagerie. L'un des principaux avantages de Basecamp par rapport à Google Calendar est qu'il met l'accent sur la collaboration et la communication. Les membres d'une équipe peuvent travailler ensemble plus facilement et partager des informations avec Basecamp grâce à des fonctionnalités telles que la messagerie, les listes de tâches et le stockage de fichiers.

Les chefs de projet peuvent créer et planifier des événements à l'aide de l'application Calendrier. Cet outil permet aux équipes de planifier plus facilement des réunions de contrôle avant la date d'échéance du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Le calendrier du projet affiche les échéances, les tâches, les jalons et les événements pertinents

Tableau de bord du projet, de l'affectation et du calendrier sur une seule page

Messages directs individuels ou de groupe dans l'application

Check-in avec sondage automatique pour l'équipe

Limites de Basecamp

Fonctionnalité limitée de suivi de la progression

Pas de priorités pour les tâches

Prix de Basecamp

Utilisateurs illimités : 299 $/mois, facturation annuelle

: 299 $/mois, facturation annuelle Pour les freelances, les startups ou les petites équipes : 15 $/mois par utilisateur

Capterra: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) G2: 4.1/5 (5 000+ commentaires)

7. Asana

via AsanaAsana est un logiciel de gestion de projet et de collaboration en équipe basé sur le web. Il permet aux utilisateurs d'organiser, de suivre et de gérer des tâches et des projets, et de communiquer avec les membres de l'équipe. L'un des principaux avantages de la fonction de calendrier d'Asana est la possibilité de voir facilement tous vos événements et de gérer les échéances des tâches.

Par exemple, vous pouvez utiliser le filtre du calendrier pour trier n'importe quel projet en fonction de champs personnalisés afin de trouver les priorités, les types de contenu ou le statut d'approbation. Le filtrage du calendrier permet de voir facilement ce qui est dû quand, si un projet est en avance ou en retard, et s'il y a des goulots d'étranglement ou des retards.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

La vue hebdomadaire de la section Mes activités permet de surveiller les échéances et les activités à venir

Catégorisation par couleur dans les calendriers de projet, qui se double d'une valeur de champ personnalisé

Plusieurs vues de calendrier pour les projets personnels ou les projets d'équipe

Gestion des tâches

Limites d'Asana

Prise en charge limitée de la gestion de la qualité du calendrier

Pas d'option d'assignation multiple

Prix d'Asana

Basic : Gratuit

: Gratuit Premium : 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business : 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)

4.5/5 (11 000+ avis) G2: 4.3/5 (9 000+ avis)

Check out these Asana alternatives !

8. Calendrier Apple

via Pomme Apple Calendar est étroitement intégré au reste de l'écosystème Apple, ce qui en fait une bonne option pour les utilisateurs qui utilisent déjà d'autres produits et services Apple.

Cette application de calendrier est préinstallée sur les appareils Apple, de sorte que la disponibilité pour les utilisateurs est limitée. Mais l'un des principaux avantages d'Apple Calendar est la possibilité de configurer plusieurs comptes à partir d'autres services de calendrier tels que Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo, etc. Vous pouvez ainsi consulter vos horaires personnels et professionnels en un seul endroit !

Les meilleures caractéristiques de l'Apple Calendar

Les utilisateurs peuvent afficher tous les calendriers ou des calendriers spécifiques dans une seule fenêtre

Les utilisateurs peuvent ajouter l'adresse d'un événement pour recevoir des notifications de temps de départ en fonction du temps nécessaire pour atteindre la destination

Limites de l'Apple Calendar

Ne convient pas à la gestion de projets ou au suivi du temps par rapport à d'autres applications de calendrier et à des alternatives à Google Calendar

Les événements du calendrier affichent du code HTML, ce qui le rend lourd et difficile à lire

Prix du calendrier Apple

Apple Calendar est gratuit avec un identifiant Apple

Capterra: N/A

N/A G2: 4/5 (160+ commentaires)

_Bonus : Organisez-vous grâce àBonus : Organisez-vous grâce àBonus : Organisez-vous grâce à *Outils d'organisation pour le TDAH* & *ADHD apps* !

9. Lundi.com

via LundiLundi.com est un outil de gestion de projet conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer des tâches, des projets et des flux de travail. Il comprend une fonction de calendrier qui permet aux utilisateurs de planifier et de visualiser les tâches et les échéances sur un calendrier.

L'une des principales fonctions de du calendrier du lundi par rapport à Google Calendar est sa flexibilité et sa personnalisation. Sans ouvrir d'onglets supplémentaires dans le navigateur, utilisez la fonction d'affichage fractionné pour ouvrir côte à côte une vue du calendrier et une vue du tableau. Par exemple, vous pouvez comparer un événement dans la vue Calendrier avec le tableau de projet correspondant dans la vue Tableau.

Monday meilleures caractéristiques

Filtrage de l'affichage du calendrier pour afficher exactement ce que vous voulez voir

Widget de calendrier pour voir quelles tâches appartiennent à quel projet

Flux de travail personnalisables pour faciliter le suivi des projets

Automatisation

Limitations du lundi

Les fonctionnalités ne sont pas approfondies par rapport à d'autres alternatives à Google Calendar sur cette liste

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité premium payante

Prix de Monday

Individuel : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Basic : 8$/place par mois à partir de 3 places

: 8$/place par mois à partir de 3 places Standard : 10$/siège par mois à partir de 3 sièges

: 10$/siège par mois à partir de 3 sièges Pro : 16$/siège par mois à partir de 3 sièges

: 16$/siège par mois à partir de 3 sièges Entreprise : Contactez Monday pour les tarifs

Monday ratings and reviews

Capterra: 4.6/5 (3,300+ reviews)

4.6/5 (3,300+ reviews) G2: 4.7/5 (6,600+ commentaires)

10. ProofHub

via PreuveHub ProofHub est un logiciel de gestion de projet basé sur le web. Il comprend une variété de fonctionnalités telles que l'attribution des tâches, les échéances, le suivi des progrès et un endroit centralisé pour stocker et partager les fichiers. Il comprend également un outil intégré de suivi du temps et un calendrier pour aider les équipes à gérer leur temps et leurs échéances.

L'un des principaux avantages de la fonction calendrier de Proofhub est sa capacité à gérer plusieurs calendriers. Elle permet aux utilisateurs de créer plusieurs calendriers et de les partager avec des équipes transversales. En outre, la fonction de calendrier de Proofhub offre différents niveaux d'accès au calendrier, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler qui peut consulter ou modifier leur calendrier.

Les meilleures caractéristiques de ProofHub

Rappels automatiques pour planifier le travail sur les calendriers

Contrôle de haut niveau sur les équipes et les projets

Les tâches peuvent être assignées à plusieurs utilisateurs

Suivi du temps

Limitations de ProofHub

Ne convient pas pour gérer des flux de travail complexes

Absence de fonctionnalité de budgétisation

Prix de ProofHub

Essentiel : 45 $/mois, facturé annuellement

: 45 $/mois, facturé annuellement Ultimate Control : 89 $/mois, facturation annuelle

Capterra: 4.5/5 (70+ commentaires)

4.5/5 (70+ commentaires) G2: 4.5/5 (70 commentaires)

Prochain point à l'ordre du jour, s'inscrire à ClickUp

Parfois, la commodité de Google Agenda ne suffit pas, laissant votre emploi du temps inorganisé, surchargé et inefficace. Dans ces situations, les alternatives à Google Agenda sont à la fois nécessaires et extrêmement précieuses pour garder vos projets sur la bonne voie !

Tous ces outils vous aideront à accomplir votre travail, mais un seul est conçu pour porter votre productivité à un niveau entièrement nouveau. Cet outil, c'est ClickUp 🙂

Visualisez votre emploi du temps avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la liste, le tableau et le calendrier

Accédez à la vue Calendrier, à un nombre illimité de tâches, à des tonnes de fonctionnalités, de modèles et d'intégrations gratuitement avec le Free Forever Plan de ClickUp. Et lorsque vous êtes prêt à partager vos secrets de gestion du temps avec le reste de l'équipe, passez à n'importe quel plan payant de ClickUp pour aussi peu que 5 $ ! Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui