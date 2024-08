Les 25 meilleures alternatives et concurrents d'Asana pour la gestion de projet en 2024

Si vous faites la transition entre votre boîte de réception, Asana et un tas d'autres applications de travail - ou si vous avez simplement besoin d'un guide sur les logiciels de gestion de projet - nous avons rédigé cet article en pensant à vous !

Imaginez ce scénario de rêve..

Votre liste de choses à faire est longue pour un jeudi ordinaire, mais il n'y a pas de confusion quant aux priorités des tâches. Alors que vous êtes dans une zone de concentration achevée, une avalanche de notifications vient rompre le calme, mais sans vous perturber. Vous avez confiance dans le processus et les systèmes que votre équipe peut suivre et mettre en œuvre. Grâce à cela, vous pouvez changer d'échelle et avoir un impact. ✨

Et si cela ne se limitait pas à nos rêves de productivité les plus fous ? Et si nous pouvions maintenir le flux de nos puits créatifs sans sacrifier notre temps ?

Asana est l'une des applications les plus populaires logiciel de gestion de projet mais cela ne signifie pas qu'il doit être votre défaut. La popularité ne fera pas de bien à votre entreprise si vous vous retrouvez avec des projets inachevés à la fin du trimestre !

La bonne nouvelle ? À partir de cette liste restreinte des meilleures alternatives à Asana, nous vous guiderons à travers les questions et les inquiétudes liées au choix d'un logiciel de gestion de projet.

Les 25 meilleures alternatives à Asana en 2024

1. ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe ClickUp est une solution de gestion de projet gratuite qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de rassembler tout leur travail sous un seul et même outil . Que vous soyez novice en matière d'outils de gestion de projet ou un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour la meilleure productivité de votre vie.

Parmi les centaines de fonctionnalités puissantes offertes par ClickUp, en voici quatre que vous pouvez utiliser pour surmonter la déconnexion entre vos tâches, votre équipe et la technologie.

Fonctionnalité clé n°1: ClickUp Docs

Affichez un tableau dans votre document ClickUp à l'aide des commandes suivantes /Commande slashFormer des dossiers de projet de forme courte à des wikis de ressources robustes avec ClickUp Docs. Les documents sont intégrés à vos projets et à vos tâches, ce qui vous permet de tout gérer en un seul endroit ! Ajoutez à cela une suite de personnalisations, et Docs peut facilement remplacer vos autres outils pour organiser n'importe quel type de données. Asana n'a pas de documents natifs, ce qui fait de ClickUp l'une des alternatives Asana les plus populaires pour la collaboration.

Voici ce que vous pouvez faire dans ClickUp Docs :

Importer du contenu d'autres applications dans ClickUp Docs pour utiliser une mise en forme enrichie et une modification en cours collaborative

Utiliser ClickUp IA pour faire le travail plus rapidement en utilisant un assistant IA pour résumer les notes, les mises à jour de projet et plus encore.

Posez des questions et répondez-y, fournissez des commentaires et des approbations, ou suggérez du contenu avec une mise en forme de texte riche, des embeds et des pièces jointes

Définissez des permissions Doc et partagez votre contenu avec votre organisation (ou le monde entier !)

Appliquez des étiquettes pour filtrer et trouver encore plus rapidement les documents que vous recherchez,et plus encore! 👉 Créer des documents d'aspect professionnel dans ClickUp dès aujourd'hui ! 🤩

Fonctionnalité clé #2: MultipleAssignees dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-multiple-assignees.gif ajouter plusieurs assignés à une tâche sans dupliquer les tâches /$$$img/

Ajouter ou supprimer plusieurs assignés dans une tâche ClickUp Tâches ClickUp peuvent être utilisées pour différents types de travail - devoirs, réunions, revues de conception, OKR -tout ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de rester en phase avec ce qui se passe. Vos projets font-ils souvent appel à deux équipes fonctionnelles ou plus pour atteindre l'objectif ? Combiner les efforts individuels et ceux de l'équipe dans le cadre d'une seule tâche améliore l'efficacité du flux de travail et la productivité !

Nous voulons que chaque personne utilisant ClickUp ait le pouvoir de la personnalisation entre ses mains. Donc, si vous êtes du côté de "une tâche, un assigné", nous vous couvrons ! Le ClickApp des assignés multiples peut être activée ou désactivée pour chaque Espaces.

👉 Ayez l'esprit tranquille en connaissant les responsabilités partagées et les charges de travail réelles de votre équipe grâce à l'option assignés multiples fonctionnalité ! 👥

Fonctionnalité clé #3: L'e-mail dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/email-in-clickup-1-1.png les fonctionnalités clés de ClickUp incluent l'e-mail dans ClickUp /$$$img/

Communiquez à l'intérieur d'une tâche ClickUp et évitez de vous perdre dans votre boîte de réception

Personne n'aime avoir à faire défiler et à développer une chaîne d'e-mails longue d'un kilomètre dans sa boîte de réception - c'est le moyen le plus rapide de retarder les projets ! Les tâches E-mail dans ClickUp cette fonctionnalité permet de réduire les tensions liées aux erreurs de communication, car tout ce que vous devez savoir sur une tâche est regroupé en un seul endroit ! Voici ce que vous pouvez faire :

Passer facilement de l'envoi d'un commentaire à des coéquipiers internes à l'envoi d'un e-mail à toute personne extérieure à ClickUp directement à partir d'une tâche

Organiser les discussions par e-mail dans leur propre fil de discussion ou dans un nouveau commentaire

Créer une (ou plusieurs !) signatures pour chaque membre de ClickUp

Envoyer des réponses sauvegardées à partir d'un modèle

👉 Voir notre Tutoriel sur l'e-mail dans ClickUp pour le voir en action ! 🎥

Fonctionnalité clé #4: ClickUp Automatisations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-automations-1400x931.png les fonctionnalités clés de ClickUp incluent l'automatisation de ClickUp /$$$img/

Parcourez notre bibliothèque d'Automatisations ou créez une Automatisation personnalisée Automatisations dans ClickUp sont indispensables à la gestion de projet agile ! Solution simple mais puissante de gestion de la charge de travail pour n'importe quel flux, l'automatisation permet d'atténuer le poids du travail manuel récurrent : attribution de tâches en fonction de critères, mise à jour de statuts, envoi d'e-mails à des prospects, et bien plus encore !

Si vous êtes intéressé , ClickUp University propose un cours sur les Automatisations et autres fonctionnalités permettant de gagner du temps ! On se voit là-bas ?

ClickUp Pros

Choisissez à partir de100 intégrations nativesainsi que des milliers d'autres disponibles via Zapier et Integromat

Planifiez, gérez et réalisez vos Objectifs quotidiens, hebdomadaires, trimestriels et annuels

IntégrerAsana et ClickUp avec Zapier

ClickUp Cons

Pas de fonctionnalité d'exportation du tableau de bord

Tous les affichages de ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant ! 🔮

ClickUp Pricing *Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois))

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les paramètres de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à atteindre la réussite ! S'il vous plaît contacter les équipes commerciales lorsque vous êtes prêt.

Evaluations des clients de ClickUp * G2 : 4.7/5 (5,400+ avis)

Capterra : 4.7/5 (3,400+ commentaires)

Compare CLICKUP VS ASANA !

2. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/trello-1400x828.png page d'accueil de Trello /$$$img/

via Trello Si vous n'en êtes pas à votre première chasse aux logiciels de gestion de projet, vous avez très certainement déjà rencontré Trello est l'une des alternatives les plus populaires à Asana. Trello organise les projets en tableaux inspirés de Kanban, une méthode de gestion de projet méthode de gestion du flux de travail . Un Tableau est rempli de cartes de tâches contenant des notes, des pièces jointes, des images, des documents et d'autres données permettant de collaborer avec les coéquipiers.

👉 Découvrez pourquoi ClickUp est la meilleure solution par rapport à Trello !

Trello Pros

Créez des commandes pour automatiser presque n'importe quelle action avec la Butler de Trello

Tableau, Échéancier, Tableau,Calendrier partagé, tableau de bord et vues Plan

Trello Cons

Le forfait Free est limité à 10 collaborateurs par environnement de travail

Intégration limitée de l'e-mail

Ne convient pas aux projets de grande envergure

Trello Pricing

Trello propose des forfaits gratuits et payants à partir de 5 $/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Trello

G2 : 4.5/5 (20,410+ avis)

Capterra : 4.4/5 (12,390+ commentaires)

3. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/proofhub-1400x718.png proofhub asana alternative /$$$img/

via PreuveHubPreuveHub est un outil de gestion de projet tout-en-un basé sur le cloud et l'une des nombreuses alternatives à Asana qui permettent aux managers de planifier, d'organiser et de collaborer sur les tâches avec les membres de l'équipe dans un emplacement central. À aider les gestionnaires à gérer les tâches quotidiennes, suivre le temps avec des feuilles de temps, préparer des notes et des listes de choses à faire, le forfait de projet sur les diagrammes de Gantt créer des jalons dans le calendrier et communiquer rapidement par le biais du chat ou de la discussion.

ProofHub Pros

Les tâches peuvent être assignées à plusieurs utilisateurs

Contrôle de haut niveau sur les équipes et les projets

ProofHub Inconvénients

La gestion des notifications peut être améliorée

Pas d'authentification unique avec Google

Prix de ProofHub

ProofHub propose un forfait simple à partir de $$$a pour une facturation annuelle (pas de frais par utilisateur).

Évaluation des clients de ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ avis)

Capterra : 4.5/5 (60+ avis)

4. Ruche /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/hive-1400x674.png page d'accueil de la ruche /$$$img/

via Ruche Hive propose une gestion des tâches, des modèles de planification de projet et un suivi du temps pour refléter la façon dont vous travaillez au quotidien. Choisissez parmi les milliers d'intégrations de Hive pour obtenir les informations dont vous avez besoin à partir de plusieurs sources dans un emplacement centralisé. Les utilisateurs peuvent également créer des listes d'À faire personnalisées et automatiser leur flux de travail pour une plus grande efficacité.

👉 Comparer Hive et ClickUp fonctionnalités !

Hive Pros

Planification automatique des réunions à partir d'une carte de tâches pour une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Projets et tâches illimités

Hive Inconvénients

Pas de fonctionnalité de statuts personnalisés pour assister des processus spécifiques

Le suivi du temps est une fonctionnalité payante

Prix de Hive

Hive propose des forfaits gratuits et payants à partir de 12 $/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Hive

G2 : 4.5/5 (290+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (140+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/wrike-1400x658.png page d'accueil de Wrike /$$$img/

via WrikeLogiciel de gestion de projet Wrike est idéal pour les petites agences qui ont besoin d'un environnement de travail personnalisable pour organiser des calendriers partagés, planifier des projets et collaborer en toute simplicité. De plus, les personnes chargées de l'approbation peuvent accélérer le retour d'information grâce à l'outil de marquage visuel de Wrike.

👉 En savoir plus La structure flexible de ClickUp vous permet de faire plus que Wrike !

Les avantages de Wrike

Le Tableau Kanban permet une visibilité achevée des tâches

Fonctionnalité de suivi du temps permettant de comparer le temps estimé et le temps réel

Wrike Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs (découvrirAlternatives à Wrike)

Les diagrammes de Gantt ne sont pas disponibles dans la version gratuite

Prix Wrike

Wrike propose des forfaits gratuits et payants à partir de 9,80 $/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (2,350+ reviews)

Capterra : 4.2/5 (1,700+ commentaires)

6. ActiveCollab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/activecollab-1400x755.png page d'accueil d'activecollab /$$$img/

via ActiveCollab La prochaine liste est la suivante Collaboration active , l'une des solutions de gestion de projet tout-en-un les plus populaires, permet aux petites équipes de planifier et d'organiser le travail. Cette plateforme dispose d'une interface conviviale et simple pour les projets complexes. Pour commencer, les membres peuvent utiliser des projets échantillons pour tester les options d'organisation.

ActiveCollab Pros

Les projets provenant d'outils de gestion sélectionnés peuvent être importés dans ActiveCollab

Assistance pour le téléchargement de n'importe quel type de fichier dans les tâches et les commentaires

ActiveCollab Inconvénients

Intégrations limitées

La facturation est une fonctionnalité payante

Prix d'ActiveCollab

ActiveCollab propose une version gratuite pour trois membres et des forfaits payants à partir de $$$25/mois par utilisateur.

Évaluation des clients d'ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (70+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (370+ avis)

7. Monday.com /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/monday-1400x575.png page d'accueil de Monday.com /$$$img/

via Monday.com Le prochain sur la liste des alternatives à Asana est Monday.com, une plateforme de gestion de projet intuitive qui permet aux membres de l'équipe de collaborer, de communiquer et de gérer des projets. Elle offre un intervalle de fonctionnalités de gestion de projet puissantes conçues pour aider les équipes à rester organisées et sur la bonne voie, telles que des tableaux de bord conviviaux qui offrent une visibilité en temps réel sur la progression du projet, des fonctionnalités d'automatisation des tâches pour rationaliser les processus, et une API ouverte qui permet l'intégration avec d'autres apps et services.

👉 Comparer Monday.com et ClickUp fonctionnalités !

Monday.com Avantages

Nombre de tableaux et de documents illimités dans le forfait gratuit

Flux de travail personnalisables pour suivre facilement les projets

Monday.com Inconvénients

Les fonctionnalités ne sont pas approfondies par rapport à d'autres alternatives d'Asana sur cette liste

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité premium payante

Prix de Monday.com

Monday.com propose des forfaits gratuits et payants à partir de 8$/mois.

Évaluations des clients de Monday.com

G2 : 4.6/5 (3,290+ avis)

Capterra : 4.6/5 (2,540+ commentaires)

8. NiftyPM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/nifty-1400x800.png page d'accueil de niftypm /$$$img/

via NiftyPMNiftyPM vous permet de travailler sur des projets à grande échelle avec plusieurs membres de l'équipe. Comme la plupart des alternatives à Asana que nous avons listées, c'est un espace de travail collaboratif qui vous aide, vous et votre équipe, à organiser les tâches, à suivre le temps et à gérer les documents.

NiftyPM Avantages

Fonctionnalité de gestion de portfolio permettant d'afficher les membres et les statuts en un coup d'œil

Offre différents rôles et permissions pour les utilisateurs afin de contrôler les niveaux d'accès

NiftyPM Inconvénients

Le forfait Free est limité à deux projets actifs

Forfaits payants pour l'utilisation des fonctionnalités de base

Prix de NiftyPM

NiftyPM propose des forfaits gratuits et payants à partir de 39$/mois.

Évaluation des clients de NiftyPM

G2 : $$$A

Capterra : 4.7/5 (110+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/bitrix24-1400x877.png page d'accueil de bitrix24 /$$$img/

via Bitrix24 Bitrix24 est un logiciel de gestion du travail et de CRM qui aide les équipes à gérer les relations avec les clients, à forfaiter les projets et à collaborer avec d'autres personnes. Dans le forfait Free de Bitrix24, les utilisateurs peuvent définir des rôles pour les tâches, suivre le temps, travailler sur des tâches et ajouter des paramètres par e-mail.

👉 Lire l'intégralité de l'article avis sur Bitrix24 !

Bitrix24 Avantages

Ajout et modification de tâches au cours d'une visioconférence sans pause

Les fonctionnalités de gestion de projet visuelle comprennent des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban

Bitrix24 Inconvénients

Les modèles de tâches et les tâches récurrentes ne sont pas disponibles dans le forfait Free

Les dépendances des tâches sont limitées à 5 dans le forfait gratuit

Prix de Bitrix24

Bitrix24 propose des forfaits gratuits et payants à partir de 39$/mois.

Évaluation des clients de Bitrix24

G2 : 4.1/5 (420+ avis)

Capterra : 4/5 (490+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/airtable-1400x797.png page d'accueil d'Airtable /$$$img/

via Airtable Airtable est l'une des alternatives à Asana les plus populaires. C'est un outil de gestion de projet qui aide les équipes à créer des bases de données détaillées pour leur travail. Les utilisateurs peuvent regrouper et trier les données dans des champs personnalisés avec des affichages comme Grid pour inclure uniquement les informations pertinentes sur le projet.

👉 Lire notre article complet Critique d'Airtable !

Avantages d'Airtable

Outils de glisser-déposer pour une gestion facile

Système personnalisable de lignes et de colonnes pour afficher rapidement les informations

Airtable Inconvénients

Ne convient pas à la gestion de projet agile

Manque de fonctions mobiles

Prix d'Airtable

Airtable propose des forfaits gratuits et payants à partir de 10$/mois.

Évaluation des clients d'Airtable

G2 : 4.6/5 (1,300+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (1,220+ commentaires)

Bonus: Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday.com_*

11. Travail d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/teamwork-1400x702.png page d'accueil du travail d'équipe /$$$img/

via Travail d'équipeTeamwork est un logiciel de collaboration de projet idéal pour les petites entreprises qui cherchent à organiser les tâches pour une navigation simple. Grâce aux calendriers, aux jalons de projet et aux fonctionnalités de mise à jour du statut de Teamwork, les utilisateurs peuvent confortablement assister à la fois les équipes internes et les clients.

👉 Comparer Le travail d'équipe à ClickUp !

Travail d'équipe pour

Pas de coût supplémentaire pour avoir des utilisateurs clients

Fonctionnalité de carnet de notes pour un partage organisé des documents

Travail en équipe Inconvénients

Les modèles de projets ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit

Le chat d'équipe intégré est une fonctionnalité payante

Prix du travail d'équipe

Teamwork propose des forfaits gratuits et payants à partir de 10 $/mois.

Évaluation des clients de Teamwork

G2 : 4.4/5 (940+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (690+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/hubspot-1400x761.png Page d'accueil de HubSpot /$$$img/

via HubSpotHubSpot est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des tâches destiné aux entreprises qui ont besoin de gérer leur entonnoir et leurs relations avec des clients potentiels. La plateforme propose des produits de marketing, de vente, de gestion de contenu, d'opérations et de service à la clientèle. Les utilisateurs peuvent s'inscrire pour utiliser les fonctionnalités gratuites ou passer à des versions premium de ces produits.

Les pros de HubSpot

HubSpot CRM est gratuit hubSpot CRM est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui comprend un tableau de bord de rapports, des informations sur l'entreprise, le suivi des transactions et la gestion du pipeline

Offre la HubSpot Academy pour les professionnels du marketing entrant, des ventes et du service à la clientèle

Les inconvénients de HubSpot

Nombre de fonctionnalités limité en fonction du forfait

Manque de rapports granulaires

Tarifs de HubSpot

HubSpot propose des forfaits gratuits et payants à partir de 45 $/mois.

Évaluation des clients du CMS HubSpot

G2 : 4.5/5 (1,190+ avis)

Capterra : 4.8/5 (50+ avis)

13. Projet ProProfs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/proprofs-1400x829.png Page d'accueil du projet ProProfs /$$$img/

via Projet ProProfsProjet Proprofs est une plateforme web permettant aux équipes de suivre la progression, de collaborer avec d'autres, de partager les commentaires sur les tâches, et bien plus encore. De plus, grâce à des fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que le suivi du temps et la facturation, la facturation des clients n'est pas compliquée !

ProProfs Projet Pros

Messagerie instantanée et capacité de partage de fichiers pour une collaboration sans faille

Diagrammes de Gantt, tableaux Kanban et vue Calendrier pour planifier et gérer les projetsvisualiser les projets ProProfs Projet Cons

Il n'y a pas de forfait gratuit

Les rôles et les permissions sont des fonctionnalités payantes

Prix du projet ProProfs

Proprofs Project propose des forfaits gratuits et payants à partir de 2$/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de ProProfs Project

G2 : 4.4/5 (20+ avis)

Capterra : 4.8/5 (50+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/smartsheet-1400x623.png page d'accueil de Smartsheet /$$$img/

via Smartsheet Smartsheet est un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer, de suivre et de forfaiter plusieurs projets. La fonctionnalité clé de Smartsheet est le Control Center, une solution de gestion de portefeuille et de projet. Les gestionnaires de projet peuvent gagner du temps sur le travail manuel grâce aux capacités d'automatisation du Control Center.

👉 Consultez notre Guide de gestion de projet Smartsheet !

Les pros de Smartsheet

Une image de marque personnalisée peut être appliquée à l'ensemble du compte

La budgétisation des projets permet de voir les heures prévues par rapport aux heures réelles afin de respecter le budget des projets

Smartsheet Inconvénients

Il n'y a pas de forfait Free

Ne convient pas aux petites agences

Prix de Smartsheet

Smartsheet ne fait pas de forfait gratuit. Les forfaits payants commencent à 7$/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de Smartsheet

G2 : 4.4/5 (6,090+ avis)

Capterra : 4.5/5 (2,220+ commentaires)

Compare Asana Vs Smartsheet *_Href/ *Href/ * !

15. Zone de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/workzone-1400x625.png page d'accueil de la zone de travail /$$$img/

via Zone de travail Workzone est un logiciel de gestion de projet doté d'une fonctionnalité efficace d'alerte par e-mail qui conduit les utilisateurs directement à l'élément de tâche important dans Workzone. Idéal pour les entreprises, les équipes peuvent afficher un tableau de bord complet pour visualiser les projets dans les différents services, clients ou campagnes.

👉 Comparer Workzone et ClickUp fonctionnalités !

Workzone Pros

Formulaires personnalisés efficaces de demande de projet

Fonctionnalité de la liste À faire qui envoie automatiquement une liste organisée de tâches

Workzone Inconvénients

Pas de forfait Free

Les options de personnalisation sont des fonctionnalités payantes

Prix de Workzone

Workzone ne fait pas de forfait Free. Les forfaits payants commencent à 24$/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de Workzone

G2 : 4.3/5 (40+ avis)

Capterra : 4.7/5 (160+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/toggl-1400x711.png page d'accueil de Toggl /$$$img/

via Toggl Toggl est un logiciel de gestion de projet composé de trois solutions : Toggl Track, Toggl Plan et Toggl Hire. Les feuilles de route visuelles de Toggl Plan complètent la gestion du changement lorsque la gestion de plusieurs projets dans des tableurs introduit plus de travail que d'assistance.

Toggl Pros

Rationaliser la communication avec des commentaires et des échéanciers de projets partagés

Automatisation des tâches répétitives grâce aux tâches récurrentes

Toggl Inconvénients

Les environnements de travail des utilisateurs invités (parties prenantes externes ou coéquipiers) sont des fonctionnalités payantes

L'exportation des données du projet pour les utiliser avec d'autres outils est une fonctionnalité payante

Prix Toggl

Toggl propose des forfaits gratuits et payants à partir de 8$/utilisateur par mois.

Évaluation des clients des forfaits activés/désactivés de Toggl

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/basecamp-1400x734.png page d'accueil de Basecamp /$$$img/

via Basecamp Basecamp est un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à distance à organiser les tâches, à suivre la progression du projet et à collaborer sur les tâches. Cet outil vise à regrouper la gestion des tâches et la communication au sein de l'équipe de projet sous un même chapiteau grâce à des fonctionnalités telles que les listes de tâches et les tableaux d'affichage.

Basecamp Pour

Fonctionnalité d'enregistrement pour envoyer des questions récurrentes

Fonctionnalité de tableau d'affichage pour publier des annonces, envoyer des mises à jour sur la progression, etc

Basecamp Inconvénients

Ne convient pas aux petites agences qui mènent plusieurs projets de front

Le forfait Free est limité

Prix de Basecamp

Basecamp propose un forfait gratuit et un forfait payant à $99/mois.

Évaluation des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (4,940+ avis)

Capterra : 4.3/5 (13,350+ commentaires)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/jira-1400x680.png page d'accueil de Jira /$$$img/

via Jira Jira est un système de suivi des bugs et des logiciels de projet. Par rapport à Asana, il est orienté vers les équipes agiles et les utilisateurs techniques puissants. Avec des options de rapports avancés, y compris la charge de travail des utilisateurs, l'âge moyen des problèmes et les problèmes récemment créés, les gestionnaires de projet peuvent prendre des décisions éclairées pour.. de forfaiter des sprints plus intelligents .

👉 Lire notre Guide de gestion de projet Jira !

Jira Pros

Personnalisabletableaux scrum pour suivre la progression des travaux

Intégrations avec plus de 3 000 applications

Jira Cons

Interface utilisateur compliquée et la migration alourdissent la gestion des tâches

Pas intuitif pournouveaux utilisateurs de paramétrer des produits

Prix de Jira

Jira propose des forfaits gratuits et payants pour dix utilisateurs à partir de 7,50 $/mois.

Évaluations des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4 440+ avis)

Capterra : 4.4/5 (11 180+ avis)

19. Podio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/podio-1400x739.png page d'accueil de podio /$$$img/

via Podio Podio est un outil de gestion de projet fournissant une structure permettant aux équipes de collaborer plus facilement, de trouver des informations plus rapidement et de choisir entre différents affichages de travail. En outre, les utilisateurs peuvent créer une automatisation des tâches pour que les personnes et les projets restent connectés avec un flux de travail Podio.

Podio Pros

Interface conviviale

Les modules complémentaires de Podio sont disponibles pour des cas d'utilisation spécifiques

Les inconvénients de Podio

Forfait Free limité

Les tableaux de bord commerciaux sont une fonctionnalité payante

Prix de Podio

Podio propose des forfaits gratuits et payants à partir de 7,20 $/mois.

Évaluation des clients de Podio

G2 : 4.1/5 (370+ avis)

Capterra : 4.3/5 (280+ avis)

20. Freedcamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/freedcamp-1400x770.png freedcamp homepage /$$$img/

via Freedcamp Freedcamp est un outil de gestion de projet gratuit qui permet d'organiser les plannings, les tâches, les wikis et bien plus encore pour achever un projet dans les délais et le budget impartis. Achevé avec des intégrations tierces, les utilisateurs obtiendront une image achevée des priorités de la journée et de ce sur quoi se concentrer ensuite. Freedcamp est l'une des meilleures alternatives à Asana pour les équipes disposant d'un budget limité.

Freedcamp Avantages

Tâches, projets et stockage illimités dans tous les forfaits

Fonctionnalités de gestion de la relation client et des factures

Freedcamp Contre

Forfait Free limité

Les wikis sont une fonctionnalité payante

Prix de Freedcamp

Freecamp propose des forfaits gratuits et payants à partir de 1,49 $/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de Freedcamp

G2 : 4.5/5 (120+ avis)

Capterra : 4.6/5 (450+ avis)

21. Scoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/scoro-1400x772.png scoro homepage /$$$img/

via Scoro Scoro est un logiciel de gestion du travail destiné aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à gérer les activités génératrices de revenus pour une facturation rationalisée des clients. Cette alternative à Asana donne aux équipes les moyens de faire évoluer leur mode de travail de la réactivité à la proactivité.

👉 Découvrez pourquoi ClickUp est la meilleure solution que Scoro !

Scoro Pros

Planificateur par glisser-déposer et tableau de tâches Kanban

Suivi des devis et du pipeline

Scoro Contre

Ne convient pas aux équipes agiles

Les fonctionnalités personnalisées manquent de capacités avancées

Prix de Scoro

Scoro offre un essai gratuit de 14 jours et des forfaits payants à partir de $26/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de Scoro

G2 : 4.5/5 (260+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (170+ avis)

22\N- nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ntask-1400x666.png page d'accueil ntask /$$$img/

via nTâche nTask est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud qui aide les équipes à gérer tout, de la planification des ressources aux livrables du projet. Semblable à d'autres alternatives d'Asana sur cette liste, nTask offre des tableaux Kanban pour créer un forfait de projet et de visualiser les tâches. Les utilisateurs peuvent également créer des checklists avec des éléments à faire, afin que rien ne passe à travers les mailles du filet.

nTask Avantages

L'équipeoutils de gestion de la charge de travail pour aligner les équipes à distance

Pièce jointe etgestion des documents nTask Cons

Ne convient pas aux grandes équipes de 50 personnes ou plus

Les tableaux Kanban sont une fonctionnalité payante

Prix de nTask

nTask propose des forfaits gratuits et payants à partir de 3$/mois par utilisateur.

Évaluation des clients de nTask

G2 : 4.4/5 (10+ avis)

Capterra : 3.9/5 (10+ avis)

23. ONLYOFFICE

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/onlyoffice-1400x730.png page d'accueil de onlyoffice /$$$img/

via ONLYOFFICE L'alternative suivante d'Asana est ONLYOFFICE oNLYOFFICE est un outil de projet riche en fonctionnalités, achevé avec des éditeurs de documents collaboratifs en ligne pour tous les types d'équipes et d'industries. De plus, la hiérarchie de projet d'ONLYOFFICE est facile à personnaliser en utilisant des jalons, des tâches et des sous-tâches pour une organisation optimale.

ONLYOFFICE Avantages

Fonctionnalité de gestion des droits d'accès pour un contrôle complet des permissions

Fonctionnalités de calendrier individuel ou de groupe pour planifier rapidement les réunions de l'équipe

ONLYOFFICE Inconvénients

La recherche en texte intégral dans le contenu des courriers et des documents est une fonctionnalité payante

Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les formes de MS Office pourraient avoir des difficultés à l'adopter

Prix de ONLYOFFICE

ONLYOFFICE propose des forfaits gratuits et payants à partir de 5$/mois.

Évaluations des clients de ONLYOFFICE

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.5/5 (300+ avis)

24. Kantata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Screen-Shot-2022-08-31-at-5.48.33-PM-1400x785.png Page d'accueil de Kantata /$$$img/

via Kantata Kantata (anciennement Mavenlink) est un logiciel de gestion de projet qui combine la gestion des ressources, la collaboration entre les équipes et la Business intelligence. Les équipes peuvent ainsi comprendre leurs performances opérationnelles et prendre des décisions plus intelligentes pour atteindre les résultats.

Kantata Pros

Fonctionnalités de comptabilité de projet, y compris des outils financiers et de suivi

Destiné aux organisations de services professionnels

Kantata Contre

Courbe d'apprentissage abrupte

Possibilités limitées de modification en cours des tâches

Prix de Kantata

Demandez un devis personnalisé à Kantata.

Évaluations des clients de Kantata

G2 : 4/5 (660+ avis)

Capterra : 4.2/5 (550+ avis)

25. Samepage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-1-1400x886.png

/$$$img/

Via Même page Samepage est un outil de collaboration doté de fonctionnalités telles que la collaboration documentaire en temps réel, le chat d'équipe, la vidéoconférence, etc. Pour aider les utilisateurs à exécuter des projets avec réussite, l'application permet aux membres de créer des pages pour planifier les objectifs, les processus, les calendriers et les délais.

Samepage Pour

Paramétrage des permissions de dossiers pour gérer les droits d'accès aux informations confidentielles

Modification en cours des documents accessible sur les appareils iOS et Android

Samepage Inconvénients

Pas de fonctionnalités d'assignés multiples

Forfait Free limité par rapport aux autres alternatives d'Asana de cette liste

Prix de Samepage

Forfait gratuit pour un maximum de 100 pages partagées

10 $/mois pour 1 000 pages partagées

1000$/mois pour 1M de pages partagées

Evaluation des clients de Samepage

G2 : 4.5/5 (210+ avis)

Capterra : 4.8/5 (810+ avis)

Votre équipe a-t-elle besoin d'une alternative à Asana ?

En tant que gestionnaire de projet, avoir toujours une étape d'avance est épuisant. Vous anticipez les besoins de votre équipe tout en veillant à ce que tout le monde (y compris vous-même) reste en mouvement et motivé. Asana est difficile parce que vous ne pouvez pas afficher une vue consolidée de tous les projets dans la file d'attente. Donc, s'il est devenu difficile de personnaliser votre expérience de gestion du travail, il est temps de chercher un meilleur outil.

Voici cinq signes qui montrent que vous devez chercher des alternatives à Asana :

1️⃣ Vous vous sentez conscient de l'onboarding d'un nouveau membre de l'équipe sur l'outil de projet.

La conséquence d'une formation inadaptée se répercute sur l'ensemble de l'équipe, c'est pourquoi vous êtes validé, bien que dépassionné par l'outil.

2️⃣ Chaque tâche est une priorité

Il y a une différence entre le fait d'être dans une période d'effervescence et le chaos pur et simple. Malheureusement, votre logiciel de gestion de projet ou votre processus ne fonctionne pas lorsque votre équipe est débordée et épuisée.

3️⃣ Vos parties prenantes et vos clients sont déçus et déconcertés par les rapports

Les rapport du projet était censé s'achever en moins d'une demi-heure. De plus, la feuille de calcul Excel statique a suscité plus de questions que de réponses entre la collecte d'informations auprès des membres de l'équipe et la mise en forme des données.

4️⃣ Personne ne sait sur quoi quelqu'un travaille.

Par manque de transparence, les membres de l'équipe risquent de passer à côté d'informations essentielles ou de dates d'échéance. Qui plus est, les projets et les opportunités à venir seront affectés en raison de l'état actuel de la capacité.

5️⃣ Votre équipe se tourne vers d'autres logiciels pour combler les lacunes

Il y a l'outil de gestion de projet de l'entreprise... puis il y a l'outil que tout le monde a à côté parce qu'il les aide réellement à faire du travail terminé.

Signe supplémentaire : on vous demande sans cesse d'accomplir une fonction que le logiciel de gestion de projet n'est pas conçu pour faire.

Démarrer avec ClickUp

Si vous avez été chargé de trouver un nouveau logiciel de gestion de projet pour votre équipe, vous savez que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La paralysie décisionnelle est inévitable (si ce n'est déjà fait), et le temps est un facteur essentiel.

Mais voilà : vous n'avez pas à faire cela tout seul. Nous voulons vous aider à répondre à une question très importante. Cette question est la suivante : À quoi voulez-vous que ressemblent vos prochaines heures, vos prochains jours, vos prochains mois, voire votre prochaine année ?

Pour commencer, que diriez-vous d'économiser un jour par semaine ? Inscrivez-vous à ClickUp