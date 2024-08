Comment créer le Scrum Board parfait pour les équipes agiles

Un Tableau de mêlée a l'air amusant, comme un jeu de société auquel on jouerait avec ses amis.

La seule différence ? Au lieu d'amis, vous avez des collègues. Et au lieu d'un jeu de société, vous avez un outil qui transforme la collaboration et le travail d'équipe en un processus amusant.

Les tableaux Scrum vous aident à gérer l'équipe tâches et peut être un tremplin pour une collaboration productive, en particulier pour les projets agiles.

Mais qu'est-ce que c'est ? Qui les utilise ? Et pourquoi sont-ils si utiles ? à faire les choses terminées rapidement ?

Nous parlerons de tout cela et de bien d'autres choses encore dans cet article de blog.

Bonus : mettez la main sur un nouvel outil qui transforme un tableau Scrum de base en un catalyseur de productivité pour toute votre équipe ! 🤫

Qu'est-ce qu'un Tableau Scrum ?

Un Tableau Scrum est une liste à faire visuelle utilisée pour gérer et suivre les tâches dans un sprint en cours. Il se compose de colonnes qui représentent les différentes étapes d'un flux de travail (par exemple, À faire, En cours, Achevé). Chaque colonne comporte des lignes qui représentent des tâches ou des éléments de travail individuels. Les tâches sont divisées en petits morceaux gérables et déplacées sur le Tableau de gauche à droite pour montrer la progression.

Les équipes utilisent les tableaux Scrum dans les cas suivants le forfait de sprint afin d'alimenter les tâches pour le sprint à venir. Ils mettent également le Tableau à jour quotidiennement en réunions de compte rendu pour montrer le travail achevé.

Avec un affichage synchronisé de toutes les tâches sur une seule page, la Gestionnaire du Tableau Scrum peut visualiser l'état d'avancement des tâches, effacer les retards éventuels et résoudre les problèmes en temps réel afin de respecter les délais du projet.

Cela aide les responsables de Scrum les managers d'équipe tiennent compte de la progression et veillent à ce que chacun soit productif, responsable et en phase avec les objectifs globaux du projet.

Les tableaux Scrum sont très polyvalents. Ils peuvent être personnalisés pour s'adapter aux exigences de chaque projet. Mais pour développer un Tableau Scrum sur mesure pour l'ensemble de votre équipe, vous devez maîtriser les éléments essentiels du cadre Scrum !

Paramétrer les modèles de Tableau ClickUp en quelques clics

Aspects fondamentaux du cadre de travail Scrum expliqués

Le cadre de travail Scrum aide les équipes à livrer des logiciels de travail de manière itérative et incrémentale, en mettant l'accent sur la flexibilité, la transparence et l'amélioration continue. Léger mais puissant, il est particulièrement apprécié pour la gestion de projets complexes.

La terminologie peut sembler difficile à comprendre, surtout si vous ne connaissez pas Scrum. Mais nous avons tenté de l'expliquer les termes agiles de Scrum ici pour vous aider à faire plus en moins de temps. 💁

1. Principes de l'équipe Scrum

Certaines valeurs définissent une D'une équipe Teams la réussite de chaque projet.

Visualisation : Le Tableau Scrum doit représenter chaque étape du flux de travail et la progression de chaque tâche à l'aide de colonnes, de cartes et de repères visuels

Transparence et concentration: Tous les membres de l'équipe doivent comprendre facilement le flux global du projet et les priorités des tâches

Tous les membres de l'équipe doivent comprendre facilement le flux global du projet et les priorités des tâches L'itération et l'adaptabilité: Le Tableau doit assister le travail en sprint et être facilement ajusté en fonction des mises à jour quotidiennes et du retour d'information

Le Tableau doit assister le travail en sprint et être facilement ajusté en fonction des mises à jour quotidiennes et du retour d'information Collaboration et propriété des équipes: La disposition doit encourager l'auto-organisation, la propriété des tâches et la résolution collaborative des problèmes parmi les membres de l'équipe

La disposition doit encourager l'auto-organisation, la propriété des tâches et la résolution collaborative des problèmes parmi les membres de l'équipe Indicateurs et visibilité: Les informations clés telles que les objectifs du sprint, les jours restants et les responsabilités individuelles doivent être facilement visibles

2. Sprints

Un sprint est moins un 100 mètres qu'une course de relais ! Chaque sous-équipe reçoit le "bâton" (objectif du sprint), travaille ensemble pour achever une étape (tâches) et remet un résultat achevé (incrément) à la fin. Chaque sprint contribue en fin de compte à la réalisation de l'objectif du projet.

Les sprints sont essentiels à la maintenance de l'agilité et de la réactivité qui définissent le cadre de Scrum.

Ils décomposent les grands projets en morceaux gérables, permettent une livraison rapide et favorisent l'apprentissage et l'amélioration continus.

Tout comme le cadre Scrum, les sprints ont leur terminologie :

Durée fixe: Généralement d'une à quatre semaines, la courte période du sprint permet de maintenir la concentration et d'éviter qu'un projet ne se transforme en boulet

Généralement d'une à quatre semaines, la courte période du sprint permet de maintenir la concentration et d'éviter qu'un projet ne se transforme en boulet **Des évènements délimités dans le temps : des cérémonies spécifiques comme la planification du sprint, les résumés rapides quotidiens, les revues de sprint et les rétrospectives aident à guider le flux de travail et à maintenir l'équipe sur la bonne voie

Un objectif unique pour le sprint: Un objet clair qui définit l'objectif général et la direction du sprint

Un objet clair qui définit l'objectif général et la direction du sprint Backlog de sprint: Un ensemble de tâches du backlog de produit sélectionnées et dimensionnées pour être achevées au cours du sprint

Un ensemble de tâches du backlog de produit sélectionnées et dimensionnées pour être achevées au cours du sprint Livraison incrémentale: Une mise à jour incrémentale du produit de travail livrée à la fin de chaque sprint, offrant une valeur précoce et des opportunités de retour d'information

Personnalisez les sprints avec Le modèle de planification Scrum de ClickUp

3. Rôles de l'équipe Scrum

Voyons maintenant Le management d'une équipe Scrum . Si tous les membres de l'équipe sont comptables des tâches qui leur sont confiées, certains ont la responsabilité de faire avancer l'ensemble du processus .

Propriétaire du produit: Les parties prenantes qui définissent la vision du produit en établissant des priorités et en gérant le carnet de commandes du produit

Les parties prenantes qui définissent la vision du produit en établissant des priorités et en gérant le carnet de commandes du produit Scrum Master: Facilite le processus Scrum, élimine les obstacles et s'assure que le cadre est suivi de manière efficace

Facilite le processus Scrum, élimine les obstacles et s'assure que le cadre est suivi de manière efficace L'équipe de développement: L'équipe auto-organisée responsable d'achever le travail dans chaque sprint en prenant des tâches dans le backlog

Qui utilise un Tableau Scrum et pourquoi ?

À l'origine, les tableaux Scrum ont été développés avec un seul objet : rendre le travail d'une équipe de développement de logiciels plus organisé. Mais les tableaux Scrum d'aujourd'hui sont des outils beaucoup plus polyvalents aux utilisations infinies !

Il est impératif d'utiliser un Tableau Scrum pour les projets complexes et les flux de travail itératifs. Mais il peut aussi aider d'autres équipes agiles dans une multitude de scénarios - en les aidant à visualiser les flux de travail et à coordonner le travail.

Équipes de développement de logiciels

Cas d'utilisation: Suivi de la progression des tâches de développement, des bugs et des fonctionnalités au cours d'un cycle de sprint

Suivi de la progression des tâches de développement, des bugs et des fonctionnalités au cours d'un cycle de sprint Pourquoi: Amélioration de la transparence et de la collaboration, identification précoce des obstacles, et achèvement achevé des objectifs du sprint

Équipes de marketing

Cas d'utilisation: Gérer les tâches de campagne, les flux de travail de création de contenu et les activités de promotion

Gérer les tâches de campagne, les flux de travail de création de contenu et les activités de promotion **Effacées : Aperçu clair de la progression de la campagne et des dépendances entre les tâches, et livraison dans les délais

Équipes de conception

Cas d'utilisation: Suivi des itérations de conception, des wireframes, des prototypes et des améliorations de l'expérience utilisateur

Suivi des itérations de conception, des wireframes, des prototypes et des améliorations de l'expérience utilisateur Pourquoi: Alignement facile entre les concepteurs et les développeurs, identification précoce des goulets d'étranglement en matière de conception et ajustements flexibles en fonction du retour d'information

Équipes commerciales

Cas d'utilisation: Suivi des activités commerciales, suivi des pistes et des affaires, et gestion des quotas dans un délai précis

Suivi des activités commerciales, suivi des pistes et des affaires, et gestion des quotas dans un délai précis Pourquoi: Affichage complet des étapes de l'équipe commerciale et priorisation aisée des efforts de sensibilisation pour atteindre les cibles

Équipes de ressources humaines

Les équipes chargées des ressources humaines : cas d'utilisation: Gérer les processus de recrutement, l'intégration des employés et les évaluations des performances

Gérer les processus de recrutement, l'intégration des employés et les évaluations des performances **Pourquoi : Amélioration de l'efficacité et de la transparence des flux de travail des ressources humaines, achèvement des tâches dans les délais impartis et simplification de la maintenance de la documentation

Les équipes de gestion des produits

Cas d'utilisation: Suivi du développement de la feuille de route du produit, priorisation des fonctionnalités et suivi des commentaires des utilisateurs

Suivi du développement de la feuille de route du produit, priorisation des fonctionnalités et suivi des commentaires des utilisateurs Pourquoi: Affichage unifié de la progression de la feuille de route du produit, communication efficace avec les parties prenantes et ajustements faciles en fonction des commentaires des utilisateurs

Les équipes d'exploitation

Cas d'utilisation: Maintenance du système, résolution d'incidents et mises à niveau de l'infrastructure

Maintenance du système, résolution d'incidents et mises à niveau de l'infrastructure Pourquoi: Meilleure visibilité des tâches opérationnelles, suivi des dépendances entre les problèmes et résolution rapide et efficace des problèmes

Quelle que soit l'équipe à laquelle vous appartenez, ces Modèles Scrum peuvent vous aider à construire le Tableau Scrum parfait en quelques minutes, et non en quelques heures.

Différents types de Tableaux Scrum

Bien que beaucoup d'entre nous soient adeptes de l'utilisation de markups et d'outils numériques, certaines personnes trouvent toujours plus facile d'expliquer des concepts à l'aide de documents physiques.

De même, vous pouvez toujours dessiner votre Scrum board sur un Tableau physique. Mais les tableaux Scrum numériques ou virtuels sont plus faciles à utiliser avec les outils modernes Outils Scrum .

1. Tableau physique de Scrum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-318.png Tableau physique de la mêlée /$$img/

via Smartsheet Un Tableau Scrum physique traditionnel est construit à l'aide d'éléments physiques tels qu'un Tableau blanc, des notes autocollantes, des cartes et des marqueurs.

Vous pouvez diviser votre tableau Scrum en trois sections : les tâches en attente, le travail en cours et le travail achevé. Utilisez vos notes adhésives pour désigner les tâches et les déplacer dans ces trois sections au fur et à mesure de votre progression. Vous pouvez ajouter d'autres sections, comme le retour d'information et les approbations, pour rendre le tableau plus détaillé.

Malgré la popularité des tableaux Scrum numériques, les tableaux physiques conservent une place particulière pour de nombreuses équipes. L'expérience tactile du déplacement de cartes physiques sur un Tableau peut être plus satisfaisante et renforcer la propriété des tâches. S'éloigner des écrans peut promouvoir la créativité, la discussion et une concentration plus profonde au sein des équipes. De plus, un Tableau physique est facile à paramétrer et ne nécessite pas d'outils ou de compétences techniques particulières. 🙌

2. Tableau virtuel

Un tableau Scrum en ligne est le cousin virtuel du tableau physique traditionnel. Il reproduit les colonnes, les cartes et le flux de travail d'un Tableau Scrum physique et permet aux équipes de présenter et de suivre la progression du projet en ligne et en cours.

Les principaux avantages sont la collaboration à distance en temps réel, l'automatisation et la visibilité des données et des indicateurs, ce qui n'est pas possible avec les tableaux physiques

Utiliser Modèle de Tableau de Sprint Rétrospectif de ClickUp pour suivre les réunions régulières de Scrum

Vous êtes enthousiasmé par la rapidité et la facilité avec lesquelles tout cela semble se dérouler ? La création d'un Tableau Scrum n'est pas différente. Voici cinq étapes simples pour créer votre propre Tableau Scrum et l'appliquer techniques agiles de Scrum à votre journée de travail. 🤩

Étape 1 : Choisissez votre plateforme

Utiliser la vue Tableau de ClickUp comme Tableau de Scrum

Avant de créer un Tableau Scrum, choisissez la plateforme dans laquelle vous souhaitez le construire. La plateforme devrait disposer de différents outils et modèles Scrum pour faciliter votre processus.

Pour commencer, vous pouvez utiliser Vue Tableau de ClickUp est un Tableau Scrum en ligne. Votre manager d'équipe Scrum peut facilement garder un œil sur les tâches et les faire avancer dans l'entonnoir.

Étape 2 : Placez vos histoires d'utilisateurs

Identifiez un récit d'utilisateur clair et concis. Un récit d'utilisateur est une description courte et simple d'une fonctionnalité ou d'une exigence du point de vue de l'utilisateur visé. Une histoire d'utilisateur correctement rédigée se concentre sur ce que l'utilisateur a besoin que le produit fasse, et non sur les spécifications techniques du produit.

Exemple : en tant que client, je veux pouvoir suivre ma commande en temps réel, afin de savoir quand elle arrivera

Sur le Tableau Scrum, votre équipe de développement peut estimer les tâches qui lui sont assignées et l'effort nécessaire pour donner vie à l'histoire de l'utilisateur et les décomposer en tâches plus petites. Elle peut encore affiner l'histoire en fonction du retour d'information continu et des nouvelles informations.

Étape 3 : Attribuer les tâches

Personnaliser l'affichage du Tableau ClickUp en fonction des départements

Après avoir divisé chaque histoire d'utilisateur en tâches, chaque tâche est prête à être assignée aux membres de l'équipe.

La souplesse de la vue Tableau de ClickUp permet de la gestion des tâches au sein de n'importe quel projet est un jeu d'enfant. Vous pouvez facilement glisser et déposer des tâches pour refléter un changement de statut ou même modifier leurs priorités.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes/étapes de tâches, filtrer les tâches par assignés, enregistrer vos préréglages de Tableau pour l'avenir, vérifier la capacité de travail, repérer les goulets d'étranglement et allouer des ressources pour respecter les délais.

Étape 4 : Collaborer avec les membres de votre équipe

Alignez les membres de votre équipe sur la Modèle de feuille de route du projet ClickUp Les membres de l'équipe auxquels des tâches ont été attribuées peuvent suivre, collaborer et travailler en temps réel. ClickUp comme logiciel de gestion de projet vous permet de collaborer sur les feuilles de route et les documents, de gérer les réunions de planification de sprint et le suivi des problèmes, de surveiller la progression en temps réel et d'automatiser les flux de travail. L'ensemble de votre cycle de développement est centralisé dans un hub de travail tout-en-un.

Le logiciel est soutenu par ClickUp AI qui permet de gagner plus de temps en générant des idées, en vous aidant à rédiger des PRD (Product Requirement Documents), des feuilles de route, des propositions et résumés de projets, etc. et en accélérant le suivi des projets. 🙌🏼

Étape 5 : Terminer les tâches et faire le point

À la fin du sprint, le Scrum Master organise une revue de sprint afin de recueillir les commentaires et de mettre en œuvre les enseignements pour les sprints suivants. Pendant le sprint également, des réunions quotidiennes de Scrum (ou stand-up meetings) sont organisées pour rendre compte de la progression et discuter du retour d'information sur le travail envoyé pour approbation. Ces réunions d'examen constituent une partie importante d'un projet d'entreprise flux de travail agile .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-313.png Modèle de réunion ClickUp Scrum /$$img/

Facilitez la collaboration avec Modèle de réunion Scrum de ClickUp

Modèle de planification du sprint de ClickUp permet de rassembler toutes ces étapes qui mènent à un objectif simple : que toutes les tâches passent à la section " Terminé " dans les délais et le budget impartis

Avantages de l'utilisation d'un Tableau Scrum

Améliorez la collaboration et la productivité de vos équipes avec les outils de gestion de projet agile de ClickUp Gestion de projet agile Outils

Les Tableaux Scrum facilitent le développement agile en apportant transparence, flexibilité, responsabilité et concentration à l'équipe.

1. Priorité et concentration

Un Tableau Scrum vous aide à hiérarchiser les tâches en fonction de la valeur et des objectifs du sprint, évitant ainsi aux membres de l'équipe de se laisser submerger ou de s'écarter du sujet.

La limitation du nombre de tâches dans chaque colonne permet de se concentrer et d'éviter les changements de contexte, ce qui se traduit par une plus grande efficacité.

2. Augmentation de l'agilité et de l'adaptabilité

Les tableaux Scrum permettent des ajustements dynamiques du flux de travail en fonction des retours quotidiens et de l'évolution des priorités.

La représentation visuelle du travail encourage les membres de l'équipe à s'approprier leurs tâches et à collaborer efficacement avec les autres équipes.

3. Amélioration continue

Des rétrospectives régulières basées sur les idées du Tableau Scrum vous aident à identifier et à traiter les domaines d'amélioration pour votre équipe.

Le suivi visuel de la progression sert également de motivation pour achever les tâches et atteindre les objectifs du sprint.

4. Des informations fondées sur des données

Les tableaux Scrum numériques avancés vous offrent des indicateurs et des rapports pour analyser les performances de l'équipe et suivre la progression du projet de manière objective.

Ces données vous aident à prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources, la priorisation des fonctionnalités et l'orientation du projet.

5. Gestion améliorée des risques

La nature itérative du cadre Scrum et la flexibilité d'un Tableau Scrum vous permettent d'ajuster rapidement les forfaits et les priorités pour répondre aux défis.

En promouvant l'achèvement ciblé et rapide des tâches, les tableaux de mêlée peuvent contribuer à atténuer le stress et à prévenir l'épuisement des membres de l'équipe.

En quoi un Tableau Scrum est-il différent d'un Tableau Kanban ?

Suivez tout, du développement au lancement, grâce à Le Tableau Kanban de ClickUp Oui, les tableaux agiles Scrum et les tableaux Kanban sont tous deux des outils de gestion d'équipe agile qui aident à visualiser un projet. Mais la similitude s'arrête là.

1. Focus

Scrum board: L'accent est mis sur des sprints encadrés dans le temps avec des objectifs définis et la livraison d'incréments de travail à la fin de chaque sprint. Ainsi, vous travaillez en rafale pour atteindre des jalons spécifiques Tableau Kanban: L'accent est mis sur le flux continu et la hiérarchisation des tâches en fonction de leur valeur et de leur disponibilité. Il s'agit davantage d'un flux constant de travail qui est flexible en termes de priorités et qui progresse sans paramètres de temps

2. Structure

**Tableau de bord : étapes prédéfinies du flux de travail comme À faire, En cours et Terminé Tableau Kanban: Pas d'étapes fixes. Les couloirs permettent de catégoriser les tâches (par exemple, par département, fonctionnalité ou histoire d'utilisateur), en mettant l'accent sur la limitation du travail en cours (WIP) afin d'éviter la surcharge

3. Le forfait et le contrôle

Scrum board: Suit unprocessus de planification de sprint avec des objectifs et des paramètres définis. La progression est examinée et ajustée lors de réunions quotidiennes et de rétrospectives Tableau Kanban: Plus flexible et réactif. Les tâches peuvent être ajoutées à tout moment et classées par ordre de priorité en fonction de la capacité actuelle. L'analyse et l'ajustement réguliers des flux permettent une amélioration continue

4. Prise de décision

Scrum board: Les décisions sont généralement prises lors du forfait et révisées tout au long du sprint, avec des changements limités autorisés par la suite Tableau Kanban: Encourage l'adaptation constante et la hiérarchisation des priorités en fonction des nouvelles informations et de l'évolution des circonstances. Les décisions sont prises à la volée

5. Indicateurs et mesures

Tableau de bord : Promotion d'un sentiment de propriété partagée et de validation de la réalisation des objectifs du sprint. Les membres de l'équipe travaillent ensemble au sein d'une unité soudée Le tableau Kanban met l'accent sur le compte individuel et l'amélioration continue. Les membres de l'équipe travaillent de manière plus indépendante tout en se concentrant sur le flux global du travail

Le choix entre Scrum et Kanban dépend des besoins de votre projet et des préférences de votre équipe.

Si vous avez besoin de structure, de prévisibilité et de livraisons fréquentes, un Tableau Scrum peut vous convenir. En revanche, Kanban est une meilleure option si vous accordez plus de valeur à la flexibilité, au flux continu et à l'adaptabilité rapide.

Vous pouvez également opter pour une approche hybride. Celle-ci combine des éléments de Scrum et de Kanban pour créer un système personnalisé qui fonctionne le mieux pour votre équipe. 🎉

Quel est le meilleur Tableau Agile Scrum ? ClickUp, bien sûr !

Vous devez maintenant avoir compris que les fonctionnalités robustes de ClickUp s'alignent non seulement sur le cadre Scrum, mais fournissent également la flexibilité et l'adaptabilité requises pour une gestion de projet agile réussie.

Voici comment vous pouvez utiliser efficacement les Tableaux Scrum :

A quoi sert un Tableau Scrum ?

Un Tableau Scrum vous aide à visualiser l'évolution de votre projet, à rester concentré, à collaborer efficacement, à vous adapter au changement et à vous sentir achevé. Tout cela contribue à la réussite et à l'achèvement du projet dans un esprit de collaboration.

À quoi fait ressembler un tableau Scrum ?

Votre Tableau Scrum peut prendre l'un ou l'autre des deux formulaires, en fonction de ce qui vous convient le mieux.

Tableau Scrum physique: Imaginez un tableau blanc physique dans une salle d'équipe, rempli de notes autocollantes colorées se déplaçant entre des colonnes telles que "Product Backlog", "Sprint Backlog", "En cours" et "Terminé"

Imaginez un tableau blanc physique dans une salle d'équipe, rempli de notes autocollantes colorées se déplaçant entre des colonnes telles que "Product Backlog", "Sprint Backlog", "En cours" et "Terminé" Tableau Scrum numérique: Pensez à une interface en ligne avec des cartes numériques. Celles-ci sont codées par couleur en fonction de la priorité, en nageant dans des couloirs pour les différentes fonctionnalités. Les barres de progression vous aident à suivre les pourcentages d'achèvement du sprint

Tableau : Quelle est la différence entre un tableau Scrum et un tableau Kanban ?

D'un point de vue conceptuel, ils sont plus différents que vous ne pouvez l'imaginer.

Scrum board: Comme une course de sprint, vous travaillez en courtes rafales vers des objectifs définis, livrant des pièces finies à la fin de chaque tour. Pensez structure, délais et prévisibilité

Comme une course de sprint, vous travaillez en courtes rafales vers des objectifs définis, livrant des pièces finies à la fin de chaque tour. Pensez structure, délais et prévisibilité Tableau Kanban: Plus proche d'une rivière qui coule, avec des tâches qui se déplacent continuellement en fonction de la priorité et de la capacité disponible. Il met l'accent sur une progression en douceur, des ajustements souples et l'absence de surcharge

Bien entendu, la meilleure façon d'avancer est d'essayer par soi-même. ClickUp propose différents outils Scrum et Kanban pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux et à dynamiser vos processus agiles !