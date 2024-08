15 meilleurs outils Scrum pour la gestion de projet en 2024

Bien sûr, le cadre scrum peut ouvrir la voie à des possibilités infinies de résolution de problèmes.

Il peut vous aider à prendre des décisions rapidement, à intégrer efficacement les commentaires des clients et à faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

Mais lorsqu'il s'agit de frapper à la bonne porte pour obtenir les bons outils scrum, la décision n'est pas facile à prendre.

Elle peut être aussi effrayante que le choix d'une nouvelle maison. Vous ne savez pas si elle répondra à vos attentes ou finira plutôt par vous hanter. 👻

Bien que nous ne puissions pas vous aider à décider quelle maison chic louer, nous pouvons vous offrir les meilleurs outils scrum parmi lesquels choisir. Cet article mettra en évidence les 15 meilleurs outils scrum pour gestion de projet ainsi que leurs principales fonctionnalités et leurs prix.

Que sont les outils Scrum ?

Les outils Scrum sont des applications logicielles spécialisées conçues pour assister la méthodologie Agile Scrum, facilitant la collaboration de l'équipe, et la gestion du projet dans un processus flexible et itératif. Ces outils offrent des fonctionnalités telles que la planification des sprints, la gestion du carnet de commandes le suivi du temps grâce à des tableaux ou des bord, et des options de communication en temps réel pour améliorer la synergie de l'équipe.

En mettant en œuvre des outils scrum, les équipes peuvent rationaliser leurs flux de travail, hiérarchiser les tâches plus efficacement et s'adapter rapidement aux changements, ce qui se traduit en fin de compte par des résultats de projet plus productifs et plus efficaces. Essentiels pour les équipes de développement modernes, les outils scrum incarnent les principes Agile de collaboration, de retour d'information des clients et d'amélioration continue.

15 meilleurs outils et applications Agile Scrum en 2024

Il existe des centaines de outils agiles pour la gestion de projet scrum. Explorons les 15 meilleurs outils scrum logiciel de gestion de projet disponible dès aujourd'hui !

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion de projet Scrum

ClickUp 3.0 vous donne la possibilité de transformer et de passer d'un affichage à l'autre tout en modifiant directement les tâches avec ClickUp AI

ClickUp est l'une des applications de gestion de projet scrum les mieux évaluées qui des équipes productives et agiles utilisent pour gérer leurs sprints.

Que vous soyez un propriétaire de produit, un scrum master ou une équipe scrum clickUp possède des fonctionnalités intéressantes qui peuvent vous aider dans le suivi des bugs, la gestion des sprints et le lancement de produits.

Mais voici ce qui fait toute la différence.

Cette application scrum dispose d'une riche fonctionnalité Forfait Free Forever assistance aux sprints, diagramme de Gantt, tâches illimitées, collaboration en temps réel, etc.

Jetons un rapide coup d'œil à quelques fonctionnalités de ClickUp utiles pour les équipes agiles.

Les fonctionnalités clés de ClickUp

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

Evaluation des utilisateurs de ClickUp

G2 : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

: 4.7/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,200+ commentaires)

ClickUp avis des clients

" ClickUp a complètement achevé ma façon de travailler. Je ne peux pas imaginer ne pas l'utiliser. J'en suis presque arrivé au point où si ce n'est pas sur ClickUp, je ne le ferai pas. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que l'on a pris le coup de main, il devient exponentiellement utile" - G2Crowd "Outil qui change la vie. Redonne la perspective dont on a tant besoin sur les tâches à haute priorité. Aide à suivre ce que nous avons accompli, et sur quoi nous avons passé plus de temps au cours d'une année donnée. Impossible de s'en passer !" - Capterra Verified Review

2. ActiveCollab - Meilleur pour le forfait Scrum

ActiveCollab est un outil de gestion de projet qui vous permet de forfaiter, d'organiser, de communiquer et de collaborer pour votre projet scrum.

En tant que scrum master, vous pouvez décomposer votre travail en tâches exploitables et les attribuer aux bonnes personnes.

Cependant, ActiveCollab n'est pas très actif en ce qui concerne la recherche d'éléments dans les projets.

Caractéristiques clés d'ActiveCollab

Rappels de date de début et d'échéance

Tâches et sous-tâches exploitables

Nombre illimité de projets

Libellés de couleur pour organiser les tâches

Prix d'ActiveCollab

ActiveCollab propose une version gratuite. Ses forfaits payants commencent à 9 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs.

Evaluation des utilisateurs d'ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (350+ commentaires)

"Notre équipe gère tous nos projets par le biais d'ActiveCollab, et cela inclut la budgétisation, les tâches et gestion du temps . Sans elle, nous serions perdus dans un océan d'e-mails et de messages Slack." - Capterra Verified Review "J'aimerais qu'il se connecte à d'autres outils de gestion de projet tels que Basecamp, Asana, etc. Je travaille avec de nombreux entrepreneurs et fournisseurs et si je pouvais tout faire dans active collab, puis créer un ticket dans leurs plateformes, ce serait génial." - Capterra Verified Review

3. easyBacklog - Le meilleur pour gérer les backlogs de sprint

easyBacklog est un outil de gestion du backlog de sprint pour les équipes scrum à la recherche d'outils scrum gratuits.

Avec cet outil de sprint, vous pouvez facilement créer des versions de votre backlog de sprint et les comparer. Vous pouvez également préparer des estimations de coûts et allouer des budgets à différents éléments.

Cependant, l'outil ne dispose pas d'une application mobile dédiée.

Mon travail consiste à dire qu'easyBacklog ne facilitera pas l'accès à votre travail depuis n'importe où.

easyBacklog fonctionnalités clés

Histoires regroupées en thèmes

Hiérarchisation par glisser-déposer

Diagrammes d'épuisement et d'épuisement des ressources (burnup et burndown)

Catégorisation par code couleur

Prix d'easyBacklog

easyBacklog est un outil scrum gratuit.

évaluations des utilisateurs d'easyBacklog

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

4. Infinity - Le meilleur pour le suivi des projets

Infinity est un outil scrum en plein essor, doté d'une interface utilisateur simple et d'une fonction de glisser-déposer facile.

Ce logiciel de gestion de projet agile vous aide à garder une trace de ce qui se passe dans chaque sprint. Vous pouvez également assigner des tâches, visualiser la progression, préparer des éléments pour les sprints à venir, et bien plus encore.

Mais il y a un hic.

Cet outil de gestion de projet ne dispose pas d'une fonctionnalité de tableau de bord.

Préparez-vous à fixer l'infini pour suivre plusieurs projets à la fois. 🥴

Infinity fonctionnalités clés

Préfabriquémodèles scrum pour gagner du temps

Passage facile entre plusieurs affichages

Dossiers et sous-dossiers illimités pour organiser le travail

Plus de 2000 intégrations tierces

Prix d'Infinity

Le forfait payant de cet outil agile commence à 9 $/utilisateur par mois.

Evaluation des utilisateurs d'Infinity

G2 : 4.6/5 (10+ avis)

: 4.6/5 (10+ avis) Capterra : 4.7/5 (20+ avis)

Infinity avis des clients

"J'aime la facilité d'utilisation pour les petites équipes. Je suis en mesure de basculer les vues autour des différents tableaux pour les afficher de manière calendaire et les trier par priorité/nom/catégorie." - Critiques de GetApp "Je ne pourrais pas gérer ma carrière d'écrivain sans la puissance d'Infinity. Chaque livre a sa propre pléthore de tâches essentielles et mineures, avec des dates d'échéance, des dates de début, des dates terminées, etc, et Infinity gère tout cela à merveille." - Critiques de GetApp

5. MeisterTask - Meilleur logiciel scrum en ligne

MeisterTask est un excellent logiciel scrum basé sur le web qui vous permet de gérer les backlogs de produits et les sprints avec facilité.

C'est un bon outil de gestion de projet agile si vous commencez à utiliser l'approche scrum, mais il a quelques limites. Tout d'abord, il ne dispose pas de fonctionnalité de suivi ou de date d'échéance, ce qui fait que vous risquez de manquer des échéances importantes.

Conclusion : MeisterTask n'est pas un maître de la gestion des tâches.

Les fonctionnalités clés de MeisterTask

Tableaux Kanban flexibles

Automatisations intégrées

Limites de tâches pour améliorer la concentration de l'équipe

S'intègre avec d'autrescomme Outlookdropbox, etc.

Prix de MeisterTask

MeisterTask propose un forfait Free. Son forfait payant commence à 4,19 $/utilisateur par mois (payé annuellement).

Évaluation des utilisateurs de MeisterTask

G2 : 4.6/5 (160+ commentaires)

: 4.6/5 (160+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (950+ avis)

MeisterTask avis des clients

" La seule chose dont je ne suis pas vraiment satisfait est l'impossibilité de déplacer par lots des tâches d'une section à l'autre. Je ne sais pas pourquoi on peut faire cela ! Vous ne pouvez déplacer qu'une seule tâche à la fois. De plus, la barre de défilement est assez petite et difficile à cliquer car elle est assez maigre. La version gratuite ne prend pas en charge les tâches récurrentes, c'est donc quelque chose dont il faut être conscient si vous ne comptez pas payer pour cela." - Capterra Verified Review "J'aimerais que la version gratuite ait plus de projets - quelque chose comme 4 à 6 serait bien. Mon budget me permettra peut-être d'acheter la version complète (Pro, je crois). Je l'utilise pour moi seul pour l'instant, mais je vois comment une entreprise pourrait l'utiliser. Comme dans la plupart des applications À faire, il manque une fonctionnalité de report décente. Parfois, je suis en plein travail sur une tâche et j'ai besoin de quelques minutes supplémentaires pour terminer - reporter un élément à venir est toujours utile." - Capterra Verified Review

6. Nutcache - Le meilleur pour la gestion des versions

Nutcache est un logiciel scrum qui vous permet de forfaiter, d'organiser et d'analyser les tâches aux niveaux basique et complexe.

Avec cet outil scrum, vous pouvez définir un objectif de sprint, choisir la durée du sprint ou lier les sprints aux releases. Vous pouvez également rester sur la bonne voie en mesurant la progression des tâches.

Cependant, Nutcache manque de certaines fonctionnalités de rapports comme les rapports financiers ou les rapports liés aux projets.

Les fonctionnalités clés de Nutcache

Sprints avec durée, tâches et point d'histoire

Fonctionnalité de rapports et de suivi du temps

Des codes couleur pour les plannings

Diagramme de Gantt pour organiser visuellement les tâches

Prix de Nutcache

Vous pouvez opter pour le forfait Free ou le forfait payant à partir de 6 $/utilisateur par mois.

Evaluation des utilisateurs de Nutcache

G2 : 4.1/5 (10+ commentaires)

: 4.1/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (160+ avis)

Nutcache avis clients

"Nutcache a facilité le suivi de plusieurs projets de clients, et la sous-catégorisation au sein du projet par différents services que nous offrons." - G2Crowd "L'interface web est facile à utiliser mais dans quelques cas trop simpliste." - G2Crowd

7. OrangeScrum - Le meilleur pour la gestion de projet scrum

OrangeScrum est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui convient parfaitement à la gestion de projets de construction.

Cet outil scrum offre des fonctionnalités telles que l'enregistrement de la durée enregistrée , l'affichage kanban, le scrum quotidien, la facturation, etc.

Cependant, le forfait de base est trop basique, alors que d'autres outils agiles que nous couvrons ici viennent avec des fonctionnalités plus avancées même dans la version gratuite.

OrangeScrum fonctionnalités clés

Statut de tâche personnalisé pour créer des flux de travail sur mesure

Tableaux et rapports de sprint

Diagrammes de vélocité pour une meilleure planification

Backlogs pour lister les idées de produits, les histoires, les tâches, les bugs et les sous-tâches

Prix d'OrangeScrum

Le forfait de base de ce logiciel scrum commence à 9 $/mois pour un maximum de dix utilisateurs.

Evaluation des utilisateurs d'OrangeScrum

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

: 4.5/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (90+ avis)

"Donne à une petite ou moyenne taille un moyen facile de s'organiser et d'augmenter l'efficacité." - Capterra Verified Reviews "Orangescrum nous a permis de suivre très facilement nos projets et de tenir nos clients au courant de leurs projets. Il nous a également donné un moyen pour les clients de soumettre tout le contenu de leurs projets et, en faisant cela, il a réduit le nombre d'e-mails que nous recevions avec le matériel du projet. Le fait d'avoir tout notre matériel de projet à un seul emplacement a permis à toutes les personnes impliquées dans un projet de se tenir au courant des nouveaux fichiers et des changements." - Capterra Verified Reviews

8. ScrumDo - Le meilleur pour la mise à l'échelle des projets scrum

Si vous cherchez un outil agile que vous pouvez mettre à l'échelle, regardez ScrumDo.

Ses puissantes fonctionnalités de rapports vous permettent de suivre avec précision les performances de votre projet. Vous avez le choix entre des histogrammes, des burndown, des burnups, des diagrammes de flux cumulés, etc.

Qu'est-ce qui n'est pas si faisable dans ScrumDo ?

ScrumDo n'offre pas de fonctionnalité d'affichage de l'échéancier.

Les fonctionnalités clés de ScrumDo

Planification des itérations par glisser-déposer

Profils de rapports personnalisés

Surveillance intégrée du flux de travail

Afficher les relations de dépendance

Prix de ScrumDo

Son forfait payant commence à 8,99 $/mois pour un maximum de dix utilisateurs.

Evaluations des utilisateurs de ScrumDo

G2 : 4.1/5 (10 commentaires)

: 4.1/5 (10 commentaires) Capterra : 3.8/5 (5+ commentaires)

ScrumDo avis des clients

"Nous utilisons ScrumDo pour gérer notre organisation à but non lucratif. Je l'utilise pour créer et classer les tâches par ordre de priorité pour mon équipe et j'assure également le suivi de la progression quotidienne grâce à lui. Il dispose d'une excellente fonctionnalité Rapports et offre beaucoup de flexibilité pour la personnalisation du Tableau." - Capterra Verified Reviews "Facile à visualiser le statut du projet en utilisant une méthodologie SCRUM. Facile à ajouter et à enseigner aux employés comment l'utiliser." - G2Crowd

9. Scrumwise - Le meilleur pour les équipes agiles

Scrumwise est un outil de scrum agile simple et intuitif avec les fonctionnalités standards de scrum.

Qu'est-ce qui est unique dans Scrumwise ?

Il possède une fonctionnalité de post-its numériques permettant aux équipes de mener des sessions de backlog grooming.

Cependant, sa fonctionnalité de contrôle d'accès n'est pas très flexible, il serait donc judicieux de chercher des alternatives à Scrumwise sur la liste.

Les fonctionnalités clés de Scrumwise

Gestion des versions

Diagrammes d'avancement qui prennent en compte les vacances et les fuseaux horaires

Suivi du temps en mode natif

Tableaux de tâches faciles à utiliser

Prix de Scrumwise

Son forfait payant démarre à 9$/utilisateur par mois.

Evaluations des utilisateurs de Scrumwise

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.2/5 (10 commentaires)

Scrumwise avis clients

"Excellent outil de gestion de sprint qui est abordable et facile pour toute l'équipe - design, deveopment, QA pour embarquer et commencer à l'utiliser." - Capterra Verified Reviews "Il est facile à utiliser, donne une meilleure image du processus de développement et de la progression. Même s'il serait bien d'avoir un système de suivi des bugs et une meilleure gestion des accès, par exemple contrôler l'accès à chaque projet et pouvoir donner des accès en lecture et en écriture." - Capterra Verified Reviews

10. Smartsheet - Le meilleur pour la gestion du travail de bout en bout

Outil de gestion de projet Smartsheet vous permet de passer d'un projet unique à une gestion du travail de bout en bout.

Cet outil scrum de type feuille de calcul permet de gérer les flux de travail et d'améliorer la collaboration.

Cependant, il n'est pas très convivial pour les débutants.

Caractéristiques clés de Smartsheet

Automatisation des flux de travail

Suivi des tâches et du budget

Intégration avec d'autres outils comme Google Drive, Salesforce

Vues multiples telles que grille, carte, Gantt et calendrier

Prix de Smartsheet

Le forfait payant de Smartsheet commence à 14 $/utilisateur par mois.

Evaluations des utilisateurs de Smartsheet

G2 : 4.3/5 (3 000+ commentaires)

: 4.3/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 700+ commentaires)

" Nous sommes une petite équipe sans gestionnaire de projet dédié et nous avons dû tout paramétrer nous-mêmes. C'était très bien pour des projets très simples suivi du projet et les modèles sont utiles, mais il est devenu très compliqué d'essayer de personnaliser les modèles." - Capterra Verified Reviews "J'adore le logiciel et l'entreprise. Le système répond à nos besoins et est flexible lorsque nous devons faire des ajustements. Bien que le coût soit assez élevé au démarrage, chaque année il en vaut la peine, car il rationalise nos processus et nous permet d'être plus efficaces." - Capterra Verified Reviews

11. Trello - Meilleur pour la méthodologie kanban

Grâce à sa simplicité et à sa personnalisation, Trello est l'un des meilleurs outils de gestion de projet scrum.

Avec Trello, vous pouvez suivre presque tout, même un projet personnel. Lorsqu'il s'agit d'un projet scrum, vous pouvez créer des tableaux kanban simples pour suivre les sprints et collaborer sur les projets.

Mais devinez quoi ?

Ce logiciel scrum manque d'une fonctionnalité scrum cruciale : les rapports. Comparer Jira à Trello !

Trello fonctionnalités clés

Nombre indéfini de tableaux pour planifier et suivre les sprints

Des modules d'extension pour s'intégrer à d'autres outils

Cartes pour ajouter des commentaires, des pièces jointes, des checklists et des dates d'échéance

Automatisations intégrées avec le Butler de Trello

Prix de Trello

Trello propose un forfait gratuit. Son forfait payant commence à 12,50 $/utilisateur par mois.

Evaluation des utilisateurs de Trello

G2 : 4.4/5 (11 500+ avis)

: 4.4/5 (11 500+ avis) Capterra : 4.5/5 (19 500+ commentaires)

Trello avis des clients

" Jusqu'à présent, Trello fait un excellent travail. Ce qui est annoncé est fait comme prévu. La seule chose que je voudrais mentionner est l'interface utilisateur moderne. J'aimerais vraiment avoir un nouveau look frais pour ce logiciel qui rendra l'expérience utilisateur plus efficace." - G2Crowd "Trello est un outil formidable, mais il est limité en termes de projets qu'il peut gérer. Trello est idéal pour les petites tâches, mais pas pour les grandes." - Capterra Verified Review

12. Yodiz - Le meilleur pour la gestion des données de projet

Yodiz est un autre outil scrum qui vient avec un ensemble de riches fonctionnalités.

Vous pouvez gérer votre backlog de sprint, vos épis et vos releases sans intégrer d'application tierce.

À, cet outil agile fait besoin d'amélioration sur la compatibilité avec les outils de recherche, les applications mobiles et la numérisation.

Les fonctionnalités clés de Yodiz

Modèles de backlog de produit

Le tableau de bord pour afficher les données de plusieurs projets

Epiques pour la gestion des fonctionnalités

Suivi de l'avancement des travaux, attribution des histoires, etc. pour améliorer la visibilité

Prix de Yodiz

Yodiz propose un forfait gratuit pour un maximum de trois membres de l'équipe. La version payante de ce logiciel scrum commence à 3 $/utilisateur par mois.

Evaluations des utilisateurs de Yodiz

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : $$$A

"La documentation d'aide est basique - Comparativement Moins d'intégrations, mais avec l'intégration de Zapier - maintenant il est possible de connecter des centaines d'applications."- Capterra Verified Review "Il fait tout ce dont j'ai besoin : suivi des bugs, mur Kanban, suivi des histoires d'utilisateurs, intégration Github, notifications. C'est bon marché, c'est efficace et c'est facile à utiliser." - G2Crowd

13. Zoho Sprints - Le meilleur pour gérer les sprints

Zoho Sprints vous permet d'avoir des backlogs et des épiques pour structurer vos tâches. Cet outil scrum vous permet également de planifier une le forfait du sprint se réunir et envoyer des invitations avec l'emplacement et la durée.

Cependant, vous ne pouvez pas voir plusieurs projets listés en même temps avec leurs sprints correspondants.

Sprints vers un autre outil, peut-être ?

Les fonctionnalités clés de Zoho Sprints

Statuts de travail personnalisés et tableau de scrum personnalisé

Épiques pour structurer le travail

Libellés et checklists pour rationaliser les tâches

Intégration de Jenkins pour planifier et suivre les versions

Prix de Zoho Sprints

Le forfait payant de Zoho commence à 14 $/mois (jusqu'à 12 utilisateurs).

Les évaluations des utilisateurs de Zoho Sprints

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (140+ commentaires)

"Nous aimons la simplicité de l'interface et la facilité avec laquelle nous pouvons former le personnel à l'outil. Si l'outil gêne le projet, nous nous en débarrassons. Jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits de la facilité avec laquelle les gens s'impliquent dans l'outil." - Capterra Verified Review "Pour les projets basés sur le sprint, il s'agit du logiciel le plus simple mais avec des rapports robustes." - Capterra Verified Review

14. Wrike - Le meilleur pour les flux de travail personnalisés

Wrike est un logiciel de gestion de projet agile facile à utiliser qui offre des flux de travail personnalisés, des rapports, des tableaux de bord, des formulaires de demande, etc.

Cependant, Wrike ne parvient pas à toucher la corde sensible de certains gestionnaires de projet, car ses forfaits payants sont assez onéreux.

Les fonctionnalités clés de Wrike

Diagramme de Gantt interactif

Formulaires de demande personnalisés

Flux de travail préconstruits

Systèmes de Révision visuelle et d'automatisation de l'approbation

Prix de Wrike

Wrike propose un forfait gratuit. Son forfait payant commence à 9,80 $/utilisateur par mois.

Evaluations des utilisateurs de Wrike

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (1,600+ commentaires)

Les avis des clients de Wrike

" Parfois, la modification de certaines options affecte tous les dossiers ; d'autres fois, vous voulez qu'une option soit appliquée aux sous-dossiers, mais elle ne sera appliquée qu'à votre dossier principal. Le paramètre de l'outil peut être un processus assez long sans une formation adéquate" - Conseils technologiques "Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je changerais ou que je n'aimerais pas à propos de Wrike. La seule chose qui serait utile, c'est qu'il y ait un moyen plus facile de transférer les discussions dans Wrike vers nos e-mails Google. J'oublie parfois de vérifier mes messages Wrike, et j'aimerais donc recevoir les messages de manière synchronisée dans mon e-mail." - G2Crowd

15. Jira - Le meilleur pour le développement agile de logiciels

Jira est un outil de gestion de projet qui fournit aux équipes scrum des rapports et des flux de travail agiles.

Cependant, les flux de travail personnalisables de Jira peuvent être écrasants et trop complexes pour certains utilisateurs.

Caractéristiques clés de Jira

Affichages agiles tels que les tableaux Scrum et Kanban

Flexibilité des projets grâce à des flux de travail personnalisables

Tableaux de bord personnalisables

Suivi des lancements, des jalons, des bugs, etc

Prix de Jira

Jira propose un forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs. Les forfaits payants mensuels de Jira s'échelonnent entre 7 et 14 dollars par membre.

Évaluation des utilisateurs de Jira

G2: 4.2/5 (3,000+ reviews)

4.2/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (10 000+ avis)

Avis des clients de Jira

"L'installation initiale peut être complexe, mais elle peut aussi être super puissante si vous êtes capable de la configurer correctement. Son outil visuel de script et de flux de travail est vraiment capable et facile à apprendre." - Capterra Verified Review "Il a résolu certains de nos besoins d'entreprise immédiats prêts à l'emploi ou avec un effort de configuration modéré. Mais en tant que solution complète, il lui manque une poignée de fonctionnalités simples, mais cruciales. Elle a définitivement "l'impression" d'être une deuxième version. Il lui en faut une troisième." - Capterra Verified Review

Gérez votre équipe avec le logiciel de gestion de projet Scrum

Dans le monde en constante évolution de la gestion de projet, l'efficacité de votre outil Scrum peut influencer de manière significative la réussite de vos projets. Qu'il s'agisse de faciliter une communication transparente ou d'assurer un suivi complet de chaque sprint, le bon outil peut transformer le processus de développement agile pour votre équipe. De la simplicité de Trello à la capacité de personnalisation robuste de Jira, il est essentiel de choisir un outil qui s'aligne sur les besoins spécifiques et les préférences de flux de travail de votre équipe.

Si vous êtes à la recherche d'un outil polyvalent qui combine les meilleures fonctionnalités des outils mentionnés ci-dessus, pensez à ClickUp . Avec ses affichages personnalisables, ses rapports détaillés et son interface intuitive, ClickUp s'impose comme une solution à la fois puissante et conviviale pour la gestion de vos projets Scrum. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience d'une approche plus efficace et rationalisée de la gestion de projet agile.