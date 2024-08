10 modèles gratuits de Scrum pour suivre votre flux de travail

Les progrès technologiques s'accompagnent souvent d'une complexité accrue des projets. Au fil des ans, plusieurs gestion de projet des cadres ont été créés pour permettre aux gestionnaires de projets de surveiller et d'améliorer la qualité des projets gérer les progrès de leurs projets.

Et scrum est l'un de ces cadres qui gagne en popularité au sein de l'Union européenne gestion de projet agile . Elle permet de diviser plus facilement les grands projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer, et de suivre l'évolution de ces tâches.

Une mise en œuvre correcte de Scrum peut aider les membres de l'équipe à rester concentrés sur leur tâche et à achever les projets plus rapidement et avec moins d'erreurs. Les chefs de projet peuvent utiliser des modèles pour s'assurer que leurs flux de travail scrum suit le cadre avec précision.

Dans ce billet, nous présenterons dix modèles scrum qui conviendront à une variété de cas d'utilisation et de flux de travail.

Qu'est-ce qu'un modèle Scrum ?

Un modèle Scrum est un document ou un outil préformaté qui est utilisé pour aider les équipes à organiser et à planifier le travail dans le cadre de Scrum. Les modèles Scrum fournissent une approche cohérente et structurée de la gestion des tâches et des progrès, et ils peuvent aider les équipes à rester sur la bonne voie et à atteindre leurs objectifs dans le cadre de la gestion de projet agile.

Parmi les exemples de modèles Scrum, on peut citer le carnet de sprint, qui dresse la liste de toutes les tâches à accomplir au cours d'un sprint spécifique, et le carnet de produit, qui dresse la liste de toutes les tâches à accomplir dans le cadre d'un projet ou d'un produit particulier. D'autres modèles peuvent inclure les ordres du jour des réunions, les tableaux de suivi et les rapports rétrospectifs.

Ces modèles sont conçus pour soutenir le processus Scrum, en veillant à ce que votre équipe de développement logiciel ait une compréhension commune du travail à accomplir et de la manière dont il sera réalisé.

Pourquoi les modèles Scrum sont-ils importants pour une entreprise agile ?

Les modèles Scrum sont essentiels pour une entreprise dédiée à l'agilité flux de travail agile car ils fournissent une structure et une cohérence dans la manière dont le travail est organisé et planifié. Cela aide le scrum master à gérer l'équipe de développement logiciel agile afin que tout le monde reste sur la bonne voie et atteigne ses objectifs plus efficacement.

La liste déroulante des points de scrum dans ClickUp permet aux équipes de suivre et de contrôler la complexité du travail accompli

Une équipe peut penser qu'elle comprend le processus Scrum et qu'elle connaît les définitions de tous les points Scrum Termes Agile Scrum les membres de l'équipe de scrum sont des personnes qui connaissent par cœur le fonctionnement de l'équipe, mais qui n'ont toujours pas la concentration nécessaire pour exécuter correctement une tâche de scrum.

Un modèle de mêlée résout ce problème pour les équipes agiles :

Il garantit que toutes les équipes autonomes ont une compréhension commune du travail à effectuer tout en améliorant la visibilité sur les éléments suivants plan du projet de l'avancement du projet. Cela permet de rationaliser le processus afin de minimiser le temps et les efforts consacrés à l'organisation et à la planification du travail. Ils permettent aux logiciels ou aux marketing agile de répondre rapidement aux changements et de s'adapter aux nouveaux défis, ce qui est crucial dans un environnement en constante évolution.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de scrum ?

Un bon modèle Scrum est facile à utiliser et à comprendre. Souvent utilisé dans les outils agiles d'une équipe, il fournit un cadre agile solide pour suivre le processus Scrum. Voici quelques facteurs qui font un bon modèle Scrum :

Facile à utiliser : Le modèle doit être facile à comprendre, à remplir et à mettre à jour. Il doit avoir un design intuitif qui permet aux employés de démarrer rapidement tout en respectant la méthodologie agile

: Le modèle doit être facile à comprendre, à remplir et à mettre à jour. Il doit avoir un design intuitif qui permet aux employés de démarrer rapidement tout en respectant la méthodologie agile Clair : Le modèle doit communiquer des informations sur le processus Scrum et l'état actuel du projet dans le cadre de ce processus. Il ne suffit pas qu'il soit facile à comprendre, il doit mettre en évidence le flux de travail Scrum.

: Le modèle doit communiquer des informations sur le processus Scrum et l'état actuel du projet dans le cadre de ce processus. Il ne suffit pas qu'il soit facile à comprendre, il doit mettre en évidence le flux de travail Scrum. Soutient le processus Scrum : De nombreux modèles peuvent fournir un bref aperçu des concepts de Scrum, mais un bon modèle va plus loin. Il facilitera le suivi de qui travaille sur quoi, quel est son rôle et où il en est dans chacune des tâches qui lui sont assignées.

: De nombreux modèles peuvent fournir un bref aperçu des concepts de Scrum, mais un bon modèle va plus loin. Il facilitera le suivi de qui travaille sur quoi, quel est son rôle et où il en est dans chacune des tâches qui lui sont assignées. Personnalisable : Tous les projets ne sont pas identiques. Si le processus Scrum est simple, sa véritable force réside dans son adaptabilité. Bien que certains modèles Scrum soient conçus pour des tâches spécifiques au sein du cadre Scrum ou pour des types de projets spécifiques, chacun d'entre eux devrait permettre une personnalisation suffisante pour répondre à tous les cas d'utilisation nécessaires.

: Tous les projets ne sont pas identiques. Si le processus Scrum est simple, sa véritable force réside dans son adaptabilité. Bien que certains modèles Scrum soient conçus pour des tâches spécifiques au sein du cadre Scrum ou pour des types de projets spécifiques, chacun d'entre eux devrait permettre une personnalisation suffisante pour répondre à tous les cas d'utilisation nécessaires. Automatisé : L'automatisation de certains modèles peutfaire gagner du temps et d'améliorer la précision. Le modèle doit être automatisé de manière à permettre des mises à jour faciles et un suivi des progrès.

: L'automatisation de certains modèles peutfaire gagner du temps et d'améliorer la précision. Le modèle doit être automatisé de manière à permettre des mises à jour faciles et un suivi des progrès. Fournit de la visibilité : Un bon modèle Scrum doit offrir une visibilité sur l'avancement du projet, permettant aux membres de l'équipe de voir facilement ce qui a été fait, ce sur quoi ils travaillent actuellement et ce qui reste à faire.

: Un bon modèle Scrum doit offrir une visibilité sur l'avancement du projet, permettant aux membres de l'équipe de voir facilement ce qui a été fait, ce sur quoi ils travaillent actuellement et ce qui reste à faire. axé sur les données : Le modèle doit être axé sur les données, ce qui signifie qu'il doit être capable de collecter, de stocker et d'analyser des données. Il doit également permettre d'extraire facilement des données et des rapports.

: Le modèle doit être axé sur les données, ce qui signifie qu'il doit être capable de collecter, de stocker et d'analyser des données. Il doit également permettre d'extraire facilement des données et des rapports. Actionnable : Le modèle doit inclure des étapes suivantes claires et réalisables et aider à concentrer le travail de l'équipe sur le plan général du projet.

En suivant ces lignes directrices, un bon modèle Scrum peut aider les équipes à rester sur la bonne voie, à travailler plus efficacement et à atteindre leurs objectifs, le tout avec les bons outils agiles.

10 modèles Scrum à prendre en compte pour votre équipe en 2024

Ces modèles sont destinés aux phases de planification et d'exécution du flux de travail scrum. Nous avons une liste séparée de modèles qui aideront votre équipe à organiser les phases de planification et d'exécution du flux de travail scrum Rétrospective du sprint .

1. Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum

Modèle de gestion Scrum Agile ClickUp

Notre Modèle de gestion Agile Scrum comprend tous les éléments essentiels du flux de travail Scrum. Il aidera les chefs de projet à suivre les backlogs, les sprints, la gestion des tests et les rétrospectives. Ce modèle couvre la gestion Scrum à un niveau large et est conçu pour soutenir les équipes qui ont besoin de suivre des projets complexes et de rester sur la voie des objectifs Scrum qui ont été définis.

Le modèle fournit une approche claire et cohérente de l'organisation et de la planification du travail. En outre, ce modèle scrum comprend un document intitulé "Comment démarrer". Les chefs de projet et les membres de l'équipe y trouveront des informations détaillées sur la manière d'utiliser efficacement le modèle.

L'utilisation du guide permet aux équipes de comprendre et de mettre en œuvre rapidement les fonctionnalités et les champs personnalisés fournis par le modèle, ce qui facilite son utilisation immédiate dans le cadre de votre processus de gestion de projet agile.

2. ClickUp Modèle de liste de bogues Agile Scrum

Modèle de liste de bogues ClickUp Agile Scrum

Notre Modèle de liste de bogues Agile Scrum fournit un aperçu supplémentaire du modèle de base de gestion Agile Scrum mentionné ci-dessus. La vue de la liste des bogues facilite le suivi et la gestion des bogues au fur et à mesure qu'ils apparaissent, en utilisant le flux de travail scrum. En utilisant ce modèle, vous trouverez une interface claire et cohérente qui fournit des outils pour identifier, prioriser et résoudre les bogues.

Il permet aux membres de l'équipe d'enregistrer toutes les informations essentielles nécessaires pour documenter et résoudre les bogues, avec des sections pour la description du bogue, le niveau de priorité, la personne responsable de sa résolution et son état actuel. Ce modèle peut être utilisé conjointement avec d'autres modèles scrum de cette liste pour s'assurer que les bogues sont identifiés et traités rapidement.

Grâce à ce modèle, votre équipe scrum peut améliorer sa capacité à identifier les bogues, à les classer par ordre de priorité en fonction de l'impact qu'ils auront sur le produit final ou sur sa phase actuelle, et à suivre les progrès réalisés pour les résoudre.

3. Modèle de tableau de bord ClickUp Scrum

Modèle de tableau de bord ClickUp Scrum

Ce modèle Modèle de tableau Scrum est une autre vue supplémentaire de notre modèle de gestion agile. Dans le cadre du flux de travail scrum, le tableau scrum est un moyen efficace pour les équipes de visualiser et d'organiser leur travail, qu'il s'agisse d'histoires d'utilisateurs ou de suivi de bogues.

A tableau scrum fournit une représentation visuelle des tâches qui doivent être accomplies, permet de suivre les progrès réalisés et facilite la visualisation du statut de chaque tâche. Cette vue du modèle de gestion est divisée en colonnes qui permettent de voir d'un coup d'œil où en est chaque tâche dans le processus.

Vous trouverez des colonnes pour les tâches qui doivent être effectuées et celles qui ont été acceptées ou rejetées. Il y a également des colonnes pour les tâches qui sont en suspens ou en attente d'approbation.

Contrairement aux tableaux de scrum physiques, celui de ce modèle peut être facilement mis à jour et automatisé. Il peut s'intégrer facilement à d'autres outils de votre pile technologique afin que les informations sur l'avancement de votre projet se trouvent toujours exactement là où vous en avez besoin.

**_Modèles de storyboarding

!

4. ClickUp Modèle de Backlog Agile Scrum

Modèle de carnet de bord Scrum Agile ClickUp

Le modèle Modèle de Backlog Agile Scrum présente un autre aperçu de notre modèle de gestion Agile Scrum et fournit une vue du carnet de commandes scrum. Les carnets de commandes sont une partie importante du flux de travail de Scrum. Cette vue particulière concerne le backlog de sprint plutôt que le backlog de produit.

Le backlog de sprint est utilisé par l'équipe de développement pour suivre la progression d'un sprint. Elle remplit les tâches du backlog (là encore, pas nécessairement le backlog de produit) pendant la phase de planification du sprint.

Ce modèle leur permet de suivre facilement les tâches du sprint en cours qui ont été achevées et le degré d'avancement de celles qui ne l'ont pas encore été.

5. ClickUp Agile Scrum Modèle de priorité pour les bogues

Modèle de priorité pour les bogues ClickUp Agile Scrum

Tout comme un hôpital doit classer les patients des urgences par ordre de priorité en fonction de la gravité de leur maladie, les équipes de développement doivent classer les bogues par ordre de priorité en fonction de leur impact sur le projet. L'équipe de développement doit hiérarchiser les bogues en fonction de leur impact sur le projet Modèle de priorité des bogues Agile Scrum leur fournit les outils nécessaires à cette fin.

Les développeurs pourront étiqueter les bogues en fonction de leur gravité et les visualiser dans ce format grâce à cette vue du modèle original de gestion Agile Scrum. Cela donne un aperçu du nombre de bogues restants et de leur type, et permet aux membres de l'équipe d'identifier rapidement les bogues sur lesquels ils doivent travailler en priorité.

En utilisant correctement la vue de la priorité des bogues, les responsables du développement peuvent éviter ou gérer correctement dette technique et de réduire les risques d'effets négatifs dus à des bogues mal hiérarchisés.

6. Modèle de planification de sprint ClickUp Scrum

Modèle de planification de sprint ClickUp Scrum

Il est maintenant temps de passer à un autre modèle et de jeter un coup d'œil à certaines des vues qu'il offre.

Notre Modèle de planification de sprint Scrum fait pour le planification du sprint la planification du sprint est la même chose que le modèle de gestion pour la phase d'exécution. Avant chaque sprint, une planification minutieuse doit être effectuée pour s'assurer que les tâches à accomplir permettent au projet d'atteindre ses objectifs de la manière la plus productive possible.

Cette phase permet aux planificateurs de sprint de garder une trace des tâches qui devront être accomplies pendant le sprint, de l'objectif du sprint en cours et d'autres informations qui aideront à mettre en place des équipes de mêlée pour un sprint réussi.

7. ClickUp Scrum Modèle de Sprint Actif

Modèle de sprint actif ClickUp Scrum

Le modèle ClickUp Modèle de sprint actif Scrum dans le modèle de planification Scrum mentionné précédemment, vous donnera des informations sur les sprints actuellement actifs. Les sprints sont organisés en colonnes montrant ce qui est en cours de développement, prêt à être revu, en attente de déploiement, etc.

Pour chaque tâche d'une colonne, des informations importantes sur sa catégorie, son statut de développement, son calendrier et son objectif sont facilement consultables sans aucune étape supplémentaire.

8. Modèle de réunion Scrum ClickUp

Modèle de réunion Scrum ClickUp

Réunions Scrum sont un autre élément clé du flux de travail. Ces réunions sont généralement quotidiennes. Elles permettent à l'équipe d'évaluer le travail accompli et ce qu'il reste à faire.

Elles sont importantes pour la nature agile de scrum car c'est là que les barrages routiers et autres obstacles nouvellement découverts sont pris en compte et s'intègrent dans le calendrier du sprint. Nos Modèle de réunion Scrum facilitera la planification et l'exécution de ces réunions.

Ce modèle permet aux membres de l'équipe de contribuer facilement à la réunion en donnant des détails sur ce qu'ils ont accompli depuis la dernière réunion, sur les obstacles auxquels ils sont actuellement confrontés et sur ce qu'ils prévoient de faire au cours de la journée.

9. Modèle d'événement ClickUp Sprint

Modèle d'événements ClickUp Sprint

Notre dernier modèle de la liste est le Modèle d'événements de sprint agile . Ce modèle fournit un emplacement central pour documenter les détails de l'ensemble du processus de sprint. Les équipes Scrum seront en mesure de garder une trace de toutes les notes de réunions, décisions, événements et apprentissages qui se sont produits au cours du processus de sprint.

Il s'agit donc d'un document pratique à partager avec toutes les parties prenantes, pour obtenir un aperçu rapide du déroulement de l'ensemble du processus, ou pour s'y référer en tant qu'exercice d'apprentissage pour les sprints à venir.

10. Modèle de gestion ClickUp Agile Scrum

Modèle de gestion Scrum Agile ClickUp

Si vous faites partie d'une équipe Agile ou d'un Scrum Master, votre objectif principal est de produire le meilleur produit possible. Avec tous les projets complexes et les processus chronophages impliqués dans cette tâche, il peut être difficile de rester au courant de tout. Modèle de gestion Agile Scrum de ClickUp vous soulage ! Notre objectif est d'épargner à votre équipe du temps et des efforts précieux tout en assurant des résultats supérieurs - c'est exactement ce que fait notre modèle Agile Scrum ! Assurez-vous que votre équipe Agile atteigne de nouveaux sommets avec ClickUp dès aujourd'hui !

Rationalisez votre processus Scrum avec ClickUp

Les modèles Scrum sont un outil puissant pour organiser et planifier des projets qui utiliseront le cadre Scrum. Avec les modèles que nous avons mis en évidence dans ce guide, votre équipe peut obtenir des informations précieuses sur les flux de travail de votre projet et se positionner pour une plus grande productivité.

Cependant, il est important de se rappeler qu'un modèle n'est qu'un aspect du processus Scrum. Pour tirer le meilleur parti d'un modèle, les outils que vous utilisez pour le mettre en œuvre doivent également être de grande qualité.

ClickUp fournit une plateforme centrale où les équipes peuvent organiser les tâches, suivre les progrès et communiquer entre elles. Il offre une variété d'intégrations et d'options de personnalisation, ce qui le rend flexible et adaptable aux besoins spécifiques de votre équipe. Essayez ClickUp et voyez comment il peut vous aider à améliorer la productivité de votre équipe et à mener à bien vos projets.