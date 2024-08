Qu'est-ce que le marketing agile ? Vue d'ensemble et cadres à emprunter

Les équipes marketing sont aujourd'hui soumises à une forte pression pour faire plus avec moins, aller plus vite et apporter une valeur ajoutée plus tôt. Vous le savez déjà. Les entreprises veulent avancer à une vitesse fulgurante, acquérir un avantage concurrentiel et être au premier plan dans l'esprit de leurs clients.

Pour s'adapter, de nombreux spécialistes du marketing ont remplacé les techniques de marketing héritées par une méthodologie agile. Le marketing traditionnel avec ses forfaits annuels, ses campagnes à gros budget et ses cycles plus longs ne suffit plus.

Le marketing agile rattrape rapidement son retard, puisque plus de cinquante pour cent des Rapport sur l'état du marketing agile 2023 répondants étaient prêts à adopter le marketing agile dans leurs stratégies de marketing durable.

Les professionnels du marketing du monde entier adoptent de plus en plus les méthodologies agiles pour améliorer l'efficacité et l'efficience du marketing.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment utiliser les processus de marketing agile pour améliorer vos résultats marketing.

Qu'est-ce que le marketing agile ?

Le marketing agile suit le principe des méthodologies agiles. Il s'agit d'une approche stratégique et d'un changement d'état d'esprit consistant à diviser le travail en segments plus petits et à les gérer comme des projets indépendants dans le cadre de sprints.

Le travail sur de petits projets donne aux spécialistes du marketing de nombreuses occasions d'itérer et de corriger leur ligne de conduite. Cela permet également de mieux prendre en compte et de mettre en œuvre le retour d'information par le biais de d'une équipe interfonctionnelle collaboration. Après un sprint, les équipes évaluent les résultats et prennent note des points à améliorer.

Voici quelques différences entre le marketing agile et le marketing traditionnel :

Des campagnes fréquentes et itératives au lieu de quelques grands paris

L'utilisation d'expériences et de données plutôt que d'opinions

Collaboration axée sur le client au lieu d'un travail en silos

Réagir rapidement au changement au lieu de suivre des forfaits à long terme

Histoire et développement du marketing agile

Pour connaître l'histoire du marketing agile, il faut connaître l'histoire des méthodologies agiles dans le développement de logiciels.

Dans les années 90, les développeurs de logiciels suivaient un style de travail abonné appelé ' Modèle de la chute d'eau .' C'est un processus séquentiel passant d'une phase à l'autre, comme une cascade qui s'écoule du bord d'une falaise.

Au début du processus, les responsables recueillaient et compilaient les informations dans un document de spécification fonctionnelle. Les développeurs utilisaient ce document comme référence pour le développement du logiciel.

Cependant, il s'agissait d'un travail difficile car ils étaient confrontés à des incertitudes et, avec très peu d'implication du client, étaient censés trouver la solution de manière indépendante. Ils ne parvenaient pas à respecter les réunions et, pour ne rien arranger, la qualité du projet final était loin de répondre aux attentes du client.

Des vétérans de l'industrie du logiciel ont réfléchi à une solution pour s'en sortir. En février 2001, dix-sept experts en développement de logiciels se sont réunis et ont rédigé la Manifeste Agile pour le développement de logiciels .

Après une décennie de percées de la méthodologie agile dans le développement de logiciels, les leaders d'opinion du marketing ont créé.. Le Manifeste du marketing agile . Le document Sprint Zero est devenu le manifeste idéal pour les équipes marketing après de multiples discussions et séries de brainstorming.

Le manifeste définit les nouvelles façons de faire du marketing agile en cinq points clés :

Se concentrer sur la valeur pour le client et les résultats de l'entreprise plutôt que sur l'activité et les résultats

Fournir de la valeur rapidement et souvent plutôt que d'attendre la perfection

Apprendre par l'expérimentation et les données plutôt que par les opinions et les discussions

La collaboration interfonctionnelle plutôt que les silos et les hiérarchies

Réagir au changement plutôt que de suivre un forfait abonné

Principes du Manifeste du marketing agile

Il serait négligent de ne pas mentionner les dix principes directeurs du manifeste Agile pour les équipes marketing. Ces principes sont des garde-fous permettant à votre équipe marketing de fonctionner au quotidien dans un environnement agile :

Un excellent marketing exige un alignement étroit, de la transparence et des interactions de qualité avec les clients internes et externes

Rechercher des points de vue différents et diversifiés

Accepter le changement et y répondre afin d'améliorer la valeur pour le client

Ne planifiez qu'à un niveau suffisant pour garantir une hiérarchisation et une exécution efficaces

Prenez des risques et tirez les leçons de vos échecs

Organisez-vous en petits groupes,des équipes transversales dans la mesure du possible

Construire des programmes de marketing autour d'individus motivés et leur faire confiance pour faire le travail terminé

La réussite marketing à long terme bénéficie d'un fonctionnement à un rythme durable

Le marketing agile ne suffit pas. L'excellence en matière de marketing exige également une attention permanente aux principes fondamentaux du marketing

Rechercher la simplicité

Caractéristiques du marketing agile

Le marketing agile présente cinq caractéristiques : le travail d'équipe, la confiance dans les données, l'itération rapide, la centricité sur le client et la validation du manifeste du marketing agile.

Équipes interfonctionnelles

Les équipes marketing et créatives agiles s'épanouissent dans la collaboration interfonctionnelle. Le marketing durable exige que les membres de l'équipe ayant des compétences et une expertise différentes travaillent ensemble sur un projet au lieu de travailler en silos et dans la hiérarchie.

Les résumés rapides et les sprints permettent de s'assurer que tout le monde est au courant de la progression, des défis et des objectifs.

Décisions fondées sur des données

Les données sont l'étoile polaire des spécialistes du marketing agile. Ils utilisent les données pour mener de nouvelles expériences et effectuer des itérations sur les expériences existantes. Leurs décisions sont étayées par des indicateurs clés de performance (KPI) qui les aident à évaluer l'impact de leurs efforts.

Des décisions fréquentes et rapides basées sur les données différencient les équipes marketing modernes des équipes traditionnelles, se concentrant davantage sur les opinions.

Centrage sur le client

Les équipes marketing agiles donnent la priorité aux besoins et aux préférences des clients. L'état d'esprit agile utilise les commentaires des clients et les appels de découverte pour affiner les stratégies et lancer continuellement des campagnes pertinentes.

Leur délai de mise sur le marché est faible car les équipe agile sait clairement ce qu'elle veut prioriser et choisit quelques activités à fort impact au lieu de s'attaquer à plusieurs choses en même temps.

Campagnes adaptatives et itératives

Dans une équipe marketing agile, l'accent est mis sur le travail par sprints pour apporter une valeur complémentaire. Une tâche importante est décomposée en tâches plus petites et rapidement réalisables.

Il est plus facile de faire des itérations pour ces petites tâches et de s'adapter à l'évolution des marchés, des tendances ou des priorités de l'entreprise toutes les deux à six semaines au lieu de faire des changements à la fin du mois/trimestre/année.

Engagement envers le Manifeste du marketing agile

Les valeurs et principes fondamentaux du Manifeste du marketing agile sont comme le Saint Graal pour les équipes de marketing agile. Les activités marketing quotidiennes telles que les réunions de synthèse et le suivi des sprints sont basées sur les valeurs et les principes du manifeste.

Cadres de marketing agile : Scrum, Kanban et Scrumban

Les cadres agiles mettent en pratique les principes de la méthodologie agile. Les cadres facilitent la mise en place d'une approche collaborative au sein des équipes de marketing agile et établissent un paramètre pour réaliser des itérations rapides de leur travail.

Examinons les trois cadres de travail les plus populaires dans le domaine du marketing agile : Scrum, Kanban et Scrumban.

Scrum

Scrum est le cadre agile le plus populaire, avec 87% des organisations utilisent la méthodologie scrum. Le cadre de marketing agile scrum commence par la compréhension du carnet de commandes.

L'équipe marketing décompose le backlog en Sprints plus petits, fixe un paramètre de priorité et décide à l'unanimité d'un échéancier pour la capacité de livraison de ces Sprints. La durée du Sprints peut varier de quelques jours à 2 ou 3 semaines, en fonction de l'organisation.

Le Scrum master assiste l'équipe lors des réunions et s'assure que tout le monde suit l'approche agile du marketing. Dans une équipe marketing, le responsable marketing est généralement le scrum master.

Le cadre de Scrum est divisé en trois parties : le forfait Scrum, le Scrum quotidien et les réunions post-Scrum. Cela permet de créer une boucle de communication continue entre les membres de l'équipe Scrum.

Scrum planning

Une équipe agile consacre généralement une heure par semaine au forfait de son Sprint. Au cours de la phase de forfait, les membres de l'équipe attribuent les tâches suivantes points de sprint à chaque projet pour estimer l'effort nécessaire. Cette technique d'estimation indique à l'équipe la quantité de travail qu'elle doit achever au cours d'un Sprint.

**Scrum quotidien

Après la phase de forfait, le service marketing s'implique dans le sprint. Les membres de l'équipe tiennent des résumés rapides quotidiens (ou mêlées quotidiennes) pour partager les mises à jour individuelles. Ces réunions sont courtes et portent principalement sur trois points importants : les mises à jour du travail de la veille, le forfait pour aujourd'hui et les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Réunion post-scrutin

La réunion post-Scrum se divise en une revue Scrum et une rétrospective Sprint. Lors de la revue Scrum, l'équipe marketing présente son travail aux parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires.

L'équipe Scrum effectue la rétrospective du Sprint pour évaluer la performance des résultats du Sprint et suggérer des améliorations.

Kanban

Comparé à Scrum, Kanban est un cadre agile plus flexible. Il est basé sur le principe de Kaizen, le concept japonais d'amélioration continue.

Le Tableau Kanban est une représentation visuelle des programmes marketing et des différentes étapes dans lesquelles ils se trouvent. Le point de vérité unique permet aux spécialistes du marketing d'avoir un aperçu de toutes les activités et de les rationaliser pour qu'elles soient livrées en temps voulu.

La meilleure façon d'utiliser un Tableau Kanban est de décomposer l'ensemble du processus marketing en différentes étapes. Par exemple, les étapes d'un tableau Kanban marketing peuvent inclure "À faire", "En progression", "Terminé" et "Reporté au prochain sprint".

Rationalisez les activités pour les semaines à venir et évitez l'épuisement ou la surcharge de travail des employés en visualisant les tâches à chaque étape, ainsi que les efforts et les ressources que chaque tâche nécessiterait.

Il existe six pratiques de base de Kanban que les équipes de marketing doivent abonné pour pratiquer l'agilité marketing :

Visualiser le flux de travail : Écrire les étapes que vous suivez actuellement pour achever une tâche

Écrire les étapes que vous suivez actuellement pour achever une tâche Limiter le travail en cours (WIP): En limitant le WIP, vous motivez votre équipe à achever la tâche en cours avant d'en entreprendre de nouvelles

En limitant le WIP, vous motivez votre équipe à achever la tâche en cours avant d'en entreprendre de nouvelles Gérer le flux: Sur la base de votre visualisation et de votre capacité à limiter le travail en cours (WIP), vous devriez être en mesure d'analyser le système Kanban et de procéder à des ajustements pour améliorer le flux

Sur la base de votre visualisation et de votre capacité à limiter le travail en cours (WIP), vous devriez être en mesure d'analyser le système Kanban et de procéder à des ajustements pour améliorer le flux **Les politiques sont des lignes directrices pour achever les tâches ; en les énonçant explicitement, vous vous assurez que tous les membres de l'équipe sont conscients de ce qui est attendu d'eux

Mettre en place des boucles de rétroaction: Mettre en place plusieurs paramètres de révision au sein du tableau Kanban afin d'obtenir un retour d'information continu sur le processus

Mettre en place plusieurs paramètres de révision au sein du tableau Kanban afin d'obtenir un retour d'information continu sur le processus Améliorer en collaboration, évoluer de manière expérimentale: Collaborer avec les membres de l'équipe pour évaluer le processus et l'améliorer en permanence

Scrumban

Scrumban est une approche agile hybride combinant les pratiques agiles Scrum et Kanban. Elle encourage les départements marketing à travailler sur des tableaux Kanban tout en continuant à libérer le travail par Sprints.

Cette approche marketing agile donne à l'équipe marketing l'entière liberté de décider comment elle souhaite forfaiter ses opérations agiles.

Scrumban convient parfaitement aux grandes équipes marketing ou à celles qui travaillent en partenariat avec des agences externes et qui doivent adapter le flux de travail aux différents styles de travail des équipes.

ClickUp : L'outil idéal pour la mise en œuvre du marketing agile

configurez les modèles de Tableau de ClickUp en quelques clics seulement_

Pour constituer une équipe marketing agile, vous avez besoin du bon outil qui leur permettra de visualiser le flux de travail, de documenter efficacement, d'automatiser les tâches, de suivre et d'évaluer les performances.

ClickUp, un outil avancé basé sur le cloud, est conçu pour les équipes agiles afin de rationaliser les campagnes marketing. Examinons les fonctionnalités clés qui vous aident à améliorer en permanence votre processus de marketing agile.

Sprints ClickApp

L'outil Sprints ClickApp vous aide à mettre en place et à personnaliser vos Sprints dans ClickUp. Organisez votre Sprint en tâches, sous-tâches et checklists pour une gestion facile. Utilisez la vue Liste pour regrouper, filtrer et modifier les tâches en cours. Avec la vue Équipe, vous pouvez suivre la progression de l'équipe par statut, estimation du temps, points sprint ou tout autre champ personnalisé.

alignez vos outils et vos équipes pour une réussite Agile avec ClickUp Sprints_

ClickUp Vue Tableau

Le Tableau Kanban ClickUp est un système personnalisable destiné aux équipes de marketing. Les membres de l'équipe peuvent facilement glisser et déposer des tâches et organiser le Tableau par statut, assignés, priorités, etc. Le Scrum master peut voir tous les flux de travail d'un simple clic sur un bouton et apporter de multiples modifications à une tâche à l'aide de Bulk Action.

surveillez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

ClickUp Documents

Le marketing agile commence par une documentation impeccable, et ClickUp vous aide à le faire grâce à Documents ClickUp . Les docs sont les compagnons parfaits pour créer des wikis, des documents de référence, des procédures opératoires normalisées et des flux de travail, car ils offrent au créateur la liberté achevée d'ajouter des signets, des tableaux et d'autres options pour les mettre en forme comme il l'entend.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/ClickUp\_Docs-3.0\_Relationships.gif

/$$$img/

politiques de magasin, procédures opératoires normalisées et documents wiki liés entre eux dans ClickUp Docs_

La collaboration avec la modification en cours, les commentaires en cours de route, l'attribution d'éléments d'action et la conversion de textes en tâches traçables est un jeu d'enfant.

Vous pouvez également accélérer tous vos flux de travail marketing avec l'aide de ClickUp AI, qui peut créer tout, des scripts d'e-mail et des aperçus de blog aux notes de réunion et des stratégies de campagne.

ClickUp Automatisations

Automatisez les tâches de routine en choisissant parmi plus de 100 Automatisations ClickUp et de concentrer les efforts de vos équipes sur des domaines plus cruciaux. Vous pouvez personnaliser les flux de travail en fonction de vos besoins ou les utiliser tels quels.

Tableaux de bord ClickUp

Les équipes marketing modernes ont une exigence commune : un outil de suivi et de visualisation de leurs performances. Personnalisables Tableaux de bord ClickUp vous aident à afficher la progression de vos flux de travail marketing, à identifier les bloqueurs, à gérer les ressources et à suivre les échéanciers. Distribuez les points Scrum, allouez efficacement les ressources, et affichez et évaluez vos forfaits trimestriels pour la planification future.

Avantages du marketing agile

Les méthodes agiles apportent de nombreux avantages, mais la meilleure façon de les concrétiser pour votre équipe marketing est d'avoir un objectif en tête.

Une productivité élevée

Les équipes agiles sont 25% plus productives par rapport aux équipes traditionnelles. Les équipes agiles impliquent une collaboration interfonctionnelle, ce qui signifie que les équipes sont composées de spécialistes. De telles équipes peuvent terminer le travail plus rapidement et plus efficacement avec moins de dépendances, et l'organisation bénéficie d'un délai de valorisation plus court.

Amélioration de la flexibilité

La livraison précoce et continue et les itérations rapides forment les fondements des équipes marketing agiles. L'avantage le plus significatif de cette approche est l'utilisation de l'apprentissage à court terme pour concevoir le forfait à long terme. Les spécialistes du marketing agile se concentrent sur les objectifs à long terme, mais gardent leurs activités à court terme flexibles.

Cela leur permet de mieux s'adapter à l'évolution des circonstances. Les résultats des expériences sont appliqués à quelques grands paris, en tenant compte de l'évolution du paysage de l'entreprise et des conditions du marché.

Transparence accrue

Les équipes marketing agiles utilisent des éléments visuels comme un Tableau Kanban pour définir les flux de travail au lieu de s'appuyer sur des idées archaïques comme les feuilles de calcul. Le Scrum Master définit la liste des tâches, les priorités et les délais, ce qui accroît la transparence.

Des résumés rapides et des réunions régulières permettent aux membres de l'équipe de se tenir au courant des dernières progressions et évolutions.

Décisions fondées sur des données

L'une des valeurs et l'un des principes fondamentaux du marketing agile consistent à utiliser les données pour mesurer les performances de campagnes de marketing et prendre des mesures correctives. Les décisions sont donc plus objectives et concrètes et poussent l'équipe vers une amélioration continue.

Des équipes plus heureuses

Avec une priorisation effacée, une collaboration ouverte et une communication fréquente, les équipes marketing agiles sont plus engagées que les équipes traditionnelles. Le cadre agile donne aux membres de l'équipe la propriété des tâches et l'autonomie nécessaire pour les exécuter.

Comme chaque membre de l'équipe peut décider de la manière dont il veut travailler pour atteindre les objectifs assignés, ils sont plus heureux et plus satisfaits de leur travail.

Une plus grande compétitivité

Le retour d'information en temps réel et les itérations constantes sont au sommet de la liste des priorités de l'équipe liste de priorités pour les spécialistes du marketing agiles. Ils disposent ainsi d'un levier pour agir sur les dernières tendances et la volatilité du marché et rester fidèles aux attentes de leurs clients.

De plus, les décisions sont basées sur les données, ce qui leur donne une longueur d'avance sur leurs concurrents qui utilisent des méthodes de marketing héritées.

Défis liés à la mise en œuvre du marketing agile

Il existe de nombreux exemples d'organisations dotées d'équipes agiles réussies et durables.

Cependant, seuls 41% des spécialistes du marketing ont accepté d'utiliser un formulaire de pratiques de marketing agile dans leur travail quotidien. Qu'est-ce qui empêche les 59 % restants d'adopter le marketing agile ? Voici quelques-uns des défis à relever :

Manque de formation et de connaissances

Le marketing agile est un changement de paradigme. Le manque de formation empêche les spécialistes du marketing de comprendre les nuances de cette méthodologie. Les entreprises doivent investir dans des programmes de formation complets pour tirer pleinement parti des avantages du marketing agile sur le lieu de travail.

Difficulté à gérer le travail non planifié

De nombreuses équipes de marketing traditionnelles ne peuvent pas relever de nouveaux défis et accepter un travail non planifié. Cependant, la nature dynamique du marketing agile exige des spécialistes du marketing qu'ils soient agiles et ouverts à la collaboration pour s'attaquer aux éléments d'action non planifiés.

La clé pour résoudre ce défi est de développer un état d'esprit agile chez les membres de l'équipe.

Ne sont pas prêts à changer

Le changement du style de travail peut être perçu comme un défi. Il peut y avoir différentes raisons derrière cette opposition ; par exemple, l'équipe peut ne pas vouloir quitter sa zone de confort.

Pour résoudre ce problème, les chefs d'entreprise doivent avoir une discussion à cœur ouvert avec l'équipe marketing, en répondant aux préoccupations et en les aidant à visualiser les avantages du marketing agile.

Manque de talents

C'est l'un des plus grands défis pour les équipes marketing désireuses d'adopter le marketing agile. Pour former les bons talents, les entreprises ont besoin d'un coach agile qui peut diriger le processus et former l'équipe

Absence d'assistance de la part de la direction générale

La réussite du marketing agile dépend en grande partie de la volonté de la suite C de l'aligner sur l'objectif global de l'organisation. Ils doivent commencer par défendre la cause Agile et fournir les ressources nécessaires à la réussite de l'exécution.

Voici les étapes suivies par le marketing agile dans la pratique :

Définition des paramètres

L'équipe de marketing agile se réunit avec l'équipe de direction pour aligner tout le monde sur l'objectif. Suite à cela, l'équipe marketing organise une réunion interne pour exposer la stratégie du nouveau style de travail et discuter des mesures à prendre pour adopter la culture agile.

Identifier les opportunités

L'équipe marketing agile analyse les données pour identifier les opportunités dans le parcours client. Chaque membre de l'équipe présente ses conclusions lors des comptes rendus quotidiens et expose les étapes qu'il compte franchir.

Planifier les tests

Une fois les opportunités identifiées, l'équipe forfaitise les tests et identifie les indicateurs clés de performance (KPI). Ensuite, ils classent par ordre de priorité les tests qui sont les plus susceptibles d'avoir un impact sur les performances de l'entreprise.

Améliorer les processus de l'entreprise

Les performances de chaque test sont collectées et évaluées afin de décider quels tests doivent être étendus et lesquels doivent être interrompus. Les Teams sont communiqués à l'équipe de direction afin qu'elle prenne des mesures supplémentaires pour améliorer les processus de l'entreprise

Pour mettre en pratique le marketing agile, nous vous recommandons de consulter ces modèles qui vous permettront de vous mettre en place immédiatement :

Modèle de marketing agile de ClickUp

Le modèle Modèle de marketing agile par ClickUp vous permet de créer et d'organiser des tâches en fonction de vos stratégies marketing, de planifier des sprints et d'ajuster facilement les tâches en fonction de la priorité. Exécutez vos campagnes plus rapidement avec un délai d'exécution plus court grâce à ce modèle prêt à l'emploi pour les équipes agiles.

Les équipes de marketing digital peuvent l'utiliser pour ajuster de manière flexible les campagnes et les budgets et augmenter la visibilité des performances des campagnes payantes et organiques.

Télécharger ce modèle

Modèle de gestion Scrum de ClickUp Modèle de gestion Scrum de ClickUp vous permet de gérer les tâches de bout en bout. Il aide au suivi rapide des tâches et à la création de visuels exploitables. Invitez votre équipe à collaborer et assurez une livraison rapide avec moins d'erreurs.

Télécharger ce modèle

Modèle de planification du sprint de ClickUp

Le modèle Modèle de planification du sprint par ClickUp permet de forfaiter les sprints, de visualiser les tâches et les dépendances, et de suivre la progression. Ce modèle permet à tous les membres de l'équipe d'avoir une vision claire du projet. Les gestionnaires peuvent également assigner des échéances et identifier les risques potentiels d'un projet.

Télécharger ce modèle

Mettre en œuvre le marketing agile avec ClickUp

Pour mettre en œuvre le marketing agile et connaître la réussite, les équipes du monde entier s'appuient sur des outils tels que ClickUp pour planifier, organiser, visualiser et suivre les tâches tout en collaborant avec différentes équipes.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !