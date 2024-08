Scrum vs. Kanban : Dévoiler la stratégie agile supérieure

Scrum et Kanban sont des rivaux classiques - ils partagent de nombreux points communs, en particulier en tant qu'outils puissants au sein de l'entreprise gestion de projet agile . Cependant, lorsqu'on examine leurs distinctions, elles ressemblent davantage à des pommes et des oranges. 🍎

Alors que Scrum incarne une approche structurée et itérative de la gestion de projet et de la.. développement de produits le Kanban s'articule autour de la visualisation du travail mon travail consiste à imposer des limites au travail en cours et à optimiser l'efficacité. Mais cela ne fait qu'effleurer leurs différences.

Cet article explore le débat permanent entre Scrum et Kanban afin d'identifier leurs cas d'utilisation idéaux. De plus, nous présenterons une méthode Agile pratique outil de gestion de projet Agile qui vous permet d'expérimenter les deux options en toute transparence. 😉

Aperçu de Scrum vs. Kanban

Scrum et Kanban sont tous deux des systèmes de travail itératifs qui dépendent des flux de processus et partagent l'objectif commun de minimiser le gaspillage. Néanmoins, il existe plusieurs distinctions notables entre les deux approches :

Qu'est-ce que Scrum ?

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le lien entre une équipe très performante et une formation stratégique de rugby en mêlée ? Voici le cadre de Scrum, un concept inventé par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de plaquer des adversaires, mais plutôt de changer la donne en matière de gestion de projet ! 🏈

Débrouillons le monde passionnant de Sprints, explorons ses avantages et découvrons où il peut avoir un impact réel dans la planification des sprints et vers les équipes interfonctionnelles !

Scrum : Définition

Les Sprints dans ClickUp permettent aux équipes de rester alignées sur les feuilles de route des produits pour une visibilité totale de qui fait quoi

Scrum est un paramètre de la méthodologie Agile qui fournit un ensemble de rôles, de cérémonies et d'artefacts pour structurer et guider le processus de développement itératif. Il est spécifiquement conçu pour les projets complexes nécessitant une adaptation fréquente aux changements.

Scrum s'articule autour de cycles de développement courts, appelés sprints, qui durent généralement de une à quatre semaines. Les équipes Scrum sont souvent petites et auto-organisées, composées d'un Scrum Master (pensez à un chef de projet dédié), d'un propriétaire de produit et du l'équipe de développement du produit . 👥

En ligne avec

principes agiles

, les tâches sont achevées et livrées par étapes au lieu de livrer l'ensemble du projet en une seule fois. Cette approche par étapes permet aux équipes scrum de travailler à partir d'un backlog de sprint et renforce leur capacité à s'adapter aux changements et à modifier facilement les priorités.

Trois piliers clés assistent Scrum :

Adaptation : Il s'adapte facilement aux changements d'orientation du projet Transparence : Elle garantit que tous les membres des équipes de mêlée sont informés de ce qui se passe et des raisons de cette situation L'inspection : L'inspection régulière des projets favorise la promotion d'une culture d'amélioration continue parmi les membres de l'équipe scrum et les parties prenantes

Les valeurs fondamentales de Scrum comprennent la concentration, le courage, le respect, l'engagement et l'ouverture. Elles apportent une assistance

une communication claire et honnête

en favorisant un sentiment de propriété au sein d'une équipe de conception, d'informatique, d'exploitation ou de développement.

Quels sont les avantages de Scrum ?

Parmi les cadres agiles, les avantages de l'adoption de Scrum sont les suivants :

Satisfaction élevée des clients :L'implication active des clients dans le développement du produit garantit que le logiciel est personnalisé pour répondre à leurs besoins

:L'implication active des clients dans le développement du produit garantit que le logiciel est personnalisé pour répondre à leurs besoins Une collaboration accrue : les équipes sont petites et très soudées Les équipes Scrum créent une communication efficace et un sentiment de propriété sur leur travail

: les équipes sont petites et très soudées Les équipes Scrum créent une communication efficace et un sentiment de propriété sur leur travail L'adaptabilité au changement : L'approche itérative de Scrum permet de s'adapter avec souplesse aux changements et à l'évolution des priorités, ce qui la rend bien adaptée aux environnements de projets dynamiques

: L'approche itérative de Scrum permet de s'adapter avec souplesse aux changements et à l'évolution des priorités, ce qui la rend bien adaptée aux environnements de projets dynamiques Réduction des coûts : La livraison précoce d'un produit se traduit par des économies de temps et de coûts. La capacité à effectuer des changements rapides minimise également le besoin de ressources supplémentaires pour s'adapter à l'évolution des demandes

: La livraison précoce d'un produit se traduit par des économies de temps et de coûts. La capacité à effectuer des changements rapides minimise également le besoin de ressources supplémentaires pour s'adapter à l'évolution des demandes Un meilleur retour sur investissement (ROI) : Plus vite le produit arrive sur le marché, plus vite votre entreprise commence à générer des revenus. L'efficacité de Scrum dans la mise sur le marché rapide des produits contribue à un meilleur retour sur investissement

Quand utiliser Scrum ?

Scrum est associé à

une productivité accrue

une livraison plus rapide, des économies de coûts et une meilleure qualité des produits. Les gestionnaires le trouvent souvent particulièrement efficace pour la gestion de projets complexes ou sujets à de fréquentes modifications.

L'utilisation de Scrum est parfaite pour les industries caractérisées par des changements constants ou les projets qui nécessitent de la flexibilité pour s'adapter aux retours d'expérience. Cela s'applique en particulier aux industries qui subissent des mises à jour technologiques fréquentes ou aux projets impliqués dans de nouvelles

développement de logiciels

. 💻

Utiliser ClickUp pour une gestion Agile et Scrum efficace

Les tableaux de bord de ClickUp permettent aux gestionnaires de projets agiles d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes d'épuisement et d'épuisement des ressources détaillés

Pour débloquer tout le potentiel de Gestion de projet Scrum , utiliser ClickUp en tant que solution tout-en-un conviviale pour Scrum et équipes agiles .

Prenez la commande de l'ensemble du cycle de vie du produit, de la conception à la mise en production, avec Les fonctionnalités de la gestion de projet ClickUp Agile . Créez des flux de travail de produits qui s'ajustent de manière flexible à vos besoins, assurez-vous que l'équipe reste à jour grâce à des commentaires étiquetés et restez informé grâce à des notifications opportunes. 🔔

Automatisation Tableaux de bord ClickUp fournissent des informations précieuses sur la progression et la capacité de l'équipe, en affichant une vue à 360° de votre projet. Visualisez les processus sur différents diagrammes pour une compréhension claire et visualisez votre projet grâce à des fonctionnalités telles que :

Backlog : Évaluez les impacts et les compromis pour les idées de produits, les problèmes et les nouvelles fonctionnalités à l'aide de champs personnalisés et de formules

: Évaluez les impacts et les compromis pour les idées de produits, les problèmes et les nouvelles fonctionnalités à l'aide de champs personnalisés et de formules Tableau : Identifiez les goulots d'étranglement pour maintenir l'élan du projet. Triez les tableaux par statut, date d'échéance et priorité pour aligner efficacement votre équipe

: Identifiez les goulots d'étranglement pour maintenir l'élan du projet. Triez les tableaux par statut, date d'échéance et priorité pour aligner efficacement votre équipe Roadmaps : Organisez les sprints et gérez les jalons avec des diagrammes de Gantt personnalisables

: Organisez les sprints et gérez les jalons avec des diagrammes de Gantt personnalisables Tableaux blancs :Brainstorming en équipecréez des diagrammes et des cartes mentales et traduisez vos idées en tâches réalisables

Vue Charge de travail : Suivez les tâches achevées et déléguez le travail en fonction de la disponibilité de votre équipe, le tout dans un emplacement centralisé

des diagrammes d'épuisement (burndown charts) pour suivre les performances par rapport à une cible et diagrammes de combustion pour suivre les tâches achevées et le reste du travail.

S'appuyer sur

diagrammes de vitesse

pour évaluer l'achèvement moyen des tâches et faire des estimations plus précises pour les sprints à venir. Vous souhaitez disposer d'une perspective à plusieurs échéances sur la progression des tâches afin d'identifier les goulets d'étranglement ? Utilisez

les diagrammes de flux cumulatifs

pour avoir une vue d'ensemble !

Vous n'avez pas besoin de commencer votre parcours de gestion Agile à la case départ. Utilisez l'outil

Modèle de gestion Agile ClickUp Scrum

pour surveiller les backlogs, les sprints et les rétrospectives sans effort. Il assiste les équipes gérant des projets complexes, et est livré avec des dossiers séparés pour les Cérémonies Scrum, le Backlog, et les Sprints, ainsi qu'une vue Tableau blanc pour le visuel

le forfait sprint

. 📊

Utilisez l'affichage Tableau Kanban dans ClickUp pour glisser-déposer facilement des tâches sous forme de cartes

Exploitez ClickUp comme un

logiciel Kanban gratuit

pour visualiser vos flux de travail en un seul endroit ! 🎯

Vue Tableau ClickUp Kanban

transforme vos listes de base en cartes de tâches interactives, en les classant sans effort par statut, date d'échéance ou tout autre critère de votre choix. L'interface conviviale par glisser-déposer simplifie la navigation et vous permet de modifier facilement les priorités et les statuts.

Adaptez votre Tableau à n'importe quel flux de travail, qu'il s'agisse d'un sprint, d'un lancement de produit ou d'une livraison en plusieurs étapes. Rationalisez la mise à jour de vos tâches grâce à la fonction

Barre d'action en bloc

vous permet d'ajouter des assignés, de modifier des statuts et de supprimer des tâches sans quitter l'affichage du Tableau.

Pour ceux qui jonglent avec plusieurs Tableaux, la barre d'outils

Vue Tout affichée

fournit un aperçu centralisé de tous vos Tableaux Kanban. Vous pouvez également filtrer les tableaux par assignés pour suivre qui s'occupe de quoi, pour une approche de la gestion de projet aux yeux de faucon ! 🦅

Si l'idée de créer des tableaux à partir de zéro vous semble fastidieuse, tirez parti de l'application

Modèle de Tableau Kanban simple de ClickUp

-une disposition pré-conçue que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

Le modèle ClickUp Simple Kanban couvre toutes les bases pour commencer à utiliser la méthode Kanban le plus rapidement possible

Optimisez votre cycle de publication en utilisant cinq statuts pour suivre les tâches en cours, achevées ou en voie de l'être

liste à faire

.

Cliquez sur les options de regroupement dans le coin supérieur droit pour afficher les tâches organisées par champs personnalisés tels que la priorité, l'assigné ou la date d'échéance. Tirez parti de la barre d'outils multitâche pour modifier efficacement de nombreuses tâches en une seule fois et améliorez l'attrait visuel de votre Tableau en utilisant des images de couverture.

Quelle est la principale différence entre Scrum et Kanban ?

Bien qu'ils aient tous deux leur utilité dans

gestion de projet agile

le Kanban et le Scrum présentent des différences significatives. Scrum se caractérise par une approche de travail itérative et incrémentale, offrant une méthode très catégorique pour achever les tâches.

En revanche, le Kanban travaille mieux lorsqu'il est utilisé parallèlement à Scrum ou à toute autre méthode Agile. Sa fonction première est de visualiser et d'optimiser le flux de travail, quelle que soit la méthodologie en jeu.

Pour mieux comprendre leurs différences, approfondissons trois distinctions clés entre Kanban et Scrum. 🔑

1. Scrum vs. Kanban : Le forfait

Dans Sprints, la planification est un processus itératif qui a lieu au début de chaque sprint. Ce processus implique une réunion dédiée au cours de laquelle l'équipe de développement, le propriétaire du produit et le Scrum master collaborent pour décomposer les histoires d'utilisateurs en tâches gérables.

Après avoir estimé la durée nécessaire pour achever les tâches, l'équipe s'engage à achever tous les éléments au cours du sprint à venir. Si les priorités changent par la suite, cela nécessite d'abandonner le sprint en cours, et le processus de planification redémarre. 🔁

À l'inverse, la planification en Kanban s'appuie sur une prévision basée sur les données historiques du flux de travail. Cette approche prend en compte divers facteurs liés au travail lui-même, comme les types de travail, la taille et les classes de service, plutôt que de se concentrer sur l'équipe qui le traite.

Le flux de travail étant continu, vous pouvez créer des colonnes de feuille de route telles que Ce mois ou Le mois suivant pour représenter visuellement le travail forfaitaire.

Ajoutez des points sprint, des assignés multiples, des pièces jointes, des étiquettes et plus encore à votre tableau Kanban en quelques clics dans l'affichage du Tableau de ClickUp pour stimuler l'efficacité des équipes Kanban

2. Scrum vs. Kanban : Réunions et évènements

Dans Kanban, les réunions sont facultatives, mais si vous choisissez d'en avoir, il en existe deux types : les cadences au niveau de l'équipe et les cadences orientées vers le service. Ces réunions permettent de maintenir l'alignement de l'équipe et un flux de travail régulier. Les options sont les suivantes

réunions quotidiennes

, les réunions de réapprovisionnement et de validation, la planification des livraisons et les examens de la prestation de services, entre autres. 🤝

D'autre part, dans Scrum, une approche structurée implique quatre réunions essentielles au sein de chaque cycle de sprint, qui durent généralement jusqu'à 8 heures si le cycle est d'un mois. Il s'agit de :

Le forfait de sprint Scrum quotidien Revue de sprint Rétrospectives de sprint

Ces réunions garantissent une planification forfaitaire, des mises à jour quotidiennes sur la progression, des sessions d'examen et des rétrospectives réfléchies en vue d'une amélioration continue.

Planifiez les sprints avec ce modèle facile à utiliser pour que les équipes restent agiles et efficaces

3. Scrum vs. Kanban : Tableaux

Tableaux Scrum

servent d'extension au système de gestion de projet de la

carnet de commandes

. Lorsque l'équipe s'engage sur une quantité de travail spécifique, celle-ci est ajoutée au carnet de commandes Scrum sur le Tableau, puis l'équipe commence à travailler sur les tâches à sa discrétion. L'objectif est d'achever toutes les tâches avant la fin du sprint, ce qui conduit à une réinitialisation logique du tableau après chaque itération.

À l'inverse, le tableau Kanban est une carte continue du processus de l'équipe. Lors de sa construction, l'objectif est d'établir un système Kanban durable, construit pour le long terme. Un tableau Kanban bien structuré comporte des limites visuelles de travail en cours (WIP).

L'objectif premier est de réguler la quantité de travail entrant et sortant du processus, en améliorant la vitesse de livraison. ⚡

Quel est le meilleur outil ?

Décider entre les cadres Kanban et Scrum est un choix influencé par les préférences personnelles ou les besoins du projet. Si vous ne savez pas lequel choisir, considérez l'utilisation de ClickUp pour expérimenter les deux cadres. 👩🏻‍🔬

Pour simplifier votre processus de décision, posez-vous les questions suivantes :

Le projet fait-il l'objet d'un forfait important ?

Le carnet de commandes du produit est-il étendu ou concis ?

Le budget de développement de produits du client est-il important ou limité ?

Votre équipe est-elle expérimentée ou novice en matière de méthodologies Agile ?

À faire d'équipes interfonctionnelles ? ou des équipes traditionnelles ?

Dans l'ensemble, optez pour Kanban si vous recherchez la flexibilité et la valeur du projet

visualisation des flux de travail

par le biais d'indicateurs. Choisissez Scrum si votre projet implique une collaboration intensive au sein de l'équipe,

un retour d'information rapide

et une validation du projet en continu.

Comparez visuellement les charges de travail des équipes et suivez leur progression grâce à l'affichage de l'échéancier de ClickUp

Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider, pourquoi ne pas les combiner ?

Scrumban exploite les processus structurés de Scrum et les outils de visualisation de Kanban. Pour les équipes déjà familiarisées avec Scrum ou Kanban, Scrumban, ou un Tableau Scrum, fournit un moyen transparent d'intégrer des aspects de l'autre méthodologie dans leurs processus.

Libérez les puissances de Scrum et de Kanban dans ClickUp !

Choisir entre Scrum et Kanban, c'est comme choisir entre Pepsi et Coke - les deux ont leurs points forts distincts. Comme les fans inconditionnels de ces géants du soda, les équipes de projet ne jurent que par la rapidité du développement logiciel de Scrum ou les flux de travail rationalisés de Kanban.

Tout comme un soda parfait mérite un verre adapté, ClickUp est votre référence en matière de gestion de projet agile. Avec ses fonctionnalités robustes, y compris agile et

Modèles de tableaux Kanban

clickUp transforme la gestion de projet en une expérience rafraîchissante grâce à l'utilisation de tableaux Kanban, de sprints et de diagrammes.

Pourquoi ne pas prendre une gorgée de réussite et de

essayer ClickUp gratuitement

? Avec un hub unique pour gérer vos projets, vous trouverez que c'est le mélange parfait des capacités de Scrum ou Kanban. 👌