20+ Meilleures applications gratuites pour le tableau Kanban en 2024

En tant que chef de projet, vous savez qu'il peut être difficile de savoir où se trouve une tâche lorsque des équipes interfonctionnelles y travaillent. Heureusement, un outil de visualisation du flux de travail permet de résoudre ce problème.. Tableaux Kanban .

Vous savez également que tous les outils de gestion de projet ne sont pas identiques. C'est peut-être la deuxième ou la cinquième fois que vous testez des applications Kanban, mais aucune n'a eu l'impact que vous espériez. J'ai donc créé cette liste rien que pour vous ! Dans ce blog, nous allons nous plonger dans les 21 meilleures applications Kanban pour changer la façon dont vos équipes travaillent et communiquent.

Qu'est-ce qu'un tableau Kanban ?

A Le tableau Kanban est un outil de gestion de projet structuré en colonnes pour aider les équipes à visualiser la quantité de travail en cours. Une carte (représentant la tâche) se déplace dans chaque colonne (représentant l'état du flux de travail) de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle atteigne la colonne Terminé.

Initialement utilisés dans l'industrie manufacturière, les tableaux Kanban ont évolué pour devenir un outil universel pour différentes entreprises. Ils sont flexibles pour les étapes détaillées du flux de travail et rigides pour limiter le nombre de tâches prises en charge par les individus. Voici d'autres résultats de l'utilisation d'un tableau Kanban outil de gestion de projet :

Visibilité de chaque étape d'une tâche vers son achèvement

Plus de prévisibilité grâce à un système stable

Un flux de développement continu

Les équipes ne travaillent pas sur trop de tâches en même temps grâce aux limites de l'encours

La plupart de ces applications ont un plan gratuit et plusieurs plans tarifaires à choisir en fonction de la taille de votre équipe et de vos besoins en logiciels.

20+ meilleures applications et logiciels Kanban gratuits en 2024

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion du flux de travail

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un tableau Kanban entièrement personnalisable

ClickUp est une solution gratuite de gestion de projet qui permet à chaque équipe de gérer plusieurs flux de travail, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tous les travaux dans un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, Le tableau Kanban de ClickUp peut s'étendre et s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe pour vous aider à gérer les tâches dans un système Kanban entièrement personnalisable.

✅ ClickUp pros

Vue du conseil d'administration sur mobile l'application mobile ClickUp vous aidera à gérer vos projets lorsque vous êtes en déplacement

Vue Kanban personnalisable pour organiser vos tableaux par statut, destinataire, priorités, etc

Gérez plusieurs charges de travail en même temps avec la vue Tout

Statuts personnalisés pour ajouter de nouveaux statuts ou modifier les statuts existants directement dans la vue de votre tableau

Fonctionnalités de glisser-déposer pour déplacer les tâches dans les flux de travail et ajuster les priorités

Effectuer plusieurs mises à jour de tâches en une seule fois grâce à la barre d'outils d'action en bloc

Des modèles Kanban prêts à l'emploi comme le modèleModèle de feuille de route Kanban ClickUp

Restez sur la bonne voie et ne perdez pas de vue vos objectifs grâce à ce modèle de feuille de route Kanban visuellement attrayant de ClickUp

❌ ClickUp cons

Toutes les vues ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant !

💸 Prix ClickUp *Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Affaires : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! Contactez notre équipe commerciale dès que vous êtes prêts !

💬 ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (plus de 6 600 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. Trello - Meilleur pour la visualisation de projet

via TrelloTrello est un outil Kanban reconnaissable de la famille des logiciels Atlassian. Composé de quatre éléments clés - tableau Kanban, cartes, listes et menu du tableau - les équipes peuvent faire avancer le travail à l'aide des boutons de carte et de tableau personnalisés de Trello. Le menu du tableau comprend les paramètres nécessaires pour gérer les autorisations des membres, rechercher des cartes et créer des automatismes. En outre, les membres peuvent ajouter des arrière-plans de tableau et des couvertures de cartes colorés pour ajouter un peu de fun et de personnalité.

Les équipes qui recherchent uniquement des solutions Kanban gratuites doivent noter que le plan gratuit de Trello limite les espaces de travail à 10 collaborateurs ou moins.

✅ Trello pros

La fonctionnalité d'automatisation sans code, Butler, aide les équipesgagner du temps avec les tâches administratives

Listes de contrôle avancées (fonction payante) pour une attribution granulaire des tâches

❌ Trello contre

Le plan gratuit de Trello est limité à 10 collaborateurs, les espaces de travail avec plus de 10 collaborateurs passeront en mode affichage seul, ce qui rend Trello coûteux pour les grandes équipes

Les équipes qui suivent régulièrement plusieurs projets devront choisir un plan Trello payant pour un nombre illimité de tableaux Kanban

Les dépendances des tâches ne sont pas faciles à créer ou à mettre à jour par rapport à d'autres applications Kanban de cette liste

💸 Prix de Trello

Gratuit : Limité à 10 utilisateurs

: Limité à 10 utilisateurs Standard: 5 $ par utilisateur/mois

5 $ par utilisateur/mois Premium: 10 $ par utilisateur/mois

10 $ par utilisateur/mois Entreprise: Contacter les ventes

💬 Évaluations des clients Trello

G2 : 4.4/5 (12 540+ avis)

Capterra : 4.5/5 (20,630+ commentaires)

3. Proofhub - Meilleur pour la vérification et l'approbation des tâches

via Proofhub Proofhub est un projet logiciel de planification permettant aux équipes de planifier chaque étape et de visualiser l'avancement de leur travail. Avec l'outil Kanban, vous pouvez voir le travail progresser par étapes et aider les membres de l'équipe à classer les tâches par ordre de priorité. Il s'agit d'une plateforme intuitive qui permet de collaborer sur des idées et de conserver les fichiers pertinents.

✅ Proofhub pros

Listes de tâches privées réservées aux personnes désignées

Fonctionnalité d'événements et de tâches récurrents

❌ Proofhub contre

Manque de fonctionnalités de budgétisation

N'est pas une plateforme adaptée pourla gestion de projet agile comparé aux autres applications Kanban de cette liste

💸 Prix de Proofhub

Proofhub propose des plans gratuits et payants à partir de 45 $/mois fixes

💬 Notes des clients de Proofhub

G2 : 4.5/5 (50+ avis)

Capterra : 4.5/5 (60+ avis)

4. Paymo - Le meilleur pour le suivi du temps et la facturation

via Paymo Paymo est un logiciel de gestion de projet utilisé par les indépendants et les petites entreprises. La vue Kanban est l'une des vues les plus populaires parmi les fonctions Liste, Tableau, Calendrier et Gantt. Gérez plusieurs flux de travail, suivez votre temps et facturez vos clients à partir de la même plateforme.

✅ Paymo pros

Personnalisation du flux de travail et cartes détaillées

Vue méta kanban pour toutes les tâches de tous les projets

❌ Paymo contre

Les dépendances des tâches ne sont pas visibles dans la vue Kanban

Pas de plans Kanban, bien que les cartes puissent être groupées et filtrées

💸 Prix de Paymo

Paymo propose des plans gratuits et payants à partir de 4,95 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Paymo

G2 : 4.6/5 (570+ avis)

Capterra : 4.7/5 (420+ avis)

5. Toggl Plan - Meilleur pour la gestion du temps

via Plan Toggl Toggl Plan est un outil de gestion du travail qui permet de planifier, de suivre et de livrer des projets dans les délais impartis. Avec le tableau Kanban de Toggl, les membres obtiennent des indications visuelles claires sur l'état d'avancement de leur projet. Si la fonctionnalité simple de glisser-déposer, les statuts personnalisés et les commentaires en cours de tâche sont dans votre liste de logiciels de gestion de projet Kanban indispensables, Toggl Plan a une solution pour vous.

✅ Les avantages de Toggl Plan

Plusieurs membres peuvent être affectés à une tâche

Le logiciel Toggl Track s'intègre avecToggl Plan pour le suivi du temps ❌ Toggl Plan cons

Pas de dépendances de tâches (si cette fonctionnalité n'est pas négociable pour vous, vérifiez-en quelques unesAlternatives à Toggl)

Les membres sont limités à deux options d'affichage : Chronologie de l'équipe ou Tableau de planification

💸 Prix de Toggl Plan

Toggl Plan propose des plans gratuits et payants à partir de 8 $/utilisateur par mois

💬 Toggl Plan évaluations des clients

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

6. Monday.com - Meilleur pour la collaboration d'équipe

via Lundi.com La prochaine application logicielle Kanban offrant des vues du tableau Kanban est Monday.com, un logiciel de gestion des ressources humaines gestion des tâches outil d'aide équipes interfonctionnelles se concentrent sur leur travail le plus important. Par exemple, les chefs de projet qui souhaitent obtenir des rapports en temps réel peuvent facilement créer des tableaux de bord de projet pour améliorer le flux de communication.

✅ Monday.com pros

Nombre illimité de tableaux et de documents dans le plan gratuit

Flux de travail personnalisables pour suivre facilement les projets

❌ Monday.com contre

Les fonctionnalités ne sont pas approfondies par rapport à d'autres applications de tableau Kanban de cette liste (comparezCaractéristiques de Monday.com et ClickUp)

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité payante

💸 Prix de Monday.com

Monday.com propose des plans gratuits et payants à partir de 8 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Monday.com

G2 : 4.7/5 (5,250+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (2,630+ reviews)

7. Asana - Meilleur pour l'organisation au niveau des tâches

via Asana Les outils du tableau Kanban d'Asana permettent aux équipes de visualiser facilement l'avancement de leur projet en temps réel. Par exemple, si un membre recherche une tâche spécifique, il peut utiliser l'outil de recherche avancée pour consulter des colonnes particulières. En outre, les membres reçoivent une notification lorsque les tâches passent d'une section à l'autre, de sorte que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

✅ Asana pros

Les membres peuvent effectuer des actions groupées sur les tâches pour gagner du temps

La vue du tableau kanban est disponible sur le plan gratuit

❌ Asana contre

Une seule personne assignée par tâche (en savoir plus sur les assignés uniques et les assignés multiples)

Les sous-tâches peuvent représenter un défi, les membres devront donc envisager de trouver des solutions de rechange pour les projets complexes

💸 Prix d'Asana

Asana propose des plans gratuits et payants à partir de 10,99 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients d'Asana

G2 : 4,3/5 (8 180+ avis)

Capterra : 4,4/5 (10 520+ avis)

8. Wrike - Le meilleur pour les équipes d'entreprise

via WrikeLogiciel de gestion de projet Wrike est idéal pour les petites agences qui ont besoin d'un espace de travail personnalisable pour organiser leurs projets les calendriers partagés wrike vous permet de planifier facilement des projets et de collaborer. De plus, les personnes chargées de l'approbation peuvent accélérer le retour d'information grâce à l'outil de marquage visuel de Wrike.

découvrez comment la plateforme flexible de ClickUp vous permet de faire plus que Wrike !

✅ Les avantages de Wrike

La vue du tableau Kanban permet une visibilité complète des tâches

Fonction de suivi du temps pour comparer le temps estimé et le temps réel

❌ Wrike contre

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs (voirAlternatives à Wrike)

Les diagrammes de Gantt ne sont pas disponibles dans la version gratuite

💸 Prix de Wrike

Wrike propose des plans gratuits et payants à partir de 9,80 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (2,440+ reviews)

Capterra : 4.2/5 (1,710+ commentaires)

9. MeisterTask - Meilleur pour les équipes agiles

via MeisterTask MeisterTask est un outil visuel de gestion de projet centré sur le système Kanban. Les membres peuvent facilement gérer les activités quotidiennes de leur équipe à l'intérieur de tableaux Kanban élégants et personnalisables. Grâce à des fonctionnalités de gestion de projet telles que des sections illimitées, l'automatisation et des listes de contrôle multiples, les équipes peuvent communiquer et collaborer tout au long de leur flux de travail.

✅ MeisterTask pros

Liens de relation entre les tâches (liées, en double ou bloquantes) pour tenir les membres du projet informés

Suivi du temps intégré qui s'avère pratique pour les calculs et les projections de l'équipe

❌ MeisterTask contre

Les limites d'encours, les projets illimités et les rapports sont des fonctionnalités payantes

Une personne assignée par tâche

💸 Prix de MeisterTask

MeisterTask propose des formules gratuites et payantes à partir de 8,25 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de MeisterTask

G2 : 4.6/5 (160+ avis)

Capterra : 4.7/5 (980+ avis)

10. Businessmap - Meilleur pour la gestion des processus d'entreprise

via Carte des entreprises Businessmap suit, met à jour et signale automatiquement l'état d'avancement de tous les projets au sein d'une organisation. Ces données permettent aux équipes de se concentrer sur l'achèvement du travail et l'amélioration des processus. Grâce à Businessmap, les membres de l'équipe et les parties prenantes peuvent collaborer plus rapidement et obtenir de meilleurs résultats.

✅ Businessmap pros

Outils analytiques tels que le diagramme de flux cumulatif, Temps de cycle Le diagramme de dispersion et le diagramme de vieillissement des encours de production

Tableaux Kanban interconnectés au niveau de l'équipe et de la direction

❌ Businessmap cons

N'est pas idéal pour les entreprises en dehors des industries du logiciel et de l'ingénierie

L'installation et la configuration peuvent prendre beaucoup de temps

💸 Prix de Businessmap

Businessmap propose des plans payants à partir de 149 $ pour 15 utilisateurs par mois

💬 Notes des clients de Businessmap

G2 : 3.8/5 (10+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (100+ avis)

11. Planview Leankit - Meilleur pour les flux de travail allégés

via Planview LeanKit Planview Leankit permet lean et agile les équipes peuvent partager une vue consolidée de la priorité et de l'état du travail grâce à des tableaux Kanban flexibles. Les membres disposent de ce dont ils ont besoin pour planifier et exécuter efficacement les tâches du projet grâce aux limites de l'encours, à l'état du travail en temps réel et aux fonctions d'historique des éléments de travail.

✅ Planview LeanKit pros

Étiquettes de catégorisation qui représentent les différents types de travail sur un tableau Kanban

Piste d'audit complète de toutes les modifications apportées à une carte

❌ Planview LeanKit contre

Manque de capacités de personnalisation des cartes et des champs personnalisés par rapport à d'autres applications de tableau Kanban de cette liste

Courbe d'apprentissage abrupte

💸 Prix de Planview LeanKit

Renseignez-vous auprès de Planview LeanKit pour connaître les tarifs

💬 Évaluation des clients de Planview LeanKit

G2 : 4.1/5 (320+ avis)

Capterra : 4.4/5 (30+ avis)

12. Nifty - Meilleur pour la planification des étapes d'un projet

via NiftyNifty vous permet de travailler sur des projets à grande échelle avec plusieurs membres de l'équipe. Comme la plupart des outils de gestion de projet, il s'agit d'un espace de travail collaboratif qui vous aide, vous et votre équipe, à organiser les tâches, à suivre le temps et à gérer les documents. Combiné à la méthodologie Kanban, les membres peuvent organiser, prioriser et gérer le travail quotidien avec un niveau de détail élevé.

✅ Nifty pros

Fonctionnalité de gestion de portefeuille pour visualiser les membres et les statuts en un coup d'œil

Offre différents rôles et permissions d'utilisateurs pour contrôler les niveaux d'accès

❌ Les inconvénients de Nifty

Le plan gratuit est limité à deux projets actifs

Plans payants coûteux pour utiliser les fonctionnalités de base

💸 Prix de Nifty

Nifty propose des plans gratuits et payants à partir de 39 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Nifty

G2 : 4.7/5 (330+ avis)

Capterra : 4.7/5 (120+ avis)

13. Outil Kanban - Le meilleur pour une gestion Kanban simple

via Outil Kanban Kanban Tool est un logiciel de gestion visuelle permettant aux équipes d'identifier et d'éliminer les goulets d'étranglement, de collaborer en temps réel et de limiter le travail en cours. Ainsi, les membres peuvent contrôler leurs projets et analyser les flux de travail pour améliorer l'efficacité .

✅ Les pros de l'outil Kanban

Colonnes et plans de travail repliables en un clic, permettant de se concentrer sur des zones spécifiques uniquement

Fichiers joints avec prévisualisation de l'image

❌ Les inconvénients de Kanban Tool

Les capacités de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres applications de tableau Kanban de cette liste

Ne convient pas aux entreprises comptant plus de 2 membres d'équipe

💸 Prix de Kanban Tool

Kanban Tool propose des plans gratuits et payants à partir de 5 $/utilisateur par mois

💬 Evaluations des clients de Kanban Tool

G2 : 4.7/5 (20+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (90+ avis)

14. Blossom - Meilleur pour les développeurs et les équipes techniques

via Fleur Blossom est un outil de gestion de projet Kanban permettant de aux équipes de développement de logiciels de cartographier l'ensemble de leur flux de travail pour visualiser les tâches de chaque membre. En un coup d'œil, les membres peuvent voir quelles tâches sont prêtes pour l'étape suivante ou bloquées par des "tampons" colorés dans le coin des cartes Kanban.

✅ Blossom pros

Les commentaires sont sauvegardés automatiquement si vous naviguez et revenez sur la carte plus tard

La durée du cycle des cartes kanban est indiquée sur chaque carte kanban terminée

❌ Blossom contre

Manque de personnalisation des tableaux Kanban, des cartes, des statuts des tâches et de la communication au sein de l'équipe

@Mentions aux membres de l'équipe n'est pas une fonctionnalité native de la plateforme

💸 Prix de Blossom

Renseignez-vous auprès de Blossom pour connaître les tarifs

💬 Notes des clients de Blossom

G2 : 5/5 (2 commentaires)

Capterra : N/A

15. Flow-e - Meilleur pour la gestion des emails

via Flux-e Flow-e est un outil de gestion des tâches avec un flux de travail de type Kanban qui transforme les boîtes aux lettres Outlook en un tableau de tâches visuel. Les membres peuvent glisser-déposer une carte de la boîte de réception Flow-e dans les colonnes Kanban et suivre la progression. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve une ligne de temps au bas de l'application qui permet de visualiser les réunions et les rappels sur une ligne de temps.

✅ Flow-e pros

Tableau des tâches avec un nombre illimité de colonnes dans la version gratuite

Cartes de tâches autonomes dans le flux de travail

❌ Flow-e contre

Le plan gratuit autorise jusqu'à deux comptes de messagerie

Ne convient pas aux équipes agiles qui ont besoin de fonctionnalités de personnalisation flexibles pour construire leurs flux de travail

💸 Prix de Flow-e

Renseignez-vous auprès de Flow-e pour connaître les tarifs

💬 Notes des clients Flow-e

G2 : 4.7/5 (5 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (6 avis)

16. Microsoft Planner - Le meilleur pour les utilisateurs de Microsoft 365

via Planificateur MicrosoftPlanificateur Microsoft inclut des tableaux Kanban avec des cartes de tâches détaillées pour que les équipes puissent se concentrer et mieux organiser le travail en un seul endroit. Dans le cadre de Microsoft 365, les utilisateurs de Planner peuvent également se connecter à Microsoft To Do, SharePoint power Automate et d'autres applications pour une gestion efficace des tâches.

✅ Microsoft Planner pros

Applications mobiles Android et iOS pour mettre à jour les tâches en déplacement

Aperçu de la pièce jointe et lien à afficher sur le planificateur

❌ Microsoft Planner contre

Microsoft Planner en tant qu'application autonome n'est pas une solution pour un outil de gestion des tâches tout-en-un

Moins de flexibilité en matière de personnalisation et d'intégration

💸 Prix de Microsoft Planner

Renseignez-vous auprès de Microsoft Planner pour connaître les formules d'abonnement

💬 Évaluations des clients de Microsoft Planner

G2 : 4.2/5 (120+ avis)

Capterra : 4.4/5 (7,830+ avis)

17. Smartsheet - Meilleur pour la gestion de projet de type feuille de calcul

via Feuille de calculSmartsheet est un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer, de suivre et de planifier plusieurs projets. La vue carte est l'une des quatre vues qui facilite l'organisation des tâches grâce à des cartes à glisser-déposer. Lorsqu'elle est activée, la feuille se transforme en un tableau Kanban basé sur les valeurs de votre liste déroulante, de votre liste de contacts ou de vos colonnes de symboles. Pour plus d'informations, consultez notre Guide de gestion de projet Smartsheet !

✅ Les pros de Smartsheet

Une marque personnalisée peut être appliquée à l'ensemble du compte

Les cartes peuvent être réorganisées pour une meilleure priorisation au sein d'une même colonne du tableau Kanban

❌ Les inconvénients de Smartsheet

Le plan gratuit est limité à 2 feuilles et 2 éditeurs

Ne convient pas aux petites agences

💸 Prix de Smartsheet

Smartsheet propose des plans gratuits et payants à partir de 7 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Smartsheet

G2 : 4.4/5 (7 220+ avis)

Capterra : 4.5/5 (2,250+ reviews)

18. Zenhub - Le meilleur pour les utilisateurs de GitHub

via Zenhub Le meilleur logiciel Kanban suivant est Zenhub zenhub est un outil permettant aux équipes agiles de suivre, de planifier et d'exécuter des projets logiciels. Avec les Zenhub Boards et les problèmes GitHub d'un projet, les équipes peuvent déplacer les problèmes entre les pipelines et prioriser le travail qui compte le plus.

✅ Zenhub pros

Différentes équipes peuvent utiliser les mêmes dépôts GitHub sur plusieurs tableaux

Les fonctionnalités d'automatisation du flux de travail synchronisent automatiquement votre projet au fur et à mesure que les problèmes GitHub sont mis à jour et complétés

❌ Zenhub contre

La plateforme est conçue pour les équipes logicielles

Fonctionne mieux si elle est connectée à GitHub

💸 Prix de Zenhub

Zenhub propose des plans gratuits et payants à partir de 7,95 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Zenhub

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.4/5 (20+ avis)

19. Zoho Projects - Meilleur pour la gestion de projet intégrée

via Projets ZohoZoho Projects est un logiciel de gestion de projet offrant des outils de tableau Kanban pour visualiser les plans de projet facilement. Les colonnes Kanban sont basées sur des critères de tâches tels que le pourcentage d'achèvement ou la priorité. Grâce à la fonction "glisser-déposer", les membres peuvent modifier l'état et la priorité des tâches au fur et à mesure de l'avancement du travail.

✅ Zoho Projects pros

Zoho Sprints propose quatre types de travaux en cours différents pour une personnalisation plus poussée

La fonction Règles de flux de travail des tâches permet de configurer les actions souhaitées

❌ Zoho Projects contre

Un plan gratuit limité qui n'inclut pas de fonctionnalités telles que le suivi du temps, les sous-tâches ou les rappels

Ne convient pas comme solution tout-en-un pour les équipes de marketing ou de vente

💸 Prix de Zoho Projects

Zoho Projects propose des plans gratuits et payants à partir de 5 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (260+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (240+ avis)

20. Pipefy - Meilleur pour l'automatisation des processus

via Pipefy Pipefy est une solution de flux de travail avec une plateforme no/low-code. Les membres peuvent automatiser des tâches, intégrer des outils et informer facilement les parties prenantes de leurs demandes de livraison dans les délais. Des flux de travail intelligents sont nécessaires pour les entreprises qui veulent évoluer, et Pipefy dispose d'une suite de fonctionnalités de gestion de projet pour aider les équipes à démarrer.

✅ Pipefy pros

Les portails de services centralisent les documents, les politiques et les formulaires de demande

Intégrations natives avec Slack, GitHub, BitBucket, et Google Hangouts

❌ Les inconvénients de Pipefy

Les équipes de taille moyenne devront payer un prix élevé pour construire un simple tableau Kanban

Les options de personnalisation sont payantes

💸 Prix de Pipefy

Pipefy offre des plans gratuits et payants à partir de 24 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Pipefy

G2 : 4.6/5 (180+ avis)

Capterra : 4.6/5 (260+ avis)

21. Jira - Le meilleur pour les équipes logicielles

via Jira Jira est un logiciel de suivi de bogues et de projets orienté vers les utilisateurs agiles et techniques. Par exemple, une équipe de développement peut avoir une première colonne d'éléments du carnet de commandes qui dure depuis longtemps. Jira a donc ajouté un carnet de commandes dans les projets de développement Kanban, placé dans un onglet de projet différent. Lorsque les chefs de produit déplacent le travail du carnet de commandes vers le tableau, les équipes savent ce qui les attend.

✅ Les pros de Jira

Les limites d'encours peuvent exclure les sous-tâches du décompte des colonnes du tableau Kanban afin de s'assurer que toutes les tâches sont prises en compteéléments d'action pour une tâche spécifique ne soient pas exclues

Intégrations avec plus de 3 000 applications

❌ Jira cons

L'interface utilisateur compliquée et la migration rendent la gestion des tâches fastidieuse (lire l'avis de ClickUp sur Jira)* Les équipes qui envisagent d'utiliser Jira devront recourir à une autre application logicielle pour la gestion de projet simple (découvrez pourquoiClickUp est l'alternative n°1 à Jira)

💸 Prix de Jira

Jira propose des plans gratuits et payants à partir de 7,50 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4,560+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (11,430+ avis)

5 utilisations pratiques du tableau Kanban (avec des modèles gratuits)

1. Modèle de planification des vacances

Dites adieu aux discussions familiales surchargées avec le modèle Planification des vacances ! Organisez votre tableau Kanban (ou vos tableaux !) avec toutes les communications et informations essentielles. Attachez des images à une carte de tâches, incluez un champ personnalisé de prix, et liez des sites web - le tout au nom de vacation. 🏝 Télécharger le modèle de planification des vacances de ClickUp

2. Modèle CRM

Centraliser l'information avec un CRM propre et puissant Modèle de tableau Kanban ! Automatisez ensuite les tâches fastidieuses pour vous concentrer sur les activités qui font avancer les choses. Vous n'êtes qu'à quelques clics du meilleur outil de workflow pour vous aider à faire évoluer votre entreprise. 📈 Télécharger le modèle CRM de ClickUp

3. Modèle d'embauche de candidats

Utilisez notre modèle d'embauche de candidats pour organiser toutes les tâches et les informations nécessaires au recrutement des meilleurs talents ! Connectez un formulaire ClickUp, un formulaire Google, un Typeform ou tout autre outil de candidature via Zapier pour automatiser une nouvelle tâche pour chaque candidat. 🤖 Télécharger le modèle d'embauche de candidats de ClickUp

4. Modèle de demande d'équipe

Mettez en place un système bien huilé pour hiérarchiser les ordres de travail grâce au modèle de demande d'équipe ! Suivez tous les travaux en cours et fournissez des mises à jour directement à partir de la vue du conseil d'administration. Remplacez les demandes par courriel plus rapidement que les petits gâteaux fraîchement préparés qui disparaissent de la salle de repos des employés. ⚡️ Télécharger le modèle de demande d'équipe de ClickUp

5. Modèle de gestion de blog

Adoptez le modèle de gestion de blog et vous ne reviendrez jamais en arrière ! Passez de la vue Tableau à la vue Calendrier pour visualiser les charges de travail quotidiennes tout en ayant une vue d'ensemble. Faites un brainstorming sur de nouveaux sujets, optimisez votre contenu, suivez les échéances, les statuts et bien plus encore ! ✍️ Télécharger le modèle de gestion de blog de ClickUp

👉 There's an entire de modèles ClickUp pour tous vos besoins Kanban, vous pouvez y accéder gratuitement ! Ou consultez notre Exemples de tableaux Kanban pour plus d'inspiration. 💡

Commencer à suivre les tâches avec le logiciel Kanban

N'oubliez pas que l'objectif ultime de la mise en œuvre d'un système Kanban est d'améliorer la visibilité sur les tâches, de rationaliser les processus et de permettre à votre équipe de se concentrer sur le travail qui ajoute de la valeur. Il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que la convivialité, les capacités de personnalisation et l'intégration avec d'autres outils déjà utilisés par votre équipe.

Essayez ClickUp pour une solution complète qui apporte l'efficacité et la collaboration au bout des doigts de votre équipe. Rejoignez les rangs des utilisateurs satisfaits qui ont fait de ClickUp leur outil Kanban de référence. Découvrez notre de modèles ClickUp pour tous vos projets et démarrez gratuitement dès aujourd'hui. Transformez votre gestion de projet avec ClickUp et voyez la productivité de votre équipe monter en flèche !