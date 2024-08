Travailler plus intelligemment, pas plus durement : 10 meilleurs logiciels de conception de flux de travail en 2024

Pourquoi se contenter de feuilles de calcul banales alors qu'il est possible d'ajouter une touche de dynamisme à la gestion des tâches et des projets ? Les listes permettent de faire le travail, mais avez-vous déjà essayé un graphique coloré ou un organigramme dynamique pour donner vie à votre travail ? T

e ne sont pas de simples outils, ce sont les clés d'une expérience de gestion des tâches plus visuelle, plus collaborative et plus attrayante.

C'est là que les logiciels de conception de flux de travail entrent en jeu ! Il s'agit de votre fidèle compagnon pour concevoir, organiser et optimiser les tâches et les processus avec finesse. Comment fonctionne-t-il ? Il utilise des représentations visuelles pour simplifier les tâches complexes et les processus d'automatisation afin de vous faire gagner du temps et de l'énergie.

Cependant, choisir le logiciel de conception de flux de travail parfait est un voyage en soi. Heureusement pour vous, nous nous sommes lancés dans la recherche. Dans cet article, nous vous dévoilons le top 10 des logiciels de conception de flux de travail avec leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix. Alors n'hésitez pas à vous lancer ! 🦘

Qu'est-ce qu'un logiciel de conception de flux de travail ?

Le logiciel de conception de flux de travail est un outil polyvalent qui exploite des formats visuels tels que les diagrammes de flux ou les organigrammes pour décrire les tâches et les processus de manière efficace. Les utilisateurs peuvent construire des flux de travail à partir de la base en spécifiant des étapes détaillées, des rôles assignés et des approbations requises, fournissant ainsi une méthode complète pour la création de flux de travail.

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

Ce logiciel permet également de rationaliser et d'automatiser les tâches, généralement de manière séquentielle, ce qui garantit une exécution précise et ordonnée des tâches. Il suit méticuleusement les progrès réalisés et offre une visualisation claire et intuitive du flux de travail.

Les principaux avantages de l'utilisation d'outils de conception de flux de travail sont les suivants :

Transparence : Permet de suivre plus facilement les progrès, d'identifier les goulets d'étranglement et de prendre des décisions éclairées pour améliorer le processus Précision : L'automatisation et les processus normalisés réduisent le risque d'erreur humaine, ce qui permet de réduire les erreurs coûteuses, les reprises et les retards Productivité : La visualisation claire des tâches et des objectifs aide les équipes à travailler plus efficacement et, grâce aux flux de travail automatisés, elles peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes

Lorsque vous choisissez un logiciel de conception de flux de travail, tenez compte des caractéristiques essentielles suivantes :

Affectation des tâches : Le logiciel doit vous permettre d'attribuer facilement des tâches, même dans des scénarios complexes tels que les approbations des responsables ou les attributions basées sur des formules

: Le logiciel doit vous permettre d'attribuer facilement des tâches, même dans des scénarios complexes tels que les approbations des responsables ou les attributions basées sur des formules Différents types de flux de travail : Choisissez un logiciel qui prend en charge différents types de flux de travail, comme les flux séquentiels et les flux parallèles

: Choisissez un logiciel qui prend en charge différents types de flux de travail, comme les flux séquentiels et les flux parallèles Sous-flux de travail : La possibilité de créer des sous-flux de travail offre de la flexibilité, simplifie les processus et améliore les tests pour identifier les goulots d'étranglement

: La possibilité de créer des sous-flux de travail offre de la flexibilité, simplifie les processus et améliore les tests pour identifier les goulots d'étranglement Partage : Recherchez des capacités de copie, d'exportation et de partage des flux de travail afin de pouvoir les reproduire ou les rendre facilement accessibles aux membres de l'équipe et aux parties prenantes

La collaboration est essentielle avec ClickUp 3.0 Docs, vous pouvez donc rapidement partager, définir des autorisations ou exporter vers des utilisateurs internes ou externes

Constructeur sans code : Assurez-vous qu'il offre une interface conviviale, sans code, avec des capacités de glisser-déposer pour les non-programmeurs

: Assurez-vous qu'il offre une interface conviviale, sans code, avec des capacités de glisser-déposer pour les non-programmeurs Collaboration : Optez pour un outil qui prend en charge la contribution et la collaboration de toutes les parties concernées afin de créer des flux de travail complets

: Optez pour un outil qui prend en charge la contribution et la collaboration de toutes les parties concernées afin de créer des flux de travail complets Rappels et notifications : l'outil doit vous permettre d'ajouter des rappels personnalisés pour garantir l'exécution du flux de travail en temps voulu

10 Meilleur logiciel de conception de workflow en 2024

Nous sommes sur le point d'explorer les meilleurs prétendants sur le marché pour vous aider à découvrir l'outil de conception de workflow parfait pour votre entreprise. Retroussons nos manches et entrons dans le vif du sujet ! ⛏️

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques telles que des tableaux blancs, des cartes mentales, des automatisations et de nombreux modèles

Découvrez ClickUp - une solution tout-en-un pour tous vos processus de travail gestion du flux de travail et les besoins en matière de conception ! Ce puissant logiciel vous permet de créer des flux de travail à partir de zéro et offre des modèles pratiques à ceux qui veulent gagner du temps en s'appuyant sur des cadres de travail préconçus. 🙌 Tableaux blancs ClickUp sont le refuge créatif de votre équipe. Ils permettent une personnalisation et une flexibilité infinies, ce qui en fait un outil de choix pour :

Le brainstorming collaboratif2. Faciliter le partage d'idées entre les équipes en intégrant des commentaires, des notes autocollantes, des documents, des liens et des fichiers multimédias Relever des défis à l'aide de tableaux, de graphiques et de formes interactifs

Tirer parti Cartes mentales ClickUp est votre canevas pour dessiner des connexions, tracer des flux de travail et donner vie à vos idées par un simple glisser-déposer. Ajoutez, modifiez ou supprimez des tâches directement sur votre Mind Map. Créez des cartes basées sur les tâches en liant Tâches ClickUp sur votre carte, ou créez votre chef-d'œuvre visuel avec des cartes mentales basées sur les nœuds.

Rationalisez la visualisation de vos projets grâce à une vue d'ensemble claire et concise de votre flux de travail avec le modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow

Que vous élaboriez un tout nouveau processus ou que vous peaufiniez un processus existant, le modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow est la solution idéale Modèle de tableau blanc de flux de processus ClickUp est là pour vous aider. Il simplifie la visualisation de vos processus, en couvrant des étapes telles que la planification, le développement, l'exécution et l'évaluation. Il comporte des formes entièrement personnalisables avec un code couleur et une légende pour une navigation simple, ce qui garantit une utilisation aisée et un travail efficace.

Collaborez sans effort et en temps réel avec ClickUp Docs . Pendant que vous éditez, vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe dans des commentaires, assigner des éléments d'action et même transformer le texte en tâches réalisables, ce qui permet de garder votre travail organisé et efficace. ⚡

Plus, ClickUp Automations sont là pour vous faciliter la vie en optimisant les flux de travail et la gestion des tâches routinières. Choisissez parmi les automatisations prédéfinies ou adaptez-les à vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ClickUp meilleures caractéristiques

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Trello

Via : Trello Trello est un tableau d'affichage numérique dynamique qui donne vie à vos tâches ! Ce tableau visuel outil de gestion de projet vous permet d'organiser et de superviser votre travail comme vous le souhaitez, en utilisant plusieurs vues de projet, l'automatisation et les modèles.

Dans Trello, les tâches se présentent sous la forme de notes autocollantes numériques ou de cartes sur une feuille de papier Tableau Kanban que vous pouvez facilement réorganiser par un simple glisser-déposer. Il offre également différentes mises en page, des tableaux classiques aux tableaux de calendrier de gestion de projet le site propose des outils de gestion du temps, des calendriers, des tableaux et des cartes, qui répondent aux besoins spécifiques de votre projet. 🎨

Avec Butler, l'assistant d'automatisation intégré de Trello, vous pouvez créer des règles, des boutons et des commandes pour effectuer des tâches répétitives sans effort. Les logiciel de gestion de flux de travail comprend même les règles du langage naturel et propose des solutions d'automatisation en un seul clic.

Les meilleures caractéristiques de Trello

plus de 100 modèles

Plusieurs vues de projet

Intégration avec des logiciels tels que Jira, Slack et Miro

Assistant d'automatisation des tâches sans code

Limitations de Trello

Les utilisateurs pourraient bénéficier de rapports et d'analyses intégrés supplémentaires

Convient mieux aux petites tâches impliquant 3 à 5 personnes

Prix de Trello

**Gratuit

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur

G2 :4.4/5 (13 000+ commentaires)

:4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra:4.5/5 (22,000+ commentaires)

3. Lundi.com

Via : lundi.com Améliorez l'alignement, l'efficacité et la productivité de votre équipe avec monday.com, la plateforme qui s'adapte à vos besoins. Il s'agit d'un centre tout-en-un pour les calendriers de projets, le suivi des progrès de l'équipe et la gestion complète des projets.

Choisissez parmi les différentes vues de projet comme le diagramme de Gantt, les tableaux Kanban et les vues chronologiques pour gérer les livrables du projet . ⏳

Faites un zoom arrière avec des tableaux de bord personnalisables pour obtenir une vue d'ensemble de votre organisation. Il vous aide à prendre des décisions et à faire évoluer sans effort les flux de travail en fonction de l'évolution de vos besoins.

Les fonctions d'automatisation des outils de gestion des flux de travail gèrent les tâches fastidieuses telles que les rappels par e-mail et les demandes d'approbation de projet, libérant ainsi une plus grande partie de votre journée. De plus, il existe de nombreux modèles personnalisables gratuits, notamment pour les campagnes de marketing, les calendriers éditoriaux, la planification d'événements et les tableaux de gestion de la relation client.

monday.com meilleures caractéristiques

Tableaux de bord adaptables

Nombreux modèles

Vues de projets évolutives

Intégration avec des outils tels que Trello et Google Drive

Automatisation des tâches pour un système de gestion du flux de travail simple

monday.com limitations

L'installation peut prendre un peu de temps par rapport à d'autres outils de gestion de flux de travail

L'amélioration de la flexibilité de la personnalisation de l'écran principal serait bénéfique

monday.com prix

**Gratuit

Basic $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

4. ProcessMaker

Via : ProcessMaker ProcessMaker est une solution logicielle pour Automatisation des processus d'affaires (BPA) et la gestion des flux de travail. Le flux de travail logiciel d'automatisation vous permet de concevoir, d'exécuter, de suivre et d'automatiser des projets d'améliorer efficacement vos processus d'entreprise .

Vous pouvez connecter des applications courantes grâce à des options préconfigurées ou créer vos flux de travail à l'aide d'API.

Les modèles de processus sont un outil pratique pour accélérer la création de processus. Enregistrez vos processus personnalisés en tant que modèles à utiliser comme point de départ pour de futurs projets. Modifiez-les et partagez-les facilement. Les utilisateurs professionnels peuvent concevoir des formulaires et des écrans affinés pour l'intégration des flux de travail.

ProcessMaker pousse l'automatisation encore plus loin en l'associant à l'IA. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur des tâches stratégiques, ce qui augmente la productivité. 📈

ProcessMaker meilleures caractéristiques

Traitement intelligent des documents (IDP)

Recherche en langage naturel optimisée par l'IA

Automatisation des processus de bout en bout

Intégration de formulaires comme JotForm, Formstack et Typeform

Limites de ProcessMaker

La conception de flux de travail complexes peut entraîner un décalage occasionnel

Flux de travail plus récentfonctions de gestion nécessitent un accès en ligne

Prix de ProcessMaker

Plateforme : 1475 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: 1475 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Pro : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (250+ commentaires)

: 4.3/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (150+ commentaires)

5. Lucidchart

Via : Carte lucide Lucidchart est un espace de travail visuel, un centre dynamique fusionnant la création de diagrammes, la visualisation de données et la collaboration. Cet outil de conception de flux de travail basé sur le cloud est votre allié pour la création de flux de processus d'entreprise et le partage d'informations cartes de processus avec votre équipe. 🗺️

Sa bibliothèque de modèles couvre des catégories telles que les flux de travail de marketing de contenu, les processus d'assistance et les flux de travail de gestion. Personnalisez vos modèles de diagrammes sans effort grâce à des options de personnalisation conviviales, notamment des lignes, des formes, des polices et l'ajout pratique de plans de navigation pour la désignation des tâches ou des phases.

La plateforme est idéale pour créer des organigrammes, des diagrammes de flux, des wireframes et des diagrammes de réseau. De plus, sa fonction de collaboration en temps réel permet à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur le même document en toute transparence.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

Modules complémentaires pour Google Sheets, Google Docs et Google Slides

Nombreux modèles pour des processus d'entreprise et des solutions de gestion du travail uniques

Collaboration en temps réel

Plugin ChatGPT et AI Prompt Flow pour construire des diagrammes automatiquement

Création facile de diagrammes de processus d'entreprise

Limitations de Lucidchart

Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de chargement dans l'application

L'apprentissage de certaines fonctionnalités peut prendre du temps par rapport à d'autres logiciels d'automatisation de flux de travail de cette liste

Prix de Lucidchart

**Gratuit

Individuel : 7,95 $/mois par utilisateur

: 7,95 $/mois par utilisateur Équipe : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

GetApp : 4.5/5 (plus de 1 500 commentaires)

: 4.5/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra : 4.5/5 (1,500+ commentaires)

6. Smartsheet

Via : Smartsheet Smartsheet s'inspire des feuilles de calcul traditionnelles et aide les utilisateurs à organiser les tâches, les processus et les calendriers grâce à diverses vues, rapports et tableaux de bord.

Au sein de cette plateforme, vous trouverez une interface conviviale low-code pour créer des flux de travail adaptés à vos processus d'entreprise. Ces workflows peuvent être mis en mouvement par des événements ou des plannings, avec la flexibilité d'incorporer des blocs de tâches. 🧱

Smartsheet vous permet de centraliser, d'organiser et de présenter des données sur un canevas entièrement personnalisable. Personnalisez les tableaux de bord pour refléter votre style ou vous aligner sur l'identité de votre marque. Utilisez des widgets pour présenter des feuilles, des rapports, des graphiques, des formulaires et du contenu provenant de sources externes telles que Google Docs et Tableau.

Les flux de travail Bridge de Smartsheet sont une fonction pratique à noter. Ils introduisent l'automatisation pour éliminer les tâches manuelles, garantissant ainsi des opérations efficaces à grande échelle.

Les meilleures caractéristiques de Smartsheet

Automatisation du flux de travail en code bas

Partage de données entre les feuilles

Intégration avec Google Drive, Jira, Slack, etc.

Visualisation de la progression grâce aux diagrammes de Gantt

Nombreux widgets

Limites de Smartsheet

La courbe d'apprentissage est abrupte

Le logiciel d'automatisation du flux de travail et ses fonctionnalités sont quelque peu limités

Prix de Smartsheet

**Gratuit

Pro : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Entreprise : 22 $/mois par utilisateur

: 22 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (14 500+ commentaires)

: 4.4/5 (14 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

7. Creately

Via : Crétois Le tableau blanc infini de Creately est une toile où le brainstorming, la visualisation de projets, la planification et l'élaboration de stratégies prennent vie. 🌱

Creately vous permet de créer des diagrammes, des organigrammes et des cartes mentales en un seul endroit. Il propose 70 normes de diagramme et plus de 1 000 formes et connecteurs pour une création rapide de diagrammes.

Il simplifie le processus d'illustration et d'annotation grâce au dessin à main levée et à la mise en forme du texte à l'aide de raccourcis markdown. Liez facilement les formes pour créer des structures de navigation dans et entre les espaces de travail.

Collaborez avec de nombreux participants en temps réel, en créant et en organisant des structures qui correspondent à votre vision. Glissez-déposez des formes ou des ensembles de données, intégrez du contenu externe et créez un centre de gestion des tâches centralisé au sein d'un seul espace de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

plus de 8 000 modèles professionnels

Raccourcis clavier avec la fonction PlusCreate

Canevas infini

Nombreux diagrammes et formes

Un grandalternative à Lucidchart limitations de Creately

L'interface de l'application mobile peut sembler obsolète à certains utilisateurs

Des décalages occasionnels et des lenteurs de chargement sont possibles sur l'outil de gestion des flux de travail

Prix de Creately

**Gratuit

Personnel : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 89 $/mois par utilisateur

: 89 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (150+ commentaires)

8. Cflow

Via : Cflow Cflow offre une interface conviviale qui vous permet de cartographier sans effort les flux de travail importants de l'entreprise, qu'ils soient simples ou complexes. 🤝

Automatisez les processus répétitifs et chronophages qui vous ralentissent grâce à son Visual Workflow Builder basé sur des organigrammes. Il exploite les repères visuels et les flux pour aider à la gestion de projet.

Le Visual Workflow Designer est une autre fonctionnalité très pratique. Il s'agit d'un outil en ligne qui simplifie la modélisation et la visualisation des flux de travail. Il vous permet de glisser et de déposer différentes étapes du processus, de créer automatiquement des règles et de mettre facilement en œuvre n'importe quel processus.

La flexibilité de Cflow s'étend à ses modèles préconçus, qui couvrent un large éventail de processus. Créez des modèles de flux de travail en quelques minutes, sans codage, grâce à l'outil visuel de création de formulaires par glisser-déposer.

Cflow meilleures caractéristiques

Constructeur et concepteur visuel de flux de travail

Interface glisser-déposer

Conception de flux de travail sans code

Intégration facile avec des outils comme Office 354 et G Suite

Modèles prédéfinis pour l'automatisation du travail

Limitations de Cflow

La plateforme peut ralentir en cas de charge de travail plus importante

Les fonctionnalités ont tendance à submerger les nouveaux utilisateurs

Prix de Cflow

Apprécié : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Joy : 11$/mois par utilisateur

: 11$/mois par utilisateur Le bonheur : 16$/mois par utilisateur

G2 : 5/5 (50+ commentaires)

: 5/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (10+ commentaires)

9. SmartDraw

Via : Dessin intelligent SmartDraw unifie la création de diagrammes, de tableaux blancs et de données en un seul outil d'entreprise convivial. Il permet à votre équipe de créer divers visuels, des organigrammes et diagrammes d'organisation aux dessins détaillés de conception assistée par ordinateur (CAO). ✍

Pour les meilleurs outils de conception de flux de travail, cette plateforme simplifie le processus de construction de diagrammes grâce à l'automatisation intégrée. Lorsque vous ajoutez, supprimez ou déplacez des formes, votre diagramme s'adapte et conserve ses connexions automatiquement. Vous pouvez également appliquer un schéma de couleurs coordonné en un seul clic, garantissant ainsi un aspect professionnel.

Collaborez en toute transparence avec votre équipe grâce à la fonctionnalité Whiteboarding AI. Il s'adapte automatiquement, s'agrandit et se reformate au fur et à mesure que vous saisissez vos idées. Cette plateforme combine le brainstorming libre avec des diagrammes structurés, tels que des organigrammes et des feuilles de route, directement importés à partir de plans.

En outre, SmartDraw propose des modèles pour différents types de diagrammes, tels que des plans d'étage, des diagrammes UML et des diagrammes de réseau.

Les meilleures caractéristiques de SmartDraw

Tableaux blancs conviviaux

Construction de diagrammes

Intégration avec Google Workspace, Microsoft Teams, etc.

Collaboration en temps réel

Outils de planification de l'espace et des sols pour les architectes

Limites de SmartDraw

La collaboration à distance n'est pas disponible

La sélection et le déplacement de plusieurs objets peuvent s'avérer difficiles

Prix de SmartDraw

Individuel : 9,95 $/mois par utilisateur

: 9,95 $/mois par utilisateur Équipe : 8,25 $/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum)

: 8,25 $/mois par utilisateur (3 utilisateurs minimum) Site : 2 995 $/an

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

10. Gliffy

Via : Gliffy Gliffy est la première application de diagramme conçue pour Confluence, servant de logiciel de création d'organigrammes et des diagrammes. Travaillez dans l'environnement Confluence et Jira ou plongez dans l'outil de création de diagrammes autonome, Gliffy Online.

Dans Confluence, Gliffy est un outil exceptionnel pour créer des diagrammes interactifs. Il permet aux utilisateurs de basculer d'une couche de diagramme à l'autre, dévoilant différents niveaux de détail, ce qui le rend idéal pour visualiser des structures et des processus complexes.

La plateforme vous permet de créer sans effort des diagrammes UML, des organigrammes et des diagrammes entité-relation d'aspect professionnel par simple glisser-déposer. Utilisez des modèles pour le brainstorming ou les cartes conceptuelles et intégrez de manière transparente des organigrammes modifiables dans les outils de votre équipe. 🛠️

Gliffy permet également aux équipes de produire en collaboration des visuels précis dans Confluence, avec des fonctionnalités de tableau blanc, un niveau de détail au pixel près et une interface intuitive.

Les meilleures caractéristiques de Gliffy

Collaboration en temps réel dans Confluence cloud

Conçu pour Confluence et Jira

Les applications Atlassian de Gliffy pour construire une meilleure documentation

Interface glisser-déposer

S'intègre à des applications comme Slack, Trello et monday.com

Limites de Gliffy

L'interface utilisateur pourrait être améliorée

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage

Prix de Gliffy Online

Professionnel (1-9 utilisateurs) : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Professionnel (10-50 utilisateurs) : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (50+ commentaires)

Améliorez votre productivité avec un logiciel de conception de flux de travail de premier ordre

Les équipes sont au top de leur forme lorsqu'elles peuvent travailler ensemble de manière transparente, personnaliser les flux de travail à leur guise et dire adieu aux tâches ennuyeuses et répétitives. Ces logiciels de conception de flux de travail de premier plan sont vos armes secrètes pour faire grimper en flèche la productivité de votre équipe et faire de la gestion de projet un jeu d'enfant.

Si vous n'êtes pas d'humeur à prendre des décisions, essayez ClickUp gratuitement . Préparez-vous à un voyage rempli de tableaux blancs inspirants, des outils de collaboration en temps réel et un coffre-fort de modèles prêts à transformer votre vie professionnelle. ✨