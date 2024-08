10 techniques de visualisation pour atteindre vos objectifs

Que vous soyez un cadre de haut niveau ou que vous démarriez votre carrière professionnelle à un poste de débutant, il est essentiel de se fixer des objectifs pour continuer à progresser.

Les objectifs jettent les bases de vos tâches quotidiennes, fournissent une feuille de route pour la réussite et créent un cadre pour l'apprentissage - mais il existe une série de processus stratégiques derrière la fixation d'objectifs pour s'assurer que vous atteindrez vos meilleurs résultats.

L'une de nos méthodes préférées pour atteindre vos objectifs consiste à utiliser diverses techniques de visualisation. En fait, la visualisation est populaire chez les personnes au sommet de leur art, des athlètes olympiques aux entrepreneurs.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est la visualisation et quels en sont les avantages. De plus, nous partagerons 10 de nos techniques de visualisation préférées pour commencer. ✨

Qu'est-ce que la visualisation ?

La visualisation est l'acte et la pratique qui consistent à créer une image mentale de vos objectifs. En imaginant l'aspect d'un événement particulier, vous pouvez travailler à rebours et créer des étapes plus petites qui vous aideront à faire de cet objectif une réalité.

Créez des objectifs SMART dans ClickUp avec de multiples façons de suivre vos progrès et d'atteindre vos objectifs

Pensez-y comme à un exercice d'entraînement mental. Cette technique consiste à envisager des résultats positifs et à imaginer ce qu'il faut faire pour y parvenir. Pour maîtriser ce processus, il ne suffit pas d'une affirmation quotidienne ou d'un dialogue mental positif. Les techniques de visualisation renforcent ces pratiques en faisant appel aux cinq sens et en vous donnant les moyens d'atteindre vos objectifs

des outils pour créer des tâches réalisables

.

La visualisation est liée à la

loi de l'attraction

qui est une philosophie selon laquelle les pensées positives entraînent des résultats positifs. Cela signifie que la visualisation devrait toujours être un exercice positif. 🧲

Vous voulez imaginer des résultats positifs pour vos objectifs. Imaginez que vous réussissez l'entretien pour l'emploi de vos rêves ou que vous obtenez la promotion à laquelle vous aspirez. Qu'il s'agisse de planifier votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, vous devez imaginer des résultats positifs

objectifs professionnels pour le travail

la visualisation peut vous aider à réaliser vos rêves.

Avantages des techniques de visualisation

Le pouvoir de la visualisation est inégalé. Des neuroscientifiques aux athlètes professionnels et aux PDG, toutes sortes de personnes très productives et épanouies attribuent à ces techniques une partie de leur succès. 🏆

Voici quelques-uns des nombreux avantages des techniques de visualisation :

Prise de décision plus claire : En créant une image mentale de vos objectifs, vous pouvez prendre de meilleures décisions pour les atteindre. Vous serez en mesure de diviser vos objectifs en tâches plus petites et réalisables et de vous adapter à un environnement changeant

En créant une image mentale de vos objectifs, vous pouvez prendre de meilleures décisions pour les atteindre. Vous serez en mesure de diviser vos objectifs en tâches plus petites et réalisables et de vous adapter à un environnement changeant Amélioration de la santé mentale : La visualisation se concentre sur les résultats positifs. Cela diminue l'anxiété, le stress et les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs

: La visualisation se concentre sur les résultats positifs. Cela diminue l'anxiété, le stress et les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs Une plus grande confiance en soi : se voir dans une situation de réussite renforce l'estime de soi et donne l'impression que les objectifs sont réalisables

: se voir dans une situation de réussite renforce l'estime de soi et donne l'impression que les objectifs sont réalisables Des habitudes et des comportements plus sains: En imaginant ce que vous voulez et comment y parvenir, vous posez les bases de meilleures habitudes quotidiennes. En imaginant ce que vous voulez et comment y parvenir, vous posez les bases de meilleures habitudes quotidiennes, ce qui signifie un travail plus efficace, des efforts hiérarchisés et une meilleure évaluation de vos progrès

10 techniques de visualisation pour atteindre vos objectifs

Il existe de nombreuses façons de donner vie à vos objectifs. Que vous soyez

planification de la vie

ou que vous cherchez des moyens d'amener votre carrière vers de nouveaux sommets, voici 10 techniques de visualisation efficaces à essayer dès aujourd'hui. 🙌

1. Faire un tableau de vision

Un peu comme

logiciel de planification stratégique

le tableau d'orientation permet de définir une vision et une feuille de route pour la réalisation de vos objectifs. Cette technique simple consiste à créer une représentation visuelle de vos rêves. Ajoutez des images des choses que vous souhaitez - qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'un ensemble de compétences ou d'une acquisition.

Trouvez l'état idéal pour votre prochain projet grâce à ce modèle de tableau blanc "Vision"

Trouvez ou prenez des photos liées à cet objectif comme si vous l'aviez déjà atteint. Il peut s'agir d'une photo de vous devant un nouveau siège ou de réunions de haut niveau. Vous pouvez également créer un tableau présentant des images de ce que vous souhaitez réaliser. Supposons que vous souhaitiez devenir un écrivain publié : ajoutez à votre tableau une photo d'un livre portant votre nom en tant qu'auteur

tableau de vision

.

2. Faire de petits pas chaque jour

La vie réelle peut entraver la planification des objectifs et il est facile de trouver des excuses. Vous vous retrouvez à remettre les choses au lendemain, ou vous avez envie d'abandonner. Peut-être vous tournez-vous vers des distractions, comme regarder une émission de télévision en boucle, au lieu de travailler.

Pour surmonter ces difficultés, essayez de diviser l'objectif en petites étapes. En transformant un objectif plus important en éléments plus petits et réalisables, vous pouvez vous réjouir des petites victoires obtenues en cours de route. De plus, le fait de s'attaquer à l'objectif le plus important semble moins intimidant. 🏅

Créez une liste de contrôle des petites étapes à suivre pour atteindre votre objectif dans ClickUp

Utiliser un

application de planification quotidienne

pour prendre le temps de réfléchir à vos objectifs. Prenez 10 minutes une ou deux fois par jour pour faire le point sur vos progrès et réfléchir aux étapes suivantes. Utilisez ce temps pour penser positivement et concentrez-vous sur ce que vous faites de bien pour atteindre votre objectif.

3. Utilisez vos cinq sens

Lorsque vous visualisez vos objectifs, vous voulez leur donner vie. La meilleure façon d'y parvenir est d'intégrer les cinq sens. Ces détails sensoriels rendent votre objectif réel et le rendent réalisable.

Créez dans votre esprit une image de ce à quoi vous et les personnes qui vous entourent ressemblerez lorsque vous aurez atteint votre objectif. Les autres sourient-ils ? Portez-vous votre plus beau costume dans un bureau flambant neuf ?

Construisez une expérience sensorielle complète autour de votre objectif. Allez même jusqu'à vous poser des questions :

Quel est le goût du succès ?

Savourez-vous l'instant avec une coupe de champagne ?

Quel effet cela fait-il de boire la première gorgée après tant d'efforts ?

Pensez ensuite aux sons, à l'odorat et au toucher. Posez-vous des questions telles que :

Est-ce que tout le monde vous applaudit et vous encourage ?

Votre nouveau bureau sent-il le noyer, le cerisier ou le chêne rouge ?

Quel effet cela fait-il de serrer la main autour de la statue scintillante du prix ?

Nous avons peut-être fait quelques sauts, mais vous voyez l'idée. 🤓

En intégrant les cinq sens dans votre processus de visualisation, vous pouvez vraiment vous imprégner du moment. Cela vous incitera à faire l'effort de transposer ces moments imaginaires dans le monde réel.

4. Établir un plan de réussite

Une carte de réussite est un outil qui vous aide à visualiser chaque étape du chemin qui mène à votre objectif. Considérez-la comme la carte au trésor de vos rêves professionnels. Utilisez-la pour planifier les tâches individuelles que vous devez accomplir pour atteindre votre objectif final.

Utilisez la vue chronologique dans ClickUp pour élaborer votre plan de réussite

Veillez à ce que chaque étape soit réalisable et mesurable. Organisez les tâches dans l'ordre chronologique et reportez-les sur une ligne de temps afin de respecter un calendrier. De cette façon, vous serez moins susceptible d'être distrait ou de dévier de votre route. 🗺️

5. Esquissez vos objectifs

Si vous êtes une personne créative, transformez vos idées en art en dessinant vos objectifs. Cette technique de visualisation créative rend la planification des objectifs plus amusante en détendant l'atmosphère.

Exploitez votre côté créatif et esquissez vos objectifs sur un tableau blanc ClickUp

Créez des versions numériques de vos objectifs à l'aide d'un outil visuel tel que

Tableaux blancs ClickUp

. Utiliser ce

tableau blanc numérique

pour dessiner des esquisses de votre feuille de route. Ajoutez des maquettes d'éléments de conception et consultez le tableau tous les jours pour visualiser vos objectifs avant de vous lancer dans un travail approfondi.

Vous pouvez également utiliser un médium artistique pour votre visualisation, comme l'aquarelle pour peindre une vision éthérée de vos objectifs professionnels.

Une fois votre œuvre terminée, placez-la à un endroit où vous la verrez chaque jour. Prenez le temps d'admirer votre travail et de visualiser comment vous pouvez transformer cette œuvre d'art en réalité.

6. Recherchez des ressources

La plupart du temps, vos objectifs impliquent un développement personnel. Pour parvenir à vos fins, vous devrez probablement acquérir de nouvelles compétences, développer de nouvelles habitudes et vous adapter aux défis. Le fait de visualiser les ressources dont vous avez besoin pour acquérir ces compétences peut faciliter le processus.

Envisagez de demander à quelqu'un de devenir votre mentor. Une autre option consiste à suivre une formation ou des cours afin d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de votre objectif. L'idée est de se concentrer sur la croissance et d'intégrer le développement dans votre processus.

Les ressources ne sont pas seulement des éléments à grande échelle. Des objets du quotidien, comme les flashcards, peuvent vous aider à visualiser vos objectifs.

Utiliser la vue Kanban de ClickUp pour les flashcards numériques

Notez les comportements et les habitudes que vous souhaitez renforcer chaque jour. Le matin, jetez un coup d'œil à vos flashcards et visualisez comment vous atteindrez vos objectifs avant de faire quoi que ce soit d'autre. 🛠️

7. Incorporez des répétitions mentales

La répétition mentale est une technique de visualisation très prisée des athlètes olympiques. Un skieur de renommée mondiale

Mikaela Shiffrin visualise

toute sa course avant même d'entrer dans les portes. Dans les vidéos, on la voit en haut de la piste, les yeux fermés, en train de bouger son corps pour simuler la descente.

Cette pratique de visualisation consiste à s'imaginer mentalement en train de réaliser son objectif dans les moindres détails. Parcourez les différentes tâches et étapes dans votre tête, en imaginant comment vous réagirez face aux obstacles. Imaginez ce que vous ressentez et ce que vous avez l'impression de faire et de réussir.

8. Pratiquer des affirmations

Les affirmations sont une technique de visualisation puissante qui consiste à décrire votre objectif comme si vous l'aviez déjà atteint. L'essentiel est d'être positif et de ne pas trop penser aux difficultés ou aux défis éventuels.

Cette technique de visualisation positive vise à rendre vos objectifs réalistes. Notez vos affirmations et référez-vous à elles chaque jour. 💪

Voici quelques exemples d'affirmations dont vous pouvez vous inspirer :

Je suis un associé prospère dans un cabinet d'avocats de classe mondiale qui travaille sur des affaires qui font la différence pour ma communauté

Je suis heureux de pouvoir concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale, car je dirige une équipe de développeurs de produits à la pointe de la technologie médicale

Je dirige une équipe productive composée de personnes sympathiques et innovantes. Nous explorons les cultures et voyageons à travers le monde pour découvrir des artefacts qui nous permettent de mieux comprendre notre civilisation

9. Méditer

Lorsque vous visualisez activement vos objectifs, vous passez beaucoup de temps à penser à l'avenir. En même temps, il est important d'apprécier le moment présent et la façon dont vos efforts d'aujourd'hui peuvent vous mener là où vous voulez être demain.

C'est là que la méditation entre en jeu.

Les neurosciences ont montré

des liens entre la méditation et l'activation du subconscient. Cette technique peut vous aider à vous concentrer sur vos objectifs et à éliminer les distractions.

Vous pouvez méditer seul ou suivre une visualisation guidée par un professionnel. Trouvez un endroit calme et mettez-vous à l'aise. Vous pouvez vous allonger ou vous asseoir et choisir une liste de lecture apaisante si cela vous aide à vous recentrer.

Pendant la séance, respirez profondément et imaginez des images mentales en rapport avec vos objectifs. Par exemple, si vous voulez obtenir une promotion, imaginez-vous dans le bureau du coin

travailler avec des clients

dont vous avez rêvé.

Vous pouvez également essayer l'imagerie guidée. Il s'agit d'une technique qui consiste à utiliser des mots et de la musique pour imaginer des scénarios optimistes liés à vos objectifs.

10. Écrire dans un journal quotidien

L'un des exercices de visualisation les plus utiles est la tenue d'un journal. Il vous oblige à réfléchir à vos progrès chaque jour. En outre, il crée une feuille de route et un outil de référence auxquels vous pouvez vous référer au fur et à mesure que vous obtenez de petites victoires.

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs

commandes de barre oblique

pour travailler plus efficacement

Utiliser

Docs ClickUp

pour noter chaque jour ce qui a été réalisé, ce sur quoi vous travaillez et ce qui vous attend. Créez automatiquement des tâches en fonction de vos entrées et planifiez-les dans votre liste de tâches.

Vous pouvez choisir de rendre le processus de rédaction du journal créatif ou rigide. Pour une approche créative, tenez compte de vos émotions et écrivez l'objectif de vos rêves. Si vous préférez un style rigide, contentez-vous de dresser la liste des tâches que vous avez accomplies et des actions que vous devez entreprendre ensuite. 📓

Il existe de nombreuses façons de suivre vos objectifs de visualisation. Des techniques de visualisation de données et

applications de suivi des objectifs

aux résumés écrits et aux calendriers, les possibilités sont infinies. Voici quelques moyens de suivre vos progrès tout en visualisant vos objectifs. 🌻

Préparez-vous à la réussite avec un outil de gestion de projet

Ce qui rend la visualisation compliquée, c'est qu'il est facile de se laisser distraire ou décourager. L'utilisation d'un outil de gestion de projet peut vous aider à rester sur la voie du succès.

Objectifs de ClickUp

de ClickUp facilite la création, la programmation et le suivi de vos objectifs. Qu'il s'agisse d'une réalisation qui changera votre vie et qui prendra un an ou d'un objectif trimestriel plus modeste au bureau, cette fonction vous aidera à accomplir votre travail. ✍️

Utilisez la fonction pour créer des dossiers afin de stocker plusieurs objectifs en un seul endroit. Vous pouvez y suivre les tableaux de bord, les objectifs et les résultats clés. Répartissez-les entre les différents employés si vous êtes responsable, ou créez des segments pour vos objectifs personnels.

Choisissez parmi différents types d'objectifs pour mesurer par devise, pourcentages, nombres, et vrai ou faux Cibles

Avec les objectifs monétaires, numériques et vrai/faux, vous pouvez suivre les petites étapes du voyage vers votre objectif principal. Utilisez des outils de visualisation de données tels que les histogrammes, les cartes thermiques, les diagrammes à barres et les diagrammes circulaires pour mieux visualiser votre réussite.

Créez des champs personnalisés et attribuez des dates d'échéance aux tâches pour vous assurer que vous ne perdez pas de vue la progression de votre objectif. Vous pouvez définir des tâches pour la tenue d'un journal quotidien, élaborer une feuille de route pour vos objectifs et stocker des ressources éducatives, le tout dans un seul espace.

Commencez par des objectifs SMART

Fixation des objectifs

est difficile. Souvent, les objectifs sont vagues ou trop spécifiques. Le plus souvent, il n'y a pas de chemin clair, et il est donc difficile de créer des étapes plus petites pour atteindre l'objectif global. C'est là qu'interviennent les objectifs SMART.

via ClickUp

Le concept de

Les objectifs SMART

est basé sur un acronyme qui définit un ensemble de critères permettant de créer des objectifs réels et réalisables. Cet acronyme signifie :

Spécifique

Mesurables

Atteignable

Pertinent

Limité dans le temps

Cette technique consiste à créer des objectifs clairs et réalistes, mesurables et assortis d'un calendrier. Non seulement vos attentes sont claires, mais la voie à suivre pour atteindre vos objectifs l'est également.

Pour rédiger un objectif SMART, utilisez

Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

. Ce modèle vous permet de rédiger votre objectif, de visualiser vos progrès et d'organiser les tâches en étapes faciles à gérer pour vous mettre sur la voie du succès. 🤩

Utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour les organiser en un système gérable qui soutient votre approche quotidienne de la définition et de l'obtention d'objectifs

Commencez par créer un objectif spécifique et réfléchissez au qui, au quoi, au où, au quand et au pourquoi qui joueront un rôle dans sa réalisation. Ensuite, définissez des critères permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de votre objectif.

Assurez-vous que votre objectif est réalisable et pertinent,

évaluer les ressources

dont vous aurez besoin et pourquoi cet objectif est important pour vous. Enfin, établissez un calendrier pour atteindre votre objectif et tenez-vous responsable tout au long du processus.

Visualisez le succès et atteignez vos objectifs avec ClickUp

Utilisez des techniques de visualisation pour vous rapprocher de vos objectifs et éliminer les distractions. Grâce à ces 10 techniques, vous pouvez utiliser des processus créatifs ou des approches axées sur le calendrier pour atteindre vos objectifs.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui

et commencez à créer et à suivre vos objectifs. Utilisez la fonction Objectifs pour créer des processus de visualisation. Utilisez des modèles pour créer des objectifs réalisables et utilisez des données pour contrôler votre réussite. Automatisez la création de tâches pour ne pas perdre de vue les étapes gérables qui vous mènent à l'objectif que vous avez visualisé. ✨