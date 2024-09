Histogrammes et diagrammes à barres : Que faut-il utiliser et quand ?

Imaginez que vous êtes en réunion et que vous présentez les données de performance de votre équipe, et que vous êtes en train de tout déchirer !

Mais voilà que votre collègue vous demande : "C'est un graphique en barres ? Un histogramme aurait été une meilleure option, vous ne pensez pas ?"

Voilà une situation bien embarrassante si vous ne connaissez pas bien vos graphiques.

Histogramme vs diagramme à barres - comprendre les différents cas d'utilisation est vraiment important pour vous aider à maîtriser vos compétences en matière de narration de données.

Les deux types de graphiques sont parfaits pour présenter des données quantitatives. Mais l'un utilise des barres pour montrer des données catégorielles en groupes, tandis que l'autre affiche des données continues en sections.

Dans ce blog, nous allons comparer les diagrammes à barres et les histogrammes pour déterminer quel est le meilleur choix dans des situations spécifiques. En prime ? Des modèles et des ressources gratuits sont inclus pour vous aider à améliorer vos compétences en matière de diagrammes. 😉

Qu'est-ce qu'un diagramme à barres ?

Un diagramme à barres est une représentation graphique simple utilisée pour comparer des données entre différentes catégories.

Chaque barre représente une catégorie et sa longueur correspond à sa valeur. Les diagrammes à barres sont parfaits pour présenter des données catégorielles, telles que des groupes d'âge ou des équipes commerciales

Dans un diagramme à barres, les barres verticales indiquent les points de données. L'axe des X dresse généralement la liste des catégories et l'axe des Y indique les valeurs.

Les barres ont la même largeur et sont séparées par un espace de même largeur. Cela permet de comparer facilement les données.

Exemples d'utilisation d'un diagramme à barres

Les diagrammes à barres sont parfaits pour montrer des valeurs distinctes, car ils permettent de comparer facilement les catégories d'un ensemble de données. Supposons, par exemple, que vous analysiez un sondage dans lequel les gens ont voté pour leurs parfums de crème glacée favoris.

Chaque parfum serait une catégorie et la hauteur de la barre indiquerait le nombre de votes obtenus pour chacun d'entre eux. Si le chocolat a obtenu 50 votes et la vanille 30, la barre du chocolat sera plus longue que celle de la vanille, ce qui permettra de voir facilement quel parfum est le plus populaire.

De la même manière, un diagramme à barres dans les données commerciales peut indiquer le nombre d'unités vendues pour différents produits au cours d'un mois.

Si le produit A a vendu 100 unités et le produit B 75, la barre du produit A sera plus haute ou plus longue, en fonction de l'orientation du diagramme. Les diagrammes en barres sont donc un excellent moyen de visualiser des données catégorielles telles que des votes ou des nombres de ventes

Qu'est-ce qu'un histogramme ?

Un histogramme est un type de graphique montrant la distribution de données continues. Il permet de visualiser comment les points de données se situent dans différents intervalles.

Contrairement à un diagramme à barres, qui compare des données catégorielles, un histogramme regroupe les données continues en intervalles ou en cases. Chaque barre de l'histogramme représente un intervalle de valeurs et sa hauteur indique la fréquence des points de données dans cet intervalle.

$$$a Exemples d'utilisation d'un histogramme

Un histogramme est un excellent moyen de montrer la distribution des résultats des élèves aux examens.

Ici aussi, l'axe des X indique l'intervalle des valeurs, tandis que l'axe des Y indique la fréquence. Par conséquent, chaque barre peut représenter un intervalle de notes, comme 60-70 ou 70-80, et la hauteur de la barre indique combien d'élèves se situent dans cet intervalle.

Les histogrammes sont également très utiles pour montrer la distribution globale de données continues, telles que les relevés de température au fil du temps ou la taille des personnes dans les groupes d'âge. Cette représentation graphique permet d'identifier des modèles, par exemple si les données sont regroupées ou réparties uniformément.

Diagrammes à barres et histogrammes : Différences clés

Les diagrammes à barres et les histogrammes sont tous deux fantastiques pour la visualisation des données !

Néanmoins, chacun d'entre eux sert des objectifs différents. Voici un bref aperçu des raisons pour lesquelles ils diffèrent :

Représentation des données

Les diagrammes à barres représentent des données catégorielles, c'est-à-dire différentes catégories, comme les types de fruits ou les groupes d'âge. Chaque barre représente une catégorie spécifique, ce qui facilite la comparaison des données entre les variables catégorielles.

En revanche, les histogrammes sont utilisés pour les données continues, qui montrent comment les points de données se situent dans certains intervalles.

Espacement des barres

L'une des différences clés entre les diagrammes à barres et les histogrammes est l'espacement entre les barres. Dans un diagramme à barres, il y a un espace égal entre chaque barre, ce qui permet de distinguer facilement les valeurs.

Dans un histogramme, en revanche, les barres sont adjacentes ou se touchent, ce qui permet de montrer la distribution globale des données continues. En effet, les histogrammes se concentrent sur la manière dont les visualisations de données de différents intervalles sont liées les unes aux autres.

Les libellés des axes

L'axe X d'un diagramme à barres affiche généralement des données catégorielles telles que des noms de produits ou des catégories. Chaque barre correspond à un libellé spécifique, représentant des valeurs individuelles. En revanche, les histogrammes présentent des intervalles de valeurs sur l'axe X, représentant des données continues.

Ces plages, ou intervalles, indiquent la fréquence à laquelle les points de données de l'ensemble de données se situent dans chaque intervalle, ce qui donne une représentation visuelle claire de la distribution des données numériques.

Quand utiliser les diagrammes à barres ?

Il est assez simple d'utiliser les diagrammes à barres lorsque vous devez comparer différentes catégories de données catégorielles, comme les résultats d'un sondage ou les ventes d'un produit.

Ils vous aident à visualiser des valeurs distinctes en libellant clairement chaque barre, ce qui facilite les comparaisons.

Traçons les diagrammes en barres pour les exemples "vote pour un parfum de glace" et "ventes mensuelles de produits" évoqués ci-dessus.

Tout d'abord, pour le diagramme à barres de l'arôme de crème glacée:

Listez les parfums de crème glacée, comme le chocolat et la vanille, sous forme de catégories Ensuite, collectez le nombre de votes que chaque parfum a reçu. Par exemple, le chocolat a obtenu 50 votes et la vanille 30 Tracez ensuite une barre pour chaque parfum à l'aide du logiciel de votre choix, en veillant à ce que la hauteur de la barre corresponde au nombre de votes. Colorez chaque barre différemment pour faciliter la lecture Enfin, libellez l'axe X avec les saveurs et l'axe Y avec le nombre de votes

Le résultat final ressemblera un peu à ceci (à la fois horizontalement et verticalement) :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Bar-Graphs-1.jpg Bar-graphes /$$$img/

De même, en traçant le diagramme à barres pour les ventes mensuelles de produits:

Commencez par dresser la liste des produits, tels que le produit A et le produit B, en tant que catégories Recueillez les données commerciales pour chaque produit. Par exemple, le produit A s'est vendu à 100 unités et le produit B à 75 unités Dans le logiciel de votre choix, tracez une barre pour chaque produit, en veillant à ce que la hauteur de la barre reflète le nombre d'unités vendues. Veillez à ce que les couleurs de la barre soient différentes Terminé, libellez l'axe X avec le nom des produits et l'axe Y avec le nombre d'unités vendues

Voici à quoi ressemblera votre diagramme final, horizontalement et verticalement:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Bar-Chart-Horizontal.jpg Diagramme à barres - Horizontal /$$$img/

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Bar-Chart-Vertical.jpg Diagramme à barres - Vertical /$$$img/

Maintenant que vous avez appris à créer des diagrammes en barres efficaces, voici une astuce pour faire ressortir les diagrammes en barres.

Utilisez des couleurs différentes pour chaque barre afin que les gens puissent les distinguer plus facilement. Choisissez des tons équilibrés, ni trop clairs ni trop foncés.

💡 Conseil professionnel : Vérifiez si votre logiciel peut tracer les diagrammes à barres en 3D. Cela donne de la profondeur aux graphiques, ce qui attire l'attention des gens et facilite la visualisation et la compréhension des données.

Quand utiliser les histogrammes

Utilisez les histogrammes lorsque vous devez afficher la distribution de données continues.

Ils sont idéaux pour montrer comment les données se situent dans des intervalles spécifiques et aider à visualiser la distribution des fréquences dans ces intervalles.

Par rapport aux diagrammes à barres, les histogrammes sont beaucoup mieux adaptés à l'analyse des schémas ou des tendances d'un ensemble de données sur une échelle continue

Nous allons vous guider pas à pas dans la création des histogrammes des exemples "distribution de fréquence des notes obtenues par les élèves aux examens" et "relevés hebdomadaires de température" dont nous avons parlé.

Pour l'exemple de la distribution de la fréquence des résultats d'un étudiant à un examen:

Recueillez les données relatives aux résultats des tests pour tous les élèves Regroupez ensuite les notes dans des intervalles égaux. Dans notre exemple, nous avons considéré 17 élèves, avec des notes allant de 60 à 100, réparties sur différents intervalles Tracez ensuite une barre pour chaque intervalle, en veillant à ce que la hauteur de la barre corresponde au nombre d'élèves dans cet intervalle. Veillez à ce que les barres soient tracées les unes à côté des autres, sans espace Enfin, libellez l'axe X avec les intervalles de notes et l'axe Y avec le nombre d'élèves

À terminé, vérifiez l'histogramme pour vous assurer qu'il montre bien les résultats des étudiants dans les différents intervalles. Si vous avez tout fait correctement, il ressemblera à ceci :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Histogram-Scores.jpg Histogramme - Scores /$$$img/

Voici quelques points à garder à l'esprit lors de la création d'un histogramme :

Utilisez des largeurs de bin cohérentes pour garantir une représentation précise de la distribution des données

Évitez d'utiliser des couleurs qui détournent l'attention des observateurs des données elles-mêmes ; les teintes subtiles sont celles qui fonctionnent le mieux

Veillez à ce que l'axe des X indique clairement l'intervalle des valeurs et évitez le chevauchement des barres, qui peut induire l'observateur en erreur

Concentrez-vous sur la distribution globale des données continues plutôt que sur les points de données individuels

Création de diagrammes à barres et d'histogrammes avec ClickUp

Vous savez maintenant quand utiliser les diagrammes à barres et les histogrammes - félicitations !

Mais comment faire pour créer ces graphiques ? Il existe certainement des outils spécialisés qui peuvent vous aider.

Oui, Graphiques Microsoft Excel peuvent faire l'affaire, tout comme les créateurs gratuits de diagrammes à barres et d'histogrammes disponibles en ligne.

Si vous êtes un pro de la vieille école, vous pouvez même en créer un dans MS Paint ! (préparez-vous à un flashback des années 2000 !)

Et s'il existait un outil combinant tout, des multiples options de diagrammes aux diverses fonctionnalités en passant par les capacités de collaboration en équipe ? ClickUp fait cela et bien plus encore en offrant divers outils et fonctionnalités pour visualiser les données à travers toutes sortes de graphiques.

ClickUp Tableaux blancs Tableaux blancs ClickUp fournissent un canevas flexible pour la création de diagrammes à barres. Des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les modèles personnalisables et l'intégration des tâches vous aident à améliorer la productivité de votre équipe et à établir un diagramme du brainstorming à l'exécution.

Les tableaux blancs vous permettent également d'intégrer des documents, des tâches et des médias directement sur votre tableau, afin que tout soit organisé et accessible.

collaborez, réfléchissez et innovez sur les tableaux blancs ClickUp_

Tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des diagrammes à barres et des histogrammes dynamiques. Vous pouvez importer directement vos données dans le tableau de bord et utiliser des widgets en temps réel pour générer de belles représentations visuelles.

Modèles ClickUp

Bien que tous ces outils vous facilitent la tâche, il y a une fonctionnalité de ClickUp qui vous fera gagner le plus de temps en vous permettant de ne pas partir de zéro. Il s'agit de Modèles ClickUp .

Explorons les plus pertinents pour vous.

ClickUp Bar Graph Tableau blanc Template (Modèle de tableau blanc)

ClickUp Bar Graphique Modèle de Tableau blanc

Avec le modèle gratuit de ClickUp Bar Graph Tableau blanc Template (Modèle de tableau blanc) avec ce modèle, vous disposez d'une disposition prédéfinie pour la visualisation rapide de diagrammes à barres (pas de tutoriels complexes avec celui-ci).

Vous pouvez facilement personnaliser les couleurs, les libellés et les points de données en fonction de vos besoins à l'aide de la barre des vues.

Des fonctionnalités supplémentaires telles que l'étiquette, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité permettent aux équipes de collaborer en temps réel, ce qui en fait un outil idéal pour les sessions d'idéation et d'analyse de données en groupe.

ClickUp Modèle de graphique à barres empilées

Modèle de graphique à barres empilées de ClickUp

En utilisant le Modèle de graphique à barres empilées ClickUp ce modèle vous permet d'aller encore plus loin dans la création de diagrammes ! Il vous permet de visualiser et de comparer plusieurs paramètres au fil du temps.

Le modèle vous aide à mettre en évidence les relations entre les données, à repérer les tendances et à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Vous pouvez créer des tâches, personnaliser les statuts, catégoriser les données et construire des graphiques à barres empilées clairs et perspicaces.

ClickUp diagrammes de Gantt et modèle simple de Gantt

Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp

Bien qu'il soit principalement utilisé pour les échéanciers de projets, le modèle ClickUp Modèle de Gantt simple peut également être adapté pour créer des diagrammes à barres. Vous pouvez suivre les tâches, organiser les priorités et gérer facilement les dépendances des tâches avec des mises à jour en temps réel. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent :

La personnalisation et le codage couleur de vos diagrammes de Gantt pour visualiser les flux de travail et rester clairement organisé

L'utilisation du chemin critique et de la marge Slack pour anticiper les obstacles et les problèmespour anticiper les obstacles et surveiller votre projet* Gérer les dépendances des tâches via des mises à jour en temps réel pour mieuxcontrôle du projetClickUp diagrammes de Gantt fournit en outre une base pour la visualisation des données dans le temps. Cela peut aider les équipes à suivre la progression, à identifier les goulets d'étranglement et à gérer les ressources de manière efficace.

Fonctionnalités clés de ClickUp pour la visualisation de données

Les fonctionnalités de ClickUp pour la visualisation de données fonctionnalités de visualisation de données vous aident à personnaliser, à collaborer et à analyser facilement. Voici comment elles améliorent votre flux de travail :

Couleurs et libellés personnalisables: Adaptez vos diagrammes à votre marque ou au thème de votre projet grâce à la fonctionLe large intervalle de personnalisation de ClickUp *Collaboration en temps réel: Travaillez simultanément avec les membres de l'équipe pour créer et mettre à jour les diagrammes à l'aide des mentions @ et de la fonctionAttribuer des commentaires *Options d'affichage multiples: Passez d'un type de diagramme à l'autre et affichez-les à l'aide de la fonctionAffichages ClickUp pour trouver celui qui convient le mieux à vos données

Adaptez vos diagrammes à votre marque ou au thème de votre projet grâce à la fonctionLe large intervalle de personnalisation de ClickUp *Collaboration en temps réel: Travaillez simultanément avec les membres de l'équipe pour créer et mettre à jour les diagrammes à l'aide des mentions @ et de la fonctionAttribuer des commentaires *Options d'affichage multiples: Passez d'un type de diagramme à l'autre et affichez-les à l'aide de la fonctionAffichages ClickUp pour trouver celui qui convient le mieux à vos données Capacités d'importation de données: Importez facilement des données provenant de sources externes pour une analyse complète

Importez facilement des données provenant de sources externes pour une analyse complète Outils d'annotation: Utilisez ClickUp Révision pour ajouter des notes et des surlignages afin de mettre en valeur les données importantes

Conseils pour la création de diagrammes efficaces

Rendez vos diagrammes plus percutants et plus faciles à interpréter grâce à ces conseils :

Choisissez le bon type de diagramme: Assurez-vous que le type de diagramme ( diagramme linéaire , diagramme de Gantt diagramme,diagramme de comparaisonetc.) correspond aux données que vous présentez

Assurez-vous que le type de diagramme ( diagramme linéaire , diagramme de Gantt diagramme,diagramme de comparaisonetc.) correspond aux données que vous présentez Utilisez des libellés et des titres clairs : Assurez-vous que vos diagrammes sont faciles à comprendre d'un seul coup d'œil

: Assurez-vous que vos diagrammes sont faciles à comprendre d'un seul coup d'œil **Les graphiques doivent être simples : évitez le désordre et concentrez-vous sur les données les plus importantes

**Utilisez des couleurs cohérentes : maintenez l'uniformité pour améliorer la lisibilité

Intégrer avec d'autres outils: Profitez de capacités avancées de diagrammes grâce à l'intégration de plusieurs outils/plateformes

Améliorez vos graphiques avec ClickUp

Choisir entre un histogramme et un graphique à barres peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de jongler avec plusieurs ensembles de données.

Mais n'ayez crainte !

ClickUp est l'un des logiciels les plus performants du marché meilleur logiciel de contrôle de projet avec ses outils puissants et personnalisables, il peut vous aider à répondre à vos besoins en matière de gestion de projet et de diagramme.

Avec ClickUp, vous pouvez visualiser et communiquer des données complexes sans effort grâce à la collaboration en temps réel et à des modèles dynamiques (tout le monde peut désormais créer de superbes graphiques).

Que vous gériez des projets ou que vous présentiez des informations, ClickUp vous aide à élever la barre et à faire passer votre jeu de visualisation de données au niveau supérieur.