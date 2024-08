20 exemples de diagrammes de Gantt pour la gestion de projet

En tant que chef de projet, la compréhension de la structure globale et de l'échelle de temps de vos projets est essentielle à votre réussite. C'est là que les diagrammes de Gantt entrent en jeu. Ces outils visuels précieux vous donnent une vue d'ensemble de la chronologie d'un projet, ce qui vous permet de planifier efficacement les flux de travail, d'allouer les ressources et de suivre l'avancement des travaux. Toutefois, la création du diagramme de Gantt parfait peut sembler un obstacle si vous êtes novice en la matière.

Pour vous guider, nous avons dressé une liste de 20 exemples de diagrammes de Gantt couvrant divers projets et secteurs d'activité. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, nous avons intégré des informations précieuses qui vous aideront à exploiter la puissance des diagrammes de Gantt pour répondre à vos besoins en matière de gestion de projet. Alors, attachez votre ceinture pour naviguer dans le monde fascinant des diagrammes de Gantt et ouvrir les portes d'une stratégie de gestion de projet plus rationnelle, plus transparente et mieux organisée.

Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

A diagramme de Gantt traditionnel à première vue, peut être intimidant.

s'agit-il d'un diagramme à barres horizontales avec des lignes ? Un _diagramme à barres empilées avec du temps?

Fondamentalement, un diagramme de Gantt est un calendrier simple d'un projet sous la forme d'un diagramme à barres. La partie supérieure affiche le calendrier et la partie gauche du diagramme énumère les tâches et les activités du projet.

consultez notre article sur les diagrammes de Gantt et les lignes de temps si vous voulez connaître les différences

L'objectif d'un diagramme de Gantt est de vous aider :

À planifier des projets et à programmer des tâches

Planifier le travail par sprints

Visualiser l'évolution dans le temps de plusieurs projets et tâches

Collaborer avec votre équipe et assignez des tâches

Comparez le calendrier prévu et le calendrier réel

Suivre et gérer les ressources,jalonsetdépendances Vous pouvez représenter chaque tâche, événement, résultat et progrès de votre projet sur ce diagramme à barres horizontales.

Qui peut bénéficier le plus des diagrammes de Gantt?

Les diagrammes de Gantt sont des outils efficaces pour les chefs de projet les RH, les chefs d'équipe, les PDG, les CTO, les consultants, les directeurs généraux, les équipes de marketing, etc.

Honnêtement, quiconque souhaite avoir une image instantanée d'un calendrier du projet peut bénéficier d'un diagramme de Gantt.

20 Exemples de diagrammes de Gantt

Voici 20 façons d'utiliser les diagrammes de Gantt pour gérer des projets dans différents cas d'utilisation.

1. Diagramme de Gantt pour la gestion de projet

Les diagrammes de Gantt sont indispensables pour tous les types de projets gestion de projet . Il peut s'agir d'un outil visuel utile qui vous permet de décomposer votre projet en plusieurs étapes plan de projet et les activités au jour le jour.

Vous pouvez :

Planifier l'ordre des tâches

Planifier les échéances de la gestion de projet * Établir un calendrier de projet

Attribuer des tâches multiples et gérer les ressources

Représenter graphiquement les dépendances des tâches

Et comme tout est tracé directement sur le graphique, ni votre équipe, ni la n'ont besoin de vous demander des mises à jour sur le projet .

Utilisez les fonctions de glisser-déposer du modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp pour réaffecter les tâches et comprendre comment les tâches sont liées aux objectifs et aux dépendances

Modèle de diagramme de Gantt simple pour la gestion de projet de ClickUp est un outil visuel qui aide les chefs de projet et les équipes à suivre les délais, les tâches et les dépendances du projet.

Ce modèle offre une interface facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de créer des tâches, de les assigner aux membres de l'équipe, de définir des priorités et d'ajouter des dépendances. Les utilisateurs peuvent également ajuster les délais et les ressources si nécessaire, en fournissant des mises à jour et des alertes en temps réel pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Télécharger ce modèle

2. Diagramme de Gantt de la construction

"La salle de bains sera prête dans une semaine

"La construction commencera dans 3 semaines

Nous avons tous entendu le chef de chantier ou l'ingénieur dire cela.

Et en tant que chef de projet de construction, si ces réponses vous font sourire, vous savez que vous êtes en train de vous faire une raison les projets de construction ne respectent souvent pas les délais.

Heureusement, un simple diagramme de Gantt est parfait pour respecter le calendrier des projets de construction et s'assurer que les membres de l'équipe, les clients et les sous-traitants sont au courant.

Il suffit de demander à Jennifer Vollbrecht, gestionnaire de projet certifiée PMP et consultante principale chez JVC. "Nous utilisons des diagrammes de Gantt pour mettre en évidence les tâches critiques et nous utilisons un délai de trois semaines pour communiquer les étapes à venir sur notre site Web projets de construction . Les diagrammes de Gantt sont un excellent moyen de visualiser les nombreux éléments et pièces en mouvement pendant la construction.

J'envoie le diagramme de Gantt à tous les membres de l'équipe parties prenantes du projet quelques jours avant une réunion d'avancement afin qu'il puisse être examiné, et tout le monde arrive à la réunion prêt à discuter de ses activités à venir"

Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde en utilisant ce simple diagramme de Gantt de la construction pour suivre les étapes et livrer les projets dans les délais

Vérifier Modèle de diagramme de Gantt pour la construction de ClickUp pour votre prochain projet de construction. Télécharger ce modèle

3. Diagramme de Gantt des ressources humaines

Examiner des piles de CV, s'occuper de l'intégration, mettre à jour les politiques, rationaliser les processus d'entretien ... être dans les RH n'est pas une tâche facile.

Cependant, avec les diagrammes de Gantt à votre disposition, vous serez en mesure de vous attaquer à la plupart des problèmes liés à la gestion des ressources humaines ressources humaines des tâches avec aisance.

Utilisez-le pour :

Suivre l'avancement des candidats dans le processus d'embauche

SuivreIndicateurs de performance RH* Planifier les entretiens

Suivre les mises à jour et les problèmes des employés actuels

Gérer les processus d'intégration

Ignorer les blagues sur les RH (parce que nous savons que vous y pensez de plus en plus en lisant cet article)

Créez votre propre diagramme de Gantt de gestion des ressources humaines sur ClickUp ! Commencez par notre modèles pour les ressources humaines .

Bonus: Modèles de nivellement des ressources !

4. Plan d'affaires Diagramme de Gantt

Efficace gestion d'entreprise nécessite un plan très, TRÈS élaboré.

Il y a la description de l'entreprise, l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence des projections financières et bien d'autres choses encore.

Il s'agit clairement d'une masse d'informations qui peut rapidement devenir écrasante pour vous et vos investisseurs potentiels.

ne paniquons pas. Visualisons

Avec un diagramme de Gantt, vous pouvez stratégiquement :

Planifier des projets et des tâches

Gérer les ressources

Fixer des jalons pour définir les principaux produits à livrer

De cette façon, vous pouvez créer une véritable feuille de route pour votre entreprise. Une feuille de route qui vous rendra confiant dans la croissance de votre projet et qui aidera vos investisseurs à en visualiser tous les détails.

Supervisez toutes les ressources actuelles et à venir nécessaires pour développer de nouvelles activités à l'aide du modèle de planification de la capacité des comptes de ClickUp

Utiliser le modèle Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes commerciaux ClickUp pour suivre les projets et définir des tâches assorties de délais. Ce modèle vous permet d'identifier les goulets d'étranglement et de vous assurer que votre projet est sur la bonne voie. Télécharger ce modèle

5. Diagramme de Gantt marketing

vous êtes un spécialiste du marketing qui ne cesse de terminer des tâches pour en trouver d'autres sur votre liste de choses à faire ?

Vous avez besoin de diagrammes de Gantt.

Utilisez-le pour planifier campagnes de marketing , visualisez votre stratégie, définissez des objectifs marketing et les étapes, etc., et observez le temps que vous pouvez gagner sur la planification.

Vous gagnerez également du temps sur la communication en partageant un diagramme de Gantt avec votre équipe et les parties prenantes pour qu'elles puissent suivre la progression de l'objectif.

la meilleure partie..

Vous et votre équipe pouvez planifier en permanence depuis outils de gestion de projets marketing comme ClickUp offrent des diagrammes de Gantt interactifs qui se mettent à jour en temps réel.

En voici un exemple :

Via Équipe des diapositives

6. Diagramme de Gantt de la gestion des produits

Les feuilles de route des produits et les diagrammes de Gantt sont comme le dimanche et le brunch. Un mariage parfait, sans les mimosas. (Ça, c'est pour la soirée de lancement !)

Et avec un diagramme de Gantt, il n'y a pas de meilleur endroit pour planifier votre projet développement, le lancement et la fabrication de produits .

Vous pouvez suivre :

Recherche

Budgets des projets

Développement agile de produits progrès

Backlogs de produits

Dates de publication

Un diagramme de Gantt est une véritable bénédiction pour un projet complexe qui s'appuie sur plusieurs équipes et départements.

Voici un exemple de feuille de route pour le lancement d'un produit :

Via ClickUp

Le Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit réalisé par ClickUp vous permet de garder toutes vos activités et étapes sur la bonne voie pour un plan de lancement de produit efficace. Utilisez ce diagramme de Gantt pour suivre chaque étape du processus de développement de votre produit. Télécharger ce modèle

7. Diagramme de Gantt des médias

Lights, camera, Gantt! Les lumières, la caméra, le diagramme de Gantt!_

Oui, même équipes médias peuvent bénéficier des diagrammes de Gantt.

Vous pouvez facilement :

Planifier vos séances de brainstorming sur le contenu vidéo

Attribuer des tâches de préproduction, de production et de postproduction

Planifier et fixer des dates de diffusion

Créer un calendrier pour tout le contenu que vous devez publier au cours d'une semaine ou d'un mois

Suivez les progrès réalisés par les départements tels que la musique, le casting, l'écriture,le montage vidéoetc.

Qu'il s'agisse d'une vidéo YouTube ou d'un film, un simple diagramme de Gantt peut vous aider à produire un contenu à succès.

Voici un exemple de diagramme de Gantt pour la production d'une vidéo :

Via Studiobinder

8. Diagramme de Gantt des médias sociaux

les médias sociaux sont... l'oxygène des temps modernes..

Beaucoup d'entre nous en vivent et en respirent.

Certains d'entre nous ont même bâti leur carrière autour de ces médias. Il s'agit de suivre les publications sur les médias sociaux, le contenu, l'engagement et bien d'autres choses encore.

mais comment faire tout cela sans succomber à la frénésie du défilement ?

Créez un planificateur de médias sociaux sous la forme d'un diagramme de Gantt pour planifier vos campagnes, collaborer avec l'équipe chargée des médias sociaux et vous assurer que vous publiez vos messages dans les délais impartis.

Vous pouvez même collaborer avec votre équipe pour créer l'ensemble de la chronologie des médias sociaux avec les détails de.. :

Ce qu'il faut publier

Quand publier

Où publier

Qui est responsable de la publication, etc.

il faut être sur ses gardes si l'on veut casser l'internet, n'est-ce pas ?

Voici un exemple :

Via Équipe des diapositives

9. Diagramme de Gantt pour la planification d'événements

Les organisateurs d'événements doivent jongler avec une multitude de détails pour s'assurer que les événements se déroulent sans accroc.

et une fois que les ventes de billets reprennent..

Vous avez besoin de toute l'aide possible.

C'est là que les diagrammes de Gantt entrent en jeu. Utilisez-le pour décomposer votre plan de l'événement dans les moindres détails. Vous pouvez même regrouper les tâches par phase de planification ou par fournisseur.

Fait amusant: Vous pouvez même promouvoir votre événement à l'aide d'un diagramme de Gantt.

Créez une stratégie de promotion et planifier les tâches sur la ligne du temps pour créer tout le battage dont vous avez besoin pour votre événement de lancement.

Faites en sorte que les gens se présentent à l'endroit pour lequel vous vous êtes battu !

Via LeoIsaac

10. Graphique de Gantt pour les consultants

Prenons un exemple : votre client vous a chargé de l'aider à atteindre ses objectifs.

Cependant, il s'agit d'un nouveau client et il a besoin que vous (le consultant) le rassuriez un peu plus sur les progrès réalisés.

Ne vous inquiétez pas.

Vous pouvez montrer à votre client que vous disposez d'une feuille de route pratique pour réussir grâce à un diagramme de Gantt.

Répartissez toutes les tâches entre votre équipe et celle du client. Vous pouvez également vous référer au diagramme lors des réunions hebdomadaires avec le client pour vous assurer que vous chantez tous les deux la même chanson.

Bonus: Logiciel de suivi du temps pour les consultants

11. Diagramme de Gantt des projets de conception

je suis surpris de voir ceci dans la liste des exemples de diagrammes de Gantt

Les concepteurs et les équipes peuvent également utiliser les diagrammes de Gantt.

A partir de design de la planification et du dessin à l'approbation des projets finaux et à leur présentation au monde entier, les diagrammes de Gantt peuvent s'avérer utiles tout au long du processus de conception. Vous pouvez également planifier facilement le lancement de votre projet et suivre les réservations.

Et qui sait, la méthode de Gantt pourrait bien vous conduire sur le podium de Milan.

Voici un exemple de diagramme de Gantt pour un projet de design général :

Via Dessin intelligent Check out these SmartDraw alternatives !

12. Diagramme de Gantt pour le développement d'une application mobile

Que vous soyez une entreprise qui crée des mobiles ou une société qui développe des applications pour d'autres, un diagramme de Gantt peut être votre outil de travail.

Utilisez-le pour mettre en page et visualiser les étapes du processus de développement. Cela peut aller de la conception de l'apparence de l'application à ses fonctionnalités, telles que :

Comme vous devrez travailler avec différentes personnes, différents services, etc., les diagrammes de Gantt peuvent améliorer vos chances d'obtenir un résultat correct et plus rapide.

lancement réussi, nous voilà ! Marcos Isaias chef de projet certifié PMP à Claro s'exprime sur l'utilisation des diagrammes de Gantt dans le développement d'applications mobiles :

"En faisant un exercice collaboratif sur le diagramme de Gantt avec l'équipe, nous découvrons souvent des tâches invisibles et des validations manquantes pour avoir une application réussie et de qualité.

Cela nous a permis d'identifier des tâches cachées qui auraient causé des retards si elles n'avaient pas été cartographiées correctement. Par exemple, nous planifions souvent l'assurance qualité pour le logiciel, mais nous oublions peut-être d'effectuer l'assurance qualité pour les serveurs qui le contiennent. "

Source : Marcos Isaias, PMP

‍13. Diagramme de Gantt du marketing par courriel

pourquoi la campagne d'email marketing du fantôme a-t-elle échoué ?

Vous pouviez voir à travers elle.

Ne faites pas de campagnes d'e-mailing fantômes. Planifiez-les et exécutez-les à l'aide de diagrammes de Gantt.

Suivez des éléments tels que les dates, les heures, les contacts, les sujets, etc.

Vous pouvez gérer tout ce qui concerne vos courriels, vos contacts et vos clients potentiels sur un seul graphique, afin de ne pas manquer d'opportunités de vente et de ne pas perdre de temps.

14. Diagramme de Gantt pour le développement de logiciels

Lorsqu'il s'agit de développement de logiciels un diagramme de Gantt est comme un couteau à gâteau. Il peut vous aider à visualiser votre projet en le découpant en étapes de travail plus petites que vous pouvez facilement eat gérer.

Vous pouvez suivre :

Les activités de gestion de projet

Initiation ou planification

Réflexion sur la conception

Développement

Analyse de la qualité

Opérations et maintenance

Et ce n'est pas tout. Les diagrammes de Gantt sont également parfaits pour le suivi des bogues de logiciels . 🐛

Un diagramme de Gantt permet à votre équipe de soumettre des rapports de bogues et suivre les problèmes pendant que les développeurs s'attaquent rapidement au fond du problème. Vous pouvez même définir des priorités afin que chacun sache quels sont les bogues à exterminer en premier.

Voici un exemple de diagramme de Gantt pour le développement d'un logiciel :

Via Chronologie du bureau

15. Diagramme de Gantt pour l'intégration des employés

Lorsque des employés viennent d'être embauchés, il peut être difficile de savoir ce qu'ils doivent savoir et quelle formation ils ont déjà suivie.

Heureusement, un diagramme de Gantt peut vous aider.

Créez des sections et des tâches pour chaque nouvel employé et assurez-vous de passer en revue chaque tâche avec lui. Vous pourrez ainsi vous assurer que chaque nouvel employé s'intègre facilement dans l'équipe.

16. Diagramme de Gantt du marketing numérique

Si vous voulez que les gens - surtout les bons - vous trouvent, le marketing numérique doit être votre priorité absolue. Il peut s'agir de publicité sur les médias sociaux, de référencement, de marketing par courriel, etc.

Avec un diagramme de Gantt, vous pouvez indiquer la date de début et de fin, les budgets, les tâches et les sous-tâches pour toutes vos stratégies de marketing numérique.

Voici un exemple de diagramme de Gantt :

Via Crédible Bonus : Check out this guide sur la gestion de projet marketing_ _href/%href/* * *_bonus !

17. Diagramme de Gantt de l'éducation

le temps où l'éducation se résumait aux salles de classe, aux bibliothèques, aux tableaux blancs et aux préparations d'examens de dernière minute est révolu..

Eh bien, il en reste encore beaucoup, sauf que la numérisation a pris le dessus.

Les tableaux blancs sont numériques, les bibliothèques sont à portée de recherche sur Google, et la planification des semestres se fait sur des diagrammes de Gantt.

Les enseignants et les étudiants peuvent y suivre leurs semestres, leurs programmes et leurs dates d'examen.

Un conseil pour les professeurs d'histoire : Les diagrammes de Gantt sont parfaits pour représenter visuellement la chronologie des événements historiques.

Apprenez la science des diagrammes de Gantt et préparez-vous à entrer dans l'histoire cette année scolaire !

Créez votre propre diagramme de Gantt éducatif sur ClickUp et consultez nos modèles pour les étudiants !

18. Diagramme de Gantt des ventes

Si vous êtes sur le site de équipe de vente vous devez savoir :

Ce qui se vend

Ce qui ne se vend pas

Qui réalise d'excellentes ventes

Qui n'atteint pas ses objectifs de vente

Et bien d'autres choses encore.

Si vous ne tenez pas compte de ces aspects, vous risquez de passer à côté de bénéfices importants.

‍Ne vous inquiétez pas : un diagramme de Gantt vous permet de ne pas rater de telles occasions de gagner de l'argent. Vous pouvez suivre toutes vos ventes, vos contacts, vos pistes, l'intégration des clients, l'avancement des affaires, etc.

Via Équipe des diapositives Rien ne passe inaperçu, car le tableau contient tout ce qu'il faut savoir.

Il ne vous reste plus qu'à attendre qu'un prospect vous rappelle.

(Désolé, même les diagrammes de Gantt ne peuvent pas vous aider)

Bonus: Exemples de graphiques RACI !

19. Diagramme de Gantt de la finance

Bien sûr, l'argent peut faire tourner le monde. Mais il ne doit pas vous faire tourner la tête.

C'est pourquoi de nombreuses institutions financières et banques utilisent des diagrammes de Gantt.

Un directeur de banque est un bon exemple de personne qui peut suivre ses tâches, ses plans, son service à la clientèle, les performances de son équipe, etc. sur un diagramme de Gantt.

Il peut également aider à préparer de nouveaux produits bancaires tels que les prêts, les dépôts et les cartes de crédit. C'est également un excellent outil pour gérer les campagnes de marketing dans les banques.

En voici un exemple :

Via Investopedia

20. Diagramme de Gantt de la gestion de contenu

Si vous faites partie d'une équipe qui publie un flux régulier de contenu, les délais ne vous lâchent pas d'une semelle. Comme un chiot qui vous entend ouvrir un paquet de chips. Mais en moins adorable. 😞

Avec les diagrammes de Gantt, vous êtes toujours prêt à faire face aux échéances. Utilisez-le comme un calendrier éditorial pour voir ce qui va suivre dans le planning.

Vous pouvez organiser des groupes de tâches spécifiques par mois et par article et définir des jalons pour suivre les approbations finales et les dates de mise en service.

3 Avantages clés de la gestion de projet par diagramme de Gantt

1. Obtenir une vue d'ensemble de votre projet

Vous connaissez ce sentiment tenace qui vous envahit lorsque vous vous mettez au travail et que vous pensez avoir oublié quelque chose ?

Vous pouvez éviter ce genre de sentiment avec un diagramme de Gantt en main. Il vous montre tout dans le plan de votre projet en un seul coup d'œil, de sorte que vous n'avez jamais l'impression d'avoir manqué quelque chose.

C'est un peu comme une liste de choses à faire pour plusieurs projets qui se met à jour toute seule.

2. Suivre l'avancement du projet en temps réel

Aujourd'hui, vous pouvez suivre votre course de taxi et votre livraison de fast-food en temps réel.

Pourquoi ne pas en faire de même pour le calendrier de votre projet ?

Le diagramme de Gantt est comme un dispositif de géolocalisation pour votre projet.

Alimentez-le avec des informations sur les activités du projet, mettez-le à jour plusieurs fois et il se mettra en route tout seul.

En fait, un diagramme de Gantt va encore plus loin en vous indiquant le chemin critique du calendrier de votre projet. Il s'agit de l'ensemble minimal de tâches que vous devrez accomplir pour respecter la date limite de votre projet.

3. Maintenir la transparence du projet

Le diagramme de Gantt était à l'origine un outil de gestion de projet utilisé par les responsables pour prendre des décisions de haut niveau.

Cependant, les diagrammes de Gantt modernes sont un outil essentiel pour tous les membres d'une équipe de projet.

Les chefs de projet peuvent régulièrement mettre à jour et partager un diagramme de Gantt avec l'équipe de projet. Cela permet à chaque membre de voir comment ils travaillent ensemble pour atteindre les mêmes résultats.

En d'autres termes, c'est le moyen le plus fiable de montrer à chacun une vue d'ensemble et d'aider tout le monde à se sentir concerné.

En résumé, avoir un diagramme de Gantt pour votre gestion de projet est aussi important que d'emporter une carte lors d'un voyage en voiture.

Vous pouvez créer des diagrammes de Gantt dans Microsoft Word , Excel , PowerPoint, Google Sheets et bien d'autres choses encore.

Mais si vous ne voulez pas être frustré par le "niveau inférieur du wifi", vous devriez faire ce que les gens intelligents font. Créer des diagrammes de Gantt à l'aide d'un outil de gestion de projet !

En général, avec de tels outils, il vous suffit de créer une liste de tâches, d'ajouter la date de début et la date de fin. L'outil opère alors sa magie pour afficher les tâches de votre projet dans le temps sous la forme de diagrammes de Gantt intuitifs.

Mais quel outil utiliser ? Découvrez les_ 13 meilleurs logiciels de diagramme de Gantt en ligne to find the right one.

Pour vous faire gagner du temps, nous vous donnons la réponse ici.

Le seul outil de diagramme de Gantt en ligne dont vous avez besoin est ClickUp. C'est l'un des outils de productivité les mieux notés au monde, utilisé par les équipes de plusieurs entreprises dans le monde entier.

Et vous pouvez créer un diagramme de Gantt simple (et joli !) avec Vue du diagramme de Gantt de ClickUp en trois étapes simples :

Cliquez sur le signe + dans n'importe quelle liste, dossier ou espace

dans n'importe quelle liste, dossier ou espace Sélectionnez Gantt

Donnez-lui un nom

Modifiez ce que vous voyez dans vos diagrammes de Gantt à l'aide du menu latéral extensible et rétractable.

Vous pouvez utiliser le diagramme pour :

Planifier le temps et les tâches

Gérer les ressources

Visualiser la dépendance de chaque tâche

Calculer leschemin critique et le temps mort

Check out these Gantt chart template options_* (options de modèle de graphique) !

Graphique de Gantt Exemples de gestion de projet dans ClickUp

maintenant, êtes-vous convaincu qu'un diagramme de Gantt est à peu près comme l'Internet ?

Il peut faire passer un projet, un secteur ou une équipe au niveau supérieur.

Vous pouvez en créer un dans PowerPoint, utiliser un diagramme de Gantt Excel ou même télécharger un modèle de diagramme.

Mais rien ne vaut le créateur de diagramme de Gantt en trois étapes de ClickUp.

ClickUp vous permet de le personnaliser en fonction de vos besoins, de gérer les ressources, les dépendances et bien d'autres choses encore en toute simplicité. En outre, ce Le logiciel de diagramme de Gantt peut faire plus que des diagrammes de Gantt il peut être un outil de suivi du temps, un gestionnaire de tâches, un créateur d'organigrammes, un outil d'épreuvage... pour ne citer que quelques exemples. Rejoignez ClickUp gratuitement pour créer de superbes diagrammes de Gantt pour n'importe quel projet, n'importe quel secteur d'activité.