Décortiquer la méthode du chemin critique (CPM) dans la gestion de projet

Dans le monde des projets complexes, il est impératif de respecter les délais.

Après tout, le non-respect des délais équivaut à porter un signe au néon qui indique aux clients qu'ils ne sont pas fiables. Pour garantir le succès, il est essentiel d'adopter une approche de planification réaliste et méticuleuse.

Vous n'avez peut-être pas des capacités surhumaines, mais vous avez la méthode du chemin critique.

Cette technique puissante peut vous aider à supercharger votre gestion de projet en analysant précisément les dépendances entre les tâches et les séquences critiques! 💥

Cet article explique la méthode du chemin critique, ses avantages, ses cas d'utilisation et ses principaux éléments. Il fournira également des lignes directrices étape par étape et suggérera quelques conseils utiles logiciel de gestion de projet pour faciliter la mise en œuvre de la méthode du chemin critique, même pour les débutants.

Qu'est-ce que la méthode du chemin critique ?

La méthode du chemin critique est une série ou une séquence de tâches obligatoires qui déterminent le calendrier général du projet. Nous appelons ces tâches activités critiques et elles sont essentielles à la réussite et à l'exécution d'un projet dans les délais impartis. ⏲️

La méthode du chemin critique, également connue sous le nom d'analyse du chemin critique (CPA), est une technique utilisée par les chefs de projet pour établir des calendriers précis pour l'ensemble du projet. Pour ce faire, ils identifient les tâches dépendantes critiques en calculant leur durée à l'aide d'une formule spécialisée (ou algorithme du chemin critique).

Voir facilement le chemin critique, le calendrier et les activités dans la vue personnalisable du diagramme de Gantt dans ClickUp

Ils ont aussi souvent utilisent des diagrammes de Gantt ou d'autres diagrammes pour visualiser et mieux comprendre le projet calendrier du projet . Les chefs de projet l'utilisent pour obtenir une vue d'ensemble du projet et des tâches qui en dépendent afin de prendre de meilleures décisions.

La méthode a été développée dans les années 1950 par James E. Kelley, de Remington Rand, et Morgan R. Walker, de DuPont, qui cherchaient à réduire les coûts liés à une planification inefficace. Les deux hommes ont également inventé la technique d'évaluation et d'examen des programmes (PERT), une méthode similaire souvent utilisée parallèlement à la méthode du chemin critique.

Méthode du chemin critique vs. PERT

Le CPM et le PERT sont tous deux méthodologies de gestion de projet pour la planification et l'ordonnancement. Contrairement au CPM, qui est un modèle déterministe, le PERT est probabiliste, ce qui signifie qu'il prend en compte un éventail de durées possibles pour chaque tâche afin de fournir une estimation plus souple du calendrier.

Pour approfondir les différences entre les deux modèles, voir le tableau ci-dessous :

Avantages de la méthode du chemin critique dans la gestion de projet

Les chefs de projet trouveront de nombreux avantages à l'utilisation de la méthode du chemin critique :

Une estimation précise : Grâce à la méthode du chemin critique, vous pouvez faire des prévisions, fixer des attentes réalistes et planifier avec succès le reste du projet Planification efficace : Créez facilement un calendrier de projet de chemin critique bien structuré, réaliste et adaptable, et évitez les revers majeurs vers l'achèvement du projet Hiérarchisation des tâches : La méthode du chemin critique vous aide à identifier les tâches critiques qui doivent figurer en tête de votre calendrierliste de priorités et l'ordre le plus logique pour les accomplir Optimisation des ressources : Une fois que vous savez ce qui doit être fait, dans quel délai et dans quel ordre, vous pouvez répartir efficacement le travail et les tâchesallouer d'autres ressources5. Amélioration de la communication : Avec un calendrier défini et visualisé, il est plus facile de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui contribue à un flux de travail plus fluide

Quand utiliser la méthode du chemin critique ?

L'analyse du chemin critique doit être effectuée au début du cycle de vie du projet. Elle est généralement effectuée au cours de la phase de planification, avant l'établissement du calendrier. Dans certains cas, les chefs de projet l'effectuent même plus tôt et l'incluent dans la phase de planification proposition de projet .

Construisez facilement votre proposition de projet avec les tableaux blancs ClickUp pour visualiser chaque étape ou phase du projet

Industries qui traitent des projets complexes, telles que la construction la méthode du chemin critique est particulièrement utile pour les projets de construction, d'ingénierie et d'organisation d'événements. Outre les projets impliquant de nombreuses pièces mobiles, la méthode du chemin critique peut également s'avérer utile lorsqu'il s'agit de temps ou projets à ressources limitées . 🚨

Composants clés de la méthode du chemin critique

Avant de commencer à explorer la méthode du chemin critique étape par étape, apprenons à connaître ses principaux concepts et leur signification. Considérez la section suivante comme votre glossaire de la méthode du chemin critique ! 📖

Activités du projet

Dans la méthode CPM, les activités peuvent être critiques ou non-critiques. Les activités critiques sont celles que vous identifiez comme importantes et que vous incluez dans le chemin critique. Les activités de projet non critiques sont toutes les autres tâches. Elles sont moins sensibles au temps ou moins essentielles, ce qui vous donne plus de flexibilité dans la programmation.

Voici un exemple simplifié : Si votre projet consiste à construire une maison, la pose des fondations et l'installation du toit seraient considérées comme des activités critiques, tandis que la décoration intérieure entrerait dans la catégorie des activités non critiques. 🏠

Dépendances des tâches

Les activités ont leurs relations, c'est-à-dire leurs dépendances. Cela signifie qu'elles doivent se dérouler dans un ordre spécifique. Par exemple, certaines tâches dépendantes doivent être terminées avant que d'autres puissent commencer, ou elles doivent commencer simultanément.

Pour reprendre notre exemple de construction d'une maison, vous ne pouvez pas commencer à meubler une pièce avant d'avoir terminé le revêtement de sol et que la peinture murale ne soit complètement sèche. 🛋️

Diagramme du chemin critique du réseau

Le diagramme de chemin critique du réseau est un organigramme qui permet de visualiser le calendrier de votre projet et les dépendances entre les tâches. Il se compose de nœuds, généralement représentés par des rectangles ou des cercles, et de connecteurs, c'est-à-dire de flèches.

En visualisant la structure des activités de cette manière, il est plus facile de comprendre et d'identifier les activités critiques. Un diagramme de chemin critique met parfois en évidence des zones dans des couleurs différentes pour les distinguer des séquences de tâches non critiques.

Vous pouvez également utiliser Diagrammes de Gantt et diagrammes PERT pour visualiser le calendrier de votre projet et les chemins critiques, mais nous y reviendrons dans la section "Comment faire" ! 👀

Formules et métriques

La méthode du chemin critique consiste en une série de calculs permettant de déterminer la durée des tâches et le chemin critique. Les principales métriques sont :

Début au plus tôt (DDP) : La date la plus proche à laquelle vous pouvez commencer une activité en tenant compte des dépendances Heure de fin au plus tôt (EF) : Date de fin au plus tôt (EF) : Date à laquelle vous pouvez achever une activité au plus tôt, compte tenu de son ES et de sa durée Date de début au plus tard (LS) : La dernière date possible à laquelle vous pouvez commencer une activité avant d'entraîner un retard important du projet Dernière heure de fin (LF) : La date la plus tardive à laquelle vous pouvez achever une tâche en fonction de sa date de fin et de sa durée Durée de la tâche (t) : Le temps total nécessaire à la réalisation d'une activité

La formule du chemin critique comporte deux parties, que nous expliquons ci-dessous.

Passage avant

Nous utilisons la passe avant pour calculer l'ES et l'EF.

L'ES de la première activité sur n'importe quel chemin sera toujours de 1 puisqu'elle indique le début, c'est-à-dire le premier jour de votre projet.

L'ES de toutes les autres activités est égal au point final le plus proche de l'activité précédente plus 1 :

ES \N= EF de l'activité précédente + 1

L'EF est égal à la somme de l'ES et de la durée de l'activité moins 1 :

EF \N- ES + t - 1

Passe en arrière

Avec la passe à rebours, nous calculons le LS et le LF.

Le FL de la dernière activité sur n'importe quel chemin sera toujours le même, car il indique la fin, c'est-à-dire le dernier jour du projet.

La LS d'une activité est égale à la différence entre la LF et la durée de la tâche plus 1 :

LS = LF - t + 1

La LF d'une activité est égale à la LS de l'activité suivante moins 1 :

LF \N- LS de l'activité suivante - 1

Float/Slack

Le flottement ou mou représente la durée pendant laquelle une tâche non critique peut être retardée sans affecter l'ensemble du calendrier du projet. Les tâches critiques n'autorisent aucun retard, de sorte que leur score de marge est automatiquement de 0.

Il existe deux types de marge :

La marge totale : Le montant du retard qui n'affecte pas la date d'achèvement du projet (LS ou LF - ES ou EF) Marge libre : La quantité de retard qui n'affecte pas la date de début de la tâche suivante (ES de l'activité suivante - EF de l'activité actuelle)

Maintenant que vous maîtrisez tous les éléments de la méthode du chemin critique, il est temps de mettre vos connaissances à l'épreuve. Dans cette section, nous allons vous montrer comment calculer le chemin critique de votre projet en six étapes. 🧮

Trier, filtrer ou grouper les tâches pour une meilleure visibilité dans une liste ClickUp

Astuce : Si vous optez pour une outil de gestion de projet comme Cliquez sur vous pouvez vous épargner le travail manuel et répétitif. Au lieu de partir de zéro, utilisez les outils pré-construits de Modèle d'analyse des voies critiques ClickUp .

Avec de nombreux gestion des tâches et des diagrammes de Gantt intuitifs, cet outil rend le CPM plus accessible et plus rationnel ! 🙌

Étape 1 : Créer une liste de tâches

La première chose à faire est de déterminer la portée du projet. Rassemblez toutes vos activités en un seul endroit et définissez vos objectifs, votre budget et votre délai.

Dresser la liste de toutes les tâches d'un projet afin d'en déterminer la portée

La Vue Liste de ClickUp vous fournit le cadre parfait pour cela. Il s'agit d'une feuille de calcul dans laquelle vous pouvez lister toutes les tâches, les sous-tâches et les informations pertinentes les concernant dans des champs personnalisés, tels que :

Dates de début et d'échéance

La durée

Service responsable

Documents d'accompagnement

N'hésitez pas à ajouter d'autres champs personnalisés pour faciliter la planification de votre projet. Vous disposez de plus de 20 types de champs, dont des champs déroulants, des cases à cocher, des champs d'évaluation et des barres de progression.

Outre la liste des tâches, vous pouvez également les attribuer, joindre des fichiers et mener des discussions avec votre équipe dans les commentaires.

Personnalisez votre système de gestion de projet en organisant les colonnes en fonction de vos préférences (statut, destinataire, priorités, etc.)

Vous n'êtes pas fan des feuilles de calcul et des listes ? Les chefs de projet peuvent tout faire dans un système de type Kanban Vue du tableau ClickUp pour ne pas perdre de vue le calendrier du projet, découvrir les contraintes en matière de ressources et constater les progrès accomplis dans la réalisation du projet.

Étape 2 : Définir les dépendances des tâches

L'identification précise des dépendances est essentielle à la réussite de l'estimation du temps et de la planification. Discutez avec votre équipe et utilisez votre expérience antérieure pour déterminer l'ordre le plus logique des tâches.

Pour définir les relations entre les tâches dans ClickUp, faites un clic droit sur une tâche et sélectionnez l'option Dépendances. Vous avez le choix entre trois types de relations :

Attente sur : Tâches qui doivent être achevées avant la tâche sélectionnée Blocage : tâches qui ne peuvent pas démarrer avant que la tâche sélectionnée ne soit terminée : Tâches qui ne peuvent pas démarrer avant que la tâche sélectionnée ne soit terminée Reliées : Tâches liées mais non dépendantes de la tâche sélectionnée

Définir l'ordre idéal des tâches

Définir des relations est encore plus facile dans la vue Gantt. Il vous suffit de sélectionner le point situé de part et d'autre de la barre des tâches et de le faire glisser jusqu'au point correspondant de l'autre tâche.

Le plus beau, c'est que cette vue vous permet de replanifier automatiquement les tâches dépendantes. Pour l'activer, ouvrez le menu déroulant Show et activez l'option Reschedule Dependencies.

Étape 3 : Visualiser

Utilisez un diagramme de réseau, structure de répartition du travail (SRT) , Graphique PERT ou toute autre méthode de visualisation pour rendre la structure complexe des tâches du projet plus compréhensible. Dessinez l'organigramme et arrangez les tâches en fonction de leur ordre chronologique et de leurs dépendances.

Facilitez la compréhension du calendrier de votre projet grâce à un diagramme de réseau, au diagramme de Gantt de ClickUp ou à une autre méthode

Vous pouvez utiliser un stylo et du papier, un programme d'édition de texte ou de dessin, ou un logiciel de gestion de projet comme ClickUp. Tableau blanc de ClickUp View de ClickUp vous permet de faire du brainstorming et de collaborer avec votre équipe pour prendre des décisions. Vous pouvez créer de beaux diagrammes WBS ou PERT en un rien de temps. Utilisez des formes et des connecteurs pour créer la structure. Ajoutez des éléments supplémentaires tels que des images et des documents pour rendre le diagramme plus informatif.

Comme d'habitude, vous pouvez commencer par un modèle pour gagner du temps. ClickUp propose de nombreux cadres prêts à l'emploi, tels que ce modèle universel Modèle de graphique PERT de ClickUp ou le Modèle de diagramme PERT simple ClickUp .

Bien que différents en termes de structure, Les diagrammes de Gantt sont également un moyen pratique d'envisager la séquence des tâches dans un projet et d'estimer leur durée. Dans ClickUp, les diagrammes de Gantt sont interactifs et adaptables. Ils vous permettent de dessiner la feuille de route et de planifier les tâches simultanément en quelques clics seulement.

Étape 4 : Estimer la durée des tâches

L'étape suivante consiste à définir la durée de chaque tâche, c'est-à-dire le nombre de jours nécessaires à sa réalisation. Estimez en fonction de votre expérience, des données historiques et des normes du secteur. Consultez d'autres personnes, en particulier des experts, afin d'obtenir plusieurs points de vue et de faire les prévisions les plus précises.

Saisissez les informations dans les champs prévus à cet effet dans la vue en liste ou mettez-les à jour directement dans la vue Gantt en redimensionnant les barres de tâches.

Étape 5 : Identifier le chemin critique

Découvrez la plus longue séquence d'activités critiques et la marge de manœuvre dont vous disposez pour les activités non critiques

En utilisant les formules que nous avons partagées précédemment, calculez les ES, LS, EF, LF et la marge de manœuvre. Commencez par la première tâche, dont l'heure de début est 1, puis définissez l'EF et le LF en fonction de sa durée. Répétez l'opération pour toutes les autres tâches.

La plus longue séquence d'activités critiques (celles qui n'ont aucune marge de manœuvre) est votre chemin critique.

Ces calculs sont beaucoup plus faciles à gérer avec Vue Gantt de ClickUp . Dans votre diagramme de Gantt du projet choisissez à nouveau l'option Afficher, mais cette fois-ci, activez l'option Chemin critique et/ou temps mort .

Le chemin critique apparaîtra avec un schéma de couleurs différent, mettant en évidence les tâches avec la dépendance bloquante en rouge. 🛑

Lorsque l'option Slack Time est activée, une barre rayée violette apparaît à côté des activités non critiques pour illustrer la marge de manœuvre qu'elles permettent. 🟣

Une autre façon de distinguer les tâches critiques de celles qui ne le sont pas consiste à ajouter des étiquettes de priorité et des codes de couleur. Par exemple, vous pouvez attribuer aux activités critiques une étiquette de haute priorité et aux activités non critiques une étiquette de faible priorité, et le logiciel les colorera en conséquence.

Étape 6 : Exécuter et réviser

Enfin, commencez à donner vie à votre projet tâche par tâche. 🧱

Au fur et à mesure de l'exécution des tâches, il se peut que vous vous rendiez compte que certaines d'entre elles ne sont pas nécessaires ou que vous vous heurtiez à des contraintes de ressources inattendues. Le retard causé par de tels événements est appelé chemin critique drag.

Surveillez attentivement les activités pour vous assurer qu'elles respectent le calendrier et pour détecter à temps toute modification du plan.

Utiliser les outils de ClickUp Suivi des objectifs la fonction de suivi des objectifs vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéances claires, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

Dans ClickUp, vous pouvez Objectifs de ClickUp et suivez automatiquement vos progrès. Choisissez entre des objectifs de tâches, des objectifs numériques, des objectifs monétaires et des objectifs Vrai/Faux, puis gérez-les tous en un seul endroit. En surveillant de près vos objectifs et vos progrès, vous pouvez vous assurer que votre projet reste toujours sur la bonne voie. 🛣️

Exemple d'analyse du chemin critique

Vous vous souvenez de l'exemple de la construction d'une maison ? Développons-le ! Nous allons vous montrer comment appliquer l'analyse du chemin critique à un exemple concret.

Nous utiliserons le même modèle d'analyse du chemin critique ClickUp.

Liste de toutes les tâches, avec les dates d'échéance, les assignés, les documents et d'autres informations importantes dans le modèle d'analyse du parcours critique ClickUp

Commençons par lister toutes les tâches que nous devons accomplir pour construire une maison :

Planification et conception Préparation du terrain Construction des fondations Charpente et gros œuvre Les installations Peinture Ameublement Aménagement paysager

Nous noterons également les sous-tâches. Par exemple, au stade de la planification et de la conception, il s'agirait des tâches suivantes :

Embaucher un architecte Déterminer le plan de la maison Obtenir tous les permis Nous définirons également les dates souhaitées de début et de fin du projet du 18 mai au 5 mars.

Création d'un diagramme de la chronologie avec le modèle de diagramme PERT de ClickUp

Ensuite, nous allons créer un diagramme en mode tableau blanc. Nous utiliserons le modèle de diagramme PERT de ClickUp pour commencer. En tenant compte des dépendances et en attribuant des formes plus grandes aux tâches qui requièrent le plus de temps, nous créerons un organigramme pour visualiser le travail à venir.

Finir le diagramme, en faisant attention aux tâches parallèles et aux autres dépendances

Vous avez remarqué la bifurcation des étapes après l'étape Installations ? Cela indique que.. :

La peinture extérieure peut avoir lieu à n'importe quel moment après les installations

La peinture intérieure ne peut pas être réalisée avant que les installations ne soient terminées

La peinture intérieure et la peinture extérieure peuvent être effectuées simultanément, ce qui signifie que ces tâches sont parallèles

L'ameublement ne peut avoir lieu tant que la peinture intérieure n'a pas séché

L'aménagement paysager ne peut pas commencer tant que la peinture extérieure n'est pas sèche

Une fois le diagramme terminé, affichez les dépendances dans votre vue Liste ou Gantt.

Estimer la durée de chaque activité et établir un calendrier réaliste à l'aide d'un diagramme de Gantt

Ensuite, nous estimons la durée des tâches, en inscrivant le nombre de jours dans le champ prévu à cet effet dans la vue en liste. En tenant compte de ces informations, nous planifierons les tâches et/ou les sous-tâches dans la vue Gantt.

Identifier le chemin critique du projet et définir la marge de manœuvre pour les activités flexibles et non critiques

Enfin, nous calculons le chemin critique et la marge de manœuvre. Dans notre cas, la marge de manœuvre est faible puisque la plupart des activités sont cruciales.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, la seule tâche qui a du mou est la peinture extérieure. Une fois les installations terminées, la peinture extérieure peut avoir lieu à n'importe quel moment, à condition que suffisamment de temps soit alloué au séchage et, éventuellement, à l'aménagement paysager.

Supposons qu'il y ait eu un changement de plan et que nos entrepreneurs en revêtements de sol aient demandé à reporter leurs travaux à la semaine suivante. Dans ce cas, nous déplacerons la barre de sous-tâches à son nouvel emplacement. Si l'option de reprogrammation automatique est activée, les autres tâches seront mises à jour en conséquence ! ✔️

Naviguer dans les calendriers de projets comme un pro avec la méthode du chemin critique

La méthode du chemin critique peut être d'un grand secours lorsqu'il s'agit d'un projet exigeant. Elle vous permet d'évaluer et d'ordonner méticuleusement les tâches, ce qui vous permet de respecter les délais, de maintenir le calendrier du projet en ordre, d'entretenir des relations saines avec les clients et de favoriser les progrès et la croissance.

Lorsque vos tâches sont ordonnées, le reste du projet se met en place

Avec un outil comme ClickUp avec ClickUp, vous pouvez essayer le CPM gratuitement et avec un minimum d'effort. Commencez dès aujourd'hui ! ✨