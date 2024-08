Guide du graphique PERT avec 6 exemples et modèles pour votre équipe

Vous avez entendu parler des diagrammes de Gantt, vous avez tâté des cartes mentales et nous savons que vous adorez les organigrammes... mais qu'en est-il des diagrammes PERT ?

Les diagrammes PERT ont eu une réputation difficile en raison de leur installation, de leur modification et de leur mise à jour laborieuses, mais ils ne sont pas aussi difficiles à utiliser qu'on le pensait.

Mais ils ne sont pas aussi difficiles qu'on le pensait diagrammes de flux de travail ont parcouru un long chemin depuis leur invention dans les années 1950 par la marine américaine. Aujourd'hui, ils ont refait surface avec toute la puissance de gestion de projet pour laquelle ils ont été créés, sans le casse-tête de la configuration.

Avec l'aide de d'un logiciel de gestion de projet flexible et efficace les diagrammes PERT font leur retour. Et bien que ce type de diagramme soit moins connu que d'autres diagrammes de gestion de projet, les diagrammes PERT font un retour en force Méthodes agiles , les diagrammes PERT sont plus rapides à réaliser et plus faciles à gérer que jamais !

Les diagrammes PERT sont très visuels et offrent de nombreux avantages pour identifier les dépendances entre les tâches, respecter les délais et bien plus encore ! Lisez avec nous ce qui concerne les diagrammes PERT et découvrez six exemples de diagrammes PERT utiles pour différents logiciels et cas d'utilisation. 📈

Qu'est-ce qu'un diagramme PERT ?

Nous ne vous crions pas dessus, PERT s'écrit avec une majuscule 🙂

Abréviation de Program Evaluation Review Technique, les diagrammes PERT décomposent les tâches principales en tâches plus faciles à gérer éléments d'action et les organiser graphiquement sur votre l'échéancier du projet .

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

La complexité de votre diagramme PERT dépend du nombre de jalons du projet le long de votre chemin critique et l'estimation de la durée paramétrée pour achever chaque tâche.

le chemin critique, c'est quoi ?

Le chemin critique méthode du chemin critique (CPM) est une méthode de gestion de projet populaire qui se concentre sur les tâches essentielles nécessaires à l'achèvement d'un projet. Déterminer le chemin critique est utile pour les projets qui prennent dangereusement du retard ou qui semblent trop compliqués à démarrer.

En identifiant les éléments absolument nécessaires à l'achèvement de votre projet et en les disposant sur un diagramme PERT, votre équipe retrouve le sens de la marche. 🧭

Comme cartes mentales dans les diagrammes PERT, chaque tâche est clairement liée à un objectif ou à un sujet précis, mais il existe quatre paramètres clés qui distinguent les diagrammes PERT :

Chaque nœud du diagramme PERT représente un jalon spécifique Les tâches des jalons sont connectées par des flèchescomme un organigramme3. Les flèches représentent la séquence des tâches et les dépendances de chaque tâche afin d'éviter les goulets d'étranglement Chaque jalon et chaque tâche sont limités dans le temps par un paramètre défini

Ainsi, lorsque vous additionnez le temps alloué à chaque tâche sur votre diagramme PERT, vous avez une idée précise de la durée nécessaire pour achever votre projet. 🙌🏼

Prêt à réaliser vos propres diagrammes PERT ? Nous vous proposons six exemples de diagrammes PERT pour vous aider à démarrer. 🗺

6 exemples de diagrammes PERT en ClickUp, LucidChart, Adobe et Smart Draw

Comme une belle plaque d'écorce de menthe poivrée, les diagrammes PERT se présentent sous toutes les formes et tailles, mais conservent les mêmes éléments fondamentaux quelle que soit la forme qu'ils prennent.

Voici six exemples de diagrammes PERT pour des équipes de différents secteurs d'activité et différents cas d'utilisation. Suivez-nous ou recréez-en un avec nous ! Ces exemples de diagrammes PERT sont gratuits. 🤓💸

1. ClickUp marketing de contenu exemple de diagramme PERT

Exemple de diagramme PERT de marketing de contenu dans ClickUp

Dans cet exemple de diagramme PERT de marketing de contenu, nous suivons le cycle de vie d'une seule tâche de blog, la forme Date de début représentant la date à laquelle la tâche a été achevée et la forme Date de publication la date à laquelle cette tâche a été marquée comme achevée.

Créée en Tableaux blancs ClickUp ce diagramme montre combien de membres de l'équipe et d'approbations une tâche de blog doit passer avant qu'une version finale ne soit publiée. Nous pouvons voir qu'après la création de la tâche, l'équipe de référencement, le gestionnaire de contenu, le graphiste et le rédacteur travaillent ensemble pour achever différents éléments d'action dans ce processus.

Ce diagramme PERT donne un aperçu clair des étapes de base, en particulier lorsqu'il s'agit d'enseigner aux nouveaux membres de l'équipe l'un de vos principaux processus ou d'expliquer votre flux de travail à d'autres services. À partir de là, vous pouvez approfondir les détails et les sous-tâches si nécessaire.

2. Exemple de diagramme PERT pour le lancement d'un site ClickUp

Exemple de diagramme PERT pour le lancement d'un site web dans ClickUp

Maintenant que nous avons assimilé l'idée de base, examinons un flux de travail plus complexe ! Cet exemple de diagramme PERT dans ClickUp illustre le processus en plusieurs étapes du lancement d'un site web.

Dans ce diagramme PERT, nous pouvons voir que chaque flèche est horodatée par semaine pour indiquer quand chaque tâche se produira dans le projet. Dans cet exemple, il est important de garder à l'esprit que chaque cercle vert représente une tâche, mais que ce que nous ne voyons pas, ce sont toutes les tâches du projet sous-tâches et les étapes plus petites achevées pour chaque élément plus important. Dans un diagramme PERT classique, il s'agit d'un aperçu général des just jalons du projet ou des éléments d'action importants.

Bien que ce diagramme PERT ait été créé dans ClickUp Whiteboards, vous pouvez également le recréer à l'aide de Mode vierge dans les cartes mentales ! Nous vous apprendrons à le faire un peu plus loin dans cet article. 🤓 ⬇️

3. Diagramme PERT du logiciel

exemple de diagramme PERT par Nick Cotter chez Growann_

Comme les diagrammes PERT partent d'une vue d'ensemble de votre projet, ils sont parfaits pour planifier les parcours des utilisateurs et afficher la façon dont les données se déplacent d'un point A à un point B dans un système. Pour les membres qui n'ont pas une compréhension approfondie d'un certain sujet ou d'une les équipes interfonctionnelles les diagrammes PERT aident à décomposer les problèmes compliqués en idées claires et concises.

Dans le cas présent, cet exemple de diagramme PERT est utilisé en interne par un ingénieur logiciel pour préciser où se situent les problèmes et communiquer visuellement ces résultats à son équipe.

_Nous avons utilisé un diagramme PERT lors de la création de notre application web pour notre entreprise. Je ne suis pas ingénieur, mais mon cofondateur l'est. Il était donc essentiel qu'il construise un diagramme montrant le flux de nos systèmes et la façon dont ils sont dépendants ou indépendants les uns des autres. Cela me permet de visualiser le flux de données, le rendu des applications et l'échéancier de circulation des données dans nos différents systèmes. Grâce à ce diagramme, mon cofondateur peut facilement articuler les problèmes qui se posent actuellement avec notre application et les partager avec d'autres personnes et moi-même au sein de notre équipe

Nick Cotter fondateur de Growann

4. Lucidchart Diagramme PERT

le tableau de bord de PERT est en cours d'élaboration et sera mis à jour à la fin de l'année Carte lucide Les diagrammes PERT peuvent être utiles à n'importe quel projet, même aux travaux d'Accueil ! Cet exemple de diagramme PERT de Lucidchart montre la commande en plusieurs étapes d'une nouvelle construction et ne suit que le chemin critique. Bien que ce diagramme ne soit pas idéal pour préciser des détails mineurs, il est utile pour comparer la durée estimée pour achever le projet avec le temps que vous y avez déjà consacré.

Plusieurs facteurs influencent la gestion de projet de construction il est nécessaire d'avoir un tableau PERT à portée de main pour gérer les processus quotidiens. Lorsque vous communiquez votre progression aux clients ou que vous expliquez pourquoi une partie du processus de construction a pris du retard, les diagrammes PERT vous aident à identifier plus rapidement les problèmes les plus importants.

Bonus : Comparez Miro Vs. Lucidchart /href/* *

5. Exemple de dessin intelligent

le projet est en cours d'élaboration Dessin intelligent Cette page Exemple de diagramme PERT de Smart Draw sert également de modèle pour vous aider à saisir l'idée générale. Même si la plupart d'entre nous ne concevons probablement pas d'avions, cet exemple illustre parfaitement la manière dont des flux de travail complexes peuvent être simplifiés rapidement, tout en profitant à l'équipe en indiquant les éléments d'action critiques et le temps restant pour terminer un projet.

6. Exemples de diagrammes PERT Adobe

via Adobe Express Si vous recherchez un diagramme avec un peu plus de style, Adobe Express propose des tonnes d'exemples de diagrammes PERT pour les flux de travail plus petits, avec des couleurs et des caractères personnalisés. Bien que ces diagrammes PERT soient plus difficiles à utiliser pour le suivi des tâches, ils sont rapides à paramétrer et utiles pour présenter des idées à d'autres services ou paramètres qui n'ont pas de connaissances approfondies sur votre projet.

Étant donné que les diagrammes PERT couvrent les éléments d'action les plus importants du projet, l'exemple de diagramme PERT d'Adobe aidera à communiquer l'idée générale par le biais d'étapes simples dans un processus qui ne nécessite pas d'éléments d'action détaillés supplémentaires - pensez à des itinéraires de voyage, à des agendas de classe ou à des présentations d'école.

La première étape de la création d'un diagramme PERT consiste à choisir la meilleure plateforme de gestion de projet sur laquelle le construire ! ClickUp est une solution de productivité tout-en-un permettant aux équipes de tous les secteurs d'activité de rassembler leur travail et de collaborer sur des projets de toute taille. ClickUp est doté de centaines d'outils d'aide à la décision fonctionnalités flexibles le logiciel de gestion du flux de travail (workflow) offre de nombreuses possibilités, dont plus de 15 façons de visualiser vos projets, de gérer le temps et d'allouer les ressources de la manière la plus efficace possible. Parmi les vues personnalisables du flux de travail, citons la Liste, le Gantt, l'Échéancier, le Tableau et l'Échange de données Cartes mentales ClickUp -AKA, votre nouvelle ressource favorite pour construire des diagrammes PERT dynamiques et détaillés.

Faites un remue-méninges et dessinez une carte mentale en mode FreeUp dans ClickUp

Construisez votre diagramme PERT en utilisant Cartes mentales dans ClickUp en créant des nœuds, en ajoutant des codes de couleur et en réorganisant les tâches dans un ordre logique. L'un des principaux avantages des cartes mentales ClickUp est qu'elles sont facilement formées, modifiées et partagées. Si votre projet n'en est qu'à l'étape de la planification et de l'exécution, utilisez le mode Free pour esquisser votre diagramme gratuit, puis convertissez les nœuds en Tâches ClickUp pour commencer à mettre vos forfaits en œuvre.

Une autre façon collaborative de construire votre diagramme PERT est avec un logiciel de Tableau blanc numérique . Tableaux blancs ClickUp sont le seul outil de tableau blanc virtuel qui permet de faire passer les idées de la phase de brainstorming à la phase de développement sans jamais quitter votre Tableau. Les objets et les formes peuvent être transformés en tâches directement à partir de votre Tableau blanc ClickUp, ainsi que tous les fichiers liés, Documents ClickUp et les médias pour un contexte supplémentaire.

Convertissez des formes en tâches sur votre Tableau blanc ClickUp pour commencer instantanément à mettre votre organigramme en action

Les tableaux blancs ont été conçus pour créer toutes sortes de diagrammes de flux de travail, notamment les diagrammes PERT. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé de logiciel de tableau blanc ou ce type de diagramme auparavant, pas de problème ! ClickUp propose un modèle de diagramme PERT pour Tableau blanc avec des formes, du texte, des flèches et une légende pour commencer.

Modèle de diagramme PERT par ClickUp

Télécharger ce modèle

$$$a Quelle est la différence entre un diagramme de Gantt et un diagramme PERT ?

Si vous commencez à penser que Les diagrammes PERT ressemblent beaucoup aux diagrammes de Gantt, vous n'avez pas tort, mais il y a quelques différences à garder à l'esprit.

Planifiez des projets, gérez les dépendances, et classer les tâches par ordre de priorité avec la vue Gantt dans ClickUp

La plus grande différence entre les deux approches de gestion de projet est de savoir quand les utiliser.

Les diagrammes PERT vous affichent une vue d'ensemble de l'échéancier de votre projet en se concentrant sur le chemin critique. Cela en fait une ressource pratique pour les équipes internes, mais si vous avez besoin de faire des rapports détaillés aux parties prenantes et aux supérieurs, Les diagrammes de Gantt sont la solution idéale .

Voici un aperçu plus détaillé des cas où il convient d'utiliser les diagrammes PERT et ceux où il faut opter pour les diagrammes de Gantt :

comparaison entre les diagrammes PERT et les diagrammes de Gantt et quand utiliser chaque diagramme | Diagrammes PERT | Diagrammes de Gantt | Diagrammes PERT | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | Utilisé par les équipes internes comme outil de planification de projet | Peut être utilisé comme outil de présentation détaillée de la progression | Il est axé sur les jalons de haut niveau et le chemin critique. Il est axé sur la gestion des tâches et sous-tâches qui composent chaque jalon | Pour les équipes qui veulent avoir une idée de la durée de l'ensemble du projet | Pour les équipes qui veulent savoir combien de temps prendra chaque tâche individuelle | | Pour voir comment les dépendances entre les tâches influencent l'échéancier du projet dans son ensemble. Pour voir comment les dépendances entre les tâches influencent les propriétaires des tâches

Vous n'êtes pas prêt à choisir un diagramme plutôt qu'un autre ? Pas de problème ! Avec Vue Gantt dans ClickUp vous permet de visualiser rapidement l'état d'avancement d'un projet les principaux jalons parmi les tâches de votre projet en activant/désactivant simplement le bouton Outil de calcul du chemin critique dans le coin supérieur droit de votre diagramme.

Affichez votre charge de travail en fonction des tâches restantes sur votre chemin critique en un seul geste dans ClickUp !

Vous obtenez ainsi une vue Gantt de vos tâches essentielles, semblable à celle d'un diagramme PERT, sans perdre les détails des tâches affichés dans un diagramme de Gantt. Le meilleur des deux mondes. 💕

Take a deeper dive into the benefits, use cases, and differences between* Les diagrammes PERT et Gantt .

Que sont les dépendances des tâches et pourquoi sont-elles importantes ?

Souvenez-vous de PEMDAS ? 👀

L'ensemble des règles de l'école primaire qui nous indiquaient quand additionner, soustraire, multiplier et diviser ? Eh bien, les dépendances à l'égard des tâches sont un peu la même chose.

Un ordre des opérations clair est absolument nécessaire pour mener à bien votre projet dans les délais impartis, et les diagrammes PERT s'appuient sur eux pour être efficaces ! Relations et dépendances entre les tâches communiquent le flux des tâches d'un projet qui doivent être achevées dans une certaine commande. Ne pas tenir compte de ces relations conduit à des goulets d'étranglement, à des retards et à des gaspillages de ressources - toutes choses que votre gestionnaire de projet n'aime pas le moins du monde.

Les diagrammes PERT sont conçus pour vous aider à les identifier au fur et à mesure que votre diagramme prend forme.

Certaines dépendances de tâches sont faciles à trouver, mais d'autres... pas tellement. Par exemple, les dépendances logiques (également appelées dépendances occasionnelles) se produisent naturellement à certaines étapes d'un flux de travail et vous ne pouvez pas les éviter. Comme la façon dont un scénario précède le film ou la façon dont vos chaussettes précèdent vos chaussures, j'espère. 🧦

Les autres types de dépendances de tâches comprennent :

Dépendances de ressources : Lorsque deux ou plusieurs tâches nécessitent les mêmes recours pour se terminer, mais que la fourniture de ces ressources ne peut pas être utilisée en même temps

: Lorsque deux ou plusieurs tâches nécessitent les mêmes recours pour se terminer, mais que la fourniture de ces ressources ne peut pas être utilisée en même temps Dépendances entre équipes : Lorsque la tâche d'un projet a un impact sur les membres de l'équipe dans différents départements

: Lorsque la tâche d'un projet a un impact sur les membres de l'équipe dans différents départements Dépendances externes : Tout évènement inattendu qui est hors du contrôle du membre de l'équipe et qui affecte le projet

Et bien d'autres encore. 😳

En savoir plus sur relations et dépendances entre les tâches ? Nous vous proposons d'autres termes et conseils à connaître absolument!

Prévoir à l'avance avec les diagrammes PERT

Que vous créiez votre diagramme PERT à l'aide d'un modèle désigné ou sur un tableau blanc numérique pour que tout se passe bien, il faut d'abord que le logiciel de gestion de projet choisi rassemble tous les éléments.

Affichez une vue d'ensemble des jalons du projet, de l'échéancier, des dépendances des tâches, et bien plus encore, grâce à un diagramme PERT personnalisable et flexible créé dans ClickUp !

Toutes les fonctionnalités clés du diagramme PERT sont incluses dans le logiciel ClickUp Free Forever Forfait Free Forever clickUp Whiteboards, tâches illimitées et plus de 1 000 intégrations pour rationaliser encore plus vos processus. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour vous remettre sur la bonne voie en utilisant les diagrammes PERT !