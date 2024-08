10 meilleures alternatives et concurrents de Lucidchart pour les diagrammes en 2024

Au cours des dernières années, le passage du travail sur site au travail hybride et à distance a créé un fossé énorme pour les organisations et les dirigeants désireux de poursuivre leur développement une collaboration efficace au sein de l'équipe . La déconnexion a rendu les applications de diagramme super populaires comme Lucidchart essentielles pour maintenir la collaboration au sein de l'équipe, quel que soit l'endroit où elle se trouve physiquement.

Les organisations ont fini par s'appuyer sur les outils de création de diagrammes, mais beaucoup se sont demandé s'il existait de meilleures alternatives à Lucidchart. Traitement et création d'organigrammes , des plans d'étage, des organigrammes ou d'autres diagrammes d'entreprise nécessitent des outils accessibles et faciles à utiliser, en particulier avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs travail à distance .

Malheureusement, les programmes de création de diagrammes diffèrent d'un outil à l'autre, et en choisir un dépend de vos besoins spécifiques. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Lucidchart en 2024 pour vous donner une ventilation de toutes vos options.

Mais tout d'abord, examinons l'une des options les plus populaires, Lucidchart.

Pourquoi chercher une alternative à Lucidchart ?

Lucidchart est un outil de création de diagrammes basé sur le Web utilisé par des personnes de divers secteurs pour créer des diagrammes détaillés à partir d'images, de données ou d'informations modèles . Il permet de collaborer avec d'autres utilisateurs et s'accompagne de plusieurs intégrations, dont Google Workspace et Atlassian, entre autres, pour rationaliser votre processus.

via Diagramme lucide Lucidchart est disponible à travers quatre plans :

Gratuit Individuel (7,96 $ par mois) Équipe (9 $ par utilisateur et par mois) Entreprise (prix personnalisé)

Chacune de ces options est assortie de limites et de restrictions. C'est pourquoi certains utilisateurs estiment que Lucidchart n'est pas à la hauteur.

Par exemple, il est entièrement basé sur le web et n'a pas d'application de bureau à utiliser. De tels aspects peuvent être déconcertants pour certains et constituer une véritable rupture pour d'autres.

Si vous avez des besoins spécifiques qui manquent à cet outil, vous pouvez considérer ces 10 alternatives à Lucidchart pour vous aider à obtenir exactement ce dont vous avez besoin.

10 Best Lucidchart Alternatives for Diagramming in 2024 (10 meilleures alternatives à Lucidchart pour la création de diagrammes en 2024)

1. ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp offrent toutes les fonctions de création et de collaboration dont vous avez besoin pour construire les organigrammes de vos rêves

Les tâches telles que la création de diagrammes, les tâches, les documents, les feuilles de calcul, le suivi des objectifs, le suivi du temps, l'allocation des ressources et même le courrier électronique étaient auparavant gérées séparément. ClickUp les remplace en rassemblant les meilleures fonctionnalités de gestion de projet, de collaboration et de gestion de l'information applications de productivité dans un hub centralisé.

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à Lucidchart car il possède les mêmes fonctionnalités de collaboration visuelle, mais il est beaucoup plus puissant pour augmenter la productivité de l'équipe. De plus, il est très bien noté et préféré par les startups, les géants et les petites entreprises dans le monde entier.

ClickUp est parfait pour les équipes qui veulent travailler plus intelligemment et plus efficacement sur une plateforme magistralement intuitive. Il est personnalisable pour tout type de flux de travail grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Il peut schématiser et vous aider à gérer des produits et des projets, à suivre des bogues et à gérer les ressources académiques et administratives pour les étudiants ou les administrateurs. Voici quelques-unes de ses caractéristiques les plus remarquables :

Tout à fait personnalisable

Les propriétaires ou administrateurs d'un espace de travail ClickUp peuvent choisir parmi plus de 35 ClickApps pour personnaliser l'expérience de leur équipe. Chaque ClickApp ajoute une fonctionnalité différente à la plateforme, et vous pouvez en activer autant que vous le souhaitez ! En voici quelques-unes :

Clip : L'enregistrement d'écran vous permet de créer des vidéos de votre écran en un clic sans quitter la plateforme

Docs Accueil : Organisez et travaillez sur tous vos documents à partir d'un endroit central

LineUp : Donner à chaque personne l'ordre des tâches à effectuer ensuite ou clarifier pour votre équipe ce qui est en attente

Le pouls : Voir qui est en ligne, sur quoi les gens travaillent et ce qu'ils ont fait aujourd'hui en temps réel

Suivi du temps : Calculer la durée probable d'une tâche en fonction de ses sous-tâches

Toutes ces ClickApps vous permettent d'améliorer la productivité de votre équipe !

Mind Maps Cartes mentales ClickUp vous permettent de planifier et d'organiser des projets, des idées ou des tâches existantes. Elles vous permettent de créer un

diagramme de flux de vos idées et d'illustrer les relations et la hiérarchie entre les concepts. Il est parfait pour créer un plan d'équipe, organiser des idées et visualiser la structure des tâches.

Il est aussi facile à utiliser qu'un dessin sur papier, sauf qu'il a l'avantage d'être sauvegardé immédiatement. Vous pouvez ainsi le partager facilement avec l'ensemble de votre équipe, afin que tout le monde soit au courant de l'avancement du projet.

Whiteboards

Les tableaux blancs peuvent être directement reliés à des tâches, ce qui facilite la planification du contenu

Alors que de plus en plus d'organisations adoptent des environnements de travail à distance et hybrides, la demande d'outils essentiels à la collaboration s'accroît. L'un de ces outils est le tableau blanc. Tableaux blancs dans ClickUp se distinguent des autres parce qu'ils vous permettent de transformer des idées en temps réel en projets réalisables. Il permet à tous les membres de l'équipe de collaborer en temps réel, et chacun voit le mouvement du curseur des autres. Il vous permet également d'ajouter du contenu au tableau blanc de différentes manières, telles que des textes, des notes, des images et des vidéos, entre autres.

Modèles de diagramme

Commencez à créer des diagrammes avec ce modèle de carte mentale simple de ClickUp et regardez votre flux de travail prendre vie. 💜

Planifiez chaque étape de l'expérience utilisateur avant la phase de développement avec ce modèle de tableau blanc de cartographie de l'histoire de l'utilisateur de ClickUp

Utilisez le modèle de diagramme de flux de données de ClickUp pour montrer comment l'information circule dans un système ou un processus.

ClickUp pros

Il est très facile à utiliser et possède de puissantes fonctionnalités

Il dispose de nombreux outils pour simplifier la gestion de tâches et de projets multiples

assistance internationale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Il peut être utilisé pour la gestion de projets et de tâches, ainsi que comme base de connaissances

Il est accessible sur mobile, ce qui facilite le suivi des projets

ClickUp contre

Peut être trop complexe pour les besoins d'un individu

Toutes les vues de ClickUp ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

ClickUp pricing

Gratuit pour toujours

Illimité : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Affaires : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

2. Draw.io

via Draw.io Draw.io est un logiciel de création de diagrammes open-source, ce qui signifie qu'il est entièrement gratuit. Malgré ses options de conception limitées, c'est l'une des meilleures alternatives à Lucidchart en raison de sa gratuité et de ses nombreuses fonctionnalités. Cependant, ses options de conception limitées le rendent parfait pour les projets plus simples.

Vous pouvez utiliser Draw.io pour créer des diagrammes de réseau, des organigrammes , Diagrammes UML les organigrammes et les modèles ER, entre autres.

Le logiciel est hébergé par un navigateur et peut être utilisé en ligne ou hors ligne sur tous les systèmes d'exploitation. Comme il s'intègre à Google Drive, OneDrive, Confluence Server/Cloud, Dropbox et autres, il est idéal pour les projets qui nécessitent une collaboration.

Pour simplifier la création de diagrammes, il dispose de plusieurs modèles et prend en charge plusieurs formats d'importation et d'exportation. Il dispose également d'une fonction de recherche pratique qui permet de travailler plus rapidement sur les projets. Vous n'avez pas besoin de créer un compte pour utiliser Draw.io.

Compare Draw.io Vs. Lucidchart_* !

Draw.io pros

Il est entièrement gratuit

Il s'intègre à Google Drive, OneDrive et GitHub, entre autres

Produit facilement des diagrammes de bonne qualitéy compris les diagrammes d'affinité* Permet de regrouper les formes

Draw.io cons

Il n'a pas les fonctionnalités avancées d'autres logiciels de cette liste tels que ClickUp

Parfois, lors de l'ouverture d'un diagramme existant, la vue est généralement entièrement zoomée, ce qui peut être un peu déconcertant

Prix de Draw.io

Draw.io est gratuit Check out these Draw.io alternatives !

3. Creately

via Crédible Creately est un outil de création de diagrammes qui fonctionne aussi bien, sinon mieux, que Lucidchart, mais qui est plus abordable.

Il est doté d'une interface facile à utiliser, soignée et non encombrée. Il propose également une vaste bibliothèque de modèles pour tous les sujets et secteurs d'activité, ainsi que des fonctions d'automatisation et de glisser-déposer pour créer rapidement et facilement des organigrammes et d'autres diagrammes. La barre d'outils contextuelle qui suggère les formes que vous pouvez utiliser lorsque vous dessinez n'est pas disponible dans Lucidchart.

Creately dispose de plusieurs collaboration en temps réel des outils tels que la vidéoconférence. Ils vous permettent de travailler en toute transparence avec vos collègues et de suivre les modifications lorsque le besoin s'en fait sentir. Il prend également en charge tous les appareils, ce qui vous permet d'emporter votre travail avec vous où que vous alliez.

Le logiciel propose plus de 50 types de diagrammes et prend en charge plusieurs langues. Il s'intègre à Slack, ce qui est un avantage considérable si votre équipe travaille beaucoup sur Slack.

Créatiquement des avantages

Très facile à utiliser avec d'excellentes fonctions de collaboration

Tout le monde peut voir immédiatement les modifications apportées par les autres, ce qui facilite la réaction et la prise de décision

La version gratuite comprend plusieurs fonctionnalités

Il est abordable par rapport à d'autres sur cette liste

Instinctif et simple à utiliser

Grandement contre

Il est difficile d'importer un enregistrement SVG

Les utilisateurs signalent qu'il est difficile d'obtenir une bonne connexion des formes et des lignes

Très bon prix

Plan gratuit

Plan personnel à 4$/mois

Plan d'équipe à 4,75 $/mois/par utilisateur

Plan Entreprise (tarification personnalisée)

Check out these Outils de diagramme UML !

4. Visio

via Visio Aucune liste d'alternatives à Lucidchart ne serait complète sans l'un des noms les plus connus dans le domaine de la création de diagrammes visuels, Visio de Microsoft .

Visio appartient à Microsoft et fait partie des outils 365. C'est un outil de diagramme très puissant qui permet de collaborer facilement sur des projets grâce à ses fonctions d'annotations, de coauteur et d'intégration skype. Il permet une collaboration en temps réel afin d'augmenter la productivité de l'équipe.

Ce logiciel possède une interface intuitive. Par rapport à Lucidchart, il dispose de plus de modèles, de formes personnalisables et de diagrammes de démarrage.

Tous les diagrammes créés dans Visio sont accessibles à tous grâce à ses diverses fonctions d'accessibilité telles que le narrateur. Ses caractéristiques notables sont, entre autres, la haute sécurité, la modélisation des processus d'entreprise, les diagrammes de flux de données et les cartes en 3D.

Visio avantages

Peut utiliser des milliers de symboles de différentes catégories comme les dispositifs, les flux, etc.

Il dispose de plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser

L'intégration avec d'autres produits Office est excellente

Il est facile de trouver des ressources Visio en ligne.

Visio cons

Le formatage est un défi lorsque vous avez de grands projets, et il est difficile de les visualiser tous

Son prix est très élevé

Il y a moins d'intégrations

Visio prix

La version standard de Visio coûte 309,99 $ et la version professionnelle 579,99 $ pour un achat unique. Vous pouvez souscrire au plan Visio 1 pour 5 $ par utilisateur et par mois, ou au plan Visio 2 pour 15 $ par mois et par personne

Compare Visio à Lucidchart* */%href/_* * !

5. Gliffy

via Gliffy L'une des raisons pour lesquelles Gliffy est si populaire est sa facilité d'utilisation pour les débutants. Il dispose d'une interface simple de type "glisser-déposer" et il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience avec un outil de création de diagrammes pour l'utiliser, grâce à ses nombreux modèles et thèmes.

Gliffy est l'une des alternatives les plus pratiques à Lucidchart, car vous pouvez télécharger une version Chrome lorsque vous n'avez pas de connexion internet.

Bien qu'il n'ait pas d'API pour vous permettre de créer vos propres solutions d'intégration, il s'intègre à des applications populaires telles que JIRA, WordPress et Confluence.

Les pros de Gliffy

Vous pouvez l'utiliser hors ligne

Facile à configurer et à utiliser

Accès illimité aux modèles

Facile à partager

Gliffy cons

La personnalisation des objets est limitée et il manque des fonctionnalités essentielles pour la création de diagrammes complexes

N'a pas de version gratuite

Ce n'est pas un outil de diagramme aussi polyvalent que ClickUp ou Lucidchart

Gliffy prix

8$/mois/par 1-9 utilisateurs

6$/mois/par 10-50 utilisateurs

Entreprise (tarification personnalisée)

6. Xmind

via Xmind XMind est un excellent choix pour les lignes de temps, les cartes mentales et les organigrammes. Avec des fonctionnalités telles que la ligne du temps, la matrice et les diagrammes de flux diagramme en arête de poisson il présente des avantages considérables par rapport à Lucidchart lorsqu'il s'agit de cartographie mentale. XMind possède des fonctions d'organigramme minimalistes pour inspirer la créativité et générer des idées. Ainsi, si vous souhaitez faire un brainstorming, XMind est mieux adapté que Lucidchart. Il offre également de multiples façons de capturer les pensées et de les structurer pour rester organisé.

Il n'est pas nécessaire d'être en ligne pour utiliser XMind, car il s'agit d'une application qui peut être installée sur toutes les plateformes. Cela vous permet de distribuer des projets de manière transparente afin d'augmenter l'efficacité et la productivité.

Deux versions sont disponibles : une version plus ancienne et plus simple, XMind 8, et une version plus puissante et plus complexe, XMind 2020. Cette dernière offre davantage de fonctionnalités et d'options de personnalisation.

XMind pros

Il est compatible avec tous les appareils

Diagrammes visuellement agréables

Les utilisateurs ont plusieurs options pour structurer leurs cartes mentales

Interface utilisateur rapide et réactive

Génération de fichiers Markdown pour les cartes heuristiques

XMind cons

Quelques étapes sont nécessaires pour marquer une étiquette pour chaque branche personnalisée

Il faut plus d'options de personnalisation

**Prix XMind

39,99 $/6 mois

59,99 $/annuel

7. Mindmeister

via Mindmeister Mindmeister est un outil polyvalent qui présente deux caractéristiques qui le rendent aussi sympathique qu'il l'est. Tout d'abord, son interface simple et intuitive facilite la création de cartes heuristiques. Deuxièmement, contrairement à Lucidchart, qui est facturé par utilisateur, Mindmeister est facturé par mois. Cela signifie qu'une équipe entière peut utiliser un seul compte au lieu de payer pour chaque individu, ce qui le rend plus abordable que la plupart des autres logiciels. Il dispose également de plusieurs options de personnalisation et d'excellentes fonctions de collaboration.

Quelques exemples notables de Mindmeister incluent la sauvegarde 24/7, la collaboration en équipe, la hiérarchisation des projets et de gestion, ainsi que des outils de création de présentations. Il permet également de fixer des échéances pour les projets.

Il existe une version gratuite et une version payante. La version gratuite vous permet de publier et de partager un lien vers les dessins des diagrammes, mais vous devez passer à la version payante pour les exporter.

Mindmeister pros

Il est facile à utiliser et donne de bons résultats

Vous pouvez incorporer des coûts, des liens Internet et des notes

Vous pouvez exporter vos créations dans différents formats

Il prend en charge différents types de médias autres que le texte

Mindmeister contre

Ne peut être utilisé qu'en ligne

Les options d'exportation ne sont disponibles que pour les comptes payants

Prix de Mindmeister

**Plan gratuit

**Plan personnel 2,49 $/mois/par utilisateur

Plan Pro : 4,19 $/mois/par utilisateur

: 4,19 $/mois/par utilisateur Plan d'affaires : 6,29 $/mois/par utilisateur

8. Miro

via Miro Si vous souhaitez une autre alternative populaire à Lucidchart qui vous aidera à collaborer efficacement et à centraliser la communication au sein de l'ensemble de l'équipe ou de l'organisation, ne cherchez pas plus loin que Miro .

Miro dispose d'un ensemble d'outils robustes qui permettent à votre équipe de faire un remue-méninges de cartographier les processus et d'élaborer des stratégies. Il est également doté de cadres intelligents et de nombreux modèles pour accélérer les opérations. Parmi ses fonctionnalités notables, citons les notes autocollantes, le canevas infini et les vidéos intégrées.

Cette application s'intègre à plus de 70 applications et à une API pour vous aider à optimiser divers aspects de vos produits. Elle offre également une sécurité avancée (comme le cryptage SSL et le journal d'audit) pour sécuriser votre travail et vos fichiers.

Miro pros

Fonctionnalités de sécurité avancées

Il est gratuit et facile à enregistrer et à utiliser

Offre une bonne expérience de collaboration avec les membres de votre équipe

Il a la flexibilité nécessaire pour mettre en page des idées différentes pour des personnes et des objectifs différents

Miro contre

Certaines options d'édition pour différents outils sont limitées

Il n'est pas facile de changer le tableau

Le prix est élevé

Prix Miro

Comme pour la plupart des produits de cette liste, il existe quatre plans que vous pouvez utiliser pour acquérir Miro :

Plan gratuit

Plan d'équipe : 8 $/mois/par utilisateur

: 8 $/mois/par utilisateur Plan d'affaires : 16 $/mois/par utilisateur

: 16 $/mois/par utilisateur Entreprise : (tarification personnalisée)

les utilisateurs de l'application sont les mêmes que les utilisateurs de l'application de base Miro vers Lucidchart & Miro à Mural !

9. OmniGraffle

via OmniGraffle Si vous avez déjà des compétences en matière de conception et de l'expérience dans la création de diagrammes, vous devriez envisager OmniGraffle. En termes d'alternatives à Lucidchart, cette application est exclusivement destinée aux utilisateurs de Mac et d'iOS. Si vous disposez de Windows ou d'Android, examinez les autres options de cette liste.

OmniGraffle est une application hors ligne avec une tonne d'options de personnalisation pour aider à atteindre le résultat souhaité. En plus du prototypage et de la création de diagrammes, elle vous permet également de concevoir des vecteurs, de sorte que vous pouvez concevoir presque tout ce que vous voulez à l'aide de formes.

Le groupe Omni, développeur de l'application, propose plusieurs applications complémentaires à OmniGraffle.

Les pros d'OmniGraffle

S'intègre et est complété par d'autres applications du développeur

Il dispose de plusieurs outils et options de personnalisation

Peut être utilisé en ligne

Vous pouvez concevoir presque tout ce que vous voulez à partir de formes

OmniGraffle contre

Il n'est pas destiné aux débutants

Ses modèles sont limités

Il est exclusivement réservé aux utilisateurs de Mac

Tarifs d'OmniGraffle

12,49 $/mois

124,99 $/an

10. Coggle

via Coggle Quelques-uns logiciel de diagramme peut être un peu trop complexe, surtout comparé à certaines alternatives de Lucidchart dans cette liste. Cependant, Coggle dispose d'une construction simple pour créer vos propres diagrammes processus de conception aussi simple que possible.

Coggle vous permet de créer et de partager facilement vos organigrammes et cartes heuristiques. Il vous permet également de collaborer facilement en invitant les membres de votre équipe à collaborer sur des tâches. De plus, tous les projets que vous partagez apparaissent instantanément sur le navigateur de chacun.

Avec Coggle, vous pouvez créer des diagrammes flexibles avec des boucles et des branches de jonction et créer de multiples points de départ pour vos diagrammes avec plus de 1600 icônes. Vous pouvez également télécharger un nombre illimité d'images, de textes flottants et d'images pour annoter votre carte. Il est livré avec une large sélection de modèles pour vous aider à démarrer en un rien de temps.

Vous pouvez intégrer Coggle à Google Drive pour sécuriser vos données.

Les avantages de Coggle

Il est visuellement attrayant

Facile à prendre en main et à utiliser

Accessible depuis n'importe quel appareil et à n'importe quel moment

Fonctionne de manière transparente avec les services Google

Coggle cons

Il peut être difficile à utiliser pour les présentations

Le nombre de couleurs est limité

Coggle peut devenir encombrant ou lent lorsque la carte mentale devient trop grande

Prix de Coggle

Coggle propose trois plans tarifaires :

Gratuit pour toujours

Plan génial : 5$/mois/par utilisateur

: 5$/mois/par utilisateur Plan d'organisation : 8$/mois/par utilisateur

Il est temps de passer à la meilleure alternative Lucidchart

La meilleure alternative pour vous est celle qui répond à tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Les 10 alternatives Lucidchart ci-dessus sont parfaites pour la création de diagrammes et peuvent prendre en charge plusieurs autres tâches. Nous espérons que vous trouverez celle qui répondra à vos besoins.

