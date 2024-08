10 Alternatives et concurrents de Draw.io/Diagrams.net 2024

Imaginez que vous soyez assis à une table avec un puzzle de mille pièces éparpillées devant vous. Imaginez maintenant que vous résolviez ce puzzle sans l'image de la boîte pour vous guider.

Les logiciels de schématisation tels que Draw.io fonctionne comme un paradigme visuel ou un guide d'images pour le puzzle complexe qu'est le gestion visuelle de projet . Mais qu'en est-il s'il existe un autre type de guide visuel ou un outil qui correspond mieux à votre style ?

Rejoignez-nous pour rassembler quelques-unes des meilleures alternatives à Draw.io, chacune offrant un moyen unique de vous aider à transformer le chaos de votre projet en un chef-d'œuvre parfaitement assemblé.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Draw.io ?

En tant que chef de projet, Draw.io peut présenter des faiblesses potentielles qui peuvent être frustrantes. Bien que Draw.io soit une excellente solution de création de diagrammes, il se peut qu'elle ne soit pas adaptée spécifiquement aux besoins de la gestion de projet. Considérez les caractéristiques suivantes pour les alternatives à Draw.io :

Outils de gestion de projet complets: Recherchez un outil de diagramme qui inclut une fonction de tableau blanc en ligne,l'allocation de ressourceset le suivi de l'avancement des travaux, ainsi que la création d'une chronologie ou d'un diagramme de Gantt.

Recherchez un outil de diagramme qui inclut une fonction de tableau blanc en ligne,l'allocation de ressourceset le suivi de l'avancement des travaux, ainsi que la création d'une chronologie ou d'un diagramme de Gantt. Intégration avec les outils courants: Choisissez une plateforme qui s'intègre avec d'autres outils de gestion de projet, de communication et de partage de fichiers que votre équipe pourrait utiliser.

Choisissez une plateforme qui s'intègre avec d'autres outils de gestion de projet, de communication et de partage de fichiers que votre équipe pourrait utiliser. Collaboration solide en temps réel: Assurez-vous que le logiciel permet une collaboration transparente, y compris des fonctionnalités avancées telles que la messagerie in-app, le partage de fichiers, les annotations, le contrôle d'accès et la possibilité de cocréer des documentsTableaux blancs.

Assurez-vous que le logiciel permet une collaboration transparente, y compris des fonctionnalités avancées telles que la messagerie in-app, le partage de fichiers, les annotations, le contrôle d'accès et la possibilité de cocréer des documentsTableaux blancs. Contrôle de version: Optez pour un outil de diagramme qui offre un contrôle de version, ce qui vous permet de suivre les modifications et de revenir aux versions précédentes si nécessaire.

Optez pour un outil de diagramme qui offre un contrôle de version, ce qui vous permet de suivre les modifications et de revenir aux versions précédentes si nécessaire. Personnalisation et évolutivité: Trouvez une solution qui peut être personnalisée et adaptée aux exigences de votre projet et à la taille de votre équipe.

Trouvez une solution qui peut être personnalisée et adaptée aux exigences de votre projet et à la taille de votre équipe. Rapports et analyses: Recherchez une solution de création de diagrammes qui offre des fonctions intégrées de rapports et d'analyses pour vous aider à suivre l'avancement du projet, à identifier les goulets d'étranglement et à prendre des décisions fondées sur des données.

Recherchez une solution de création de diagrammes qui offre des fonctions intégrées de rapports et d'analyses pour vous aider à suivre l'avancement du projet, à identifier les goulets d'étranglement et à prendre des décisions fondées sur des données. Sécurité et confidentialité des données: Assurez-vous que le logiciel respecte les normes industrielles en matière de sécurité et de confidentialité des données afin de protéger les données de votre projet.

Les 10 meilleures alternatives à Draw.io

Nous avons dressé une liste des meilleures alternatives à Draw.io à ajouter à votre pile technologique de gestion de projet.

Dessinez des connexions entre n'importe quelle forme ou média sur votre tableau blanc pour construire votre organigramme dans ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité qui offre des fonctions de diagramme intégrées pour créer des organigrammes ou des diagrammes de Gantt. Grâce à son interface flexible et personnalisable, les chefs de projet peuvent créer efficacement des diagrammes ou des diagrammes de Gantt des organigrammes simples et visualiser des éléments visuels complexes grâce à son outil Whiteboard.

Votre imagination est la seule limite à la exemples de diagrammes que vous pouvez créer pour améliorer votre flux de travail en matière de gestion de projet. ClickUp est non seulement un excellent outil d'idéation visuelle et l'une des meilleures alternatives de cette liste, mais il offre également aux équipes un espace centralisé pour la collaboration. Cela permet aux équipes de simplifier les processus de prise de décision et rester sur la même longueur d'onde.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Tableaux blancs : Utilisez un canevas infini pour capturer des idées, schématiser des flux de travail, construire des organigrammes et collaborer en équipe grâce à l'édition en direct.

: Utilisez un canevas infini pour capturer des idées, schématiser des flux de travail, construire des organigrammes et collaborer en équipe grâce à l'édition en direct. Cartes mentales : Organisez vos séances de brainstorming et vos projets en schémas visuels logiques grâce à ce créateur d'organigrammes. Convertissez les nœuds en tâches et liez les tâches directement aux cartes mentales pour une expérience transparente.

: Organisez vos séances de brainstorming et vos projets en schémas visuels logiques grâce à ce créateur d'organigrammes. Convertissez les nœuds en tâches et liez les tâches directement aux cartes mentales pour une expérience transparente. Vue du diagramme de Gantt : Simplifie la planification, la gestion des dépendances et la gestion de la qualitéhiérarchisation des tâches avec un calendrier flexible. Des délais ajustables permettent de respecter les échéances, d'éviter les goulets d'étranglement et de créer des dépendances. Pourcentage de progression,chemin critique et les options colorées offrent une vue d'ensemble de l'état d'avancement du projet.

Bibliothèque de modèles gratuits : Travaillez à partir de centaines demodèles de brainstorming dans les tableaux blancs, les cartes heuristiques, les diagrammes de Gantt,Documentset bien d'autres choses encore.

Limitations de ClickUp

La courbe d'apprentissage est plus raide que celle de certaines alternatives à draw.io

Certains utilisateurs ne préfèrent pas toutes les notifications

La version gratuite n'inclut pas l'outil Mind Map

Prix de Clickup

Gratuit pour toujours

illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les prix

G2 : 4.7/5 (6 670+ commentaires)

: 4.7/5 (6 670+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 640+ commentaires)

2. Lucidchart

Les curseurs collaboratifs de Lucidchart de Lucidchart met en évidence tous les participants au fichier en temps réel Lucidchart est un outil de diagramme en ligne polyvalent et une plateforme de visualisation. Il figure sur la liste des alternatives à Draw.io car il permet aux équipes de créer et de partager sans effort des représentations visuelles captivantes de leurs concepts.

Produisez rapidement des organigrammes complexes, des diagrammes d'organisation, des diagrammes de Venn ou un planificateur de feuille de route sans avoir besoin de prouesses artistiques ou d'expertise en codage. Cette simplicité est l'une des cartes de visite de ce logiciel logiciel de diagramme car il aide les équipes à transmettre des informations complexes dans un format facile à digérer. Collaboration en temps réel permettent aux membres d'une équipe de travailler simultanément sur le même document, ce qui favorise un flux de travail bien organisé avec une clarté et un objectif accrus.

De plus, Lucidchart s'intègre parfaitement à des logiciels tels que Jira, Confluence et Google Apps, ce qui simplifie encore son utilisation. En tirant parti d'un outil comme Lucidchart, les équipes peuvent accélérer leur rythme et prendre des décisions plus éclairées.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

Modèles de diagrammes : Catégories allant de "Remue-méninges" à "Augmenter l'efficacité des ventes" pour vous aider à moins jouer avec les mises en page et plus avec les diagrammes.

: Catégories allant de "Remue-méninges" à "Augmenter l'efficacité des ventes" pour vous aider à moins jouer avec les mises en page et plus avec les diagrammes. Importation de données : Vous pouvez importer des données à partir de Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio et d'autres logiciels et exporter facilement des diagrammes dans Excel, PDF, JPG ou d'autres types de fichiers

: Vous pouvez importer des données à partir de Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio et d'autres logiciels et exporter facilement des diagrammes dans Excel, PDF, JPG ou d'autres types de fichiers Fonctionnalités de glisser-déposer : Déplacez facilement les éléments et choisissez parmi un large éventail de symboles tels que des flèches et des lignes dans son outil de création d'organigrammes

Limitations de Lucidchart

Bien que de nombreux utilisateurs affirment qu'il s'agit d'un excellent outil, certains le trouvent un peu limité

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'onglets modifiables, une plus grande variété de mises en page et des intégrations plus étendues

L'interface peut être un peu lourde à différents niveaux

Prix de Lucidchart

**Gratuit

**Plan individuel 7,95 $/utilisateur

Plan d'équipe : 9$/utilisateur

: 9$/utilisateur Plan d'entreprise : Contactez Lucidchart pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2 150+ commentaires)

: 4.6/5 (2 150+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1,890+ commentaires)

Compare Draw.io Vs. Lucidchart !

3. Miro

Modèle de feuille de route pour la transformation agile par Miro MiroMiro propose une plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne, idéale pour les chefs de projet qui souhaitent créer des organigrammes et collaborer sur des diagrammes. Cet outil de dessin visuellement attrayant facilite le brainstorming, le design thinking et la planification agile, en favorisant un environnement d'équipe créatif et unifié.

Miro est l'une des meilleures alternatives à Draw.io car il peut décomposer des systèmes complexes et favoriser la résolution de problèmes innovants au sein de votre équipe.

Les meilleures caractéristiques de Miro

Contribution en temps réel : Les blocs de code, les modèles et les diagrammes permettent aux coéquipiers de contribuer facilement aux projets

: Les blocs de code, les modèles et les diagrammes permettent aux coéquipiers de contribuer facilement aux projets Facilité à passer d'un mode à l'autre : Passez du mode présentation au mode travail, ce qui rend les réunions interactives et vivantes, parfaites pour faire jaillir les étincelles créatives

Limitations de Miro

Prend en charge Windows et Mac, mais pas Linux

Pas de fonctions de suivi du temps réellement efficaces

Prix de Miro

Gratuit

Démarrage : 8 $/utilisateur

: 8 $/utilisateur Affaires : 16 $/utilisateur

: 16 $/utilisateur Entreprise : Contactez Miro pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (4 590+ commentaires)

: 4.8/5 (4 590+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 200+ commentaires)

4. Mural

Vue d'ensemble La fresque du tableau blanc

Mural est un espace de travail numérique conçu pour la collaboration visuelle, qui permet aux chefs de projet de créer des diagrammes et d'organiser leurs idées de manière efficace. Grâce à sa collection de modèles préconstruits et à son interface intuitive, Mural encourage la pensée créative et un travail d'équipe efficace. Mural est un outil idéal pour stimuler l'innovation, aligner la vision de votre équipe et rationaliser l'exécution des projets.

Meilleures caractéristiques de Mural

Tableaux blancs : Permet aux équipes de griffonner, de dessiner, d'illustrer ou de cartographier leurs idées de la manière qui convient le mieux à leur style d'apprentissage

: Permet aux équipes de griffonner, de dessiner, d'illustrer ou de cartographier leurs idées de la manière qui convient le mieux à leur style d'apprentissage Fonctionnalités de chat : Chat texte et vidéo avec votre équipe sur vos projets

: Chat texte et vidéo avec votre équipe sur vos projets Chronomètres : Suivez et maintenez les sessions de brainstorming en mouvement

: Suivez et maintenez les sessions de brainstorming en mouvement Outils de vote : Obtenez plus rapidement un consensus sur les prochaines étapes

Limites de la peinture murale

Certains pensent qu'il sert davantage à la planification qu'à l'exécution

La gestion des fichiers, des espaces de travail et des équipes peut être déroutante

Options mobiles limitées

Prix de Mural

**Gratuit

Équipe: 9,99 $/utilisateur

9,99 $/utilisateur Entreprise: 17,99 $/utilisateur

17,99 $/utilisateur Entreprise: Contacter Mural pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 étoiles (1 320+ commentaires)

: 4.7/5 étoiles (1 320+ commentaires) Capterra : 4.6/5 étoiles (110+ commentaires)

5. Visio

Microsoft Visio exemple de produit

Visio, un produit Microsoft, vous permet de créer facilement des diagrammes professionnels et visuellement attrayants. Visio facilite la création d'organigrammes, de diagrammes d'organisation, de diagrammes de réseau, etc. Son intégration transparente avec Microsoft Office Suite rationalise la collaboration, assurant une communication et une productivité sans faille. Visio reste l'une des meilleures alternatives à Draw.io, car cet outil peut améliorer l'attrait visuel et la clarté de votre projet.

Les meilleures caractéristiques de Visio

Fonctionnalités d'organigramme de niveau professionnel : Facile à créer des diagrammes visuels dans l'outil avec des fonctionnalités de glisser-déposer

Facile à créer des diagrammes visuels dans l'outil avec des fonctionnalités de glisser-déposer Modèles intégrés : Offre une aide précieuse lors de la création d'organigrammes

: Offre une aide précieuse lors de la création d'organigrammes Intégration : Fonctionne bien avec d'autres applications Microsoft et ses fonctions de collaboration multi-utilisateurs facilitent l'exécution des projets

: Fonctionne bien avec d'autres applications Microsoft et ses fonctions de collaboration multi-utilisateurs facilitent l'exécution des projets Interface conviviale : Interface conviviale : permet aux personnes ayant une expérience limitée de la création de diagrammes de naviguer facilement

Limites de Visio

Certains rapports font état d'une personnalisation limitée

Si vous voulez un logiciel de diagramme gratuit ouDiagrammes de Gantt pour Macvous devrez chercher une alternative

Prix de Visio

Plan 1: 5$/utilisateur

5$/utilisateur Plan 2: 15 $/utilisateur

Visio ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (640+ commentaires)

: 4.2/5 (640+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 010+ commentaires)

6. SmartDraw

SmartDraw Exemple de diagramme PERT

SmartDraw est un logiciel de création de diagrammes robuste qui accélère la création de tout, du simple organigramme aux tables sociales pour un événement, en passant par les cartes mentales ou les organigrammes.

Son formatage intelligent, ses nombreux modèles et sa puissante automatisation font de SmartDraw un choix idéal pour les chefs de projet en quête d'efficacité et de précision. Utilisez SmartDraw pour communiquer vos idées, améliorer la collaboration et assurer la réussite de vos projets.

Les meilleures caractéristiques de SmartDraw

Un service client performant : Un excellent service à la clientèle axé sur l'industrie de la construction et la conception de maisons

: Un excellent service à la clientèle axé sur l'industrie de la construction et la conception de maisons Multiples options de modèles : Commencez à partir de divers diagrammes et conceptions

: Commencez à partir de divers diagrammes et conceptions Sauvegarde de fichiers : Les utilisateurs peuvent enregistrer les fichiers localement ou utiliser les intégrations avec Dropbox, Google Drive, Box et OneDrive

Limitations de SmartDraw

Certains utilisateurs signalent des problèmes de stabilité

Le logiciel utilise beaucoup de mémoire et peut se bloquer de manière inattendue

Les infobulles manquent de clarté

Pas de véritable option gratuite pour l'outil ()SmartDraw alternatives)

Prix de SmartDraw

Individuel: $9.95/utilisateur

$9.95/utilisateur Équipe : 9,95 $/utilisateur

Site: 2,995$/an

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (110+ commentaires)

7. Tableau de bord

Google Jamboard exemple de produit Planche à découper est un tableau blanc interactif basé sur le cloud développé par Google, qui offre une plateforme dynamique permettant aux chefs de projet de créer des diagrammes et d'y collaborer. Grâce à son interface conviviale, Jamboard favorise le brainstorming, la résolution de problèmes et la prise de décision.

Intégrez Jamboard à votre boîte à outils de gestion de projet pour encourager la créativité et favoriser un environnement d'équipe cohésif logiciel d'organigramme .

Les meilleures caractéristiques de Jamboard

Remue-méninges : Un outil idéal pour les petites équipes qui ont besoin d'un brainstorming rapide et d'une interface propre

: Un outil idéal pour les petites équipes qui ont besoin d'un brainstorming rapide et d'une interface propre Plein de fonctions de base : Utilisez le stylo, la gomme, les notes adhésives, les formes et les symboles, une zone de texte ou le téléchargement de photos

: Utilisez le stylo, la gomme, les notes adhésives, les formes et les symboles, une zone de texte ou le téléchargement de photos Option gratuite : Une option gratuite : un puissant logiciel gratuitLogiciel d'organigramme pour Mac qui peut être utilisé gratuitement au niveau individuel

Limites de Jamboard

Expérience exclusivement en ligne, ce qui limite le lieu et le moment où vous pouvez l'utiliser

Absence de certains outils d'administration de base

Limite la taille du tableau et le nombre de diapositives par tableau

Prix de Jamboard

Outil gratuit pour les utilisateurs individuels

Contactez Google pour connaître les tarifs applicables aux équipes

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (90+ commentaires)

Compare Miro Vs Jamboard !

8. Esquisse

Via Esquisse Sketch est devenu l'outil de prédilection des concepteurs en raison de sa simplicité, de ses performances et de ses fonctionnalités vectorielles. Il utilise l'édition vectorielle, ce qui signifie que les créations sont indépendantes de la résolution et peuvent être mises à l'échelle sans perte de qualité. Cela est particulièrement utile pour la conception d'icônes et d'autres éléments graphiques qui doivent être affichés sur différentes tailles d'écran. Les concepteurs utilisent Sketch pour créer de superbes maquettes de haute fidélité.

Les meilleures caractéristiques de Sketch

Capacités mobiles : Une alternative puissante à Draw.io qui met l'accent sur la conception d'applications mobiles

: Une alternative puissante à Draw.io qui met l'accent sur la conception d'applications mobiles Expérience de conception transparente : Mises à jour continues par les développeurs et nombreuses intégrations avec des outils comme Autolayout, Magic Mirror, Git et Sketch

: Mises à jour continues par les développeurs et nombreuses intégrations avec des outils comme Autolayout, Magic Mirror, Git et Sketch Graphiques vectoriels conviviaux : Choisissez parmi une multitude de graphiques et travaillez avec une communauté d'utilisateurs active qui propose des ressources d'apprentissage et de dépannage.

Limitations de Sketch

Pas de stockage dans le nuage

Exclusivité pour Mac

Ne peut pas prendre en charge plusieurs utilisateurs simultanément

Pas de véritable version gratuite pour la création d'organigrammes

Prix de Sketch

Standard: $9/utilisateur

$9/utilisateur Entreprise: 20 $/utilisateur

G2 : 4.5/5 (1,180+ commentaires)

: 4.5/5 (1,180+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (760+ commentaires)

9. Crétois

Créatélie exemple de diagramme de produit

Creately est un outil intuitif de communication visuelle qui offre une collaboration en temps réel, ce qui le rend parfait pour les chefs de projet qui cherchent à aligner leurs équipes autour d'une vision commune. Grâce à sa vaste bibliothèque de modèles et de formes, Creately vous permet de créer des diagrammes professionnels sans effort. Optez pour Creately pour stimuler le travail d'équipe, clarifier les concepts et assurer la réussite de vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Outils visuels : Creately excelle dans la fourniture d'outils permettant de visualiser les processus, d'identifier les forces et les faiblesses de l'équipe et de définir les étapes du projet

: Creately excelle dans la fourniture d'outils permettant de visualiser les processus, d'identifier les forces et les faiblesses de l'équipe et de définir les étapes du projet Option gratuite : Le logiciel de diagramme et d'organigramme propose une version gratuite

: Le logiciel de diagramme et d'organigramme propose une version gratuite Fonctionnalités de collaboration : Fonctionnalités de collaboration : assure un travail d'équipe sans heurts, même sur des fuseaux horaires différents

Limites de Creately

L'application peut parfois être un peu boguée et lente

Certains utilisateurs signalent des difficultés à naviguer dans l'application

Prix de Creately

**Gratuit

Démarrage: 5$/utilisateur

5$/utilisateur Entreprise: 89 $/utilisateur

89 $/utilisateur Entreprise: Contacter Creately pour les tarifs

G2 : 4.3/5 (520+ commentaires)

: 4.3/5 (520+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (160+ commentaires)

10. Cacoo

Via nuLab Cacoo est un logiciel de diagramme basé sur le web qui permet aux chefs de projet de créer, de partager et de collaborer sur des représentations visuelles. Son interface conviviale permet aux équipes de travailler ensemble en toute transparence. Envisagez Cacoo pour améliorer la communication sur les projets, rationaliser les flux de travail et atteindre les objectifs de vos projets.

Les meilleures caractéristiques de Cacoo

Edition simultanée : Edition collaborative et fonctions de co-working

: Edition collaborative et fonctions de co-working Bibliothèque d'icônes : Offre une large bibliothèque d'icônes pour des diagrammes polyvalents

Limitations de Cacoo

Certains problèmes ont été signalés concernant la connexion d'objets, le regroupement d'images et la recherche de formes

Absence d'architectures d'apprentissage automatique ou d'intégrations LATEX

Pas de véritable version gratuite

Prix de Cacoo

Plus: $6/utilisateur

$6/utilisateur Team: $6/utilisateur

$6/utilisateur Entreprise: Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (160+ commentaires)

: 4.4/5 (160+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (140+ commentaires)

ClickUp : La dernière pièce du puzzle de la gestion de projet

Et voilà, comme dans un puzzle, chaque outil de diagramme s'emboîte pour créer une image claire et cohérente de la trajectoire de votre projet. Trouver la meilleure alternative à Draw.io devrait être une décision facile à prendre maintenant.

Du brainstorming à la production, ils guident chaque étape, s'assurant que rien ne se perd dans la traduction. Mais ne vous contentez pas de comprendre le fonctionnement de ces outils, faites-en l'expérience. Faites passer votre gestion de projet au niveau supérieur grâce à ClickUp démarrer avec ClickUp gratuitement.