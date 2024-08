Miro vs. Jamboard : Quel est le meilleur logiciel de tableau blanc en 2024 ?

Approchez, mesdames et messieurs, de l'affrontement le plus exaltant de l'année 2023 : Miro contre Jamboard : Le duel des tableaux blancs numériques ! Dans ce coin, nous avons Miro, le maestro riche en fonctionnalités qui tourne en rond autour de la collaboration. Et dans le coin opposé, Jamboard, L'espace de travail de Google le prodige rationalisé de Google Workspace, qui se distingue par sa simplicité et sa facilité d'utilisation.

Il est clair que ces deux outils sont des plateformes de tableau blanc qui dominent le marché. Nous allons les passer en revue pour vous aider à décider s'ils valent la peine d'être investis.

Ensemble, nous allons explorer le paysage des logiciel de tableau blanc en comparant leurs moindres caractéristiques afin de couronner le champion ultime de 2023. Nous inclurons une analyse de tout ce que ces deux outils apportent à la table en termes de fonctionnalités et de prix. Alors, accrochez-vous à votre chapeau et que la grande bataille du tableau blanc commence !

Qu'est-ce que Miro ?

via Miro Miro est un outil polyvalent de tableau blanc en ligne qui facilite la collaboration en temps réel, le brainstorming et la gestion visuelle de projets pour les équipes distantes. Avec sa vaste gamme de fonctionnalités et d'outils, la plateforme vise à rationaliser le processus créatif, en facilitant le travail des équipes distribuées.

Cet outil permet aux membres de l'équipe de partager des suggestions et des développer des solutions innovantes quel que soit leur emplacement physique. Miro offre une interface intuitive à ses utilisateurs finaux.

Leur logiciel dispose de tableaux blancs en ligne qui peuvent être utilisés pour des choses telles que la planification des sprints, la réflexion sur la conception, les flux de travail agiles, et plus encore. Il offre une vaste gamme de modèles préconstruits, d'objets personnalisables et d'intégrations puissantes avec des outils de productivité populaires tels que ClickUp .

En résumé, Miro aide les équipes à collaborer efficacement sur des projets, à partager des commentaires et à visualiser des concepts complexes, le tout au sein d'une plateforme unique.

Caractéristiques de Miro

Dans cette section, nous examinerons de plus près les caractéristiques de Miro afin de mieux comprendre ses capacités.

1. Toile infinie

La seule limite à la création de votre tableau blanc est votre imagination grâce à la toile infinie de Miro

Explorez un espace de travail virtuellement illimité où ils peuvent créer, organiser et visualiser leurs plans, idées et concepts sans être limités par l'espace physique du tableau. Les utilisateurs peuvent faire des zooms avant et arrière sur le tableau pour se concentrer sur des détails spécifiques ou obtenir une vue d'ensemble des tableaux modifiables, ce qui permet une collaboration et un brainstorming sans faille.

2. Modèles prédéfinis

Miro offre une collection variée de modèles prédéfinis adaptés aux différents cas d'utilisation des entreprises. Ces modèles couvrent un large éventail de scénarios, notamment la planification de projets les modèles de projet peuvent être utilisés pour la planification de projet, la cartographie de l'histoire du client, l'analyse SWOT, et bien plus encore. En s'appuyant sur ces modèles, les équipes peuvent rapidement lancer leurs projets et bénéficier des meilleures pratiques et de cadres éprouvés.

3. Collaboration en temps réel

Grâce à la fonction de collaboration en temps réel de Miro, plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un tableau. Les modifications apportées par un membre de l'équipe sont instantanément répercutées par tous les autres, ce qui garantit que tout le monde est toujours à jour. Cela favorise un environnement hautement interactif et productif où les idées peuvent être partagées, affinées et discutées en temps réel, quels que soient l'emplacement et les appareils des membres de l'équipe.

Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires sur des éléments spécifiques d'un tableau, mentionner ou étiqueter des membres de l'équipe pour attirer leur attention sur un point particulier et créer des fils de conversation pour organiser les discussions. Cette fonctionnalité favorise une communication efficace, encourage la collaboration et permet de s'assurer que les idées ou suggestions importantes ne se perdent pas dans le contenu du tableau.

5. Outils de dessin et d'écriture

Miro offre un ensemble complet d'outils de dessin et d'écriture qui permettent aux utilisateurs d'exprimer leurs idées visuellement. Ces outils comprennent divers stylos, crayons, formes et options de texte, offrant une grande souplesse dans la présentation des informations. Qu'il s'agisse d'esquisser des concepts, d'annoter des images ou d'écrire des textes, Miro offre une grande souplesse dans la présentation des informations créer des diagrammes ces outils permettent aux utilisateurs de libérer leur créativité et de communiquer efficacement leurs idées.

6. Objets personnalisables

Ajoutez et personnalisez des objets tels que des post-it, des images et des icônes pour améliorer l'attrait visuel de vos tableaux et communiquer efficacement vos objectifs. Cette capacité de personnalisation permet d'obtenir une expérience plus personnalisée et plus attrayante lors du travail sur des projets collaboratifs.

7. Intégrations

L'intégration de Miro avec des outils de productivité et de collaboration populaires, notamment ClickUp, Slack et Google Workspace, améliore le flux de travail global et la connectivité entre les différentes plateformes. Ces intégrations permettent l'échange transparent d'informations, la synchronisation des données et l'échange de données entre les différentes plates-formes gestion des tâches entre Miro et d'autres outils. En consolidant leurs processus de travail, les équipes rationalisent leurs flux de travail, éliminent les tâches redondantes et favorisent un environnement de travail plus cohésif et plus productif.

8. Mode de présentation

Présentez vos tableaux sous forme de diapositives. Les utilisateurs peuvent naviguer systématiquement dans le contenu du tableau, en mettant en évidence les points clés et en assurant une présentation cohérente et visuellement attrayante qui communique efficacement leurs idées.

9. Contrôles d'accès et autorisations

Miro offre aux administrateurs des contrôles d'accès et des paramètres d'autorisation granulaires, leur permettant de définir différents niveaux d'accès pour les membres de l'équipe. Cette fonction garantit que les informations sensibles ou confidentielles restent sécurisées et ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.

10. Mode hors ligne

Bénéficiez de contrôles d'accès granulaires et de paramètres d'autorisation qui vous permettent de définir différents niveaux d'accès pour les membres de l'équipe. Cette fonction garantit que les informations sensibles ou confidentielles restent sécurisées et ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. En attribuant les autorisations appropriées, les administrateurs peuvent préserver la confidentialité des données, empêcher les modifications non autorisées et réguler l'environnement de collaboration global.

11. Fonctionnalité Time-lapse

Suivez l'évolution de vos tableaux au fil du temps. En visualisant les changements apportés au tableau et la progression des objectifs, les équipes peuvent obtenir des informations précieuses sur leur travail processus d'idéation et de prise de décision . Cette fonction facilite la réflexion, l'analyse et la prise de décision l'amélioration continue en fournissant une perspective historique sur le développement du conseil.

12. Options d'exportation

Enregistrez vos planches dans différents formats tels que PDF, image ou CSV. Cette souplesse d'exportation permet de partager en toute transparence les projets terminés avec les parties prenantes, de les archiver pour référence ultérieure ou de les intégrer à d'autres outils et plates-formes. Les utilisateurs peuvent choisir le format d'exportation qui répond le mieux à leurs besoins, ce qui garantit que leur travail peut être consulté et utilisé au-delà de l'environnement Miro.

Prix de Miro

Gratuit : 0 $/mois par utilisateur

: 0 $/mois par utilisateur Démarrage: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Entreprise: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Entreprise: Contactez Miro pour connaître les tarifs

Qu'est-ce que Google Jamboard ?

via Google Jamboard est un logiciel gratuit de tableau blanc numérique développé par Google, qui offre une intégration transparente avec les applications de l'écosystème Google Workspace. Les équipes peuvent ainsi facilement accéder à des outils tels que Google Drive, Docs et Sheets et les rationaliser.

L'objectif principal de ce L'alternative Miro est de faciliter des sessions de collaboration visuelle efficaces et attrayantes. Conçu pour améliorer la collaboration et la créativité en temps réel, Jamboard fournit une toile interactive pour les équipes à distance et en personne afin de partager et de réfléchir à des idées.

Caractéristiques de Jamboard

Les fonctionnalités de Jamboard vous permettent d'exprimer et de visualiser vos plans de manière efficace. Examinons quelques-uns de ses aspects les plus marquants.

Canevas interactif

Jamboard offre aux équipes un canevas interactif et intuitif qui est propre, simple et convivial. Ce canevas sert d'espace de collaboration où les membres de l'équipe peuvent se réunir, créer et partager des idées en temps réel, favorisant ainsi une expérience de collaboration transparente et engageante.

Outils de dessin et d'écriture

Les outils de dessin et d'écriture de Jamboard permettent aux utilisateurs de libérer leur créativité et d'exprimer efficacement leurs objectifs. Qu'ils utilisent des stylos, des marqueurs ou des surligneurs, les membres de l'équipe peuvent communiquer visuellement leurs intentions, créer des croquis et illustrer des concepts, améliorant ainsi la clarté et l'impact de leurs idées sur la toile numérique.

Notes autocollantes

Tout le plaisir d'une session de brainstorming en personne, sans le nettoyage grâce à la fonction "Sticky Notes" de Google Jamboard

La fonction de notes adhésives virtuelles de Jamboard permet aux utilisateurs de noter facilement leurs pensées, de laisser des commentaires ou de donner leur avis sur le tableau. Ces notes adhésives servent de supports numériques pour des informations rapides et concises, ce qui favorise la collaboration et permet de capturer des informations importantes sans encombrer le tableau.

Insertion d'images

Incorporez des éléments visuels pour améliorer la compréhension et transmettre des intentions. Cette fonctionnalité permet aux équipes de se faire une idée plus précise de leurs idées en intégrant de manière transparente des images pertinentes dans leur espace de travail collaboratif.

Intégration de l'espace de travail Google

Jamboard s'intègre parfaitement à Google Drive, Docs et Sheets, ce qui permet aux équipes de rationaliser les flux de travail et de partager efficacement les fichiers. Cette intégration garantit une expérience cohérente et unifiée de l'espace de travail, permettant un accès transparent aux documents, aux données et aux informations pertinentes outils de collaboration au sein de l'écosystème Google Workspace.

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un tableau. Les modifications apportées par un participant sont instantanément visibles par tous les autres, ce qui favorise un engagement actif et un travail d'équipe productif. Cette fonction de collaboration en temps réel permet aux membres de l'équipe de travailler ensemble, d'apporter des idées et d'élaborer des concepts dans un environnement dynamique et synchronisé.

Contrôles d'accès

Pour garantir la sécurité et la confidentialité des données, Jamboard propose des options de contrôle d'accès. Les utilisateurs peuvent définir des permissions d'accès, déterminant qui peut voir ou modifier les tableaux privés. Cette fonctionnalité permet aux équipes de contrôler l'accès à leur espace de collaboration, de protéger les informations sensibles et de maintenir la confidentialité en fonction de leurs besoins spécifiques.

Compatibilité des appareils

Le logiciel Jamboard est compatible avec différents appareils, y compris les tablettes, les smartphones et le matériel Jamboard dédié. Cette compatibilité répond aux différentes préférences des utilisateurs et à la disponibilité des appareils, permettant aux équipes de collaborer de manière transparente quel que soit l'appareil qu'elles choisissent d'utiliser.

Sauvegarde automatique

Les équipes peuvent travailler en toute confiance sur leurs idées, sachant que leurs progrès sont continuellement sauvegardés et facilement récupérables, offrant une tranquillité d'esprit et éliminant le risque de perte accidentelle de données.

Options d'exportation

Jamboard vous permet d'exporter vos créations sous forme de fichiers PDF ou d'images, ce qui facilite le partage des projets terminés ou leur archivage pour une consultation ultérieure.

Prix de Jamboard

Le bureau Web et l'application Jamboard sont gratuits avec un compte Google

Jamboard vs Miro : Qui gagne la bataille du tableau blanc numérique ?

Bien que les deux plateformes disposent de nombreux outils et fonctionnalités pour soutenir le brainstorming en équipe, elles répondent à des besoins et des préférences différents.

La différence entre Miro et Jamboard réside dans leur orientation et leurs capacités d'intégration. Miro offre des fonctionnalités plus complètes et davantage d'intégrations avec divers outils de productivité. Cela en fait une solution polyvalente pour les équipes à la recherche d'une plateforme de collaboration tout-en-un.

En revanche, la principale force de Jamboard réside dans son intégration transparente à l'écosystème Google Workspace. Pour les organisations qui s'appuient fortement sur G Suite, c'est un choix idéal.

En fin de compte, le choix entre Miro et Jamboard dépend des besoins et des préférences de votre équipe. Les deux plateformes offrent des fonctionnalités précieuses pour favoriser la collaboration et la créativité, et le choix de la bonne plateforme dépendra des exigences et des flux de travail spécifiques de votre organisation.

Comparons donc leurs caractéristiques communes.

Canevas interactif

Miro et Jamboard proposent tous deux un canevas interactif permettant aux membres de l'équipe de se connecter et de trouver des solutions à leurs problèmes les plus urgents. Le canevas de Miro est infini, ce qui vous permet de travailler sans contrainte d'espace, tandis que le canevas de Jamboard se compose d'un nombre fixe de cadres.

Outils de dessin et d'écriture

Miro et Jamboard proposent tous deux divers outils de dessin et d'écriture. Cependant, Miro offre plus d'options de personnalisation en ce qui concerne les couleurs et la taille des outils que Jamboard.

Insertion d'images

Miro et Jamboard vous permettent d'insérer des images sur leurs tableaux. Miro offre davantage d'options de manipulation et de redimensionnement des images, tandis que Jamboard met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation.

Intégrations

Miro offre de nombreuses intégrations avec des logiciels populaires tels que applications de productivité populaires et des outils de collaboration comme Slack. La principale force d'intégration de Jamboard réside dans sa compatibilité transparente avec l'écosystème Google Workspace.

Collaboration en temps réel

Miro et Jamboard prennent en charge le chat et la collaboration en temps réel, ce qui permet aux membres de travailler simultanément sur un tableau avec un chat et des mises à jour en direct.

Contrôles d'accès et autorisations

Miro offre un contrôle d'accès et des paramètres d'autorisation plus granulaires que Jamboard. Cela permet aux administrateurs de Miro de mieux gérer l'équipe et garantir la confidentialité des données.

Compatibilité des appareils

Les deux plateformes sont compatibles avec de nombreux appareils, y compris les ordinateurs de bureau basés sur le web, les tablettes, iOS, iPhone mobile, les appareils mobiles Android, les ordinateurs de bureau Windows, les ordinateurs de bureau Linux, les appareils mobiles Linux, les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau Mac et le matériel dédié. Cependant, Jamboard est spécifiquement conçu pour fonctionner avec le matériel de Google.

Options de sauvegarde automatique et d'exportation

Miro et Jamboard offrent tous deux une fonctionnalité de sauvegarde automatique et la possibilité d'exporter les tableaux sous forme de fichiers PDF ou d'images pour faciliter le partage et l'archivage.

Il est difficile de désigner un vainqueur définitif entre Jamboard et Miro, car le bon choix dépend des exigences et des préférences propres à chaque équipe.

Cependant, si l'on considère la polyvalence et la richesse des fonctionnalités, Miro apparaît comme le concurrent le plus fort. Avec son ensemble étendu de nouvelles fonctionnalités, ses modèles personnalisables et son large éventail d'intégrations, Miro répond à divers cas d'utilisation et s'adapte à des équipes de tailles et de complexités variées.

Néanmoins, Jamboard reste une excellente option pour ceux qui privilégient la simplicité, la facilité d'utilisation et l'intégration transparente à Google Workspace.

Jamboard vs Miro sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour savoir ce que les gens pensent de Jamboard et de Miro. Lorsqu'on leur demande quelle est leur expérience de Jamboard par rapport à Miro

[comme](https://www.reddit.com/r/scrum/comments/zlbkzl/how\_est\Nvotre\Nexpérience\Nde travail\Navec\Nla\Nmiro/)

[a](https://www.reddit.com/r/scrum/comments/zlbkzl/how\_is\_votre\_expérience\_de travail_avec_la_miro/) outil de collaboration a déclaré un utilisateur de Reddit :

_"Je suis assez content. Il est assez similaire à d'autres, comme mural, mais il a plus de fonctionnalités que google jamboard

Cependant, Miro n'a pas que des éloges à se mettre sous la dent. D'autres Redditers notent que Miro manque encore de certaines fonctionnalités qu'ils souhaiteraient avoir. Voici quelques témoignages d'utilisateurs :

j'ai plusieurs automatismes configurés dans Zapier qui créent des tableaux lorsqu'une condition est remplie. J'aimerais pouvoir a) supprimer des tableaux lorsque la condition est remplie ou b) archiver des tableaux lorsque la condition est remplie [...\N- Une automatisation met en place un nouveau tableau pour chaque projet. J'ai des douzaines de personnes dans mon équipe, chacune a des douzaines de projets, après un certain temps j'ai accumulé des milliers de tableaux

je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais la première chose que je fais pour presque tous les tableaux est d'ajouter un énorme carré, de changer la couleur en gris/noir, de le verrouiller, de le renvoyer, puis de dessiner dessus. J'ai en fait annulé mon premier abonnement à cause de l'absence de mode sombre et je ne suis revenu que grâce à l'extensibilité de Miro. Si une autre alternative apparaît avec le mode sombre, j'y transférerai instantanément et sans hésitation toute mon équipe"

À l'inverse, les utilisateurs ont des avis positifs et négatifs sur Google Jamboard. Un utilisateur a apprécié la simplicité de Jamboard :

j'utilise souvent Google Jamboard. Il n'a rien d'extraordinaire, mais il est gratuit, collaboratif, facile à apprendre et polyvalent. Vous pouvez dessiner, télécharger des images, déplacer des formes, du texte et des post-its, le tout disposé en trois couches

Certains se sont plaints que l'offre de Google en matière de tableau blanc soit en retard par rapport à ses concurrents :

comme de nombreux produits Google, l'actuel Jamboard ressemble à un produit secondaire abandonné qui existe pour cocher une case sur une liste de fonctionnalités. Cela devrait être la caractéristique principale et j'ai le sentiment que c'est la direction vers laquelle toutes les offres pour le lieu de travail se dirigent

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Miro vs. Jamboard

Bien que Miro et Google Jamboard aient leur heure de gloire, vous avez peut-être envie d'un buffet de fonctions de productivité plus polyvalent et à volonté. Dites bonjour à ClickUp, le couteau suisse de la productivité tableau blanc gestion de projet et des outils de collaboration qui feront que votre équipe se demandera comment elle a pu s'en passer.

Libérez le Picasso qui sommeille en vous avec les tableaux blancs

Glissez-déposez facilement des tâches, connectez des flux de travail et visualisez votre projet avec ClickUp Whiteboard

Canalisez la créativité de votre équipe avec Tableaux blancs ClickUp -un terrain de jeu pour le brainstorming, la planification et la concrétisation de vos idées les plus folles. Tout comme Miro et Jamboard, les tableaux blancs ClickUp sont entièrement équipés d'outils de dessin et d'écriture, de notes adhésives et de capacités d'insertion d'images.

La cerise sur le gâteau ? Liez vos tableaux blancs directement à des tâches et observez les chefs-d'œuvre de votre équipe se transformer en résultats tangibles.

Modèles : Votre rampe de lancement de la productivité

Automatisez vos tâches répétitives en quelques clics avec l'un des centaines de logiciels de ClickUp automatisation du flux de travail modèles

Pourquoi réinventer la roue alors que ClickUp dispose d'un trésor de modèles prêts à booster la productivité de votre équipe ? Nous avons les Modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp qui vous permettra hiérarchiser les tâches comme un pro. Ou le Modèle de création et de conception ClickUp qui permet de maintenir les projets de conception et les actifs en parfait état.

Par exemple, ClickUp est un excellent outil pour le service clientèle ou même pour les appels de représentants en direct afin de mettre à jour les cartes de parcours des clients au fur et à mesure qu'ils parlent avec eux. Utilisez notre Modèles de parcours client comme votre arme secrète pour gagner du temps et rationaliser les flux de travail.

Mind Maps : Démêler l'écheveau des idées

Développez des idées avec l'équipe en les dessinant dans une Mind Map de forme libre avec le mode vierge de ClickUp

Démêlez vos pensées et laissez libre cours à vos idées avec les Mind Maps de ClickUp. Ces idées visuellement étonnantes s'intègrent parfaitement aux fonctions de gestion des tâches de ClickUp. Elles permettent de transformer la gymnastique mentale de votre équipe en une symphonie de productivité bien orchestrée.

Avec cartes mentales, vous pouvez faire jouer vos muscles créatifs, résoudre des problèmes et planifier des projets avec une finesse inégalée.

Le cheval noir vainqueur de la bataille royale du tableau blanc : ClickUp

En un mot, ClickUp est le super-héros des alternatives de productivité. Il intervient pour sauver la situation grâce à sa plateforme tout-en-un de gestion des tâches, collaboration et de faire avancer les choses.

Grâce à son large éventail de fonctionnalités, notamment les tableaux blancs, les modèles et les cartes heuristiques, ClickUp permet aux équipes de travailler efficacement et de rester organisées, ce qui en fait un concurrent de taille dans le monde des outils de collaboration numérique. S'inscrire au plan gratuit pour toujours de ClickUp et commencez à utiliser votre tableau blanc dès aujourd'hui !