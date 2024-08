10 meilleurs logiciels de diagramme de Gantt gratuits pour Mac en 2024

Les diagrammes de Gantt sont idéaux pour la gestion de projet car ils fournissent un aperçu visuel de l'échéancier et de l'étendue d'un projet. Ils facilitent l'estimation l'échéancier d'un projet et identifiez les goulets d'étranglement potentiels dans votre flux de travail.

Et lorsqu'ils sont intégrés dans les un logiciel de gestion de projet les diagrammes de Gantt acquièrent des superpouvoirs : ils peuvent être liés à des tâches et à des assignés, déplacer des tâches liées lorsque les délais changent et vous montrer la progression d'un projet en temps réel.

Malheureusement, de nombreux Logiciel de diagramme de Gantt ne fonctionnent que (ou mieux) sur les systèmes Windows. Mais si vous êtes un utilisateur Mac, ne vous inquiétez pas : il existe des outils qui fonctionnent sur votre appareil. Découvrez-en plus dans cette liste de 10 logiciels de diagramme de Gantt pour les utilisateurs de Mac.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de diagramme de Gantt pour Mac ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de diagramme de Gantt pour Mac, tenez compte des fonctionnalités suivantes :

Interface utilisateur: Une interface utilisateur doit être facile à utiliser et à comprendre. Elle doit permettre d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin Automatisation: Vous devez être en mesure d'automatiser les étapes de routine et les flux de travail simples afin de gagner du tempsl'élaboration de diagrammes de Gantt3. Collaboration: Le logiciel de diagramme de Gantt doit faciliter la collaboration en permettant aux membres de l'équipe d'attribuer, d'afficher et de commenter les tâches Contrôle des performances: Le contrôle des performances est un élément indispensable de tout logiciel de diagramme de Gantt. Cette fonctionnalité vous permet de suivre la progression des différentes tâches et d'analyser leur impact sur le projetl'échéancier global du projet Poursuivez votre lecture pour découvrir les 10 meilleurs outils pour réaliser des diagrammes de Gantt sur Mac.

Les 10 meilleurs logiciels de diagramme de Gantt pour Mac

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une suite de productivité basée sur le cloud avec une Vue diagramme Gantt pour la gestion de projet. Il rend les diagrammes de Gantt magnifiques avec une interface utilisateur épurée et des éléments personnalisables.

Comme le reste de la plateforme, Le diagramme de Gantt de ClickUp de ClickUp pour Mac est très agréable à utiliser, avec une interface réactive de type glisser-déposer et une assistance pour plusieurs collaborateurs travaillant simultanément sur le même diagramme.

Découvrez notre outil de diagramme de Gantt en téléchargeant ClickUp pour MacOS et en commençant par ceci modèle de Gantt simple .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Identifie automatiquement les goulots d'étranglement potentiels grâce à un suivi intelligent des chemins critiques

Affichage dynamique de l'échéancier, y compris le réordonnancement automatique de toutes les tâches liées lorsque vous déplacez une tâche à l'aide dedépendances* Tri en un clic en fonction de la date d'échéance, de la priorité, des assignés, de la date de création et d'autres options de tri

Suivi de la progression du projet en temps réel grâce à des pourcentages de progression dynamiques

Affichez une vue d'ensemble de tous les projets en cours dans un diagramme de Gantt avec un code couleur clair

Interface réactive de type "glisser-déposer" permettant à plusieurs collaborateurs d'apporter des modifications au diagramme

Limites de ClickUp

Les utilisateurs du forfait gratuit ne peuvent pas exporter les diagrammes de Gantt au format PDF ou PNG

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l'étendue des possibilités de personnalisation (ce que vous pouvez atténuer en utilisant les outils suivants en commençant par des modèles de diagrammes de Gantt) plutôt que de partir d'un canevas vierge)

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

découvrez le meilleur classement général**_

les meilleurs sont ceux de l'année dernière, mais ils ne sont pas encore tous connus https://clickup.com/fr-FR/blog/46417/logiciel-de-gestion-de-projet-mac/ Les logiciels de gestion de projet pour Mac /%href/

pour un aperçu plus large de vos options!

2. Le forfait Toggl

via TogglToggl Forfait est un outil de planification et de gestion de projet qui fournit une vue diagramme de Gantt. Vous pouvez créer des diagrammes de Gantt pour n'importe quel projet et afficher facilement le statut des tâches et la progression. Toggl fait également office de calendrier d'équipe et de planificateur de projet.

Si, après avoir lu les fonctionnalités et les limites de Liste à bascule, vous n'êtes pas sûr de vouloir l'essayer, consultez cette liste d'alternatives à Toggl.

Toggl Plan meilleures fonctionnalités

L'affichage de la vue Gantt segmentée facilite la gestion des projetsd'identifier les tâches à long terme* Ajoutez du contexte avec des pièces jointes, des commentaires et des checklists

La conception réactive garantit que le diagramme s'ajuste lors du redimensionnement des fenêtres

Intègre des applications populaires comme Asana, Trello, Jira, Zendesk et Basecamp

Limites de Toggl Plan

Vous ne pouvez ajouter qu'une seule pièce jointe par tâche

Il n'est pas possible de masquer les tâches terminées, à moins d'opter pour le forfait Business, plus onéreux

Prix du plan Toggl

Essai gratuit

Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Bonus: To-Do List Apps for Mac (applications de liste à faire pour Mac)

3. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt est un puissant logiciel de diagramme de Gantt pour Mac, doté d'une belle interface utilisateur et mettant l'accent sur la collaboration au sein de l'équipe. Il inclut des fonctionnalités telles que des discussions spécifiques aux tâches, des tâches automatisées, et des planification de projet et une interface intuitive de type "glisser-déposer".

TeamGantt meilleures fonctionnalités

Collaboration en temps réel, quel que soit le nombre de personnes participant au projet

De magnifiques diagrammes de Gantt et échéanciers en couleur

Interface "glisser-déposer" pour une reprogrammation facile des tâches

Planification automatisée des tâches pour gagner du temps (plus besoin d'ajuster manuellement les dates d'échéance)

Limites de TeamGantt

Chargement parfois lent

Des problèmes mineurs et occasionnels comme des jalons qui ne s'affichent pas (check out these)TeamGantt alternatives /href/* *) !)

Prix de TeamGantt

Free*

Lite: $24/mois par manager + 5 collaborateurs par manager

$24/mois par manager + 5 collaborateurs par manager Pro: 59$/mois par utilisateur + collaborateurs illimités

59$/mois par utilisateur + collaborateurs illimités Enterprise: 99$/mois par utilisateur + collaborateurs illimités

TeamGantt évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (800+ commentaires)

4.8/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

Bonus: Logiciel de gestion de projet de construction pour Mac

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet est un logiciel de diagramme de Gantt populaire auprès des utilisateurs de Mac. Il offre des fonctionnalités telles que les dépendances des tâches, les commandes de glisser-déposer de l'échéancier et les notifications automatisées pour vous aider à suivre la progression du projet. Smartsheet assiste également la collaboration avec plusieurs parties prenantes pour une communication plus efficace et une attribution plus facile des tâches.

Notez que de nombreux concurrents proposent des fonctionnalités similaires comparer Smartsheet avec des logiciels alternatifs avant de valider un forfait payant.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Contrôle granulaire des permissions d'accès, de la sécurité et de la gestion des données

Changements et mises à jour en temps réel pour que tous les membres de l'équipe soient au courant

Permet d'automatiser les flux de travail, tels que les demandes de commentaires récurrentes à intervalles prédéfinis

Dispose d'une communauté active d'utilisateurs experts qui partagent les meilleures pratiques et les solutions liées au logiciel

Limites de Smartsheet

Possibilités limitées de mise en forme

Certains utilisateurs trouvent que le logiciel peut devenir lourd lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs sous-niveaux de tâches

Prix de Smartsheet

Free

Pro: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Business: 32 $/mois par utilisateur

32 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (9,000+ reviews)

4.4/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

5. Travail d'équipe

via Travail d'équipeTravail d'équipe est une plateforme de gestion de projet avec un diagramme de Gantt pour Mac. Mon travail vous permet de suivre plusieurs projets et de travailler sur le même diagramme simultanément avec les membres de votre équipe.

De plus, il offre un intervalle de outils de rapports pour mesurer la performance du projet.

Les meilleures fonctionnalités du travail en équipe

Dépendances des tâches pour identifier rapidement les goulets d'étranglement

Paramétrage de la priorité des tâches pour aider l'équipe à se concentrer sur le travail le plus important

Équilibre entre la fonction et la convivialité

S'intègre aux logiciels couramment utilisés par les équipes virtuelles, tels que Google Workspace, Databox, Toggl Track et divers outils de développement, de comptabilité et de marketing

Limites du travail d'équipe

Fonctionnalités de personnalisation limitées

Plus cher que la plupart des outils de cette liste

Prix de Teamwork

Free

Démarrage: $8.99/utilisateur par mois

$8.99/utilisateur par mois Deliver: $13.99/utilisateur par mois

$13.99/utilisateur par mois Croissance: $24.99/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (700+ commentaires)

6. Monday.com

via Monday.comMonday.com est un "OS de travail" qui vise à vous aider à rationaliser vos flux de travail et vos applications. Outre une fonctionnalité de diagramme de Gantt, Monday vous offre des aperçus de projets, ainsi que des vues tableau de bord et Kanban.

Vous pouvez garder un œil sur la charge de travail de chaque membre de l'équipe afin de répartir uniformément le travail au sein de votre équipe.

Comme tout logiciel, Monday a aussi ses limites. Nous avons dressé une liste des éléments suivants Alternatives à Monday pour vous aider à décider s'il s'agit du bon logiciel pour vous.

Monday meilleures fonctionnalités

Outil de gestion des tâches et des projets nécessitant peu de maintenance

Assistance à l'importation rapide et transparente des éléments suivantsFeuilles de calcul Excel (fichiers CSV) et les convertit en tableaux intelligents pouvant être affichés sous forme de diagrammes Gantt

Automatisations faciles à paramétrer pour éliminer les tâches manuelles répétitives

Intègre les outils de collaboration, de productivité et de conception

Les limites de Monday

Ne dispose pas de puissantes capacités de dépendance des tâches

Pas d'option pour assigner des commentaires sur les diagrammes de Gantt aux membres de l'équipe

Prix de Monday

Free

Basic: $8/utilisateur par mois

$8/utilisateur par mois Standard: 10$/utilisateur par mois

Monday évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ commentaires)

7. SmartDraw

Exemple de diagramme PERT à partir de SmartDraw SmartDraw est un logiciel de diagramme de Gantt et de création de diagrammes pour les appareils Mac. Il est idéal pour les cas d'utilisation très techniques tels que les ingénieurs et les le développement d'applications .

En outre, de nombreux utilisateurs le trouvent adapté aux entreprises, car il peut fournir une authentification unique à des milliers d'utilisateurs au sein d'une organisation.

SmartDraw meilleures fonctionnalités

Possède un moteur de mise en forme intelligent qui vous aide à créer vos diagrammes

Fournit des modèles pour plus de 70 formes visuelles, y compris les diagrammes de Gantt

S'intègre à MS Office, G Suite, Jira, etc

Importe Visio et les fichiers Lucidchart

Limites de SmartDraw

Le logiciel se bloque parfois

Certains utilisateurs trouvent la navigation confuse

Prix de SmartDraw

Un seul utilisateur: 9,95 $ par mois, facturé annuellement

9,95 $ par mois, facturé annuellement 5+ utilisateurs: 5,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

8. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO est différent des autres options de cette liste car il s'agit d'un outil de gestion de projet basé sur les diagrammes de Gantt. Pas de fioritures : vous planifiez, estimez et suivez le travail à l'aide de diagrammes de Gantt, tout simplement. Grâce à ce niveau d'attention, de nombreux utilisateurs trouvent que GanttPRO est facile à apprendre et à utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Permet de regrouper des tâches, des sous-tâches et des jalons au sein d'un projet

Utile pour la gestion des ressources : Calcule automatiquement les coûts des tâches et des projets en fonction des ressources que vous avez liées aux tâches et du coût horaire de ces ressources

Teams dispose d'environnements de travail distincts pour les diagrammes personnels et les diagrammes d'équipe

Vous offre la possibilité d'afficher et de modifier les permissions accordées aux membres de l'équipe

Limites de GanttPRO

Dans la version gratuite, le logiciel place un filigrane sur les diagrammes exportés

Manque de fluidité lors des zooms avant et arrière et lors de l'utilisation de la barre de défilement

Prix de GanttPRO

Essai gratuit

Basic: $7.99/utilisateur par mois

$7.99/utilisateur par mois Pro: $12.99/utilisateur par mois

$12.99/utilisateur par mois Business: $19.99/utilisateur par mois

$19.99/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (plus de 300 commentaires)

4.8/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

9. nTask

via nTask nTask est un logiciel de gestion de projet doté de diagrammes de Gantt interactifs. Il permet de hiérarchiser les tâches, de gérer les risques et de suivre la progression. Le diagramme de Gantt de nTask est intégré au reste de la plateforme, ce qui signifie que vous pouvez intégrer dans votre diagramme des informations sur le projet provenant de divers affichages et tableaux de bord.

nTask meilleures fonctionnalités

Envoie des notifications en temps réel à chaque fois que le statut d'un projet est mis à jour

Permet d'attribuer des problèmes et des risques aux membres de l'équipe sans quitter la vue du diagramme Gantt

Affiche les tâches liées avec un simple clic déroulant des tâches parents

S'intègre à des centaines de logiciels, notamment les calendriers, les feuilles de calcul, le stockage cloud et les applications de communication comme Slack

Limites de nTask

Le chargement des projets, des diagrammes et des résultats des requêtes peut être lent

Les diagrammes Gantt ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit

Prix de nTask

Free

Premium: 4 $ par mois pour 1 utilisateur (tarifs dégressifs en fonction du nombre d'utilisateurs)

4 $ par mois pour 1 utilisateur (tarifs dégressifs en fonction du nombre d'utilisateurs) Business: 12 $ par mois pour 1 utilisateur (tarifs dégressifs en fonction du nombre d'utilisateurs)

12 $ par mois pour 1 utilisateur (tarifs dégressifs en fonction du nombre d'utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (17 commentaires)

4.4/5 (17 commentaires) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

Visualiser les données avec Mac flowcharts !

10. Zone de travail

via Workzone Zone de travail est un logiciel de gestion de projet connu pour son service après-vente d'assistance et son interface utilisateur épurée. Bien qu'il soit riche en fonctionnalités, il est facile à prendre en main, en particulier grâce aux tutoriels fournis par l'équipe de Workzone.

Les meilleures fonctionnalités de Workzone

L'équipe de Workzone offre une formation et une assistance illimitées aux clients

Le niveau élevé de personnalisation vous permet de créer des flux de travail et des diagrammes adaptés à votre travail

De nombreux lecteurs affirment avoir reçu des réponses rapides et personnalisées de la part de l'équipe d'assistance client

Vous permet de créer des listes personnelles de tâches à faire et de mettre en place des rappels par e-mail automatisés

Limites de Workzone

Seul le forfait Enterprise dispose d'une fonction de chemin critique

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de créer et de personnaliser des modèles

Prix de Workzone

Pas d'essai gratuit

Teams: $24/utilisateur par mois

$24/utilisateur par mois Professionnel: $34/utilisateur par mois

$34/utilisateur par mois Enterprise: $43/utilisateur par mois

G2: 4.3/5 (50 commentaires)

4.3/5 (50 commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

Obtenez des informations cruciales avec le meilleur logiciel de diagramme de Gantt pour Mac

Les diagrammes de Gantt vous permettent d'obtenir des informations qu'un simple échéancier, ou même un Tableau Kanban ne le peut pas. Ils vous indiquent quelles tâches seront exécutées à quel moment pendant la durée d'un projet, ce qui vous aide à forfaiter, à établir des priorités et à gérer vos ressources de manière plus efficace. Ils vous aident à repérer et à corriger les retards potentiels avant qu'ils ne se produisent.

Avec le bon logiciel, vous pouvez maximiser la valeur que vous obtenez de Diagrammes de Gantt . Commencez à créer des diagrammes de Gantt pour Mac en un rien de temps en créant un environnement de travail gratuit sur ClickUp .