10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour les utilisateurs de Mac en 2024

Vous vous demandez où est passée la journée lorsque vous vous déconnectez le soir ? Que vous essayiez de dompter l'horloge ou de devenir un concentré de productivité, logiciel de suivi du temps vous aide à prendre le contrôle de votre journée et à attribuer chaque minute facturable.

Le suivi du temps n'a pas à être un processus invasif ou encombrant. Les logiciels de suivi du temps pour Mac d'aujourd'hui permettent de voir facilement où est passé votre temps et de concentrer vos efforts là où vous en avez le plus besoin.

Explorons la crème de la crème des applications de suivi du temps et trouvons celle qui est la mieux adaptée pour vous aider à suivre votre temps sans empiéter sur votre journée. Certaines de ces options rendent même le suivi du temps amusant !

Que rechercher dans un logiciel de suivi du temps pour Mac ?

Alors que vous recherchez la meilleure application de suivi du temps, il y a quelques éléments essentiels à retenir. Ces facteurs rendront l'utilisation de votre logiciel de suivi du temps moins pénible et en feront une partie intégrante de votre journée de travail.

Simplicité: Recherchez des interfaces utilisateurs intuitives et faciles à naviguer qui rendent le suivi des heures facturables sans effort. Vous serez plus enclin à le faire (et à le faire régulièrement) s'il s'agit d'un ajout simple à votre routine quotidienne

Flexibilité: Choisissez un logiciel qui permet de passer d'un appareil à l'autre. Par exemple, vous pourriez vouloir commencer à suivre un projet sur votre MacBook, mais avoir besoin d'arrêter le chronomètre sur votre iPad ou votre iPhone. Une fonctionnalité essentielle pour les travailleurs à distance qui peuvent ainsi suivre leurs heures depuis n'importe où !

Intégrations: Trouvez des logiciels qui s'intègrent au reste de votre pile technologique. Pensez aux applications que vous utilisez quotidiennement, comme les outils de gestion d'équipe ou de suivi des employés, et trouvez une application de suivi du temps qui s'y intègre

**Des rapports pertinents rendent vos données de suivi du temps encore plus utiles. Recherchez un logiciel qui analyse vos données de temps et offre des perspectives pour devenir plus productif

Personnalisation: Votre logiciel de suivi du temps doit travailler pour vous et s'adapter à votre travail. Recherchez des options permettant de personnaliser les chronomètres, les rappels et les paramètres afin qu'ils s'intègrent de manière plus transparente dans votre flux de travail

Les 10 meilleures applications de suivi du temps pour Mac en 2024

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui s'intègre parfaitement à votre écosystème Mac. Et grâce à son outil de suivi du temps gratuit intégré, vous pouvez facilement basculer entre votre bureau et vos appareils pour démarrer et arrêter le chronomètre global !

Avec une interface intuitive qui simplifie le suivi de vos projets, Le suivi du temps du projet de ClickUp vous aide à identifier et à prévenir les goulots d'étranglement potentiels dans votre journée ou à voir où plus d'aide est nécessaire pour achever une tâche. Il est également incroyablement adaptable, fonctionnant aussi bien pour les solopreneurs que pour les grandes entreprises.

Tirez parti de la vue Charge de travail de la plateforme pour avoir un aperçu de haut niveau de ce que chaque membre de l'équipe a prévu pour la semaine ou le mois à venir. Vous pouvez réaffecter les ressources si nécessaire et aider tout le monde à rester sur la bonne voie tout en évitant le redoutable burnout.

Les fonctionnalités de rapports de ClickUp sont particulièrement utiles. Vous pouvez personnaliser les Relevés de temps, obtenir des informations sur la durée de certaines tâches ou analyser les entrées non facturables.

Utilisez l'outil Modèle de répartition du temps ClickUp pour démarrer vos efforts de suivi du temps. Le modèle modèle de suivi du temps permet de voir facilement où vous passez vos heures de travail, d'allouer du temps aux tâches prioritaires et de rationaliser votre temps d'administrateur.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Mon travaille sur tous vos appareils, du bureau au mobile

S'intègre au reste de votre pile technologique

Permet de savoir qui est disponible et qui a besoin d'une aide supplémentaire

Modèles de gestion du temps àvous aider à accélérer votre travail* Teams dispose de nombreuses fonctionnalités de rapports pour aider à optimiser le temps de l'équipe grâce à l'analyse

Limites de ClickUp

Certains affichages ne sont pas encore disponibles sur mobile

Il pourrait y avoir une courbe d'apprentissage abrupte si vous voulez plonger en profondeur dans les fonctionnalités de la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. RescueTime

Via RescueTime RescueTime est un service de puissant stimulateur de productivité car des instructions vous invitent à vous recentrer sur une tâche si quelque chose commence à vous distraire.

RescueTime bloque les sites distrayants (bonjour les médias sociaux) pour vous aider à tirer davantage de productivité de vos heures de concentration. L'application s'exécute discrètement en arrière-plan de votre appareil pour enregistrer le temps passé dans différentes applications et sites web, puis vous donne un bilan de votre journée.

Grâce à cet aperçu, vous pouvez mieux forfaiter votre journée et éliminer les distractions pour.. de renforcer vos compétences en matière de gestion du temps .

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Les sessions de concentration vous aident à rester sur la bonne voie en bloquant les notifications et les sites Web distrayants

Les alertes vous permettent de savoir si vous vous êtes écarté de la tâche et vous aident à vous réorienter

Le tableau de bord facile à lire vous indique où vous passez votre temps et vous donne des conseils pour vous concentrer davantage

Détecteur de temps mort

Limites de RescueTime

Pas de suivi du temps des projets, donc si c'est quelque chose dont vous avez besoin, vous devrez l'associer à une autre application

Prix de RescueTime

Version classique mensuelle : 12

Version classique annuelle : 78

Version actualisée de Rescue Time : Contacter pour les tarifs

G2: 4.1/5 (85+ commentaires)

4.1/5 (85+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (130+ avis)

3. Tyme

/img/ https://www.tyme-app.com/images/howto/1200\_Tutorial\_01.png Interfaces de suivi du temps de Tyme /$$$img/

Via Temps Pour un logiciel de suivi du temps développé spécifiquement pour l'écosystème Mac, Tyme est une option fantastique. Il fonctionne même avec votre Apple Watch pour suivre le temps en déplacement.

L'application est très conviviale, avec une interface utilisateur épurée pour vous aider à suivre plusieurs projets.

De plus, la plateforme évolue en fonction de vos besoins, de sorte que vous pouvez suivre votre entrepreneur ou.. heures de conseil ou obtenir un aperçu des activités de votre équipe.

Une excellente visualisation des données vous donne un aperçu de la charge de travail, des heures réservées et des revenus, de sorte que vous pouvez facilement voir où va votre temps et comment l'optimiser.

Tyme meilleures fonctionnalités

Conçu spécifiquement pour l'écosystème Mac, y compris l'Apple Watch

Possibilité de démarrer et d'arrêter le suivi du temps sans ouvrir l'application

Belles visualisations de données pour donner un aperçu de la productivité et de la charge de travail

Limites de Tyme

Vous devrez créer des tâches pour tout ce que vous voulez suivre, ce qui peut prendre du temps pour certains utilisateurs

Prix de Tyme

**Essai gratuit de 14 jours

2,99 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

3,99 $ par utilisateur et par mois, facturation mensuelle

App Store: 4.8/5 (37 commentaires)

4. Clockify

Via HorlogerieClockify est un logiciel populaire de suivi du temps pour Mac que de grandes marques, telles qu'Amazon, Hewlett Packard et Google, utilisent. La plateforme offre une excellente adaptabilité, se connectant à travers les appareils et synchronisant les données dans un tableau de bord basé sur le web.

Profitez des multiples fonctionnalités de Clockify en matière de comptabilisation du temps, telles qu'un calendrier, une feuille de temps et un suivi automatique qui enregistre la durée passée sur divers sites web et applications. Les gestionnaires adoreront les fonctionnalités de rapports, qui vous permettent de voir qui travaille sur quoi et même d'estimer les budgets des projets. Il s'agit d'une plateforme bien équilibrée avec des fonctionnalités solides pour tout observateur d'horloge.

Meilleures fonctionnalités de Clockify

L'outil de suivi du temps vous permet de démarrer et d'arrêter un chronomètre ou de consigner les heures manuellement

Les modèles vous permettent de charger des activités répétées pour réduire le nombre d'administrateurs

Le mode kiosque permet à plusieurs personnes de pointer sur le même appareil en utilisant un épingle

Application gratuite de suivi du temps

Limites de Clockify

Les fonctionnalités avancées ne sont pas disponibles dans le forfait Free, ce qui peut obliger certains utilisateurs à mettre à niveau ou à chercher ailleurs

Prix de Clockify

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic : 3,99 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement

: 3,99 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement Standard : 5,49 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement

: 5,49 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement Pro : 7,99 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement

: 7,99 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement Enterprise : 11,99 $/par utilisateur, par mois, facturé annuellement

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4,600+ reviews)

5. Timemator

Via Timemator La plateforme Timemator fonctionne en coulisses et enregistre automatiquement le temps passé sur votre Mac.

À la fin de la journée, vous consultez le journal et affectez la durée enregistrée à des projets en quelques clics. La plateforme vous permet également de créer des règles pour déclencher des chronomètres, comme l'ouverture de fichiers spécifiques ou le lancement de certaines applications, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se rappeler de démarrer un chronomètre.

Les meilleures fonctionnalités de Timemator

Options traditionnelles de suivi du temps, avec suivi automatique

Regroupement du suivi du temps par tâche, projet, client ou une combinaison des deux

Paramétrage des taux horaires pour certaines tâches et calcul automatique des revenus prévisionnels

Limites de Timemator

Cette application native pour Mac ne fonctionne pas sous Windows. Si votre équipe utilise des plateformes mixtes, vous aurez besoin d'une autre option

Prix de Timemator

7,99 $ en paiement unique pour iOS

39 $ paiement unique pour Mac (valable pour deux appareils maximum)

App Store: 4.6/5 (15+ reviews)

6. Hubstaff

Via Hubstaff Notre prochaine application de suivi pour Mac est Hubstaff. Elle ajoute automatiquement le temps des employés à une facture, de sorte que les employés n'ont pas à se rappeler de le faire plus tard. Le suivi du temps se fait par tâche, par projet, par commande, par client ou même par emplacement, puis vous pouvez générer des rapports pour contrôler le temps passé.

Les données de Hubstaff permettent d'orienter les décisions relatives aux projets futurs et de rationaliser le flux de travail. Mon travail, la plateforme fonctionne sur tous vos appareils et s'intègre dans vos autres applications favorites en quelques clics.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Chronomètres de démarrage et d'arrêt en un clic pour un suivi du temps facile

Relevés de temps automatisés pour donner une ventilation détaillée de la façon dont vous avez passé votre temps

La pointeuse GPS, que vous pouvez géolocaliser pour un pointage automatique

Les limites de Hubstaff

Pas beaucoup d'options de personnalisation par rapport à d'autres applications de suivi du temps de cette liste

Prix de Hubstaff

Desk gratuit : Free pour un utilisateur

: Free pour un utilisateur Desk Starter : 5,83 $ par utilisateur et par mois, 2 utilisateurs minimum

: 5,83 $ par utilisateur et par mois, 2 utilisateurs minimum Desk Pro : 8,83 $ par utilisateur et par mois, 2 utilisateurs minimum

: 8,83 $ par utilisateur et par mois, 2 utilisateurs minimum Enterprise : Appelez pour un devis personnalisé

G2: 4.3/5 (420+ commentaires)

4.3/5 (420+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,400+ commentaires)

7. Time Doctor

/img/ https://www.timedoctor.com/\_next/image?url=%2Fimages%2Femployee-time-tracking%2Fsection-1.png&w=1080&q=100 Time Doctor logiciel de suivi du temps pour Mac /$$img/

Via Time Doctor Time Doctor propose un suivi du temps automatique qui s'exécute en arrière-plan de votre système Mac, éliminant ainsi les efforts de suivi manuel. L'application effectue régulièrement des captures d'écran du bureau tout en contrôlant la productivité et en surveillant les pertes de temps.

L'examen des données de l'application permet de découvrir les obstacles et les distractions qui pourraient vous empêcher, vous ou votre équipe, d'atteindre vos objectifs de productivité. Vous bénéficiez également de fonctionnalités de rapports robustes, d'un suivi des discussions et d'options de suivi du temps hors ligne pour vous assurer de ne jamais manquer une minute.

Time Doctor meilleures fonctionnalités

Le suivi du temps automatique permet de surveiller la productivité et les temps de pause et de générer des rapports quotidiens à l'attention de la direction

S'intègre au système de paie pour faciliter les rapports et les paiements

Permet aux employés de vérifier leurs statistiques d'utilisation du temps et de remédier aux distractions qui les éloignent du travail

Limites de Time Doctor

L'application travaille à l'écran et non en arrière-plan, ce qui peut gêner certains utilisateurs

Prix de Time Doctor

Basic : 5,90 $ par utilisateur et par mois

: 5,90 $ par utilisateur et par mois Standard : 8,40 $ par utilisateur et par mois

: 8,40 $ par utilisateur et par mois Premium : 16,70 $ par utilisateur et par mois

Time Doctor évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (350+ avis)

4.4/5 (350+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

8. Puits de temps

Via Puits de temps Autre application native de Mac, Time Sink s'exécute en arrière-plan pendant votre journée de travail. À la fin de la journée, vous pouvez consulter les données de Time Sink pour voir où vous avez passé votre temps et sur quoi vous avez travaillé.

L'application capture des informations sur les applications que vous avez utilisées, ainsi que sur le moment et la durée de leur utilisation, ce qui vous évite de démarrer et d'arrêter un chronomètre à chaque fois que vous commencez ou terminez une tâche. Les chronomètres manuels suivent le temps passé sur des activités hors ligne, comme prendre un appel téléphonique ou assister à une réunion en personne. Time Sink couvre tous les besoins.

Meilleures fonctionnalités de Time Sink

Suivi du temps automatique : vous n'avez pas besoin de vous rappeler de démarrer et d'arrêter les chronomètres à chaque tâche

Création de pools pour classer rapidement vos activités et voir comment vous avez passé chaque minute de votre journée

Exportation de rapports pour déterminer les tendances de votre temps de travail au fil des semaines ou des mois

Limites de Time Sink

Fonctionnalités assez limitées pour la gestion de projet

Prix de Time Sink

$5 pour une licence valable à vie et au moins un an de mises à jour gratuites

App Store: 4.3/5 (10+ évaluations)

9. Temps d'écran

/img/ https://help.apple.com/assets/63BCA927AAE78C58DD7FBE35/63BCA92EAAE78C58DD7FBE76/en\_US/77bd1cb7f3185e0fb11f3f16cced1dcb.png L'application Screen Time d'Apple, assistée par iOS /$$img/

Via Pomme Si vous avez besoin d'un outil de suivi du temps simple, il existe une application de bureau pour Mac appelée Screen Time. Utilisez Screen Time en vous connectant à votre compte utilisateur Mac, en allant dans les paramètres du système et en cliquant sur Screen Time dans la barre latérale.

L'application suit différents appareils et fournit des statistiques sur diverses applications et catégories. Fixez des paramètres pour réduire les distractions et vous maintenir (ou maintenir vos enfants) sur la bonne voie.

Meilleures fonctionnalités de Screen Time

Utile pour suivre du temps d'écran dans les applications

Pratique pour éliminer les distractions telles que les notifications inutiles

Idéal pour surveiller le temps d'écran sur tous vos appareils Mac

Limites du temps d'écran

Fonctionnalités très limitées : pas de suivi des projets ou des tâches, ni d'intégration avec d'autres applications de productivité

Les données peuvent être inexactes en raison d'une certaine confusion quant au suivi du temps

Prix de Screen Time

Free avec iOS

N/A

10. Timely

/img/ https://assets-global.website-files.com/637f533d357967a5820f3f25/639cdb3636d221a84fd9b27b\_time\_save\_home.webp Les interfaces de suivi du temps de Timely /$$img/

Via Au moment opportun Timely est un autre outil de suivi des tâches automatisé qui travaille dans les coulisses de votre appareil. Il suit le temps que vous passez sur des applications ou des sites web et livre ensuite un journal quotidien précis de votre activité. Vous pouvez ensuite affecter votre temps à différents projets et voir où et comment vous avez passé votre journée.

Son interface par glisser-déposer est très conviviale, son utilisation ne prend donc que quelques secondes de votre journée. En retour, vous obtenez des informations précieuses sur la productivité et l'utilisation de votre temps, pour vous-même ou pour l'ensemble de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de Timely

Facile à intégrer avec d'autres applications dans votre pile technologique

Création automatique de feuilles de temps et de calendriers

Fournit des données précises sur le budget et les taux de projet

Limites du temps de travail

Options de service à la clientèle limitées

Prix de Timely

Construire : À partir de 20 $ par mois

Élever : À partir de 30 $ par mois

Innover : À partir de 35 $ par mois

Évaluations et critiques en temps opportun

G2: 4.8/5 (plus de 300 commentaires)

4.8/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.7/5 (650+ commentaires)

