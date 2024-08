10 Meilleur logiciel de suivi du temps 2024 (Fonctionnalités de l'application et prix)

Comme l'a dit l'emblématique April Ludgate, "le temps c'est de l'argent, l'argent c'est du pouvoir, le pouvoir c'est de la pizza, et la pizza c'est du savoir"

Qu'elle l'ait su ou non, April a précisément résumé l'importance de la connaissance gestion du temps et de suivi en quelques mots. En quelque sorte . 🍕💜

Un logiciel de suivi du temps est un must-have pour toute équipe, agence ou freelance cherchant à augmenter sa productivité, accélérer le suivi d'un projet , bloc horaire leur journée, et plus encore. Ces outils peuvent être utilisés par les membres de l'équipe pour pointer leur arrivée et leur départ, organiser leur charge de travail et enregistrer le temps qu'ils ont passé sur des tâches individuelles afin d'optimiser leurs journées de travail et de rester agiles pendant la semaine.

En plus, suivi du temps du projet est une solution gagnante à la fois pour les employeurs et les employés. En tirant le meilleur parti de votre temps au travail, vous disposez alors de plus de temps en retour pour vous consacrer à votre famille, à vos projets de passion, à vos relations et à vos loisirs. 🏆

Le plus grand défi consiste à investir dans le logiciel de suivi du temps qui correspond à vos besoins.

...et avec le nombre de logiciels à votre disposition, ce processus d'essais et d'erreurs pourrait être un véritable casse-tête. 😳

Mais vous êtes au bon endroit ! Nous avons créé cette liste détaillée des 10 meilleures applications de suivi du temps pour guider votre recherche et vous aider à comparer les meilleures fonctionnalités, les avantages et les inconvénients, les prix et les évaluations.

Qu'est-ce qu'une application de suivi du temps ?

Une application de suivi du temps est un outil en ligne ou mobile qui enregistre le temps que vous passez au travail, sur certaines tâches ou sur divers projets au cours de la journée, de la semaine, du mois ou même de l'année ! Les informations fournies par ces applications peuvent être utilisées pour vous aider à mieux comprendre votre productivité ou être utilisées pour calculer avec précision la paie ou le temps facturable. (en anglais) En comprenant où va votre temps dans la journée et combien votre temps vous coûte vraiment, les employés et les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées sur la façon de rationaliser les processus et d'augmenter la rentabilité globale.

En particulier pour les employés horaires et les sous-traitants, les logiciels de suivi du temps sont utilisés pour contrôler les équipes, les pauses déjeuner, les congés payés, les congés de maladie, et bien plus encore ! De plus, certaines équipes s'en servent pour répondre aux exigences de l'État, des syndicats ou des entreprises les exigences d'un projet .

Cela semble déjà beaucoup, mais un logiciel de suivi du temps peut faire encore plus ! La vraie question est la suivante : quelles sont les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin ?

Que faut-il rechercher dans un logiciel de suivi du temps ?

La beauté d'un logiciel de suivi du temps est qu'il a le pouvoir de combiner des tonnes d'informations différentes techniques de gestion du temps dans une application pratique et intuitive - idéalement.

Trouvez instantanément des nombres précis à l'aide de formules simples ou avancées dans les champs personnalisés de ClickUp

Tous les suivis du temps ou toutes les formules de applications de blocage de temps emballent la même fonction, la facilité d'utilisation et la rentabilité que le prochain, c'est pourquoi il est clé de savoir ce que vous recherchez avant d'acheter. Voici nos cinq fonctionnalités incontournables pour un logiciel de suivi du temps de qualité et utile :

Suivi du temps global : Démarrer et arrêter votre horloge numérique chaque fois que vous passez d'une fenêtre de navigateur à l'autre, d'une tâche à l'autre ou d'une réunion à l'autre n'est pas la meilleure façon d'utiliser votre temps. Recherchez un logiciel capable d'enregistrer, de gérer et d'additionner le temps que vous consacrez à tous vos travaux.

: Démarrer et arrêter votre horloge numérique chaque fois que vous passez d'une fenêtre de navigateur à l'autre, d'une tâche à l'autre ou d'une réunion à l'autre n'est pas la meilleure façon d'utiliser votre temps. Recherchez un logiciel capable d'enregistrer, de gérer et d'additionner le temps que vous consacrez à vos travaux. Rapports sur le temps passé : Obtenir un aperçu de haut niveau de vos entrées de temps, de vos estimations, de vos échéanciers et de vos résultatsles jalons du projet vous aidera à prendre des décisions stratégiques concernant vos processus.

: Obtenir un aperçu de haut niveau de vos entrées de temps, de vos estimations, de vos échéanciers et de vos résultatsles jalons du projet vous aidera à prendre des décisions stratégiques concernant vos processus. Formules : Les formules vous aident à calculer facilement et automatiquement des nombres clés, notamment le temps travaillé, les coûts horaires, les budgets, etc.

: Les formules vous aident à calculer facilement et automatiquement des nombres clés, notamment le temps travaillé, les coûts horaires, les budgets, etc. Tri et filtrage : Des notes, des libellés ou des étiquettes vous aideront à organiser et à accéder facilement à vos entrées de temps.

: Des notes, des libellés ou des étiquettes vous aideront à organiser et à accéder facilement à vos entrées de temps. Intégration : Trouver un logiciel de suivi du temps avec des tonnes d'intégrations vous aidera à afficher et à gérer le temps que vous passez dans différentes applications en toute simplicité.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une tonne de logiciels qui répondent à ces critères : Il y a une tonne de logiciels qui répondent à ces critères - et plusieurs qui vont au-delà !

10 meilleurs outils de suivi du temps

Vous ne pensiez pas que nous allions vous laisser vous débrouiller tout seul dans votre recherche de logiciel de suivi du temps, n'est-ce pas ?

Mettez vos nouvelles connaissances en gestion du temps à l'épreuve pour trouver l'outil de suivi du temps de vos rêves en utilisant cette liste détaillée comme guide. Comparez les fonctionnalités clés, les avantages et inconvénients, le prix et les évaluations des 10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour trouver le meilleur logiciel de temps pour vous !

Suivez le temps, établissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où avec le chronomètre global de ClickUp

ClickUp est le seul logiciel de productivité tout-en-un suffisamment puissant pour consolider votre travail à travers les applications en une seule plateforme - y compris le temps que vous avez passé dans d'autres onglets, applications et tâches ! C'est l'application de suivi du temps idéale pour les individus et les managers qui veulent garder une longueur d'avance sur leur productivité grâce à Le suivi du temps du projet de ClickUp les fonctionnalités de ClickUp, un logiciel gratuit de Extension Chrome pour suivre le temps entre les fenêtres, et plus encore !

De plus, ClickUp est le seul logiciel de suivi du temps à offrir Vue Charge de travail pour un aperçu de haut niveau de la quantité de travail prévue pour chaque membre de l'équipe sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi du temps flexible depuis n'importe quel appareil, fenêtre, application ou tâche avec le chronomètre global

Créez des feuilles de temps, des rapports et des aperçus personnalisés grâce à l'outilwidgets de suivi du temps* Planifiez votre semaine à l'avance grâce à des estimations de durée par tâche ou charge de travail

Ajoutez un contexte à chaque entrée de temps avec des notes sur la façon dont vous avez utilisé votre temps

Calculez automatiquement le temps facturable pour assurer l'exactitude de toutes les factures

Filtrez, triez et catégorisez vos entrées de temps à l'aide de libellés

Limites de ClickUp

L'adaptation à l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp peut s'avérer un peu fastidieuse

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile !

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (5 510+ commentaires)

: 4.7/5 (5 510+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 510+ commentaires)

2. En temps voulu

via En temps voulu L'objectif de Timely est de simplifier le processus de planification des tâches et de le rendre plus efficace en donnant aux utilisateurs l'accès à une technologie de planification automatique. Cela permet de s'assurer que les tâches seront toujours achevées à temps sans que les utilisateurs n'aient à intervenir manuellement. L'outil de suivi du temps dispose également de puissants outils d'analyse qui aident les utilisateurs à déterminer les activités qui leur prennent le plus de temps et d'efforts afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon d'utiliser leurs ressources.

Les fonctionnalités de Timely permettent aux utilisateurs de collaborer avec d'autres personnes, de définir des rappels, de suivre la progression et de rester en tête des tâches. Son interface par glisser-déposer facilite la gestion de plusieurs projets et la hiérarchisation des tâches.

Dans l'ensemble, Timely simplifie la gestion des tâches pour les équipes et les individus en fournissant une interface intuitive avec de puissantes fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de rester facilement organisés et d'être plus productifs au quotidien !

Meilleures fonctionnalités de Timely

Intégrations natives et API ouvertes pour connecter les données à travers votre pile technologique

Des listes d'étiquettes pour normaliser la façon dont vous rendez compte des heures enregistrées

Applications sur Mac, Windows, iOS et Android

Suivi du temps automatique

Limites de Timely

Les problèmes liés aux performances de l'IA entraînent un surcroît de travail pour les utilisateurs

La précision de l'heure peut poser problème si vous changez de fuseau horaire

Prix de Timely

Démarrage : 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement Premium : 16$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 16$/utilisateur par mois, facturé annuellement Unlimited : 22$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques de Timely

Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

4.7/5 (600+ avis) G2: 4.8/5 (200+ avis)

3. Toggl Track

via Activer/désactiver le suiviToggl Track est un outil de suivi du temps qui permet aux utilisateurs de suivre facilement le temps passé sur différentes tâches et projets, et fournit des rapports détaillés et des analyses qui peuvent aider les équipes à identifier les domaines dans lesquels elles peuvent améliorer leur efficacité et leur productivité.

Il s'agit d'un logiciel de suivi flexible qui peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques des flux de travail de l'équipe. Pour voir quelles activités génèrent des revenus, attribuez des taux facturables aux environnements de travail, aux membres de l'équipe, aux projets ou aux membres du projet !

De plus, il peut s'intégrer à d'autres outils tels que GitLab, Notion, Adobe XD, et bien d'autres encore. Cela rend accessible l'utilisation de Toggl Track couplé à d'autres outils et plateformes que votre équipe utilise déjà.

Gérer le temps de votre équipe avec le Intégration de Toggl Track et ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track activées/désactivées

100+ intégrations avec des extensions de navigateur Chrome et Firefox

Calculs de la paie pour les entrepreneurs et les employés

Applications Web, mobiles et de bureau

Suivi en temps réel ou hors ligne

Limites de Toggl Track

Les membres du forfait Free ne peuvent pas épingler les entrées de temps les plus fréquemment utilisées pour y accéder facilement

Ne convient pas en tant qu'outil de gestion des tâches à part entière

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Teams : 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9$/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 15$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) G2: 4.6/5 (1,000+ commentaires)

4. RescueTime

via RescueTime RescueTime est un logiciel de suivi du temps entièrement automatisé qui fonctionne en arrière-plan sur les ordinateurs et les appareils mobiles, suit les plateformes et les sites web utilisés, et fournit des rapports détaillés sur le temps consacré aux différentes activités. L'un des principaux avantages de RescueTime est qu'il aide les utilisateurs à mieux connaître leur emploi du temps et à identifier les distractions et les pertes de temps, ce qui permet ensuite d'y remédier pour améliorer la productivité.

Cette application de suivi du temps propose également une fonctionnalité pratique appelée Objectif de travail ciblé, qui évalue votre style de travail et votre calendrier de réunions pour vous donner un objectif de concentration quotidien. Les utilisateurs peuvent paramétrer les éléments suivants des objectifs de productivité et recevoir des alertes lorsqu'ils consacrent trop de temps à des activités non productives, telles que les médias sociaux ou les sites web de divertissement.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Intégration avec des logiciels d'agenda tels que Google Agenda et Outlook

Suivi intelligent tout au long de la journée pour ne pas perdre de vue les tâches à accomplir

Les sessions de concentration bloquent les sites improductifs et distrayants

Applications Windows et Mac pour suivre l'activité du bureau

Limites de RescueTime

La gestion de projet et de tâche n'est pas à la hauteur

Pas de fonctionnalités de collaboration

Prix de RescueTime

Contactez RescueTime pour plus de détails

évaluations et critiques de RescueTime

Capterra: 4.6/5 (120+ commentaires)

4.6/5 (120+ commentaires) G2: 4.1/5 (70+ avis)

5. Horlogerie

via HorlogerieClockify est une application de suivi du temps qui peut être utilisée pour suivre le temps passé sur des projets et des tâches. Elle permet aux utilisateurs de créer des Relevés de temps précis, de définir des paramètres facturables pour leur travail et de générer des rapports détaillés sur la progression de leur travail. Pour utiliser Clockify, les utilisateurs doivent créer un compte sur l'application, puis se connecter pour commencer à suivre le temps depuis le tableau de bord Clockify.

Une fonctionnalité unique qu'offre Clockify est la modification de l'heure de début du chronomètre en cours d'exécution. Par exemple, si vous oubliez de démarrer le chronomètre au début de la journée, vous pouvez ajuster manuellement le chronomètre pour refléter l'heure à laquelle vous avez commencé à travailler. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui ne suivent pas leur temps régulièrement. Vous éviterez ainsi de facturer trop cher vos clients ou de travailler plus que vous ne le devriez !

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Blocage rapide du temps sur votre Calendrier

Diagrammes d'activité temporelle sur un tableau de bord

Détection des applications inactives

plus de 80 intégrations

Limites de Clockify

Les équipes peuvent avoir besoin d'une formation pour apprendre toutes ses fonctionnalités

Interface moins intuitive

Prix de Clockify

Basic : 3,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 3,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Standard : 5,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 5,49 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Pro : 7,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 7,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : 11,99 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

4.7/5 (4,000+ reviews) G2: 4.5/5 (100+ avis)

6. Flotteur

via Flottant L'outil de gestion des ressources Float est conçu pour aider les organisations à rationaliser leurs processus de gestion des ressources. Il offre des analyses et des algorithmes avancés pour fournir des informations détaillées sur les ressources telles que les employés, les finances et les processus.

Ces données peuvent ensuite être utilisées pour optimiser l'efficacité, réduire les coûts, augmenter la rentabilité et prendre des décisions éclairées. La planification et le suivi des ressources en temps réel avec Float permettent aux organisations de réagir rapidement à tout changement.

Grâce à sa fonctionnalité d'analyse, les organisations peuvent repérer les tendances et les opportunités, en gardant une longueur d'avance sur leurs concurrents. Les équipes peuvent ainsi prendre de meilleures décisions plus rapidement et être plus productives !

Les meilleures fonctionnalités de Float

Les outils financiers capturent les heures facturables enregistrées de l'équipe pour générer des factures

Rappels automatisés via Slack, e-mail et mobile

Relevés de temps pré-remplis en fonction des tâches planifiées

Comparaison entre les heures estimées et les heures réelles

Limites du flottement

Courbe d'apprentissage abrupte pour construire un flux de travail stable au sein de la plateforme

Manque de capacités d'exportation de données avancées

Prix de Float

Planification des ressources : 6$/personne par mois, facturé annuellement

: 6$/personne par mois, facturé annuellement Planification des ressources et suivi du temps : 10$/personne par mois, facturé annuellement

: 10$/personne par mois, facturé annuellement module complémentaire Plus Pack : 6 $/personne par mois

Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

7. HourStack

via Pile horaire HourStack est un projet et outil de gestion du temps qui aide les utilisateurs à s'organiser, à augmenter leur productivité et à atteindre leurs objectifs. Les utilisateurs peuvent organiser les tâches en blocs de temps, classer les tâches par ordre de priorité et de gérer leurs activités quotidiennes à partir d'une vue unique.

L'interface moderne et intuitive de HourStack permet aux utilisateurs de visualiser la progression dans le temps grâce à des barres de progression, de capturer rapidement des points de données avec des notes et des étiquettes, et de basculer les tâches entre les jours et les semaines en toute simplicité. Cette application de suivi du temps vous permet de rester au top des projets grâce à des fonctionnalités telles que les rappels de tâches, le filtrage avancé et l'assistance à l'espace de travail collaboratif.

Meilleures fonctionnalités de HourStack

Affichages de calendriers individuels et d'équipes pour optimiser les calendriers

Rapports personnalisables avec filtres, regroupements et rapports

Exportation de fichiers Excel, Google Sheets et CSV

Chronomètres de calendrier en un clic

Limites de HourStack

L'exactitude des heures dépend de l'enregistrement et de la maintenance des utilisateurs

Période d'essai gratuite de courte durée pour constater l'impact réel sur la productivité

Prix de HourStack

Personnel : 9$/mois pour 1 membre, facturé annuellement

: 9$/mois pour 1 membre, facturé annuellement Teams : 12$/mois par membre, facturé annuellement

Capterra: 4.8/5 (10+ reviews)

4.8/5 (10+ reviews) G2: 4.4/5 (5 commentaires)

8. Paymo

via PaymoL'outil de suivi du temps de Paymo permet aux entreprises de suivre le temps passé par leurs employés à faire différentes choses. Il aide les équipes à améliorer leurs processus de facturation en fournissant des données de suivi du temps précises et détaillées, ce qui constitue l'un de ses principaux avantages.

Grâce à ces données, les utilisateurs peuvent générer des factures précises et transparentes, ce qui permet d'établir de meilleures relations avec les clients. Outre le suivi du temps facturable et non facturable, l'outil de suivi du temps de Paymo peut également être utilisé pour comprendre les coûts afin d'améliorer les modèles de tarification.

Les gestionnaires de projet peuvent également utiliser l'outil pour définir les paramètres suivants les échéanciers des projets et des échéances. Par exemple, le manager d'un projet établit des jalons que chaque membre de l'équipe doit travailler à atteindre, puis il suit leur progression par des contrôles réguliers.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Affichages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels des relevés de temps

Paramètres de personnalisation des relevés de temps

Rapports sous forme de diagrammes à barres et de diagrammes circulaires

Gestion des ressources

Limites de Paymo

Pas de gestion avancée des tâches dans le forfait Free

Les intégrations ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Prix de Paymo

Free

Débutant : 4,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 4,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Petit Bureau : 9,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 9,95 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Business : 20,79 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

4.7/5 (400+ avis) G2: 4.6/5 (500+ avis)

Vous êtes une petite entreprise ? Jetez un coup d'œil à ces sites_ Les outils de suivi du temps pour les petites entreprises !

9. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor est un logiciel de suivi du temps qui aide les entreprises et les particuliers à mieux comprendre comment ils passent leur temps. Il fonctionne en arrière-plan sur les ordinateurs et les appareils mobiles, suit les applications et les sites web utilisés et fournit des rapports détaillés sur le temps consacré aux différentes activités.

L'un des principaux avantages de Time Doctor est qu'il aide les utilisateurs à mieux comprendre leurs distractions et leurs pertes de temps, ce qui permet ensuite d'y remédier pour améliorer la productivité. Le logiciel fournit également un intervalle de logiciel de surveillance des employés des fonctionnalités qui aident les utilisateurs à rester sur la bonne voie.

Check out the Intégration de ClickUp et Time Doctor !

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Vérification automatique de la présence des employés et des Relevés de temps

Widget d'équilibre entre travail et vie privée pour surveiller la charge de travail des employés

Rôles d'utilisateurs et paramètres de permission personnalisés

Tableaux de bord en temps réel et rapports personnalisés

Limites de Time Doctor

La surveillance de l'écran peut entraîner la saisie d'informations personnelles lors de captures d'écran aléatoires

Manque d'éléments natifslogiciel de gestion de projet prix Time Doctor

Basic : 70 $/utilisateur par an

: 70 $/utilisateur par an Standard : 100$/utilisateur par an

: 100$/utilisateur par an Premium : 200 $/utilisateur par an

Time Doctor évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

4.5/5 (400+ avis) G2: 4.4/5 (300+ avis)

10. TickTick

via Tick Tick La principale caractéristique de TickTick est qu'il fournit à chacun un moyen clair et structuré de gérer sa liste à faire. Dans TickTick, les utilisateurs peuvent établir des listes de tâches, définir des rappels et classer leurs tâches par ordre de priorité.

TickTick est également une application de suivi du temps pratique pour les équipes à distance et la collaboration. Les utilisateurs peuvent partager des tâches et des listes, assigner des tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression des projets d'équipe. Cela peut aider les équipes à communiquer efficacement et à s'assurer que tout le monde est sur la même page. Cela conduit à un environnement de travail plus productif et plus efficace.

Au lieu de taper des tâches, les utilisateurs peuvent utiliser leur voix pour les ajouter à leur liste de choses à faire ! L'application TickTick convertit vos mots prononcés en texte et les ajoute à votre liste à l'aide de la reconnaissance vocale.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Hiérarchie d'organisation simple (dossiers, listes, tâches et éléments à cocher)

Différents affichages et abonnements au calendrier

Rappels d'emplacement

Chronomètre Pomodoro

Limites de TickTick

Ne convient pas en tant qu'outil de gestion de tâches à part entière

La fonction de suivi de la progression est limitée

Prix de TickTick

Contactez TickTick pour obtenir des informations sur les prix

Capterra: 4.8/5 (80+ commentaires)

4.8/5 (80+ commentaires) G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

Il est temps de se mettre sur le suivi du temps avec ClickUp

En parlant de rester sur la bonne voie... il est temps de choisir votre logiciel de suivi du temps ! Utilisez cette liste détaillée pour guider votre recherche et vous assurer que vous obtenez le meilleur de votre logiciel de suivi du temps. Et si vous souhaitez gagner du temps, choisissez le logiciel le mieux évalué de cette liste : ClickUp !

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau et le Calendrier

Accédez à des tonnes de fonctionnalités permettant de gagner du temps, plus de 15 affichages de projets personnalisables, des centaines de modèles et bien plus encore, le tout à partir d'une seule plateforme ! De plus, ClickUp est aussi puissant que rentable, vous n'aurez donc jamais à placer vos fonctionnalités favorites 🙂

Augmentez votre productivité et regardez vos profits s'envoler lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui ! 🏆