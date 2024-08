Les 10+ meilleures alternatives et concurrents de Clockify 2024

Le moment est venu de commencer à travailler sur gestion du temps c'est toujours le moment présent. Mais comment faire pour mesurer la productivité ? S'agit-il de mesurer les performances de l'équipe, le temps passé sur les projets ou les minutes de travail effectives ?

Pour de nombreuses organisations, c'est là que les outils en ligne logiciel de suivi du temps devient essentiel et l'un des outils les plus populaires est Clockify. Cependant, tout le monde n'est pas fan de cet outil, ce qui fait que beaucoup se demandent quelles sont les alternatives Clockify à considérer ?

Heureusement, vous avez atterri sur la meilleure liste présentant des alternatives à Clockify. Nous analysons et disséquons les outils de suivi du temps essentiels que vous devez connaître en 2023 et au-delà.

Mais avant d'aborder les 10+ meilleures alternatives à Clockify, examinons de plus près Clockify et les raisons pour lesquelles certains envisagent un changement.

Qu'est-ce que Clockify ?

Suivi du temps en Clockify Clockify est une application de suivi du temps qui vous permet de garder une trace du travail effectué sur divers projets, qu'il s'agisse d'heures de travail, d'activités hebdomadaires dans un Relevé de temps, ou de suivi à partir d'un appareil partagé.

Cet outil de suivi du temps en ligne n'a pas de limite au nombre d'utilisateurs dans l'application et offre un forfait Free Forever robuste et gratuit. Clockify offre des rapports détaillés du temps utilisé sur divers projets afin que chacun sache précisément qui a fait quoi et pendant combien de temps.

Avantages

L'application dispose d'un solide forfait gratuit

Toute personne disposant d'une permission peut afficher des rapports détaillés et joindre des pièces jointes directement

Simple à mettre en œuvre, à manœuvrer et à suivre la productivité

Inconvénients

Certains utilisateurs signalent que le logiciel se bloque fréquemment

L'assistance disponible est limitée

Les fonctionnalités peuvent être limitées dans le forfait gratuit

Prix

Gratuit

Basic : 3,99 $ par utilisateur et par mois

: 3,99 $ par utilisateur et par mois Standard : 5,49 $ par utilisateur et par mois

: 5,49 $ par utilisateur et par mois Pro : 7,99 $ par utilisateur et par mois

: 7,99 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 11,99 $ par utilisateur et par mois

Top 10+ Clockify Alternatives

Suivi du temps et connexion des journaux aux tâches ou sous-tâches en toute simplicité ClickUp est un outil de suivi du temps pour les projets avec une tonne de fonctionnalités dynamiques, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Clockify sur le marché. Pour commencer, ClickUp permet aux utilisateurs de suivre le temps depuis n'importe où via n'importe quel appareil, le tout dans une fenêtre pop out non invasive ou via son extension pour navigateur Chrome.

Il est également possible d'enregistrer le temps en déplacement ou de démarrer et d'arrêter des chronomètres à partir de n'importe quel appareil pour une durée enregistrée la plus précise possible. L'outil de suivi du temps peut être facilement réduit ou agrandi pour obtenir plus de détails, pour l'assigner à une tâche ou sous-tâche, ou pour l'assigner à un utilisateur spécifique dans ClickUp.

Le suivi des minutes facturables dans ClickUp est simple à enregistrer et à déléguer aux utilisateurs

Mieux encore, vous pouvez synchroniser dans ClickUp tous vos Relevés de temps provenant d'autres applications que vous avez pu utiliser auparavant, ce qui vous permet de totaliser plus facilement tout le temps investi dans n'importe quel projet, passé ou présent, afin de ne rien sacrifier au moment de faire le calcul. La longue liste d'intégrations de ClickUp signifie que vous disposez d'un outil de productivité qui peut être synchronisé avec vos systèmes actuels afin que vous ne perdiez pas de temps à passer d'un système à l'autre. En outre, la personnalisation de ClickUp permet aux utilisateurs de créer des rapports de suivi du temps détaillés pour mesurer le temps estimé, les feuilles de temps et les rapports de temps.

La feuille de temps de ClickUp est personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques

Les fonctionnalités du suivi du temps dans ClickUp

Notes et libellés : Catégorisez, libellez et annotez le temps suivi dans ClickUp

: Catégorisez, libellez et annotez le temps suivi dans ClickUp Tri et filtrage : Classer le temps suivi par date, statut, étiquettes et assignés

: Classer le temps suivi par date, statut, étiquettes et assignés Cumuler : Obtenez un total combiné de tout le temps passé sur les tâches ou les sous-tâches

: Obtenez un total combiné de tout le temps passé sur les tâches ou les sous-tâches Facturable : Désignez les journaux de suivi de la durée enregistrée comme des minutes facturables pour le suivi des dépenses

: Désignez les journaux de suivi de la durée enregistrée comme des minutes facturables pour le suivi des dépenses Créez des rapports personnalisés : Créez des rapports détaillés ou des feuilles de temps et personnalisez-les selon vos besoins

: Créez des rapports détaillés ou des feuilles de temps et personnalisez-les selon vos besoins ClickUp suivi du temps extension Chrome : Suivi du temps sur ordinateur de bureau ou appareil mobile, ou suivi via un navigateur web pour lier le temps à n'importe quelle tâche ou sous-tâche

: Suivi du temps sur ordinateur de bureau ou appareil mobile, ou suivi via un navigateur web pour lier le temps à n'importe quelle tâche ou sous-tâche Modèles de blocages de temps &modèles de Relevé de temps Tarifs

Gratuit

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour plus de détails

2. TMetric

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/T-Metric.png

/$$$img/

Via TMétrique Autre suivi du temps l'outil qui figure sur notre liste d'alternatives à Clockify est TMetric. Ce système puissant vous permet d'effectuer toutes les opérations de suivi du temps fonctions de suivi du temps dont vous avez besoin sans débourser un centime. Vous pouvez contrôler les données suivantes

Le temps facturé

Le temps passé sur différents projets (Grandfonctionnalité pour les freelances!)

Congés payés

Statistiques de gestion d'équipe

Si vous souhaitez avoir un aperçu à 10 000 pieds de la façon dont le temps est utilisé au sein de l'organisation que vous gérez, peu de produits le font aussi bien que TMetric.

Prix

Free : 0$ par mois

: 0$ par mois Professionnel : 5 $ par mois

: 5 $ par mois Business : 7 $ par mois

3. Harvest

Via Harvest Les employés qui utilisent le L'application de suivi du temps de Harvest peuvent saisir l'ensemble de leur travail de la semaine en une seule fois ou suivre le temps au fur et à mesure. L'objectif à atteindre est celui qui est le plus facile pour eux et le plus logique en fonction de ce qu'ils essaient d'accomplir.

En outre, Harvest offre d'autres fonctionnalités qui méritent d'être connues :

Forecast : Une application sœur permettant aux employeurs de planifier à l'avance la semaine entière de leurs employés

Des rappels automatiques pour soumettre un Relevé de temps

Intégration facile avec d'autres outils tels que Quickbooks, Google Agenda et Slack

Prix

Free

Pro : 12 $ par place et par mois

4. Demande d'emploi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Apploye-clockify-alternative-1.png

/$$$img/

Via AppliquerApploye est un logiciel de suivi du temps qui offre des capacités de suivi des employés . Il fournit un large éventail de fonctionnalités qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre temps limité, de suivre les tâches en cours, de générer des factures pour facturer les clients et de calculer les heures facturables des employés. En outre, il offre des fonctionnalités uniques telles que le flux en direct, les captures d'écran instantanées, le chronomètre Pomodoro, etc.

Les fonctionnalités les plus remarquables d'Apploye sont les suivantes :

Fonctionnalités de surveillance des employés à distance : Captures d'écran, utilisation des applications et suivi des URL.

Rapports et tableau de bord : Comparaison basée sur les performances, rapports d'activité et de temps productif, rapports d'exportation.

Gestion de projet et de tâche : Tâche par tâchedurée enregistréevous pouvez créer de nombreuses tâches dans le cadre de projets, des budgets de projet, ajouter des personnes et des permissions.

Prix

Solo : 4$ par utilisateur et par mois

: 4$ par utilisateur et par mois Standard : 5$ par utilisateur et par mois

: 5$ par utilisateur et par mois Premium : 6 $ par utilisateur et par mois

: 6 $ par utilisateur et par mois Élite : 7 $ par utilisateur et par mois

5. nTask

Via nTâche Un choix populaire sur cette liste d'alternatives à Clockify est nTask. Cet outil de suivi du temps est l'une des options les plus impressionnantes en raison de son logiciel de gestion de projet et de l'intégration. Il offre des fonctionnalités que vous ne trouverez pas dans les autres outils de suivi du temps, et ce à un prix raisonnable.

Plus vous payez pour votre forfait, plus vous aurez accès à de nouvelles fonctionnalités. Cela dit, certaines personnes sont parfaitement contenues d'utiliser le forfait gratuit aussi longtemps que possible.

Il convient de noter que certains plans payants offrent des fonctionnalités telles que l'application mobile nTask, les feuilles de temps les plus simples pour votre entreprise et l'intégration par des tiers de données provenant de plus de 100 applications différentes de suivi du temps et des dépenses.

Tarifs

Forfait de base: Gratuit

Gratuit Forfait Premium: 3 $ par utilisateur et par mois

3 $ par utilisateur et par mois Forfait Business: 8 $ par utilisateur et par mois

8 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise: Les paramètres sont déterminés au cas par cas

6. Everhour

Via Everhour Le mouvement du travail télétravail est là et l'une des meilleures alternatives à Clockify qui s'appuie sur ses fonctionnalités de suivi du temps en ligne est la suivante Everhour. En règle générale, ce logiciel de suivi du temps est plus adapté aux équipes télétravaillant à distance, afin qu'elles puissent enregistrer efficacement leurs heures, quel que soit l'endroit où elles travaillent dans le monde.

Une chose que certaines personnes ont noté qu'elles n'aimaient pas à propos de l'option Everhour est qu'elles n'ont pas d'application mobile pour Android. À ce jour, ils ne font pas de suivi du temps hors ligne.

Cela signifie qu'il faudra peut-être faire un certain suivi via des feuilles de calcul Excel s'il est effectué hors ligne. Il existe néanmoins d'autres fonctionnalités assez impressionnantes.

Suivi du budget du projet

Les responsables peuvent verrouiller les Relevés de temps des employés (utile lorsque les employés oublient de pointer)

Il est facile de planifier les ressources là où elles doivent aller

Prix

Le forfait Teams : 8,50 $ par utilisateur et par mois (à partir de 5 utilisateurs)

7. Toggl

Via Toggl Un autre outil de suivi du temps est Toggl, qui est l'une des alternatives Clockify les plus populaires de notre liste. Le suivi de la productivité en temps réel est essentiel pour la gestion des ressources, le suivi des heures facturables et Toggl peut faire exactement cela.

Les fonctionnalités de gestion des ressources permettent aux gestionnaires de savoir sur quoi leurs employés travaillent - qu'il s'agisse de trop ou de trop peu de travail. Un logiciel de suivi du temps comme Toggl permet aux chefs d'équipe de prendre des nouvelles de leurs employés afin de s'assurer qu'ils ont une quantité de travail réellement gérable - en particulier pour les équipes télétravail.

C'est le meilleur moyen de responsabiliser l'ensemble de l'équipe et d'obtenir un meilleur aperçu des performances des employés. L'une des fonctionnalités les plus appréciées des utilisateurs de Toggl est la fonction identifier les temps morts, qui fonctionne plus efficacement que la gestion des feuilles de temps.

Cet outil de suivi du temps permet aux chefs d'équipe de savoir quels utilisateurs sont actuellement inactifs et n'utilisent pas leur ordinateur. Il permet ensuite de suivre le temps d'utilisation de l'ordinateur par rapport aux minutes d'inactivité afin de le comparer au nombre total d'heures facturables. Bien que cela puisse être un peu envahissant pour les équipes internes, cela pourrait être idéal pour l'aide externalisée où le suivi du temps est plus crucial.

Prix

Free : Jusqu'à 5 utilisateurs

: Jusqu'à 5 utilisateurs Débutant : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Premium : 18 $ par utilisateur et par mois

: 18 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée disponible

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

Via Quickbooks TSheets, qui fait maintenant partie d'Intuit Quickbooks, est l'une des alternatives Clockify les plus populaires pour suivre le temps parce qu'il vous permet de déplacer votre données intégrées de Clockify . Ses fonctionnalités clés permettent d'éviter les entrées manuelles pour le suivi des heures de travail, de sorte que vous pouvez facilement passer de Clockify.

GPS tracking and geo-fencing sont deux fonctionnalités de suivi du temps de TSheets qui permettent de comptabiliser le temps passé par les employés lorsqu'ils travaillent au bureau, ce qui est intéressant pour les équipes de travail télétravail qui viennent également au bureau.

Les responsables suivent la productivité des employés et n'acceptent les données de pointage qu'à l'intérieur de certaines limites géographiques (le bureau réel). Cela permet d'éviter que le temps des employés soit suivi dans des emplacements inconnus alors qu'on leur demande d'être au bureau ou pendant des heures de travail spécifiques.

Il est également beaucoup plus facile d'obtenir un rapport détaillé pour gérer les heures supplémentaires et mieux connaître la productivité des employés.

Prix

ProAdvisor : Free (1 compte)

: Free (1 compte) Premium : 8$ par utilisateur et par mois (plus 20$ de frais de base par mois)

: 8$ par utilisateur et par mois (plus 20$ de frais de base par mois) Elite : 10 $ par utilisateur et par mois (plus 40 $ de frais de base par mois) 10$ par utilisateur et par mois (plus 40$ de frais de base par mois)

9. Time Doctor

Via Time Doctor Si vous êtes toujours à la recherche d'une alternative à Clockify qui possède toutes les fonctions dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour.. Time Doctor . Ils ont tout ce que vous pouvez souhaiter pour le suivi du temps, y compris :

Alertes de distraction pour les employés

Captures d'écran et suivi du niveau d'activité

Options de paie en ligne

Suivi du temps (en ligne et hors ligne)

Time Doctor peut vous aider à simplifier votre gestion des salaires et à gérer chaque projet beaucoup plus facilement. Si vous avez besoin d'aide pour gérer vos employés, vous ne pouvez pas vous tromper avec Time Doctor.

Prix

Base : 70 $ par utilisateur et par an

: 70 $ par utilisateur et par an Standard : 100 $ par utilisateur et par an

: 100 $ par utilisateur et par an Premium : 200 $ par utilisateur et par an

10. En temps voulu

Via Au moment opportun Cette application de suivi du temps, Timely, a plus de 5 000 clients qui utilisent ses rapports de productivité détaillés pour un suivi du temps sérieusement précis. Timely est l'une des alternatives populaires à Clockify parce qu'ils peuvent réduire le temps passé sur le suivi du temps réel jusqu'à 75%.

La mesure de la performance des employés, le suivi des heures facturables, d'autres fonctionnalités de rapports font de Timely un fantastique outil de suivi du temps en ligne. Cette application surveille également les budgets de vos projets grâce à des rapports détaillés.

Vous pouvez réduire les efforts et le temps que vous devez consacrer au calcul de ce genre de choses et passer à autre chose. De plus, les rapports qui sortent de Timely vous permettent de voir plus facilement comment chaque minute est dépensée afin que vous sachiez toujours comment suivre ce que vous faites.

Prix

Création : 20 $ par mois (100 SMS par mois inclus)

: 20 $ par mois (100 SMS par mois inclus) Elevate : 30$ par mois (200 SMS par mois inclus)

: 30$ par mois (200 SMS par mois inclus) Innover : 35 $ par mois (300 SMS par mois inclus)

11. Horodatage

Via Horodatage Équipes à distance et travailleurs indépendants sont encouragés à consulter Timecamp. Il permet de le blocage du temps pour être utilisés d'une manière que ces mêmes personnes n'auraient jamais pu faire auparavant. Voici ce que vous devez savoir sur Timecamp :

Vous pouvez l'utiliser à la fois sur le web et via une application

Les Relevés de temps peuvent être automatiquement approuvés si on le souhaite

Les clients peuvent recevoir des informations sur l'évolution de leur projet en temps réel

Prix

forfait Free Forever : Formule de base:::::::::::::: :

Formule de base:::::::::::::: : Plan de base : 6,30 $ par utilisateur et par mois

: 6,30 $ par utilisateur et par mois Pro : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contacter pour plus de détails

Pourquoi les gens s'éloignent-ils de Clockify ?

Clockify a conservé la première place pour de nombreux utilisateurs dans cet espace, mais il lui manque certaines fonctionnalités qui ont poussé les gens à chercher de meilleures options. Clockify a un forfait gratuit solide et fait bien le suivi du temps, mais il a quelques lacunes dans d'autres domaines.

Par exemple, la maintenance de la plateforme et les temps d'arrêt créent des interruptions de service qui sont vraiment difficiles à contourner ou à récupérer des heures de pointage importantes. Pour les petites entreprises et les groupes, ce n'est peut-être pas un problème majeur. Cependant, cela peut s'avérer délicat si vous travaillez avec de nombreux employés et que vous rencontrez une panne ou que vous devez actualiser une page pour que le chronomètre affiche le temps alloué correct.

Bien qu'il soit utile pour les besoins de base, il ne dispose pas d'une collaboration solide qui rassemble les heures de travail de plusieurs utilisateurs dans un seul projet. De plus, il ne dispose d'aucun accès permettant aux utilisateurs de travailler sur plus d'une activité sans avoir à renommer les tâches ou les utilisateurs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Clockify-Reporting-features-example.png Exemple de fonctionnalités de rapports Clockify /$$$img/

Les rapports Clockify sont détaillés, mais peuvent nécessiter plus de travail manuel que prévu

Clockify a également des difficultés avec toute sorte d'automatisation du suivi du temps qui sait quand le temps se chevauche sur diverses entrées. Cela signifie plus de suivi du temps manuel et de modification en cours des feuilles de temps ou des rapports.

Les utilisateurs se retrouvent à effectuer certaines tâches laborieuses comme déplacer les feuilles de temps hebdomadaires chaque semaine, tandis que d'autres trouvent qu'il est difficile de décomposer les projets au lieu des clients.

Ceci étant dit, Clockify est un excellent outil dans son formulaire le plus simple : le suivi du temps. Cependant, si vous n'êtes pas une petite entreprise ou si vous avez besoin d'intégrer le suivi du temps à gestion des tâches ou de gestion de projet, les alternatives de notre liste, comme ClickUp, sont votre meilleur choix.

Choisissez une alternative à Clockify qui travaille avec des outils de productivité

Dans l'ensemble, il existe de nombreuses options parmi lesquelles vous pouvez choisir pour obtenir vos alternatives Clockify. Beaucoup d'entre eux sont incroyablement utiles et offrent plus d'avantages que l'application Clockify ne pourrait jamais offrir.

Si vous êtes prêt à passer à la chose suivante après Clockify, alors vous pouvez envisager un outil comme ClickUp qui non seulement suit le temps, mais s'intègre également à vos projets. Essayez ClickUp dès aujourd'hui