10 meilleurs logiciels de surveillance des employés pour Mac en 2024

La gestion du lieu de travail consiste à gérer les ressources les plus précieuses d'une entreprise : les employés. Mais avec les équipes distantes et hybrides devenant la nouvelle norme, vous ne pouvez plus compter sur des circulaires rédigées à la main et des feuilles de temps interminables pour garder vos employés à leur poste de travail pour maintenir l'engagement et la productivité de votre personnel . ⌛

Les logiciels de surveillance des employés de premier ordre vous aident à surmonter les problèmes de gestion d'équipe et à établir une main-d'œuvre motivée sans trop d'efforts. La bonne nouvelle, c'est que ces solutions sont disponibles sur toutes les plateformes.

Même en tant qu'utilisateur de Mac, vous trouverez plusieurs outils de qualité pour avoir un aperçu des opérations de votre équipe, des taux de productivité individuels, des délais d'achèvement estimés et de tout ce qui se trouve entre les deux. 🧑‍💼

Dans cet article, nous allons passer en revue 10 logiciels de surveillance des employés pour les appareils Mac qui vous aideront à tirer le meilleur de vos employés et à améliorer les performances de votre organisation.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de surveillance des employés pour Mac ?

Gardez les qualités suivantes à l'esprit lorsque vous choisissez une plateforme fiable pour les outils de surveillance des employés :

Capacités de surveillance : Le logiciel de surveillance des employés doit permettre de suivre les activités, les relevés de temps, les sites web et les applications consultés, ainsi que l'utilisation de la souris et du clavier. Le processus de surveillance doit être facile pour les équipes sur site, à distance et en contact avec la clientèle Confidentialité et sécurité : Selon unrapport de TheOneSpy, 49 % des anciens employés deviennent des voyous et utilisent leurs comptes d'entreprise Windows et Mac pour vendre des données d'initiés à des concurrents. Le logiciel idéal devrait offrir des fonctionnalités telles que le contrôle d'accès des utilisateurs et le cryptage des données pour prévenir les violations 🔐 Personnalisation : Le logiciel de surveillance doit vous permettre d'adapter vos paramètres de surveillance en fonction de votre culture de travail, d'un service spécifique ou même d'employés distants Intégrations : Un bon outil de suivi des employés s'intègre à d'autres outils de l'écosystème des ressources humaines, rationalisant ainsi la communication, la collaboration et la gestion des ressources humainesgestion d'équipe5. Conformité : Votre équipe juridique sera ravie si votre logiciel de surveillance des employés peut également contrôler la conformité de votre entreprise avec les lois du travail en vigueur Options d'analyse : Le logiciel de surveillance doit être doté de fonctions de reporting permettant d'analyser des facteurs tels que l'engagement des employés, la crédibilité et les modèles de productivité 🧑‍🤝‍🧑

Les 10 meilleurs logiciels de surveillance des employés pour Mac à utiliser en 2024

Sur la base des critères ci-dessus, nous avons compilé une liste de lead logiciels de surveillance des employés pour Mac. Poursuivez votre lecture pour découvrir des produits polyvalents sur le marché, adaptés à n'importe quelle équipe. 😍

Comprenez d'un coup d'œil qui, dans votre équipe, est sous ou surchargé de travail afin de pouvoir facilement réaffecter vos ressources

ClickUp est une plateforme tout-en-un de gestion des ressources humaines et des projets parfaite pour les équipes de toute taille. Son interface intuitive Solutions de soutien aux RH vous aident à suivre les employés à tous les stades de leur carrière équipes interfonctionnelles .

La plateforme est un centre d'informations sur vos employés et vos projets, avec plus de 15 vues pour tout suivre. Par exemple, utilisez la page Vue de la charge de travail pour revoir, distribuer et ajuster les charges de travail des différents membres de l'équipe. Optez pour la vue Activité si vous souhaitez superviser les processus et les filtrer par employé, équipe, département ou type. 🤝

Avec ClickUp, vous bénéficiez de fonctions exceptionnelles de suivi du temps, de feuilles de temps et de rapports pour mieux connaître les progrès de votre équipe, établir des estimations d'achèvement et identifier les obstacles à la productivité.

Visualiser et suivre facilement les estimations de temps pour les tâches ClickUp afin d'améliorer la gestion des ressources

Vous vous inquiétez de la baisse de performance d'un coéquipier ? ClickUp vous aide à résoudre les problèmes de productivité sans nuire au moral du personnel. Tirez parti des outils de suivi des performances et de gestion des horaires de la plateforme pour guider vos employés dans les moments difficiles.

Vous pouvez également jouer avec 100+ outils sophistiqués automatisation du flux de travail options pour éliminer les tâches répétitives et réduire le risque d'épuisement professionnel. 🪫

Exploitez les modèles adaptés aux RH de ClickUp pour créer cartographie des processus plus facile, surtout lorsque l'intégration des nouveaux employés . Des options comme Manuel de l'employé , Planification des capacités et Organigramme les modèles peuvent combler les lacunes de communication entre les équipes de planification et les équipes opérationnelles n'importe quand !

ClickUp meilleures caractéristiques

Fonctionnalités pour le suivi des employés, la répartition de la charge de travail et la collaboration

plus de 15 vues pour examiner les activités, les tâches et les responsabilités du personnel

Fonctionnalités de reporting et de suivi du temps en temps réel

Interface intuitive et conviviale pour Mac avec fonctionnalité "glisser-déposer"

Modèles prêts à l'emploi pour faciliter la planification et le suivi

Collaboration en temps réel grâce à Docs,Tableaux blancsdes chats, etObjectifs Le meilleur de l'industriesécurité du client et mesures de conformité Accessible également sur les appareils iOS et Android

plus de 1 000 intégrations utiles

Limites de ClickUp

L'exploration de toutes les caractéristiques pour maximiser les fonctionnalités prend du temps

Bugs occasionnels lors de la gestion de plusieurs projets dans un seul espace de travail

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours : $0

: $0 illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 200+ commentaires)

: 4.7/5 (8 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Hubstaff

Via : Personnel d'encadrement Vous souhaitez micro-gérer de A à Z les heures de travail de votre équipe ? Hubstaff peut être votre solution pour le suivi des employés ! ⏲️

A la base, Hubstaff est un outil de suivi du temps pour contrôler la productivité de équipes distantes et distribuées . Fixez des heures et des limites de travail et suivez l'avancement de vos projets à travers les fuseaux horaires. Examinez les feuilles de temps générées, ajoutez du contexte aux rapports et modifiez vos processus pour améliorer la productivité, la rentabilité ou la satisfaction au travail - tout est à portée de main ! ☝️

L'application Mac de Hubstaff comprend un véritable outil de suivi de la productivité qui utilise les frappes des employés et les activités de la souris pour suivre les progrès de l'employé. Obtenez des preuves de travail à l'aide de captures d'écran personnalisables, surveillez l'utilisation des médias sociaux et créez des badges de réussite pour motiver les membres de votre équipe à passer la journée sans faire de détours. 🛣️

Hubstaff ne se contente pas de suivre le temps et les présences. Ses paiements automatisés, sa facturation en ligne et son budget en font un outil complet pour optimiser les opérations courantes . Vos employés peuvent publier des mises à jour quotidiennes de leur statut, ce qui peut s'avérer très utile pour les activités asynchrones Les équipes Scrum .

Les meilleures caractéristiques de Hubstaff

Fonctionnalités haut de gamme de suivi du temps et de la productivité

Priorité à la sécurité et à la confidentialité des clients

Badges d'activité pour plus d'efficacité

Rapports automatisés et outils de gestion des coûts

Productivité des employés et mises à jour de leur statut

Limites de Hubstaff

Les outils de suivi pour Mac peuvent parfois se bloquer

Certains utilisateurs ont signalé que les feuilles de temps étaient entachées d'erreurs

Prix de Hubstaff

Hubstaff Time Temps libre : $0

: $0 Temps de démarrage : 5,83 $/mois par utilisateur

: 5,83 $/mois par utilisateur Temps Pro : 8,33 $/mois par utilisateur

: 8,33 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs Hubstaff Desk Desk gratuit : $0

: $0 Desk Starter : 5,83 $/mois par utilisateur

: 5,83 $/mois par utilisateur Desk Pro : 8,33 $/mois par utilisateur

: 8,33 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs Hubstaff Field Field Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Desk Field : 12,50$/mois par utilisateur

: 12,50$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour la tarification

G2 : 4.3/5 (400+ commentaires)

: 4.3/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 400+ commentaires)

3. Horlogerie

Via : Horlogerie Clockify est l'une des solutions de suivi du temps les plus abordables de notre liste si vous souhaitez gérer une grande équipe avec des contraintes budgétaires. Ses outils de surveillance permettent aux utilisateurs payants d'ajouter un nombre illimité de membres, ce qui en fait un excellent outil pour les startups en pleine croissance. 💵

Clockify propose des feuilles de temps pour trier et gérer les charges de travail hebdomadaires des équipes, mais les données datant de plus de sept jours sont automatiquement supprimées. Utilisez un chronomètre, suivez le temps, entrez et modifiez les heures, et marquez les heures facturables pour rendre la gestion de la paie transparente.

Le logiciel de suivi dispose d'une fonction Calendrier, qui vous aide à organiser vos responsabilités quotidiennes et à bloquer visuellement des plages horaires spécifiques. L'option Kiosque permet de s'assurer que vos employés ne peuvent pas pointer les uns pour les autres grâce à des identifiants personnels basés sur le code PIN.

En ce qui concerne les rapports, Clockify vous permet de trier le temps suivi par projet, par statut facturable, par équipe ou par date, de créer des graphiques, de vérifier la différence entre le temps estimé et le temps suivi pour un projet, et de voir combien de revenus un projet a généré.

Les meilleures caractéristiques de Clockify

Tableau de bord complet

Nombre illimité d'utilisateurs sur les paliers payants

Outils de suivi du temps personnalisables

Fonctionnalités de reporting intuitives

Intégration avec plus de 80 applications web

Limites de Clockify

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Les utilisateurs de Mac ne disposent pas encore des fonctionnalités de détection de l'inactivité et d'Autotracker

Prix de Clockify

Gratuit : $0

: $0 Basic : 3,99 $/mois par utilisateur

: 3,99 $/mois par utilisateur Standard : 5,49 $/mois par utilisateur

: 5,49 $/mois par utilisateur Pro : 7,99 $/mois par utilisateur

: 7,99 $/mois par utilisateur Entreprise : 11,99 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (150 commentaires)

: 4.5/5 (150 commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 500+ avis)

4. Piste de Toggl

Suivi du temps dans Toggl Votre équipe se relâche ou a du mal à faire face à la charge de travail ? Toggl Track vous permet d'aller au fond de n'importe quel problème de productivité et d'efficacité des employés en un clin d'œil. 🫠

En tant que l'une des meilleures options de logiciel de surveillance des employés, Toggl Track dispose d'une interface intuitive, facile à utiliser et d'un processus de configuration initiale simple. Oubliez la tâche fastidieuse de remplir des feuilles de temps manuellement - quelques clics dans, et vous serez en mesure de suivre le flux de travail de votre équipe comme un pro. 🥸

Hautement personnalisable, Toggl Track peut vous aider à gérer de grandes équipes, des projets multi-départementaux, et même des freelances ! Il dispose d'excellentes options de filtrage et de tri pour vous donner les informations souhaitées en un clin d'œil.

Il convient de mentionner que la plateforme a des principes de suivi du temps anti-surveillance, de sorte qu'elle ne viole jamais les droits fondamentaux de la vie privée d'un employé.

Toggl Track peut également être un assistant de paie précieux. Il suit les heures facturables et non facturables à travers chaque projet, tâche et client-facturer avec précision en quelques clics sans feuilles de calcul désordonnées ! 💸

Toggl Track meilleures fonctionnalités

Logiciel de suivi simple à configurer et à utiliser

Options de filtrage et d'exportation de premier ordre

Service client fiable

Suivi des heures facturables et non facturables

Limites de Toggl Track

Problèmes occasionnels de synchronisation entre les logiciels de suivi des employés

Manque de fonctionnalités de gestion de projet

Prix de Toggl Track

Gratuit : $0

: $0 Débutant : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Toggl Track ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (1 500+ commentaires)

: 4.6/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

5. ActivTrak

Via : ActivTrak ActivTrak est une plateforme basée sur le cloud pour suivre la productivité et l'engagement du personnel, vous pouvez donc y accéder sur n'importe quel appareil Mac.

Le logiciel de suivi des employés vous permet d'évaluer la façon dont vos employés passent leurs heures de travail - vous disposez de tableaux de bord avec des mesures de productivité les outils de reporting, les informations sur les lieux de travail et d'autres fonctions de suivi permettent de détecter le désengagement et l'épuisement professionnel bien à l'avance ! 🏃

Et non, il n'y a pas d'espionnage ici. 🕵️

Dans le cadre de sa culture respectueuse de la vie privée, ActivTrak ne donne pas accès à des zones sensibles telles que les frappes de clavier, les courriels ou les caméras. Au lieu de cela, il utilise l'analyse des données pour recueillir des informations mesurables sur les aspects suivants :

Tendances de l'épuisement professionnel Obstacles liés au personnel, aux processus et à la technologie Distractions et interruptions Réactions aux horaires de travail modifiés Impact des changements de stratégie sur la productivité et les performances Facteurs d'engagement

ActivTrak vous aide à personnaliser les paramètres de conformité en fonction des politiques de votre entreprise. Ses fonctions de sécurité comprennent des notifications en cas de violations potentielles, telles que des tentatives d'accès à des sites web bloqués, des activités USB ou des partages de fichiers non autorisés, et la suppression d'utilisateurs.

Caractéristiques principales d'ActivTrak

Logiciel de surveillance des employés respectueux de la vie privée

Outils de reporting complets

Suivi automatisé des heures de travail

Paramètres de conformité personnalisables

Notifications en cas de violation potentielle de la conformité

Limites d'ActivTrak

La consultation de l'historique des activités des employés peut s'avérer compliquée

Personnalisation limitée du suivi du temps dans l'ensemble des logiciels de surveillance

Prix d'ActivTrak

Gratuit : $0

: $0 Essentiels : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Professionnel : 17 $/mois par utilisateur

: 17 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (500+ commentaires)

6. Teramind

Via : Teramind Si les équipes à distance vous permettent d'économiser sur les fournitures de bureau et les frais immobiliers, elles donnent naissance à une menace assez coûteuse : le travail à distance les menaces d'initiés . Heureusement, des outils comme Teramind vous aident à détecter les activités suspectes des employés comme un enquêteur chevronné. 🧐

Cette plateforme robuste fournit des solutions polyvalentes pour la cybersécurité et la surveillance des employés à l'aide de l'analyse des données comportementales. Identifiez les goulots d'étranglement du flux de travail, analysez les habitudes des employés, détectez les symptômes des menaces d'initiés et gérez la conformité réglementaire, le tout à partir d'une seule et même plateforme.

Teramind propose des captures d'écran des actions d'un employé en direct ou après qu'elles se soient produites, afin que vous puissiez tenir la bonne personne pour responsable sans l'ombre d'un doute.

Les règles et alertes intelligentes constituent une autre fonctionnalité intéressante, qui vous permet de personnaliser les politiques de l'entreprise et d'être averti des violations potentielles. Sur la base des données collectées, la plateforme peut vous aider à prévoir les menaces futures et à prévenir les fuites de données d'initiés.

En tant que logiciel de productivité, Teramind ne vous laissera pas tomber. Utilisez son tableau de bord intuitif pour vérifier les habitudes de travail des employés, leur charge de travail, leur activité et leur disponibilité.

Les meilleures caractéristiques de Teramind

Réduction du risque de menaces internes

Captures d'écran en temps réel et préenregistrées

Règles et alertes intelligentes

Rapports prédictifs

Fonctions d'amélioration de la productivité

Limites de Teramind

La mise en place de déclencheurs de productivité peut être déroutante

Certains utilisateurs trouvent le logiciel trop cher

Prix de Teramind

Démarrage : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur UAM : 21 $/mois par utilisateur

: 21 $/mois par utilisateur DLP : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (90+ commentaires)

: 4.5/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (80+ avis)

7. Temps de bureau

Via : Temps de bureau Besoin d'un œil omniscient qui sache qui fait quoi et quand ? 👀

Avec DeskTime, vous pouvez voir quelles apps, sites web et programmes vos employés utilisent pendant leur travail et combien de temps ils y consacrent. Le est automatisé -la plateforme enregistre le moment où les employés commencent et arrêtent de travailler. Les informations sont utilisées pour calculer les taux de productivité moyens, ce qui vous aide à déterminer les heures facturables et les devis pour le travail externalisé.

Cette solution de surveillance des employés peut même suivre les titres des documents et des fichiers sur lesquels vos employés travaillent. Programmez des captures d'écran automatiques à des intervalles spécifiques pour obtenir des mises à jour sur l'état des travaux en cours.

DeskTime offre aux employés une option de confidentialité assez nuancée. Lorsqu'ils travaillent sur quelque chose en dehors du travail pendant les heures de bureau, les utilisateurs peuvent activer l'option de temps privé pour éviter d'être suivis temporairement.

Les meilleures caractéristiques de DeskTime

Outils de suivi et de reporting complexes

Suivi automatisé du temps de travail

Option de temps privé pour les employés

Suivi des documents avec captures d'écran personnalisables

Huit intégrations disponibles, dontTrello etJira Limitations de DeskTime

La détection des temps morts n'est pas toujours précise

Pas de fonctions pour l'attribution de tâches dans la solution de suivi des employés

Prix de DeskTime

Pro : 6,42 $/mois par utilisateur

: 6,42 $/mois par utilisateur Premium : 9,17 $/mois par utilisateur

: 9,17 $/mois par utilisateur Entreprise : 18,33 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

8. WorkScape

Via : Panogard Qu'il s'agisse d'une équipe à distance ou au bureau, il est impossible d'échapper au travail lorsque WorkScape est aux aguets. 💂

La solution de suivi des employés n'hésite pas à révéler au grand jour les problèmes de productivité. Qu'il s'agisse de suivre les travailleurs les plus et les moins actifs ou d'examiner le temps de repos de vos employés, WorkScape conserve les reçus avec diligence. 📝

Configurez des sites web et des applications liés ou non au travail, et la plateforme vous donnera une vue d'ensemble de ce que chaque employé fait en ligne.

La plateforme vous permet également d'effectuer des captures d'écran à partir des moniteurs des employés. Les images sont floutées afin de protéger la vie privée de l'utilisateur. WorkScape offre également la surveillance de la frappe au clavier, mais cette option n'est pas disponible sur les appareils Mac.

L'une des principales caractéristiques de la plateforme est l'option d'installation silencieuse sur les appareils de bureau - vos employés ne sauront pas qu'ils sont surveillés. Cela peut sembler sournois, mais si votre personnel est du côté sensible, cette fonction vous sauvera la vie. 🤫

Les meilleures fonctionnalités de WorkScape

Personnalisation approfondie de la surveillance

Le logiciel de surveillance des employés classe les travailleurs en fonction de leur productivité

Prise en charge de la surveillance des captures d'écran

Surveillance du temps actif et de l'activité de l'utilisateur

Installations silencieuses disponibles

Limitations de WorkScape

Le logiciel de surveillance de la frappe sur l'ordinateur n'est pas disponible pour Mac

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de performance

Prix de WorkScape

À partir de 1 $ par appareil et par mois

G2: 4/5 (20 commentaires)

4/5 (20 commentaires) Capterra : 2/5 (1 commentaire)

9. Personnel de police

Via : Policier de l'état-major Mettez StaffCop en service et assurez-vous que vos employés fournissent toujours leur meilleur travail ! 👮

Cette plateforme robuste divise ses fonctions de surveillance des employés en six catégories :

Surveillance de l'activité de l'utilisateur Analyse du comportement de l'utilisateur Surveillance des employés Prévention des pertes de données Conformité et audit Prévention des menaces d'initiés

Ces fonctionnalités s'associent pour vous donner le sentiment ultime de contrôle sur la productivité et la sécurité de l'espace de travail. Les fonctions de contrôle de la productivité et de la sécurité de l'espace de travail permettent de suivre les activités, d'identifier les comportements normaux et de détecter les anomalies, d'enregistrer les traces vidéo et de découvrir les menaces potentielles d'initiés tout en garantissant le respect des normes de conformité et d'audit les plus récentes.

StaffCop vous permet de surveiller les activités sur le poste de travail, y compris l'utilisation d'Internet, les courriels envoyés, les documents imprimés, les frappes au clavier, l'utilisation d'applications, etc. La plateforme honore la vie privée, empêchant les patrons d'espionner les employés pendant les jours de repos.

Les meilleures caractéristiques de StaffCop

Surveillance de l'activité et optimisation de la productivité

Détection des menaces d'initiés

Analyse exceptionnelle du comportement des utilisateurs

Diffusion en direct de l'activité des utilisateurs

Limites de StaffCop

Absence d'une interface basée sur le cloud pour les administrateurs

Aucune intégration répertoriée

Prix de StaffCop

Licence perpétuelle : A partir de 69$/mois par utilisateur

: A partir de 69$/mois par utilisateur Licence de 12 mois : Licence de 12 mois : à partir de 49 $/mois par utilisateur

: Licence de 12 mois : à partir de 49 $/mois par utilisateur Licence de trois mois : A partir de 25$/mois par utilisateur

SourceForge : 5/5 (2 commentaires)

10. RescueTime

Via : RescueTime RescueTime fait précisément ce que son nom indique : il vous fait gagner du temps, ce qui vous évite de vous relâcher ou de gaspiller des ressources sur des tâches non pertinentes.

Cet outil vise à établir une culture de travail positive. En plus d'offrir des fonctions de suivi du temps, il se double d'un motivateur attentif.

En effet, RescueTime analyse minutieusement les heures de travail des employés RescueTime analyse soigneusement les horaires et les activités des employés et utilise les données pour orienter votre équipe dans la bonne direction, voire la motiver à continuer. 🥕

RescueTime s'attaque aux causes profondes du manque de productivité, en vous aidant à éliminer les activités qui vous font perdre du temps. Sa fonction Focus Session bloque les sites Web distrayants et, une fois le travail terminé, vous obtenez des informations sur votre productivité globale avec et sans la fonction activée. La différence est souvent choquante ! 😅

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Outils de motivation pour stimuler la productivité

Rappels

Bloque les sites web distrayants

Définition d'objectifs personnalisables

Recalibre l'attention de vos employés

Limites de RescueTime

Certains utilisateurs trouvent l'interface désuète

Il pourrait y avoir plus d'options de mise en page

Prix de RescueTime

Contact pour les prix

G2 : 4.1/5 (50+ commentaires)

: 4.1/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (130+ commentaires)

Observer, Réviser, Revoir, Répéter

Le contrôle des employés ne consiste pas à diriger un navire serré avec un fouet - il s'agit d'un processus continu de développement de l'espace de travail. ⤴️

Que vous utilisiez Windows ou Mac, soyez prêt à donner du mou à votre équipe si vous remarquez des inefficacités dans les processus et des facteurs de démotivation.

Faites confiance à nos produits répertoriés pour vous aider à identifier les obstacles à la productivité et à favoriser un environnement de travail équilibré jour après jour ! 🌼