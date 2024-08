20 Meilleures alternatives et concurrents à Trello pour la gestion de projet 2024

Trello est l'un des meilleurs outils Kanban gratuits et faciles à utiliser depuis son lancement en 2011. Plus d'une décennie plus tard, Trello continue d'être une excellente option pour les utilisateurs de Kanban Logiciel Kanban .

Mais est-ce que cela en fait le logiciel de gestion de projet pour les équipes de toutes tailles ?

Pas si vite.

Avec des fonctionnalités limitées et un manque de rapports complets, Trello n'est pas la solution idéale pour les chefs de projet. Bien qu'il reste un incontournable dans ce domaine, de nombreuses équipes sont à la recherche des meilleures alternatives à Trello pour améliorer leur productivité.

Dans cet article, nous allons couvrir les meilleures alternatives à Trello actuellement disponibles et mettre en évidence les différentes fonctionnalités, les avantages et les inconvénients, les prix et les évaluations des produits, afin que vous trouviez la meilleure option pour vous.

C'est parti !

Pourquoi les utilisateurs recherchent-ils des alternatives à Trello ?

Pour les utilisateurs à la recherche d'un outil kanban, Trello a été un favori pendant un certain temps. Cependant, les récents changements apportés à son plan gratuit, en particulier en ce qui concerne la limite de collaborateurs, ont peut-être poussé certains utilisateurs à chercher des alternatives.

À partir du mois d'avril 2024, Trello fixe une limite au nombre de collaborateurs dans les espaces de travail gratuits. Si l'espace de travail contient 10 collaborateurs ou plus, les utilisateurs ne pourront plus inviter d'autres personnes à moins de passer à une formule supérieure ou de réduire le nombre total de collaborateurs.

À partir de mai 2024, les espaces de travail comptant plus de dix collaborateurs passeront en mode "affichage uniquement", ce qui rendra les tableaux non modifiables, sauf si vous limitez le nombre de vos collaborateurs à 10 ou moins.

Voici d'autres raisons pour lesquelles les gens envisagent des alternatives à Trello :

Flexibilité et options de personnalisation limitées : La conception simpliste de Trello peut parfois être une limitation pour les projets complexes.

: La conception simpliste de Trello peut parfois être une limitation pour les projets complexes. Manque de rapports de projet intégrés : Les utilisateurs doivent s'appuyer sur des Power-Ups, dont beaucoup coûtent plus cher, pour améliorer les capacités de reporting de l'outil.

: Les utilisateurs doivent s'appuyer sur des Power-Ups, dont beaucoup coûtent plus cher, pour améliorer les capacités de reporting de l'outil. Dépendance excessive à l'égard d'intégrations tierces : Trello propose de nombreux Power-Ups pour étendre ses fonctionnalités, mais cela peut aussi être un inconvénient pour certains utilisateurs qui préfèrent que les fonctionnalités essentielles soient intégrées.

: Trello propose de nombreux Power-Ups pour étendre ses fonctionnalités, mais cela peut aussi être un inconvénient pour certains utilisateurs qui préfèrent que les fonctionnalités essentielles soient intégrées. Inefficace pour les grandes équipes : Avec les récents changements, la version gratuite de Trello n'est peut-être pas le meilleur choix pour les grandes équipes en raison du nombre limité de collaborateurs.

: Avec les récents changements, la version gratuite de Trello n'est peut-être pas le meilleur choix pour les grandes équipes en raison du nombre limité de collaborateurs. Une gestion des tâches avancée faible : Trello manque de fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps, la priorisation des tâches et les mises à jour détaillées de l'état, dont certains utilisateurs peuvent avoir besoin.

: Trello manque de fonctionnalités avancées telles que le suivi du temps, la priorisation des tâches et les mises à jour détaillées de l'état, dont certains utilisateurs peuvent avoir besoin. Stockage limité dans la version gratuite: La version gratuite n'offre qu'un maximum de 10 Mo par fichier joint, ce qui peut s'avérer assez contraignant pour les équipes qui traitent des fichiers plus volumineux.

Les 20 meilleures alternatives à Trello que vous devez connaître

Choisir le meilleur logiciel de gestion de projet n'est pas une tâche facile. À moins que vous ne recherchiez uniquement des options gratuites (qui sont nombreuses ici !), il s'agit d'un investissement pour votre équipe.

Consultez notre liste des 20 meilleures alternatives à Trello pour vous assurer que l'outil dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement les projets et stimuler la productivité :

ClickUp offre plus de 15 vues personnalisables pour répondre aux besoins de toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez

Bien sûr, ClickUp est en tête de notre liste, mais pas sans de nombreuses raisons valables et témoignages de clients expliquant pourquoi ils ont abandonné Trello. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail en utilisant des tâches, des documents, des chats, des objectifs, des tableaux blancs, et plus encore !

ClickUp est unique parce qu'il offre plus de 15 vues personnalisables, dont au moins 10 sont incluses dans le Free Forever Plan ! Et si vous n'arrivez pas à vous détacher de l'affichage simple et facile à utiliser de Trello, vous avez de la chance.

Dans la section Vue du tableau ClickUp avec ClickUp Board View, vous pouvez presque tout faire glisser et déposer, de sorte que les projets évoluent aussi vite que vous. Allez plus loin en personnalisant ou en regroupant les tâches en fonction des champs les plus pertinents pour vous et votre équipe.

Regrouper des tâches sur votre tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans la vue Tableau de ClickUp

Vous en voulez encore plus ? La vue Liste de ClickUp est parfaite pour ceux qui souhaitent visualiser leurs projets et assigner des tâches dans une liste de tâches de type GTD.

Vous pouvez visualiser facilement toutes vos listes de tâches et les cocher une fois que vous avez terminé ! Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'affichage de liste dans Trello 😔

Visualisation des projets et des tâches dans la vue en liste de ClickUp

Trello n'offre pas une grande variété de vues d'ensemble des projets, ce qui pose des problèmes aux chefs de projet qui tentent d'obtenir une vue d'ensemble des projets gérer la charge de travail de l'équipe . Cependant, la vue en boîte de ClickUp permet aux chefs de projet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans leur organisation.

Les tâches sont classées par attributaire, ce qui vous permet de suivre rapidement les tâches de votre équipe et de gérer leur charge de travail. Elle permet aux équipes de sortir des sentiers battus pour la planification des capacités .

Vue d'ensemble des tâches et de la charge de travail dans la vue Box de ClickUp

Hiérarchie et organisation dans ClickUp

Bien que l'interface utilisateur de Trello soit claire et simple, elle peut devenir encombrante. Pensez au nombre de cartes Trello que vous pouvez avoir sur votre tableau Kanban jusqu'à ce que vous disiez c'est trop!

Malheureusement, il n'y a aucun moyen de décomposer les projets et de donner à chaque tâche et sous-tâche l'espace qu'elle mérite. Mais ClickUp propose une méthode simple et organisée pour décomposer les projets et donner à chaque tâche et sous-tâche l'espace qu'elle mérite Hiérarchie pour la gestion des projets avec la structure : Espace de travail > Espace > Dossier > Listes > tâches > sous-tâches.

Structure hiérarchique robuste dans ClickUp

Trello se désorganise rapidement dès que vous ajoutez de nouveaux membres à un projet. Si vous craignez que votre équipe ne donne pas suite à vos commentaires, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec Trello.

Les fonctionnalités de ClickUp commentaires attribués cette fonction vous permet d'assigner un commentaire à un membre de l'équipe en tant qu'action. Une fois l'action terminée, le commentaire est marqué comme résolu, ce qui vous évite d'avoir à le relancer.

Attribution de commentaires dans les tâches dans ClickUp

Caractéristiques principales de ClickUp

ClickUp cons

Pas d'affichage des tableaux dans l'application mobile (pour l'instant)

Peut être difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

ClickUp propose cinq plans tarifaires pour s'adapter à chaque équipe :

Gratuit pour toujours Plan : Plan illimité : Plan illimité : **Plan illimité

: : : **Plan illimité Plan illimité Plan : 7 $ par mois et par membre

: 7 $ par mois et par membre plan d'affaires Business Plan : 12 $ par mois par membre

Business Plan : 12 $ par mois par membre Business Plus Plan : 19 $ par mois par membre

: 19 $ par mois par membre Entreprise Plan : Tarification personnalisée disponible 👉 Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! Veuillez contacter les ventes**_ pour voir quel outil est le plus adapté à votre équipe**_

Caractéristiques principales d'Asana

Affichez vos tâches sous forme de liste, de tableau Kanban ou de chronologie

plus de 50 modèles de projet pour vous aider à démarrer

Diagrammes de Gantt avec échéances

Créez des règles personnalisées en quelques secondes pour automatiser les tâches courantes et réduire les erreurs

Les pros d'Asana

S'intègre à des outils de collaboration puissantscomme Basecamp etMicrosoft Teams* Évitez de vous épuiser en utilisant le système de gestion de la charge de travail

Gérez la progression de vos objectifs avec le système de gestion de la charge de travail d'Asana système de suivi des objectifs d'Asana Asana cons

Pas de fonction native de suivi du temps

Impossible d'ajouter plusieurs assignés

Pas de champs personnalisés ni d'affichage de formulaire dans la version d'essai gratuite

Prix d'Asana

Asana propose quatre plans tarifaires :

Plan de base : Gratuit

: Gratuit Plan Premium : 12 $ par mois et par membre

: 12 $ par mois et par membre Plan d'affaires : 24,99 $ par mois et par membre

: 24,99 $ par mois et par membre Plan d'entreprise : Contacter pour plus de détails

Notes des clients d'Asana

G2: 4.3/5 (7 000+ avis)

4.3/5 (7 000+ avis) Capterra: 4.4/5 (9 000+ avis)

en savoir plus sur l'utilisation d'Asana

les informations sur l'état d'avancement du projet sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante https://clickup.com/fr-FR/blog/23489/alternatives-aux-asanas/ les meilleures alternatives à Asana /%href/

dans notre guide complet!

3. ProofHub

La vue de Proofhub Vue du tableau de bord de l'accueil

ProofHub est une autre excellente alternative à Trello. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités utiles, les chefs de projet n'auront aucune difficulté à gérer efficacement leurs projets.

Cependant, l'application manque de fonctionnalités pour la gestion de projets complexes. Par exemple, Proofhub ne dispose pas de plusieurs automatismes ou de fonctionnalités à long terme planification de projet à long terme capacités.

Ainsi, si vous êtes une petite équipe avec des projets d'expansion, cette outil de gestion de projet ne pourra probablement pas évoluer avec vous. Allez-vous donc utiliser cet outil à long terme ?

Voyons ce qu'il en est :

Caractéristiques principales de ProofHub

Rapports de projet détaillés

Applications mobiles puissantes pour iOS et Android

Bloc-notes intégré

Gestion des dépendances

Les avantages de ProofHub

Nombreuses possibilités de personnalisation

Bonnes fonctions de sécurité comme les droits d'accès personnalisés

Prise en charge de l'authentification à deux facteurs

ProofHub contre

Pas de plan d'essai gratuit

Pas de rôles personnalisés ou de flux de travail dans le plan essentiel

Intégrations limitées avec des outils populaires comme Evernote, Calendly et Slack

Prix de ProofHub

Proofhub propose deux options de tarification :

Essentiel : (45 $/mois) :

: (45 $/mois) : Contrôle ultime : (89$/mois)

Les évaluations des clients de ProofHub

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (40+ avis)

4. Zone de travail

Les abonnés d'une Zone de travail projet

Workzone est une alternative à Trello avec des fonctionnalités de gestion de projet simples et une interface conviviale. Comme Zenkit, c'est aussi l'un des meilleurs outils de gestion de projet collaboration en temps réel et permettra à votre équipe de travailler ensemble de manière efficace.

Malheureusement, il s'agit d'une zone interdite pour les startups et les petites entreprises car l'application n'offre pas de plan d'essai gratuit.

Caractéristiques principales de Workzone

Ajouter des commentaires aux tâches pour s'assurer qu'aucune modification n'a été oubliée

Rapports sur la charge de travail qui vous aidentgérer les capacités et les ressources de l'équipe* Notifications puissantes par courrier électronique

Visualisation des calendriers de projets avec des diagrammes de Gantt

Les pros de Workzone

Listes de tâches pour vous aider à organiser vos tâches quotidiennes et à gérer vos projets

Suivi du temps pour vous aider à gérer le temps passé sur les tâches

Enregistrez n'importe quel projet en tant que modèle et réutilisez-le pour accélérer les tâches

Workzone contre

Impossible d'assigner des commentaires

Vues limitées du projet (pas de boîte ou de carte mentale)

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Workzone

Workzone propose deux plans tarifaires :

Compte d'équipe : 24 $ par mois et par utilisateur

: 24 $ par mois et par utilisateur **Compte professionnel : 34 $ par mois et par utilisateur

Evaluation des clients de Workzone

G2: 4.3/5 (45+ commentaires)

4.3/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

5. Podio

Le tableau de bord principal sur Podio Podio est une alternative simple à Trello qui vous offre des tonnes d'extensions puissantes pour gérer vos projets en toute simplicité. Grâce à sa puissante API, vous pouvez y ajouter vos propres intégrations comme n'importe quel autre outil open source.

Malheureusement, ce logiciel de gestion de projet n'offre que des fonctionnalités essentielles telles que des rapports, des tableaux de bord et des fonctions avancées de gestion de projet l'automatisation du flux de travail dans son plan premium.

Il faut donc essentiellement souscrire à l'offre premium.

Caractéristiques principales de Podio

Compléments tels que le partage de fichiers et les applications de messagerie

Calendrier intégré

Messagerie instantanée intégrée

Programmation puissante de réunions

Les avantages de Podio

Le logiciel dispose de fonctions de reporting en temps réel

Stockez, accédez et partagez le contenu à l'aide de Google Drive et de la base de données de Podio Dropbox * Créez de nouvelles tâches, joignez des fichiers et recevez des rappels depuis votre téléphone en quelques secondes

Les inconvénients de Podio

Pas de diagramme de Gantt intégré (uniquement disponible via une extension)

Le plan gratuit limité manque de flux de travail automatisés, de synchronisation des contacts et de fonctions de gestion des utilisateurs

Il n'est pas possible d'assigner des commentaires comme tâches

Prix de Podio

Podio propose quatre plans tarifaires :

Gratuit

Plan de base : 9 $ par mois et par utilisateur

: 9 $ par mois et par utilisateur Plan Plus : 14 $ par mois et par utilisateur

: 14 $ par mois et par utilisateur Plan Premium : 24 $ par mois par utilisateur

Notes des clients de Podio

G2: 4.1/5 (300+ avis)

4.1/5 (300+ avis) Capterra : 4.3/5 (200+ commentaires)

6. Wrike

Exemple de Wrike Vue d'accueil Wrike est une autre bonne option si vous cherchez des alternatives à Trello. Comme Jira, il dispose de puissantes fonctionnalités d'entreprise pour vous aider à gérer toutes vos tâches.

C'est également l'une des meilleures alternatives gratuites à Trello en raison de sa puissante variante de base. Malheureusement, bien qu'elle dispose d'un plan de base robuste, l'application est difficile à naviguer, en particulier pour les débutants.

pour en savoir plus sur l'utilisation de Trello

il s'agit d'une application de gestion de l'information et de la communication (GED) https://clickup.com/fr-FR/blog/20404/gestion-de-projet-wrike/ Wrike pour la gestion de projet* /%href/_

.

Caractéristiques principales de Wrike

Peut s'intégrer à des applications comme Zapier,Githubet Gmail

Rapports détaillés pour des mises à jour en temps réel

Fil d'information sur le projet pour les mises à jour de l'équipe

Priorités des tâches pour que les équipes accomplissent les tâches dans le bon ordre

Les avantages de Wrike

L'application peut être intégrée à plus de 400 applications différentesApplications SaaS avec le module complémentaire Wrike Integrate

Suivez le temps passé sur les tâches et les projets grâce à l'outil de suivi du temps intégré

L'outil de gestion peut évoluer avec votre équipe

Les inconvénients de Wrike

Pas de fonction de prise de notes indépendante

Le plan gratuit n'offre que des intégrations de base comme Google Drive et MSFT Office 365

Pas d'intégration de chat pour une communication rapide

Prix de Wrike

Wrike propose trois plans :

Gratuit

**Variante professionnelle 9,80 $ par mois et par utilisateur

**Variante Business : 24,80 $ par mois et par utilisateur

Les évaluations des clients de Wrike

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.2/5 (1,600+ reviews)

découvrez le site de Wrike

les informations sur l'état d'avancement du projet sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante https://clickup.com/fr-FR/blog/1798/wrike-alternatives/ les alternatives à Wrike /%href/

dans notre rapport comparatif actualisé, vous trouverez des informations sur les alternatives à Wrike*

7. MeisterTask

MeisterTask Vue du conseil d'administration

MeisterTask est l'une des alternatives gratuites à Trello avec de puissants tableaux Kanban. Chaque tableau est doté d'une interface drag and drop personnalisable qui en fait un excellent outil de travail gestion de projet agile outil.

Vous ne pouvez assigner une tâche qu'à un seul utilisateur, car la plateforme estime que l'assignation de plusieurs tâches risque de compliquer les choses et que les équipes ne parviendront pas à faire le travail. mais que se passe-t-il si la tâche nécessite que tout le monde soit sur le pont ?

Pas de chance. 🤷‍♂️

Caractéristiques principales de MeisterTask

Chaque tableau dispose d'un flux d'activité pour la collaboration de l'équipe

Tableaux de projet personnalisables avec mises à jour en temps réel

Bloc-notes intégré pour noter les idées et les notes importantes

Marquez vos coéquipiers dans les commentaires pour que tout le monde soit informé

Les pros de MeisterTask

Interface utilisateur drag-and-drop simple et facile à utiliser

Utilisez un modèle de tâches récurrentes pour automatiser les tâches répétitives

Nombreuses intégrations avec comme Slack microsoft Teams, Outlook, etc

MeisterTask cons

L'application mobile n'est pas aussi puissante que l'application de bureau (notifications retardées)

Le plan gratuit est limité, et vous ne bénéficiez pas de toutes les intégrations ou des tâches récurrentes

Il n'y a pas de fonction dédiée aux priorités des tâches, vous devez donc définir des priorités à l'aide de balises

Prix de MeisterTask

MeisterTask propose trois options de tarification :

Plan gratuit

Plan Pro : 4,19 $ par mois et par utilisateur

: 4,19 $ par mois et par utilisateur Plan d'affaires : 10,39 $ par mois par utilisateur

MeisterTask évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (900+ avis)

8. Airtable

Exemple de tableau Kanban Table d'air Vue du tableau Kanban Table d'air est une base de données et logiciel de tableur . L'application se veut une version plus conviviale de Google Sheets et de MS Excel combinés. Malheureusement, si vous souhaitez bénéficier des fonctionnalités essentielles de gestion des tâches, telles que le suivi du temps et les diagrammes de Gantt, vous devez passer à l'offre Pro (20 $/mois).

Consultez notre comparatif complet sur le site Web de l'Oréal *Monday vs Airtable * *_Href/ * ** .

Cet outil de gestion des tâches sera-t-il encore sur la table une fois que nous aurons vérifié ce qu'il peut faire ?

C'est ce que nous allons découvrir :

Caractéristiques principales d'Airtable

Plusieurs vues de projet comme la vue calendrier, la vue grille, la vue formulaire, la vue galerie, et plus encore

Collaborez sur des données partagées avec d'autres équipes Airtable

Créez vos propres rapports d'avancement de projet avec une interface sans code

Créez vos propres automatisations pour accélérer les processus de projet

Les pros d'Airtable

Planifiez les tâches à l'aide du diagramme de Gantt

Suivez vos progrès grâce à un tableau Kanban simple à glisser-déposer

S'intègre à des outils populaires tels que GSuite, Slack, Facebook et Twitter

Les inconvénients d'Airtable

Courbe d'apprentissage abrupte en raison des nombreuses fonctionnalités et du processus d'intégration difficile

Pas aussi intuitif que MS Excel ou Google Sheets

Les applications mobiles ne sont pas aussi performantes ou n'ont pas les mêmes fonctionnalités que la version complète

Prix d'Airtable

Airtable propose quatre plans tarifaires :

Gratuit

Plus : 10 $ par mois et par siège

: 10 $ par mois et par siège Pro : 20 $ par mois et par siège

: 20 $ par mois et par siège Entreprise : Contacter pour plus de détails

Évaluation des clients de Airtable

G2: 4.6/5 (900+ commentaires)

4.6/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1 000+ avis)

Check out our Airtable alternatives guide!

9. Basecamp

Différentes vues disponibles dans Camp de baseCamp de base est une alternative à Trello pour le développement de projets en ligne. Il est une boîte à outils tout-en-un pour la collaboration et le travail à distance qui aide les équipes à rester organisées dans leurs projets.

Basecamp possède des fonctions de gestion de projet qui améliorent la collaboration et permettent aux équipes de rester informées sans avoir à assister à des réunions.

Basecamp fonctionnalités key

Tableaux d'affichage pour conserver les conversations de l'équipe sur une seule page

Listes de tâches à accomplir pour tous les travaux que l'équipe doit réaliser

Planification de projets et attribution de dates et d'heures pour chaque projet

Partage de documents et stockage de fichiers, y compris les images et les feuilles de calcul

Chat de groupe en temps réel pour poser des questions et obtenir des réponses rapides

Contrôles automatiques au lieu de réunions d'avancement

La fonction "Hill charts" montre l'état d'avancement du projet

Les pings vous permettent de discuter directement avec vos collègues

Envoi d'e-mails sur Basecamp

Recherche puissante d'images, de fichiers et d'histoires Ping

Basecamp pros

Travail organisé selon vos attentes

Répartissez votre travail dans des projets distincts pour en faciliter la gestion

Chaque projet contient les outils nécessaires aux équipes

Efficacité accrue car l'application vous permet d'assigner des tâches facilement

L'intégration des équipes est facilitée, ce qui élimine les problèmes d'intégration

Les notifications centralisées minimisent les interruptions

Plus de temps libre pour se concentrer sur d'autres tâches, ce qui augmente la productivité et l'efficacité

Basecamp cons

Impossible d'ajouter des tâches avec des attributs lors de la création de sous-groupes

Il n'y a pas de tableau de bord détaillé pour gérer plusieurs projets

Pas de suivi des dépendances et chargement lent

Basecamp pricing

Il n'y a que deux plans à choisir :

Personnel : gratuit

: gratuit Entreprise : 99 $ par mois (nombre d'utilisateurs illimité)

Basecamp cévaluations des clients

G2: 4.7/5 (5 019 commentaires)

4.7/5 (5 019 commentaires) Capterra : 4.3/5 (13 584 commentaires)

10. Jira

La vue de Jira Vue du conseil d'administration

Une autre alternative à Trello est Jira qui appartient également à la société mère Atlassian. Jira est un outil expérimenté et précieux pour les équipes de développement agile et les développeurs de produits, qui va beaucoup plus loin que Trello dans la gestion des tâches.

Cet outil basé sur le cloud et sur un abonnement aide les équipes à se coordonner efficacement et à travailler pour atteindre un objectif commun. Compare Jira Vs Trello */%href/_* * !

Jira key features

Scrum boards pour simplifier les tâches complexes

Extensions de flux de travail

Gestion des tests

Excellentes intégrations de produits

Notification en temps réel

Modèles de problèmes

Suivi du temps avec indication des couleurs

Communication et planification de l'équipe

Rapports et perspectives

Modèles de suivi de projet

Jira pros

Hautement évolutif et facile à personnaliser au fur et à mesure de votre croissance

Offre une flexibilité de projet

Les flux de travail personnalisables augmentent l'efficacité

Idéal pour la gestion des problèmes

Jira cons

Le logiciel peut être cher

Fonctions de collaboration limitées

N'est pas le plus convivial et peut être difficile à configurer

Il peut être lent et les temps de chargement des requêtes sont longs

Jira pricing

Cet outil propose trois plans tarifaires :

Plan gratuit

Plan standard : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Plan Premium : 14 $ par mois par utilisateur

Jira cévaluations des clients

G2: 4.2/5 (4,743 reviews)

4.2/5 (4,743 reviews) Capterra: 4.4/5 (12,096 reviews)

Check out these Jira alternatives !

11. Lundi.com

Exemple de Lundi Vue Kanban Lundi est l'une des meilleures alternatives à Trello, permettant aux utilisateurs de créer des outils pour gérer leurs tâches en temps réel. Il offre aux équipes un moyen simplifié de gérer leurs projets et de créer un environnement de travail plus transparent et plus efficace travail collaboratif culture.

Lorsque les équipes sont transparentes, elles sont souvent motivées, ce qui accroît leur motivation la confiance des employés l'engagement et la réussite à long terme. C'est ce qui fait de Monday un outil précieux de gestion de projet.

Caractéristiques clés de Monday

Suivi du temps du projet

Répartition du travail d'équipe

Tableaux de bord avec des informations précieuses

Intégration d'outils externes pour rationaliser le flux de travail

Planification et suivi des tâches

Gestion des ressources pour optimiser les ressources

Fonctions de planification des tâches prises en charge

Fonctionnalités de collaboration d'équipe

Gestion des documents prise en charge

Suivi et gestion du budget et des dépenses

Lundi pros

Hautement personnalisable et contrôlable

Intuitif et facile à utiliser, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Les équipes communiquent de manière transparente

Lundi cons

Pas de bouton de téléchargement ou d'exportation

L'intégration avec l'inventaire du magasin peut être confuse

Il n'est pas toujours facile d'afficher certains fichiers aimés de Google Drive

Lundi pricing

Monday propose quatre plans tarifaires :

Plan gratuit

**Plan de base 8 $ par mois et par utilisateur

Plan standard : 10 $ par mois par utilisateur

: 10 $ par mois par utilisateur Plan Pro : 16 $ par mois par utilisateur

Lundi cévaluations des clients

G2: 4.7/5 (5,443 reviews)

4.7/5 (5,443 reviews) Capterra: 4.6/5 (2,539 commentaires)

Check out these* Monday.com alternatives *_href/* href/ * !

12. Microsoft Project

Projet Microsoft Vue de la ligne de temps

Si vous cherchez un outil qui permette aux équipes de garder le contrôle sur la gestion des projets, Microsoft Project pourrait vous convenir. Il s'agit d'un excellent outil doté de fonctions flexibles intégrées pour tout type de projet.

Microsoft Project est fiable et doté d'une interface intuitive qui permet aux équipes de passer d'un tableau à une grille et aux utilisateurs de suivre l'évolution du projet.

Microsoft Project fonctionnalités key

Activités de planification et de prévision de projet

Fonctionnalités de reporting

Présentation efficace des données

Collaboration et travail d'équipe

Vue de la chronologie

Gestion et analyse du budget

Gestion de portefeuille

Gestion de la demande

Microsoft Project pros

L'outil fait de la gestion de projet une expérience transparente

Aide les équipes à réaliser les projets dans les délais prévus

Réduit la charge des projets, permettant à l'équipe de se concentrer sur d'autres tâches

L'outil fonctionne parfaitement avec Microsoft teams, Power BI et Skype

Support client de qualité et ponctuel

Hautement évolutif pour répondre aux besoins des utilisateurs

Offre une flexibilité de projet pour la gestion financière et la cartographie

Microsoft Project cons

Nécessite une formation et peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

Il peut être coûteux, en particulier pour les petites entreprises

Microsoft Project pricing (en anglais)

Microsoft propose quatre plans payants différents pour Microsoft 365 :

Personnel : 6,99 $ par mois et par utilisateur

: 6,99 $ par mois et par utilisateur Famille : 9,99 $ par mois par utilisateur

: 9,99 $ par mois par utilisateur Business Basic : 6 $ par mois par utilisateur

: 6 $ par mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $ par mois et par utilisateur

Microsoft Project cévaluations des clients

G2: 4.0/5 (1,581 reviews)

4.0/5 (1,581 reviews) Capterra: 4.4/5 (1,364 reviews)

Check out these Microsoft Project alternatives !

13. Microsoft Planner

Microsoft Planner Vue du conseil d'administration

Une autre alternative à Trello est Microsoft Planner, qui est inclus dans la suite Office 365. Cet outil aide les équipes à rassembler les éléments du projet et à créer des plans de projet pour les guider du début à la fin du projet.

Son interface utilise des cartes de tâches dans une vue de tableau Kanban, un peu comme Trello. Le logiciel aide les équipes à rester organisées et collaboratives lorsqu'elles traitent des tâches.

Microsoft Planner key features

La gestion collaborative des tâches permet aux membres de l'équipe de commenter et de joindre des fichiers

Planification de la révision pour permettre aux utilisateurs de visualiser les tâches du projet sur un calendrier

Attribuer des tâches à plusieurs membres de l'équipe en même temps

Importer Microsoft Planner dans Outlook pour faciliter la gestion des tâchesgestion du temps et la planification

Filtrer les groupes et les tâches en fonction de l'échéance pour voir l'état d'avancement du projet

Notifications par courriel pour tenir les utilisateurs au courant des tâches et des échéances du projet

Microsoft Planner pros

Une interface utilisateur facile à utiliser

Embarquement facile de l'équipe

Les équipes ont accès à toutes les informations nécessaires sur le projet

Voir toutes les tâches de l'équipe, gérer les projets et rester informé de l'avancement

Générer des rapports de projet en toute transparence

Microsoft Planner cons

Les équipes ne peuvent pas définir de tâches récurrentes

Il est impossible de définir des jalons

Il n'y a pas de fonction de gestion des risques

Pas de notifications dans l'application

Microsoft Planner pricing (en anglais)

Le prix est le même que celui de la fonction Projet (voir ci-dessus).

Microsoft Planner cévaluations des clients

G2: 4.2/5 (134 avis)

4.2/5 (134 avis) Capterra: 3.9/5 (85 commentaires)

Check out these Microsoft Planner alternatives_* !

14. KanbanFlow

KanbanFlow's Vue du conseil d'administration

KanbanFlow est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui donne aux utilisateurs une excellente vue d'ensemble de leurs tâches. Le chef de projet peut voir ce que fait chaque membre de l'équipe, y compris les tâches achevées et le travail à venir.

La communication entre les équipes s'en trouve renforcée, ce qui permet d'accroître la productivité.

KanbanFlow key features

Attachement de fichiers et de documents

Filtre et recherche

Support mobile

Suivi et ajout de sous-tâches

Collaboration

Panneaux de copie

Importation et exportation de données

Intégrations transparentes

Suivi du temps

Plans d'eau

KanbanFlow pros

Facilité de filtrage et de recherche des informations

Ajout transparent de tâches à partir de courriels et de tableaux d'affichage

Interface rapide, facile à utiliser et intuitive

Copie du tableau avec ou sans tâches

Utilisation de filtres et de regroupements pour personnaliser les rapports

KanbanFlow cons

Stocké ou fonctionnant uniquement dans le nuage

Les équipes ne peuvent pas utiliser d'autres couleurs pour personnaliser les tâches

Possibilité limitée d'intégration avec d'autres logiciels lors de l'utilisation de la version gratuite

KanbanFlow pricing

KanbanFlow propose deux plans tarifaires :

Gratuit

Premium : 5 $ par mois et par utilisateur

KanbanFlow cévaluations des clients

G2 : 4.1/5 (24 commentaires)

: 4.1/5 (24 commentaires) Capterra: 4.5/5 (58 commentaires)

15. Sortd

Trié boîte de réception partagée Vue de type Kanban

Pour un outil qui offre une expérience exceptionnelle aux clients, pensez à Sortd. Il s'agit d'un outil tout-en-un adapté au service d'assistance, aux équipes Gmail et au gestionnaire de tâches.

Les utilisateurs peuvent glisser et déposer des courriels dans le pipeline de vente et les transformer en une liste organisée, ce qui permet d'accroître la productivité et l'efficacité.

Sortd fonctionnalités key

Intégration transparente avec Gmail

Les équipes gèrent les e-mails, les tâches et les contrats de manière centralisée

Les contrats de vente sont synchronisés avec le courrier électronique de l'utilisateur

Capacités de collaboration et de communication améliorées

Rappels de suivi et notes par courriel

Sortd pros

Aide les équipes à transformer les courriels en gestion de tâches de manière transparente

Fonctionnalité efficace pour votre boîte de réception Gmail

Interface conviviale

Sortd cons

Support client très lent avec une réponse lente aux problèmes

L'exécution rend le logiciel trop chargé, surchargé et lent

Sortd prix

Vous avez le choix entre trois plans tarifaires :

Débutant: Gratuit

Gratuit Essentials: $8 par mois et par utilisateur

$8 par mois et par utilisateur Entreprise: 12 $ par mois et par utilisateur

Sortd cévaluations des clients

G2: 4.4 /5 (19 commentaires)

4.4 /5 (19 commentaires) Capterra: 4.7 /5 (17 commentaires)

16. Pipefy

Pipefy Vue du conseil d'administration

Un autre outil à considérer dans cette liste est Pipefy. Il optimise les processus d'entreprise et aide les équipes à se concentrer sur les tâches importantes. L'automatisation intelligente évite les tâches répétitives, ce qui permet à l'équipe de garder une longueur d'avance et de terminer ses tâches à temps.

Cet outil aide également les équipes à contrôler leur travail en un lieu central. Cela permet de rationaliser les processus, de renforcer l'agilité et d'améliorer l'efficacité. Chaque membre de l'équipe peut automatiser les flux de travail et de gérer les processus sans aucune compétence en matière de codage.

Consultez ces Outils de codage de l'IA !

Pipefy key features

Contrôle administratif

Messagerie électronique

Application mobile

Sous-tâche de suivi

Récupération de données

authentification à 2 facteurs

Suivi des délais et des accords de niveau de service

Migration des données

Alertes

Vue du calendrier

Pipefy pros

Assistance à l'intégration

Déploiement facile

Hautement personnalisable

Plusieurs modèles de flux de travail prédéfinis pour une personnalisation aisée

Modèles pour l'organisation du projet

Suivi de tous les processus dans chaque phase

Pipefy cons

Il n'est pas toujours facile de voir et de consulter les commentaires sur les cartes

Pas de démo gratuite avant l'achat

Pas de vidéos ou d'images de démonstration pour les débutants

Pipefy pricing

Les utilisateurs ont le choix entre quatre options de tarification :

Débutant : Gratuit

: Gratuit Entreprise : 24 $ par mois et par utilisateur

: 24 $ par mois et par utilisateur Entreprise : Contacter pour plus de détails

: Contacter pour plus de détails illimité : Contacter pour plus de détails

Pipefy cévaluations des clients

G2: 4.6/5 (186 commentaires)

4.6/5 (186 commentaires) Capterra: 4.7/5 (275 commentaires)

17. Taiga

Exemple d'une Taïga Vue de la planche

Taïga est un outil de gestion de projet adapté aux chefs de projet, aux développeurs et aux concepteurs agiles. Il possède de riches fonctionnalités qui simplifient le travail et le rendent agréable pour l'équipe.

La version auto-hébergée de Taïga rend les projets publics, tandis que la version payante les rend privés. Il s'agit d'un logiciel sur site et outil basé sur le web qui soutient les équipes dans les cadres Scrum et Kanban.

Taiga key features

Intégration et migration

Hautement personnalisable

Tableaux de bord et capacités de reporting

Suivi des bogues

Suivi du temps

Gestion des tâches

Tableaux Kanban

Collaboration de projet

Gestion sociale

Interface de programme d'application

Scrum

Taiga pros

Interface utilisateur simple

Il vous aide à organiser les tâches

Permet aux équipes de communiquer efficacement

Définir, aligner et prioriser les livrables

Rester sur la bonne voie dans le cadre des projets

Hautement évolutif

Taiga cons

L'interface n'est pas sujette aux erreurs

Un peu lent avec les erreurs de page

Certains pensent que le coût est un peu élevé pour ce que vous obtenez

Taiga pricing

Taïga propose trois plans tarifaires :

Basic : Gratuit

: Gratuit Premium : 5 $ par mois et par utilisateur

: 5 $ par mois et par utilisateur Sur site : Contactez-nous pour plus de détails (Taïga gère le logiciel pour vous)

Taiga cévaluations des clients

G2: 4.4/5 (72 commentaires)

4.4/5 (72 commentaires) Capterra : 4.4/5 (82 commentaires)

18. Travail d'équipe

Le tableau de bord de Teamwork Board View pour une équipe de marketing de contenu Travail d'équipe est l'outil ultime de service à la clientèle et la plateforme de gestion de projets d'agence. Il permet aux équipes de visualiser toutes les tâches en un seul endroit et aide les chefs d'équipe à mieux gérer les charges de travail, les projets et les clients.

Teamwork gère des projets complexes par le biais de tableaux de bord, tout en simplifiant le suivi. Les fonctions de facturation de Teamwork en font un outil indispensable pour les équipes qui souhaitent gérer les tableaux de bord tout en gardant une trace des dépenses des clients.

Teamwork fonctionnalités key

Intégration avec les outils existants

Suivi des activités

Méthodologies agiles

Gestion du budget

Contrôle d'accès et permissions

Gestion de la capacité

Tableau de bord des activités

Rapports ad hoc

Alertes et notifications

API

Tableau de bord des activités

Facturation

Travail en équipe pros

Augmentation de la rentabilité et de la croissance de l'entreprise

La collaboration renforce le travail d'équipe entre les équipes et les clients

Elle permet d'économiser du temps et de l'argent à long terme

Elle aide les équipes à planifier efficacement et à rester productives

Travail en équipe cons

L'interface peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs

La plateforme peut prendre du temps pour mettre à jour les champs du projet lors de l'attribution des tâches

Ne se souvient pas des événements futurs qui ont été créés

Travail d'équipe pricing

Teamwork propose quatre plans tarifaires pour s'adapter au mieux à votre budget :

Gratuit pour toujours

Deliver : $10

: $10 Croissance : $18

: $18 Échelle : Contactez Teamwork pour plus de détails

Travail en équipe cévaluation des clients

G2: 4.4/5 (996 commentaires)

4.4/5 (996 commentaires) Capterra: 4.5/5 (720 commentaires)

Check out these Teamwork alternatives !

19. Plan de produit

Plan du produit Feuille de route Voir l'exemple

Le logiciel Product Plan permet au chef de projet d'élaborer et de partager des feuilles de route et de passer d'une liste à l'autre, d'un tableau à l'autre et d'un calendrier à l'autre d'un simple clic. Les chefs de projet peuvent utiliser l'outil pour partager des stratégies au sein de l'organisation et transférer des feuilles de route illimitées aux utilisateurs.

L'outil est disponible en deux versions, toutes deux dotées de fonctionnalités permettant l'intégration avec Jira afin de maintenir la synchronisation au sein de l'équipe.

Plan de produit fonctionnalités key

Nombre illimité de spectateurs

Collaboration facile

Mises en page personnalisables

Intégrations de base

Construire et éditer rapidement des feuilles de route visuelles

Nombre illimité de comptes de visualisation gratuits

Liens privés

Commentaires et mentions

Accès à l'API Rest

Possibilités d'exportation multiples

Intégration MS Teams

Mesures d'activité

Plan de produit pros

Les équipes bénéficient d'une grande visibilité sur la feuille de route

Les équipes peuvent suivre et saisir les opportunités futures de manière transparente

Les utilisateurs accèdent aux technologies pour gérer les discussions stratégiques et prioriser les tâches

Plan de produit cons

La fonctionnalité d'édition peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

Impossible de déplacer les barres entre les voies du projet sans glisser-déposer

Plan de produit pricing

ProductPlan propose trois plans tarifaires :

Plan de base : 39 $ par mois par éditeur

: 39 $ par mois par éditeur Plan professionnel : 69 $ par mois par éditeur

: 69 $ par mois par éditeur Entreprise : Contacter pour plus de détails

Plan produit cévaluations des clients

G2: 4.4/5 (141 commentaires)

4.4/5 (141 commentaires) Capterra: 4.4/5 (53 avis)

20. Hive

Ruche Vue de l'état d'avancement d'un conseil de marketing de contenu

Une autre solution hébergée dans le nuage est Hive, un autre outil de gestion de projet hébergé dans le nuage qui est idéal pour les équipes de toutes tailles. Les chefs de projet peuvent créer et organiser des tâches pour l'équipe en utilisant des étiquettes, des pièces jointes et des échéances. Les équipes peuvent automatiser les processus de flux de travail dans un environnement de travail dynamique, ce qui leur laisse plus de temps pour se concentrer sur d'autres tâches productives.

Hive key features

Vues de projet flexibles

Fonction de messagerie instantanée

Modèles d'action

Invitation d'utilisateurs externes

Suivi du temps

Envoi et réception d'e-mails via Gmail ou Outlook

Hive pros

Planifiez facilement avec des tableaux Kanban, des calendriers, des tableaux et des diagrammes de Gantt

Suivi efficace de votre équipe sur des projets spécifiques

Les flux de travail automatisés augmentent la productivité

Gain de temps

Hive cons

Ne permet pas de suivre vos objectifs

Peut être coûteux

Vues limitées des projets

Pas d'édition de texte riche

Hive pricing

Les clients peuvent choisir entre trois plans tarifaires :

Solo : Gratuit

: Gratuit Équipes : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Entreprise : Contacter pour plus de détails

Hive évaluations des clients

G2: 4.6/5 (371 commentaires)

4.6/5 (371 commentaires) Capterra:4.5/5 (160 commentaires)

Pourquoi devriez-vous chercher une alternative à Trello ?

Si vous cherchez des alternatives à Trello, vous savez probablement déjà pourquoi vous en avez besoin. Après tout, tout le monde a besoin d'un nouveau jeu de cartes de temps en temps.

Trello est à la traîne d'autres outils de gestion de projet comme son interface trop simple, son plan gratuit limité, et son nombre limité d'utilisateurs de gestion d'équipe . Et comme vous venez de le découvrir, de nombreuses options sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques !

Examinons les principales préoccupations liées à Trello et ce qu'il faut rechercher ailleurs :

Interface trop simple

L'interface de Trello et le tableau Kanban de Trello

L'interface Kanban de base de Trello est l'une de ses plus grandes cartes de visite, d'autant plus que Tableaux Kanban sont parfaits pour les équipes agiles qui ont besoin de flexibilité. Bien que l'application ne se limite pas à une vue Kanban, elle s'appuie toujours fortement sur le style de gestion de projet Kanban.

Si vous utilisez la version gratuite, nous avons une idée de la raison pour laquelle vous êtes ici. Trello propose six vues : Calendrier, Ligne du temps, Tableau de bord, Carte, Tableau et Vue du tableau. Cependant, certaines limitations vous permettent d'approfondir des aspects spécifiques de la gestion de projet exigences du projet ou des stratégies d'optimisation du flux de travail. Malheureusement, cela signifie que vos données sont également limitées.

Nous savons que les équipes font des différences entre leurs membres et que certaines personnes préfèrent travailler avec des présentations différentes. L'absence de vue Liste limite la flexibilité de l'outil de gestion de projet.

Plan gratuit limité

Trello offre un plan gratuit, mais il est très limité. Et qu'entendons-nous exactement par plan limité ?

Pour commencer, vous n'avez pas accès au calendrier, à la chronologie, à la carte, au tableau ou au tableau de bord dans le plan gratuit. Malheureusement, vous n'avez que le tableau Kanban dans la version gratuite pour gérer les projets.

La vue calendrier de Trello n'est pas incluse dans son offre gratuite

Le problème, c'est que les différents services de votre entreprise préféreront des présentations différentes. Par exemple, votre équipe de marketing peut préférer un Tableau Kanban pour gestion des tâches, mais votre équipe de développement logiciel peut ne pas être ravie et avoir besoin d'une solution de Vue du diagramme de Gantt .

Que devez-vous rechercher dans une alternative à Trello ? Optez pour un outil Kanban offrant un plan gratuit puissant avec des vues multiples.

Capacités limitées de gestion d'équipe

Un autre problème de la méthodologie Kanban de Trello est qu'elle rend la gestion d'équipe difficile gestion d'équipe difficile.

Tout d'abord, il n'est pas possible d'ajouter plusieurs destinataires à une tâche. Cela limite considérablement la possibilité pour les chefs de projet de travailler avec plusieurs équipes ou au sein de départements plus importants.

C'est un véritable casse-tête.

Deuxièmement, les responsables et les chefs d'équipe ne peuvent pas se faire une idée de la charge de travail. Par exemple, un membre de votre équipe est-il sous-utilisé alors qu'un autre s'efforce de respecter les délais ?

Avec Trello, il est difficile de le savoir. Heureusement, vous pouvez ajouter des liens vers un autre tableau, mais les utilisateurs de Trello ne peuvent pas consulter plusieurs tableaux à la fois. Au lieu de cela, ils doivent parcourir chaque tableau individuellement.

Votre logiciel de gestion de projet doit permettre de faire le point instantanément sur ce sur quoi tout le monde travaille et vous permettre de réaffecter ou de redistribuer le travail en un clin d'œil. Des fonctionnalités telles que les aperçus de projets et les les assignations multiples permettent à vos chefs de projet de distribuer et de contrôler efficacement le travail du projet.

Trouver une meilleure alternative à Trello pour votre équipe

Si vous êtes coincé dans les tableaux Trello toute la journée et que vous ne voyez pas votre productivité s'améliorer, il est peut-être temps de changer ! Notre liste des 20 meilleures alternatives à Trello devrait vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre équipe.

Mais si vous ne savez toujours pas quel outil utiliser, laissez-nous vous expliquer pourquoi ClickUp est une option si populaire pour les logiciels de gestion de projet. Contactez notre équipe ou s'inscrire GRATUITEMENT (sérieusement, zilch, zero, nada) et prenez le siège du conducteur pour voir pourquoi vous obtenez tellement plus avec ClickUp.