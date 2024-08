Top 12 Microsoft Planner Alternatives & Concurrents (Fonctionnalités, Prix)

Si vous êtes chef de projet, vous savez que la gestion de projet nécessite BEAUCOUP de planification.

Qu'il s'agisse de planifier des livrables, des sprints ou des allocations, vous devez tenir compte de nombreux facteurs.

C'est là qu'intervient un outil comme Microsoft Planner.

Après tout, il y a "planificateur" dans son nom, n'est-ce pas ? 🤔

Et bien que Planificateur Microsoft est un outil de gestion des tâches décent, mais il nécessite des intégrations avec d'autres applications Microsoft pour être pleinement fonctionnel.

Si vous en avez assez de devoir faire des pieds et des mains pour gérer des projets avec succès, nous avons la solution pour vous #l'alternative gratuite n°1 vous attend.

Dans cette revue de Microsoft Planner, nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir sur MS Planner pour vous aider à décider si c'est un bon choix pour vous. Nous vous donnerons également 12 fantastiques alternatives à Microsoft Planner à prendre en compte pour répondre aux besoins de votre équipe et de votre projet.

la planification, c'est parti !

Qu'est-ce que Microsoft Planner ?

Microsoft Planner est une application disponible dans le groupe Office 365, y compris Microsoft Word, Microsoft Whiteboard , Outlook, Formulaires Microsoft et plus encore.

Il s'agit d'un simple système de logiciel de gestion de projet qui vous aide à organiser et à planifier les activités de votre projet.

Si vous sentez que vous avez besoin de canaliser votre Dr si vous souhaitez élaborer un plan de gestion de projet et assigner des tâches à votre équipe, cette application Office vous facilitera la tâche.

Microsoft Planner est-il gratuit ?

Toute personne ayant souscrit à l'un de ces plans Office 365 a accès à l'application Microsoft Planner gratuitement :

Plans d'entreprise Office (E1, E3, E5)

Plans d'éducation Office

Office business essentials

Office business premium

Si vous avez souscrit à l'un de ces plans, l'application Microsoft Planner s'affichera dans la section Office app de votre tableau de bord.

Toutefois, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, vous devrez payer pour certains plug-ins Microsoft Planner tels que les outils de reporting, les estimations de cartes, les diagrammes de Gantt, etc.

Caractéristiques de Microsoft Planner

Voici un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités qui font de Microsoft Planner un complément intéressant à la suite MS Office :

A. Tableau Kanban interface

La première chose qui frappe dans l'application MS Planner est son interface.

Si vous êtes familier avec la gestion de projet kanban avec MS Planner, vous vous sentirez comme chez vous grâce à l'interface kanban facile à utiliser et à la portée de tous.

**Vous vous demandez quelle est la différence entre Azure Boards et Planner ?

L'application MS Azure Boards est adaptée pour les équipes scrum qui doivent gérer des projets complexes, alors que Planner est plus adapté à la gestion de tâches simples.

qu'est-ce qui rend un projet complexe ?

Un projet qui traite de plusieurs assignés, de plusieurs livrables, de plusieurs parties prenantes et d'un calendrier rigide est généralement assez complexe.

Azure offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que les @mentions, une intégration GitHub, et les développeurs peuvent utiliser l'open source sur Azure.

Revenons à MS Planner.

Dans Planner, chaque projet est stocké sous la forme d'une carte à laquelle vous pouvez accéder à partir de votre tableau de bord. Vous pouvez déplacer les éléments et les modifier facilement.

Cette fonctionnalité rend l'application adaptée à une équipe à la recherche d'un outil de base pour la gestion des projets logiciel de gestion des tâches . Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable pour l'utiliser (les débutants se débrouilleront très bien !) 😅

En outre, il est très facile d'ajouter des projets à votre tableau de bord dans MS Planner. Il suffit de cliquer sur " Nouveau plan " et vous aurez un nouvel espace de projet configuré en un rien de temps.

**Vous ne vous sentez pas capable de travailler avec l'interface Kanban de MS Planner ?

Check out the meilleurs logiciels kanban you could use instead.

B. Groupes

Une fois que vous avez créé un plan de travail avec l'application Planner, vous pouvez facilement ajouter des membres de l'équipe à l'espace en tapant les trois premières lettres de leur nom. L'application Planificateur vous donnera leurs coordonnées.

Si vous essayez d'ajouter quelqu'un qui ne figure pas dans la liste, vous pouvez ajouter son adresse électronique professionnelle.

Vous pouvez maintenant l'ajouter à votre groupe de projet, où il pourra commencer à travailler sur les tâches du Planificateur. De plus, les membres de votre équipe recevront un e-mail de confirmation et pourront y accéder dans leur application de tâches Outlook.

C. Buckets

les Buckets sont des catégories dans MS Planner.

Vous pouvez les utiliser pour classer vos cartes et ajouter une couche d'organisation à votre tableau de bord. Par exemple, vous pouvez avoir un godet intitulé "Médias sociaux" dans lequel vous stockez vos tâches liées aux médias sociaux.

Vous pouvez également utiliser les seaux comme des statuts improvisés. Par exemple, vous pouvez avoir des godets intitulés "Premier projet", "Projet final" et "À publier"

Au fur et à mesure de l'avancement d'une tâche, vous pouvez glisser-déposer la carte dans le panier correspondant afin de tenir tout le monde informé de l'état d'avancement de la tâche.

Bien que l'utilisation de la fonction de classement de MS Planner ne fasse pas partie de notre bucket list, elle est satisfaisante pour la gestion de base d'un projet.

cette fonction n'est pas aussi puissante que la fonction de gestion de projet de MS Planner Statuts personnalisés de ClickUp . 👀

la collaboration d'une équipe n'est rien sans une section de commentaires active, n'est-ce pas ?

MS Planner vous offre une section commentaires au bas de chaque carte qui vous permet d'avoir des conversations avec votre équipe Microsoft.

Pour aider à réduire le nombre de notifications que vous recevez (parce que vous en recevrez beaucoup ), l'application ne vous informera pas des nouvelles conversations sur une tâche d'équipe, à moins que vous n'ayez déjà participé au fil de discussion.

Mais n'oubliez pas que même si vous n'envoyez qu'un seul commentaire, vous recevrez une notification pour chaque commentaire ultérieur sur ce fil de discussion.

vous feriez mieux de garder votre ordinateur portable avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous assurer que ces commentaires ne sont pas pour vous

E. Graphiques

vous voulez plutôt voir l'état de vos projets sous forme de tableau ?

MS Planner vous couvre.

Il vous offre une vue d'ensemble de tous vos projets et de leur état sous forme de diagramme à secteurs. Vous pouvez ainsi voir quelles tâches sont :

Non commencées

En cours

En retard

Terminées

Vous obtenez également une ventilation du nombre de tâches assignées à chacun des membres de votre équipe. Vous pouvez ainsi voir quels coéquipiers sont pleinement occupés et suivre l'évolution de la situation.

Bonus: Microsoft Whiteboard alternatives !

6 Principales limites de Microsoft Planner

Voici six raisons pour lesquelles vous devriez envisager des alternatives à Microsoft Planner :

1. Vous n'avez qu'une seule vue

Les cartes ne conviennent pas à tout le monde et tout le monde n'appréciera pas une interface Kanban basée sur des cartes.

Certains membres de l'équipe préfèrent organiser les activités de travail à l'aide d'une interface kanban liste de tâches tandis que d'autres souhaitent une vue du calendrier.

Malheureusement, MS Planner ne vous permet pas de travailler avec plusieurs vues. Votre équipe est forcée d'adapter son style à cet outil de gestion de projet spécifique.

C'est un moyen infaillible d'ennuyer les membres de votre équipe et de vous faire perdre du temps d'ennuyer les membres de votre équipe et de réduire leur productivité. mais rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes coincé avec une vue que vous devez être coincé avec MS Planner . 😉

⭐️Pro astuce: découvrez comment ClickUp surmonte cette limitation avec options de vues multiples .

2. Pas de calendrier de projet intégré ni de diagramme de Gantt

Les outils Kanban sont connus pour leur simplicité.

Ils sont tous basés sur des tableaux avec des cartes faciles à lire qui contiennent toutes les informations dont vous avez besoin en un coup d'œil.

MS Planner n'est pas différent. Bien sûr, il peut vous donner une bonne vue d'ensemble des tâches, mais c'est tout

Sans la capacité de gérer des projets complexes, vous feriez bien mieux d'opter pour une solution d'entreprise.

En utilisant MS Planner, vous renoncez à certaines fonctionnalités essentielles de gestion de projet, telles que les diagrammes de Gantt et le suivi du calendrier. Ces fonctions essentielles vous aident à suivre vos les dépendances du projet et veillez à ce que votre projet respecte les délais impartis.

sans eux, vous et votre équipe aurez beaucoup de mal à garder la notion du temps

⭐️Pro tip: découvrez comment ClickUp surmonte cette limitation avec Les diagrammes de Gantt.

3. Impossible de notifier les personnes individuellement

MS Planner tente de lutter contre les notifications inutiles en les limitant aux personnes qui contribuent à un fil de commentaires.

Mais ce n'est pas suffisant.

Il n'y a aucun moyen de notifier une tâche à quelqu'un en particulier sans envoyer une notification à tous les autres membres de l'équipe.

Vous vous dites peut-être : "Et alors ? Il ne s'agit que d'une seule notification !

Le problème, c'est que toutes ces notifications s'accumulent.

Ce qui n'était au départ qu'un commentaire adressé à une seule personne peut dégénérer en une discussion de groupe inutile. Cela distrait les autres membres de l'équipe de leurs propres tâches et vous fait perdre de vue ce que vous avez initialement essayé d'aborder dans le fil de discussion

c'est toujours ennuyeux, non ? 😅

⭐️Pro astuce: découvrez comment ClickUp surmonte cette limitation avec Commentaires assignés et Options de notification.

Les commentaires sont un élément essentiel de tout outil de collaboration en équipe.

Oui, MS Planner dispose d'une section de commentaires.

Cependant, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec ces commentaires. Vous êtes limité à de simples messages textuels sans capacités d'édition de texte enrichi, sans @mentions d'équipe et, pire encore, vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les commentaires ! 😳

Cela signifie que si vous envoyez par erreur un commentaire avec une pièce jointe représentant une bobine de chiot, vous aurez du mal à la supprimer.

⭐️Pro astuce: découvrez comment ClickUp surmonte cette limitation en vous permettant de d'ajouter des fichiers et des images aux commentaires .

5. Impossible de définir des tâches récurrentes

MS Planner ne vous permet pas de créer des tâches récurrentes.

le problème ?

Les chefs de projet et les équipes ont beaucoup à faire.

Et le fait de ne pas pouvoir automatiser les tâches chronophages telles que la délégation de tâches, la planification de réunions et les rappels ne fera qu'accroître leur charge de travail !

⭐️Pro tip: Découvrez comment ClickUp s'assure que cette limitation ne se reproduise plus jamais avec Tâches récurrentes. Bonus: Microsoft Access Alternatives_* !

6. Pas de chemin critique

L'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas hiérarchiser les tâches est que MS Planner ne peut pas calculer le chemin critique d'un projet chemin critique d'un projet. Cela signifie que vous n'aurez aucune idée des tâches qui sont cruciales pour l'achèvement de votre projet, ce qui rend la gestion du temps problématique.

sans chemin critique, il n'y a pas de chemin vers le succès en matière de gestion de projet

❗️Critical tip : découvrez comment ClickUp surmonte cette limitation en vous permettant de créer des chemins critiques des chemins critiques dans les diagrammes de Gantt.

Les 12 meilleures alternatives à Microsoft Planner

Voici les 12 meilleures alternatives à Microsoft Planner :

ClickUp est l'un des plus grands réseaux de la plus cotée au monde logiciel de productivité et de gestion de projet utilisés par les équipes dans les petites et grandes entreprises.

Avec des fonctionnalités dignes d'une entreprise et une convivialité digne d'une start-up, ClickUp transformera la collaboration et la productivité de votre équipe.

D'ailleurs, ClickUp a un puissante version gratuite qui possède bien plus de fonctionnalités que la plupart des autres logiciels de gestion de projet payants !

Nous parlons ici d'un logiciel intuitif Tableaux de bord qui encouragent la réflexion à grande échelle et les Intégrations avec des outils comme Jira,Slack,MS Teams, et bien d'autres choses encore !

Voici un aperçu plus détaillé des raisons pour lesquelles ClickUp est la meilleure alternative à MS Planner :

A. Vues multiples Chacun a ses préférences personnelles et tout le monde ne se sentira pas à l'aise avec la même interface.

pourquoi forcer votre équipe à s'adapter à votre outil alors que votre outil peut s'adapter à votre équipe ?

L'une des principales différences entre ClickUp et Planner est que ClickUp vous offre quatre vues différentes pour s'assurer que chaque membre de l'équipe se sente à l'aise pour mener à bien les projets.

la meilleure partie ?

Cette alternative libre de Microsoft est l'un des rares outils qui vous permet de passer d'une vue à l'autre dans le même espace de projet !

Voici un aperçu de ces vues :

Vue du tableau Kanban est excellent pour les fans d'agile et de kanban.

Chaque projet se voit attribuer une carte que vous pouvez facilement déplacer dans votre tableau de bord. De cette façon, votre équipe agile peut visualiser les progrès et s'assurer que tout le monde est d'accord avec le plan, littéralement

Glisser-déposer des tâches vers le statut suivant dans la vue du Conseil.

2. Vue de la liste C'est la vue parfaite si vous êtes un adepte de l'affichage en liste

L'approche GTD (getting things done) . Toutes vos tâches sont classées dans une liste de tâches que vous pouvez cocher une fois qu'elles sont terminées. ✅✅✅

Les listes agissent comme des "onglets" dans les dossiers et les espaces.

3. Vue de la boîte La vue boîte vous donne une vue d'ensemble de qui a quoi dans son assiette dans votre

Espace de travail . Il est également parfait pour les chefs de projet, car les tâches sont divisées par Destinataires.

Avec la vue Box, vous pouvez également voir des diagrammes de charge de travail pour les tâches, les estimations de temps, et même les points agile/scrum.

4. Vue du tableau Avec cette vue, vous pouvez enfin dire adieu à l'organisation de projets à l'aide d'une feuille Excel ou Google.

N'hésitez pas à tout mettre sur la table et à naviguer facilement entre les champs, à modifier en masse, à exporter des données, etc.

Cliquez et faites glisser pour mettre en évidence les cellules que vous souhaitez copier.

5. Point de vue personnel Parfois, la meilleure façon de rester productif est de personnaliser les projets pour qu'ils répondent à vos besoins.

Heureusement, ClickUp vous permet de dupliquer des vues existantes et de les transformer en vues personnelles

Avec cette vue, vous pouvez personnaliser n'importe quelle vue existante selon vos préférences en ajoutant de nouveaux filtres, en triant les tâches différemment, et plus encore.

la meilleure partie ?

Vous obtiendrez votre propre version personnelle, qui améliorera votre productivité, sans modifier la vue des autres !

Si vous n'avez pas besoin que d'autres personnes accèdent à votre vue, faites-en une vue personnelle.

B. Ajouter Priorités des tâches facilement

ClickUp rend incroyablement facile de ajouter des priorités à plusieurs projets, tâches et sous-tâches.

Un drapeau de couleur sera placé à côté de chaque élément pour indiquer sa priorité. Le code couleur est le suivant :

Rouge (Urgent)

Orange (Haute priorité)

Bleu (normal)

Gris clair (faible priorité)

Il est ainsi très facile de savoir quels projets doivent être traités en priorité !

C. Diagramme de Gantt fonctionnalité

Une autre différence entre Microsoft Planner et ClickUp est que ClickUp offre des fonctionnalités puissantes et intégrées de Graphiques de Gantt intégrés qui permettent de suivre l'avancement d'un projet.

Depuis le vos diagrammes de Gantt sont intégrés, vous n'aurez pas besoin d'un outil tiers pour gérer vos dépendances et vos plannings de tâches (ou de payer un supplément pour cette fonctionnalité). 👀

Avec ClickUp's Gantt Chart view, vous pouvez :

Calculer le pourcentage d'avancement pour chacun de vos projets

Visualiser l'état d'avancement estimé par rapport à l'état d'avancement actuel du projet

Réajuster automatiquementDépendances des tâches lorsque vous glissez et déposez des projets dans votre diagramme

Calculez le chemin critique de votre projet

Déterminer l'enchaînement des tâches cruciales pour la réalisation d'un projet en vue Gantt.

Ainsi, les membres de votre équipe disposeront de toutes les références dont ils ont besoin dans leurs conversations.

Organisez les conversations en surlignant le texte pour répondre à des parties spécifiques d'un commentaire.

Voici un aperçu de ce que vos employés feront chaque fois qu'ils recevront une notification de groupe :

Heureusement, avec Commentaires attribués par ClickUp vous n'aurez pas à vous en préoccuper.

Une fois que vous avez attribué un commentaire à quelqu'un, ClickUp n'avertit que le destinataire.

Aucun des autres membres de votre équipe ne sera dérangé. 😌

L'assigné peut alors poursuivre la tâche et la marquer comme résolue lorsqu'il l'a terminée. ✅

Un commentaire assigné crée un nouvel élément obligatoire que l'assigné doit compléter avant que la tâche ne puisse être clôturée.

F. Statuts personnalisés Vous pouvez ajouter

Statuts pour chaque projet ClickUp afin de tenir tout le monde informé de ce qui se passe.

Il suffit de consulter le statut d'un projet pour savoir où il en est.

Mais ce n'est pas tout.

ClickUp vous permet de personnaliser vos Statuts en fonction de chaque projet. Ainsi, vous n'aurez pas à vous contenter de statuts ennuyeux comme "Ouvert" et "Fermé" 😴

Chaque projet peut avoir son propre ensemble de Statuts, tels que "Révision du client" ou "Problèmes trouvés"

Sachez exactement où en sont les tâches, quelles sont celles qui requièrent de l'attention et ce qui va suivre dans le pipeline grâce aux statuts.

G. Modèles de projets pourquoi perdre du temps à créer un nouvel ensemble de modèles de projet ?

sous-tâches et de l'eau.. listes de contrôle pour chaque projet, vous pouvez utiliser une liste de contrôle modèle le système de gestion de l'information de l'Union européenne (UE)

ClickUp vous permet de sauvegarder un espace de projet que vous avez créé pour un usage ultérieur.

La prochaine fois que vous ouvrirez un projet, allez dans notre section Modèles et ajoutez votre sauvegardé à la place ! Vous pouvez également utiliser l'un des Modèles préfabriqués que ClickUp met à votre disposition pour vous assurer de ne pas perdre de temps.

Parcourez le Centre de modèles ClickUp pour trouver le modèle idéal.

Fonctionnalités supplémentaires de ClickUp que vous aimerez :

vous ne trouverez pas ces fonctionnalités dans la plupart des autres outils de gestion de projet

H. Docs Les

Docs ClickUp est un outil de collaboration précieux base de connaissances pour votre entreprise. Docs vous permet travailler avec votre équipe en temps réel pour créer un plan de projet, un guide de l'utilisateur et tout ce que vous voulez.

Voici ce que vous pouvez faire avec Docs:

Stocker les documents liés à un projet à côté de chaque projet concerné

Emboîter des pages à l'intérieur des documents pour créer facilement des sections et des catégories

Utiliser les options de formatage de texte enrichi pour exprimer clairement vos idées

Personnaliser les paramètres d'autorisation pour tous vos documents afin d'améliorer la confidentialité

Partagez vos documents avec vos partenaires via un lien public ou privé

Permettre à Google d'indexer votre document afin qu'il apparaisse dans les recherches sur le web (facultatif)

Chaque document est flexible, partageable et peut contenir un nombre illimité de pages.

I. Bloc-notes vous avez déjà eu une idée à noter, mais vous n'avez pas de stylo et de papier à portée de main ?

Ne vous inquiétez pas !

ClickUp propose un Bloc-notes que vous pouvez utiliser pour la planification de projets et l'idéation.

Contrairement à la plupart des applications de notes, ClickUp vous permet d'ajouter Listes de contrôle vous pouvez ajouter des notes, des photos, des vidéos et à peu près n'importe quoi à vos notes. Vous pouvez même imprimer vos notes facilement . 🖨 📃

Imprimez vos notes d'une manière visuellement attrayante.

C'est un endroit idéal et privé pour planifier des plans d'action pour vos projets avant de les partager avec votre équipe.

J. Paramètres de notification personnalisés Bien que Microsoft Planner vous permette d'activer et de désactiver certaines notifications, vous ne pouvez pas choisir quand et où vous recevez ces notifications.

Heureusement, ClickUp vous donne un contrôle complet sur chaque notification que vous recevez sur chaque plateforme.

Vous pouvez même choisir ce qui envoie des notifications push à votre Android ou iOSApplication mobile (avec ou sans son !)

AKA, plus de ding ding ding et plus de cha-ching, cha-ching! 💰

Prenez le contrôle total de toutes les notifications que vous recevez sur toutes les plateformes.

K. Set Tâches récurrentes Sans

Tâches récurrentes avec les tâches récurrentes, votre équipe devra essayer de se souvenir de ce qu'elle a à faire le lundi matin, ce qui rendra encore plus difficile le fait de se lever du lit ! 🥴

Par exemple, vous pouvez définir des tâches récurrentes pour les évaluations trimestrielles des performances, les réunions sur l'état d'avancement des clients ou la relecture d'une lettre d'information hebdomadaire.

Choisissez une récurrence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou créez un calendrier personnalisé en fonction de vos besoins.

Définissez des calendriers répétitifs pour vos tâches afin d'éviter qu'elles ne tombent entre les mailles du filet.

2. Trello

Si vous utilisez Microsoft Planner pour la carte et tableau kanban vous pouvez vous adresser à l'une des équipes qui le font bien. Il s'agit de Trello.

Dans Trello, fonctionnent comme des projets et les cartes résident dans chaque tableau. Vous pouvez ajouter des détails, créer une liste de tâches et partager des fichiers sur la carte.

En outre, les tâches sont regroupées en conséquence et il est facile de les sélectionner et de les partager avec votre équipe ou publiquement. Cette fonctionnalité est idéale pour partager le travail avec des clients ou d'autres fournisseurs, ou même avec d'autres membres de votre équipe qui sont peut-être bloqués sur Microsoft Project !

ne les laissez pas vous abattre, vous aussi !

Mais Trello ne se limite pas aux tableaux Kanban ; ce logiciel de gestion de projet propose également une vue calendrier, une vue chronologique et une vue tableau de bord.

Avant de vous précipiter sur ce Alternative à Microsoft Project mais vous devez savoir que vous ne bénéficiez d'aucune des vues susmentionnées dans le plan gratuit.

vous avez besoin d'une alternative à Trello dans votre ligne de mire ?

Here are the meilleures alternatives à Trello en 2021.

De nombreuses personnes utilisent Microsoft Excel pour la gestion des tâches, mais cela ne veut pas dire qu'elles devraient le faire. Il y a des lignes et des colonnes pour collaborer.

Cela signifie que vous pouvez inscrire des tâches dans quelques colonnes, les décrire et ajouter des dates d'échéance dans les autres colonnes.

c'est l'idéal la structure de découpage du travail la structure d'un projet de travail en équipe, n'est-ce pas ?

Non.

*_What's the problem? Eh bien, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la collaboration de groupe est complexe, l'application mobile manque de fonctionnalités, l'importation de données dans un calendrier est un véritable défi... et bien d'autres choses encore.

Not convinced?

Learn why Microsoft Excel n'est pas idéal pour la gestion de projet .

Si votre responsable aime la nature statique de Microsoft Project, mais que vous avez besoin d'un outil de gestion de projet plus robuste que Planner, jetez un coup d'œil à Wrike.

Wrike est un puissant logiciel de gestion de portefeuille de projets avec une application pour Windows et Mac.

L'application dispose également de hiérarchies de dossiers, de tableaux de bord, de diagrammes de Gantt et d'une fonctionnalité de glisser-déposer.

La structure des dossiers permet à la structure de votre projet de fluctuer en fonction de sa taille et du degré d'approfondissement dont vous avez besoin.

Utiliser Wrike pour sélectionner et planifier votre structure de répartition du travail est un choix judicieux. Wrike propose également une liste d'intégration solide et des composants de reporting sous forme de tableau de bord qui vous aideront facilement à planifier les calendriers.

Cependant, vous devez noter que Wrike n'offre pas de fonctionnalité intégrée de prise de notes.

Asana est une alternative intéressante à Microsoft Planner.

Cette application de collaboration permet de s'y retrouver facilement et possède une interface utilisateur conviviale avec des attributs de gestion des tâches simples.

L'une des principales différences entre Microsoft Planner et Asana est qu'Asana dispose d'une excellente liste d'intégration. Cette liste comprend des outils tels que Dropbox, Slack, Salesforce et bien d'autres encore.

Avec cet outil de gestion de projet, vous pouvez créer et sélectionner des sections de projet, à l'instar des godets de Planner.

En outre, Asana dispose d'une boîte de réception personnalisée qui vous aidera à gérer vos activités et à collaborer avec vos collègues sur votre calendrier de tâches.

**Cependant, Asana ne vous permet pas d'assigner des tâches à plusieurs coéquipiers.

**Vous avez l'impression d'avoir l'embarras du choix ?

Voir comment_ Asana compare à Monday_ et comment ClickUp se compare à Trello et Asana comme alternative à Microsoft Planner.

nous laisserons la question de l'utilisation de l'outil de planification de Microsoft Planner à l'ordre du jour

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de Microsoft Planner https://docs.clickup.com/integrations/importing-from-asana il n'y a pas d'autre solution que d'importer les données de la base de données /%href/

option here for when you're done reading that post. 👀

6. Flow

Flow est un outil de gestion du travail qui obtient de bonnes notes de la part des évaluateurs de Capterra pour sa conception et son ergonomie planification de projet caractéristiques.

Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs statuts rapidement, les notifications étant envoyées de manière non intrusive. C'est un bon moyen de rester organisé et mis à jour facilement.

La structure du tableau sera familière à tous ceux qui aiment cette partie de Microsoft Planner. L'approche centrée sur l'application mobile, qui présente toutes les tâches et sous-tâches de manière claire, est un plus.

Mais laissez-nous vous rappeler que Flow n'a pas de fonction de rappel.

Le problème?

Sans rappel intégré, votre équipe risque d'oublier les tâches de son flux de travail

pourquoi se contenter du Flow lorsque vous pouvez opter pour un outil de gestion des tâches doté de puissantes fonctions de rappel et d'aide à la décision ? Rappels de tâches au lieu de?

Voir comment_ ClickUp se compare à Flow comme alternative à Microsoft Planner.

7. Casual.PM

Casual.PM porte la cartographie mentale et les cartes à un autre niveau. Si vous aimez utiliser des cartes mais que vous n'êtes pas sûr de leur statut et de leur lien avec les membres de l'équipe et d'autres projets, cette application de gestion des tâches est votre réponse.

Vous créez et reliez les tâches au fur et à mesure, ce qui facilite l'organisation la structure de répartition du travail avant de passer à l'étape suivante.

Vos flux de travail sont simplifiés grâce à des lignes faciles à modifier, ce qui vous permet de rester organisé en toute simplicité !

Cependant, si vous optez pour cette application de collaboration, vous devrez dépenser 12 $/mois pour deux projets !

les entreprises en démarrage et les petites entreprises ne sont pas oubliées, car elles disparaissent "par hasard"

8. NutCache

NutCache est un peu plus complexe que l'application Microsoft Planner, mais pas autant que Microsoft Project.

Il s'agit d'un produit agile avec des tableaux et un suivi du temps plus robuste gestion des ressources que Microsoft Planner.

En outre, l'application dispose d'une fonction de suivi des factures et convient mieux à une organisation de petite taille qui n'a peut-être pas les ressources de Microsoft.

Malheureusement, cet outil de gestion des tâches ne dispose pas de la liste d'intégrations la plus puissante qui soit. Il n'est pas intégré à Zoom, Microsoft Teams ou Evernote nous rendraient dingues ! 🥜

9. Smartsheet

Smartsheet est un outil de gestion de projet qui ressemble remarquablement à Excel, mais avec des fonctions de gestion de projet plus intuitives. Gestion de projet Smartsheet s'appuie sur des feuilles de calcul, mais vous pouvez créer des tâches principales et des tâches secondaires juste en dessous, avec des dates d'échéance, des destinataires, etc. C'est une façon intelligente de rester organisé.

Bien que Smartsheet offre davantage de tableaux de bord et d'estimations de coûts, vous devrez configurer tout cela vous-même dans Smartsheet.

**L'inconvénient de cet outil de gestion des tâches est qu'il n'est pas facile à utiliser

Vous avez intérêt à ce que votre équipe sache travailler avec des feuilles de calcul, sinon vous allez dire : "oh, feuille !"

Vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix et d'opter pour ClickUp à la place ? Comparez Smartsheet et ClickUp pour trouver votre réponse!

Si vous cherchez une alternative simple à Microsoft Project, alorsBasecamp est un choix décent.

Cet outil de gestion de projet simple améliore le travail d'équipe sur le lieu de travail, tant pour les équipes internes que pour les équipes distantes.

Basecamp considère les projets comme des collines ; c'est pourquoi il est bien connu pour sa fonction de diagramme de collines. Cette fonction vous aide à suivre l'avancement du projet et à identifier les goulets d'étranglement.

Cependant, la véritable bataille à laquelle vous serez confronté sera de trouver comment payer le plan tarifaire forfaitaire de Basecamp !

À 99 $/mois, les startups et les petites entreprises se diront : "aw, hill, no !"

Feel like you and Basecamp could still a match? 🔥

Learn about L'utiliser pour la gestion de projet L'utiliser pour la gestion de projet* *L'utiliser pour la gestion de projet et passer en revue ceci Examen de Basecamp pour savoir si vous auriez dû glisser à gauche à la place.

11. lundi.com

Monday.com est un outil de gestion de projet qui permet aux équipes d'oublier les problèmes de sécurité pourquoi le lundi est nul avec des caractéristiques telles que modèles de gestion de projet les modèles de gestion de projet permettent d'automatiser les tâches, de visualiser les projets et bien d'autres choses encore.

L'application est également disponible pour les téléphones iPhone et Android.

Par contre, bien que monday.com vous permette d'ajouter des commentaires aux tâches, vous ne pouvez pas assigner ces commentaires à vos coéquipiers. Cela peut facilement conduire à ce que des commentaires soient négligés ou pire, oubliés, vous donnant l'impression d'être un lundi tous les jours de la semaine. 😵‍

12. Projets Zoho

Zoho Projects est une application de gestion de projet en ligne qui convient aux startups et aux entreprises.

Zoho vous permet de créer des présentations, des statuts et des flux de travail personnalisés afin que vous puissiez gérer vos projets comme vous l'entendez.

L'outil de gestion de projet s'intègre également à toutes les applications Google populaires, y compris Agenda Google , Tâches Google et Google Drive.

**Toutefois, si vous prévoyez d'utiliser le plan tarifaire gratuit, vous serez limité à trois utilisateurs, deux projets et des pièces jointes de 10 Mo.

Il est temps de trouver un plan alternatif

Bien que MS Planner soit un excellent complément à la suite Office, l'application de gestion de projet est loin d'être parfaite. Tout d'abord, elle n'est pas aussi puissante que la plupart des alternatives que nous avons listées dans cet article.

Bien que nous ayons mentionné quelques options décentes dans cet article sur MS Planner, ClickUp est de loin la meilleure solution de gestion de projet. C'est le package complet pour vos besoins en gestion de projet ! Rejoignez ClickUp gratuitement aujourd'hui pour planifier votre réussite ! 🚀