Modèles gratuits de suivi de l'avancement d'un projet pour la gestion de projet

L'élaboration d'une feuille de route pour un projet ne représente que la moitié du travail - le véritable travail commence lorsque vous mettez votre forfait en route !

Il n'y a rien de pire que de s'investir corps et âme dans la préparation d'un projet, pour ensuite le voir s'effondrer en raison d'un manque d'abonné. C'est pourquoi il est si important d'assurer un suivi efficace du projet dans le cadre de la gestion de projet ! Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.

Vous ne vous contentez pas de superviser l'achèvement de votre projet feuille de route du projet vous gérez les membres de l'équipe, les tâches, les dépendances les parties prenantes, les ressources, le budget, etc. 😵‍💫

Même les gestionnaires de projet chevronnés ont besoin de toute l'aide possible sur ce Front, et c'est pourquoi les modèles de suivi de projet sont un tel gain de temps (et de vie) lorsqu'il s'agit de mener à bien des projets de haute qualité avec facilité et efficacité.

De même qu'il n'existe pas deux projets ou équipes identiques, chaque modèle de suivi de projet est unique. À bien des égards, c'est une bonne chose ! Cela permet de s'assurer qu'il existe un modèle pour _a tout le monde. Le défi consiste à trouver celui qui vous convient le mieux.

Les fonctionnalités, le prix, le logiciel, le secteur d'activité et les exigences sont autant de facteurs décisifs dans le choix de votre modèle de suivi de projet. Et heureusement, nous avons pris tout cela en considération lorsque nous avons dressé cette liste pour vous !

En savoir plus sur les avantages et les qualités essentielles des meilleurs modèles de suivi de projet, et accéder à 11 des meilleurs exemples pour n'importe quelle équipe.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi de la progression d'un projet ?

Même pour les gestionnaires de projet chevronnés, modèles de gestion de projet sont essentiels pour gagner un temps précieux sans sacrifier l'intégrité de votre projet.

Un modèle de suivi de projet est un plan préétabli qui aide les gestionnaires à superviser efficacement les flux de travail et la progression du projet. Les meilleurs modèles complètent votre logiciel de gestion de projet et aider les équipes à en tirer le meilleur parti grâce à des fonctionnalités déjà personnalisées telles que les statuts des tâches, l'automatisation du flux de travail , des tableaux de bord et des vues multiples pour s'assurer que tout s'est achevé comme prévu.

Regrouper les tâches de votre tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage Tableau de ClickUp

Maintenant que vous avez assimilé les principes de base, passons à l'action ! Utilisez votre nouvelle connaissance des modèles pour passer au peigne fin 10 des meilleurs modèles de suivi de projet pour trouver votre bonheur. 👠

11 modèles et exemples gratuits de suivi de la progression d'un projet

Au lieu de vous abandonner aux 14 millions de résultats de recherche de modèles de suivi de projet, nous avons soigneusement placé nos 11 favoris pour ClickUp, Excel et Google Sheets afin de commencer du bon pied. ✅

Chacun de ces 11 modèles aidera votre projet à garder le rythme à plus d'un titre ! Que vous suiviez la progression, les ressources, les budgets ou le temps, ces modèles devraient être votre premier arrêt.

De plus, vous pouvez accéder à tous ces modèles directement à partir de ce blogue

1. Modèle de suivi de projet ClickUp

Modèle de suivi de projet par ClickUp

Le Modèle de suivi de projet ClickUp peut être personnalisé pour tout type de projet, qu'il s'agisse de grandes initiatives organisationnelles ou de petits projets personnels !

Il s'agit d'un modèle convivial conçu pour aider à organiser les tâches, à gérer les ressources et à suivre la progression dans votre environnement de travail.

L'utilisation du les fonctionnalités de suivi du temps dans ClickUp vous permet de connaître les performances de l'ensemble de l'équipe par rapport aux attentes à tout moment du cycle de vie du projet. Il est donc plus facile pour les gestionnaires ou les cadres de procéder à des ajustements si nécessaire afin de s'assurer que les projets respectent le budget et atteignent les objectifs clés en cours de route !

Grâce à ces éléments, qui fonctionnent tous en harmonie, la réussite de la gestion de votre prochain projet, du début à la fin, sera plus facile, ce qui se traduira par une plus grande efficacité globale pour toutes les personnes impliquées dans le processus. ✨

Astuce : Utilisez ce modèle comme point de départ pour créer plusieurs outils de suivi pour des projets répétitifs ! Vous gagnerez ainsi du temps après chaque projet réunions de lancement afin de démarrer sur les chapeaux de roues. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Agency Client Health Tracker par Zenpilot

Gardez une longueur d'avance sur les besoins des clients et stimulez la satisfaction des clients avec ce modèle personnalisable de ZenPilot et ClickUp

Si vous êtes propriétaire d'une agence ou gestionnaire de projet et que vous cherchez à améliorer la satisfaction de vos clients, l'outil de suivi de la santé des clients de ZenPilot et ClickUp vous aidera à atteindre vos objectifs Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp de ZenPilot est la solution idéale. Ce modèle entièrement personnalisé est conçu pour vous aider à garder une longueur d'avance sur les besoins des clients, à stimuler la satisfaction des clients et à rationaliser vos opérations - le tout dans un emplacement pratique.

Avec le Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp, vous pouvez facilement suivre la santé de vos relations avec vos clients, gérer les détails de vos comptes, et bien plus encore. Le modèle est achevé avec des champs personnalisables qui vous permettent d'ajouter des détails spécifiques sur chaque client, y compris leurs coordonnées et toutes les tâches en suspens ou les problèmes qui doivent être résolus.

Il s'agit d'un outil indispensable pour toute agence ou gestionnaire de projet souhaitant améliorer la satisfaction de ses clients et rester à l'écoute de leurs besoins. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Project Tracker Modèle de diagramme de Gantt

Affichez n'importe quel calendrier de projet sur un diagramme de Gantt dans ClickUp

La plupart des gestionnaires de projet préfèrent un diagramme de Gantt Diagramme de Gantt pour suivre les projets . Les diagrammes de Gantt fournissent une représentation visuelle facile à comprendre des ressources et des tâches d'un projet, les jalons et les échéanciers.

Le modèle ClickUp en vue Gantt vous offre ces outils, et bien d'autres encore, pour rester au fait de la progression et de l'évolution de votre projet statut de vos projets :

Barre latérale de la vue Gantt : Développez la barre latérale pour afficher l'échéancier des tâches et sous-tâches planifiées à partir de n'importe quel Espace, Dossier ou Liste dans la hiérarchie de votre Espace de travail

: Développez la barre latérale pour afficher l'échéancier des tâches et sous-tâches planifiées à partir de n'importe quel Espace, Dossier ou Liste dans la hiérarchie de votre Espace de travail Dépendances : Tracez des paramètres entre les tâches pour définir et visualiser automatiquement les dépendances

: Tracez des paramètres entre les tâches pour définir et visualiser automatiquement les dépendances Réordonnancement : Déplacez un espace, un dossier ou une liste sur le diagramme pour modifier les dates de début et d'échéance de toutes les tâches qu'il contient

: Déplacez un espace, un dossier ou une liste sur le diagramme pour modifier les dates de début et d'échéance de toutes les tâches qu'il contient Schéma de couleurs : Identifiez facilement le statut d'une tâche à l'aide d'indicateurs codés par couleur

: Identifiez facilement le statut d'une tâche à l'aide d'indicateurs codés par couleur Modifications en cours : Effectuez des modifications importantes en bloc sans quitter la vue Gantt

Ce modèle est parfait pour les gestionnaires qui veulent un diagramme de Gantt gratuit et intuitif pour les aider à mettre à jour et à suivre leurs projets - sans passer des heures à redessiner l'ensemble du calendrier ! Télécharger ce modèle

4. ClickUp Project Tracker Modèle de Tableau Kanban

Essayez un rapport sur le statut du projet modèle dans Google Sheets pour suivre différents projets en même temps. Le modèle comprend une forme bien organisée pour saisir les détails du projet, les livrables et les données financières.

Il fournit également des cellules à code couleur pour refléter le statut de votre projet, de sorte que vous pouvez facilement copier et coller sans passer trop de temps sur la conception ! Télécharger ce modèle Related: Timesheet templates

Restez sur la bonne voie avec les modèles de suivi de la progression du projet

Imaginez votre modèle de suivi de projet comme un emporte-pièce et votre logiciel de gestion de projet comme un rouleau de pâte - le modèle se superpose à votre plateforme de gestion de projet et aide votre projet à prendre forme. 🍪

Mais tous les modèles de suivi de projet n'offrent pas la même valeur, les mêmes fonctionnalités et la même flexibilité.

À défaut de vous contenter d'un modèle suffisamment bon, choisissez-en un qui a la garantie de tout faire à absolument sans frais . AKA, choisir un modèle par ClickUp . 🙂

ClickUp est le seul logiciel de gestion de projet suffisamment puissant pour centraliser tout votre travail à travers les applications et suivre vos projets sous tous les angles. Grâce à un ensemble riche de fonctionnalités personnalisables , plus de 1 000 intégrations ainsi qu'une vaste gamme de services de Bibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation, ClickUp est la solution idéale pour les équipes de toute taille et de tout secteur. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à suivre vos projets en toute simplicité. 🏆