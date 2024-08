Guide des dépendances en gestion de projet (avec des exemples concrets et des conseils d'experts)

qu'est-ce que les dépendances dans la gestion de projet ?

Pour commencer, elles sont inévitables.

C'est un peu comme si vous dépendiez de votre comptable pour vos finances.

Ou de votre patron pour les approbations.

En d'autres termes, c'est comme si vous dépendiez de votre comptable pour les finances ou de votre patron pour les autorisations, gestion de projet est impossible sans dépendances.

Dans cet article, nous verrons ce que sont les dépendances, nous vous présenterons différents types et exemples concrets de dépendances, et nous vous expliquerons comment les gérer facilement.

Si vous êtes plutôt du genre à apprendre visuellement, jetez un coup d'œil à ce vlog sur les dépendances dans la gestion de projet !

Que sont les dépendances dans la gestion de projet ?

Les dépendances sont des tâches, occurrences ou conditions :

Qui dépend de l'achevé d'une tâche précédente

Ou dont dépend une tâche ultérieure

Elles aident les gestionnaires de projet à comprendre la relation entre les tâches, en leur donnant une idée claire de l'ordre dans lequel ils doivent les exécuter.

pensez-vous que vous pourriez mieux comprendre cela si vous aviez un exemple ?

Heureusement, il existe des tonnes d'exemples de dépendances de projet.

En voici un simple :

Imaginons que vous êtes le gestionnaire du projet et que vous devez discuter des cibles de ce mois avec votre équipe de projet lors d'une réunion.

Cela dépend du fait que vous organisiez d'abord la réunion, n'est-ce pas ?

Et cela dépend de la préparation de votre réunion.

Il y a là une dépendance.

4 termes clés liés à la dépendance

Nous comprenons que les dépendances d'un projet peuvent sembler un peu intimidantes au début.

Mais ne vous inquiétez pas, voici une décomposition de certains termes spécifiques liés aux dépendances dans la gestion de projet :

Contrainte :

les contraintes du projet sont des restrictions des retards, des obstacles ou des goulets d'étranglement dans un flux de travail.

La plus courante est la triple contrainte (temps, coût, et

portée du projet

) mais il existe d'autres facteurs tels que la réglementation, les problèmes environnementaux qui constituent l'ensemble des contraintes.

Chemin critique : Il s'agit de l'ensemble ou de l'enchaînement des tâches essentielles que vous devez achever dans le cadre d'un projet pour toucher la ligne d'arrivée

que vous devez achever dans le cadre d'un projet pour toucher la ligne d'arrivée Lag : Le décalage est la durée par laquelle vous retardez une tâche suivante par rapport à la tâche précédente

Par exemple, une tâche particulière B est censée s'achever dans cinq jours, lorsque la tâche A s'achève. Cependant, la tâche précédente A a été supprimée, de sorte que la tâche B a commencé dans sept jours. Le résultat est que la tâche B est considérée comme ayant un retard de deux jours (5+2)

Délai d'exécution : Le délai de production est la durée pendant laquelle une activité succédant à une autre peut être accélérée ou avancée par rapport à la tâche précédente.

Par exemple, la tâche B doit commencer lorsque la tâche A s'achève, c'est-à-dire dans huit jours. Toutefois, si la tâche A est achevée plus tôt que prévu et que la tâche B commence dans cinq jours seulement, on considère que la tâche B a trois jours d'avance (8-5).

Types de dépendances et exemples rencontrés par les gestionnaires de projet

Vous savez maintenant ce que sont les dépendances... Mais combien de types de dépendances y a-t-il ?

Note: _Il s'agit d'un examen détaillé des différents types de dépendances que vous pouvez rencontrer dans le cadre de la gestion de projets. Toutefois, si vous souhaitez passer directement à l'apprentissage de la gestion de vos dépendances, vous pouvez consulter les pages suivantes cliquez ici.

Types de dépendances basées sur des conditions

Voici quelques-unes des principales dépendances auxquelles vous pouvez être confronté.

1. Dépendance logique

Les dépendances logiques, également appelées dépendances causales, sont celles qui se produisent naturellement dans un flux de travail, et vous ne pouvez pas les esquiver.

Vous ne pouvez pas exécuter simultanément des tâches présentant des dépendances logiques.

Par exemple, lorsque vous confectionnez une robe, le dessin vient en premier, puis vous pouvez commencer à coudre. Ou encore, lorsque vous réalisez une vidéo pour les médias sociaux , le scénario et le storyboard doivent être forfaités avant le tournage.

2. Dépendances des ressources

Les dépendances basées sur les ressources sont repérées lorsque deux tâches ou plus ont besoin des mêmes ressources pour s'achever. Il se peut qu'il n'y ait qu'un nombre limité de

nombre limité de ces ressources

. La ressource peut être un membre de l'équipe, un composant importé d'une machine, des fonds, des professionnels qualifiés, etc.

Par exemple, vous avez besoin du disque dur qui contient les rapports de ce mois. Malheureusement, l'équipe financière le fait aussi. L'un de vous devra donc attendre !

3. Dépendances entre équipes

C'est le cas lorsque différentes

membres de l'équipe interfonctionnelle

ou des départements dépendent les uns des autres pour achever un projet complexe ou une activité de projet.

Laura Moonan

, gestionnaire de projet à l'Agence européenne pour l'environnement

Hôpital de la Clinique de Cleveland

a rencontré ce type de dépendance dans le cadre de son travail avec les médecins et l'équipe chargée du contenu.

" En tant que manager d'un projet pour un hôpital, l'utilisation par notre équipe des flux de travail et des dépendances est essentielle pour la précision, la communication et la cohérence. Afin de nous permettre de créer des articles médicalement exacts pour le contenu destiné aux consommateurs, les médecins devaient modifier ou approuver le contenu lui-même. L'une des dépendances qui nous posait problème était de savoir qui allait réviser le contenu et à quel moment

"Avant d'utiliser un logiciel de gestion de projet, j'avais besoin d'un service distinct pour identifier le médecin, puis je pouvais envoyer mon e-mail pour lui demander de modifier ou d'approuver le contenu. Par

mettant en œuvre les dépendances de ClickUp

, l'échéancier de mon projet était plus précis et toutes les personnes impliquées savaient dans quelle phase se trouvait le projet - en attente de révision, prêt à être envoyé ou en cas de blocage."

guide de la gestion de projet dans le domaine de la santé

4. Dépendances externes

Il y a toujours des éléments que les gestionnaires de projet ne peuvent pas prendre en compte dans le processus de planification

le forfait du projet

parce qu'elles sont hors de leur contrôle. Il s'agit de dépendances externes.

Erica Tahan

, chef de projet en marketing numérique chez

DANS

mon travaille fréquemment avec des dépendances externes - communications et demandes des clients.

Lorsque vous travaillez dans une agence de marketing,

la communication avec les clients

est énorme - en particulier lorsqu'un projet dépend de ressources

livrables

du client (c'est-à-dire la création, l'image de marque, etc.). Par

associant les clients à la gestion de projet

pour la communication et le compte, nous avons pu organiser moins de réunions, réduire la communication par e-mail et donner un sentiment de transparence à nos points de contact.

"Des choses comme l'attribution des tâches, la mise en place des bonnes notifications à l'approche des échéances et les rapports automatisés ont constitué une énorme progression dans l'atténuation des anciens problèmes de dépendance et ont grandement amélioré les relations entre les équipes internes et les points de contact avec les clients."

5. Dépendances internes

Une dépendance interne est le contraire d'une dépendance externe. Le contrôle est entre les mains des équipes de projet sans aucune dépendance à l'égard de parties externes.

Les entreprises ont de nombreuses dépendances internes.

Christa Reed

chef de produit junior chez

Chercheur d'emploi

décrit comment son équipe a rationalisé les dépendances liées à l'embauche et à l'intégration des nouveaux membres de l'équipe.

"L'une des plus grandes dépendances que nous avons dans notre entreprise est la logistique derrière l'embauche de nouveaux employés. Par exemple, nous devons travailler avec le service informatique pour qu'un nouvel employé dispose d'un ordinateur et d'un accès à l'e-mail adéquats. Nous devons également commander toutes les fournitures nécessaires, comme des cartes de visite ou un badge identifiant l'entreprise. En outre, nous devons collecter et examiner les références du nouvel employé et nous assurer qu'elles sont à jour avant qu'il ne puisse commencer à travailler.

"Pour surmonter ce défi, nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies différentes pour rationaliser notre processus d'embauche, comme la création d'un rôle de "coordinateur d'embauche" au sein de notre entreprise. Cette personne est chargée de superviser le processus d'embauche du début à la fin et de s'assurer que tout est sur la bonne voie, en travaillant de manière transversale et en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page.

6. Dépendances préférentielles

En termes simples, les dépendances préférentielles sont celles que vous **préférez ne pas avoir.

Une dépendance préférentielle n'est pas obligatoire pour achever le projet. Cependant, vous la souhaitez parce qu'elle améliore la qualité des produits livrables du projet.

Prenons un bon exemple.

Un blogueur peut modifier son travail immédiatement après l'avoir achevé. Mais il peut préférer un délai de quelques heures avant la modification en cours pour repérer d'autres erreurs. Il s'agit d'une dépendance préférentielle qui renforce la qualité du blog.

mais nous ne sommes pas terminés !

Parmi les autres dépendances courantes, citons :

Dépendance directe : lorsque la tâche A dépend entièrement de la tâche B

Dépendance transitive : dépendances dont votre tâche a besoin juste parce qu'une autre dépendance en a besoin

Dépendance optionnelle : dépendances qui n'existent que si une condition ou un élément spécifique est utilisé dans un projet

Dépendance en amont : une condition dans laquelle quelque chose doit se produire avant que le projet ne puisse commencer le travail sur autre chose

Dépendance obligatoire : également connue sous le nom de logique dure. Il s'agit de tâches de dépendance qui sont essentielles dans la nature du travail et qui sont légalement requises

Lien bidirectionnel : Crée une relation entre les tâches avec un chemin vers la page, le document ou la tâche où vous insérez un lien de référence.

Types de dépendances basées sur les relations entre les tâches

Sur la base de cette classification, il existe quatre types de relations logiques.

1. De la fin au début

La dépendance logique la plus simple et la plus courante dans le monde réel est la dépendance de fin à début (FS). Elle permet de visualiser l'enchaînement des tâches d'un projet.

Ici, la tâche B (deuxième tâche) ne peut pas commencer tant que la tâche A (première tâche) n'est pas achevée.

Par exemple, si vous êtes traiteur pour un mariage, vous ne pouvez pas commencer la préparation des plats (tâche B) tant que vous n'avez pas décidé du menu (tâche A).

2. Du début à la fin

Cette relation logique n'est pas si simple.

Dans les dépendances de type "start to finish" (SF), on ne peut achever la tâche suivante que si les tâches précédentes ont commencé.

Par exemple, le personnel de restauration ne peut pas remplir les barquettes des tâches si les gens n'ont pas commencé à manger.

3. Finir pour finir

Dans la gestion de projet, la dépendance de type "finish to finish" (FF) signifie que la tâche suivante ne peut être achevée que si la tâche précédente l'est également.

Par exemple, vous ne pouvez pas payer le personnel de restauration tant que l'évènement du mariage n'est pas achevé.

4. De début à fin

Enfin, nous avons la dépendance "start to start" (SS). Ici, la tâche du successeur ne peut commencer qu'une fois que l'activité du prédécesseur a démarré. Ensuite, les deux tâches peuvent être exécutées simultanément.

Par exemple, vous pouvez commencer à préparer le dessert dès que les plats principaux ont commencé à être servis. L'équipe d'attente peut servir les plats pendant que l'équipe de cuisine prépare les desserts.

Plus de conseils d'experts pour rationaliser et optimiser vos dépendances

Diviser les processus en petits lots

Debra Hildebrand, formation et conseil en gestion de projet chez

Hildebrand Solutions, LLC

recommande aux membres de l'équipe de modéliser les dépendances à l'aide de l'outil

Jeu du centime agile

.

"Ce jeu examine comment chaque individu d'une équipe a des temps de traitement différents qui, tout en, productivité peut causer des inefficacités qui peuvent être évitées en décomposant le travail en lots plus petits et en réduisant les transferts. Lorsque les activités de travail sont terminées en lots plus importants, le successeur ne peut pas commencer ou terminer son travail tant que le prédécesseur ne lui a pas passé le relais, ce qui crée souvent un effet de goulot d'étranglement."

Maintenir une ligne de communication saine

Kimberly Davis

, free-lance et gestionnaire de projet contractuel, s'implique dans des projets qui requièrent une communication cohérente avec le client.

"L'une des dépendances qui entraînera inévitablement des risques est de mal gérer les parties prenantes clés de votre projet. Actuellement, mes clients sont des propriétaires de petites entreprises du secteur de la lutte antiparasitaire qui m'ont fait appel pour les aider à changer de direction. Comme mes clients sont très exigeants, ils comptent sur moi pour les guider dans le choix de la plateforme CRM qui répondra à leurs besoins. En même temps, ce sont des entreprises très occupées dont le temps doit être respecté et priorisé.

"Comme mon flux de travail ne peut se poursuivre sans leur approbation de la mise en œuvre, il m'incombe de veiller à ce que nos réunions restent rapides et productives pour toutes les personnes concernées. Il est important de maintenir des relations solides et saines avec toutes les parties prenantes, car leur approbation est clé pour la réussite de votre forfait."

Passer de Waterfall à Agile pour supprimer les goulets d'étranglement et les dépendances

Mercy Y. Gituro

, Business Analyst à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail KB Logistics raconte son expérience sur la façon dont le Méthodologie de la chute d'eau a créé davantage de goulets d'étranglement et de dépendances et propose une autre méthode.

"Lorsque j'ai travaillé sur un projet où nous avons utilisé la méthode traditionnelle de la chute d'eau, nous n'avons pas vérifié avec le client ou obtenu un retour d'information à chaque étape. Les inconvénients de cette méthode ont commencé à se faire sentir lorsque le projet était presque à l'étape de la livraison et que nous nous sommes rendu compte qu'une exigence n'avait pas été respectée et que d'autres changements étaient nécessaires. Conscient de ce problème, j'ai demandé à mon supérieur si nous pouvions envisager d'adopter la méthode de la Méthodologie Agile . L'approbation par mon manager du passage à un état d'esprit Agile a permis à l'entreprise d'économiser de l'argent, car mon équipe a reçu.. un retour d'information de la part des parties prenantes avant de mettre en œuvre de nouveaux changements ou ajouts et, surtout, avant la livraison finale.

La gestion des dépendances n'est pas une plaisanterie.

Qu'il s'agisse de ressources, de temps, de qualité ou de coûts, un gestionnaire de projet doit tout gérer pour s'assurer que les activités du projet restent sur la bonne voie.

Si ce n'est pas le cas, le projet s'effondre.

Cependant, les gestionnaires de projet peuvent toujours faciliter les choses en planifiant correctement et en utilisant le bon logiciel de gestion de projet.

Alors commençons à gérer !

1. Identifier les dépendances et les contraintes

La première chose à faire est de comprendre les dépendances et les contraintes des tâches qui peuvent avoir un impact sur votre projet.

Vous devrez faire une tonne de brainstorming pour savoir où se trouvent toutes les dépendances.

Il est donc préférable que vous notiez chaque contrainte et dépendance du projet que vous identifiez.

Vous verrez certaines des tâches :

Dépendent de l'achèvement d'autres tâches

Sont liées les unes aux autres

Doivent être achevées pour que le flux de travail ne s'interrompe pas

Mais quel est l'intérêt de simplement noter ces dépendances en matière de gestion de projet ?

Mettez-les au travail avec une logiciel de gestion de projet comme ClickUp.

Ici, les gestionnaires de projet peuvent définir trois types de Dépendances des tâches :

En attente : Toutes les tâches qui doivent être achevées avant cette tâche

: Toutes les tâches qui doivent être achevées avant cette tâche Blocage : Toutes les tâches qui ne peuvent pas commencer tant que cette tâche n'est pas achevée

: Toutes les tâches qui ne peuvent pas commencer tant que cette tâche n'est pas achevée Lien vers : Toutes les tâches liées mais non dépendantes les unes des autres : Toutes les tâches qui sont liées mais non dépendantes les unes des autres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image4-5.png liste des différentes dépendances dans ClickUp /$$$img/

Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le menu '...' pour ouvrir le menu d'action de la tâche et ensuite ajouter une ou plusieurs tâches comme type de dépendance de votre choix.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image5-5-1400x887.png flèche pointant vers le menu déroulant de la tâche ClickUp /$$$img/

Vous pouvez également créer un fichier une relation de dépendance entre les tâches ClickUp Relations .

En outre, la création d'un échéancier des tâches de votre projet peut faciliter la gestion des dépendances de votre projet.

comment ?

Vous pouvez toujours utiliser le bon vieux Tableau pour créer votre diagramme de réseau. Ou utiliser des outils de référentiels logiciels complexes comme Python pour créer un graphe de dépendance .

Ou... vous pourriez L'échéancier de ClickUp ou la vue Gantt pour identifier les dépendances.

Vous pouvez facilement créer et visualiser vos tâches ici. Ajoutez simplement la date de début, Date d'échéance et d'autres détails pour chacun d'entre eux, puis commencez à visualiser votre échéancier !

De cette façon, vous pouvez facilement identifier les tâches qui sont dépendantes les unes des autres :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image3-7.gif Affichage de l'échéancier dans ClickUp /$$$img/

_Vous voulez apprendre la différence entre les deux affichages ? Jetez un coup d'œil à notre $$$a Diagramme de Gantt vs. échéanciercomparaison .

2. Ajoutez les dépendances à votre charte de projet

La prochaine chose à faire est d'ajouter toutes les dépendances à votre charte de projet de charte de projet .

Si la liste des dépendances est courte, c'est très bien.

En revanche, si elle est longue, n'ajoutez que les dépendances essentielles à votre forfait.

Utiliser Documents de ClickUp pour rédiger une charte de projet et documenter vos dépendances.

Les modification en cours du texte riche dans les documents sont infinies.

Ajoutez des titres, des bannières, des listes numériques, des polices, des tableaux, etc.

Vous pouvez même Modèle le plan de votre projet dans Docs à gagner du temps lors de la création de chartes pour des projets futurs.

Malheureusement, créer une bonne charte de projet peut être un processus qui prend du temps.

Voici la solution. Le diagramme de Gantt de ClickUp est conçu pour paramétrer rapidement les dépendances.

Il suffit de tracer des lignes entre les tâches et le système paramètre automatiquement les dépendances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image6-5.gif Création d'une dépendance dans ClickUp /$$img/

vous voulez reprogrammer ?

Activez "Reprogrammer les dépendances", puis glissez-déposez simplement une tâche avec des dépendances.

Ne vous préoccupez pas de l'autre chaîne de tâches.

Elles ne seront pas perturbées. Au contraire, les tâches seront automatiquement replanifiées.

N'oubliez pas d'ajouter l'élément Jalons pour garder une trace de vos réussites impressionnantes.

Et surtout, pour prendre un verre et fêter cela avec vos collègues après le travail !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image9-7.gif deux femmes qui trinquent ensemble /$$img/

3. Calculer le chemin critique

avez-vous identifié trop de dépendances ?

C'est alors le bon moment pour trouver le chemin critique.

La détermination du chemin critique vous aide à hiérarchiser vos tâches et vos dépendances afin de vous assurer que l'ensemble de votre projet n'est pas voué à l'échec.

Nous ne vous empêcherons pas de retourner à votre Tableau pour déterminer votre chemin critique.

Mais voici une idée.

Vous pouvez utiliser la vue Gantt de ClickUp pour calculer le chemin critique aussi !

Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer quelques fois.

Affichez la vue Gantt

Cliquez sur l'icône de calcul du chemin

Activez/désactivez le "chemin critique" (Toggle on 'Critical Path')

Et boum ! Voilà votre chemin critique.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image7-9.gif calcul d'un chemin critique dans ClickUp /$$img/

4. Partager avec les parties prenantes

Vous devez toujours garder vos parties prenantes dans la boucle .

Lorsqu'elles sont au courant des dépendances et des contraintes du projet, elles comprennent mieux votre fonctionnement.

La charte du projet peut communiquer ces détails à vos actionnaires.

Cependant, si vous utilisez ClickUp, vous n'avez pas besoin d'envoyer de documents à vos parties prenantes.

Il vous suffit d'utiliser l'outil Partage public l'option de partage de votre Listes , des échéanciers, des cartes mentales, des diagrammes de Gantt, etc.

Vous êtes probablement préoccupé par la confidentialité, n'est-ce pas ?

Utiliser Permissions avancées pour créer Rôles personnalisés et même de définir des paramètres de permission spécifiques à Invités , les membres de l'équipe et les administrateurs.

5. Suivre les dépendances

Achevé, en tant que bon gestionnaire de projet, vous devez constamment suivre et visualiser vos dépendances afin d'achever le projet avec succès.

Pour ce faire, vous devez suivre les tâches achevées et les progrès réalisés par les différentes équipes.

En gros, des heures et des heures d'e-mails, de réunions et d'appels ? Non.

Vous avez besoin d'un outil de gestion de projet pour suivre les dépendances d'un projet de manière simple et précise.

vous vous souvenez des différentes dépendances offertes par ClickUp ?

Eh bien, leur suivi est également super pratique grâce aux notifications et aux avertissements relatifs aux dépendances des tâches.

Ainsi, si vous essayez de fermer une tâche avec des dépendances, il n'y aura pas de désordre.

L'application Avertissement incomplet vous avertira s'il s'agit d'une tâche dépendante et qu'elle est inachevée. Ainsi, l'ensemble du calendrier du projet et des tâches n'est pas perturbé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image1-6.png avertissement d'inachèvement dans ClickUp /$$img/

Et vous recevrez toujours Notifications lorsque :

Une nouvelle dépendance du projet est ajoutée ou supprimée

Une tâche ou un élément de travail est débloqué et peut commencer

De cette façon, rien ne passe à travers les mailles du filet !

Au moment de suivre ces dépendances, il suffit d'utiliser le diagramme de Gantt, la vue Échéancier ou même l'icône Vue Tableau si vous aimez le Kanban approche.

Tous ces affichages conservent le flux de travail et les Statuts des tâches sont clairs comme de l'eau de roche, de sorte que vous n'avez pas besoin de demander des mises à jour à tout bout de champ.

Dépend de ClickUp pour les dépendances

Les dépendances sont là pour rester.

Il n'y a pas de projet sans elles.

La bonne nouvelle, c'est que les dépendances n'ont pas que des inconvénients.

Il suffit de les gérer de la bonne manière pour une gestion de projet réussie.

Et le moyen le plus simple de le faire est ClickUp.

Oubliez les documents et les logiciels comme Python Package Index car ClickUp est le seul outil dont vous aurez besoin.

De la gestion des tâches aux diagrammes de Gantt, en passant par la gestion de l'information, ClickUp est le seul outil dont vous aurez besoin Estimations de durée et la gestion des dépendances, ClickUp peut tout faire.

C'est le package ultime et un expert pour gérer plusieurs projets à la fois.

En résumé, ClickUp est un logiciel complet qui permet de gérer plusieurs projets à la fois obtenir ClickUp gratuitement et gérez les dépendances attendues (et inattendues) comme un pro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image2-3.gif le chef de projet dit "dépendez de moi" /$$$img/