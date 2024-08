10 meilleurs outils logiciels pour le graphe de dépendance en 2024

Comme le sait tout gestionnaire de projet logiciel chevronné, un projet n'est pas juste un projet. La réussite exige un travail acharné et une grande concentration, mais aussi une vision d'ensemble. C'est pourquoi de nombreux chefs de projet utilisent des diagrammes de dépendance pour cartographier facilement les dépendances de leurs logiciels.

Un diagramme de dépendance est techniquement un modèle mathématique, mais c'est aussi un outil indispensable pour les équipes de génie logiciel, en particulier celles qui disposent de grandes bases de code. Les diagrammes de dépendance permettent de visualiser les différentes dépendances d'un projet logiciel. Ils permettent aux ingénieurs de comprendre l'impact des changements avant de les effectuer et d'identifier les goulets d'étranglement avant qu'il ne soit trop tard.

Il n'est pas non plus nécessaire de créer manuellement un graphique de dépendance. Le logiciel de graphe de dépendance s'intègre facilement à vos données afin que vous puissiez concevoir un meilleur code, plus rapidement. ⌛

Dans ce guide, nous vous expliquons comment repérer un outil de graphe de dépendance de haute qualité, ainsi que nos 10 options favorites pour le travail en 2024.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de graphe de dépendance ?

Java, Python, JavaScript et PHP sont essentiels à votre travail, mais soyons réalistes : Les écosystèmes logiciels modernes sont complexes. Et si vous avez affaire à du code hérité ou à de grandes bases de code, vous avez besoin d'un outil qui utilise des algorithmes efficaces pour générer ces graphes pour vous.

GitHub et d'autres plateformes open-source proposent de nombreuses options, mais à notre avis, les outils dotés de ces fonctionnalités sont votre meilleur atout :

Graphes dirigés : Les lignes seules ne vous aideront pas beaucoup. Vous avez besoin d'un graphe de dépendance avec des arêtes dirigées (ou des flèches pointues) pour montrer quel module dépend de l'autre

API et modèles : Recherchez des outils de graphes de dépendance qui sont livrés avec une API. Cela permet de générer facilement des graphes pour les tests, le déploiement et les demandes de tirage. Les modèles sont également utiles car ils vous donnent une structure de graphe prête à l'emploi qui permet de gagner du temps sans compromettre le style

Recherchez des outils de graphes de dépendance qui sont livrés avec une API. Cela permet de générer facilement des graphes pour les tests, le déploiement et les demandes de tirage. Les modèles sont également utiles car ils vous donnent une structure de graphe prête à l'emploi qui permet de gagner du temps sans compromettre le style Gestionnaire de paquets : Choisissez un logiciel de graphe de dépendance compatible avec votre gestionnaire de paquets existant. Cela rend l'extraction des dépendances directement à partir de vos fichiers de configuration beaucoup plus facile

Interface utilisateur simple: Les graphes de dépendance comme les diagrammes de Gantt doivent être faciles à parcourir. Recherchez des outils qui proposent des essais gratuits afin de pouvoir les essayer avant de les acheter. Au minimum, vous devez pouvoir double-cliquer sur un nœud pour développer ou réduire les dépendances. Les fonctionnalités de recherche et de filtrage sont également utiles pour localiser rapidement des nœuds spécifiques

Formats d'exportation multiples: Le développement de logiciels exige de la flexibilité, c'est pourquoi vous devez choisir un outil qui offre une assistance pour des formats tels que JSON ou Graphviz. De cette façon, vous pouvez facilement exporter votre ensemble de données vers d'autres applications ou le partager avec votre équipe

Les 10 meilleurs outils de graphes de dépendance à utiliser en 2024

Les goulots d'étranglement ne sont pas une partie de plaisir. Heureusement, une planification minutieuse permet d'éliminer la plupart des retards et des problèmes. Générez des graphiques de dépendance au début de tout projet pour clarifier votre flux de travail et garder une étape d'avance.

Utilisez les cartes mentales ClickUp pour mettre en évidence toutes les dépendances au sein de votre équipe de développement

Sans vouloir nous vanter, ClickUp est le logiciel web tout-en-un de représentation graphique des dépendances que les développeurs utilisent pour construire une base de données parfaite. Liez facilement les tâches, les documents et les dépendances pour tout rassembler en un seul endroit. Avec Dépendances ClickUp en créant un ordre d'opérations clair, vous permettez à chacun de savoir dans quel ordre il doit achever ses tâches.

Ce n'est pas seulement pour le développement de logiciels. Dans ClickUp, vous pouvez créer des dépendances pour les projets eux-mêmes, en liant les clients à certaines tâches ou commandes. Utilisez l'outil Vue diagramme Gantt de ClickUp pour gérer les échéanciers d'un projet ou utilisez Cartes mentales ClickUp pour faire un brainstorming avant le coup d'envoi du projet. ✨

C'est vrai : Vous pouvez utiliser le même système pour les personnes chargées de la programmation, du marketing, des ressources humaines, du service clientèle, etc. ClickUp offre suffisamment de fonctionnalités spécifiques pour satisfaire tout le monde.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp s'intègre à GitHub, Zendesk, Figma et plus de 1 000 autres outils externes

Utilisez le fichier readymadeModèle de mappage de dépendance ClickUp pour démarrer vos graphiques de dépendance

Créez des Relations de dépendance pour les tâches en attente, les blocs ou les tâches liées

Créer rapidement des dépendances à l'aide des commandes slash

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités de ClickUp ne sont disponibles que pour les niveaux payants

Certaines affichages ClickUp sont disponibles sur mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Fantaisiste

Via Fantaisiste Tableau blanc combine la création de diagrammes et le tableau blanc dans le même logiciel. C'est un outil utile non seulement pour le brainstorming, mais aussi pour le partage des idées avec votre équipe et leur exécution.

Utilisez le Outil d'organigramme pour créer de superbes graphiques de dépendance par glisser-déposer. Teams vous permet de collaborer avec votre équipe en temps réel pour créer des graphiques clairs et colorés qui mettent tout le monde d'accord sur la même page.

Meilleures fonctionnalités de Whimsical

Whimsical inclutLogiciel de diagramme de Gantt,wireframeswhimsical propose des notes autocollantes, des cartes mentales et des documents dans son service d'abonnement

Whimsical propose de nombreux modèles

L'IA text-to-flowchart accélère sérieusement le processus de création de diagrammes

Les limites de Whimsical

Whimsical est un logiciel de graphique générique, il se peut donc que vous deviez importer manuellement des données pour mapper des projets logiciels

Prix de Whimsical

Free

Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Organisation: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

3. XMind

Via XMind XMind est une cartes mentales et application de brainstorming qui existe depuis 2006. Ce logiciel de graphique de dépendance capture les idées à l'aide de modèles préfabriqués, qu'il appelle Structures, pour donner vie à vos idées. Prenez une Structure pour des graphiques en arêtes de poisson, des organigrammes, des tableaux en arborescence et bien plus encore.

Nous apprécions également le fait que XMind vous permette d'ajouter vos propres thèmes de couleur. Si vous partagez des graphiques avec d'autres personnes, la fonctionnalité de personnalisation vous permet d'intégrer la marque de votre entreprise en quelques clics.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un outil davantage axé sur le marketing. En tant qu'équipe logicielle, vous devrez peut-être insérer manuellement vos données pour afficher correctement les dépendances. 👀

Les meilleures fonctionnalités de XMind

Le suivi des tâches est une fonctionnalité bêta permettant de gérer les tâches au sein des cartes mentales

Utilisez le mode Pitch pour concevoir des présentations accrocheuses

Le thème de couleur intelligent donne à vos graphiques un aspect et une sensation cohérents

Les limites de XMind

XMind se concentre fortement sur le côté marketing et branding des graphiques et moins sur les intégrations de données pour les équipes de programmation

L'abonnement annuel ne vous permet d'économiser que $$$a, ce qui n'est pas une grosse réduction

Prix de XMind

Annuel: 59,99

59,99 Abonnement mensuel: 5,99

4. EdrawMind

Via EdrawMind EdrawMind est avant tout une solution de visualisation d'idées, mais vous pouvez l'utiliser comme un outil de graphe de dépendance. Les équipes non techniques l'utilisent également pour faire des esquisses, carte mentale et le brainstorming.

Nous adorons le fait qu'EdrawMind intègre l'IA dans tous ses outils. Cela accélère sérieusement le temps passé à mettre en forme et à créer du contenu. Il suffit d'insérer quelques lignes directrices et l'IA produit une carte mentale que vous pouvez utiliser.

EdrawMind propose une structure tarifaire différente. Le forfait à vie vous donne accès aux mises à jour à vie et à l'ensemble de l'application une assistance prioritaire . Si vous passez au forfait, vous avez également accès à EdrawMax et EdrawProj, ce qui est idéal si vous voulez tous les outils Edraw.

Cartes mentales Edraw meilleures fonctionnalités

Les cartes mentales alimentées par l'IA permettent la création de cartes mentales en un seul clic

Exportez les cartes mentales et les contours pour créer de superbes diapositives de présentation

Partagez les cartes mentales avec vos collaborateurs pour répartir la charge de travail

Les cartes mentales limitées d'Edraw Mind Map

Edraw est avant tout un outil de cartes mentales, il nécessitera donc des entrées manuelles pour les graphiques de dépendance

Prix de la carte mentale Edraw

Abonnement: 59$/an

59$/an Forfait à vie: $118

$118 Forfait à vie: $245

Cartes mentales Edraw évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (190+ commentaires)

5. MindMeister

Via MindMeisterMindMeister est un outil de visualisation d'idées et la collaboration, gestion des tâches et même des présentations.

Vous tirez vos idées de plusieurs sources ? MindMeister vous permet d'ajouter des liens, des pièces jointes et du contenu intégré à chaque graphique à partir de sources telles que YouTube et Google Drive.

Si vous souhaitez une application de gestion des tâches et de prise de notes, il est préférable d'acheter l'offre groupée MindMeister afin d'avoir accès à tous les produits MindMeister dans la même suite.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Incorporez des médias dans vos graphiques pour plus de contexte

Créez des dispositions de cartes mixtes en quelques clics

MindMeister est entièrement conforme à la réglementation GDPR

Les limites de MindMeister

MindMeister est mieux adapté au brainstorming et à l'agrégation d'idées plutôt qu'aux graphiques de dépendance logicielle

Prix de MindMeister

Basic: Gratuit

Gratuit Personnel: 5,99 $/mois par utilisateur

5,99 $/mois par utilisateur Pro: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Business: $14.99/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (270+ avis)

6. Crétois

Via Crédible Creately est un logiciel de graphique de dépendance alimenté par des données qui permet de faire la connexion entre les projets et les équipes. Il propose des solutions graphiques adaptées aux logiciels et à l'informatique, ainsi qu'aux produits, au marketing, aux ressources humaines et aux équipes commerciales. 👨🏽‍💼

Pour les développeurs de logiciels, Creately propose un studio visuel qui permet d'élaborer l'architecture avant de coder. Il aide même à la mise en œuvre et à la traçabilité après le lancement.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Creately aligne vos graphiques sur vos objectifs et résultats clés (OKR)

Créez une base de données personnalisée pour visualiser les données de plusieurs équipes et cas d'utilisation dans la même plateforme

Capturez les connaissances de l'organisation avec les wikis de Creately

Utilisez les modèles prêts à l'emploi de Creately pour les analyses SWOT, les cartes mentales, les diagrammes d'architecture cloud, les wireframes, etc

Lier Creately à GitHub, Jira, Asana ou Confluence

Les limites de Creately

Certains utilisateurs affirment que Creately est difficile à utiliser si vous travaillez avec de grandes toiles

D'autres utilisateurs signalent des décalages et des performances médiocres lorsqu'ils travaillent avec beaucoup de données

Prix de Creately

Free

Démarrage: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (860+ commentaires)

4.4/5 (860+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (160+ avis)

7. InVision

Via InVision InVision est un outil de tableau blanc collaboratif en temps réel. À défaut d'avoir des fonctionnalités adaptées au développement de logiciels, InVision fait appel à des outils qui rationaliser le processus de développement .

Construisez d'abord votre expérience UI/UX dans un graphique, puis partagez-le avec d'autres parties prenantes pour obtenir des commentaires avant d'écrire une seule ligne de code. Cela permet de réduire les révisions en cours de route, une fois la solution élaborée.

Oh, et si vous utilisez déjà un autre logiciel de gestion de l'interface utilisateur, vous pouvez vous en servir comme d'un outil de travail logiciel de Tableau blanc et que vous souhaitez en changer, vous avez de la chance. L'outil d'importation d'InVision vous permet de porter les tableaux blancs d'outils tels que Miro ou Mural vers InVision.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

Utilisez les modèles prédéfinis d'InVision pour gagner du temps

InVision Freehand aligne vos flux de travail sur les processus de l'entreprise

Intégrer InVision àcréer des cartes mentales avec Google Docszoom, Webex, Jira, Asana, etc

L'IA d'InVision génère du contenu et des cadres graphiques en quelques secondes seulement

Les limites d'InVision

InVision n'inclut pas de fonctionnalités adaptées au développement de logiciels

Certains utilisateurs disent qu'ils souhaiteraient qu'InVision s'intègre à une plus grande variété de logiciels, comme Notion

Prix de l'InVision

Free

Pro: 7,95 $/mois par utilisateur

7,95 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (670+ commentaires)

4.4/5 (670+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (730+ avis)

8. Lucidchart

Via Carte lucide Lucidchart est une application de diagramme utilisée pour visualiser les systèmes et l'architecture. Grâce à ses intégrations avec des solutions comme Confluence, Lucidchart est un logiciel de graphe de dépendance populaire auprès des programmeurs.

Utilisez ce logiciel pour visualiser le flux de données dans votre entreprise, vos systèmes et vos processus. Lucidchart tire des données en direct pour montrer comment ces changements auront un impact sur l'ensemble de votre système.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Lucidchart s'intègre aux autres produits Lucid de la Lucid Visual Collaboration Suite

Intégration de Lucidchart avec Atlassian, Microsoft, Slack et Google Workspace

L'auto-visualisation crée des visuels à partir de données en temps réel

Intégrer Lucidchart dans Confluence pour référencer les diagrammes d'architecture cloud

Limites de Lucidchart

Certains utilisateurs affirment que Lucidchart est difficile à utiliser

Lucidchart ne vous permet pas d'importer vos propres formes ou types de diagrammes

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 7,95 $/mois par utilisateur

7,95 $/mois par utilisateur Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (2,400+ reviews)

4.6/5 (2,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,940+ reviews)

9. L'esprit

Via L'esprit Mindly est un outil de capture et d'organisation des idées. Il s'agit essentiellement d'un outil de cartographie mentale et de brainstorming en déplacement. Cet outil est davantage conçu pour les créatifs, il n'a donc pas de fonctionnalités spécifiques pour les programmeurs.

Cependant, si vous travaillez avec une équipe Front-end, Mindly est un outil utile pour stocker toutes vos idées spontanées. 💡

Nous apprécions le fait que Mindly soit axé sur le mobile, et qu'il soit donc disponible sur Android et iOS - et même MacOS -, ce qui en fait un outil idéal pour les personnes multiplateformes qui ont besoin de se synchroniser entre les appareils.

Bien sûr, il a des fonctionnalités limitées, mais la plupart de ces fonctionnalités sont disponibles gratuitement. À faire, il vous en coûtera 7 $ pour un accès illimité à tout. C'est un budget raisonnable, n'est-ce pas ?

Les meilleures fonctionnalités de Mindly

Mindly est disponible sur iOS, Android et Mac

Tracez les grandes lignes de vos idées de manière non linéaire

Simplifiez les cartes mentales grâce à l'interface utilisateur minimaliste de Mindly

Les limites de Mindly

Mindly est joli, mais il lui manque les fonctionnalités avancées qu'offrent d'autres outils de graphes de dépendance

Prix de Mindly

Free

**6,99 $ pour toutes les fonctionnalités

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: 5/5 (1 commentaire)

10. ConceptDraw

Via ConceptDraw ConceptDraw fait partie de la suite bureautique ConceptDraw Office Suite, qui offre aux gestionnaires une aide complète en matière de documentation d'entreprise. Ces personnes disposent de milliers de pochoirs et de centaines de modèles - plus des modules complémentaires - pour améliorer vos flux de travail .

La fonctionnalité "Live Objects" est particulièrement utile pour les équipes de développement de logiciels. Les objets en direct intègrent des données externes pour vous afficher en direct la manière dont les changements affecteront vos flux de travail actuels. Vous pouvez l'utiliser pour les indicateurs clés de performance, mais elle fonctionne également très bien pour les dépendances.

Les meilleures fonctionnalités de ConceptDraw

Utilisez les centaines de modèles et de contenus préconçus de ConceptDraw pour accélérer la création de diagrammes

Dessinez vos propres pochoirs personnalisés pour créer un diagramme vraiment unique pour votre entreprise

Importer et exporter des formats de fichiers Visio

Les limites de ConceptDraw

ConceptDraw ne propose pas de version gratuite ou freemium

Certains utilisateurs affirment que l'interface est trop chargée ou qu'il est difficile d'y naviguer

Prix de ConceptDraw

Diagramme 16: 199

199 ConceptDraw Office 9: 299

G2: 4.4/5 (20+ reviews)

4.4/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

Dessiner des graphes de dépendance en un clin d'oeil avec ClickUp

Le logiciel de graphes de dépendance facilite la création de graphes de dépendance. Le bon outil de graphique de dépendance réduit la charge de travail de votre graphiste et vous donne le pouvoir de créer des graphiques époustouflants qui mettent votre équipe sur la même page.

Mais devinez quoi ? Vous n'avez pas besoin d'acheter un outil graphique sophistiqué. Il vous suffit d'utiliser ClickUp : Nous vous donnons accès à bien plus que des modèles graphiques (même si les nôtres sont assez géniaux). 🤩

Avec ClickUp, vous avez accès aux Documents, aux Tableaux blancs, aux discussions d'équipe, à la documentation et même à un outil IA sur la même plateforme. Gagnez des heures chaque semaine en planifiant et en achevant toutes les tâches de votre projet au même endroit.

Mais ne nous croyez pas sur parole. ClickUp est Free Forever, sans carte de crédit. Inscrivez-vous à ClickUp dès maintenant.