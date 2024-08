Le guide ultime de la gestion de projets dans le secteur de la santé

Il y a une file de patients dans la salle d'attente.

Le médecin est en retard aujourd'hui.

Les employés de la pharmacie disent qu'ils ont besoin de renouvellements car ils n'en ont plus.

Pour un secteur chargé de prendre soin de la vie des gens, le secteur des soins de santé peut être assez dur pour les soignants qui le gèrent.

Alors, comment font-ils pour rester concentrés malgré tout ce qui se passe ?

En acquérant d'excellentes compétences en matière de gestion de projets de santé.

il n'y a pas d'autre solution que de se concentrer sur la gestion des projets de santé Dr. Lisa Cuddy la série télévisée "House M.D.", dans laquelle Lisa Cuddy est l'administratrice en chef de l'hôpital, a été diffusée à la télévision

Sûrement personne à l'hôpital Princeton Plainsboro ne voudrait laisser la gestion de projet entre les mains de personnes comme le Dr. Gregory House. 😟

Après tout, les soins de santé sont un secteur à haut risque.

La vie des gens y est littéralement en jeu.

Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pas du tout.

Alors, que pouvez-vous faire ?

Engagez un chef de projet qui veillera à ce que les choses soient organisées, vivantes et dynamiques

Mais si vous souffrez des symptômes d'une mauvaise gestion de projet et que vous voulez atteindre vos objectifs, vous pouvez faire appel à un chef de projet objectifs du projet ne vous inquiétez pas.

Nous sommes là pour vous aider. *_literally*_FR

Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants ce qu'est la gestion de projet dans le domaine de la santé pourquoi elle est cruciale, et ce qu'il faut pour être un bon gestionnaire de projet dans le domaine de la santé.

Bonus : Vous apprendrez également à infirmier vos projets pour qu'ils retrouvent la santé grâce à un excellent programme de formation à la santé outil de gestion de projets de soins de santé .

tout est prêt..

je vais vous donner une dose de gestion de projet de soins de santé

Qu'est-ce que la gestion de projets de santé ?

Pour faire face à l'emprise croissante des compagnies d'assurance maladie, à la taille gigantesque du système de soins de santé et à la grande question de la sécurité, les organismes de soins de santé modernes ont besoin d'une planification poussée pour créer un processus efficace.

C'est là que la gestion de projet de soins de santé entre en jeu.

Il s'agit de la planification, de l'exécution et de la maintenance de tout projet de soins de santé visant à améliorer le fonctionnement de l'organisation.

Elle permet de rationaliser un projet qui peut aider à économiser de l'argent tout en améliorant les soins aux patients, ce qui profite en fin de compte à l'organisation des soins de santé.

Par exemple, supposons que le Dr Cuddy en ait assez du Dr House et veuille ouvrir un nouveau service de diagnostic dans son établissement.

Elle devra d'abord créer un projet concret pour ouvrir et gérer ce nouvel établissement de santé. Elle pourrait soit se charger elle-même de la planification, soit engager un gestionnaire de projet.

c'est quelque chose qu'elle maîtrise

mais avons-nous vraiment besoin de la gestion de projet dans les soins de santé ?

Découvrons-le.

Pourquoi avez-vous besoin d'une gestion de projet dans le secteur des soins de santé ?

Le secteur des soins de santé est en constante évolution.

De nouvelles technologies apparaissent sans cesse et les organismes de soins de santé doivent suivre le mouvement.

Par conséquent, le secteur des soins de santé est soumis à une pression considérable pour rester dans la course et fournir des soins de qualité aux patients.

Les entreprises de soins de santé doivent également se conformer à diverses réglementations gouvernementales telles que HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act) et GDPR (General Data Protection Regulation) pour la facturation et tout autre processus.

C'est là qu'intervient la gestion de projet dans le domaine de la santé.

Avec les fondements de la de la gestion de projet les chefs d'organisation comme le Dr Cuddyc peuvent apporter structure et discipline à l'organisation.

Une gestion de projet efficace peut également contribuer à :

L'amélioration des soins et de l'expérience des patients

Amélioration de la budgétisation

Une meilleure gestion

Une communication plus fluide

Meilleures relations avec les parties prenantes

Maintenant, comment gérer concrètement des projets dans le domaine des soins de santé ?

3 Méthodologies populaires de gestion de projets dans le secteur de la santé

Outre la science médicale, les professionnels de la santé doivent également apprendre la science de la gestion de projet.

Examinons les méthodes de gestion de projet les plus répandues dans le secteur de la santé méthodologies de gestion de projet que vous pouvez utiliser dans le secteur des soins de santé :

1. Gestion de projet agile Gestion de projet agile est comme un antidote pour contrer les points douloureux de la gestion de projet traditionnelle.

Elle suit une approche itérative et décompose un projet en cycles de développement plus petits (2-4 semaines) appelés sprints. Un manager peut définir un backlog du sprint qui décrit ce sur quoi l'équipe doit se concentrer au cours de ce cycle.

Cela permet de s'adapter plus facilement aux changements, en particulier dans un secteur comme celui des soins de santé où les variables changent constamment. La méthode agile présente également plusieurs avantages clés et convient à la plupart des secteurs, car elle garantit la flexibilité, l'adaptabilité, le travail d'équipe et un retour sur investissement plus rapide.

Dans le domaine de la santé, un outil de gestion de projet agile peut vous aider à mener à bien un projet de santé rapidement pour rester dans la course.

**Vous cherchez un outil de gestion de projet agile pour le secteur de la santé ?

Check out these _les 12 meilleurs outils agiles pour la gestion de projet .

Supposons par exemple que le Dr Cuddy souhaite lancer une nouvelle application de prise de rendez-vous pour son hôpital.

Elle peut utiliser la méthodologie agile et lancer d'abord une application test. De cette façon, elle peut prendre en compte les commentaires des patients sur l'interface utilisateur et la facilité de prise de rendez-vous afin d'intégrer rapidement les changements dans la conception de l'application.

Ainsi, elle n'aura pas à perdre du temps et des ressources pour créer une nouvelle application à partir de zéro si la première n'est pas conviviale pour ses patients.

Bonus : Jetez un coup d'œil à la

**[_top 10 Patient Management Software Systems (en anglais)](_https://clickup.com/fr-FR/blog/103754/logiciel-de-gestion-des-patients/): sélectionnez et ajoutez différentes options de champs de tâches pour suivre rapidement les informations relatives aux patients.

Listes de contrôle récurrentes : automatisez des tâches telles que les routines de nettoyage en créant des listes de contrôle pour les concierges

Modèles : gérez l'administration de votre hôpital à l'aide de modèles prédéfinis. Créez et réutilisezModèles de listes de contrôle pour mettre à jour les dossiers médicaux, stocker les formulaires et gérer les patients sans perdre de temps

Et si ces fonctionnalités n'étaient pas suffisantes pour vous convaincre d'utiliser ClickUp, jetez un coup d'œil à_ pourquoi c'est le logiciel de gestion de projets de santé n° 1 pour votre équipe.

Vous voulez que votre projet soit en pleine forme ?

Un organisme de santé ne dort jamais, et votre projet de soins de santé ne doit pas non plus dormir opérations de gestion .

Et la seule façon de garder les choses éveillées et de les faire fonctionner (sans effort) est d'utiliser un logiciel de gestion de projet comme ClickUp !

Cet outil fera battre le cœur de votre projet de soins de santé.❤️

Qu'il s'agisse d'accéder au centre de contrôle de votre hôpital même lorsque vous êtes à moitié endormi (grâce aux longues heures de travail) ou de suivre les activités de votre équipe, ClickUp est un outil de gestion de projet qui vous permet de vous concentrer sur vos tâches quotidiennes charge de travail en temps réel, ClickUp peut vous sauver la vie

Créer formulaires personnalisables pour remplir les données d'assurance d'un patient, fournir des soins plus rapides avec Automatisations et créer des processus cohérents avec Modèles .

ClickUp est en effet une panacée pour tous les maux de la gestion de projet.

qu'est-ce qui vous retient ? Obtenez une dose gratuite de ClickUp pour protéger votre projet de soins de santé contre les risques afin de mieux aider vos patients !