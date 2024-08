Qu'est-ce que la liaison bidirectionnelle ?

Il est temps d'utiliser notre métaphorique Encyclopédie des informations sauvegardées au fil des ans pour améliorer nos idées en les sortant de notre tête et en les écrivant. Une grande partie de notre réussite dépend de la réapparition de connaissances et d'informations conservées au fil des ans compétences en matière de gestion du temps pour atteindre notre potentiel le plus élevé - dans le travail et dans la vie !

Voici un nouveau concept de prise de notes : le lien bidirectionnel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image7-2.gif

/$$$img/

Insider via GIPHY Les liens bidirectionnels fournissent un chemin de retour vers la page où vous avez inséré le lien de référence, créant ainsi une base de données d'informations interconnectées - un deuxième cerveau. 🧠💡

Si vous êtes un adepte de l'apprentissage tout au long de la vie, les systèmes de productivité à gagner du temps dans votre journée, ou les deux, celui-ci est pour vous !

Pour comprendre la valeur des liens bidirectionnels, expliquons d'abord leur prédécesseur : le lien monodirectionnel le lien bidirectionnel.

Un lien monodirectionnel est, eh bien, chaque page web sur Internet, ce qui signifie qu'il y a un lien hypertexte linéaire d'une page à l'autre, allant dans une nouvelle direction.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image4-1.png

/$$$img/

Un lien bidirectionnel établit un backlink - un lien de retour pour retourner à l'endroit de la page que vous avez lié. Une porte d'entrée pour naviguer en avant ou en arrière.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image3-3-1400x868.png

/$$$img/

Les liens bidirectionnels peuvent être un simple mot ou une phrase provenant de n'importe quel endroit de votre page. Ils ajoutent une structure à vos notes en remplaçant le défilement infini lorsque vous commencez à ajouter des couches de concepts au fil du temps. Tout le monde peut utiliser les liens bidirectionnels pour :

Parcourir les backlinks pour trouver des informations connexes sans ouvrir de nouvelles fenêtres de navigateur

Construire de manière organique un réseau personnel de liens bidirectionnelswiki de connaissances* Liez des références provenant de sources multiples pour établir des connexions entre des échéanciers, des évènements, des idées, etc

Une fois que vous aurez commencé à utiliser les liens bidirectionnels pour lier des fichiers et des notes au sein d'une même application de prise de notes, vous pourrez améliorerez votre productivité et ne plus jamais regarder en arrière !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image1-3.gif

/$$$img/

via GIPHY 👉 Voici une liste de ressources d'applications de prise de notes :

Exemples de cas d'utilisation avec liens bidirectionnels

Décortiquons quelques façons d'utiliser les liens bidirectionnels dans votre travail et vos activités personnelles ! 🤓

Liens bidirectionnels pour les activités personnelles

🏠

Projet Accueil Research

Tous les "home hacks" savent qu'un un élément peut être utilisé ou modifié à des fins multiples. Reliez donc vos vidéos YouTube, vos sites de bricolage, etc. avec des liens bidirectionnels afin d'empocher des idées pour des besoins futurs... et peut-être d'inventer de nouveaux produits !

📚

School Courses

Liez vos cours d'histoire et de langues pour construire un échéancier mondial des évènements et des personnes. Ou élargissez votre matériel de cours en ligne en connectant des sujets connexes pour une référence facile. Check out this guide de gestion de projet pour les étudiants !

👥

Personal CRM (Gestion des relations avec les contacts)

Un CRM personnel est une excellente alternative et une amélioration à la bullet journaling . Gérez vos relations en consignant vos interactions et vos déplacements avec votre famille et vos amis, rappelez-vous ce que vous souhaitez partager avec les autres et enregistrez les éléments recommandés.

Lien bidirectionnel pour les activités de travail

🌐

Entreprise interne Wiki

Un wiki d'entreprise sert de source unique de vérité pour l'ajout et la maintenance de contenu dans l'ensemble d'une organisation. Grâce aux liens bidirectionnels, les projets d'entreprise de haut niveau peuvent se connecter aux procédures opératoires normalisées, aux tâches, aux mémoires, etc. pour remplacer les chaînes d'e-mails surchargées.

🏆

OKRs (Objectifs et résultats clés)

L'étendue des OKR dans la plupart des organisations, le partage de l'information se fait par un e-mail présentant les OKR approuvés. Puis les mois passent, et les employés cherchent dans des milliers d'e-mails pour le retrouver. Cependant, Les OKR peuvent faire partie des routines quotidiennes et hebdomadaires avec des liens bidirectionnels. En liant les tâches et les OKR, les employés peuvent voir comment chacun contribue aux objectifs partagés et se concentrer sur le travail le plus important.

📁

Tâche Management

Si vous êtes le gardien des procès-verbaux de réunion, vous savez qu'il y a un dossier entier de documents uniques stockés dans votre Google Drive qui ne demande qu'à faire le ménage. Appliquez des liens bidirectionnels pour lier vos documents dans une seule fenêtre afin que toutes les données que vous avez collectées lors des réunions précédentes soient accessibles à partir d'un seul endroit.

Changez votre façon de penser, de lire et d'écrire avec les liens bidirectionnels dans ClickUp

Est-ce que c'est vous en ce moment ?

🙋‍♀️ Vous avez dépensé de l'argent pour des abonnements à des applications de prise de notes qui finissent par être inutilisées au bout de quelques semaines seulement

🙋‍♀️ Votre flux de travail évolue et vous vous sentez limité par votre système actuel application de prise de notes actuelle 🙋‍♀️ Vous souhaitez avoir la possibilité de rédiger une note à tout moment, n'importe où et depuis tous vos appareils

Nous sommes passés par là, et nous voulons que vous sachiez qu'il n'y a pas de fatalité ! Les liens bidirectionnels vont changer la façon dont vous consommez et capturez le contenu, vous avez donc besoin du meilleur logiciel disponible pour obtenir vos notes dans un espace sûr et productif. ce logiciel, c'est ClickUp ClickUp est la plateforme de productivité par excellence. Elle offre un espace flexible pour prendre des notes, redécouvrir des informations et regrouper tout le travail sous un seul et même outil. De plus, vous pouvez utiliser le concept de lien bidirectionnel avec l'application Relations ClickApp -un nouvel ensemble de fonctionnalités pour relier les tâches, les documents et tout ce qui se trouve dans ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Relationships20-20task20gif.gif

/$$$img/

Liez vos tâches, vos documents ou n'importe quoi d'autre dans ClickUp

Vous pouvez voir tous les contenus et liens liés à la page actuelle ou à l'ensemble du document dans la section Relations et liens de retour de la barre latérale droite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image5-1.png

/$$$img/

Développez le côté pour afficher les relations, les backlinks, les options de mise en forme, etc

1️⃣ Barre de recherche

Trouvez le contenu et les tâches liés à une page ou à un document spécifique en tapant dans la barre de recherche.

2️⃣ Liens de page

Reliez des pages et des documents à d'autres pages, documents ou tâches dans votre environnement de travail. Les liens de page permettent de créer des relations entre le contenu et le travail sans faire référence à cette relation dans le contenu lui-même.

3️⃣ Liens retour

ClickUp crée automatiquement des backlinks pour garder une trace du contenu lié lorsque vous mentionnez ou copiez et collez des liens vers des tâches et des documents.

4️⃣ Liens externes

Les liens vers des sites Web extérieurs à ClickUp sont regroupés dans le menu Relations de la barre latérale droite.

**Peut-on supprimer une relation ?

Bien sûr ! Vous pouvez lier ou dissocier n'importe quelle relation d'une tâche, d'un document ou d'un projet Vue Liste .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image6-1.png

/$$$img/

Cliquez sur le X d'une tâche ou d'une vue Document pour supprimer une relation

**Puis-je créer des relations entre les tâches ClickUp et les documents ClickUp ?

Tout à fait ! Pourquoi s'arrêter à ClickUp Docs ? 😉

S'il vous est déjà arrivé d'être intégré à la dernière minute dans un projet de grande envergure, vous savez à quel point il est fastidieux d'obtenir les informations dont vous avez besoin pour passer à la vitesse supérieure. Les relations liées à la tâche que vous êtes en train d'afficher vous permettent d'accéder sans stress aux différentes couches du projet et d'obtenir les statuts les plus récents.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image2-2.gif

/$$$img/

Connectez les tâches et les documents avec des liens de page pour créer des relations entre votre contenu et votre travail dans ClickUp

Une note sur la pensée en réseau et les systèmes de classement

Nous pouvons débloquer de grandes idées en rendant les connaissances accessibles à nous-mêmes et à d'autres personnes. Le problème avec les systèmes de classement, c'est que nous collectons toutes ces bonnes informations, les stockons, puis les oublions jusqu'à ce que nous en ayons à nouveau besoin.

La pensée en réseau est la version améliorée d'un système de classement. Il s'agit d'une base de données de type wiki qui permet d'extraire des couches d'informations connexes d'un simple clic. À long terme, vous vous ferez une faveur et retiendrez bien plus d'informations qu'en vous contentant de mémoriser et de mettre des signets.

Créez un compte gratuit et essayez Documents ClickUp la prochaine fois que vous vous assiérez pour rechercher votre prochaine idée. Ces sentiments de malaise et de bloc d'écriture ne sont pas de taille pour vous et ClickUp ensemble ! 💪