Comment améliorer la productivité du personnel lors de la transition vers la vie de bureau ?

Avec le monde revient lentement à la normale après l'assouplissement progressif des mesures de confinement, l'attention de nombreux chefs d'entreprise se porte sur l'évolution de la situation retour de leurs employés sur le lieu de travail.

L'espace de travail est-il sécurisé par COVID ? Des procédures ont-elles été mises en place pour que les membres du personnel se sentent à l'aise ? Qu'adviendra-t-il du "badinage" auquel les employés se sont habitués sur leur lieu de travail ?

Autant de questions que de nombreux employeurs se sont posées au cours des dernières semaines et des derniers mois. Après tout, il est de leur responsabilité clé de protéger la santé et la sécurité de leur personnel. S'ils ne le font pas, le résultat pourrait être catastrophique, non seulement en termes de fidélisation du personnel, mais aussi en termes de sécurité productivité également.

Comment les employeurs peuvent-ils donc se prémunir contre ce phénomène, en veillant à ce que les niveaux de productivité de leurs employés restent inchangés, voire meilleurs qu'avant l'épidémie de COVID-19 ?

C'est là que nous intervenons. En utilisant des outils de gestion de bureau tels que ClickUp vous aide à planifier des projets, à programmer des tâches et à gérer vos ressources dans un environnement de travail centralisé où vous pouvez communiquer et collaborer avec les membres de l'équipe, qu'ils soient de retour au bureau ou qu'ils soient maintenant travaillent à distance .

Rejoignez-nous pour découvrir quelques moyens efficaces permettant aux employeurs d'améliorer la productivité de leur personnel lors de la transition vers le retour à la vie de bureau post-COVID.

Réaménager votre lieu de travail

Avec les mesures de distanciation sociale de 2 mètres mises en place, on peut affirmer sans risque de se tromper que le lieu de travail sera très différent lorsque les travailleurs reviendront.

Les employeurs devront désormais veiller à ce que le lieu de travail soit aussi sûr que possible, que ce soit par le biais de d'une caméra thermique à l'entrée des employés sur le lieu de travail, le fait de placer les bureaux à une distance sûre les uns des autres ou d'organiser des pauses déjeuner au cas par cas.

mais pourquoi s'arrêter là ?

De nombreux travailleurs apprécient de pouvoir se concentrer pendant leur travail, à l'abri des distractions qu'ils peuvent rencontrer à l'extérieur ou à leur Accueil.

Les employeurs devraient envisager de mettre en œuvre des stratégies autour de cette idée lorsqu'il s'agit de réaménager le bureau. Un fabricant britannique, Smartlouvre propose d'utiliser les cloisons vitrées MicroLouvre pour assurer la confidentialité dans les bureaux, car elles "apportent une dimension nouvelle et passionnante à l'esthétique du verre haute performance, conçu pour maximiser à la fois l'apparence et la fonction".

Nettoyer le bureau

Bien que cela puisse paraître évident, il est facile d'avoir un environnement de bureau propre qui peut faire des merveilles en termes de productivité du personnel - et aujourd'hui plus que jamais.

Depuis la récente pandémie mondiale, le sens de l'hygiène et de la santé personnelle de chacun s'est accru de manière exponentielle.

Les travailleurs sont désormais plus conscients de l'environnement dans lequel ils doivent travailler : plus il est sale, moins ils se sentent à l'aise et moins ils sont productifs en conséquence.

De l'imprimante au téléphone, de la souris au clavier, de la glacière à la bouilloire, il existe de nombreuses sources de pollution de nombreux points chauds pour les germes dans le bureau et les employeurs doivent donc les garder propres.

En outre, du désinfectant et du gel antibactérien pour les mains doivent être disponibles à tout moment pour lutter contre la propagation des maladies, qu'il s'agisse ou non d'un coronavirus.

Communiquer avec votre équipe

Après plusieurs mois d'isolement, les employés voudront à juste titre savoir ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant toute la durée du confinement.

La pandémie étant survenue si soudainement, de nombreuses organisations ont été prises au dépourvu et n'ont pas été en mesure de faire face à la situation forcées de modifier constamment leur stratégie afin de rester à flot.

C'est sans parler de l'effet écrasant du plan d'arrêt de travail. De nombreux membres du personnel qui ont été mis à pied pendant la fermeture de l'entreprise se sentiront probablement à l'écart et chercheront à être rassurés et à obtenir des éclaircissements sur les objectifs de l'entreprise après l'arrêt du COVID-19.

Les employeurs doivent communiquer ces informations à leur personnel. Personne - qu'il s'agisse d'un employeur ou d'un employé - n'apprécie d'être laissé dans l'ignorance. Ce n'est qu'en travaillant en équipe que l'on peut s'attendre à ce que le personnel ait envie de travailler de manière productive pour une entreprise.

En outre, certaines entreprises n'auront pas eu d'autre choix récemment que de repenser leur approche du travail, tant en ce qui concerne les services qu'elles offrent que la manière dont leurs processus internes sont gérés. Il est donc important de réfléchir à la manière dont le personnel réagira à ces changements.

Supposons, par exemple, qu'une entreprise ait décidé d'adopter des Le logiciel de productivité tout-en-un de ClickUp pendant le lockdown pour rationaliser tous ses processus et supprimer la nécessité d'utiliser plusieurs applications. Lorsqu'il s'agira de revenir au bureau, le personnel de l'entreprise aura besoin de temps pour se familiariser avec le nouveau logiciel, ce qui ne sera possible que si un canal de communication efficace est en place.

Soyez transparent

En ce qui concerne la communication efficace les chefs d'entreprise devront faire preuve d'une ouverture et d'une transparence absolues avec leur personnel.

Les employés ne sont pas stupides, après tout. Ils reconnaîtront à quel point la période est éprouvante que la pandémie de coronavirus a entraînée, et l'incertitude économique qui va suivre dans les mois et les années à venir.

Ils ont donc le droit de connaître les détails de l'impact sur leur lieu de travail.

Qu'il s'agisse d'une baisse importante du chiffre d'affaires, de la rentabilité, des clients ou des membres du personnel, plus un employeur est honnête avec son personnel, plus ses employés seront motivés pour travailler dur afin de revenir à la situation d'avant la pandémie, voire au-delà !

Écouter

Comme nous l'avons déjà mentionné, le personnel n'a pas eu la vie facile ces derniers temps en raison du confinement et - que les employeurs le veuillent ou non - il arrive que la vie personnelle prenne le pas sur le travail.

Les dirigeants doivent donner l'exemple à leurs travailleurs, en étant à l'écoute de leurs besoins et en leur permettant de travailler d'une manière qui leur convient.

Si un employé doit travailler à domicile deux jours par semaine pour s'adapter aux horaires d'ouverture de la crèche de son enfant, par exemple, il doit y être autorisé. Il y a de fortes chances qu'il travaillera plus dur et plus vite pour remercier leur employeur de les avoir écoutés et de leur avoir permis de travailler en tenant compte de leur vie privée.

De même, si un employé ne se sent pas à l'aise au bureau, l'employeur doit lui donner la liberté de travailler depuis son domicile ou rassurer ses inquiétudes en veillant à ce que l'espace de travail soit aussi COVID-sécurisé que possible.

En conclusion

Voilà donc cinq moyens clés pour garantir un travail aussi productif que possible lors du retour du personnel sur le lieu de travail.

Il s'agit essentiellement de s'assurer qu'ils se sentent à l'aise. Si ce n'est pas le cas et qu'ils s'inquiètent des risques que leur retour au travail pourrait faire courir à leur famille ou à leurs amis, ils ne se concentreront pas sur la tâche à accomplir. Cela signifie que leur productivité en pâtira.

En mettant en place des moyens de communication ouverts et honnêtes entre les travailleurs, le personnel se sentira bientôt beaucoup plus motivé pour travailler au mieux de ses capacités, ce qui permettra de laisser toutes les pensées liées au Coronavirus à la porte du bureau.

