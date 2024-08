Notion vs Roam Research : Quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Roam fait l'objet d'un véritable culte, les gens partageant leur utilisation avec le hashtag #RoamCult sur Twitter. D'un autre côté, Notion est dans le jeu depuis environ sept ans maintenant. C'est beaucoup de temps pour faire parler de soi !

Mais bon, le sang neuf n'est pas toujours une mauvaise chose. Alors, si vous êtes dans un dilemme et que vous vous interrogez sur Notion vs Roam, nous sommes là pour éclaircir les choses.

L'article d'aujourd'hui vous aidera à découvrir les différences, les fonctionnalités et les meilleurs cas d'utilisation entre Notion et Roam. Préparez-vous, et faisons en sorte que ce face-à-face soit terminé.

Notion vs. Roam en bref

Notion et Roam sont tous deux des outils de prise de notes. Cela dit, vous pouvez étendre les capacités de Notion en tant qu'outil de gestion de projet et Roam comme outil de gestion des tâches.

Voici un aperçu des principales différences entre Notion et Roam.

Qu'est-ce que Notion ? Notion est une application de prise de notes dotée de fonctionnalités de gestion de projet et de gestion des tâches. À la fin de l'année dernière, cette application pratique comptait 20 millions d'utilisateurs à son Tableau. Il s'agit d'une croissance de 16 millions d'utilisateurs par rapport à 2020. 😲

Notion fonctionnalités

Voici les fonctionnalités dont vous bénéficiez avec Notion :

Notes

Un exemple de notes de réunion en Notion La capacité de prise de notes de Notion est l'une des principales raisons pour lesquelles cette application est aimée par la plupart. Notion vous permet de créer des notes rapides et de les organiser en hiérarchie pour y accéder facilement.

Avec Notion, vous pouvez noter quelque chose d'aussi complexe que les réunions d'équipe ou quelque chose d'aussi simple qu'une liste de livres à lire.

Vous pouvez également collaborer à la modification en cours de vos notes avec les membres de votre équipe. Notion fait la part belle aux commentaires en ligne, vous permettant de mentionner des personnes afin qu'elles puissent afficher un document et y contribuer.

Si vous détestez les distractions lorsque vous prenez des notes, Notion est faite pour vous. Cette application fournit une interface qui satisfait le cerveau et qui est gratuite. L'éditeur de texte est un éditeur par glisser-déposer très pratique. Vous pouvez ainsi structurer vos notes à votre guise.

De plus, vous pouvez ajouter des images, des tableaux, des extraits de code et une foule d'autres contenus avec les notes de Notion. Ajoutez tous ces blocs de contenu grâce à des raccourcis clavier utiles qui font de la prise de notes un jeu d'enfant pour vous ou votre équipe !

Bonus: Logiciel de compte-rendu de réunion !

Lien bidirectionnel

Les fonctionnalités de liens bidirectionnels de Notion en action

Levez la main si la recherche de la bonne information dans des centaines de documents n'est pas votre définition idéale d'une bonne journée de travail.

Aucun d'entre nous n'aime cela.

Notion vient à la rescousse avec ses capacités de liens bidirectionnels. Et qu'est-ce que c'est exactement ? un lien bidirectionnel ?

Les liens bidirectionnels établissent une connexion dans les deux sens. Cela signifie que vous pouvez suivre un lien jusqu'à sa destination et parcourir tous les liens vers cette page particulière. En d'autres termes, les liens bidirectionnels vous permettent d'établir des connexions entre les informations contenues dans différentes pages et différents documents.

Grâce aux liens bidirectionnels dans Notion, vous pouvez facilement stocker et référencer différents documents et contenus. (Plus besoin de parcourir des centaines de documents pour trouver la bonne information !)

Les liens bidirectionnels sont particulièrement utiles dans les cas suivants la création de wikis et de hubs de connaissances .

Wikis

Les wikis de Notion mettent votre la mémoire de l'équipe en un seul endroit. Différents membres de l'équipe peuvent participer à la construction du wiki, ce qui facilite le flux d'informations pertinentes au sein de l'entreprise. Si l'on ajoute les liens bidirectionnels, il est facile de créer une source unique de vérité pour les processus, les lignes directrices, etc.

Mais il n'y a pas que le travail.

Vous pouvez également créer un wiki personnel pour votre apprentissage et votre découverte personnelle.

Affichages de la base de données

Vous souhaitez afficher vos notes de différentes manières ?

Notion le permet grâce aux vues de base de données.

Vous pouvez afficher votre contenu de différentes manières, notamment sous la forme d'un calendrier, de tableaux de type Kanban, d'une liste de tâches, d'une disposition en galerie et d'un échéancier.

Vous pouvez également appliquer des filtres et des tris sans affecter les autres personnes dans une base de données partagée. L'organisation de la base de données reste la même du côté des autres utilisateurs.

Mais tout est annulé lorsque vous enregistrez les filtres et les tris... ils s'appliquent désormais à tout le monde.

Bonus: Comparez Microsoft OneNote à Notion !

applications de prise de notes espaces.

Mais que cela ne vous retienne pas. Bien que créé en 2019, Roam a rapidement développé un abonné culte sur Twitter et d'autres espaces communautaires comme Reddit.

En règle générale, Roam est placé dans les favoris outil de gestion de la recherche entre les chercheurs, les universitaires, les développeurs de logiciels et les ingénieurs. Roam est un mélange de prise de notes, outil de gestion des connaissances (wiki de vie), et application de gestion des tâches.

Fonctionnalités de ramassage

Les fonctionnalités de Roam sont fortement axées sur la prise de notes. Voici exactement ce que vous obtenez en utilisant Roam :

Notes

Un aperçu des fonctionnalités de prise de notes de Roam

Avec Roam, il n'y a pas de hiérarchie de l'information. Chaque page est autonome, bien qu'il existe des liens qui créent un graphe de connaissances achevé.

Vous commencez simplement par une puce et, à partir de là, vous construisez un contenu interconnecté, mais non empilé ou linéaire. Roam vous offre également différentes façons de présenter vos idées et votre contenu .

Vous pouvez opter pour l'aspect visuel avec les tableaux Kanban. Vous pouvez aussi opter pour une certaine organisation et utiliser des tableaux. Si vous souhaitez transformer vos notes en tâches, vous pouvez les transformer en cases à cocher ultérieurement.

Enfin, Roam vous permet de créer des notes rapidement avec une liste de raccourcis clavier et d'intégrations en bas de chaque page.

Lien bidirectionnel

Roam permet de créer des connexions au sein de vos notes. Chaque fois que vous créez un lien vers un sujet ou un thème existant, Roam crée un lien bidirectionnel entre votre page actuelle et la page mentionnée.

Si vous créez un lien vers un nouveau thème, Roam crée automatiquement une nouvelle page pour vous. Ensuite, la nouvelle page est liée à la page actuelle à partir de laquelle vous créez un lien.

Le résultat ?

Un gigantesque réseau de pensées, d'idées et de contenus connectés.

Barre latérale

L'interface de Roam est plutôt dépouillée, mais il y a une barre latérale repliable où toute l'action se passe. La barre latérale se trouve à gauche et offre un accès rapide à trois menus principaux :

Notes quotidiennes

Aperçu du graphique

Toutes les pages

La page Notes quotidiennes est la page datée par défaut que vous voyez dès que vous vous connectez à Roam. Vous ne pouvez pas modifier le titre ou la date, il s'agit donc plutôt d'une page de journal quotidien.

La fonctionnalité Notes quotidiennes est idéale pour les idées à moitié formulées et les réflexions quotidiennes. Une fois que vous avez réussi à formuler pleinement vos idées, vous pouvez leur consacrer une page.

La fonctionnalité Toutes les pages présente toutes les pages de Roam en une seule fois. Vous pouvez trier vos pages en fonction des dernières étiquettes, alphabets et sujets. L'Aperçu du graphique a besoin de sa propre section, alors voyons ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité.

Aperçu du graphique

Tout le monde aime se voir progresser au fil du temps. C'est ce que vous offre la fonctionnalité Aperçu des graphiques. L'aperçu graphique se présente sous la forme d'un graphique bidimensionnel montrant l'interconnexion de vos idées.

Plus vous avez de contenu sur un sujet donné, plus les nœuds du graphique illustrant la connexion sont grands. Chaque fois que vous cliquez sur un nœud, vous voyez l'interconnexion et le flux de vos idées.

Bien que l'aperçu du graphique n'ait pas d'utilité pratique, c'est un excellent moyen de voir le flux de vos idées et la progression que vous réalisez.

Bonus: Compare Notion Vs. Coda!

Comparaison des fonctionnalités de Notion vs. Coda

Notion et Roam font de nombreuses similitudes, en particulier lorsqu'on compare leurs fonctions de prise de notes. Mais comme vous êtes venu ici pour obtenir toutes les informations nécessaires pour en avoir le plus possible pour votre argent, voyons quelles sont les différences entre leurs fonctionnalités.

Stockage

Vous ne voulez pas être limité dans la quantité de données que vous pouvez stocker dans une application de prise de notes. Voici comment Notion et Roam se comparent.

Notion Notion l'obtient . Ils n'ont pas de limite de stockage, même pour leurs forfaits gratuits. Cependant, il y a une limite à la quantité de données que vous pouvez télécharger à chaque fois.

La version gratuite est limitée à 5 Mo par fichier téléchargé. Si vous souhaitez supprimer cette limite, vous devrez passer à un compte payant.

Roam

Comme Notion, Roam n'a pas fixé de limite à la quantité de données que vous pouvez créer et stocker. Vous pouvez créer autant de notes et de pages que vous le souhaitez sans diminuer votre stockage.

À l'instar de Notion, Roam ne fait pas de limite au téléchargement de fichiers. Vous pouvez importer un fichier lourd en Mo sans aucune limite. Cela dit, Roam déconseille d'importer des fichiers volumineux car cela pourrait ralentir votre application ou provoquer des maladresses. Il faut donc y penser.

Prise de notes

L'interface est essentielle à l'expérience de la prise de notes. Dans la bataille entre Notion et Roam, qui l'emporte ?

Notion

Notion est une application de prise de notes plus structurée. Elle est hiérarchique, et vos notes seront organisées en piles et en blocs. Si vous aimez la structure, Notion vous conviendra mieux que Roam.

En raison de sa structure, Notion est plus rigide. Le résultat est un processus plus difficile si vous voulez faire des changements puisque vous devez réorganiser les blocs ou défaire les piles.

En revanche, l'interface de Notion est facile à travailler. Elle est élégante et sans encombrement.

Roam

Roam est destiné à ceux qui apprécient la fluidité et l'exploration. La fonctionnalité de prise de notes de Roam est décentralisée, et les pages sont construites pour être autonomes mais interconnectées.

Cette application de prise de notes convient mieux à ceux qui accordent de la valeur à l'exploration et à la connexion des idées.

Cette fluidité permet également d'apporter des modifications rapidement et facilement.

Les pages sont autonomes et s'actualisent d'elles-mêmes, si bien qu'apporter des modifications n'est pas aussi frustrant que Notion.

En revanche, l'interface utilisateur de Roam ne vous inspirera peut-être pas autant.

Elle peut fonctionner pour certains, mais l'interface minimale n'a pas le charme de Notion.

Prix de Notion vs. Roam

Vous ne voulez définitivement pas vous ruiner avec votre application de prise de notes. Entre Notion et Roam, quelle application vous permet d'en avoir pour votre argent ?

Notion

Notion propose un forfait Free Forever gratuit pour un usage personnel. Avec le forfait Free, vous bénéficiez d'un nombre illimité de pages et de blocs, d'un partage avec 5 invités maximum et d'une synchronisation entre les appareils.

Le plan pro personnel coûte $$$a par mois, et en plus des fonctionnalités gratuites, vous bénéficiez d'un nombre illimité d'invités et d'un historique des versions pendant 30 jours.

Notion pour les équipes coûte 8 $ par utilisateur et par mois. Vous bénéficiez d'un nombre illimité de membres d'équipe, d'un environnement de travail collaboratif, d'une intégration API et de permissions avancées avec ce forfait.

Roam

Roam est plus cher que Notion. Ils n'ont pas de forfait Free, mais ils ont un essai gratuit de 31 jours.

Le forfait pro coûte 15 $ par mois et offre l'accès à l'API, un nombre illimité de collaborateurs et un nombre illimité de Roam Graphs publics et privés.

Le forfait Believer coûte 500 $ pour cinq ans. Avec ce forfait, vous bénéficiez d'une assistance prioritaire, d'appels communautaires avec l'équipe et d'un premier accès aux nouvelles fonctionnalités.

Notion contre Roam sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir où les gens se situent dans le débat Notion Vs. Roam. Lorsque vous recherchez Notion vs Roam sur Reddit sur Reddit, la plupart des utilisateurs s'accordent à dire que si vous recherchez un style de prise de notes plus structuré, Notion est une excellente option :

"Notion est meilleur pour les choses qui sont bien structurées ou qui doivent être cohérentes et répétables, alors que Roam est meilleur pour la capture de connaissances et le brainstorming à faible/non-friction."

Notion vs. Roam : Lequel choisir ?

Notion offre une approche plus structurée de la documentation et de la gestion des connaissances, tandis que Roam encourage l'exploration et les connexions de connaissances.

Notion est la solution idéale pour une gestion structurée des connaissances. Roam est destiné à l'exploration de vos idées et à l'enregistrement de votre gestion personnelle des connaissances.

Notion vous permet de mieux collaborer. Vous pouvez définir des permissions et partager votre wiki ou un tableau de bord de gestion de projet.

En revanche, Teams n'est pas conçu pour une collaboration efficace, du moins pas pour les grandes équipes. Vous pouvez toutefois définir des permissions d'accès et rendre votre base de données de notes privée ou publique.

Si vous partagez des pages individuelles, une personne technophile pourrait aller fouiner dans vos autres documents privés, mettant ainsi votre confidentialité en péril. En termes de prix, Notion est plus facile à utiliser, tandis que Roam pourrait vous faire pleurer un peu après avoir vu vos transactions par carte de crédit.

Le problème avec Notion et Roam, c'est qu'il ne s'agit pas d'une situation "pomme à pomme". Ils conviennent tous deux à des utilisateurs différents.

Notion est idéal pour la collaboration, la gestion de projet et la documentation des processus, tandis que Roam excelle dans la création de liens de connaissance et la documentation de la progression.

Et si vous voulez le meilleur des deux mondes ?

ClickUp : Une meilleure alternative à Roam et Notion ClickUp est plutôt votre propre génie magique, prêt à vous offrir le meilleur de la prise de notes, de la documentation, de la gestion des connaissances et de la gestion des tâches, le tout en un seul outil.

ClickUp est également l'un des logiciels les plus performants du marché meilleure et la plus évaluée des outils de gestion de projet.

Vous pouvez utiliser ClickUp pour mieux organiser votre vie personnelle, ainsi que votre vie professionnelle, au sein d'une équipe. Voyons comment ClickUp vous donne des capacités de génie pour faire plus avec moins, tout en économisant du temps et de l'argent !

Notez tout avec ClickUp

La fonctionnalité Bloc-notes de ClickUp est simple et intuitive Bloc-notes de ClickUp est votre outil de prédilection lorsque vous souhaitez prendre des notes. Il est extrêmement flexible et vous pouvez créer autant de notes que vous le souhaitez sans limite. Utilisez l'éditeur de texte riche pour mettre en forme vos notes comme vous le souhaitez. Et vous pouvez gagner du temps créer des tâches en convertissant simplement vos notes en tâches pouvant être suivies. C'est génial !

ClickUp Docs pour des notes et des connexions de connaissances de qualité supérieure

Vous voulez quelque chose de plus flexible et de plus performant pour vos notes importantes ? ClickUp Documents qui arrive à point nommé. ClickUp Docs vous permet de créer des wikis et des bases de connaissances complètes.

ClickUp Documents fonctionne comme un hub central de partage des connaissances

Vous pouvez même imbriquer des pages pour créer des interrelations et des dépendances entre différentes pages et différents sujets. Et le meilleur dans ClickUp Docs ?

Ils sont dotés de capacités de liens bidirectionnels. Oui, vous pouvez maintenant dire adieu à la recherche de centaines de documents pour trouver ce dont vous avez besoin !

ClickUp Docs vous donne le super pouvoir de décider qui a accès à un document et qui n'y a pas accès. Paramétrez vos documents comme étant privés et partagez-les avec quelques personnes sélectionnées lorsque vous souhaitez préserver la confidentialité des informations.

Liez vos tâches, vos documents ou n'importe quoi d'autre dans ClickUp

Vous n'avez pas à vous inquiéter que quelqu'un vienne fouiner dans les documents qu'il ne devrait pas. Les contrôles de permission sont à la fois stricts et flexibles pour vous offrir une plus grande tranquillité d'esprit et une confidentialité optimale.

donnez et refusez l'accès comme vous le souhaitez !

Et, si vous voulez en parler au monde entier, rendez vos Docs publics et indexables par Google et d'autres moteurs de recherche. Les possibilités sont illimitées avec ClickUp Docs.

Par instance, vous pouvez facilement inclure des tableaux, des feuilles de route, des signets, des images et toutes sortes de types de contenu dans vos documents. Ensuite, retrouvez facilement vos documents en les catégorisant pour en faciliter l'accès et la recherche.

Gagnez du temps avec les modèles de documents ClickUp

Créez votre propre modèle ou utilisez un modèle pré-fait à partir du centre de modèles de ClickUp, puis sauvegardez-le pour le réutiliser dans de futurs projets

ClickUp est toujours à la recherche de moyens pour vous aider à gagner du temps et à optimiser votre flux de travail. Avec les documents, vous pouvez créer vos propres modèles en sauvegardant un document existant en tant que modèle. C'est aussi simple que de cliquer sur enregistrer comme modèle et vous avez un modèle pour la vie !

Vous n'avez plus besoin de repartir de zéro à chaque fois que vous documentez quoi que ce soit.

Intégrations pour faciliter le travail

Vous ne devez jamais quitter ClickUp Mon travail pour faire votre travail terminé. Par exemple, vous pouvez créer des Google Docs directement à partir de ClickUp en intégrant vos Docs à Google Drive.

Et ce n'est pas tout.

Utilisez l'intégration Slack pour créer et gérer des tâches ClickUp sans quitter vos discussions Slack. Ou encore, intégrez des vidéos YouTube dans des commentaires ou des descriptions de tâches et regardez-les directement sur ClickUp.

C'est un tout nouveau monde avec ClickUp, vous pouvez utiliser plus de 1 000 Intégrations ClickUp , des applications et des outils pour faire votre travail plus rapidement et plus efficacement.

Ne sacrifiez pas une seule fonctionnalité

Notion et Roam proposent tous deux des fonctionnalités intéressantes. Cependant, vous ne pouvez pas ignorer les limites, qu'il s'agisse du prix élevé, des fonctions de recherche et de filtrage limitées ou des limites de stockage. Ces limites peuvent créer des lacunes dans votre flux de travail.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp comble ces lacunes en vous offrant le meilleur des deux mondes et un peu plus que ce à quoi vous vous attendiez.

Vous pouvez utiliser ClickUp pour la gestion de projets, la gestion de tâches, la prise de notes, la documentation ou comme outil de collaboration. Comme nous l'avons dit, c'est comme si vous aviez votre propre génie de la productivité pour réaliser ce que vous avez en tête !

