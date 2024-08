Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de compte-rendu de réunion et de notes en 2024

Une communication efficace et la collaboration sont primordiales pour la productivité d'une équipe. Dans ce contexte, les comptes rendus de réunion sont devenus un outil indispensable qui permet de rationaliser les discussions et d'assister la progression collective.

Que vous soyez un professionnel chevronné, un gestionnaire de projet ou un chef d'équipe, la valeur du compte rendu de réunion est indéniable compte-rendu de réunion offre un moyen structuré de mener des discussions utiles et d'obtenir des résultats concrets.

Ce guide couvrira les 10 meilleurs logiciels de compte-rendu de réunion pour construire des agendas de réunion collaboratifs, consolider les commentaires de réunion en temps réel, et plus encore !

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de compte-rendu de réunion ?

Le meilleur logiciel de gestion de réunion simplifie la création et le partage des notes. Bien que les différents logiciels de compte-rendu de réunion présentés dans cet article présentent des avantages uniques, ils ont tous tendance à partager les fonctionnalités clés suivantes qui leur permettent de se démarquer des autres outils disponibles :

Flexibilité: Il n'y a pas deux réunions identiques. Avec le bon outil, vous pouvez adapter votre document de notes et votre modèle de procès-verbal à vos besoins et au type de réunion que vous organisez

Facilité d'utilisation : toutes les personnes chargées de rédiger le procès-verbal ne sont pas forcément des experts de l'outil. Plus il est facile de rédiger des notes, d'assigner des tâches et de créer des abonnements, mieux c'est

Standardisation: Votre logiciel de compte rendu de réunion devrait vous aider à créer un protocole standard pour la prise de notes lors des réunions, en particulier lors de la gestion des réunionsd'équipes interfonctionnelles *Modification en temps réel: Les outils de collaboration modernes vous permettent de prendre des notes pendant la réunion et d'avoir plusieurs éditeurs dans le document en même temps sans confusion

Partage: Vous voudrez probablement partager les réunions passées avec les parties prenantes pour qu'elles puissent en profitertransparence du projet *Intégrations: Bien sûr, vous pouvez utiliser votre logiciel pour prendre des notes. Mais c'est encore mieux lorsque ces notes peuvent s'intégrer directement dans d'autres outils, tels queles exigences du projet etles forfaits de communication ## 10 logiciels de compte-rendu de réunion à utiliser en 2024

1.

ClickUp - Meilleur pour les comptes-rendus de réunion alimentés par l'IA

Résumez les notes de réunion, recherchez des informations spécifiques et automatisez les tâches manuelles avec ClickUp Brain

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes et les industries de toutes tailles afin de rester connecté, de travailler ensemble et de communiquer efficacement.

Choisissez parmi des milliers de modèles préconstruits pour organiser les procès-verbaux des réunions passées et les communications liées aux réunions dans un seul Doc avec plusieurs sous-pages. Les Modèle de compte rendu de réunion ClickUp est un excellent endroit pour commencer à prendre des notes et à intégrer des pages web, des feuilles de calcul, des vidéos et d'autres médias en vue d'un partage contextuel.

Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Utiliser d'autres outils de gestion de projet dans la plateforme, comme ClickUp AI, pour rédiger des contenus, générer des résumés et créer des éléments d'action pour accélérer votre flux de travail !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

LeFonctionnalité du bloc-notes de ClickUp vous aide à organiser les notes des réunions passées, les checklists et les tâches et à y accéder à partir d'un seul endroit sur n'importe quel appareil

La fonctionFonctionnalité ClickUp Docs est idéale pour les notes et les documents plus détaillés, tels que l'agenda d'une réunion, qui nécessitent plusieurs éditeurs et peuvent être facilement partagés

UtiliserClickUp Brain pour résumer vos notes de réunion en compte-rendu de réunion et en tirer des idées et des éléments d'action à l'aide de l'IA

Vous pouvez intégrer vos comptes rendus de réunion à vos projets en les liant à des tâches liées afin qu'ils soient accessibles à toutes les parties prenantes

Une vaste bibliothèque de modèles et une base de connaissances étendue rendent le paramètre de vos procès-verbaux de réunion simple et direct

Intégrations avec Google Agenda, Google Docs, Zoom, Slack et des milliers d'autres applications de travail

Limites de ClickUp:

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

La richesse de ses paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tarification de ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8,500+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,700+ avis)

2. Fellow - Bon pour l'intégration avec d'autres applications

Via Compagnon de route Fellow est conçu comme un programme complet d'éducation à la santé logiciel de gestion des réunions qui permet aux utilisateurs de paramétrer des réunions de groupe et de des réunions 1:1 d'élaborer et de gérer des agendas, de prendre et de partager des notes.

Une grande partie du logiciel utilise des modèles, ce qui facilite la gestion des réunions récurrentes. Les concepteurs de l'outil l'ont conçu pour stimuler l'engagement au sein des réunions et après celles-ci, afin d'améliorer la productivité de l'ensemble de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités:

Un système de calendrier complet qui facilite la gestion des réunions individuelles, des paramètres et des séries de réunions

Un système d'agenda collaboratif qui permet à tous les participants à la réunion d'ajouter des éléments à l'ordre du jour, augmentant ainsi la propriété et l'engagement dans la réunion

Une gestion des réunions récurrentes qui reporte les ordres du jour et les tâches récurrentes pour un suivi ultérieur

Une courbe d'apprentissage rapide qui permet aux utilisateurs de commencer à tirer parti de ses fonctionnalités quelques minutes seulement après l'inscription

Les autres limites:

Peu de fonctionnalités de partage de fichiers, ce qui rend difficile d'aller au-delà des simples notes et enregistrements de réunions après coup

Pas d'intégration dans une suite de gestion de projet ou de productivité plus large, ce qui signifie que les tâches liées aux réunions restent isolées par rapport à ces réunions

Tarifs des autres utilisateurs:

Free

Pro: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (1,700+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (30+ avis)

3. FreJun - Bon pour les automatisations

Via FreJun A la base, FreJun est un appel un logiciel d'automatisation pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs appels sortants. Mais ses fonctionnalités se prêtent également à la conservation des minutes, grâce à l'automatisation des appels des transcriptions d'appels et des informations fournies par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de FreJun:

Les transcriptions automatisées des appels facilitent la rédaction des comptes rendus et l'élaboration d'éléments d'action a posteriori

Fonctionnalité de réunion IA donne à votre organisation des informations plus approfondies sur vos appels et réunions

Une extension Chrome permet d'utiliser FreJun sans avoir à entrer dans son interface dédiée

Loué dans les commentaires des utilisateurs pour sa facilité d'utilisation, ce qui signifie que les nouveaux membres de l'équipe peuvent se lancer et commencer rapidement

Les limites de FreJun:

Il ne s'agit pas d'un logiciel de compte-rendu de réunion traditionnel, ce qui limite son utilisation pour les organisations qui souhaitent l'utiliser principalement pour les récapitulatifs d'appels internes et les éléments d'action

Certains problèmes intermittents de réseau peuvent causer de petits décalages qui rendent plus difficile la tenue de procès-verbaux en temps réel

Tarifs de FreJun:

Standard: 16$/mois par utilisateur

16$/mois par utilisateur Professionnel: 21$/mois par utilisateur

21$/mois par utilisateur Module complémentaire de transcription des appels: 3 $ par heure d'appel

Évaluations et critiques de FreJun:

G2 : 4.9/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

4. Magic Minutes - Bon pour les réunions autonomes

Via Minutes magiques Vous cherchez un logiciel de compte rendu de réunion encore plus ciblé ? Si c'est le cas, Magic Minutes tient (presque) la promesse de son nom. Ce n'est pas tout à fait de la magie, mais il s'en rapproche. Il s'agit d'un outil idéal si vous souhaitez que les participants à une réunion, les comptes rendus de réunion et les étapes suivantes soient organisés dans un seul et même espace.

Les meilleures fonctionnalités de Magic Minutes:

Un écran d'aperçu des réunions vous permet de voir toutes les réunions programmées et précédentes, ainsi que les participants et les agendas

Un éditeur de texte simple avec modification en coursdes possibilités de prise de notes et d'enregistrer des procès-verbaux

La fonction de tâche permet d'assigner des tâches aux participants à la réunion et comprend des rappels par e-mail pour les éléments d'action incomplets

Les fonctionnalités de demande d'information aident l'organisateur de la réunionà rassembler des documentset les informations de chaque participant avant la réunion

Limites du procès-verbal magique:

Possibilité de télécharger des fichiers PDF uniquement

Intégrations limitées, ce qui peut rendre difficile l'incorporation de Magic Minutes dans votre forfait de travail plus large

Tarification de Magic Minutes:

Free

Premium: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur 10+ Teams: $6/mois par utilisateur

Évaluations et critiques des Minutes Magiques:

G2 : $$$A

Capterra : 4.8/5 (50+ critiques)

5. Evernote - Bon pour la prise de notes polyvalente

Via Evernote Evernote est une outil de productivité qui vous aide à prendre des notes lors de réunions et de projets. Une structure simple vous permet de transformer une pile de notes individuelles en un système de classement virtuel plus productif et organisé pour vos notes et comptes rendus de réunions.

Avec Evernote, vous pouvez capturer et gérer des idées des projets, des souvenirs et des listes à faire pour ne rien oublier. Rédigez des notes, joignez des documents, numérisez des images, prenez des mémos vocaux ou faites des clips sur le Web. Organisez tout, des grands projets aux moments personnels, en un seul endroit, accessible sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, même hors connexion.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote:

Combinez des notes écrites avec des mémos vocaux, des images numérisées et des clips Web

Intégration sur tous les appareils, y compris votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone - vous pouvez même inclure des notes manuscrites

Retrouvez rapidement les notes, les tâches et les minutes passées grâce au puissant moteur de recherche basé sur l'IA

Effectuez des recherches dans la vaste bibliothèque de modèles pour différents types de notes et de réunions

Limites d'Evernote:

Relativement cher par rapport aux autres logiciels de cette liste, surtout si l'on choisit l'option collaborative Teams

Ne convient pas aux solutions de gestion des réunions d'entreprise en raison de l'accès limité aux notes et aux fichiers lors du travail hors ligne

Prix d'Evernote:

Free

Personnel: $10.83/mois par utilisateur

$10.83/mois par utilisateur Professionnel: $14.17/mois par utilisateur

$14.17/mois par utilisateur Teams: $24.99/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Evernote:

G2 : 4.4/5 (1,900+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (8 000+ avis)

6. Beenote - Bon pour la planification des notes de réunion

Via Beenote Beenote est fier d'aider ses utilisateurs à organiser des réunions plus structurées et plus efficaces grâce à la facilité d'élaboration des agendas et des procès-verbaux, ainsi qu'aux nombreuses intégrations qui intègrent l'outil dans votre flux de travail plus large.

Les meilleures fonctionnalités de Beenote:

Les fonctionnalités de collaboration de l'agenda de la réunion aident les participants à être sur la même page et à décider des sujets avant la réunion

Les notes, les décisions et les tâches de suivi sont automatiquement compilées dans des comptes rendus complets que vous pouvez partager avec d'autres parties prenantes

Des environnements étendus avec Microsoft Teams, Office 365 et Google Workspace pour une collaboration plus large

Des solutions avancées pour les tableaux de direction et les comités afin d'améliorer la gouvernance dans des applications plus formelles

Limites de la note de service:

Une interface complexe dans laquelle les nouveaux utilisateurs peuvent avoir du mal à naviguer

Des analyses rudimentaires qui rendent difficile l'obtention d'une vision plus large des réunions

Prix de la note:

Beenote 1: 8,67 $/mois pour un utilisateur

8,67 $/mois pour un utilisateur Beenote 10: 4,60 $/mois par utilisateur pour un maximum de 10 utilisateurs

4,60 $/mois par utilisateur pour un maximum de 10 utilisateurs Beenote 30: 3$/mois par utilisateur pour un maximum de 30 utilisateurs

3$/mois par utilisateur pour un maximum de 30 utilisateurs Beeboard: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de Beenote:

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2+ avis)

7. MeetingBooster - Bon pour le stockage crypté

Via MeetingBooster La plupart des professionnels savent que le temps nécessaire aux réunions est bien plus important que le temps consacré à la discussion. MeetingBooster s'est donné pour mission de réduire ce temps supplémentaire, en économisant plus de 100 minutes pour chaque réunion que vous organisez.

Les meilleures fonctionnalités de MeetingBooster:

Un éditeur d'agenda de réunion complet avec des modèles et des tâches préalables à la réunion pour préparer tout le monde à l'avance

Cartes de notes en cours de réunion pour les participants afin de garder une trace de la discussion et des points à retenir

Éditeur de compte-rendu automatisé qui met en forme les notes pour les envoyer par e-mail aux participants

Des mécanismes améliorés d'analyse et de retour d'information pour améliorer les réunions au fil du temps

Les limites de MeetingBooster:

L'installation initiale peut être quelque peu difficile

Aucune fonction permettant de partager la propriété des réunions entre plusieurs participants

Prix de MeetingBooster:

Contactez-nous pour connaître les tarifs

MeetingBooster évaluations et critiques:

G2 : 4.5/5 (2+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (5+ avis)

8. Tactiq - Bon pour l'enregistrement et la transcription

Via Tactiq Avec Tactiq, vous pouvez enregistrer et transcrire automatiquement n'importe laquelle de vos réunions et appels. Sa fonction basée sur l'IA transforme ensuite ces transcriptions en notes succinctes, en procès-verbaux et en agendas de suivi.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq:

Intégrations avec les principaux logiciels de réunion, notamment Zoom, MS Teams et Google Meet

L'identification automatisée des intervenants simplifie les actions après la réunion

taux d'évaluation de 92 % pour les transcriptions de réunions

L'une des options les plus abordables de cette liste, grâce à une évaluation forfaitaire et à une option gratuite

Les limites de Tactiq:

L'accent mis sur la transcription signifie que d'autres fonctionnalités, telles que les tâches de suivi et les éléments de l'ordre du jour de la réunion, ne sont pas disponibles

Une assistance client parfois limitée

Prix de Tactiq:

Free

Pro: 8$/mois

8$/mois Business: 16$/mois

Tacatiq évaluations et critiques:

G2 : 4.2/5 (5+ avis)

Capterra : 4.2/5 (4+ avis)

9. MeetingKing - Bon pour les agendas de réunion

Via Tadum Conçu spécifiquement pour les réunions récurrentes, Tadum cherche à mettre de l'ordre dans le chaos qui entoure la journée de travail moyenne. Grâce à la création automatisée de l'agenda et du compte-rendu de la réunion, les membres de l'équipe restent dans le coup, tandis que la gestion de l'agenda et du compte-rendu est automatisée une gestion simple des tâches accroît la responsabilité de toutes les personnes concernées.

Les meilleures fonctionnalités de Tadum:

Création facile de l'agenda, avec report automatique des éléments incomplets de la réunion précédente

Création dynamique d'un procès-verbal en lecture seule qui combine les notes, les commentaires et les éléments de l'ordre du jour dans un ensemble professionnel

Intégration en temps réel sur plusieurs appareils, y compris les ordinateurs, les ordinateurs portables et les téléphones

Simplicité intentionnelle qui permet aux membres de commencer en quelques minutes

Limites de Tadum:

Pas d'intégrations actuelles avec d'autres logiciels de gestion du travail

Plus adapté aux réunions informelles qu'aux réunions de direction ou de Tableau

Prix de Tadum:

Membre: 9$/mois

9$/mois Collaborateur: 0$/mois

Tadum évaluations et critiques:

G2 : 5/5 (1+ avis)

Capterra : 5/5 (3+ avis)

Prendre de meilleures notes de réunion avec le logiciel Meeting Minutes

Malgré son nom, vous n'êtes pas obligé de noter chaque minute qui s'est passée dans votre compte-rendu de réunion. Le terme vient plutôt du latin minuta scriptura, qui signifie petites notes.

Son but est de condenser rapidement la réunion en ses points les plus importants, en utilisant le moins de mots possible.

C'est un art en soi. Mais c'est beaucoup plus facile quand on a le bon logiciel à ses côtés.

Imaginez à quel point la prise de notes pourrait être facilitée par un outil qui simplifie le processus et vous permet de transformer les points à retenir en tâches, de partager vos comptes rendus et de les joindre à un projet plus vaste.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Les modèles de réunion intuitifs et la fonctionnalité Mon travail font partie intégrante du logiciel de gestion du travail, ce qui en fait un outil idéal pour commencer à enregistrer vos notes importantes.

Mieux encore, vous pouvez utiliser la plateforme gratuitement pour toujours. Ouvrez un compte ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à explorer !