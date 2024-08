Les 10 logiciels de réunion en tête-à-tête les plus utiles pour les managers en 2024

Passer de discussions en personne à des réunions virtuelles peut s'avérer difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le meilleur logiciel de vidéoconférence, ces obstacles peuvent se transformer en opportunités d'amélioration de l'efficacité et de l'engagement.

Les applications de vidéoconférence les plus performantes sont vos fidèles auxiliaires dans le monde numérique. Elles facilitent la communication, encouragent les connexions utiles et permettent aux managers de suivre la progression de l'équipe.

En intégrant ces outils, vos tâches deviennent plus faciles à gérer, ce qui vous laisse une marge de manœuvre supplémentaire pour vous concentrer sur la réflexion stratégique et la créativité.

Imaginez la mise en paramètre d'un agenda de réunion l'enregistrement des réunions et des procès-verbaux, l'évaluation des performances et la gestion des ressources humaines des équipes interfonctionnelles le tout dans le cadre d'une solution de vidéo conférence unique. C'est plutôt percutant, n'est-ce pas ?

Et voici quelque chose d'encore mieux : ces outils de collaboration à distance ne résolvent pas seulement les problèmes typiques du travail télétravail, mais offrent également des fonctionnalités innovantes que les lieux de travail traditionnels ne peuvent égaler. Dans un monde du travail en constante évolution, l'utilisation de ces solutions numériques n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité.

C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide qui présente les 10 meilleurs logiciels de réunion 1 sur 1 en 2024. Si vous souhaitez trouver le bon outil pour transformer votre environnement de travail numérique, poursuivez votre lecture.

Que faut-il rechercher lors du choix d'un logiciel de réunion 1 sur 1 ?

Lorsque vous choisissez le meilleur logiciel de vidéo conférence, vous recherchez quelques avantages intéressants.

Tout d'abord, la communication doit être facile. Un son et une vidéo effacés, des options de discussion rapide et des outils pratiques tels que le partage d'écran et les tableaux blancs sont indispensables.

Ensuite, la planification des réunions ne doit pas être un casse-tête. Les meilleurs fournisseurs de vidéoconférence proposent des fonctionnalités qui permettent d'organiser des réunions récurrentes, de se connecter à votre Calendrier et d'envoyer des rappels qui vous permettront de rester sur la bonne voie sans le moindre problème.

Il est important que votre logiciel de vidéoconférence s'harmonise avec vos autres outils. Cette compatibilité contribue à la fluidité de votre flux de travail et vous évite de répéter les mêmes tâches.

Le partage des fichiers doit être simple et la plate-forme de vidéoconférence doit être conviviale. Plus vite votre équipe la prendra en main, mieux ce sera.

Votre logiciel de réunion doit passer à l'étape supérieure si vous managez une équipe à distance. Mon travail consiste à trouver des fonctionnalités adaptées aux fuseaux horaires, une accessibilité mobile et une sécurité solide pour que votre équipe puisse travailler ensemble sans heurts, où qu'elle se trouve.

Documentez tout ce qui se passe lors de vos réunions en tête-à-tête de manière effacée grâce à ce modèle simple

Enfin, optez pour un outil permettant les visioconférences. Le meilleur logiciel de réunion en tête-à-tête offrira des extras comme la gestion des tâches, modèles d'évaluation des performances et la gestion de projet. Ceux-ci peuvent contribuer à mettre de l'ordre dans votre environnement de travail numérique et à rendre votre équipe encore plus efficace.

Les 10 meilleurs logiciels de réunion 1 sur 1 à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher en matière de logiciel de vidéo conférence, nous allons vous présenter nos 10 outils favoris afin que vous puissiez trouver celui qui vous convient.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

ClickUp se distingue sur le marché par son approche globale de la gestion des tâches et des projets. Il ne s'agit pas d'un simple espace de réunion mais d'une plateforme robuste qui intègre la gestion d'équipe de suivi des tâches et d'évaluation des performances en un seul endroit.

ClickUp permet de se lancer facilement et de commencer immédiatement grâce à l'outil de gestion d'équipe /%/ref, de suivi des tâches et d'évaluation des performances ClickUp 1 On 1s Modèle et une fonctionnalité de bloc-notes pour paramétrer votre premier agenda.

Ensuite, vous pouvez vous plonger dans un ensemble de fonctionnalités approfondies conçues pour que votre prochain rendez-vous en tête-à-tête ressemble à une discussion productive, et non à une réunion qui aurait pu être un e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez ClickUp Meetings pour prendre des notes, contrôler votre agenda et assigner des tâches là où vous en avez besoin, le tout en un seul endroit. Vous souhaitez consigner vos réunions hebdomadaires ? C'est votre ticket d'or pour libérer certains des superpouvoirs de ClickUp

Notre menu éditeur regorge d'options qui vous permettent de mettre en évidence ce qui compte le plus. Lancez-vous dans une modification en cours super riche - c'est votre terrain de jeu pour être aussi créatif ou structuré que vous le souhaitez lorsque vous prenez des notes

Se synchronise avec les applications mobiles les plus populaires pour un flux de travail transparent

Vous avez un commentaire qui nécessite une action de la part d'un membre de l'équipe ? Rien de plus simple : assignez-le à un membre de l'équipe. Il devient un élément à faire absolument pour l'assigné avant que la tâche ne puisse être cochée comme étant terminée

Notez tout ce que vous voulez couvrir dans une checklist et cochez-les une à une au fur et à mesure que vous les parcourez

Vous en avez assez de paramétrer une tâche à chaque fois que vous devez planifier des vidéoconférences ? Détendez-vous et laissez les tâches récurrentes préparer votre agenda

Dans notre quête pour éliminer les clics inutiles, nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité : les commandes slash. Chaque fois que vous vous trouvez dans un champ de texte, tapez / pour ouvrir le menu de la commande slash et commencer à faire bouger les choses, pronto

Limites de ClickUp

Vous êtes nouveau à ClickUp ? Avec tant de fonctionnalités à explorer, vous pouvez avoir l'impression de vous jeter dans le grand bain. Mais ne vous inquiétez pas, vous finirez par vous y habituer

Attention : certains utilisateurs ont constaté des lenteurs de chargement ici et là. Ce n'est pas une constante, mais cela vaut la peine d'en être informé

Les possibilités de réglage et de personnalisation sont si nombreuses que l'on peut avoir l'impression de s'enfoncer dans un labyrinthe au début. Mais une fois que vous aurez compris le fonctionnement, vous pourrez donner une forme à votre environnement de travail en un rien de temps

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Collaborateur

via Ami Fellow est un outil conçu pour cultiver une culture de réunion par vidéo conférence saine et productive au sein de votre équipe. Il vous permet de rationaliser les différents types de réunions types de réunions et les rendre plus efficaces. Avec Effacées, vous pouvez facilement fixer des objectifs clairs et précis pour vos réunions des agendas de réunion clairs en veillant à ce que les discussions restent sur la bonne voie et à ce que les objectifs soient atteints.

L'une des fonctionnalités de base de cette application de vidéoconférence est sa capacité à suivre les éléments d'action. Vous pouvez assigner des tâches, fixer des délais et tenir tout le monde compte, en veillant à ce que les suivis importants et les étapes d'action ne soient pas négligés.

Mais Fellow ne s'arrête pas à l'organisation et à la gestion des tâches. Il reconnaît également l'importance de l'engagement et de la collaboration sur le lieu de travail . Grâce à la prise de notes interactive et aux fonctionnalités de collaboration, vous pouvez saisir en temps réel les idées, les décisions et les discussions des participants à vos réunions, ce qui favorise la participation active et la contribution de tous les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Fellow

Automatisation des rappels et des réunionséléments d'action avant et après les réunions grâce à des flux de travail rationalisés

Partager, collaborer et synchroniserles notes de réunion au sein des équipes

Offre des modèles préconçus pour des réunions efficaces

Fonctionnalité intégrée pour la reconnaissance et le retour d'information par les pairs

Limites des collègues

Il faut parfois un peu de temps pour s'habituer à l'interface utilisateur

Certains utilisateurs ont rapporté un manque d'intégration du calendrier avec des plateformes spécifiques

La synchronisation des notes de réunion est parfois décalée

Prix d'un compagnon

Free

Pro : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Business : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (plus de 1 500 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

4. Google Meet

via Réunion Google Ce service de vidéoconférence est spécialement conçu pour les équipes qui utilisent déjà l'environnement de travail de Google. Google Meet s'intègre de manière transparente aux autres applications Google, ce qui constitue un avantage majeur pour ceux qui sont déjà immergés dans l'écosystème Google. Qu'il s'agisse de se synchroniser avec votre Calendrier Google ou de se connecter sans effort avec des collègues via Gmail, Google Meet améliore votre flux de travail en s'intégrant de manière transparente à vos outils existants.

Vous pouvez compter sur l'infrastructure de visioconférence stable et robuste de Google pour fournir une qualité audio et vidéo constante, permettant une communication claire et ininterrompue avec les membres de votre équipe, vos clients ou vos partenaires.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

S'intègre parfaitement à Google Agenda et à Gmail

Possibilité d'organiser des réunions pouvant accueillir jusqu'à 100 participants

Sous-titrage en temps réel de tous les appels vidéo et visioconférences effectués pendant les réunions

Les participants peuvent utiliser le partage d'écran pour les présentations

Limites de Google Meet

L'application n'est pas aussi flexible et personnalisable que d'autres plateformes

Des utilisateurs ont rapporté des problèmes occasionnels de qualité du son et de la vidéo

Certaines fonctionnalités remarquables ne sont disponibles que sur la version payante

Prix de Google Meet

**Free

Débutant : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (900+ commentaires)

: 4.6/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (11 000+ commentaires)

5. Réunion GoTo

via Réunion GoTo GoTo Meeting est l'une des meilleures solutions de vidéo conférence pour les entreprises à la recherche d'un système d'information de qualité outil de réunion en ligne qui est à la fois convivial et efficace. Il vous donne les moyens d'organiser et de gérer des réunions virtuelles en toute transparence, permettant à votre équipe de collaborer efficacement quel que soit son emplacement physique.

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, cet outil polyvalent s'adresse aux entreprises de toutes tailles, faisant de la vidéo conférence un jeu d'enfant.

Avec GoTo Meeting, vous avez accès à un ensemble de fonctionnalités de vidéo conférence avancées qui élèvent vos réunions virtuelles à un niveau supérieur. Dès que vous commencerez à l'utiliser, vous apprécierez son interface intuitive et ses fonctionnalités transparentes de gestion des réunions .

Les meilleures fonctionnalités de GoTo Meeting

Profitez d'un son d'une clarté cristalline et régalez-vous les yeux grâce à la solution logicielle de vidéoconférence HD de GoTo Meeting.

Organisez et rejoignez des vidéoconférences à partir de n'importe quel appareil mobile

Profitez de fonctionnalités de sécurité puissantes telles que l'authentification basée sur les risques et, par défaut, GoTo Meeting verrouille vos données audio et vidéo avec un cryptage AES-128 bits. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en sachant que vos données sont sous clé

Les participants peuvent mettre en évidence les points clés de leurs présentations

Limites de GoTo Meeting

Il n'y a pas de version gratuite

Il peut être coûteux pour les petites entreprises

Des utilisateurs mobiles ont parfois signalé des problèmes de connexion

Prix de GoTo Meeting

Professionnel: $14/mois par organisateur

$14/mois par organisateur Business: $19/mois par organisateur

$19/mois par organisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (2,500+ reviews)

4.2/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (7,000+ reviews)

6. Zoom

via Zoom Si populaire qu'il a pratiquement son propre verbe, Zoom est le gorille de 1000 livres dans la salle de vidéoconférence. Zoom est l'une des meilleures applications de vidéoconférence du marché. Elle est idéale pour les réunions individuelles et les évènements numériques de grande envergure. Son ensemble de fonctionnalités en constante évolution ne cesse de faire des adeptes. Mais Zoom a aussi quelques défauts, et nous allons vous montrer les bons et les mauvais côtés ci-dessous.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Les salles de réunion sont idéales pour diviser les grandes réunions en discussions conviviales

Permet aux utilisateurs de paramétrer un arrière-plan virtuel pour plus de confidentialité ou d'exprimer leur créativité

Enregistre les réunions et fournit une transcription automatisée

Mon travail s'effectue avec les applications de bureau ainsi qu'avec de nombreux autres appareils et outils mobiles

Limites de Zoom

La version gratuite limite les réunions de groupe à 40 minutes

Des problèmes de sécurité ont été collés dans le passé

Des problèmes occasionnels de qualité du son et de la vidéo ont été signalés par certains utilisateurs

Prix de Zoom :

Basic : Free

: Free Pro : 14,99 $/mois par hôte

: 14,99 $/mois par hôte Business : 19,99 $/mois par hôte

: 19,99 $/mois par hôte Enterprise : 19,99 $/mois par hôte

Zoom évaluations et critiques :

G2 : 4.5/5 (53 000+ commentaires)

: 4.5/5 (53 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30 000+ commentaires)

7. Treillis

via Treillis Lattice est l'un des logiciels de vidéoconférence que nous présentons et qui est conçu pour la gestion des performances à la base. Il s'agit de rationaliser les réunions individuelles, de simplifier le processus de retour d'information et de faciliter la définition des objectifs. En mettant l'accent sur l'engagement de l'équipe et la performance globale, il transforme les réunions régulières en sessions ciblées et axées sur la croissance.

Le paramétrage et le suivi des objectifs sont simples, ce qui permet de voir facilement le chemin parcouru et le titre à atteindre. De plus, les fonctionnalités de feedback encouragent une culture dans laquelle l'amélioration continue est la norme.

Donc, si votre objectif est de garder votre équipe engagée, motivée et en constante amélioration, jetez un coup d'œil à Lattice.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Processus d'évaluation des performances simplifié

Paramétrage, suivi et gestion des objectifs au sein des équipes

Obtenir des informations sur la satisfaction des employés

Fonctionnalité de feedback entre pairs et de reconnaissance publique

Limites du treillis

Il ne s'agit pas d'un outil de réunion à proprement parler, il lui manque donc certaines fonctions

L'interface utilisateur n'a pas été appréciée par tous les utilisateurs

Il peut être coûteux pour les petites entreprises

Prix de Lattice :

Engagement : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Croissance : 4 $/mois par utilisateur

: 4 $/mois par utilisateur Gestion de la performance : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur OKR & Objectifs: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Offre groupée Gestion de la performance et OKR & Objectifs: 11 $/mois par utilisateur

11 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

: 4.7/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

8. Whereby

via Par Oubliez le téléchargement d'une énième application ou la difficulté de vous souvenir d'un autre mot de passe. Whereby est un outil de vidéo conférence qui fonctionne directement à partir de votre navigateur web. Cette simplicité en fait un outil de choix pour les personnes qui accordent une grande valeur à la facilité d'utilisation.

Pour paramétrer une réunion vidéo avec Whereby, il suffit de partager un lien ; voilà, vous êtes prêt à vous connecter.

Personnalisez votre salle de réunion avec les arrière-plans et les logos de votre choix pour donner un peu de caractère à vos réunions virtuelles. Si vous cherchez un moyen gratuit de réunir votre équipe en ligne, l'approche conviviale de Whereby est peut-être ce qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Whereby

Les participants peuvent se joindre aux réunions à l'aide d'un simple lien

Personnalisez les salles de réunion avec des marques, des logos et des arrière-plans personnalisés

Partage de l'écran ou d'une fenêtre particulière

Enregistrez les réunions pour les revoir ultérieurement

Limites de Whereby

Nombre de participants limité sur le forfait gratuit de base et les forfaits Pro

Certains utilisateurs signalent un décalage occasionnel de la vidéo

Absence de fonctionnalités avancées telles que les salles de réunion et les sondages

Prix Whereby :

Explore: Un forfait gratuit

Un forfait gratuit Pro: 6,99 $/mois par utilisateur

6,99 $/mois par utilisateur Business: 9,99 $/mois pour trois utilisateurs

9,99 $/mois pour trois utilisateurs Construire: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Croissance: Contacter pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Whereby :

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

9. Skype

Via Microsoft Skype, qui est maintenant sous la responsabilité de Teams de Microsoft -est un acteur expérimenté dans le domaine de la communication numérique, fournissant des visioconférences et des appels vocaux solides bien avant que cela ne devienne cool.

Simple d'utilisation et fiable, il est réputé pour la solidité de ses connexions et le flux de ses discussions. Que vous soyez une petite équipe à la recherche d'un outil simple pour organiser vos sessions de brainstorming ou simplement deux personnes ayant besoin de discuter de certains détails, Skype est simple et accessible.

L'un des principaux avantages de Skype est sa fonctionnalité de discussion intégrée. La discussion vous permet d'échanger des idées ou de partager des fichiers sans perdre de temps.

Dans l'ensemble, Skype est un choix classique qui a résisté à l'épreuve du temps.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Passez des visioconférences individuelles ou de groupe

Messagerie dans l'application pour une communication rapide

Partagez votre écran pendant les réunions

Envoyez des fichiers et des documents en discutant

Limites de Skype

Pas idéal pour les grandes réunions

Intégration limitée avec d'autres outils

Certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels de qualité vidéo et sonore

Prix de Skype :

États-Unis et Canada: 2,99 $/mois par utilisateur

2,99 $/mois par utilisateur **Amérique du Nord : 7,99 $/mois par utilisateur

Monde : 13,99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (22 000+ commentaires)

: 4.3/5 (22 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (8 500+ commentaires)

10. 15Five

via 15Cinq Avec 15Five, les réunions individuelles deviennent des plates-formes efficaces pour échanger des informations, discuter de la progression et suivre les objets.

Les managers ont une vision plus claire des performances et de l'engagement de leur équipe, ce qui les aide à prendre de meilleures décisions et à apporter l'assistance nécessaire. Et le plus beau, c'est qu'il est conçu pour être facile à utiliser Le logiciel est conçu pour être convivial et intuitif, ce qui en fait un plaisir pour toutes les personnes concernées.

15Cinq meilleures fonctionnalités

Facilite l'organisation de réunions efficaces entre employés et managers.

Suivi des objets et des objectifs.

Fonctionnalités de reconnaissance des pairs pour motiver les équipes.

Rapports sur les performances et l'engagement.

15Cinq limites

Il ne s'agit pas d'un outil dédié aux réunions, certaines fonctionnalités peuvent donc manquer

L'interface utilisateur peut être compliquée à parcourir pour certains utilisateurs

Il est plus cher que d'autres outils similaires

Prix de 15Five :

Engage: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Perform: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Focus: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Total Platform: 14 $/mois par utilisateur

14 $/mois par utilisateur Transform Online: 99 $/mois par gestionnaire

99 $/mois par gestionnaire Transform Hybrid: $174/mois par gestionnaire

$174/mois par gestionnaire Transform Live: 300 $/mois par gestionnaire

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (500+ commentaires)

11. GlobalMeet

via GlobalMeet GlobalMeet, créé par PGi, est une plateforme multifonctionnelle pour les réunions web et vidéo haute définition, les vidéoconférences mobiles, les webinaires et la gestion d'évènements.

Elle assiste la collaboration en toute transparence, permettant aux utilisateurs d'organiser, de rejoindre et de participer facilement à des réunions à partir de divers appareils et emplacements. Avec des fonctionnalités permettant d'organiser des webinaires interactifs et des évènements virtuels à grande échelle, elle offre également des outils complets pour la planification et la gestion d'évènements.

Les services complets, intuitifs et fiables de GlobalMeet en font un outil crucial pour une communication numérique efficace au-delà des frontières géographiques.

Les meilleures fonctionnalités de GlobalMeet

Enregistrement vidéo de haute qualité des réunions de conférence

Organisation d'évènements virtuels avec des milliers de participants

Tableau blanc, sondages et vidéo discussion pour améliorer la collaboration

Travail avec Microsoft Teams et Skype for Business

Limites de GlobalMeet

Comparé à d'autres services, systèmes, applications et outils de visioconférence, GlobalMeet n'est pas compatible avec les applications tierces. Cela peut constituer un inconvénient pour les équipes qui dépendent de logiciels spécifiques pour leur flux de travail

GlobalMeet est plus lourd que ses homologues

GlobalMeet ne dispose pas de certaines fonctionnalités accessibles aux utilisateurs d'autres applications

Prix de GlobalMeet :

Basic : un forfait gratuit

: un forfait gratuit Standard : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Premium : 24 $ par utilisateur et par mois

: 24 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (500+ commentaires)

: 4.2/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (50+ commentaires)

Améliorez votre collaboration numérique avec le logiciel de réunion 1 sur 1 ClickUp

Il est essentiel d'utiliser le bon logiciel de réunion 1 sur 1 pour naviguer efficacement dans l'espace de travail numérique. Chaque outil ayant ses points forts, votre choix dépend des besoins spécifiques de votre équipe et de votre flux de travail.

Qu'il s'agisse de manager d'une équipe, de mener des compte rendu de réunion qu'il s'agisse d'établir l'agenda d'une réunion ou de mener un examen des performances, le bon logiciel peut vous aider à rationaliser vos paramètres et à rendre vos tâches beaucoup plus faciles à gérer.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer des équipes interfonctionnelles, favoriser la collaboration sur le lieu de travail et naviguer efficacement dans différents types de réunions.

Pour une exploration plus approfondie de la manière de rationaliser votre gestion d'équipe et vos réunions individuelles, consultez la fonctionnalité dédiée de ClickUp- Réunions ClickUp . Rendez votre environnement de travail numérique plus efficace et vos tâches plus faciles à gérer avec ClickUp. Visitez-nous ici pour savoir comment nous pouvons révolutionner votre expérience de réunion.