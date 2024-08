Collaboration sur le lieu de travail : 10 avantages et exemples d'experts

La collaboration est l'un des meilleurs moyens de découvrir les meilleures idées de votre équipe.

Un environnement de travail collaboratif permet de réunir des paramètres différents et, le plus souvent, de lancer des projets de manière efficace. Vrai collaboration au sein de l'équipe permet à tout le monde d'être sur la même page, que vos équipes soient au bureau ou à l'extérieur travaillent à distance .

La bonne nouvelle, c'est qu'une collaboration réussie n'est plus limitée aux séances de brainstorming au bureau et aux longues réunions dans la salle de conférence. Certaines des meilleures idées surgissent alors que les gens ne sont même pas dans la même pièce !

Mais seulement si vous utilisez des outils de collaboration pour rationaliser votre processus. C'est un peu comme si vous trouviez le couteau suisse qui aide vos équipes à collaborer, quelles que soient les circonstances.

Cependant, des éléments tels que les outils de gestion de projet en collaboration ne sont qu'une pièce du puzzle. Dans ce blog, nous verrons comment les dirigeants peuvent promouvoir le travail d'équipe et la collaboration sur le lieu de travail, les goulets d'étranglement les plus courants et quelques bonnes pratiques pour l'ensemble de l'équipe. 💡

Qu'est-ce que la collaboration sur le lieu de travail ?

On parle de collaboration sur le lieu de travail lorsque deux employés ou plus travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun, généralement en partageant des connaissances, des compétences, des idées et des ressources spécialisées, dans l'intérêt de leur entreprise.

Un lieu de travail collaboratif génère des solutions novatrices mises au point par diverses équipes, parfois dans l'ensemble de l'organisation. Il permet aux membres d'une équipe de puiser dans un groupe plus large pour obtenir davantage de ressources afin d'achever un projet de manière efficace.

Avantages de la création d'équipes collaboratives au travail

Un sondage de l'université de Queens a révélé que 75 % des employés pensent que la collaboration est essentielle sur le lieu de travail. Mais seulement 39 % d'entre eux pensent que leur entreprise ne collabore pas suffisamment.

Brainstorming, forfait, stratégie et rationalisation de la communication en temps réel pour accélérer les projets avec ClickUp Tableaux blancs

En comprenant mieux le problème auquel ils s'attaquent, ils peuvent combiner visuels et textes d'une manière plus efficace afin de maximiser les résultats. En examinant différentes idées ensemble, il est plus probable d'en trouver de nouvelles, plus rapidement des solutions nouvelles et inventives .

2. La collaboration des employés stimule la productivité

Lorsque les employés travaillent avec d'autres membres de l'équipe sur un projet, ils en font plus en moins de temps grâce à leurs efforts combinés. Plus l'équipe est productive, plus la boucle de rétroaction est bouclée rapidement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commentaires assignés dans ClickUp Dos /$$img/

Les commentaires attribués garantissent que éléments d'action ne sont pas perdus, quel que soit l'endroit où ils sont créés

Et grâce à une boucle de rétroaction plus rapide, vos équipes itèrent sur de nouvelles idées, de nouveaux flux de travail ou de nouveaux processus en temps réel. En d'autres termes, encourager la collaboration sur le lieu de travail est l'un des meilleurs moyens de rester compétitif. 🏆

3. La collaboration sur le lieu de travail améliore le moral (même pour les équipes à distance)

Ce n'est pas une mince affaire. Lorsque les membres d'une équipe se sentent assistés par leurs collègues, ils sont généralement plus heureux et plus motivés. Les employés prennent alors davantage d'initiatives et s'approprient leur travail.

En fait, les études montrent que les employés qui collaborent sont environ 17% plus satisfaits de leur travail. Si l'objectif est d'entretenir un environnement de travail productif basé sur le travail d'équipe la dernière chose que vous souhaitez, c'est que les membres de l'équipe se sentent désengagés ou hors du coup parce qu'ils ne travaillent pas ensemble pour relever les défis.

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit et envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp

Cela peut être particulièrement délicat avec les équipes à distance et la collaboration virtuelle. Mais il est essentiel de disposer d'un emplacement centralisé pour faire Terminé le travail de toutes vos équipes afin de rester synchronisé.

4. La collaboration limite le stress et l'anxiété au travail

L'existence d'un environnement collaboratif réduit les niveaux de stress de la manière suivante réduisant l'anxiété sur le lieu de travail . Il y a moins de stress lorsque les employés divisent les tâches, partagent les charges de travail et aident les membres de l'équipe à collaborer en utilisant leurs paramètres spécifiques.

Une étude de la Harvard Business Review a montré que 92% des employés qui éprouvent du stress au travail le doivent à la dynamique de leur équipe. Sans une collaboration efficace, la mise en évidence des lacunes dans les processus peut être négligée et ralentir (et énerver) votre équipe.

En revanche, lorsque les équipes partagent leurs connaissances et travaillent ensemble, elles ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs flux de travail synchronisés et une meilleure dynamique d'équipe.

5. Une collaboration efficace permet d'établir des relations de travail plus solides

Le travail en commun crée la confiance. Si un membre de l'équipe fait confiance à ses collègues, il noue de meilleures relations de travail.

La collaboration implique de travailler à partir de points de vue différents. Mais il est important de savoir qui a dit quoi pour travailler vers les mêmes objectifs.

La fonctionnalité d'annotation de ClickUp permet aux équipes d'attribuer des commentaires sur les fichiers pour une collaboration plus rapide

Les avantages liés à l'amélioration des relations de travail par le biais de la collaboration contribuent également à réduire les taux de rotation du personnel. Collaboration et communication au sein de l'équipe au travail ont été liées à une réduction de 50 % du taux de rotation du personnel.

Bonus: Applications et outils de communication d'équipe

6. Des équipes unifiées naissent d'une collaboration efficace

À distance ou travail hybride est la norme aujourd'hui. Cela signifie qu'il est important de trouver des moyens pour que votre équipe reste connectée. En tant que chef d'équipe, vous devez d'abord faire preuve de collaboration et prendre des initiatives en ce qui concerne les compétences de communication que vous attendez pour faire le travail.

Peu importe que vous ayez quelques personnes au bureau ou des travailleurs à distance dispersés à travers le monde - les chefs d'équipe doivent encourager les employés à éviter les silos, à communiquer avec d'autres équipes et à trouver des solutions à leurs goulets d'étranglement.

La détection de collaboration permet aux équipes de travailler et de modifier simultanément dans les Tableaux blancs ClickUp

Et c'est ce que les plateformes de gestion de projet collaboratif comme ClickUp sont conçues pour atteindre cet objectif. Avec ClickUp comme "système d'exploitation" de collaboration, vos rapports directs ont plus de facilité à collaborer grâce à des fonctionnalités utiles telles que :

2. Organiser des sessions de renforcement de l'esprit d'équipe Sessions de renforcement de l'esprit d'équipe sont un excellent moyen d'encourager les collègues à établir la confiance et à faire tomber les barrières qui les séparent. La résolution de problèmes ou les sports d'équipe contribuent à souder l'équipe et permettent aux collègues de se voir sous un nouveau jour.

Les chefs d'équipe peuvent organiser des réunions d'équipe et des sessions de renforcement à distance ou avec une équipe hybride à l'aide de la vidéo conférence. Les brise-glace virtuels ou les quiz d'équipe permettent aux collègues de mieux se connaître, même sur un lieu de travail numérique.

Si vous êtes à la recherche d'un moyen de briser la glace avec vos nouveaux employés ou vos équipes existantes, ce modèle de Tableau blanc est l'endroit idéal pour commencer

Vous avez besoin d'un bon point de départ ? Modèle de Tableau blanc pour briser la glace de ClickUp est idéal pour la collaboration à distance et pour effacer les tensions nerveuses du lieu de travail, en particulier dans les réunions virtuelles où personne ne veut parler.

3. Inviter les gens à un brainstorming

Face à un défi, le brainstorming est un moyen efficace de permettre aux membres de l'équipe de partager leurs idées et leurs points de vue afin de collaborer avec succès.

Cependant, pour faciliter le processus de brainstorming, il faut le faire en sachant que la créativité est encouragée et que toutes les idées valent la peine d'être entendues.

Les chefs d'équipe doivent créer un espace sûr pour que tout le monde puisse participer au brainstorming. Une excellente façon de le faire est de demander explicitement à chacun de participer activement et d'exercer ses capacités d'écoute active. Encouragez les discussions de groupe pour créer un climat de confiance d'un environnement de travail collaboratif sécurisé pour que les idées soient entendues sans jugement.

4. Intégrer la collaboration entre les équipes

La collaboration entre équipes est un autre excellent moyen de favoriser le travail d'équipe sur le lieu de travail. Les entreprises qui encouragent les équipes interfonctionnelles permettent à différents services et à des employés aux compétences variées de travailler ensemble et d'apprendre les uns des autres.

Non seulement la collaboration s'en trouve améliorée, mais cela permet aux employés de partager des informations clés et de stimuler l'innovation et la productivité.

Obstacles courants à la collaboration sur le lieu de travail

Malgré les avantages de la collaboration sur le travail, il existe de nombreux obstacles que les équipes doivent surmonter. La plupart des obstacles proviennent d'un manque d'outils, de compétences non techniques ou de flux de travail existants, plutôt que d'une surabondance d'un élément donné.

Cependant, l'un des obstacles les plus courants à la collaboration sur le lieu de travail est le manque d'outils et de compétences logiciel de collaboration qui libère les employés et leur donne tout ce qu'il faut pour résoudre efficacement les problèmes.

En fait, un Gartner a révélé qu'environ 80 % des travailleurs qui utilisent des outils de collaboration maintiennent la productivité et l'efficacité sur le lieu de travail.

Examinons les spécificités de certains blocages courants.

Des outils de travail disjoints : Il est assez courant de voir des équipes travailler avec une poignée d'applications sans véritable flux de travail ou processus de travail. Alors qu'une personne peut utiliser un outil pour la documentation, une autre peut utiliser une plateforme différente pour la gestion des tâches. Si ces deux outils ne communiquent pas - ou n'existent pas sur la même plateforme - la mauvaise communication, les problèmes de visibilité et les retards dans la mise en œuvre sont autant d'obstacles à la collaboration échéanciers des projets se mettent en travers de la route

Comprenez d'un coup d'œil où en est votre travail en organisant les tâches grâce à des options flexibles de tri, de filtrage et de regroupement dans l'affichage Liste de ClickUp

Informations cloisonnées : Les processus de travail décousus produisent également des projets cloisonnés - bloquant les informations importantes nécessaires pour faire les projets. avec des informations disparates qui aident à faire les projets

: Les processus de travail décousus produisent également des projets cloisonnés - bloquant les informations importantes nécessaires pour faire les projets. avec des informations disparates qui aident à faire les projets Manque de confiance : Un manque de confiance entre collègues bloque la collaboration car les gens peuvent être réticents à partager leurs compétences et leur savoir-faire avec d'autres

: Un manque de confiance entre collègues bloque la collaboration car les gens peuvent être réticents à partager leurs compétences et leur savoir-faire avec d'autres Une mauvaise communication : Sans une communication adéquate, les membres de l'équipe peuvent ne pas comprendre ce que l'on attend d'eux, ce qui entraîne des erreurs de communication et de la confusion

: Sans une communication adéquate, les membres de l'équipe peuvent ne pas comprendre ce que l'on attend d'eux, ce qui entraîne des erreurs de communication et de la confusion Des objectifs mal définis : Si les objectifs d'un projet ne sont pas clairs, les membres de l'équipe risquent de ne pas comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qui entraîne des erreurs de communication et de la confusionobjectifs clés ne sont pas clairs, il est difficile pour les équipes de coordonner leurs efforts pour produire un travail de premier ordre.

: Si les objectifs d'un projet ne sont pas clairs, les membres de l'équipe risquent de ne pas comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qui entraîne des erreurs de communication et de la confusionobjectifs clés ne sont pas clairs, il est difficile pour les équipes de coordonner leurs efforts pour produire un travail de premier ordre. Un leadership faible de l'équipe ou de l'entreprise : Lorsque les collègues ne bénéficient pas d'un leader fort ou d'une entreprise qui encourage une collaboration efficace, il n'est pas facile de maintenir le projet sur la bonne voie et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page

: Lorsque les collègues ne bénéficient pas d'un leader fort ou d'une entreprise qui encourage une collaboration efficace, il n'est pas facile de maintenir le projet sur la bonne voie et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page Compétition et épuisement professionnel : Les collègues qui sont en compétition les uns avec les autres peuvent être moins enclins à partager des ressources ou à s'entraider. Et si les membres de l'équipe ne connaissent pas leurs responsabilités, ils risquent de se marcher dessus, ce qui entraîne des problèmes de fidélisation des employés et d'égalité de participation

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

Principes de collaboration sur le lieu de travail

Les principes de collaboration sur le lieu de travail définissent comment les collègues doivent interagir les uns avec les autres et la gestion des projets. Des principes clairs permettent aux équipes de travailler plus facilement à la réalisation d'un même objectif.

De plus, la promotion de la collaboration encourage la confiance et le respect, qui sont essentiels à la productivité. Voici quelques-uns des principes les plus importants :

Respect : Tous les membres de l'équipe doivent respecter les opinions et la créativité de chacun, tout en évitant les critiques non constructives. Bien qu'il s'agisse d'un principe nuancé, le fait de paramétrer les attentes dès le départ aide les équipes à respecter chaque principe

: Tous les membres de l'équipe doivent respecter les opinions et la créativité de chacun, tout en évitant les critiques non constructives. Bien qu'il s'agisse d'un principe nuancé, le fait de paramétrer les attentes dès le départ aide les équipes à respecter chaque principe Ouverture d'esprit : Les membres de l'équipe ne doivent pas rejeter les nouvelles idées et perspectives, mais plutôt être ouverts à celles-ci

: Les membres de l'équipe ne doivent pas rejeter les nouvelles idées et perspectives, mais plutôt être ouverts à celles-ci Un objectif partagé : Les membres de l'équipe doivent être conscients de l'objectif commun vers lequel ils travaillent et de la manière dont ils y contribuent. C'est ici que des outils centralisés tels queClickUp aident à la maintenance et à l'accès aux informations clés de l'équipe avecDocuments ClickUp et des environnements de travail partagés.

Avec les relations ClickUp, il est facile de lier les tâches et les documents à partir de l'espace de travail

Coopération : L'équipe a besoin de coordonner ses efforts et ses ressources afin d'obtenir le meilleur retour sur investissement dans le cadre des contraintes de l'équipe.

: L'équipe a besoin de coordonner ses efforts et ses ressources afin d'obtenir le meilleur retour sur investissement dans le cadre des contraintes de l'équipe. Responsabilité : Chacun doit assumer la responsabilité de ses actes et être tenu compte de son rôle dans le projet. Cela fonctionne bien si vous attribuez la propriété des tâches au bon membre de l'équipe. Ajoutez de la visibilité en assignant les tâches dans un seul tableau de bord afin que chacun sache à tout moment ce dont les autres sont responsables. Cela est d'autant plus important lorsque vous gérez des employés à distance

Collaborez avec toutes vos équipes grâce à ClickUp

La création d'un environnement de collaboration sur le lieu de travail profite grandement aux employés et à l'organisation en termes d'augmentation de la créativité, de la productivité, du moral et de l'esprit d'équipe. En encourageant une communication ouverte, en fournissant un retour d'information positif et une reconnaissance, et en promouvant un environnement de confiance, les entreprises favorisent un fort sentiment de travail d'équipe et de collaboration.

Cela permet non seulement d'améliorer les performances individuelles, mais aussi les performances globales de l'équipe. Le travail d'équipe fait travailler le rêve. ClickUp le rend possible.

Que votre équipe travaille à distance ou non, vous avez toujours besoin d'un espace centralisé pour la collaboration. Cela signifie que votre équipe a accès à des outils numériques pour lancer une session de brainstorming, étiqueter un coéquipier sans qu'un message ne se perde dans les e-mails, ou simplement en affinant votre système de partage de fichiers en un seul endroit universellement consultable.

Avec ClickUp, c'est possible. Commencez dès aujourd'hui et créez votre environnement de travail gratuit pour commencer à collaborer avec votre équipe.