Les 8 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Teams en 2024

Microsoft Teams ne dispose tout simplement pas de toutes les fonctionnalités dont une équipe a besoin pour une communication et une collaboration efficaces.

Qu'est-ce que Microsoft Teams ?

Microsoft Teams est un outil de discussion en équipe et de vidéoconférence qui vous permet de partager des fichiers, d'envoyer des messages directs et de lancer des réunions vidéo de groupe et des appels audio.

Vous pouvez également étiqueter les membres de l'équipe à l'aide du signe "@" et créer plusieurs canaux Teams dans l'application.

Comme il est difficile de communiquer efficacement au sein de grandes équipes, Microsoft Teams propose également des salles de réunion, qui sont des sous-groupes conçus pour faciliter la communication productive et le brainstorming.

En outre, le Système de salles de Microsoft Teams transforme les salles de réunion en espaces de collaboration riches et dotés de la vidéo.

Cette fonctionnalité vous permet de rejoindre facilement des réunions, de partager du contenu et de passer des appels, le tout à partir d'un dispositif de console à écran tactile intuitif.

tout savoir sur utiliser Microsoft Teams pour la gestion d'un projet

3 Raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une alternative à Microsoft Teams

Bien que les fonctionnalités ci-dessus semblent formidables, l'application Microsoft Teams fait face à quelques inconvénients. Voici trois raisons pour lesquelles vous êtes probablement à la recherche d'alternatives à Microsoft Teams :

1. Un nombre limité de canaux

Il s'agit application de messagerie limite les équipes à 200 canaux publics et 30 canaux privés. Ces limites peuvent être problématiques pour les entreprises qui comptent de nombreuses équipes et départements.

2. Les paramètres des permissions ne sont pas flexibles

Il n'est pas possible d'inviter des utilisateurs invités à participer à des canaux, et une fois que vous avez ajouté quelqu'un à une équipe Microsoft, cette personne a automatiquement un accès complet à tout.

3. Organisation limitée

L'organisation des fichiers partagés dans les discussions dans Microsoft Teams peut vous laisser 'team'ing de colère.

Tous les fichiers qui sont téléchargés dans les discussions sont déversés dans la section des fichiers du canal.

Si vous essayez d'organiser les fichiers en les déplaçant dans des dossiers liés, les liens de fichiers dans les discussions se brisent...

Top 8 Microsoft Teams Alternatives

Voici les huit meilleures alternatives à Microsoft Teams :

1. ClickUp

En tant que fournisseur, prestataire de services avancés de gestion de projet et de communication d'équipe, ClickUp est le premier outil de gestion de projet et de communication d'équipe la collaboration entre les équipes fonctionnalités pour booster la productivité de chaque utilisateur, ClickUp est l'ultime alternative gratuite à Microsoft Teams.

ClickUp fonctionnalités clés

Voici comment ClickUp peut vous aider :

$$a. Affichage des discussions

besoin de parler de tout et de rien ?

Utilisez la fonction Affichez le chat pour avoir des discussions liées au travail ou décontractées parallèlement à votre travail sans perdre le fil des commentaires et des messages.

Voici quelques autres éléments puissants que vous pouvez inclure dans l'affichage Chat : Tâches liées

3. Réunion Google

Google Meet (anciennement Google Meet Meet) est un outil de vidéoconférence qui vous permet de participer à des réunions directement à partir d'un évènement du Calendrier, d'une invitation par e-mail ou de Gmail. Meet est l'une des alternatives les plus populaires à Microsoft Teams.

Google Meet : fonctionnalités clés

Visioconférences gratuites jusqu'à 100 participants à la réunion

Fonctionnalité de partage d'écran

Les organisateurs de la réunion peuvent mettre en sourdine et supprimer des participants

Prise de notes en temps réel grâce à des sous-titres automatisés en direct basés sur la technologie de reconnaissance vocale de Google

Les pros de Google Meet

Vous pouvez consulter votre écran pour vous assurer que votre caméra et votre micro fonctionnent avant de participer à la réunion

Assistance sur les appareils Android et iOS ainsi que sur les navigateurs tels que Chrome, Firefox, Edge et Safari

S'intègre à d'autres applications Google telles que Google Chat, Google Agenda et Google Docs pour une collaboration efficace au sein de l'équipe

Google Meet : les inconvénients

Ne permet pas le partage d'écran bidirectionnel (une seule personne peut partager son écran à la fois)

Ne peut afficher que 16 participants à la fois

Il n'est pas possible d'envoyer des messages à une seule personne. Les messages ne sont envoyés qu'aux groupes

Prix de Google Meet

Cet outil de collaboration d'équipe propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $8/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Google Meet

G2: 4.4/5 (5000+ avis)

4.4/5 (5000+ avis) Capterra: 4.5/5 (9000+ avis)

4. Rocket.Chat

Rocket.Chat est une plateforme de communication d'équipe open source qui a plus de 28k développeurs travaillant sur sa feuille de route.

Le travail de ces développeurs peut-il mener votre équipe à la réussite ?

Les fonctionnalités clés de Rocket.Chat

mentions pour les individus et les annonces

Assistance aux visioconférences et aux appels vocaux avec partage d'écran

Peut gérer les messages directs entre plusieurs utilisateurs

Vous pouvez accéder à un tableau de bord d'engagement pour voir comment les utilisateurs utilisent l'application

Les avantages de Rocket.Chat

L'application est sécurisée, et elle ajoute une étape de vérification supplémentaire lorsqu'on achève des actions spécifiques

Traduisez votre message à l'aide de MS translate pour faire le lien entre les utilisateurs externes et les lacunes de la communication interne
Trier les discussions en fonction de la dernière activité ou par ordre alphabétique

Disponible sur mobile, web et bureau

Rocket.Chat contre

L'interface n'est pas aussi conviviale que celle d'autres alternatives à MS Teams

Les applications mobiles ne sont pas aussi fonctionnelles que celles des autres alternatives à MS Teams

Les notifications de lecture sur l'application de bureau ne se reflètent pas dans les applications mobiles

Prix de Rocket.Chat

Cette application de discussion propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 3 $/utilisateur par mois et par an.

Évaluation des clients de Rocket.Chat

G2: 3.8/5 (100+ commentaires)

3.8/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

5. Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams est une autre application de visioconférence très populaire.

L'un des inconvénients de cette application de discussion en équipe est qu'elle est beaucoup plus coûteuse que la plupart des autres plateformes de communication.

Les fonctionnalités clés de Cisco Webex Teams

Assistance aux visioconférences pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants

Peut gérer le partage d'écran et de fichiers
Un tableau blanc permet aux membres de l'équipe de réfléchir ensemble

Vous pouvez enregistrer des réunions et obtenir des transcriptions immédiatement

Les avantages de Cisco Webex Teams

Vous pouvez organiser et rejoindre des réunions sur le navigateur web, l'application bureau ou l'appareil mobile

Intégration aux calendriers de Google et de Microsoft

Vous pouvez envoyer des messages dans les discussions publiques et personnelles

Cisco Webex Teams contre

Intégrations limitées par rapport à d'autres alternatives à MS Teams

Vous devez passer à un forfait payant pour accéder à l'assistance client par le biais de discussions et d'appels

Pas d'options d'enregistrement vidéo dans le forfait gratuit

Prix de Cisco Webex Teams

Cet outil de collaboration propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 14,95 $/hôte par mois.

Évaluation des clients de Cisco Webex Teams

G2: 4.3/5 (500+ avis)

4.3/5 (500+ avis) Capterra: 4.4/5 (4000+ avis)

6. Brosix

/$$$img/ Brosix est un logiciel de messagerie instantanée pour les entreprises, qui fournit des communications cryptées en temps réel, à travers de multiples applications, afin de rationaliser la façon dont les affaires se font au quotidien.

L'un des points forts de Brosix est sa sécurité. Tout se passe sur un réseau d'équipe entièrement crypté qui donne un contrôle total sur l'application. Cela en fait une excellente solution de communication d'équipe pour ceux qui cherchent à avoir une communication protégée au sein de leur organisation.

Les fonctionnalités clés de Brosix :

Réseau de communication interne sécurisé avec appels audio/vidéo, partage de fichiers cryptés, partage d'écran et plus encore

Archives mensuelles du journal d'activité de l'utilisateur prêtes à être téléchargées à partir du panneau de contrôle

Plusieurs administrateurs sur votre réseau

3000+ intégrations & applications bureau, mobile et web

Les pros de Brosix

Technologie de transfert de fichiers peer-to-peer rapides et sécurisés de taille illimitée

Contrôlez qui discute avec qui, et qui a accès à quelles fonctionnalités

Réseau d'équipe privé à la marque unique

Déterminez la durée de sauvegarde de l'historique des activités de votre utilisateur

Brosix contre

Le style "rétro" classique donne l'impression d'un outil un peu ancien

Le grand nombre de fonctionnalités et de paramètres peut parfois rendre l'orientation un peu complexe

Pas un grand choix d'emojis

Prix de Brosix

Brosix a un réseau gratuit pour toujours pour les petites équipes qui démarrent (jusqu'à 3 utilisateurs) et des forfaits payants à partir de 4 $ utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Brosix

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (60+ avis)

7. Pumble

Teams est votre application de référence si vous avez besoin d'un moyen abordable et fiable de rester en contact avec votre équipe.

Les fonctionnalités clés de Pumble

Un nombre illimité d'utilisateurs et un historique de discussion illimité dans le cadre du forfait Free Forever gratuit

Serveur Pumble qui fournit une sécurité et une confidentialité maximales des données pour les entreprises de toutes tailles

Fonctionnalité d'accès invité qui vous permet de communiquer avec vos clients, fournisseurs et autres tiers en leur donnant un accès limité à vos espaces de travail

Disponible pour Mac, Windows, Linux, iOS, Android et Web

Les pros de Pumble

Créez et utilisez des canaux publics et privés pour la communication et la collaboration au quotidien

La fonctionnalité de fil empêche l'encombrement des canaux et vous aide à éviter la surcharge d'informations

Forfait de stockage généreux : 10 Go d'espace de stockage par environnement de travail avec le forfait gratuit et 10 Go/stockage illimité par utilisateur avec les forfaits payants

L'option de permission des canaux vous permet de contrôler qui publie dans les canaux qui existent dans votre espace de travail

Pumble contre

L'application ne prend pas en charge les intégrations tierces

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d'accès invité de Pumble, vous devez mettre à niveau votre forfait gratuit

Vous ne pouvez pas personnaliser votre son de notification

Prix de Pumble

Pumble propose un forfait Free Forever gratuit qui répond aux besoins des petites et moyennes entreprises et un forfait payant à partir de 1,99 $ par utilisateur et par mois qui vous donne accès à la plupart des fonctionnalités de Pumble.

Evaluations des clients de Pumble

G2: 4.4/5 (5 commentaires)

4.4/5 (5 commentaires) Capterra : 4.6/5 (75+ avis)

8. Chanty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/chanty-1400x792.png chanty microsoft teams alternative /$$$img/ Chanty est un outil de collaboration d'équipe et une alternative à MS Teams qui vise à augmenter la productivité des petites et grandes équipes. Grâce à son interface transparente et facile à utiliser, il peut être utilisé par les professionnels de tous les secteurs d'activité.

Chanty fonctionnalités clés

Messages audio avec fonctionnalités de partage et de confidentialité

Discussion consultable et historique des messages illimité

Gestion des tâches avec Tableau Kanban

Notifications personnalisées

Les avantages de Chanty

L'accent est mis sur la gestion des tâches

Prix abordable pour la version avec abonnement

Les fonctionnalités de discussion sont axées sur l'attribution et l'achèvement des tâches

Fonctions de recherche efficaces pour trouver l'information pertinente

Chanty contre

Certaines fonctionnalités sont limitées dans le forfait Free

Prix de Chanty

Chanty propose un forfait gratuit pour un maximum de 10 membres et un forfait payant à $$$/utilisateur/mois avec des fonctionnalités illimitées.

Évaluation des clients de Chanty

G2: 4.5/5 (35 commentaires)

4.5/5 (35 commentaires) Capterra : 4.9/5 (30 commentaires)

Microsoft Teams a quitté le Chat 👋

Certes, Microsoft Teams vous permet de passer des appels vidéo en déplacement, mais cela fait-il de lui une bonne solution d'outils de communication et de collaboration d'équipe ?

Malheureusement, Microsoft Teams ne fournit pas aux équipes toutes les fonctionnalités clés dont elles ont besoin.

Heureusement, il existe quelques outils de collaboration d'équipe qui peuvent facilement prendre la place de Microsoft Teams.

Et si nous avons fait mention de quelques alternatives gratuites décentes à Microsoft Teams, aucune d'entre elles n'est aussi avancée que ClickUp.

