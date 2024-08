10 meilleurs outils d'IA pour les réunions & ; assistants de réunion en 2024

La plupart d'entre nous connaissent bien les réunions. Que vous les organisiez, que vous y assistiez ou que vous soyez chargé de prendre des notes, vous devez souvent vous concentrer sur bien plus que la réunion elle-même.

La croissance des outils d'intelligence artificielle (IA) pour les réunions signifie que nous pouvons nous décharger d'une partie de ce travail administratif pour être des participants plus actifs. 🙋

Vous voulez un outil de prise de notes IA qui extrait les points clés et crée des résumés soignés ? Ou peut-être en avez-vous besoin pour vous aider à planifier et à prendre des notes pour votre prochaine visioconférence ? Quelle que soit la situation, il existe un outil d'IA pour les réunions.

Plongeons-nous dans quelques-uns des meilleurs outils d'IA pour les réunions, y compris les fonctionnalités incontournables, les avantages, les inconvénients, les prix, et plus encore, pour vous aider à obtenir le meilleur assistant de réunion d'IA.

Que rechercher dans les outils d'IA pour les réunions ?

Les outils d'IA pour les réunions doivent permettre de rendre l'ensemble de la réunion ou.. processus de prise de décision plus simple - qu'il s'agisse de créer automatiquement des résumés de réunion ou de transcrire votre réunion en temps réel. Les meilleurs assistants de réunion IA permettent d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent, cela vaut donc la peine de trouver la bonne correspondance pour vous. 🤩

Lorsque vous comparez les outils d'IA pour les réunions, posez-vous les questions suivantes :

Caractéristiques: Cet outil fait-il appel à vos fonctionnalités et caractéristiques incontournables ?

Cet outil fait-il appel à vos fonctionnalités et caractéristiques incontournables ? Expertise: L'outil fait-il une seule chose très bien, ou vous offre-t-il un intervalle de fonctionnalités ?

L'outil fait-il une seule chose très bien, ou vous offre-t-il un intervalle de fonctionnalités ? Utilisation: Pouvez-vous utiliser la plateforme pour différents types d'activités ?types de réunionsou uniquement pour des réunions internes ?

Pouvez-vous utiliser la plateforme pour différents types d'activités ?types de réunionsou uniquement pour des réunions internes ? Intégrations : L'outil de l'assistant fait-il travailler avecles plates-formes de vidéoconférence ou les plateformes de réunion comme Zoom, Webex ou Google Meet ? Qu'en est-il des applications de messagerie comme Slack ou Microsoft Teams ? Existe-t-il unExtension Chrome IA?

L'outil de l'assistant fait-il travailler avecles plates-formes de vidéoconférence ou les plateformes de réunion comme Zoom, Webex ou Google Meet ? Qu'en est-il des applications de messagerie comme Slack ou Microsoft Teams ? Existe-t-il unExtension Chrome IA? Expérience utilisateur: L'outil est-il facile à apprendre et à utiliser ?

L'outil est-il facile à apprendre et à utiliser ? Prix: Est-ce que l'IA est un outil d'apprentissage et d'utilisation facile ?logiciel de gestion des réunions est-il dans les limites de votre budget ?

Chaque équipe aura des besoins légèrement différents, alors réfléchissez à vos objectifs uniques. Peut-être souhaitez-vous gagner du temps pour rédiger les comptes rendus de réunions ou vous avez besoin d'un moyen plus rapide pour créer des récapitulatifs de réunions. Réfléchissez à vos besoins et utilisez la liste ci-dessus pour créer une liste restreinte des bonnes options.

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les réunions à utiliser en 2024

Avec tant de bruit autour de Outils d'IA , trouver le meilleur pour les réunions peut être décourageant. C'est pourquoi nous avons fait le travail pour vous. Voici notre liste des meilleurs outils d'IA pour les réunions qui rationaliseront votre processus du début à la fin.

Affichez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Avec l'arrivée de ClickUp AI , la plateforme de gestion de projet préférée de tous est maintenant l'un des meilleurs assistants de réunion IA disponibles aujourd'hui. Cet assistant alimenté par l'IA est adapté au travail que vous faites, grâce à des centaines d'outils d'IA fabriqués à la main. ⚒️

Utilisez ClickUp IA pour résumer vos réunions, puis automatisez une liste de.. éléments d'action que vous pouvez transformer en tâches en quelques instants. Instantanément transformer vos notes de réunion en listes de tâches permet de gagner du temps permet de gagner du temps, de responsabiliser votre équipe et de maintenir votre productivité à un niveau élevé.

Résumer les notes d'une réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

Bien sûr, ClickUp est l'endroit où vous faites tout votre travail terminé en un seul endroit. Au-delà de ClickUp AI, vous avez accès à une bibliothèque étendue de modèles pour rationaliser votre flux de travail, y compris ce qui suit Modèle d'agenda par ClickUp . Gérez toutes vos listes à faire et vos éléments d'action avec Tâches ClickUp . Créez et partagez des documents avec les membres de votre équipe et créez des agendas de réunions collaboratives avec ClickUp Documents .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Obtenez instantanément un résumé de réunion de haute qualité qui couvre les moments et les décisions clés

Extraire les éléments d'action des réunions, des documents et des tâches pour créer une liste de choses à faire

Créer et partagerles agendas des réunions avec ClickUp Documents

Utilisez les modèles intégrés pour gagner du temps lors de la création de nouveaux agendas et notes de réunion

Bientôt disponible : Création de tâches et sous-tâches avec métadonnées Smart Fill pour gagner du temps

Bientôt disponible : Obtenez des résumés de vos réunions de projet et de vos comptes rendus

Limites de ClickUp :

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

Prix ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,700+ reviews)

2. Airgram

Via Airgram Airgram est un assistant de réunion IA conçu pour gérer les détails afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur la réunion elle-même. L'outil enregistre les réunions, les transcrit et les résume afin que vous puissiez facilement partager les réunions et les discussions vocales avec d'autres personnes. 🔗

Les meilleures fonctionnalités d'Airgram :

Utilisez l'IA d'Airgram pour transformer les séquences audio et vidéo en transcriptions textuelles

Invitez Airgram à enregistrer automatiquement les réunions programmées

Organisez vos notes de réunion en un seul endroit

Partagez des bribes de réunion et des liens avec des contacts internes et externes

Limites d'Airgram :

Certains utilisateurs rapportent que l'IA peine à différencier les locuteurs

Les transcriptions ne sont actuellement disponibles qu'en anglais

Prix d'Airgram :

Forfait Free

Plus: 18 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques d'Airgram :

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: n/a

3. Loutre

Via Loutre Otter est un outil alimenté par l'IA qui s'occupe de la transcription en temps réel et des notes de réunion vocales. Cet outil IA pour les réunions comprend des notes et des transcriptions collaboratives, un résumé en direct en réunion et la possibilité d'attribuer des éléments d'action aux participants. 💬

Otter meilleures fonctionnalités :

Ajouter des points forts et des commentaires aux transcriptions des réunions et les transformer en éléments d'action

Invitez Otter à des réunions en ligne programmées et capturez des notes même si vous ne pouvez pas vous y rendre

Obtenez des réponses instantanées de l'IA et de votre équipe sans quitter la réunion grâce à Otter IA Chat

Envoyez automatiquement un résumé aux participants de la réunion

Limites d'Otter :

Il n'y a pas d'invite pour mettre fin à l'enregistrement, il est donc facile de laisser accidentellement Otter enregistrer votre appel

Les utilisateurs signalent qu'il n'est pas possible de modifier le fichier audio par la suite pour supprimer les informations sensibles avant le partage

Prix d'Otter :

Forfait Free : Forfait Pro : 10$/mois : Forfait Pro : 10$/mois

: : : : Pro : 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Business: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Otter évaluations et critiques :

G2: 4/5 (100+ commentaires)

4/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

4. Fathom

Via Fathom Fathom est un logiciel gratuit d'aide à la décision Outil d'IA pour la prise de notes que vous pouvez inviter à participer à des réunions vidéo avec vous pour enregistrer, transcrire et résumer les réunions. L'outil vous donne un accès instantané à l'enregistrement de l'appel après votre réunion, aux transcriptions et à n'importe lequel de vos clips de mise en évidence. 📹

Les meilleures fonctionnalités de Fathom :

Résumez automatiquement vos réunions

Synchroniser les notes d'appel avec votre système de gestion de la relation client

Copiez les résumés et les notes d'une plateforme à l'autre sans problème de mise en forme

Utilisation en 7 langues, dont l'anglais, l'espagnol et le français

Limites de Fathom :

Certains utilisateurs signalent que l'IA de ce site n'est pas compatible avec les normes de l'Union européenneapplication de prise de notes peine à distinguer les voix dans les grandes réunions

Il n'existe pas de version "mode clair", ce qui peut poser problème à certains utilisateurs astigmates

Prix de Fathom :

Gratuit

Evaluations et critiques de Fathom :

G2: 5/5 (1 000+ commentaires)

5/5 (1 000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (8 commentaires)

5. Lucioles.IA

Via Montage Sembly est un outil IA pour les réunions qui prend des notes de réunion, résume les réunions et vous donne des idées utiles grâce à une fonctionnalité de discussion intégrée. Prenez vos notes de réunion et synchronisez-les sur.. gestion des tâches des outils pour vous permettre de travailler plus efficacement. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de Sembly :

Retrouvez les réunions précédentes à l'aide de la fonction de recherche

Ajoutez des notes horodatées et des signets pour mettre en évidence les points clés et les informations à retenir

Utilisez Semblian, le chat intégré, pour obtenir des réponses et générer un e-mail de suivi en fonction de votre appel ou de votre réunion

Envoyez Semblian aux réunions auxquelles vous ne pouvez pas assister et consultez les notes de l'appel lorsque vous le pouvez

Limites de Sembly :

Certains utilisateurs ont éprouvé des difficultés à ajouter Sembly à des appels à la dernière minute

Sembly n'est actuellement disponible qu'en anglais

Prix de Sembly :

Forfait Free

Professionnel: 10$/mois pour un utilisateur

10$/mois pour un utilisateur Teams: 20$/mois pour un maximum de 40 utilisateurs

20$/mois pour un maximum de 40 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Sembly évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: n/a

7. Avoma

Via Avoma Avoma est un assistant de réunion IA de bout en bout et un outil de revenue intelligence qui rationalise l'ensemble du processus de réunion. L'outil propose des modèles d'agenda, la prise de notes collaborative, l'enregistrement automatique, la transcription en direct et les notes générées par l'IA. 🙌

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma :

Utilisez des modèles d'agenda intégrés et envoyez-les à vos participants pour recueillir leurs commentaires

Recherchez dans les transcriptions et les enregistrements et revenez aux sections signet

Générer des notes de réunion alimentées par l'IA à l'image des humains

Ajoutez des notes, des commentaires et des mentions dans vos notes d'appel ou de réunion

Limites d'Avoma :

Certains utilisateurs trouvent que l'écoute des transcriptions à des vitesses plus élevées signifie que des mots sont coupés

Avoma peut mettre plusieurs minutes à rejoindre une réunion de dernière minute

Prix d'Avoma :

Forfait Free

Starter: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Plus: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Business: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Enterprise: 149 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (900+ commentaires)

4.6/5 (900+ commentaires) Capterra: 5/5 (5 commentaires)

Pour plus d'outils d'intelligence économique basés sur l'IA, jetez un coup d'œil à ceux-ci Gong alternatives !

8. Supernormal

Via Supernormal Supernormal est un outil IA pour les réunions qui prendra automatiquement des notes, les polira et les mettra en forme pour qu'elles soient prêtes à être utilisées. Stockez vos notes de réunion en un seul endroit, synchronisez-les avec des outils tiers et partagez-les instantanément avec les participants à la réunion. 🖋️

Les meilleures fonctionnalités de Supernormal :

Capturez automatiquement les détails importants avec la prise de notes IA

Personnalisez vos propres modèles en fonction de votre style d'écriture et de prise de notes

Créez une bibliothèque consultable d'appels, de discussions et de réunions antérieurs

Créez une liste d'éléments d'action que vous pouvez cocher

Limites de Supernormal :

Certains utilisateurs ont trouvé que le logiciel d'IA ne distinguait pas clairement les différentes voix

La tarification est basée sur le nombre de minutes que vous enregistrez par mois plutôt que sur un tarif mensuel fixe par utilisateur

Prix supernormaux :

Forfait gratuit

Pro: À partir de 24 $/mois pour 1 000 minutes par mois

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: n/a

9. Rewatch

Via Rewatch La fonction IA de Rewatch vous permet d'enregistrer automatiquement, de partager et de travailler en collaboration avec votre équipe sur des réunions vidéo. Obtenez les détails grâce aux enregistrements de réunions, revoyez les moments importants horodatés et accédez à vos enregistrements dans un hub vidéo central. 🌻

Rewatch meilleures fonctionnalités :

Enregistrez et transcrivez automatiquement les réunions virtuelles

Stockez tous vos visioconférences et enregistrements d'écran en un seul endroit

Collaborez avec votre équipe en partageant des idées, en discutant des commentaires et en posant des questions

Bénéficiez d'une assistance dans plus de 30 langues

Limites de la relecture :

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit plus facile de trouver ou de filtrer les discussions en fonction de l'orateur

Si vous pouvez télécharger des vidéos sur l'application mobile, ce n'est pas le cas sur la version web

Prix de Rewatch :

Forfait Free

Teams: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Personnalisé: Contact pour les prix

Rewatch évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 5/5 (1 commentaire)

10. jamie

Via jamie jamie est un nouvel outil IA pour les réunions qui se concentre sur la création de résumés de réunions. Lorsque vous invitez cet assistant de réunion IA à votre appel, il écoute l'enregistrement audio et résume tout ce qui a été discuté.

jamie meilleures fonctionnalités :

Capturez un résumé de réunion alimenté par l'IA en quelques instants

Utilisez-le avec n'importe quel logiciel de réunion

Choisissez si vous voulez un résumé simple ou approfondi

limites de jamie :

jamie ne crée que des résumés de réunion, vous aurez donc besoin d'un autre outil pour les enregistrements, les clips ou les transcriptions complètes

Comme il s'agit d'un nouvel outil, jamie est actuellement en train d'intégrer de nouveaux utilisateurs à partir d'une liste d'attente

prix de jamie :

A partir de 24 €/mois (Environ 26 $/mois)

jamie évaluations et critiques :

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

Gagnez du temps avec ces outils d'IA pour les réunions

Grâce à la technologie IA, de nombreux outils vous permettent d'être plus présent dans vos réunions, vos équipes commerciales et vos démonstrations en direct. Grâce aux différentes options logicielles de cette liste, vous trouverez le meilleur assistant de réunion IA pour vos besoins et commencerez à rationaliser votre processus.

Lorsque vous êtes prêt à rationaliser l'ensemble de votre flux de travail, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Notre plateforme de productivité tout-en-un vous aide à simplifier vos processus, à collaborer de manière transparente avec d'autres personnes et à vous intégrer à des milliers d'autres outils que vous utilisez déjà. 🏆

De plus, ClickUp AI est votre assistant personnel alimenté par l'IA qui peut rédiger des résumés de réunion et créer des éléments d'action que vous pouvez transformer en listes à faire en quelques instants.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Essayez ClickUp gratuitement pour découvrir une meilleure façon de gérer vos réunions et votre vie professionnelle en général !