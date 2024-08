10 Meilleures alternatives et concurrents de Gong en 2024

Gong.io offre aux équipes commerciales un moyen de mettre à l'échelle leurs connaissances, leurs interactions et leurs revenus avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Ce n'est cependant pas le seul outil dans cet espace. Avec de nombreuses alternatives à Gong apparues ces dernières années, il est intéressant de voir comment la concurrence se forme pour savoir si c'est toujours l'outil qu'il vous faut.

Dans ce guide, nous allons examiner les meilleures alternatives à Gong. Nous nous pencherons sur leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs prix. Explorons s'il existe une alternative fraîche à ce logiciel d'intelligence populaire qui peut vous donner ces riches insights commerciaux et plus encore. 👀

Que rechercher dans une alternative à Gong ?

Gong est favorisé comme une intelligence de revenu alimenté par l'IA et plateforme SaaS d'aide à la vente par les équipes commerciales et les équipes chargées du chiffre d'affaires, il est donc logique que vous ayez besoin de fonctionnalités similaires lorsque vous envisagez une autre solution. Recherchez des outils qui vous permettent d'obtenir des informations sur les interactions avec vos clients. Le bon outil vous aidera à analyser ces données pour conclure plus d'affaires, augmenter la productivité et accroître les revenus.

Lorsque vous envisagez les meilleures alternatives à Fermé, portez une attention particulière à des domaines tels que :

Facilité d'utilisation: La plateforme commerciale est-elle facile à utiliser ? À fait-elle l'objet d'une courbe d'apprentissage abrupte ?

La plateforme commerciale est-elle facile à utiliser ? À fait-elle l'objet d'une courbe d'apprentissage abrupte ? Fonctionnalités: Fait-elle tous les paramètres dont vous avez besoin ? Certaines sont-elles absentes ? Est-elle envahissante ?

Fait-elle tous les paramètres dont vous avez besoin ? Certaines sont-elles absentes ? Est-elle envahissante ? Compatibilité: À fait l'alternative Gong travailler avec votre stack technologique existant ? Peut-elle également remplacer d'autres outils ?

À fait l'alternative Gong travailler avec votre stack technologique existant ? Peut-elle également remplacer d'autres outils ? Prix : Le nouvel outil est-il plus ou moins cher que Gong ? Est-il dans les limites de votre budget ?

Le nouvel outil est-il plus ou moins cher que Gong ? Est-il dans les limites de votre budget ? Évaluations et critiques: Que font les utilisateurs de l'outil ? Est-il bien évalué ?

Chaque équipe commerciale a des besoins qui lui sont propres, mais les fonctionnalités ci-dessus sont certainement celles que vous devriez rechercher dans votre nouvelle alternative à Gong. Réfléchissez si vous avez besoin d'un numéroteur automatique, d'un coaching commercial, de résumés de réunion, et plus encore, en plus des fonctionnalités standard de votre plateforme d'engagement commercial. Réfléchissez à vos objectifs et à la façon dont vous travaillez le mieux, et utilisez cela pour vous aider à établir une liste restreinte des meilleures alternatives à Gong.

Les 10 meilleures alternatives à Gong pour les équipes commerciales en 2024

ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant des copies d'e-mails

Les équipes commerciales apprécient les outils tels que Teams, car ils regroupent un tableau de fonctionnalités commerciales en un seul endroit. Il existe un outil qui va plus loin et qui permet à l'ensemble de votre équipe commerciale de s'épanouir dans un hub central - c'est ClickUp. ✨

Notre logiciel de gestion de projet commercial vous permet d'afficher facilement votre entonnoir de vente, de suivre l'activité de vos comptes et d'automatiser vos processus de vente afin que vous puissiez travailler mieux et non plus durement. Attribuez automatiquement des tâches en fonction des étapes et de la logique du processus, déclenchez des mises à jour de statut et informez votre équipe commerciale sur la tâche ou le lead à aborder ensuite.

L'une des meilleures fonctionnalités de ClickUp est sa vaste collection de modèles faciles à utiliser, notamment modèles de rapports d'équipe commerciale . Découvrez rapidement les performances de votre équipe commerciale grâce à ce modèle de rapport de vente Modèle de rapport sur les équipes commerciales par ClickUp . Identifiez vos réussites commerciales et voyez quand elles se sont produites, le montant des ventes et vos projections de ventes, le tout en un seul endroit.

Utiliser ClickUp AI pour accélérer vos flux de travail commerciaux et automatiser les petites tâches répétitives, ce qui permet à vos agents de consacrer plus de temps à la conclusion d'affaires. Résumez automatiquement les réunions, créez des éléments d'action et générez des tâches en fonction des discussions.

ClickUp ne se contente pas de vous donner un aperçu de vos équipes commerciales. Il s'agit d'un logiciel de forfait stratégique outil qui optimise l'ensemble de vos équipes commerciales processus de décision depuis l'identification d'un prospect potentiel jusqu'à l'accueil du client et la conclusion d'une affaire.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Limites de ClickUp :

Avec autant de fonctionnalités, certains utilisateurs pourraient trouver la flexibilité et la personnalisation qui viennent avec ClickUp écrasante au début

Les fonctionnalités IA de ClickUp sont toutes nouvelles, il y a donc de l'espace pour offrir de nouvelles fonctionnalités - voir le site Web de ClickUpFeuille de route de ClickUp pour découvrir les prochaines nouveautés

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. LeadIQ

Via LeadIQ LeadIQ est une plateforme de prospection commerciale conçue pour permettre aux équipes commerciales de conclure plus de réunions. La plateforme offre un moyen de capturer et de synchroniser les données des clients à partir de plusieurs points de contact, d'identifier le moment où il faut tendre la main aux comptes clés et de rédiger des messages personnalisés pour tenter de séduire vos clients potentiels. ✏️

Les meilleures fonctionnalités de LeadIQ :

Comprendre si les pistes potentielles valent la peine d'être poursuivies

Éviter les doublons en vérifiant si un membre de l'équipe s'occupe déjà d'une piste

Créer de grandes listes à utiliser dans le cadre d'équipes commerciales

Limites de LeadIQ :

Les adresses e-mail des prospects ne sont pas toujours vérifiées et offrent parfois une approche "au jugé", qui peut s'avérer inexacte

Certains utilisateurs signalent que l'importation des données vers d'autres systèmes peut prendre plus de temps que prévu

Prix de LeadIQ :

Freemium: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Essentiel: 75 $/mois par utilisateur

75 $/mois par utilisateur Pro: 130$/mois par utilisateur

130$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (500+ commentaires)

4.3/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

3. Rayonnement

Via Portée Outreach est une autre plateforme d'exécution des ventes qui donne aux directeurs commerciaux et aux vendeurs les outils nécessaires pour construire un pipeline de vente et conclure des affaires de manière plus prévisible. Cette plateforme Outil IA aide à l'engagement commercial, à la gestion des affaires, à l'intelligence des discussions, et plus encore. 🛣️

Les meilleures fonctionnalités de Outreach :

Les modèles facilitent la prise en main

Automatisation des tâches et rationalisation de votre flux commercial

Identifiez les meilleurs prospects grâce aux outils de notation des prospects

Les limites de Outreach :

Il peut être difficile de revenir aux notes que vous avez précédemment prises sur les contacts ; certains utilisateurs signalent..

Certains utilisateurs souhaiteraient disposer d'options de rapports plus approfondies

Prix de l'application Outreach :

Standard: Contact pour les tarifs

Contact pour les tarifs Professionnel : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (3,000+ reviews)

4.3/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

4. Clari

Via Clari Clari se concentre sur la précision des revenus, permettant aux équipes d'utiliser des données et des algorithmes intelligents pour gagner plus d'affaires et conserver les clients qu'ils ont déjà. Capturez des données, créez des forfaits d'action mutuels et utilisez la gestion du pipeline pour mener une équipe commerciale plus efficace du début à la fin. ✔️

Les meilleures fonctionnalités de Clari :

Réalisez des prévisions de vente plus précises pour votre équipe commerciale

Synchroniser automatiquement les données avec votre système d'informationSystème CRM* Effectuer des modifications en déplacement grâce à l'application mobile intuitive

Limites de Clari :

L'outil peut parfois être trop proactif lorsqu'il s'agit de suggérer les prochaines étapes ; certains utilisateurs rapportent des problèmes

Certains utilisateurs signalent des problèmes lorsqu'ils essaient d'afficher une année complète dans leur module de prévision

Prix de Clari :

Exécution: Contact pour la tarification

Contact pour la tarification Forecasting : Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Plateforme: Contacter pour une offre de prix

Clari évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (10+ commentaires)

5. LeadLoft

Via LeadLoft La plateforme LeadLoft offre aux équipes commerciales un lieu central pour la prospection, la sensibilisation et le suivi. L'outil propose des playbooks automatisés conçus pour aider à entamer des discussions avec les clients, des réservations de calendrier intégrées et une gestion du pipeline pour identifier le moment où vous concluez des affaires. 📅

Les meilleures fonctionnalités de LeadLoft :

Automatisation des conversations commerciales avec les prospects à l'aide de playbooks prêts à l'emploi

Construire des entonnoirs de vente personnalisés et créer des listes de contacts personnalisées

Créez des campagnes de messagerie LinkedIn directement au sein de la plateforme

Limites de LeadLoft :

Les indicateurs et les options de rapports pour les campagnes d'e-mail peuvent sembler limités ; certains utilisateurs le disent

Certains utilisateurs souhaiteraient que des fonctionnalités d'automatisation en masse soient intégrées

Prix de LeadLoft :

Tout accès: 100 $/mois (comprend 2 utilisateurs - les utilisateurs supplémentaires coûtent 100 $/mois par utilisateur)

100 $/mois (comprend 2 utilisateurs - les utilisateurs supplémentaires coûtent 100 $/mois par utilisateur) Service géré: Contacter pour les tarifs

LeadLoft évaluations et critiques :

G2: 5/5 (10+ commentaires)

5/5 (10+ commentaires) Capterra: n/a

6. Fireflies.IA

Via Feuillet d'informationes.IA Fireflies diffère des autres alternatives Gong de cette liste, car il ne s'agit pas directement d'une plateforme de revenue intelligence. Au lieu de cela, les équipes commerciales peuvent utiliser Fireflies pour transcrire, résumer et analyser automatiquement les conversations vocales. Cette application alimentée par l'IA s'intègre à d'autres outils dans votre flux de travail des ventes et de la réussite personnalisée- y compris ClickUp -pour créer des tâches de suivi à partir de sujets de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.IA :

Générer automatiquement un résumé de la réunion

Comprendre le score de temps de parole de chaque participant

S'intègre aux applications de vidéoconférence populaires comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet

Limites de Fireflies.IA :

Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur peut parfois être déroutante

Vous ne pouvez enregistrer et transcrire que les réunions au sein de votre organisation, et non celles auxquelles vous participez ailleurs

Prix de Fireflies.IA :

Free

Pro: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Business: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prix

Fireflies.IA évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra: 4/5 (5 commentaires)

7. Avoma

Via Avoma Avoma est un autre Réunion IA qui ne se contente pas de capturer des informations sur les réunions et les appels, mais offre également des informations sur les discussions et les revenus. L'application est dotée de fonctionnalités d'enregistrement et de transcription automatique des réunions, de prise de notes collaborative, de notes générées par l'IA et de revenue intelligence intégrée. 📝

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma :

Obtenir des insights utiles sur les réunions avec la transcription et les notes automatiques

Ajoutez l'enregistrement et le suivi des appels à des plateformes telles que Zoom et Google Meet

Identifiez les mots de remplissage afin d'offrir une meilleure expérience client lors des prochains appels

Limites d'Avoma :

Actuellement, la plateforme ne dispose que de la fonction de transcription des appels commerciaux et des réunions qui se déroulent en anglais

Certains utilisateurs signalent que l'ajout du preneur de notes à une réunion non planifiée peut prendre de 5 à 10 minutes

Prix d'Avoma :

Basic: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Démarrage: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Plus: 59$/mois par utilisateur

59$/mois par utilisateur Business: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Enterprise: 149 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (900+ commentaires)

4.6/5 (900+ commentaires) Capterra: 5/5 (5 commentaires)

8. Jiminny

Via Jiminny Jiminny est une plateforme de conversation intelligence conçue pour les équipes commerciales qui veulent générer plus de revenus en comprenant comment elles se connectent avec les clients. La plateforme enregistre les appels, analyse les interactions avec les clients et offre des perspectives pour aider votre équipe commerciale à se développer. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Jiminny :

Comprendre votre ratio de parole pour être un participant plus réfléchi aux réunions

Voir les statistiques des autres membres de l'équipe pour vous motiver à vous améliorer

Revoyez les enregistrements pour entendre ce que votre équipe commerciale et le client ont réellement dit

Les limites de Jiminny :

Certains utilisateurs trouvent que les transcriptions d'appels ne sont pas toujours achevées

Il n'est pas toujours facile de savoir comment partager des vidéos ; certains utilisateurs signalent que les vidéos ne sont pas toujours exactes

Prix de Jiminny :

100$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (10+ avis)

9. Zoom IQ

via Zoom IQ Si vous utilisez régulièrement Zoom pour vos visioconférences et réunions, leur module complémentaire d'intelligence de la discussion mérite d'être pris en compte. Zoom IQ for Sales vise à améliorer la productivité et la rentabilité du chiffre d'affaires, en utilisant des informations directement issues des appels de vos clients sur Zoom. 📱

Les meilleures fonctionnalités de Zoom IQ :

Utilisez l'intelligence conversationnelle pour améliorer la perception des clients

Donnez une rétroaction améliorée aux membres de l'équipe, y compris les scores de sentiment et d'engagement

Prévoyez avec précision votre entonnoir de vente et identifiez les tendances du pipeline

Limites de Zoom IQ :

L'application ne travaille qu'avec Zoom, elle n'est donc utile que s'il s'agit de votre application de vidéoconférence de prédilection

On ne sait pas grand-chose de Zoom IQ, et il existe donc peu d'informations sur les utilisateurs pour vous aider à prendre une décision éclairée

Prix de Zoom IQ :

Contactez-nous pour prix

Il n'y a pas de critiques distinctes pour la fonctionnalité QI de Zoom, mais les évaluations et critiques globales de Zoom sont les suivantes :

G2: 4.5/5 (53 000+ commentaires)

4.5/5 (53 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (13,000+ commentaires)

10. Observez.IA

Via Observez.IA Observe.IA est conçu pour les dirigeants qui souhaitent stimuler les performances de leur centre de contact. Utilisez la plateforme pour obtenir des informations sur vos interactions avec les clients, encadrer votre équipe sur ses performances et utiliser un logiciel d'intelligence des conversations en direct pour améliorer votre travail. 📣

Les meilleures fonctionnalités d'Observe.IA :

Utilisez des mots-clés pour trouver rapidement l'interaction client que vous recherchez

Accélérer les évaluations en lisant les transcriptions d'appels générées automatiquement

Encadrer les agents commerciaux sur la façon de s'améliorer en utilisant des insights intelligents

Limites d'Observe.IA :

Parfois, lescompte-rendu de réunion ne sont pas toujours exacts ; certains utilisateurs signalent que le site n'a pas été mis à jour

Certains utilisateurs suggèrent que les appels longs peuvent être automatiquement coupés, ce qui est source de confusion

Prix d'Observe.IA :

Contactez-nous pour prix

Observe.IA évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: n/a

Améliorez les processus d'appels commerciaux de votre équipe avec ClickUp

Toute équipe commerciale réussie a besoin d'un endroit pour stocker ses données clients et obtenir des informations exploitables qui peuvent conduire à des ventes et à un chiffre d'affaires solides stratégie opérationnelle . Gong est peut-être un acteur important dans cet espace, mais il n'est pas le seul - et cette liste ne fait que démontrer qu'il y a beaucoup d'opportunités dans d'autres applications et outils pour les leaders commerciaux axés sur l'optimisation et la croissance de la performance des ventes.

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme qui vous aide non seulement à développer vos équipes commerciales, mais qui vous offre également un hub de productivité tout-en-un, optez pour ClickUp. C'est l'application qui les remplace toutes, en vous offrant un lieu central pour gérer les connaissances, les ressources et les équipes commerciales. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez la meilleure alternative au Gong. 🤩