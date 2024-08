10 des meilleurs logiciels de gestion de la recherche en 2024

Vous jonglez avec des projets de recherche et vous avez du mal à vous y retrouver ? Ne vous inquiétez pas. Avec un nouvel outil de gestion de la recherche à portée de main, vous pourriez être beaucoup plus productif.

Mais que faire si vous n'avez pas le temps de passer au crible des dizaines d'outils et d'applications de gestion de la recherche pour trouver l'outil idéal ? C'est là que nous intervenons !

Nous avons sélectionné les 10 meilleurs outils logiciels de gestion de la recherche à utiliser en 2024, afin que vous puissiez choisir parmi les meilleurs.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure ! 🙌

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la recherche ?

Que vous soyez un chercheur individuel ou que vous dirigiez une équipe de recherche, les outils logiciels de gestion de la recherche améliorent tout. Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous avons privilégiées lors de la sélection des 10 outils de notre liste :

Utilisation intuitive: La plupart des outils ont une courbe d'apprentissage, mais une interface utilisateur configurable permet de se sentir plus à l'aise

La plupart des outils ont une courbe d'apprentissage, mais une interface utilisateur configurable permet de se sentir plus à l'aise Compatibilité: Les meilleurs outils proposent des logiciels téléchargeables, des applications mobiles et des applications Web afin que les membres de votre équipe puissent travailler sous Android, iOS, Mac, Windows, Linux et dans leurs navigateurs Web favoris

Les meilleurs outils proposent des logiciels téléchargeables, des applications mobiles et des applications Web afin que les membres de votre équipe puissent travailler sous Android, iOS, Mac, Windows, Linux et dans leurs navigateurs Web favoris Intégration: Si vous et votre équipe utilisez des logiciels de gestion de projet, recherchez des outils de gestion de la recherche qui s'intègrent à tous ces logiciels

Si vous et votre équipe utilisez des logiciels de gestion de projet, recherchez des outils de gestion de la recherche qui s'intègrent à tous ces logiciels Automatisations: Automatisation des processus d'entreprise s'occupe des tâches quotidiennes et vous permet de vous concentrer sur les choses importantes

Automatisation des processus d'entreprise s'occupe des tâches quotidiennes et vous permet de vous concentrer sur les choses importantes Modèles: Recherchez quelque chose qui rationalisera votre flux de travail avec des modèles préétablis pour des choses telles quela gestion des ressourcesla gestion de projet,planification des processusetle forfait de recherche ## Les 10 meilleurs logiciels de gestion de la recherche à utiliser en 2024

Bon, arrêtons de perdre du temps et passons aux choses sérieuses. Voici notre sélection des 10 meilleurs logiciels de gestion de la recherche en 2024.

Achevez des forfaits de recherche efficaces et rationalisez votre projet de la conception à l'achvé avec ClickUp

ClickUp est un outil puissant basé sur le cloud qui offre des tonnes d'outils de recherche et d'aide à la décision logiciel de gestion de projet des fonctionnalités pour vos projets de recherche. C'est notre premier choix pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, nous avons passé d'innombrables heures à le perfectionner pour en faire l'un des outils les plus utiles qui soient. Il est très bien évalué et figure en tête de plusieurs autres listes, dont les suivantes G2's Best Project Management Software Products & Tools in 2024 (Les meilleurs produits et outils logiciels de gestion de projet en 2024) .

ClickUp a collaboration en temps réel fonctionnalités, diagrammes de Gantt gratuits outils d'écriture IA, outils de documentation de projet et bien d'autres choses encore. Il fait presque tout ce que vous lui demandez grâce à des fonctions personnalisables Tableaux de bord ClickUp et des dizaines de modèles pratiques.

Par exemple, le modèle Modèle de plan de projet de recherche ClickUp décompose les tâches complexes, organise vos ressources et communique votre progression à l'aide de des outils de visualisation des données . Et Documents ClickUp servent de simple logiciel wiki qui vous permet de créer de magnifiques documents et wikis faciles à connecter à vos flux de travail.

Avons-nous mentionné que beaucoup de ces choses sont disponibles sur le forfait Free Forever ? 🤩

ClickUp meilleures fonctionnalités :

Intégration avec plus de 1 000 autres outils, notamment Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub et Asana

Tableaux de bord personnalisables, notifications, feuilles de calcul, modèles, suivi du temps, automatisations, etc

ClickUp IAassistant d'écriture résume les indicateurs, compose des e-mails, génère des éléments d'action, rédige des métadonnées et crée des posts sur les médias sociaux en quelques secondes

L'application mobile, l'application Web et le logiciel de bureau fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation

Les fonctionnalités de gestion des tâches organisent et automatisent votre processus de recherche, que vous fassiez des recherches universitaires pour votre thèse ou que vous gériez les données de recherche de votre entreprise

Plusieurs affichages et outils vous permettent d'organiser de grands ensembles de données avec des visualisations complexes pour gérer les références, la recherche et plus encore

Limites de ClickUp :

Certains nouveaux utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage (résolue avec des tutoriels simples et gratuits)

ClickUp IA n'est pas disponible dans le forfait Free Forever (essayez-le d'abord gratuitement)

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur payé annuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement Business: 12$/mois par utilisateur payé annuellement

12$/mois par utilisateur payé annuellement Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Tableau

via Tableau Tableau est un outil de visualisation de données développé par Salesforce. Il est conçu pour connecter des données provenant de différentes sources sur une seule plateforme d'analyse. Le logiciel de gestion des références facilite l'organisation des données de recherche complexes à l'aide d'une interface de type glisser-déposer et de tableaux de bord interactifs.

Tableau vous facilite la vie en vous donnant accès à un intervalle d'options d'analyse et de partage des données. Et il est conçu pour tout le monde, des étudiants et enseignants aux data scientists et propriétaires d'entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau :

Tableau Cloud fournit une plateforme analytique basée sur le cloud qui permet d'obtenir de meilleurs résultats pour l'entreprise et offre une gestion intégrée des données

Tableau Prep est un outil moderne qui permet de fusionner, modifier et organiser plus rapidement et plus facilement vos données de recherche pour une analyse efficace

Intégration avec une grande variété de produits pour faciliter la collaboration, la narration des données et la prise de décision

Des modules de formation pour l'intégration de votre équipe minimisent la courbe d'apprentissage avec les nombreux outils de gestion de la recherche de Tableau

les limites de Tableau :

Les utilisateurs signalent que les fichiers volumineux nécessitent parfois de longs temps de chargement et peuvent résulter en des plantages

Certaines mentions font état de bugs dans les nouvelles versions du logiciel Tableau

Prix de Tableau :

Tableau Viewer: 15 $/mois par utilisateur payé annuellement

15 $/mois par utilisateur payé annuellement Tableau Explorer: 42 $/mois par utilisateur payé annuellement

42 $/mois par utilisateur payé annuellement Tableau Creator: 70 $/mois par utilisateur payé annuellement

G2: 4.3/5 (1,000+ reviews)

4.3/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

3. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO est un système de gestion des ressources qui utilise les diagrammes de Gantt pour une gestion de projet efficace. Il s'agit également d'un logiciel de recherche et de gestion des références qui est parfait pour la gestion d'équipes et l'organisation de votre flux de travail.

Importez des feuilles de calcul et des graphiques Excel ou utilisez des modèles préétablis pour lancer vos projets pronto. De tous les outils de gestion de la recherche de cette liste, GanttPRO vous aide à organiser tout ce dont vous avez besoin pour la recherche de thèse, l'analyse de données d'entreprise, les pages wiki, les bibliographies, et plus encore. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO :

Des affichages multiples vous permettent de créerKanban et tableaux scrum en plus des diagrammes de Gantt pour une meilleure recherche et une meilleure visualisation de l'espace de travail

Les intégrations avec Slack, OneDrive, Google Drive et MS Teams rassemblent tout votre travail en un seul endroit

Les journaux de temps vous permettent de suivre le temps que vous passez sur chaque tâche de recherche

Les outils de collaboration facilitent le travail des équipes de recherche et leur communication en temps réel

Limites de GanttPRO :

Certains affichages ont des options de personnalisation limitées

Les mentions font état de difficultés à déplacer et à convertir des tâches

Prix de GanttPRO :

Basic: $9.99/mois par utilisateur

$9.99/mois par utilisateur Pro: $15.99/mois par utilisateur

$15.99/mois par utilisateur Business: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (plus de 400 commentaires)

4.8/5 (plus de 400 commentaires) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

4. Klipfolio

via Klipfolio Klipfolio est un outil de tableau de bord Business qui surveille vos données de recherche en temps réel. C'est une plateforme axée sur les indicateurs qui aide chacun à prendre de meilleures décisions en ayant accès aux données dont il a besoin au moment où il en a besoin. ✨

Les utilisateurs individuels et les équipes de données peuvent utiliser ce puissant outil d'analyse pour cataloguer les données dans une plateforme conviviale qui offre un accès en libre-service aux informations de recherche. Rédigez des rapports efficaces pour des projets d'équipe, organisez des citations pour des articles de recherche et créez des tableaux de bord utiles pour les utilisateurs finaux.

Les meilleures fonctionnalités de Klipfolio :

Intégrations avec plus de 100 autres outils et applications, d'Ahrefs à Zapier, avec des dizaines d'options entre les deux

Compatibilité avec les appareils mobiles Android et iOS et les navigateurs web les plus populaires

Klip Annotations vous permet de créer, mettre à jour et supprimer des annotations rapidement et facilement

L'interface conviviale permet de réduire la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Limites de Klipfolio :

Certaines critiques mentionnent un manque d'alertes et de notifications

Certains utilisateurs signalent des problèmes liés à la nécessité de redémarrer l'application après avoir ajouté des éléments à leur tableau de bord

Prix de Klipfolio :

Go: 125 $/mois

125 $/mois Pro: 300 $/mois

300 $/mois Business: 800 $/mois

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

5. Quelagraph

via Quelagraphes Whatagraph est un outil de rapports qui aide à gérer et à visualiser les données de recherche avec des modèles personnalisables pour des projets marketing efficaces. Déplacez les données, partagez les rapports avec les parties prenantes et construisez des rapports étonnants. 🦋

Whatagraph remplace plusieurs outils et rassemble le travail de votre équipe dans une plateforme de données facile à utiliser avec un tableau de bord convivial. Cet outil est conçu pour les équipes internes de recherche de données et de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Whatagraph :

Intégrations avec plus de 40 outils et applications, notamment YouTube, Google BigQuery, LinkedIn et BigCommerce

Automatisation du transfert des données de recherche pour épargner des heures de travail aux membres de votre équipe et rationaliser votre flux de travail

Génère des rapports de qualité en moins de temps à l'aide d'un logiciel d'analyse de données

Analyse et gère les données de performance des pages web pour donner à votre équipe marketing les informations dont elle a besoin pour obtenir des résultats

Limites de Whatagraph :

Certaines Mentions mentionnent des réponses lentes de la part du service client

Certains utilisateurs signalent des bugs qui ralentissent leur processus de recherche

Pas de véritables fonctionnalités de logiciel de gestion de projet

Prix de Whatagraph :

Professionnel: $223/mois payé annuellement

$223/mois payé annuellement Premium: $335/mois payé annuellement

$335/mois payé annuellement Personnalisé:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (80+ commentaires)

6. Regarder

via Google Looker (alias Google Looker Studio) est une plateforme d'analyse de données basée sur un navigateur qui utilise un langage de modélisation unique pour exploiter, analyser et visualiser les données de recherche. Utilisez-la pour la business intelligence (BI) gouvernée et en libre-service, et pour créer les meilleures applications pour les indicateurs de votre organisation.

Collaborez en temps réel et tirez parti des bases de données analytiques les plus rapides du marché. L'architecture légère de Looker permet aux développeurs de créer rapidement des applications de données et de recherche flexibles. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Looker :

L'interface utilisateur intuitive minimise la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Intégrations avec de multiples outils, notamment les bases de données BigQuery Standard SQL et BigQuery Legacy SQL

Les diagrammes, tableaux et rapports personnalisables vous permettent de partager des informations sur les données avec votre équipe, votre classe ou le monde entier

Les paramètres des rapports offrent aux utilisateurs de bases de données et aux spectateurs la possibilité de mettre en signet les paramètres existants pour une utilisation ultérieure

Limites de Looker :

Les utilisateurs signalent des problèmes avec la structure de tarification variée de Google Cloud et l'absence d'un paramètre mensuel fixe

Certains commentaires font état de problèmes avec les tableaux dynamiques qui n'affichent pas le texte intégral des en-têtes

L'accent mis sur les données signifie peu de fonctionnalités du logiciel de gestion de projet

Prix de Looker :

Google Cloud Tarification : Contact pour demander un devis

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

7. Bit.IA

via IA Bit.ai est un site de collaboration documentaire plate-forme conçue pour la prise de notes, la création de documents et la gestion de la recherche de manière simple et rapide. Elle permet de créer des bases de connaissances, des projets et des documents techniques dynamiques, avec diverses options de partage et de mise en forme.

Les utilisateurs ont accès à des options de conception avancées, à des fonctionnalités de recherche robustes, à un suivi puissant des documents et à des outils de collaboration en temps réel. Mon travail consiste à permettre aux équipes de travailler ensemble à l'aide de cet outil, partout dans le monde, sur de multiples plateformes et appareils.

Les meilleures fonctionnalités de Bit.IA :

Les outils de collaboration vous permettent, à vous et à votre équipe, de travailler ensemble pour créer des documents, des wikis, des notes et des pages web

Intégrations avec des dizaines d'autres outils et plateformes, notamment YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom et Typeform

La collaboration intuitive et la conception du flux de travail simplifient la création de documents pour les nouveaux utilisateurs

Les automatisations vous permettent d'achever vos projets de recherche plus rapidement en prenant en charge les petites tâches

Limites de Bit.IA :

Certains utilisateurs mentionnent des problèmes liés à la création de documents

Certains rapports font état de problèmes avec l'interface utilisateur et d'un besoin d'une expérience plus conviviale

Prix de Bit.ai :

Gratuit

Pro: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business: 20$/mois par utilisateur

G2: 4/5 (10+ reviews)

4/5 (10+ reviews) Capterra: 5/5 (5+ avis)

8. SciSpace (anciennement Typeset.io)

via SciSpace SciSpace, également connu sous le nom de Typeset.io, est une application de recherche puissante conçue pour vous faire gagner du temps en utilisant la puissance de l'IA. Découvrez et examinez un réseau d'articles pertinents et obtenez des réponses simples de chacun d'entre eux sans passer des heures à approfondir le contenu.

Minimisez le temps consacré aux tâches subalternes et laissez SciSpace faire les recherches à votre place pendant que vous trouvez vos réponses. Vous aurez accès à des millions d'articles et de PDF pour obtenir les informations dont vous avez besoin. SciSpace est également facile à utiliser avec des applications telles que Zotero et Mendeley.

Les meilleures fonctionnalités de SciSpace :

Accès aux métadonnées de plus de 200 millions d'articles et de plus de 50 millions de PDF en texte intégral en libre accès

L'environnement de travail permet aux éditeurs, aux institutions et aux chercheurs de collaborer et de travailler efficacement sur des projets de recherche

Les automatisations minimisent le temps perdu avec les tâches répétitives afin que vous découvriez rapidement les informations

Le vérificateur de plagiat intégré vous permet de vérifier vos documents et d'identifier les problèmes qui pourraient vous empêcher d'être publié

Limites de SciSpace :

Certaines mentions font état de problèmes avec les modèles LaTeX

Le forfait Free ne fait pas appel à des fonctionnalités importantes

Absence de commentaires sur les principales plates-formes

Prix de SciSpace :

Basic: Free

Free Premium: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Teams et Labs: 5,49 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de SciSpace :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Note de fin

via Note de fin Les entreprises utilisent EndNote pour établir des bibliographies et accéder à des articles de recherche. Ce logiciel spécialisé dans la gestion des références et de la recherche vous permet de gérer et de mettre en forme les citations. Il protège également votre flux de travail grâce à des fonctions efficaces de restauration des données. 📁

Trouvez, partagez et utilisez les recherches au sein de vos bibliothèques EndNote et travaillez sur vos recherches de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Les outils de création de documents intégrés rendront votre rédaction plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités d'Endnote :

La licence nécessite des frais uniques au lieu de paiements mensuels

Intégrations avec des outils populaires tels que Microsoft Word, Google Docs et Open Office Writer

Compatibilité avec les ordinateurs de bureau, les iPad et la plupart des navigateurs Web

Des outils utiles d'organisation et de gestion de la recherche permettent aux chercheurs qui rédigent et citent leurs thèses ou qui écrivent des articles de recherche approfondis de faire leur travail plus rapidement

Limites d'Endnote :

Certaines mentions font état d'une intégration limitée àles logiciels de traitement de texte en dehors des produits Microsoft et Google

Vous devrez peut-être corriger manuellement les erreurs occasionnelles de mise en forme des citations

Le système documentaire ne dispose pas de logiciels de gestion des tâches et des projets

Prix d'Endnote :

Licence complète: 274,95 $ en une seule fois

274,95 $ en une seule fois Licence étudiant: 149,95 $ en une seule fois

Endnote évaluations et critiques :

G2: 4.1/5 (100+ reviews)

4.1/5 (100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (30+ reviews)

10. Databox

via Boîte de données Databox est un outil d'analyse d'entreprise qui connecte vos données et les suit depuis n'importe quel appareil. Surveillez vos données de recherche en temps réel à l'aide d'un tableau de bord unique pour construire et partager des rapports, découvrir des insights et suivre les tendances. 📈

Obtenez des mises à jour de performance quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles consultables par e-mail et Slack, ainsi que des alertes automatisées pour les changements dans les indicateurs importants. Tout est terminé sans avoir besoin de code ou de feuilles de calcul.

Databox meilleures fonctionnalités :

Intégrations avec plus de 100 outils populaires, notamment HubSpot Marketing, Google Analytics et Facebook Ads

L'installation est facile à gérer pour les utilisateurs non techniques et les équipes de recherche de données

Les rapports de données facilitent la progression vers vos objectifs et le partage des données de recherche avec les clients

Les indicateurs personnalisés et les taux de conversion sont calculés rapidement et facilement

Limites de Databox :

Les avis indiquent que les utilisateurs individuels peuvent trouver les prix axés sur les entreprises trop élevés

Les utilisateurs mentionnent un manque de personnalisation et d'outils visuels

La version gratuite ne fait pas accéder à la plupart des fonctionnalités et des indicateurs

Prix de Databox :

Gratuit

Débutant: 59$/mois

59$/mois Professionnel: $169/mois

$169/mois Croissance: 399 $/mois

399 $/mois Premium: $999/mois

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Libérez la puissance de votre recherche

Avec une telle variété de logiciels de gestion de la recherche listés ci-dessus, vous êtes sûr de trouver une option qui fait ce dont vous avez besoin à un prix qui correspond à votre budget. Préparez-vous donc à rationaliser votre flux de travail, à collaborer plus efficacement et à retomber amoureux de la recherche. 😍

Si vous voulez un outil qui fait tout à un prix abordable pour tout le monde, essayez ClickUp . C'est gratuit ! Vous aurez accès à tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de la recherche, et à bien d'autres choses encore outils de gestion de projet qui rendront votre travail et votre vie plus efficaces.