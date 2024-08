10 modèles gratuits de plans de recherche pour les équipes et les professionnels

Démarrer un nouveau projet de recherche en partant de zéro peut sembler insurmontable. Sans les bons outils et modèles, vous vous retrouvez avec une page blanche et sans direction. Avec eux, démarrer un nouveau projet ou organiser un projet existant devient un jeu d'enfant.

C'est pourquoi vous devez vous constituer une bibliothèque des meilleurs modèles de plans de recherche. Et nous sommes là pour vous aider à le faire.

Suivez-nous pour découvrir les avantages de l'utilisation d'un modèle de plan de recherche et partager avec vous quelques-uns de nos favoris, tous conçus pour que vos projets de recherche se déroulent comme par magie.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de recherche ?

Un modèle de plan de recherche est un document conçu pour vous aider à élaborer le plan de recherche meilleure gestion de la recherche le plan de recherche est le plus complet possible. Au lieu de partir de zéro avec un écran vierge, un forfait de recherche vous donne les blocs à remplir, afin que vous ne manquiez rien d'important.

Il existe de nombreux documents de plans de recherche solides, qui couvrent tout, de la recherche UX (expérience utilisateur) à la recherche sur la santé modèles d'études de cas . Ces modèles peuvent être utiles à toute équipe, qu'elle travaille sur des prototypes de développement de produits ou sur des objets de recherche pour un projet de marketing. Ils sont particulièrement particulièrement utiles pour la conception de produits , la recherche UX et les équipes de gestion d'un projet.

Certains des modèles de plans de recherche les plus populaires comprennent :

Modèles de plan de recherche UX

Tests d'utilisabilité modèles de recherche

Modèles de résultats d'analyse de données

Proposition de projet modèles

Modèles d'études de cas

Modèles de processus de recherche

Modèles d'études de marché

Modèles d'analyse concurrentielle

Modèles d'appels d'offres

Chacun de ces plans a pour but de vous guider dans la collecte, l'examen et la rédaction de rapports sur vos recherches d'une manière plus stratégique et mieux organisée. Considérez le forfait de recherche comme un compagnon de recherche utile, qui vous facilite la tâche, vous fournit des prestataires et vous aide à mener à bien votre projet de recherche l'exécution du projet .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de recherche ?

Nous recherchons tous quelque chose de différent lorsqu'il s'agit de modèles de projet. Vous pouvez privilégier la simplicité et la commande, tandis qu'une autre équipe peut préférer une approche plus créative avec beaucoup de couleurs et d'invites.

Même si vos besoins sont uniques, certains éléments font qu'un modèle de plan de recherche se démarque presque toujours des autres.

Les meilleurs modèles de plans de recherche :

Vous permettent, ainsi qu'à votre équipe de production, de rester organisés

Vous aident à normaliser le processus et la méthode de recherche que vous utilisez

Vous permettent de vous concentrer sur les éléments clés de votre projet objectifs du projet et les résultats attendus

Vous suggérer des indicateurs à enregistrer et à analyser

Vous aider à regrouper vos questions de recherche en un seul endroit

Vous aider à rester sur la cible de votre projetl'échéancier de votre projet* Vous donner un endroit défini pour stocker vos idées et les résultats de vos recherches

Il n'existe pas de modèle parfait pour une personne ou une équipe. Réfléchissez à votre but ou à votre objectif, à ce que vous avez l'intention de faire les axes de travail de la gestion de projet et quels sont les domaines dans lesquels vous avez le plus besoin d'assistance ou d'orientation. Cela vous aidera à choisir les modèles à utiliser et la manière dont vous pouvez vous servir de l'outil logiciel wiki pour constituer une collection de vos modèles préférés.

10 modèles de plans de recherche à utiliser en 2024

Il existe des centaines de modèles de plans de recherche, mais ils ne se ressemblent pas tous. Certains d'entre eux font ressortir le meilleur de votre gestion de projet tandis que d'autres les entravent.

Nous avons rassemblé les meilleurs d'entre eux, pour partager avec vous la liste ultime des modèles de plans de recherche à ajouter à votre flux de travail cette année. Vous voulez savoir ce qui est encore mieux ? Vous n'avez pas besoin d'adhérer à un forfait coûteux : ces modèles sont tous gratuits !

1. Modèle de plan de recherche de l'utilisateur ClickUp

Modèle de plan de recherche de l'utilisateur ClickUp

L'une des premières choses qui vient à l'esprit lorsqu'on dit " modèle de plan de recherche " est la recherche sur les utilisateurs. Pour les équipes de développement et de projet, il s'agit d'une étape du processus où il est essentiel de faire preuve de stratégie et de rester organisé.

Le Modèle de plan de recherche utilisateur par ClickUp vous permet d'atteindre facilement cet objectif et bien plus encore. Il y a de l'espace pour partager l'aperçu de votre projet et les objectifs de la recherche, les objectifs de la recherche, les hypothèses, et plus encore - plus un document bonus de compte-rendu d'entretien de recherche.

Ce modèle sert de ressource centrale pour toutes les parties prenantes. Utilisez-le pour réunir votre équipe, réaffirmer vos objectifs et rester sur la bonne voie lors de l'exécution de votre projet de recherche qualitative.

2. Modèle d'étude de marché ClickUp

Modèle d'étude de marché ClickUp

Le forfait de votre étude de marché est indispensable si vous souhaitez obtenir les meilleures données possibles. En donnant à votre équipe tout ce dont elle a besoin en un seul endroit, vous favorisez le bon déroulement de votre processus.

Pour aider votre équipe à rester informée et prête à partir, nous avons mis au point les Modèle d'étude de marché par ClickUp . Il s'agit d'un modèle de tâche qui vous apporte des informations clés, en un seul endroit.

Notre modèle d'étude de marché comporte cinq champs personnalisés : lien vers la présentation de l'étude, type d'étude de marché, lien vers le document de rapport, technique de collecte des données et étape de l'étude. Ajoutez vos liens cliquables et utilisez les menus déroulants pour attribuer l'étape ou le type approprié au fur et à mesure de votre progression.

3. ClickUp Recherche Modèle de Tableau blanc

Modèle de Tableau blanc pour la recherche ClickUp

Vous pouvez collecter des recherches sur les utilisateurs de bien des façons. Questionnaires, entretiens avec les utilisateurs, groupes de discussion, sessions de recherche sur les utilisateurs ou médias sociaux. Un autre moyen très engageant de le faire est le tableau blanc.

La collaboration et la recherche utilisateur semblent interactives et amusantes avec le Modèle de Tableau blanc pour la recherche par ClickUp . Encouragez votre équipe à partager les informations qu'elle a recueillies dans ce modèle très visuel, avec des notes autocollantes numériques au lieu de boîtes blanches vides.

Utilisez ce modèle Tableau blanc ClickUp le modèle de tableau blanc ClickUp est un moyen plus attrayant d'afficher vos recherches sur les utilisateurs. Vous pouvez également l'utiliser comme outil pour des projets de recherche internes - invitez vos parties prenantes par un lien et demandez-leur de commenter directement.

4. Modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp

Modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp

Si votre entreprise consiste à conseiller les investisseurs sur ce qu'ils doivent faire avec leur argent, un rapport de recherche d'actions est indispensable. Au lieu de rédiger manuellement un nouveau rapport à chaque fois, un modèle de forfait de recherche peut vous aider à raccourcir le processus et à entrer directement dans les détails.

Saisissez le Modèle de rapport de recherche sur les actions par ClickUp . Il est conçu pour vous aider à partager ce que vous savez d'une manière plus stratégique. Partagez un aperçu de l'entreprise, de l'équipe de direction, de la performance, de l'évaluation du marché et des recommandations.

Ce modèle de forfait de recherche contient tout ce dont vous avez besoin pour présenter vos résultats aux investisseurs de manière organisée et efficace. Passez pour un pro auprès de vos clients et partenaires investisseurs, et stockez toutes vos données de manière pertinente pour y réfléchir plus tard.

5. ClickUp Modèle de recherche et de gestion SEO

ClickUp Modèle de recherche et de gestion SEO

Rester au top des performances SEO de votre entreprise n'est pas une tâche facile. Il y a tellement de pièces mobiles, d'outils, de projets, d'objectifs et de membres de l'équipe que vous avez besoin d'un moyen de rester organisé et productif.

Heureusement pour vous, l'outil Modèle de recherche et de gestion SEO par ClickUp est là pour vous aider à simplifier le processus et à vous faire bien voir de votre patron. Ce modèle de dossier vous donne un endroit dédié pour travailler sur vos objectifs de référencement, avec des champs personnalisés liés au référencement et de nombreux types de tâches personnalisées pour aider votre équipe à communiquer la progression et à voir les obstacles dans votre forfait de recherche.

Utilisez ce modèle pour voir en un coup d'œil où en sont vos projets de référencement, afin d'être plus proactif sur le travail de votre équipe. Vous pouvez également plonger dans les détails et comprendre les estimations de durée, les dates de publication et où en sont vos classements. Check out these IA SEO Tools_ (Découvrez ces outils de référencement IA) !

6. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Modèle de rapport de recherche ClickUp

Il n'est pas nécessaire de repartir de zéro chaque fois que l'on vous demande de rédiger un rapport de recherche. Utilisez plutôt un modèle pour que toutes vos questions de recherche et tous vos rapports d'étude soient aussi impressionnants que le dernier.

Raccourcissez votre chemin vers la réussite avec le modèle Modèle de rapport de recherche par ClickUp . Il y a des sections pour votre résumé, l'introduction, la méthode et les techniques de recherche, les résultats et la discussion, les références et les annexes. Ajoutez un auteur de rapport et des collaborateurs, de sorte que vous puissiez reconnaître toutes les personnes qui ont contribué au rapport.

Partagez vos méthodes de recherche, votre approche et vos résultats avec les parties prenantes et les clients grâce à ce modèle impressionnant. Il s'agit d'une base utile pour aider votre équipe à s'organiser et à trouver une meilleure façon de tenir les parties prenantes au courant de la progression.

7. Modèle de conclusions de l'analyse des données ClickUp

Modèle de conclusions de l'analyse des données ClickUp

Le modèle Modèle de conclusions d'analyse de données par ClickUp vous aide à présenter vos données à tout le monde d'une manière plus significative. Au lieu de présenter des nombres et des graphiques, ce modèle peut vous aider à approfondir l'énoncé du problème, la portée, l'analyse et la méthode de recherche, les résultats et la conclusion.

Utilisez ce modèle pour vous aider à organiser vos idées et à communiquer les résultats de votre étude de manière transparente et facile à lire. Expliquez le contexte et les informations de base qui accompagnent votre approche, afin que vos parties prenantes puissent comprendre pleinement ce que les données montrent.

8. ClickUp Modèle d'analyse SWOT personnelle

ClickUp Modèle d'analyse SWOT personnelle

Une analyse SWOT personnelle peut vous aider à comprendre vos forces, faiblesses, opportunités et menaces (ou celles de votre équipe). Ces informations peuvent non seulement vous aider à mieux travailler, mais aussi vous permettre d'être plus attentif à votre impact sur l'ensemble de l'entreprise.

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces Modèle d'analyse SWOT personnelle par ClickUp peut vous aider à vous rappeler de travailler sur votre analyse SWOT. Trouvez vos forces, vos faiblesses ou vos points douloureux, vos opportunités et vos menaces. Ce modèle de tâche comporte plusieurs champs personnalisés conçus pour vous aider à suivre votre progression, notamment votre objet, votre échéancier et votre taux d'achèvement.

Ce modèle peut vous servir de rappel utile pour vous concentrer sur votre analyse SWOT personnelle, afin que vous puissiez être plus intentionnel et conscient de la façon dont vous contribuez aux objectifs de votre équipe et de votre entreprise. Utilisez votre SWOT personnel pour vous aider à définir des objectifs professionnels pour le travail et d'avoir un impact plus important.

9. Modèle d'étude de cas ClickUp

Modèle d'étude de cas ClickUp

Les études de cas vous donnent un aperçu puissant de ce que font vos marques, vos clients ou vos concurrents. Il s'agit d'un examen approfondi d'un domaine spécifique de l'entreprise, basé sur vos recherches et conclusions personnelles.

Simplifiez le processus d'élaboration de vos études de cas grâce à l'outil Modèle d'étude de cas par ClickUp . Ce modèle vous donne une base solide pour présenter des études de cas claires et perspicaces à votre équipe, aux parties prenantes ou aux clients. Présentez l'entreprise, l'objet de votre étude de cas, les solutions et les statistiques, ainsi que votre point de vue.

Utilisez ce modèle pour vous aider à créer des études de cas à grande échelle. Présentez vos données de manière claire et concise, avec tout le contexte dont votre équipe ou vos parties prenantes ont besoin pour extraire le plus de valeur possible de l'étude de cas.

10. Modèle de rapport d'enquête ClickUp

Modèle de rapport d'enquête ClickUp

Souvent, nos recherches nous aident à comprendre le marché, nos concurrents ou ce que fait notre propre entreprise. Parfois, c'est plutôt pour nous aider à comprendre les incidents et les défis.

C'est là que le Modèle de rapport d'enquête par ClickUp se présente sous la forme d'un rapport d'enquête. Ce modèle est conçu pour vous aider à faire un rapport sur les accidents, les rapports, les incidents et les violations. Expliquez les détails de l'affaire, y compris un résumé et les éléments de preuve, puis passez au contre-interrogatoire en prévoyant un espace pour les questions et les réponses, et votre conclusion.

Ce modèle est indispensable pour les équipes et les entreprises qui souhaitent montrer comment elles surmontent les difficultés ou gèrent les incidents. Il favorise la transparence et l'instauration d'un climat de confiance, et constitue un moyen utile de documenter une piste de preuves pour le cas où vous en auriez besoin.

Maintenant que vous disposez d'un modèle de plan de recherche, entrons dans les détails de sa rédaction. Suivez les étapes suivantes pour créer un forfait de recherche efficace qui guidera vos recherches et vous aidera à atteindre vos objectifs.

Étape 1 : Identifier votre question de recherche

La première étape de la rédaction d'un forfait de recherche consiste à définir clairement votre question ou sujet de recherche. Cette question servira de base à l'ensemble de votre recherche et vous aidera à orienter vos méthodes et votre analyse. Assurez-vous que votre question est spécifique, pertinente et réalisable dans le cadre de votre projet.

Étape 2 : Définir vos objets

Vous devez ensuite définir les objectifs spécifiques de votre recherche. Ces objets doivent être alignés sur votre question de recherche et fournir une feuille de route claire pour votre projet. Veillez à ce qu'ils soient mesurables et réalisables.

Étape 3 : Choisir vos méthodes de recherche

Sur la base de votre question de recherche et de vos objectifs, vous pouvez maintenant déterminer les méthodes appropriées pour recueillir les données et effectuer l'analyse. Il peut s'agir de sondages, d'expériences, d'entretiens ou d'analyses documentaires. Il est important de choisir des méthodes qui conviennent à votre sujet de recherche et qui fourniront des résultats fiables et précis.

Étape 4 : Établir un échéancier

Un forfait de recherche doit comprendre un échéancier détaillé pour chaque étape du projet. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps pour achever chaque tâche. Soyez réaliste dans votre échéancier et prévoyez une marge de manœuvre en cas de retards ou de problèmes inattendus.

Étape 5 : Tenir compte des implications éthiques

Lorsque vous menez une recherche, il est important de prendre en compte toutes les implications éthiques potentielles. Il peut s'agir d'obtenir le consentement des participants, de garantir la confidentialité et le respect de la vie privée ou de suivre les paramètres éthiques définis par votre institution ou votre organe directeur.

Étape 6 : Anticiper les résultats potentiels

Comme pour tout projet de recherche, il existe toujours des résultats potentiels. Celles-ci peuvent être positives ou négatives, et il est important de les anticiper et de les forfaiter. Cela vous aidera à vous préparer à tout défi ou changement qui pourrait survenir au cours de votre recherche.

Étape 7 : Réviser et affiner votre forfait

Une fois les étapes précédentes achevées, il est essentiel d'examiner et de réviser votre forfait de recherche si nécessaire. Il est fréquent que les forfaits changent au cours du projet. Soyez donc prêt à faire des ajustements et à modifier vos méthodes ou votre échéancier si nécessaire.

Restez organisé avec les meilleurs modèles de plans de recherche

Personne n'aime les projets désorganisés, en particulier les projets de recherche. Laissez votre équipe pousser un soupir de soulagement et faites sourire vos partenaires lorsqu'ils se rendront compte que vous avez tout sous contrôle.

Utilisez ces modèles de plans de recherche forfaitaires pour vous aider à vous organiser, à rationaliser vos flux de travail et à tenir tout le monde informé. Montez une collection de modèles adaptés à vos projets et faites-en un élément central de votre travail d'équipe. Standardisez, simplifiez et devenez productif.

