10 meilleurs outils logiciels d'IA SEO en 2024

Lorsque l'IA prédictive écrira nos futurs livres d'histoire, elle marquera peut-être 2024 comme l'année où l'intelligence artificielle générative s'est généralisée et où les gens ont commencé à l'utiliser dans les entreprises.

Alors que de nombreuses personnes débattent de la meilleure façon d'utiliser ces nouvelles capacités, les professionnels du référencement ont plongé la tête la première dans l'utilisation de l'IA SEO pour améliorer le classement des moteurs de recherche.

La question est de savoir quels sont les meilleurs outils d'IA SEO pour produire un contenu de haute qualité Nous avons les réponses. Examinons les 10 meilleurs outils d'IA SEO, y compris leurs avantages et inconvénients, leurs prix et ce que des milliers d'utilisateurs ont à dire.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le référencement ?

La plupart des outils de référencement disposent d'une multitude de fonctionnalités permettant d'identifier les opportunités de meilleur classement sur les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) de Bing ou de Google. Mais ils devraient faire plus que cela.

Ce que les outils de référencement alimentés par l'IA apportent au tableau, c'est :

L'apprentissage automatique prend les données et les indicateurs à travers de multiples itérations pour déterminer quel contenu les algorithmes des moteurs de recherche notent plus haut

Le traitement du langage naturel (NLP) pour "lire" votre contenu, puis faire des suggestions pour l'améliorer

Génération de texte par l'IA qui prend en compte le référencement, en créant un contenu adapté aux recherches

Recherche de mots-clés alimentée par l'IA pour vous aider à trouver des sujets qui sont sûrs d'être bien classés dans les moteurs de recherche

Les outils d'IA pour le référencement suppriment la plupart des conjectures et les remplacent par des idées de contenu éclairées. Ils peuvent

automatiser vos tâches de référencement

et améliorer vos résultats de recherche organique tout en vous aidant à créer un contenu de qualité qui assiste votre stratégie de marketing numérique.

Considérez ces fonctionnalités lorsque vous recherchez des outils d'IA pour le référencement:

La qualité de l'intégration des outils d'IA pour le référencement avec votre site actuel création de contenu flux de travail, productivité et des solutions de gestion de projet

Les paramètres de données que les outils d'IA pour le référencement tirent pour faire des suggestions et générer du contenu

Si l'outil de référencement automatise les tâches chronophages et répétitives

Comment la plateforme vous guide tout au long du processus pour éviter une courbe d'apprentissage abrupte ou des essais et des erreurs

Si les outils d'IA d'optimisation pour les moteurs de recherche s'intègrent dans un système de environnement de travail collaboratif

Les 10 meilleurs outils d'IA pour le référencement à utiliser en 2024

Les utilisateurs ont besoin d'outils IA SEO qui ne se contenteront pas d'aider les efforts de marketing de contenu - ils ont besoin d'un logiciel efficace qui peut facilement s'intégrer à leur flux de travail existant. La plupart des outils d'IA de notre liste utilisent les mêmes modèles et algorithmes d'OpenAI, l'entreprise de référencement

derrière ChatGPT

.

Prêtez attention à la manière dont les modèles et les algorithmes sont mis à la disposition des utilisateurs. Le fait de disposer de l'IA ne signifie pas grand-chose en soi - c'est vraiment la manière dont la plateforme utilise l'IA qui compte.

1.

ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans les documents

Ne serait-ce pas génial si vous disposiez d'un puissant ensemble d'outils de création de contenu IA centrés sur le référencement, intégrés directement dans une plateforme de gestion de projet et de collaboration unifiée et flexible ? C'est exactement ce que propose

ClickUp IA

livre.

En plus des mises à jour constantes qui tirent parti des dernières améliorations en matière d'intelligence artificielle, vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin pour la création de contenu et la gestion de projet. Ce qui distingue ClickUp AI des autres outils d'IA SEO, ce sont ses invites pour différents services - qui ne se limitent pas à l'optimisation du référencement.

Cependant, ClickUp fait des invites spécifiques pour aider les équipes dans leur stratégie globale de référencement grâce à des outils de création de brèves, de recherche de mots-clés, d'optimisation et de résumé de contenu, et d'analyse de la concurrence.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outils d'IA$a pour le référencement intégrés dans une puissante plateforme de collaboration et de gestion de projet tout-en-un

Exploite les dernières avancées en matière de traitement du langage naturel pour un contenu généré par l'IA qui anticipe l'intention de recherche du lecteur

Rédacteur IA qui comprend les besoins de l'optimisation du référencement construit directement dans un ensemble complet de rédaction et de contenu outils d'optimisation

Outil de recherche de mots-clés SEO pour des suggestions et une Modèle de projet de référencement

Grande bibliothèque d'invites SEO qui rend l'utilisation de l'intelligence artificielle plus efficace

Permet d'inclure facilement l'optimisation pour les moteurs de recherche dans votre projet forfait marketing

S'intègre à des programmes de pointe, y compris à d'autres outils de référencement

Limites de ClickUp

Les tâches traditionnelles de référencement peuvent nécessiter d'autres outils de contenu SEO

Outils spécialisés limités pour le suivi du temps des performances des moteurs de recherche et la création de liens

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (6,800+ reviews)

4.7/5 (6,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Surfer SEO

Via

SurferSEO

Surfer SEO se présente comme un outil d'intelligence du contenu. Il combine la stratégie de contenu, la création et l'optimisation dans un seul ensemble d'outils pour augmenter le trafic organique et développer les marques. La plate-forme dispose des derniers outils de référencement IA génératifs pour aider les utilisateurs à esquisser, générer et optimiser le contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Axé sur les stratégies de référencement pour le placement des mots clés et les efforts d'optimisation du contenu

Outils solides pour les pages de résultats des moteurs de recherche

Générateurs de contenu et de contours IA pour aider à se classer sur les moteurs de recherche

Tâches générées par l'IA pour améliorer votre stratégie de référencement

Suite complète d'outils de référencement traditionnels

Limites de Surfer SEO

Courbe d'apprentissage abrupte pour les novices en matière de référencement

Manque d'invitations prédéfinies pour une utilisation plus efficace de l'outil de référencement

Certains utilisateurs ont trouvé la fonction de recherche de mots-clés limitée par rapport à d'autres outils de référencement

Outils limités pour la collaboration ou la gestion de projet

Prix de Surfer SEO

Lite: 29 $/mois pour un utilisateur

29 $/mois pour un utilisateur Essentiel: 89 $/mois pour deux utilisateurs

89 $/mois pour deux utilisateurs Avancé: $179/mois pour cinq utilisateurs

$179/mois pour cinq utilisateurs Max: $299/mois pour 10 utilisateurs, tous modules complémentaires inclus

$299/mois pour 10 utilisateurs, tous modules complémentaires inclus Frais supplémentaires pour les modules complémentaires

G2: 4.8/5 (450+ avis)

4.8/5 (450+ avis) Capterra: 4.9/5 (375+ avis)

3. WordLift

Via

WordLift

WordLift est un outil de référencement relativement nouveau alimenté par l'intelligence artificielle. Il prétend être l'avenir du référencement et génère des données structurées avec un outil de graphe de connaissances personnalisé alimenté par l'IA.

En d'autres termes, WordLift ajoute du texte aux méta-descriptions du fichier HTML que les moteurs de recherche explorent. De plus, il suggère des modifications de contenu qui offrent aux visiteurs de votre site web une meilleure expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de WordLift

Conçu pour aider les sites de commerce électronique à mieux se classer dans les moteurs de recherche

Se concentre sur la création de données structurées pour les moteurs de recherche afin d'augmenter le trafic organique

Aide les utilisateurs à organiser le contenu pour qu'il s'affiche mieux dans Google Shopping

L'un des meilleurs outils de référencement IA de cette liste car il est construit sur plusieurs plates-formes d'IA, pas seulement OpenAI

Utilise l'apprentissage automatique en plus des fonctionnalités de processeur de langage naturel et de l'IA générative que la plupart des solutions offrent

Offre une option d'essai gratuit pour vous aider à comparer avec d'autres outils de référencement IA

Limites de WordLift

Manque d'outils de rédaction pour la création de contenu plus général

L'installation peut devenir compliquée lors de la connexion de sites complexes avec de nombreux liens internes

N'assiste pas tous les types de données structurées

N'est pas facilement intégrable à des sites autres que WordPress

Prix de WordLift

Débutant: ~$63 ( €59)/mois pour un site web

~$63 €59)/mois pour un site web Professionnel: ~106$ ( €99)/mois pour deux sites web

~106$ €99)/mois pour deux sites web Business + E-commerce: ~266$ ( €249)/mois pour cinq sites web

~266$ €249)/mois pour cinq sites web Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (20+ avis)

4. Jasper

Via

Jasper

Jasper est un outil de création de contenu

doté d'un moteur IA formé pour générer du contenu créatif et original pour les copies de sites Web, les posts de médias sociaux et les articles de blog. Le système de contenu généré par l'IA produit un contenu qui reflète la voix de la marque de votre entreprise tout en améliorant le classement des sites Web.

En outre, Jasper est le meilleur outil de référencement IA pour créer des invites de contenu, de sorte que votre texte est spécifiquement adapté à votre secteur d'activité et à votre cible.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Le moteur IA peut être formé sur la voix de la marque d'une entreprise pour renforcer le message de la marque

Assistance à la création de contenus courts et longs, des messages sur les médias sociaux aux livres

Fournit des préférences appelées Copywriting Skills qui produisent des types de contenu spécifiques tels que des introductions ou des récits

Intégration avec SurferSEO pour l'optimisation des moteurs de recherche

Assistance à la rédaction par l'IA dans 25 langues différentes

Limites de Jasper

Les capacités de référencement complètes nécessitent un outil tiers

Pas d'outils de collaboration ou de gestion de projet solides

Pas de vérificateur de plagiat intégré

Peut produire du contenu répétitif

Prix de Jasper

Essai gratuit de 7 jours

Créateur: 49 $/mois pour une place

49 $/mois pour une place Teams: $125/mois pour trois places

$125/mois pour trois places Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

5. NitroPack

Via

NitroPack

NitroPack améliore le classement d'un site dans les moteurs de recherche en augmentant sa vitesse. Il comprend un mécanisme avancé de mise en cache et des outils permettant d'accélérer le chargement des images. Il peut également améliorer les performances HTML, CSS et JavaScript, et assiste les sites WordPress, OpenCart, WooCommerce et Magento.

NitroPack meilleures fonctionnalités

Réduit les temps de chargement des pages à des vitesses inégalées dans l'industrie

Outils complets d'optimisation des images, y compris la discussion automatique au format WebP

Les plugins facilitent la mise en œuvre

Approche de l'optimisation de la vitesse avec de multiples fonctionnalités

Limites de NitroPack

Ne fait que l'accélération du chargement des pages web, pas d'autres aspects de l'optimisation des moteurs de recherche

Assistance à un nombre limité de systèmes de gestion de contenu web

Incompatible avec certains plugins

Prix du NitroPack

Business: 21 $/mois pour un site web

21 $/mois pour un site web Croissance: $51/mois pour un site web

$51/mois pour un site web Scale: $176/mois pour un site web

$176/mois pour un site web Personnalisé: Contacter pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Alli IA

Via

IA Alli

Alli IA propose une solution d'optimisation, d'automatisation et de déploiement en une seule plateforme. Elle est conçue pour les agences, les entreprises et les plus grands sites de commerce électronique.

Alli IA surveille et propose des suggestions de code et de contenu sur des sites web plus importants en ajoutant un logiciel au site, permettant le référencement sur la page, ce qui permet un déploiement en temps réel. L'intelligence artificielle surveille constamment votre site et l'améliore automatiquement.

Meilleures fonctionnalités d'Alli IA

Le code d'automatisation est intégré à vos pages web

Déploie les modifications de code sur l'ensemble d'un site ou sur des pages individuelles

La modification du contenu est terminée sur la page et non dans un outil distinct

Génère automatiquement des titres de page pour l'ensemble du site avec des tests A/B automatisés

Inclut l'optimisation de la vitesse du site

Limites d'Alli IA

Les suggestions d'optimisation peuvent être écrasantes sans aucun outil pour les gérer

L'analyse d'un site peut prendre beaucoup de temps

Absence de certaines fonctionnalités clés proposées par d'autres outils de référencement, telles que la recherche de mots clés et l'analyse concurrentielle

Certaines suggestions améliorent le référencement mais peuvent avoir un impact négatif sur l'expérience utilisateur

Prix d'Alli IA

Consultant: 249$/mois pour 10 sites et utilisateurs

249$/mois pour 10 sites et utilisateurs Agence: 499 $/mois pour 25 sites et utilisateurs

499 $/mois pour 25 sites et utilisateurs Enterprise: $999/mois pour un nombre illimité de sites et d'utilisateurs

$999/mois pour un nombre illimité de sites et d'utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5+ reviews)

4.3/5 (5+ reviews) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

7. Mot de passe

Via

Mot-clé

Byword est un

Générateur de contenu IA

axé sur la création d'articles pour le référencement. Les utilisateurs le nourrissent de mots-clés cibles et définissent un style d'écriture, et le programme fait le reste. Il utilise le traitement du langage naturel et des algorithmes d'apprentissage automatique pour générer du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Byword

Conçu pour générer des articles d'information optimisés pour les moteurs de recherche

Les algorithmes de pointe contournent la plupart des détecteurs d'IA

Assistance pour neuf langues

Permet aux utilisateurs de définir un style d'écriture

Assistance au processus d'arrière-plan, permettant de générer plusieurs articles en même temps

Limites des mots-clés

La génération d'un court message pour les médias sociaux coûte autant qu'un long article

Pas d'autres outils pour le référencement que la génération de texte par l'IA

Pas une bonne solution pour les contenus non factuels

Pas d'outils de collaboration ou de gestion de projet

Prix de Byword

La production d'un article coûte un crédit.

Starter: 99$ pour 25 crédits/mois

99$ pour 25 crédits/mois Standard: $299 pour 80 crédits/mois

$299 pour 80 crédits/mois Échelle: 999 $ pour 300 crédits/mois

999 $ pour 300 crédits/mois Unlimited: 2 499 $ pour des crédits illimités

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. MarketMuse

Via

MarketMuse

MarketMuse propose une suite d'outils pour la veille sur le contenu et la gestion de la stratégie de référencement. Il fournit des prestataires sur des pages individuelles et sur des "grappes de contenu", en évaluant la qualité du contenu et l'autorité du sujet sur des groupes de pages.

Les utilisateurs peuvent utiliser MarketMuse pour établir des forfaits de contenu, regrouper le contenu en grappes, effectuer une analyse du contenu concurrentiel, examiner les mémoires de contenu et optimiser le contenu.

Les meilleures fonctionnalités de MarketMuse

Analyse complète des SERP

Le fournisseur, prestataire de contenu fournit des suggestions pour améliorer la qualité de recherche des articles existants ou pour fournir des conseils pour les nouveaux articles

Les outils de planification du contenu suggèrent des priorités pour les changements proposés et permettent un suivi

Limites de MarketMuse

La mise en œuvre peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs

Courbe d'apprentissage abrupte

L'éditeur de contenu est basique

Outils de collaboration et de gestion de projet limités au-delà de la planification

Prix de MarketMuse

Free: 0$ pour 10 requêtes/mois

0$ pour 10 requêtes/mois Standard: 149 $/mois par utilisateur

149 $/mois par utilisateur Teams: 399 $/mois pour trois utilisateurs

399 $/mois pour trois utilisateurs Premium:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (plus de 200 commentaires)

4.6/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.6/5 (25+ commentaires)

9. Frase

Via

Fr

ase

Frase s'annonce comme utilisant l'IA intelligente pour offrir le moyen le plus simple et le plus rapide d'améliorer le classement de votre contenu sur Google. Elle fournit des fournisseurs, prestataires pour créer des briefs de contenu, puis rédiger, optimiser et analyser le contenu. Les outils de génération de contenu de Frase s'appuient sur les éléments suivants

Modèles IA

pour donner une forme au texte afin de répondre à des besoins spécifiques.

Frase meilleures fonctionnalités

Analyse SEO facilement accessible

Simple outils d'analyse de la concurrence

Fortes capacités de création de contenu

Interface utilisateur bien pensée et intuitive

Limites de Frase

Outils de recherche de mots-clés limités

Absence d'intégration avec les systèmes de gestion de contenu courants

Pas d'outils de gestion de projet

Le processus d'élaboration du contenu et des grandes lignes peut être difficile à apprendre

Prix de Frase

Solo: $14.99/mois par utilisateur, quatre articles

$14.99/mois par utilisateur, quatre articles Basic: $44.99/mois par utilisateur, 30 articles

$44.99/mois par utilisateur, 30 articles Teams: $114.99/mois trois utilisateurs, articles illimités

$114.99/mois trois utilisateurs, articles illimités Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.9/5 (275+ commentaires)

4.9/5 (275+ commentaires) Capterra: 4.8./5 (300+ commentaires)

10. WriterZen

Via

WriterZen

WriterZen est une plateforme de création de contenu de site web centrée sur le flux de travail et optimisée pour le classement dans les moteurs de recherche. Elle comprend des modules pour la découverte de sujets, le classement des mots clés et la modification en cours du contenu, y compris la génération de texte IA et la vérification du plagiat.

Les meilleures fonctionnalités de WriterZen

L'outil de découverte de sujets crée des groupes de sujets pour aider à générer plusieurs pages liées

Outil de recherche et de recommandation de mots-clés larges, y compris les scores de difficulté des mots-clés

L'éditeur de contenu inclut des données sur les sites concurrents

Outils de collaboration d'équipe

Limites de WriterZen

L'interface utilisateur de l'outil de mots-clés peut être encombrante pour certaines stratégies de référencement

L'interface utilisateur de l'éditeur de contenu est encombrée et difficile à utiliser pour créer des idées de contenu

Absence de certaines fonctionnalités d'outils de référencement telles que la construction de liens et la vérification des liens retour

Outils de gestion de projet et de collaboration limités pour accompagner vos efforts de référencement

Prix de WriterZen

Lite: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Plus: 89 $/mois par utilisateur

89 $/mois par utilisateur Pro: 219 $/mois par utilisateur

219 $/mois par utilisateur Ultra: 399 $/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ commentaires)

Commencez à intégrer des outils d'IA pour le référencement dans vos projets

Le temps où l'on travaillait sur une checklist de petits changements SEO ne suffira plus. Mettre vos mots-clés dans les titres n'augmentera pas votre volume de recherche ou votre trafic organique, et payer quelqu'un pour faire du link building ne vous fera pas remonter dans les pages de résultats des moteurs de recherche.

Que vous soyez un blogueur, une petite entreprise, une entreprise internationale ou une grande entreprise, le référencement n'est plus un problème

agence de marketing

, ClickUp est une plateforme de productivité complète avec des améliorations IA qui peuvent stimuler votre production dès maintenant.

Si vous voulez le meilleur outil de référencement IA avec des fonctionnalités de productivité et de collaboration sans fin, ClickUp est une option fantastique. Il s'intègre à vos autres outils de marketing pour faire le travail plus rapidement et mieux - tout en permettant la collaboration et la gestion de projet. ✍️

Plus besoin de se connecter à la console de recherche de Google pour voir si vos concurrents vous surclassent. Il est temps de prendre le contrôle de vos processus et de passer à l'étape supérieure. Commencez par vous inscrire à un essai gratuit de ClickUp AI ou inscrivez-vous à l'un des services suivants

notre version Free Forever

maintenant !