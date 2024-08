Gestion de projet SEO – ; 8 conseils pour optimiser votre flux de travail [avec modèles]

En tant que responsable du référencement chez ClickUp et véritable passionné de productivité, j'aime optimiser les flux de travail presque autant que l'optimisation pour la recherche.

Je m'épanouis dans le défi de trouver de nouvelles façons d'automatiser les tâches et d'améliorer les processus existants. Non seulement cela rend le travail de mes équipes plus percutant, mais cela génère du temps supplémentaire dans la journée pour ce que nous aimons le plus : le SEO ! 🔎

Je suis ravie de partager mon point de vue sur les sujets suivants La gestion de projet SEO et 8 conseils qui peuvent aider les agences, les gestionnaires de projets de référencement, et les équipes marketing optimisent leur flux de travail.

Qu'est-ce que la gestion de projet SEO ?

La gestion de projet SEO implique le forfait, la communication et l'exécution de tous les efforts d'optimisation des moteurs de recherche.

Il s'agit de créer un flux de travail optimal pour gérer chaque étape d'une campagne de référencement. Cela comprend tout, de l'élaboration d'une stratégie jusqu'au rapport des résultats aux parties prenantes ou aux clients.

Pourquoi la gestion de projet est-elle importante pour le référencement ?

Comme d'autres efforts de marketing, les campagnes de référencement bénéficient d'une structure et d'une des principes de gestion de projet mais peu d'équipes disposent d'un gestionnaire de projet dédié à l'optimisation des moteurs de recherche.

Au lieu de cela, les responsabilités qui incomberaient normalement au chef de projet sont alors réparties entre les membres de l'équipe SEO dont la charge de travail est déjà bien remplie - ce qui peut conduire à l'épuisement professionnel et nuire à la productivité. 😢

En outre, il n'est pas rare que les responsables du référencement jouent le rôle de stratège, de technicien et de gestionnaire dans la même journée.

Nous collaborons avec un large intervalle de personnes telles que les clients, les rédacteurs de contenu, les ingénieurs, les spécialistes SEM et les gestionnaires de comptes. Sans un gestionnaire de projet SEO, vous risquez d'être la personne de référence pour ces relations.

La capacité à communiquer de manière transversale et à gérer plusieurs projets de référencement à différentes étapes est essentielle. Sans gestion de projet, les tâches se perdent, les équipes sont mal alignées et les campagnes dépassent la portée initiale.

**La gestion de projet en matière de référencement est sous-estimée

Le logiciel de gestion de projet est la clé 🔑

Dans le monde du SEO, nous avons des outils pour la recherche de mots clés, l'intelligence du contenu, le suivi du classement, l'analyse, et plus encore. Nous vivons également dans des feuilles de calcul. Des outils comme Google Sheets ou Excel sont souvent le meilleur choix pour les données et les cas d'utilisation technique. Et bien que ces outils ne disparaissent pas, ils ne sont pas idéaux pour la gestion de projet SEO.

Les feuilles de calcul manquent de fonctionnalités clés comme le suivi du temps, l'automatisation et les relations entre les tâches. De plus, la visualisation des rapports est complexe et manque de flexibilité. Avez-vous essayé de créer un échéancier de projet ou de Diagramme de Gantt dans Excel ? Aie.

La dernière chose que nous voulons, c'est plus de logiciels ajoutés à notre pile technologique. Cependant, les outils de projet modernes sont conçus pour résoudre ces problèmes en rassemblant votre travail en un seul endroit. Avec les réunions ont augmenté de 69,7 % et les gens se sentent plus déconnectés de leurs collègues il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre à jour vos solutions de gestion du travail.

↪SoFade-in: ✨ Les logiciels de gestion de projet ✨

Des simples listes de tâches aux flux de travail agiles complexes, les logiciels de gestion de projet offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour organiser les tâches de référencement, collaborer avec votre équipe et maintenir vos campagnes sur la bonne voie.

Ces outils peuvent également apporter une assistance à vos efforts d'embauche. Développer des modèles de tâches d'onboarding vous pourrez ainsi vous concentrer sur les défis les plus importants de la mise en place de votre entreprise, à savoir la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur les défis les plus importants de la construction de votre entreprise l'équipe de référencement idéale .

Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet pour le référencement ?

Il existe des centaines de outils de gestion de projet mais lequel est le plus adapté à vous ?

La vraie réponse est une phrase classique que vous connaissez bien... ça dépend.

Les agences de référencement qui gèrent des clients bénéficient d'un logiciel qui offre des affichages partagés avec les invités et un système de gestion des visiteurshiérarchie de projet personnalisable.

Les équipes qui travaillent en étroite collaboration avec des développeurs pourraient se retrouver dans des outils conçus pour un flux de travail agile.

Un consultant en référencement à temps partiel peut rechercher des outils simplesgestion des tâches pour rester organisé.

Les équipes plus importantes ont besoin de solutions au niveau de l'entreprise pour répondre aux exigences en matière de stockage et de sécurité.

Mais surtout, les membres de l'équipe de référencement s'appuient sur un travail transversal pour atteindre leurs objectifs.

Mon meilleur conseil est de trouver une plateforme de gestion de projet qui fonctionne le mieux non seulement pour vous, mais aussi pour les autres équipes avec lesquelles vous travaillez. Sans une validation générale, les nouveaux outils créeront de nouveaux silos et réduiront à néant les avantages opérationnels qui en découlent.

8 Conseils pour la gestion de projet SEO 📝

Passons maintenant aux choses sérieuses.

Voici mes meilleurs conseils pour les agences et les équipes internes qui gèrent leur flux de travail dans un logiciel de gestion de projet.

1. Créez une base de données pour le contenu de votre site

L'une des premières choses que je fais lorsque j'aborde le référencement d'un nouveau site web est de créer un annuaire du site - une feuille de calcul avec chaque page du site segmentée par sous-dossier. Généralement, j'importe ces données à partir d'un outil tel que Ahrefs ou Grenouille hurlante et inclure des attributs tels que l'URL, le titre de la page, les liens internes, etc.

Cela présente de nombreux avantages, notamment l'identification des possibilités de redirection, des pages qui manquent de liens internes, ou tout simplement l'identification d'un contenu que vous ne connaissiez pas ! Non seulement cela peut améliorer la visibilité de l'équipe SEO, mais les autres membres de l'équipe marketing ou les départements bénéficieront d'une feuille de calcul facilement accessible avec tout votre contenu en un seul endroit.

mais comment savoir ce qui est fait avec tout ce contenu ?

Il y a de nombreux avantages à la création d'une base de données de contenu dans votre outil de gestion de projet. Cela permet de donner de la visibilité au travail en cours, d'afficher l'historique des mises à jour et de rendre chaque page rapidement accessible. Lorsque vous commencez à tirer parti de l'automatisation et des relations entre les tâches pour normaliser les processus, vous trouverez constamment de nouveaux moyens de rationaliser votre flux de travail. Cela profite à l'ensemble de votre organisation, et pas seulement à votre équipe de référencement.

Chez ClickUp, nous utilisons une combinaison de Vue Tableur et champs personnalisés afin de créer un emplacement central pour l'ensemble de l'historique et des attributs de notre contenu. Chaque fois qu'un article est mis à jour, la tâche qui lui est associée reflète cette activité.

Voici une liste d'attributs que vous pourriez considérer comme des champs personnalisés pour votre base de données de contenu :

Les champs personnalisés aident votre équipe de référencement à rester au courant de toutes les mises à jour du blog et des tâches dans ClickUp

Cela peut sembler un projet intimidant à démarrer, mais si vous avez déjà construit un répertoire de site dans une feuille de calcul, vous pouvez utiliser l'outil de gestion des champs personnalisés de ClickUp La fonctionnalité d'importation CSV dans la plupart des plateformes de gestion de projet pour faire une partie du travail à votre place !

vous avez besoin d'aide pour démarrer ?

jetez un coup d'œil à ce qui suit*

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site web de l'association https://clickup.com/blog/how-to-build-a-content-database/ $$$$a pour la création d'une base de données de contenu /%href/

vous pouvez également vous plonger dans notre guide de création de base de données de contenu modèle de base de données de blog* _.**_

2. S'appuyer sur des tâches récurrentes pour le travail habituel

Les tâches récurrentes sont une fonctionnalité courante mais sous-estimée des logiciels de gestion de projet. Elles vous permettent de recréer ou de rouvrir automatiquement des tâches une fois qu'elles ont été achevées ou qu'elles ont dépassé une certaine date.

Les responsabilités en matière de référencement sont diverses, mais il existe de nombreuses actions répétitives qui peuvent être facilitées en déclenchant une tâche récurrente. Elles peuvent améliorer le compte rendu, éviter les doublons et, surtout, vous faire gagner du temps. Voici quelques exemples de tâches récurrentes SEO que nous utilisons chez ClickUp :

Rapports et examen des données

Vérifications de l'audit technique.

Réunions d'équipe

Audits de nouveaux liens et de liens perdus

Tâches privées 1:1

Contribution des ressources de l'industrie

L'une de mes tâches récurrentes favorites est notre discussion hebdomadaire sur les ressources ! Chaque membre de l'équipe SEO a pour tâche de présenter une ressource pertinente avec quelques points clés. Il peut s'agir de n'importe quoi - un article de blog, un ebook, un nouvel outil, un webinaire à venir, etc.

Nous consommons certainement plus d'une ressource par semaine, mais cela nous aide à choisir celle qui a le plus d'impact pour entamer un dialogue. Rester à jour en matière de référencement est essentiel à notre survie, et cette tâche nous aide à maintenir une discussion permanente sur l'éducation et la stratégie.

3. Utiliser des statuts personnalisés qui s'adaptent à chaque flux de travail

Définir des statuts de tâches simples tels que " à faire ", " en progression " et " terminé " est un excellent point de départ pour la gestion de projet dans de nombreux départements. Mais pour les équipes de référencement, les options de statut simples sont limitées et manquent de clarté, d'autant plus qu'une grande partie de notre travail est en cours et nécessite un processus unique. Nous pouvons être en train d'optimiser une page d'atterrissage, de gérer une campagne de liens ou de faire une recherche de mots clés, mais chaque tâche implique un flux de travail très différent.

Par exemple, imaginez une campagne de création de liens listée comme étant "En progression" Qu'est-ce que cela signifie ? Êtes-vous en train de prospecter des URL pour cette campagne ? Vous recherchez des contacts ? Vous entretenez une relation dans votre boîte de réception ?

L'utilisation de champs de statut personnalisés permet d'améliorer la visibilité en surface de l'état d'avancement d'une tâche. Cela facilite également le filtrage, la hiérarchisation et l'automatisation de votre travail !

Statuts personnalisés dans ClickUp

De nombreux outils de gestion de projet offrent une fonctionnalité de statut personnalisé. Si ce n'est pas le cas, une excellente alternative consiste à utiliser des champs personnalisés pour suivre le "statut" d'une tâche.

quelle est la meilleure option ?

À vrai dire, cela dépend de la manière dont vous préférez visualiser vos projets, des parties prenantes impliquées et de votre dépendance à l'égard des sous-tâches.

Voici différentes dispositions de statut inspirées de certains de nos flux de travail chez ClickUp.

statuts personnalisés pour la gestion de projets SEO | Développement du blog | Recherche de mots-clés | Création de liens | Base de données du blog | ---------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- | | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | en cours | En cours | En cours | Prospection par URL | En cours | En développement | Examen initial | Examen | Prospection par e-mail | Surveillance | | Révision par l'éditeur | Briefing sur le contenu | Sensibilisation active | Audit | Conception - Prête - Campagne en cours - Mise à jour requise - Mise à jour requise - Mise à jour requise - Mise à jour requise - Mise à jour requise - Mise à jour requise | Prêt | Fermé | Campagne finie | | Planification | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Publiée | | | | Publiée | | | Publiée | | | Publiée | | | Publiée

4. Utilisez des cartes mentales pour visualiser vos groupes de sujets

La création de hubs de contenu est une stratégie de référencement populaire pour développer l'autorité de recherche autour de groupes de sujets . Pour nous, il est souvent utile de rechercher et de mapper visuellement nos hubs pour voir comment nos piliers et nos clusters sont organisés.

Il existe des outils SEO géniaux comme Screaming Frog qui vous permettent de créer une architecture de site et des visualisations de crawl. Malheureusement, ce type d'outils ne vous aide pas à visualiser le contenu planifié et la manière dont il est connecté à vos pages en ligne.

Les cartes mentales ou les tableaux blancs virtuels sont une excellente solution à ce problème. Vous pouvez considérer chaque nœud comme une page de contenu et la connexion entre les nœuds comme un lien interne. Il existe de nombreuses outils de cartes mentales qui peuvent vous aider à créer ces visualisations.

Avec Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Whiteboards, vous pouvez non seulement créer des cartes mentales, mais aussi relier chaque nœud à la tâche dans laquelle se trouve la page. Créez une connexion bidirectionnelle entre votre base de données de contenu et les clusters, de sorte qu'il vous suffise d'un clic pour voir où se situe chaque page dans l'écosystème de votre sujet.

Créez des règles uniques pour tous les types de contenu avec les champs personnalisés Automatisation dans ClickUp

6. Créer une base de données pour la construction de liens et les partenariats marketing

Votre entreprise utilise peut-être déjà Logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour l'équipe commerciale, l'assistance, les clients, etc .

mais qu'en est-il de votre équipe marketing ?

La formule pour améliorer l'autorité en matière de référencement est en constante évolution. Elle est de plus en plus difficile, elle est de plus en plus axée sur la discussion et elle exige davantage de créativité. Il est indéniable qu'il est essentiel de renforcer la présence de votre marque sur tous les canaux et que cela peut avoir un impact sur Google.

Les professionnels du référencement abordent cette croissance par le biais du social, PR **L'une des meilleures façons de commencer à s'améliorer dans ce domaine en tant qu'équipe est de créer une base de données pour toutes vos relations de co-marketing !

Relations clés pour votre base de données de co-marketing

Une base de données de co-marketing est un hub central pour toutes les personnes et marques importantes avec lesquelles vous collaborez. Il peut s'agir de collaborateurs invités ou de partenaires de webinaires.

Collaborateurs invités

Alors que Google continue d'améliorer sa capacité à reconnaître et à récompenser l'expertise dans les recherches, nous constatons que de plus en plus d'équipes de marketing abordent la création de contenu avec $$$A-T à l'esprit. Lorsque vous commencez à construire un réseau de collaborateurs invités et de leaders d'opinion, des opportunités se présentent pour créer du contenu faisant autorité. En voici quelques exemples :

Citations de collaborateurs

Messages d'invités

Participants à des études de données

Commentaires sur le contenu

Études de cas

Podcast et collaboration avec les médias sociaux

Webinaires

Création de liens

Il existe de nombreuses méthodes traditionnelles de campagnes de création de liens qui fonctionnent encore .

Si vous faites du link building, vous avez tout intérêt à organiser vos relations. Que vous gériez de lourdes campagnes d'approche, que vous travailliez avec un service de création de liens ou simplement en collaborant avec des marques comparables, créez un historique de ces efforts dans votre outil de gestion de projet !

Influenceurs sociaux

Selon la ou les marques avec lesquelles vous travaillez, les relations avec les influenceurs des médias sociaux peuvent être un moteur marketing de preuve sociale et d'amplification. Existe-t-il différentes façons de collaborer avec ces défenseurs ? À d'autres membres de l'équipe ont-ils une visibilité sur ces contacts pour suggérer des opportunités de contenu ? Ajoutez-les à votre cRM marketing afficher !

Clients

Si tout va bien, votre entreprise dispose déjà d'une base de données de clients. Vos clients les plus heureux et les plus réussis seront vos plus ardents défenseurs. vous cherchez un collaborateur clé pour vous aider dans une initiative de marketing de contenu ? Ne négligez pas ce réseau !

En fonction de votre équipe et de vos domaines d'intervention, vous n'aurez probablement pas besoin d'un outil de CRM complet pour cette base de données. Un logiciel de gestion de projet avec des vues Tableur et des champs personnalisés offre un moyen facile d'organiser vos contacts marketing et de les rendre accessibles à l'ensemble de votre équipe.

La vue Tableur et les champs personnalisés dans l'offre ClickUp facilitent l'organisation et l'accès aux contacts marketing pour l'ensemble de l'équipe

En fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez choisir de rester simple et d'organiser ces informations dans une feuille de calcul - et vous pouvez toujours importer votre feuille dans votre outil de gestion de projet plus tard !

Par ailleurs, si vous n'avez pas peur d'ajouter une autre plateforme à votre pile technologique, vous pouvez utiliser un outil tel que Buzzstream pour servir de plateforme de sensibilisation de bout en bout pour vos efforts en matière de liens. Cependant, à moins que toute votre équipe marketing n'utilise la plateforme, vous passerez à côté des avantages de la collaboration et de la visibilité.

Ce qu'il faut en retenir, c'est que Ne cloisonnez pas vos efforts de co-marketing!_

7. Partagez vos projets avec les invités et les affichages publics

Que vous gériez des clients ou des l'externalisation du travail un logiciel de gestion de projet peut établir une ligne pointillée sécurisée avec des personnes extérieures à votre organisation. Il existe une infinité de façons d'exploiter les fonctionnalités invitées et les affichages partagés pour vos campagnes de référencement.

Voici deux cas d'utilisation clés pour rassembler les utilisateurs externes et vos projets en un seul endroit.

Articuler les efforts de référencement à vos clients

Le référencement est l'une des composantes les plus intangibles d'une stratégie de marketing numérique. Même si vos clients comprennent la valeur du référencement, il est toujours utile de leur donner une visibilité claire sur ce qui se passe.

Si vous avez la chance d'avoir des gestionnaires de projet SEO dédiés, vous avez peut-être déjà un bon système pour tenir vos clients au courant. Mais par expérience, j'ai constaté que même lorsque vous consacrez du temps à ces mises à jour, il est difficile de maintenir une communication cohérente en raison d'entreprises très occupées et de fuseaux horaires conflictuels.

Les logiciels de gestion de projet peuvent faire une partie de ce travail à votre place. En permettant à vos clients d'accéder aux informations suivantes les échéanciers du projet ou des affichages de tâches spécifiques, ils peuvent à tout moment jeter un coup d'œil sur les efforts en cours et la progression.

La clé est de rester simple. Si vos clients ont déjà accès à tout ou sont déjà submergés de notifications dans leurs e-mails, ces points d'accès supplémentaires feront plus de mal que de bien.

Peu de vos clients voudront afficher les détails de chaque tâche. Au lieu de cela, fournissez-leur un aperçu de haut niveau de ce qui se passe à l'aide d'une vue affichée par URL. Ils auront ainsi l'esprit tranquille, sachant qu'ils peuvent facilement et simplement voir ce qui est en cours de travail, surtout s'il ne s'agit que d'un ou deux clics.

Pour les clients plus importants ou plus impliqués, envisagez de les ajouter en tant qu'invités dans votre environnement de travail. Mais limitez et personnalisez tout de même leur affichage.

Mieux encore, créez un environnement de tâche transparent à partir de le lancement du projet et au-delà . Cela ajoute une couche supplémentaire de confiance dès le départ et vous permet de consacrer plus de temps à la réalisation des objectifs de votre client.

Gérez votre sous-traitance

Certaines des meilleures campagnes sont le résultat d'une collaboration entre des spécialistes du marketing internes et externes. Ces équipes ne connaîtraient pas la même réussite si elles ne disposaient pas d'outils de gestion de projet et de collaboration en matière de référencement. Qu'il s'agisse de travailler avec des rédacteurs de contenu externes ou avec une agence de création de liens, pouvoir communiquer au sein de la même plateforme que votre équipe interne permet d'éviter bien des maux de tête.

Comme pour le travail avec les clients, vous pouvez créer un environnement de collaboration avec une sélection de visibilité sur les projets. De cette façon, vous bénéficierez toujours de toutes les meilleures fonctionnalités du logiciel de gestion de projet sans compromettre les informations sensibles de l'entreprise.

Les meilleurs affichages de projet pour le partage du travail

Outre les listes de tâches de base, voici quelques-unes des meilleures visualisations de projet à partager avec des personnes extérieures à votre organisation.

Les diagrammes de Gantt : Idéal pour les campagnes ou les projets sur un Échéancier, les clients et les entrepreneurs peuvent utiliser les diagrammes de Gantt pour voir facilement si les initiatives en cours progressent et répondent aux échéanciers.

Tableau Kanban : La simplicité et la popularité de l'affichage sous forme de Tableau en font un outil idéal. Voir les tâches dans la file d'attente, en progression et achevées est souvent tout ce dont un client a besoin. Mon travail progresse rapidement, sans qu'il soit nécessaire de se plonger dans les tâches individuelles.

Tableau de bord : Pour les campagnes plus complexes, une fonctionnalité de tableau de bord peut aider à rassembler les tâches et les données de différents projets en un seul affichage. Avec des outils comme ClickUp, vous pouvez même intégrer des rapports Google Data Studio et des feuilles de calcul dans le même tableau de bord !

Documents : Des forfaits de stratégie de référencement au contenu frais, les équipes passent beaucoup de temps dans les documents. Vos clients ou votre équipe de sous-traitance sont plus familiers avec les documents partagés, ce qui en fait un candidat évident pour la collaboration. Que vous utilisiez un espace de travail séparé ou non, Docs est un outil de collaboration idéal comme Google Docs ou votre logiciel de gestion de projet a une fonction des documents natifs vous aurez certainement recours à cet outil utile.

8. Communiquer de manière réfléchie avec le bon support

Dans un monde où la distance et l'asynchronisme augmentent de jour en jour, le choix de la méthode de communication peut s'avérer décourageant. Les équipes doivent souvent apprendre à communiquer efficacement par e-mail, par messages directs, par commentaires sur les tâches, par réunions virtuelles, par enregistrement d'écran, et la liste est encore longue. 🥵

Compte tenu de l'importance de la communication interfonctionnelle dans la gestion des projets de référencement, nous sommes confrontés à ce défi tous les jours. Que vous communiquiez avec des clients ou des membres de l'équipe interne, choisir le meilleur formulaire de communication au bon moment peut éviter des frustrations inutiles et des gaffes.

quelles sont les étapes que nous pouvons franchir pour nous améliorer ?

1. Définir des paramètres à l'échelle de l'entreprise

Avoir un stratégie de communication interne qui peut être mise en œuvre dans l'ensemble de votre organisation. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et facilite l'intégration des nouveaux membres de l'équipe.

2. Créer des documents "Mon travail"

Aussi utiles que soient les lignes directrices en matière d'organisation, nous ne sommes pas des robots. Chacun d'entre nous a des préférences quant à la manière de travailler et de communiquer . La création d'un manuel sur la manière de travailler avec vous peut s'avérer extrêmement précieuse, en particulier pour les managers.

3. Utiliser un logiciel de gestion de projet

Adoptez des outils de gestion de projet avec des fonctionnalités de communication natives. Ils facilitent le travail avec votre équipe sans avoir à sauter d'une application à l'autre. ClickUp, par exemple, dispose de fonctions de communication natives tâches , discuter , e-mail , enregistrement d'écran et plus de 1 000 intégrations . 🤩

Ma fonctionnalité de communication préférée pour la gestion de projet SEO

J'adore les outils d'enregistrement d'écran.

et ce n'est pas seulement parce que c'est un outil de communication, c'est aussi parce que c'est un outil de communication correspond à mon type de personnalité .

Le référencement est souvent... mal compris. Notre capacité à formuler des commentaires éducatifs aux cadres ou aux clients est une compétence que nous améliorons au fil du temps. Pourtant, de nombreuses questions simples n'ont pas de réponses simples, et parfois, ce sont tout simplement les mauvaises questions pour commencer !

Dans ce genre de situation, j'opte pour l'enregistrement d'écran. C'est la solution idéale entre l'envoi d'une montagne de textes et un appel virtuel. Voici quelques cas d'utilisation clés :

Rétroaction à votre équipe ou à d'autres services

Examen des données avec les clients

Rétroaction aux gestionnaires et aux cadres

Création de procédures normalisées

Il existe de nombreux outils d'enregistrement d'écran gratuits qui peuvent vous aider à accomplir cette tâche. À moins que votre logiciel de gestion de projet ne dispose déjà de cette fonctionnalité. 😉

Avec Clip par ClickUp avec Clip by ClickUp, vous pouvez démarrer un enregistrement directement dans une tâche, ou depuis la barre d'outils, sans avoir à télécharger une autre extension Chrome. Vous pouvez également générer un lien pour envoyer directement votre vidéo.

Astuce : Lors de l'envoi de la vidéo, indiquez la durée de la vidéo et un résumé à puces de ce que vous avez abordé. Cela paramètre les attentes et le destinataire l'appréciera !

Adoptez votre propre méthodologie

Nous espérons que ces conseils de gestion de projet SEO vous aideront à gagner du temps ! Il n'y a pas de taille unique pour gérer vos tâches de référencement. Profitez des logiciels de gestion de projet personnalisables et construisez des processus qui ont le plus de sens pour votre équipe. Plus important encore, continuez à optimiser votre flux de travail comme vous le feriez pour une campagne de référencement.

J'utilise ClickUp pour gérer les projets de référencement depuis 2018. En fait, je l'ai tellement apprécié que j'ai rejoint l'entreprise en 2020 ! Notre mission est de rendre le monde plus productif au travail. Vous voulez voir de plus près comment cela peut se faire sur notre plateforme ? Testez-nous gratuitement et pour toujours et commencez par notre Modèle de gestion de projet SEO .

Si vous êtes déjà marié à un logiciel existant, vous pouvez appliquer certains des conseils que j'ai listés avec votre (vos) outil(s) actuel(s). Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours importer plus tard ! 😉

J'aimerais beaucoup connaître votre propre approche de la gestion de projet de référencement ! Connectez-vous avec moi sur Linkedin ou Twitter .