Les 10 meilleurs outils logiciels de marketing CRM en 2024

Il existe de nombreuses données sur vos clients.

Le problème, c'est que ces données sont souvent réparties entre différents produits de votre pile technologique. Le pire, c'est que ces données sont souvent difficiles à synchroniser. La gestion de la relation client ( CRM ) rassemble toutes ces données et bien plus encore.

Ces outils vous aident à gérer tous vos contacts à partir d'un emplacement pratique qui s'intègre à d'autres domaines de votre pile technologique afin que tout soit toujours synchronisé. Ils facilitent améliorer le marketing grâce à la personnalisation. Dans cet article, nous examinerons brièvement le marketing CRM, puis nous dresserons la liste des meilleurs outils disponibles sur le marché pour cette tâche.

Qu'est-ce que le marketing CRM ?

Les logiciels de CRM (Customer relationship management) sont utilisés pour rassembler des informations sur les clients dans un emplacement central. Le marketing CRM utilise les données pour aider à construire et à maintenir des relations à long terme avec les clients.

En exploitant les données dans leur CRM, les entreprises peuvent mieux comprendre le comportement, les préférences et les besoins de leurs clients . Elles peuvent utiliser ces connaissances pour créer des produits et des services plus efficaces stratégies de marketing . Le marketing basé sur les données CRM est plus personnalisé et plus pertinent, ce qui permet d'atteindre les objectifs suivants un meilleur retour sur investissement .

Que faut-il rechercher dans un logiciel de CRM marketing ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de CRM marketing, vous devez rechercher quelques éléments clés.

L'intégration avec d'autres systèmes : La raison d'être d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) est la suivanteLogiciel de gestion de la relation client est de devenir une source unique de vérité. Il doitintégrer avec la plus grande partie possible de votre pile.

: La raison d'être d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) est la suivanteLogiciel de gestion de la relation client est de devenir une source unique de vérité. Il doitintégrer avec la plus grande partie possible de votre pile. Facilité d'utilisation : La puissance d'un outil n'a pas d'importance si personne ne sait comment l'utiliser. Votre CRM doit être un outil sur lequel chaque employé qui aura besoin de l'utiliser pourra être formé rapidement.

: La puissance d'un outil n'a pas d'importance si personne ne sait comment l'utiliser. Votre CRM doit être un outil sur lequel chaque employé qui aura besoin de l'utiliser pourra être formé rapidement. Analyse marketing et rapports : La clé d'un marketing CRM efficace est d'être capable d'utiliser les données votre..Logiciel de gestion de la relation client (CRM) fournit. Il est important que l'outil que vous choisissez fournisse des données accessibles et pertinentes.

: La clé d'un marketing CRM efficace est d'être capable d'utiliser les données votre..Logiciel de gestion de la relation client (CRM) fournit. Il est important que l'outil que vous choisissez fournisse des données accessibles et pertinentes. Assistance client : Vos clients comptent sur vous, et vous comptez sur votre CRM. En cas de problème, vous devez savoir que vous pourrez obtenir une réponse rapidement.

Les 10 meilleurs outils de CRM marketing

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Relationships20-20task20gif.gif ClickUp Lien bidirectionnel avec la fonctionnalité Relations /$$$img/

Créez votre système idéal pour gérer les contacts, les clients et les affaires tout en ajoutant facilement des liens entre les tâches et les documents pour rationaliser votre travail

Nous savons que ClickUp est en tête de cette liste, mais pour une bonne raison ! ClickUp est la plateforme idéale pour les équipes marketing en raison de sa nature flexible et personnalisable. Elle dispose d'un environnement de travail centralisé qui offre un intervalle d'options d'affichage pour gérer les projets.

Ses fonctions intégrées des fonctionnalités de gestion de projet permettent un suivi facile de la progression afin que les équipes de marketing respectent les délais des projets. En outre, ClickUp intègre de manière transparente avec des outils marketing tels que Google, Slack et HubSpot, facilitant ainsi un meilleur flux de travail et une meilleure productivité.

Les fonctionnalités avancées de fonctionnalités d'automatisation permettent aux équipes de gagner du temps sur des tâches répétitives comme la création et l'attribution de tâches, et le paramètre des rappels. La plateforme simplifiée et riche en fonctionnalités de ClickUp optimise la productivité de votre équipe marketing tout en améliorant vos efforts commerciaux grâce à un partage efficace des informations.

voyons plus en détail pourquoi les équipes marketing adorent ClickUp's CRM :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord ClickUp : Suivez visuellement la valeur à vie de vos clients, la taille des transactions (et les moyennes), et verrouillez vos performance de votre équipe commerciale pour vous assurer que vos tactiques de marketing fonctionnent

Suivez visuellement la valeur à vie de vos clients, la taille des transactions (et les moyennes), et verrouillez vos performance de votre équipe commerciale pour vous assurer que vos tactiques de marketing fonctionnent Statuts et champs personnalisés : Personnalisez les étapes du processus de vente ou suivez les commandes, les pistes chaudes, le suivi et plus encore en ajoutant des champs personnalisés à votre flux de travail CRM

: Personnalisez les étapes du processus de vente ou suivez les commandes, les pistes chaudes, le suivi et plus encore en ajoutant des champs personnalisés à votre flux de travail CRM Champs de formule : Calculer automatiquement le coût d'une commande de nouveau produit ou suivre les scores des nouveaux prospects

Révision et annotations : Donner aux clients l'accès aux documents marketing importants et travailler en rythme avec euxsur l'ensemble de vos projets *Modèles de marketing personnalisés : Choisissez parmi des dizaines de modèles de marketing personnalisésModèles CRM dans ClickUp pour suivre les campagnes de marketing,projets de conception,objectifs marketingdes forfaits de contenu, etc

Donner aux clients l'accès aux documents marketing importants et travailler en rythme avec euxsur l'ensemble de vos projets *Modèles de marketing personnalisés : Choisissez parmi des dizaines de modèles de marketing personnalisésModèles CRM dans ClickUp pour suivre les campagnes de marketing,projets de conception,objectifs marketingdes forfaits de contenu, etc Flux de travail Automatisation : Appliquez automatiquement de nouveaux modèles, ajoutez des modules complémentaires ou déplacez des éléments d'un statut à l'autre pour vous concentrer sur les tâches importantes

: Appliquez automatiquement de nouveaux modèles, ajoutez des modules complémentaires ou déplacez des éléments d'un statut à l'autre pour vous concentrer sur les tâches importantes Affichages CRM flexibles Organisez vos comptes sans effort avec les 10+ affichages CRM flexibles de ClickUp pour faciliter la gestion de vos comptes

Les limites de ClickUp

Les capacités de personnalisation peuvent être écrasantes pour certains

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile (du moins pas encore !)

Certains autres CRM de cette liste sont plus adaptés aux entreprises

Prix ClickUp

Forfait Free Forever Plan

Formule illimitée : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Forfait Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Forfait Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour plus de détails !

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Salesforce-sales-management-dashboard-example.png Exemple de tableau de bord de gestion des ventes Salesforce /$$$img/

Via SalesforceSalesforce est un produit de gestion de la relation client (CRM) de premier plan offrant une suite complète de fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service à la clientèle. Bien qu'il s'agisse de l'une des options les plus coûteuses de cette liste, les entreprises s'appuient sur Salesforce pour dynamiser leurs stratégies marketing et s'attaquer aux campagnes multicanal.

Les messages ciblés, l'efficacité mesurable des campagnes, l'intégration de l'information, etc. sont autant d'atouts pour les entreprises gestion des prospects tableaux de bord personnalisables, et intégrations avancées permettent aux équipes marketing de s'épanouir et de d'aider les équipes commerciales à conclure davantage de contrats.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce

Voyez comment votre équipe se débrouille grâce à des graphiques et des diagrammes faciles à comprendre

Travaillez avec votre équipe sur des projets à l'aide d'un outil spécial appelé "flux social"

Attribuez automatiquement les nouveaux clients au membre de l'équipe concerné

Découvrez ce que les gens disent de votre entreprise sur Facebook et Twitter, le tout en un seul endroit

Créez et envoyez des campagnes d'e-mails personnalisées à vos clients en quelques clics

Paramétrez des rappels et des tâches pour vous et votre équipe afin de ne jamais manquer une échéance importante

Limites de Salesforce

Certains utilisateurs se plaignent des prix élevés et des coûts implicites

La courbe d'apprentissage est abrupte et les utilisateurs ont des problèmes d'adoption

Consacrent beaucoup de temps à l'administration du système

Souhaitent une version gratuite comme beaucoup d'autres options de CRM

Prix de Salesforce

Les essentiels : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 75 $ par utilisateur et par mois

: 75 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 150 $ par utilisateur et par mois

: 150 $ par utilisateur et par mois Unlimited : 300 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.3/5 (13k+ commentaires)

: 4.3/5 (13k+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (17k+ commentaires)

3. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/hubspot-crm.png exemple de crm HubSpot /$$$img/

Via HubSpot HubSpot est un logiciel de gestion de la relation client qui se concentre sur l'inbound marketing et les équipes commerciales. Cet outil marketing tout-en-un permet également de gérer les relations avec les clients. Mais son interface avancée et ses intégrations utiles permettent aux équipes marketing d'obtenir des analyses détaillées et de suivre les campagnes, le tout avec l'aide d'autres outils.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Consultez les diagrammes et les graphiques de toutes les personnes qui ont intérêt à acheter chez vous et voyez à quel point elles sont proches de l'achat

Discutez avec vos clients en utilisant le chat en direct, l'e-mail ou en programmant une réunion avec eux

Conservez tous vos documents importants en un seul endroit et partagez-les avec votre équipe

Travailler avec d'autres outils populaires comme Microsoft Dynamic, Slack et Jira, le tout dans une seule application

Utilisez des modèles pour créer rapidement et facilement des e-mails et des documents d'aspect professionnel

Obtenez des rappels sur les tâches que vous devez faire afin de ne jamais oublier de faire un suivi avec un client

Les limites de HubSpot

Certains trouvent que les forfaits peuvent être déroutants

Les prix s'accumulent rapidement

Le forfait gratuit n'est pas assorti d'une assistance adéquate

Certains disent qu'il n'y a pas autant de fonctionnalités que dans d'autres programmes de gestion de la relation client

Les tarifs de HubSpot

Formule gratuite

Plan de démarrage : 50$/mois pour chaque produit

: 50$/mois pour chaque produit Professionnel : Minimum de 400 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs

: Minimum de 400 $/mois pour un maximum de cinq utilisateurs Enterprise : Minimum de 1200$/mois pour un maximum de dix utilisateurs

G2 : 4.4/5 (9 400+ avis)

: 4.4/5 (9 400+ avis) Capterra : 4.5/5 (3 600+ avis)

4. Zendesk Sell

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Zendesk-Sell-Smart-Lists-Example-1400x554.png Exemple de listes intelligentes de Zendesk Sell /$$img/

Via ZendeskZendesk Sell est un produit de gestion de la relation client qui s'intègre aux célèbres produits de service à la clientèle de Zendesk. Les utilisateurs aiment Zendesk en raison de ses excellentes applications mobiles pour analyser, suivre et créer des rapports en déplacement. En outre, Zendesk fournit des analyses et des rapports complets pour s'assurer que les efforts de marketing ne sont pas gaspillés.

Cette plateforme approfondie peut suivre des choses comme la satisfaction des utilisateurs et les temps de réponse. Et comme d'autres outils dans cette liste, il a détaillé des sondages et des formulaires intégrés détaillés pour aider à organiser les commentaires des clients.

Zendesk Sell meilleures fonctionnalités

Gardez une trace de vos interactions avec les clients, y compris les appels, les e-mails et les réunions

Utilisez les prévisions commerciales pour prédire combien d'argent vous gagnerez à l'avenir

Partagez des notes et collaborez avec votre équipe sur les comptes clients

Obtenez des informations sur vos performances commerciales grâce à des rapports visuels

Envoyez des campagnes d'e-mails personnalisées à des groupes de clients

Utilisez l'application mobile pour accéder aux informations sur les clients et travailler sur des affaires depuis n'importe où

Limites de Zendesk Sell

Certains rapportent que l'expérience est un peu difficile à apprendre

Les utilisateurs trouvent qu'il peut être coûteux s'ils veulent utiliser les fonctionnalités les plus avancées

Il peut être difficile de contacter l'assistance client

Prix de Zendesk Sell

Teams : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Croissance : 49 $ par utilisateur et par mois

: 49 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 99 $ par utilisateur et par mois

: 99 $ par utilisateur et par mois Enterprise : A partir de 150 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.2/5 (400+ commentaires)

: 4.2/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (100+ avis)

5. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Zoho-CRM.png Zoho CRM /$$$img/

Via Zoho Zoho CRM est la partie CRM de l'écosystème d'applications business de Zoho. De nombreuses équipes de marketing l'apprécient parce qu'il s'adapte à des équipes de tailles différentes. Zoho peut également rationaliser les processus de vente et les flux de travail des équipes d'assistance client.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho

Laissez l'application faire une partie de votre travail à votre place en envoyant automatiquement des e-mails et en assurant un suivi auprès des clients potentiels

Créez des sites web spéciaux pour vos clients afin qu'ils puissent accéder à l'information et rester dans la boucle

Répondez aux courriels provenant de vos différents comptes de courriel sans avoir à passer d'une application à l'autre

Voir tout ce qui se passe avec vos équipes commerciales en un seul endroit grâce à des graphiques et des diagrammes

Gardez une trace de toutes vos réunions et appels clients dans un seul calendrier, afin de ne jamais manquer un rendez-vous

Recevez une notification lorsqu'un client effectue une action spécifique, comme ouvrir un e-mail ou remplir un formulaire

Limites de Zoho

Certains se heurtent à l'ampleur de la personnalisation nécessaire pour démarrer

Les formulaires ne sont pas optimisés pour les discussions

Les utilisateurs trouvent que Zoho offre beaucoup de fonctionnalités, mais qu'elles commencent à manquer de complexité au fur et à mesure que les demandes augmentent

L'expérience est limitée en ce qui concerne l'assistance client

Prix de Zoho

Standard : 14 $ par utilisateur et par mois

: 14 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 23 $ par utilisateur et par mois

: 23 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 40 $ par utilisateur et par mois

: 40 $ par utilisateur et par mois Ultime : 52 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4/5 (2 300+ commentaires)

: 4/5 (2 300+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (6 200+ commentaires)

6. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/monday.png exemple de plateforme Monday /$$$img/

via Monday.comMonday a basé son logiciel de gestion de la relation client sur sa plate-forme de collaboration existante. Cet outil de CRM permet de simplifier la gestion des clients avec des fonctionnalités telles que le suivi des affaires, l'automatisation du marketing et les tableaux de l'équipe commerciale.

C'est idéal pour les équipes marketing qui souhaitent avoir un aperçu de la façon dont les clients évoluent tout au long de leur parcours. En outre, Monday utilise les rapports de retour sur investissement et la segmentation des clients pour faciliter le suivi de la progression des campagnes de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Suivez vos prospects, vos contrats et vos clients en un seul endroit

Créez des champs personnalisés pour suivre les informations les plus importantes pour vous

Utilisez les journaux d'activité pour consulter l'historique de toutes les interactions avec les clients

Collaborez avec votre équipe sur les affaires et les comptes clients

Envoyez et recevez des e-mails directement depuis l'application

Utilisez l'automatisation pour rationaliser vos flux de travail

Limites de Monday.com

Nécessite un minimum de trois places pour tous les forfaits payants

Limite le nombre d'automatisations par mois

Limite la conformité HIPAA et certaines fonctionnalités de sécurité au forfait Enterprise

Offre des fonctionnalités limitées dans les forfaits bas de gamme

Prix de Monday.com

Basic : 10 $ par place et par mois

: 10 $ par place et par mois Standard : 14$ par place et par mois

: 14$ par place et par mois Pro : 24 $ par place et par mois

: 24 $ par place et par mois Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.7/5 (500+ commentaires)

: 4.7/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

7. MailChimp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MailChimp-list-view-example.png Exemple de vue Liste de MailChimp /$$$img/

Via MailChimp Mailchimp a étendu sa plateforme de marketing par e-mail et d'automatisation pour en faire un CRM aux fonctionnalités complètes. Ainsi, si vous êtes à la recherche d'une solution d'e-mail conviviale et avancée, vous pouvez vous adresser à Mailchimp logiciel de marketing , MailChimp est une excellente option pour la gestion de campagnes marketing et plus encore.

Avec des centaines de modèles d'e-mails personnalisables et des outils d'automatisation simples pour rationaliser les tâches de routine, les équipes de marketing apprécieront MailChimp. Sans oublier que cet outil de CRM marketing est livré avec des tableaux de bord analytiques pour que les équipes marketing puissent facilement segmenter, cibler et gérer les listes d'abonnés.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Conservez toutes les informations relatives à vos clients en un seul endroit, y compris leurs coordonnées et leur historique d'achat

Utilisez des étiquettes et des segments pour regrouper vos clients en fonction de leurs intérêts et de leurs comportements

Créez des e-mails et des pages d'atterrissage personnalisés avec l'éditeur par glisser-déposer de Mailchimp

Paramétrez des e-mails automatisés pour accueillir les nouveaux clients ou assurer le suivi des abonnés

Surveillez vos ventes et l'engagement de vos clients grâce à des rapports interactifs

Utilisez les intégrations avec d'autres outils, comme les plateformes de médias sociaux et les plateformes de commerce électronique

Limites de Mailchimp

Limite l'organisation des contacts à des catégories ou des étiquettes

Les utilisateurs doivent créer leurs propres modèles

L'interface peut sembler difficile à utiliser pour certains utilisateurs

N'est pas suffisant pour gérer de manière proactive les ventes, l'assistance ou d'autres processus d'interaction avec les clients

Prix de Mailchimp

Forfait Free : Format gratuit

: Les services essentiels : 13 $ par mois

: 13 $ par mois Standard : 20 $ par mois

: 20 $ par mois Premium : 350 $ par mois

G2 : 4.6/5 (16k+ commentaires)

: 4.6/5 (16k+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (16k+ commentaires)

8. SugarCRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sugarcrm-CRM-dashboard-example-.png Exemple de tableau de bord Sugarcrm CRM /$$$img/

Via SugarCRM SugarCRM est un produit de gestion de la relation client (CRM) qui se concentre sur l'expérience client à travers plusieurs canaux. Il convient parfaitement aux équipes marketing, car il affiche une vue d'ensemble de la clientèle parcours client . SugarCRM dispose également de fonctions marketing avancées des outils de gestion de campagne avancés comme flux de travail automatisation et l'acheminement des prospects.

Ces fonctionnalités permettent aux équipes marketing de mieux collaborer et, au final, d'offrir des expériences personnalisées aux clients.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Voir toutes les fois où vos clients ont interagi avec votre entreprise, afin que votre équipe commerciale puisse les contacter au bon moment et de la bonne manière

Permettez à vos clients de s'aider eux-mêmes en accédant à un site web personnalisé où ils peuvent trouver des réponses à leurs questions

Identifiez rapidement les problèmes grâce à un outil qui vous aide à suivre les réclamations des clients et à déterminer ce qui doit être corrigé

Créez vos propres pages et e-mails spéciaux pour susciter l'intérêt d'un plus grand nombre de personnes pour votre entreprise

Recevoir une notification lorsqu'un client clique sur un lien ou remplit un formulaire, afin d'assurer un suivi

Voir une liste de toutes les tâches que vous devez faire, afin de ne jamais oublier d'effectuer un suivi auprès d'un client

Les limites de SugarCRM

Certains trouvent que la configuration et l'installation sont difficiles et prennent du temps

Les utilisateurs estiment que l'interface est encombrée et qu'il est difficile d'y naviguer

Doivent acheter des modules complémentaires pour tirer le meilleur parti du logiciel

Ils pensent que les prix sont élevés, en particulier dans les tranches supérieures

Prix de SugarCRM

Professionnel : 52 $ par utilisateur et par mois

: 52 $ par utilisateur et par mois Vendeur : 80 $ par utilisateur et par mois

: 80 $ par utilisateur et par mois Serve : 80 $ par utilisateur et par mois

: 80 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 85 $ par utilisateur et par mois

: 85 $ par utilisateur et par mois Marché : 1 000 $ par mois

G2 : 3.8/5 (600+ commentaires)

: 3.8/5 (600+ commentaires) Capterra : 3.8/5 (300+ avis)

9. Travaux de fraîcheur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/freshservice-platform-example-1400x852.png exemple de plateforme freshservice /$$$img/

Via Freshservice à partir de Freshworks Freshworks CRM combine l'automatisation des ventes et du marketing avec des insights alimentés par l'IA. Il aide à entreprises de services à centraliser l'engagement des clients et utilise des fonctionnalités telles que l'affichage à 360 degrés des clients pour obtenir une vue d'ensemble du pipeline. Les entreprises de toutes tailles apprécieront cet outil de CRM marketing pour augmenter leur chiffre d'affaires et améliorer la satisfaction de leurs clients.

Meilleures fonctionnalités de Freshworks

Laissez l'application vous dire qui est le plus susceptible d'acheter chez vous en attribuant une note à chaque client potentiel

Sachez quel est l'intérêt d'un client avant de lui parler en vérifiant comment il a interagi avec votre entreprise

Envoyez des e-mails en masse, mais personnalisez chacun d'entre eux en fonction du destinataire

Gardez la trace de tout ce que vous devez faire pour chaque client potentiel, en un seul endroit

Paramétrez des réponses automatiques aux questions fréquemment posées afin de gagner du temps

Afficher un calendrier de toutes les réunions que vous organisez avec des clients potentiels

Limites de Freshworks

Certains rapportent que l'interface utilisateur n'est pas aussi moderne que celle de certains concurrents

Certaines actions sont fastidieuses

LimitesRapports CRM personnalisation du tableau de bord

Absence d'un forum d'utilisateurs

Prix de Freshworks

Forfait gratuit

Croissance : 15 $ par utilisateur et par mois

: 15 $ par utilisateur et par mois Pro : 39 $ par utilisateur et par mois

: 39 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 69 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.5/5 (6 500+ commentaires)

: 4.5/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

10. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Pipedrive.jpg Exemple de Pipedrive /$$$img/

Via PipedriveCRM de Pipedrive se concentre sur la gestion du pipeline et la productivité commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Voyez comment votre équipe se débrouille grâce à des graphiques et des diagrammes qui montrent leur progression

Définissez des objectifs pour votre équipe et pour chaque personne, et voyez à quel point vous êtes proche de les atteindre

Tout ce que vous avez à faire pour la journée est regroupé en un seul endroit, sous forme de liste ou de calendrier

Facilitez l'envoi d'e-mails à vos clients en utilisant des modèles pré-rédigés ou en créant vos propres modèles

Recevez des notifications lorsque vous avez une nouvelle tâche ou lorsqu'un client entreprend une action spécifique, afin de ne jamais oublier d'y donner suite

Voir toutes les affaires en cours, afin de savoir lesquelles requièrent le plus d'attention

Limites de Pipedrive

Ne propose qu'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et aucun autre outil d'entreprise

Flexibilité limitée en termes d'outils et de fonctionnalités

Se synchronise maladroitement entre les programmes d'e-mail

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14,90 $ par utilisateur et par mois

: 14,90 $ par utilisateur et par mois Avancé : 24,90 $ par utilisateur et par mois

: 24,90 $ par utilisateur et par mois Professionnel : 49,90 $ par utilisateur et par mois

: 49,90 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 99 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 800+ commentaires)

Choisissez un CRM marketing qui fonctionne le mieux pour l'ensemble de votre service

Voilà notre liste ! Si vous souhaitez optimiser votre entonnoir commercial, automatiser des tâches et obtenir des données personnalisées sur vos clients, optez pour l'un de ces outils de CRM marketing. Le choix d'un logiciel de CRM adapté aux besoins de votre entreprise est essentiel pour établir et gérer des relations efficaces avec vos clients.

Et si vous avez besoin d'une intégration transparente à votre outil de marketing qui ne se contente pas de fournir une solution CRM mais aussi une plateforme centralisée pour la productivité et la collaboration - nous avons l'outil qu'il vous faut.

Utilisez ClickUp pour stimuler votre efficacité, la satisfaction de vos clients et votre chiffre d'affaires grâce à ses affichages personnalisés et à ses fonctionnalités de communication simples pour éviter que des détails importants ne se perdent.

Mettez votre équipe marketing sur une véritable plateforme de collaboration dès aujourd'hui et créez vos environnement de travail ClickUp gratuit !