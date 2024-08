10 meilleurs logiciels de Mind Mapping en 2024

Le voyage de l'idée à l'exécution n'est jamais une ligne droite ! Pensez-y. Qu'il s'agisse de concevoir un nouveau logo ou de forfaiter le prochain concert de Taylor Swift, tout commence par une étincelle, une idée.

Le chemin vers l'exécution est pavé de dizaines, voire de centaines, de jalons et d'idées connectées. À faire pour documenter, suivre, gérer et faire évoluer chaque nœud d'information associé à chaque idée ?

Réponse : Les cartes mentales

En tant qu'écrivain, cartes mentales sont un excellent moyen d'enregistrer mes pensées, d'établir des connexions et de les intégrer dans un récit cohérent. En tant que personne habituée au papier et au crayon, la visualisation de mes idées dans un carnet de notes a fondamentalement changé ma capacité à les mettre en œuvre.

Cependant, le travail en équipe, les carnets de notes et les tableaux blancs physiques peuvent être restrictifs.

Heureusement, nous avons le choix entre des dizaines de logiciels de cartes mentales numériques. J'en ai personnellement essayé des dizaines et j'ai sélectionné les dix meilleurs.

Qu'est-ce qu'une carte mentale ?

Une carte mentale est une représentation visuelle et schématique de l'information autour d'une hiérarchie de relations. Les cartes mentales sont excellentes pour le brainstorming et l'idéation parce qu'ils sont

non linéaires : Vous pouvez aller et venir en débattant d'une idée et en ajoutant des informations sans les limites d'une approche linéaire

Voici ma liste de points à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de cartes mentales.

Lors du choix d'un logiciel de carte mentale, j'ai recherché les fonctionnalités et les avantages suivants.

Nœuds et connexions

Au niveau de base, assurez-vous de pouvoir créer des points de données [nœuds] et de tracer des connexions entre eux. En fonction de vos besoins, vous devriez pouvoir créer différents types de nœuds.

Par exemple, si vous mappez les critères d'acceptation d'une fonctionnalité que vous développez, vous aurez besoin de nœuds pour :

Personnage utilisateur

Histoire de l'utilisateur

Checklist des besoins

Données de test

Recherchez un logiciel de cartes mentales qui vous permette de créer tous ces types de nœuds et de connexions.

Flexibilité

Les cartes mentales sont de plusieurs types. Les enseignants/formateurs créent des cartes mentales pour visualiser des concepts afin de faciliter l'apprentissage. Les équipes d'analyse de données s'en servent pour la visualisation des données. Les consultants et les managers dessinent des cartes mentales sous forme d'arbres de décision pour résoudre des problèmes.

En tant qu'écrivain, j'ai eu besoin de mapper des articles comme celui que vous lisez, ainsi qu'un roman policier sur lequel je travaille clandestinement ! La flexibilité est donc clé.

Collaboration

Le plus grand avantage d'un logiciel de cartes mentales numériques est que les équipes situées dans des emplacements géographiques différents peuvent ajouter, modifier, supprimer ou développer des idées ensemble. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page !

Travaillant avec des équipes réparties dans le monde entier, j'avais besoin que l'application de cartes mentales intègre des fonctionnalités de collaboration, telles que le partage, la modification en cours, et bien plus encore.

Actionnabilité

Une carte mentale est un excellent moyen de passer d'une idée à un forfait d'action. Cependant, pour passer à l'action, vous avez besoin d'un ensemble différent de paramètres.

Le plus important de toutes mes considérations était que l'outil de cartes mentales travaille avec mon outil de gestion de projet pour lier/convertir les idées en.. :

Des tâches sur lesquelles travailler

Documents à partager et à consulter

Commentaires pour suivre la progression

Notes autocollantes et rappels

Les paramètres d'un logiciel de cartes mentales étant définis, examinons les meilleures options disponibles sur le marché aujourd'hui.

Besoin de plus de détails ? Plongeons dans le vif du sujet.

Les 10 meilleurs logiciels de cartes mentales en 2024 [Gratuits et payants]

Lorsque j'ai dit que j'avais essayé des dizaines de logiciels de cartes mentales, vous vous demandiez probablement s'il y en a vraiment plus de douze sur le marché. Clarifions d'abord ce point.

En date de 2024, G2 répertorie 65 logiciels dans la catégorie du mind mapping [plus de cinq douzaines, si vous voulez]. S'il y a une chose que j'ai apprise en les essayant tous, c'est que tous les logiciels de cartographie mentale ne sont pas créés égaux.

J'ai donc soumis ces outils à des tests rigoureux pour trouver le meilleur logiciel de cartes mentales. Examinons-les un par un.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-66.png Carte mentale ClickUp /$$$img/

cartes mentales à plusieurs nœuds avec ClickUp_

ClickUp est un logiciel complet, flexible et tout-en-un logiciel de gestion de projet regorgeant de fonctionnalités d'innovation et de collaboration, dont des cartes mentales exceptionnelles. Cartes mentales ClickUp vous permet de documenter des idées, d'établir des connexions, de mapper des flux de travail et de lier des concepts en un seul endroit. Cependant, la fonctionnalité la plus puissante des cartes mentales ClickUp est leur capacité à vous faire passer de l'idée à l'action.

J'ai utilisé les cartes mentales ClickUp pour travailler avec des équipes chargées des produits et de la mise sur le marché, recueillir des idées d'articles, créer des paramètres, puis les convertir en tâches, fixer des délais, les soumettre à un examen et les mener à bien jusqu'à la publication.

La carte mentale de ClickUp se distingue par le fait qu'elle fait partie intégrante du flux de travail de productivité. Alors que la plupart des outils spécialisés permettent de mapper pour le plaisir de mapper, ClickUp vous permet d'utiliser la cartographie mentale pour atteindre vos objectifs de travail, c'est-à-dire de passer de l'idée à l'action.

Le meilleur pour le mind mapping avec la gestion de projet

Si vous travaillez avec plusieurs parties prenantes, gérez de grands projets, jonglez avec plusieurs initiatives parallèles, ClickUp Cartes Mentales est le meilleur outil pour y insérer un peu de créativité et de collaboration, sans affecter les flux de travail habituels.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Réfléchir : Identifier une idée centrale et explorer librement les possibilités

: Identifier une idée centrale et explorer librement les possibilités Établir des connexions : Lier des documents, des tâches, des checklists, etc.

: Lier des documents, des tâches, des checklists, etc. Créer un forfait : Convertir les nœuds en tâches et les organiser en projets/espaces de travail

: Convertir les nœuds en tâches et les organiser en projets/espaces de travail Mettre en œuvre : Utiliser la fonction de ClickUpgestion de projet visuelle de ClickUp pour suivre, contrôler et exécuter vos projets

Si vous êtes novice en matière de cartes mentales, ClickUp vous couvre. Choisissez parmi un intervalle de modèles de cartes mentales et commencez tout de suite. En voici quelques-uns pour vous aider à démarrer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-1.png Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc de ClickUp /$$img/

Classez les idées principales et divisez-les avec le modèle de carte mentale en blanc pour tableau blanc de ClickUp Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc de ClickUp : Allumez une toile vierge et notez ce que vous êtes en train d'explorer. Ajoutez des formes, du texte, des connexions, etc.

ClickUp Modèle de carte mentale simple : Créez une carte heuristique simple basée sur les nœuds ou les tâches avec ce modèle. Personnalisez le modèle pour visualiser vos tâches et concepts à votre façon !

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Possibilité de lier la carte mentale à la gestion de projet

Capacités surTableau blanc ClickUp pour permettre également les cartes mentales

Possibilité d'ajouter des notes autocollantes, de télécharger des images, de dessiner à main levée ou de lier des artefacts ClickUp

Modèles complets pour divers cas d'utilisation, tels quele mappage d'impact,cartographie des processus,cartographie de la chaîne de valeuret plus encore

ClickUp limites

En tant que plateforme de travail complète, ClickUp offre un large intervalle de fonctionnalités avancées, dont l'une est la carte mentale. Pour les personnes qui n'ont besoin que d'une simple carte mentale, ClickUp pourrait être un peu difficile à apprendre.

Tarifs ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise :Contact pour les prix* ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre et par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

**Que font les utilisateurs de ClickUp ?

"ClickUp est un outil qui nous donne une facilité d'utilisation. Nous pouvons facilement naviguer à travers les tâches, le paramétrage des projets et l'attribution des tâches qui sont incroyablement intuitifs, même pour ceux qui sont nouveaux dans les outils de gestion de projet. Il nous donne également une interface conviviale, ce qui change la donne pour notre équipe car il nous aide de manière transparente dans la gestion de projet sans aucun apprentissage supplémentaire." - Examen de Certified G2 "J'aime le fait qu'en tant que manager, cela me donne un aperçu de tous les projets sur lesquels mon équipe travaille" - Examen de Certified G2

2. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Miro-1400x801.png Miro /$$img/

source : Miro_

Miro est un logiciel de cartes mentales conçu pour favoriser l'innovation organisationnelle. Pour ce faire, il offre des fonctionnalités pour les ateliers, la cartographie des processus et des flux de travail, la gestion visuelle des projets et la visualisation des données.

J'ai commencé à utiliser Miro lorsque j'ai eu besoin de créer des moodboards pour les équipes de conception, qui amenaient mon contenu à la production. Depuis, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour l'utiliser à des fins de résolution de problèmes visuels.

Un processus comporte trop de goulets d'étranglement ? Planifiez-le. Un nouveau produit a besoin d'un parcours utilisateur ? Planifiez-le. Vous n'arrivez pas à trouver un sujet de rédaction ? Créez un nuage de mots aléatoires pour trouver l'inspiration.

Parfait pour la résolution de problèmes et l'innovation

L'outil de collaboration numérique de Miro est conçu pour favoriser l'innovation et la résolution de problèmes. Il est idéal pour les équipes qui ont besoin de retourner au Tableau blanc pour comprendre le contexte et documenter l'état tel quel, que ce soit par le biais de la cartographie des parcours clients, des sitemaps, du wireframing ou de la gestion des rétrospectives.

J'ai trouvé une grande utilité aux différents modèles de flux de travail ils l'ont aussi.

Miro meilleures fonctionnalités

Possibilité de convertir les cartes mentales en présentations ou de les enregistrer sous forme de vidéos interactives

plus de 300 modèles adaptables

Mode de disposition automatique pour organiser les cartes mentales en alignant les branches et les nœuds

Limites de Miro

Pour commencer, le forfait Free ne propose que 3 tableaux modifiables, ce qui pourrait être limitatif pour les particuliers et les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de s'offrir des abonnements conséquents.

Selon nos observations, les cartes mentales offrent d'excellentes capacités de mappage. Cependant, il est limité pour vous permettre de passer à l'action et de gérer les projets d'innovation par la suite.

Prix Miro

Gratuit : 0

Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

Business : 16$/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Miro

**Que font les utilisateurs de Miro ?

"Mon travail a profondément transformé la façon dont nous collaborons et travaillons avec les autres. Il est si facile d'intégrer même des parties prenantes externes. Le canevas infini qui est visible et accessible à tous nous aide à intégrer nos différentes expertises et connaissances.

L'intégration avec Google Drive a facilité la communication car nous sommes en mesure d'ajouter des liens web et des fichiers et toutes ces informations sont accessibles à tous." - Revue certifiée G2 "J'utilise beaucoup Miro dans l'enseignement pour des projets de collaboration en équipe. Il est facile de paramétrer des modèles que les étudiants peuvent utiliser. Il est facile à prendre en main pour les étudiants qui ne l'ont jamais utilisé" - Revue certifiée G2 Bonus : Miro s'intègre à ClickUp de sorte que vous pouvez utiliser le premier pour son modèles de brainstorming et déplacez tous vos éléments d'action vers ClickUp

3. Coggle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Coggle-1400x874.png Coggle /$$$img/

Source : Coggle

Coggle est une application de prise de notes visuelle qui va au-delà des listes à puces. Elle assiste la création de cartes mentales, d'organigrammes, de processus cartographiques, de systèmes et d'algorithmes.

J'ai utilisé Coggle pour la première fois avec la prise de décision . J'avais besoin d'un diagramme de flux complexe composé de oui et de non, qui m'amène à prendre une décision. Je voulais le rendre visuellement attrayant et le donner à mon équipe de service à la clientèle pour qu'elle l'utilise. Coggle était parfait pour cela.

Parfait pour les équipes ayant besoin de flexibilité au niveau des fonctionnalités

Les cartes mentales offrent plus de fonctionnalités visuelles que la moyenne des logiciels de cartes mentales. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il me permettait de créer des boucles, de joindre des branches, d'ajouter plusieurs points de départ et d'inclure des images et des textes flottants illimités.

À fait déclencher la personne artisanale en moi, et j'ai parfois dépassé les bornes. Mais c'était amusant !

Coggle best features (en anglais)

Panneau de messages pour ajouter/réviser des commentaires

Option d'enregistrement automatique pour le suivi des versions. Vous pouvez également créer une copie de n'importe quelle modification précédente et travailler dessus

Chargement illimité d'images

Coggle limitations

Offre un nombre limité de couleurs aux cartes mentales, ce qui rend difficile le travail sur des projets complexes qui nécessitent de multiples variations

L'interface utilisateur semble très minimaliste et laisse peu de place à la créativité

Coggle prix

Free Forever pour toujours : 0

Génial : 5$/mois

Organisation : 8$/mois par utilisateur

Enterprise : Prix personnalisé

**Que font les utilisateurs de Coggle ?

"Tout d'abord, tout mon travail est automatiquement sauvegardé via mon compte Google, puis je peux également partager la carte mentale avec mes collègues ou pratiquement toute personne disposant d'un compte Google. La collaboration et les mises à jour en temps réel n'ont jamais été aussi faciles et gratuites". - Revue certifiée Capterra "Étant donné que c'est une application web, elle ne peut pas se comparer aux applications natives à fonctionnalités complètes disponibles sur le marché. Je la trouve encore un peu difficile ou encombrante à utiliser pour les présentations, surtout pour les grandes mindmaps, les branches difficiles à réduire/focaliser." - Revue certifiée Capterra

4. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/MindMeister.png MindMeister /$$$img/

source : MindMeister_

MindMeister est l'un des principaux outils de cartographie mentale collaborative. Il offre un ensemble complet de paramètres pour un grand nombre de cas d'utilisation et de besoins.

C'est peut-être avec MindMeister que j'ai commencé à m'intéresser aux logiciels de cartographie mentale. J'étais à l'époque où j'essayais tous les outils de gestion de projet et j'explorais MeisterTask.

J'ai beaucoup utilisé MindMeister pour créer des présentations et visualiser des idées pour les parties prenantes. Il est visuellement attrayant et son approche est moderne.

Le meilleur pour les équipes créatives

MindMeister offre un ensemble d'outils étendu pour les équipes créatives, tels que de beaux thèmes, le style de sujet, le style de ligne, la syntaxe Markdown, et plus encore. Il vous permet ensuite de convertir les cartes mentales en présentations ou démonstrations selon vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Le mode Outline permet d'afficher une liste, ce qui simplifie l'affichage de plusieurs cartes en un seul endroit

Le mode Focus permet de mettre l'accent sur les aspects importants, éliminant ainsi les distractions pendant le brainstorming

Pièces jointes et intégrations avec des dizaines d'outils de productivité

Limites de MindMeister

MindMeister ne propose que des forfaits semestriels et annuels, ce qui complique la tâche des entreprises qui en ont besoin pour une durée limitée

Tarifs de MindMeister

Basic : 0

Personnel : 3,5 $/mois par utilisateur facturé annuellement

Pro : $5.5/mois par utilisateur facturé annuellement

Business : $8.5/mois par utilisateur facturé annuellement

MindMeister propose également des tarifs personnalisés pour les établissements d'enseignement et les ONG.

Évaluations et critiques de MindMeister

**Que font les utilisateurs de MindMeister ?

"J'ai utilisé l'outil pour le brainstorming avec mon équipe \N[C'est aussi super amusant\N], la création de leçons pour les enfants, le programme de la classe/le parcours d'apprentissage, et même un story-board ! MindMeister est très flexible et il y a beaucoup de possibilités d'utilisation créative." - Revue Certified G2 " Bon pour les cartes mentales de base, perd constamment du contenu pour les cartes mentales profondes. " - Revue de Certified G2

5. MindNode

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/MindNode-1400x788.png MindNode /$$$img/

Source : MindNode

MindNode est un outil de brainstorming visuel conçu pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte et à minimiser les distractions. Il aide les utilisateurs à adopter une approche organisée de la gestion de l'information.

Ce qui m'a attiré dans MindNode, c'est la fonctionnalité des étiquettes visuelles, qui m'a permis d'ajouter du contexte à ce que je mappais. Le mode "focus" m'a permis de ne pas perdre de vue les détails, tout en planifiant l'ensemble.

Le meilleur pour les équipes centrées sur les solutions

MindNode est conçu pour vous aider à vous concentrer, même lorsque vous explorez un large éventail d'idées. MindNode vous permet de le faire grâce à :

Organisation : Des schémas et des cartes mentales côte à côte

: Des schémas et des cartes mentales côte à côte Le contexte : Étiquettes visuelles pour hiérarchiser et regrouper les idées

: Étiquettes visuelles pour hiérarchiser et regrouper les idées Mode Focus : Mode focus : Spotlight sur la branche en cours

: Mode focus : Spotlight sur la branche en cours Entrée rapide : Pour enregistrer les idées qui peuvent être travaillées ultérieurement

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Transformer les nœuds en tâches et les ajouter aux rappels Apple

Accessible pour les personnes ayant des besoins particuliers

Widgets pour iOS et macOS

Thèmes prêts à l'emploi

Limites de MindNode

iOS uniquement, ce qui limite la collaboration avec tout le monde

Tarifs MindNode

Éditeur gratuit : 0

MiniNode plus : 2,99 $/mois

Évaluations et critiques de MindNode

**Que font les utilisateurs de MindNode ?

"Ceux qui utilisent et apprécient l'écosystème Apple se retrouveront certainement à l'aise et très confortables dans son utilisation, grâce à un souci particulier du détail, du graphisme et des ressources mises à disposition." - Revue certifiée Capterra "Mindnode m'aide à organiser ma sphère privée au travail ou dans ma vie personnelle. À l'inverse, il ne fait pas beaucoup de place à la collaboration avec les autres." - Revue certifiée Capterra

6. Xmind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Xmind.png Xmind /$$$img/

Source : Xmind

Xmind est un logiciel gratuit de cartes mentales - le couteau suisse de la pensée et de la créativité. Il permet aux équipes de capturer des idées sur un canevas, de les organiser en pods connectés et de les personnaliser pour un meilleur partage.

Si l'atout fondamental d'une carte mentale est un canevas gratuit, Xmind la rend un peu plus organisée grâce à des structures, dont beaucoup sont extrêmement engageantes, voire excentriques. La seule fois où j'ai commencé avec une structure qui ne me convenait pas, j'ai appris que je pouvais en changer à la volée, ce qui m'a sauvé la vie !

Le meilleur pour la pensée structurée

Xmind est conçu pour simplifier les processus de pensée complexes. Il comprend plusieurs structures dans la même branche, une commande hiérarchique et des fonctionnalités de narration pour une compréhension globale des idées explorées.

Les meilleures fonctionnalités d'Xmind

Structures multiples pour les cartes mentales, y compris les diagrammes logiques, les cartes de parenthèses, les graphiques en arêtes de poisson, les échéanciers, et plus encore

Libellés, notes, marqueurs et limites dans la boîte à outils

Commandes LaTeX pour présenter des formules mathématiques et chimiques

Limites de Xmind

L'expérience d'accueil n'est pas optimale en raison de l'absence de flux de travail prédéfinis

Peut être déroutant pour ceux qui ne sont pas habitués aux puissantes fonctionnalités de Xmind

Certains utilisateurs se plaignent de sa lourdeur et de sa lenteur

Prix Xmind

Forfait Free

Pro : 59,99 $/an/place ou 19,99 $/trimestre/place

Pro multi utilisateur : Réductions si vous achetez 5 places ou plus

Academia : $34.99/an/place

OBNL/ONG/Gouvernement : 41,99 $/an/siège

Enterprise : Prix personnalisé

Les évaluations et les critiques d'Xmind

**Qu'est-ce que les utilisateurs font de Xmind ?

"XMind est un must-have pour tous ceux qui veulent améliorer leur productivité et leur créativité. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire des brainstormings, organiser mes pensées et collaborer avec les autres."

- Revue certifiée Capterra " Xmind est un excellent outil qui se charge d'exprimer vos idées de manière ludique et efficace grâce à sa plateforme accessible à toute petite entreprise grâce à sa valeur économique. "

- Revue Certified G2

7. FigJam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/FigJam.png FigJam /$$$img/

Source : FigJam

FigJam est le produit de cartes mentales et de forfaits visuels de Figma, l'outil de conception collaborative. FigJam permet aux équipes de construire des produits ensemble en documentant les idées, en envisageant les décisions possibles et en discutant des retours d'expérience - le tout dans l'espace de travail visuel.

Alors que je travaillais avec des concepteurs qui utilisent Figma pour leurs prototypes, FigJam était l'endroit où il fallait être. Tout spécialement pour partager un retour d'information, visuellement et clairement, FigJam a tout ce qu'il faut.

Bien qu'il ait commencé par donner du feedback, sa facilité d'utilisation et d'accès l'a rendu intuitif pour toutes les activités de brainstorming, d'idéation et de mind mapping.

Le meilleur pour le feedback et la prise de décision collaborative

FigJam a été conçu pour permettre aux équipes de se faire mutuellement part de leurs commentaires sur les conceptions. Il assiste le feedback sous forme de discussion en direct, de commentaires, d'emojis, de tampons, de notes autocollantes et même de fichiers audio !

Tout ce dont vous avez besoin pour collaborer en contexte !

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

La carte mentale multiplateforme fonctionne parfaitement sur l'application iPad

Intégrations avec les meilleurs outils de productivité et de développement de produits

Jambot, un bot IA pour aider au brainstorming d'idées ou à l'automatisation des flux de travail

Limites de FigJam

La carte mentale ne permet pas aux utilisateurs d'ajouter des tableaux aux cartes mentales

Par conséquent, il ne permet pas non plus d'utiliser des fonctions ou des formules dans les cartes heuristiques

En plus de la note audio, les utilisateurs attendent également des options de vidéo conférence

Tarifs de FigJam:

Débutant : Free

Professionnel : 3 $/mois/place [gratuit pour les étudiants et les éducateurs]

Organisation : 5$/mois/place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de FigJam:

**Que font les utilisateurs de FigJam ?

"FigJam s'est vraiment développé de manière positive l'année dernière ou à peu près depuis qu'il est sorti. L'intégration dans Figma est bien sûr l'un des principaux avantages, vous permettant de garder tous vos fichiers en un seul endroit." - Revue certifiée Capterra "J'adore l'incroyable flexibilité de FigJam. Que je facilite une réunion avec mon équipe produit, que je dirige un studio de design, que j'organise une séance d'inspiration/de discussion ou que je suive mon document Brag, je peux utiliser FigJam pour TOUT !" - Revue Certified G2

8. InVision

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Invision-1400x762.png InVision /$$$img/

Source : InVision InVision

InVision est l'une des premières et des plus populaires plateformes de collaboration visuelle. Alors qu'il a commencé comme logiciel de prototypage il y a une dizaine d'années, il est aujourd'hui largement utilisé pour le mind mapping et le tableau blanc également.

La main levée d'InVision était un excellent moyen de collaborer à la planification, à la constitution d'équipes et même à l'examen de documents ou de conceptions. Nous pouvions sélectionner des parties spécifiques et laisser des commentaires comme on le ferait sur Google Docs. La fonctionnalité de vote est une fortune pour accélérer les décisions !

Je crois qu'il est plutôt dommage que Freehand soit maintenant vendu à Miro, qui est un outil puissant en soi. Mais bon, deux pour le prix d'un, je suppose.

Le meilleur pour les équipes de conception

Les équipes de conception et de développement de produits qui utilisent déjà InVision y trouveront un coup de pouce pour leurs techniques de brainstorming. C'est aussi une merveilleuse application pour convertir les idées de produits en prototypes visuellement attrayants.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

Environnement de travail collaboratif avec canevas multi-joueurs, partagé entre les parties prenantes internes et externes

Différents types de nœuds, tels que des notes autocollantes, des tableaux, des surligneurs, des chronomètres, des émojis, etc

Intégrations bidirectionnelles avec les principaux outils de productivité, tels que Slack, Zoom, Teams, etc.

Limites d'InVision

Fortement axé sur la conception de produits pour l'assistance au mind mapping généralisé

Les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les outils de collaboration visuelle connaîtront une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs d'InVision

InVision propose deux offres de produits avec des structures de prix différentes, présentées ci-dessous.

Produit 1 - InVision Freehand [Vendu à Miro l'année dernière]

Free Forever : gratuit pour toujours

Pro : 4,95 $/mois/utilisateur

Produit 2 - InVision Cloud

Free Forever pour toujours

Pro : 7,95 $/mois/utilisateur

Évaluations et critiques d'InVision

**Que font les utilisateurs d'InVision ?

La plupart des avis et commentaires sur InVision tournent autour de l'outil de prototypage. C'est également le cas parce que l'outil de carte mentale appartient désormais aux cartes mentales. Voici quelques commentaires sur InVision en tant que produit général.

"Je suis impressionné par cet outil depuis que je l'utilise. Nous avons utilisé cet outil pour créer des maquettes de conception et également les wireframes suggestifs pour les discussions avec le client." - Revue G2 certifiée " Le plus intéressant avec l'application InVision, c'est la fluidité avec laquelle elle s'intègre à votre propre environnement de travail. Elle est tout simplement excellente pour montrer à mes clients mes prototypes de design."- Revue certifiée Capterra

9. MindGenius

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/MindGenius-1-1400x788.png MindGenius /$$$img/

Source : MindGenius

MindGenius est une application de carte mentale axée sur la création de clarté et de perspicacité pour les utilisateurs. Elle permet aux entreprises d'organiser, de visualiser, de simplifier et d'exécuter des idées de manière collaborative.

Et si vous aviez des dizaines de procédures opératoires normalisées [SOPs] et une vaste base de connaissances, mais que tout cela était enfermé dans des documents cloisonnés ? J'ai déjà résolu ce problème avec Mind Genius. Les fonctionnalités de gestion des risques étaient un bon bonus.

Le meilleur pour la gestion des connaissances

La philosophie de MindGenius est de créer une clarté partagée pour les équipes. C'est pourquoi il dispose de fonctionnalités complètes pour consolider les données, gérer les ressources, développer des sujets complexes, identifier les lacunes en matière de connaissances et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de MindGenius

Inclusivité : MindGenius comprend un module inclusif et accessible pour les personnes neurodiverses

: MindGenius comprend un module inclusif et accessible pour les personnes neurodiverses Navigateur de plans : Aide les équipes à comprendre des idées complexes en les décomposant en petits concepts simples et centraux

: Aide les équipes à comprendre des idées complexes en les décomposant en petits concepts simples et centraux Tableaux de bord visuels : Pour suivre la progression, identifier les goulets d'étranglement et résoudre les problèmes

Limites de MindGenius : pour suivre les progrès, identifier les goulots d'étranglement et traiter les problèmes

Ne fait pas l'objet d'une assistance pour un large intervalle de plateformes/types d'appareils

L'interface peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs MindGenius

Essai gratuit : 14 jours

Individuels/petites équipes : 12 $/place/mois

Réduction sur le volume : Disponible en fonction du nombre de licences

Entreprise : Prix personnalisé

Évaluations et critiques de MindGenius

**Que font les utilisateurs de MindGenius ?

"MindGenius est un logiciel que nous utilisons depuis un certain temps et qui a eu pour résultat d'améliorer le calibre de notre travail et nous a aidés à gérer nos projets au quotidien. Nous sommes désormais capables de tenir nos clients au courant." - Examen de Certified G2 "Nous utilisons ce logiciel pour visualiser des structures successorales complexes pour des personnes fortunées. Mon travail fonctionne bien pour cela et les clients apprécient de le voir de cette façon." - Revue certifiée Capterra

10. Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Creately-1400x782.png Crédible /$$img/

Source : Creately

Creately est un nouveau venu dans le domaine des logiciels de cartes mentales. Il offre un Tableau blanc infini pour visualiser un nombre de concepts/idées.

L'un des plus gros problèmes que je rencontrais avec certains des outils que j'essayais était la taille de la toile. Par exemple, lors de l'élaboration des forfaits annuels de contenu, je dois insérer des centaines de points de données [idées d'articles, formulaires, auteurs, éditeurs, etc.

Lorsqu'un outil dispose d'un espace limité, j'étais obligé de réduire la taille des caractères, etc. pour tout insérer. Canva a résolu ce problème grâce à son canevas infini. Je pouvais facilement déplacer ou zoomer sur la partie sur laquelle je voulais me concentrer, et faire un zoom arrière pour avoir une vue d'ensemble.

Meilleur pour le mappage collaboratif

Creately est conçu pour que les grandes équipes puissent travailler ensemble, quelle que soit la complexité de leurs idées. Il comprend des fonctionnalités telles que :

Partage en ligne avec contrôle d'accès

Curseurs texte et pointeurs en temps réel pour suivre les participants dans le même espace de travail

Possibilité de suivre d'autres collaborateurs

Les meilleures fonctionnalités

plus de 50 types de diagrammes, y compris des organigrammes, des cartes conceptuelles, des cartes de parcours, etc

des milliers demodèles de tableaux blancs au choix

synchroniser dans les deux sens grâce à des intégrations avec plusieurs outils de productivité de premier plan

Certaines limites

L'intervalle des fonctionnalités peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Courbe d'apprentissage abrupte

Non optimisé pour l'utilisation mobile

Très bon prix

Free Forever

Personnel : 5$/mois

Teams : $5/mois/utilisateur

Business [pour les équipes plus importantes] : 89 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 [1,238 reviews]

Capterra : 4.2/5 [163 commentaires]

**Que font les utilisateurs de Creately ?

"Pour une collaboration optimale en matière de visualisation, Creately est la plateforme à utiliser. La plateforme fournit une approche conviviale à ses utilisateurs et des outils très puissants. En raison de sa nature simple, les utilisateurs peuvent rapidement prendre le coup de main et l'utiliser de manière efficace." - Examen du Certified G2 "J'utilise Creately pour un large intervalle de projets. Planifier les Accueils des répondants pour le recensement de notre projet n'avait plus besoin d'être fait à main levée et avec des papiers. Creately a résolu ce problème pour moi. Je suis capable de créer les diagrammes et les diagrammes de flux les plus complexes pour représenter des systèmes de flux de travail et des structures d'équipe compliqués." - Examen certifié par Capterra Avec cela, nous arrivons à la fin des meilleurs outils de cartes mentales sur le marché aujourd'hui. Vous avez envie de commencer tout de suite ? Voici quelques cas d'utilisation populaires que vous pouvez essayer.

Cas d'utilisation de la carte mentale

J'ai commencé à utiliser la carte mentale comme moyen de gérer l'accablement. Lorsque j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à faire, trop d'éléments à jongler, il est utile de tout mettre sur un canevas afin de pouvoir établir des priorités et les traiter efficacement.

Cela peut s'appliquer à la conception de vos invitations de mariage ou du prochain produit IA perturbateur.

Résolution de problèmes

Toute solution a besoin des éléments suivants :

Définition du problème : Qu'est-ce que nous cherchons à changer exactement ?

: Qu'est-ce que nous cherchons à changer exactement ? Le contexte : Pourquoi et comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle

: Pourquoi et comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle Composants d'influence : Facteurs donnés et hypothèses

: Facteurs donnés et hypothèses Solutions potentielles : Possibilités et conséquences/répercussions de chaque solution

Utilisez la carte mentale pour représenter tous ces éléments sur un canevas. Mettez en évidence les facteurs d'influence et attribuez un poids à chacun d'entre eux à l'aide de la conception. Attribuez des utilisateurs à chaque nœud pour le travail futur.

Conception de la marque

La conception de la marque va bien au-delà du logo. Elle signifie l'objectif, la poursuite et l'énergie de chaque marque. Ainsi, en travaillant sur des projets de conception de marque, j'ai dû prendre en compte un large intervalle de facteurs et prendre des décisions difficiles.

Les cartes mentales permettent de saisir tous les facteurs qui influencent une marque. Avec une carte mentale, vous pouvez documenter les exigences, réaliser des prototypes, discuter des réactions, retravailler, itérer et concevoir une marque qui vous ressemble.

Cartographie des processus et des itinéraires

Les cartes mentales sont un excellent moyen de mapper les processus. Qu'il s'agisse du processus logistique du commerce électronique ou du parcours d'un client dans votre application mobile, les cartes mentales permettent de les cristalliser à l'écran.

Vous pouvez utiliser un organigramme simple ou un diagramme en arête de poisson pour traiter les facteurs tangentiels. Vous pouvez la rendre aussi simple ou aussi complexe que votre processus pour refléter fidèlement ce qui se passe sur le terrain.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Fishbone-Diagram-Template-1400x813.png Modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp /$$img/ Modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp

Storyboarding

Le scénarimage est ma fonctionnalité de carte mentale préférée. Je l'utilise pour cartographier tous les caractères ou les points de l'intrigue de mon roman. Je crée un découpage des scènes pour mon scénario. Je travaille parfois avec des développeurs pour les aider à rédiger des histoires d'utilisateurs.

Pour cet article, j'ai commencé par un plan de la structure, des éléments, des objectifs et des éléments non négociables. Cela m'a permis de rationaliser cet article pour qu'il soit informatif et intéressant pour vous !

De cette façon, les techniques de cartes mentales peuvent être appliquées à n'importe quel cas d'utilisation pour en extraire des avantages extraordinaires.

Avantages de l'utilisation des cartes mentales pour la gestion de projet

Pendant longtemps, j'ai considéré la gestion de projet comme une activité analytique et organisationnelle, tandis que les cartes mentales relevaient de la créativité et de l'abstraction. Jusqu'à récemment, je n'avais pas pensé à les réunir sur une même page.

Si la gestion de projet consiste à suivre et à contrôler les tâches, la carte mentale en est le précurseur. De bonnes pratiques en matière de cartes mentales peuvent améliorer la gestion de projet de la manière suivante.

Gagner en clarté

Les cartes mentales aident les équipes à se réunir pour acquérir une compréhension commune des concepts, des problèmes et des possibilités. Elles clarifient les confusions et éliminent les distractions.

Favoriser le flux

Les techniques de cartographie des processus et du flux de travail permettent le mouvement et l'élan. Les cartes mentales aident les équipes à passer d'une étape à l'autre, en guidant l'idée vers une action efficace.

Créer une structure

Les cartes mentales peuvent être utilisées pour éliminer le désordre dans votre esprit. Vous pouvez classer divers concepts dans une structure ordonnée afin de pouvoir passer aux étapes suivantes en toute confiance.

Faciliter la mémoire

Les gens sont plus susceptibles de se souvenir de visuels que de textes ordinaires. Les cartes mentales sont un excellent moyen de faciliter la mémorisation, en particulier dans le cas de processus complexes tels qu'un parcours client ou un flux d'automatisation.

Traiter les données

La visualisation des données est un excellent cas d'utilisation pour les cartes mentales. Elle permet d'organiser des données complexes et exhaustives sous forme de visuels faciles à consulter et à comprendre.

Vous êtes prêt à vous essayer à la carte mentale ?

Intégrez le meilleur logiciel de cartes mentales dans votre pile d'outils de productivité

La pile technologique de toute organisation a besoin d'un outil de cartes mentales flexible. Qu'il s'agisse de prendre des notes de réunion ou de planifier un traitement multidimensionnel, un logiciel de cartographie mentale robuste peut simplifier les problèmes les plus compliqués.

Des outils comme InVision sont parfaits pour les équipes de conception. Miro est destiné à la résolution des problèmes d'innovation. FigJam sert au mieux les équipes qui ont besoin d'offrir un retour d'information et d'itérer sur les conceptions. Tous les meilleurs logiciel de Tableau blanc est idéal pour les cartes mentales.

Si vous avez besoin de quelque chose de spécial, pensez à ClickUp.

Le logiciel de cartes mentales de ClickUp est conçu pour intégrer sans effort l'idéation à la gestion de projet. Il vous permet de passer d'une vague idée à un solide forfait de projet en un clin d'œil.

ClickUp Cartes Mentales est le super pouvoir d'un gestionnaire de projet. Ne nous croyez pas sur parole. Obtenez ClickUp gratuitement et donnez vie à vos idées ! 🧠 🌈 ✨