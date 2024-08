Lors de la gestion d'un projet ou d'un simple brainstorming, vos pensées et vos nouvelles idées peuvent s'emmêler comme du fil après qu'un chat a fini de jouer avec. A carte heuristique est comme une aiguille à tricoter - elle vous aide à tisser des idées pour en faire un beau pull-over ! 🧶

Les modèles de cartes mentales vous permettent de visualiser et d'organiser des concepts et des informations en fournissant un cadre prêt à l'emploi que vous pouvez utiliser immédiatement. Tout le monde, des étudiants aux chefs de projet, peut bénéficier d'un tel outil pour la planification, la prise de décision et la résolution de problèmes.

Dans cet article, nous allons partager 10 de nos modèles de cartes heuristiques préférés. Profitez de leurs nombreux avantages et voyez votre processus d'apprentissage, d'enseignement ou de planification de projet s'améliorer !

Qu'est-ce qu'un modèle de carte heuristique ?

Un modèle de carte heuristique est une carte heuristique numérique pré-construite qui vous donne un aperçu de ce qui se passe dans votre environnement cadre pour démarrer vos sessions de brainstorming . Ces cartes numériques présentent de nombreux avantages par rapport aux cartes papier.

Elles offrent plus d'espace et de liberté pour faire des erreurs et des modifications. Elles offrent également des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'ajout de médias, de liens et d'autres éléments.

Les cartes mentales sont similaires aux cartes conceptuelles qui sont très utiles pour mettre en évidence les relations complexes entre plusieurs concepts principaux. Un autre outil connexe est l'organigramme qui est un diagramme décrivant une étape par étape d'un processus ou d'un système.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées et de celles de votre équipe dans ClickUp Whiteboards

10 modèles gratuits de cartes heuristiques

Que ce soit pour un usage personnel, pour l'enseignement à l'école, ou pour un usage professionnel la planification de projets a modèle de carte mentale aide à donner vie aux concepts! 🌱

Nous avons sélectionné 10 de nos favoris pour vous aider à démarrer. Ils fonctionnent en Cliquez sur word et Google Docs, et le plus beau, c'est que la plupart d'entre eux sont gratuits. Jetez un coup d'œil à notre liste et choisissez un modèle qui correspond à votre style de pensée.

1. ClickUp Modèle de carte heuristique simple

Modèle de carte heuristique simple ClickUp

Le Modèle de carte heuristique simple par ClickUp reste fidèle à son nom - c'est notre outil de cartographie mentale le plus simple pour visualiser les idées et les tâches.

Dans ce modèle de carte heuristique, le concept principal est appelé racine, tandis que les sous-thèmes sont des nœuds. Leurs relations sont représentées par des connecteurs, que vous pouvez colorer pour ajouter une couche d'information supplémentaire.

Le modèle se décline en deux modes :

Mode tâche : Les nœuds sont interactifs et représentent des tâches. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre des tâches et révéler ou ajouter plus de détails à leur sujet, tels que les assignés, les listes de contrôle et les pièces jointes. Vous pouvez également ajouter des commentaires et suivre le temps passé Mode vide : Les nœuds sont statiques et ne contiennent aucune information supplémentaire. Ce mode est destiné à la visualisation plutôt qu'à la planification de projets

Ce modèle de carte heuristique est aussi intuitif que possible - toutes les options sont à portée de clic. Glissez-déposez les nœuds pour les déplacer et double-cliquez dessus pour modifier le texte. Effectuez des zooms avant et arrière et naviguez dans le modèle en développant et en réduisant les couches - pour prendre des notes, générer des idées et collaborer en temps réel avec votre équipe. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Carte heuristique vierge pour tableau blanc

ClickUp Carte heuristique vierge pour tableau blanc

Si vous préférez quelque chose de plus coloré et de plus interactif, donnez à ce modèle de carte heuristique la forme d'un tableau blanc Modèle de carte heuristique vierge ClickUp pour tableau blanc un essai et un départ à partir d'une toile vierge. Il s'agit d'une carte mentale en Tableau blanc de ClickUp , ce qui permet plus de flexibilité et de liberté pour exprimer votre créativité. 🌈

Avec une conception de carte mentale dans Whiteboards, vous pouvez non seulement créer plusieurs cartes mentales, mais aussi les décorer avec d'autres éléments, tels que :

Du texte

Des images

Des vidéos

Notes autocollantes

Documents

Cartes de site web

Les éléments visuels du modèle fournissent des informations supplémentaires sans encombrer la carte. N'hésitez pas à griffonner, à ajouter d'autres formes et à modifier la palette de couleurs - tout ce qui vous permettra de faire passer votre message !

Comme dans le modèle précédent, vous pouvez déplacer les nœuds là où vous en avez besoin. Sélectionnez le signe plus à côté du nœud pour ajouter un sous-nœud. Vous pouvez ajouter des connecteurs (flèches) pour indiquer une relation entre les nœuds, indépendamment de leur couche ou de leur position.

La création d'une carte heuristique en ligne se fait par défaut en mode vide, de sorte que les nœuds ne sont pas liés à des tâches. Vous pouvez créer des tâches séparément et les placer dans la carte si nécessaire. Télécharger ce modèle

3. Modèle de Mind Mapping pour le projet ClickUp

Modèle de Mind Mapping pour le projet ClickUp

Lorsqu'il s'agit de projets complexes, il est utile de les décomposer en éléments pour obtenir une image plus claire des tâches à accomplir et comprendre leurs dépendances. Les Modèle de cartographie de projet ClickUp est l'outil idéal pour cela.

Cette carte heuristique gratuite est livrée avec plusieurs vues. La première est le Guide de démarrage, un document expliquant les différents éléments et comment les utiliser.

La suivante est la vue Liste d'idées. C'est là que se trouvent toutes vos données. Dans les champs, vous pouvez résumer les informations clés de chaque tâche, telles que le statut, l'assigné, l'équipe et le commentaire. Vous pouvez ensuite regrouper, filtrer et trier les tâches pour les classer par ordre de priorité.

Enfin, le modèle contient une vue Mind Map en mode tâche. Les nœuds et les connecteurs apparaissent dans des couleurs différentes, indiquant leur statut. Vous pouvez modifier les catégories et les couleurs pour mieux répondre à vos besoins flux de travail du projet . Cliquez sur les deux flèches situées à côté du texte du nœud pour gérer tous les détails de la tâche.

Notez que vous pouvez également créer sans effort une carte mentale pour tout autre projet. Créez une hiérarchie de tâches dans la vue Liste, puis ajoutez une nouvelle vue Carte mentale, et voilà, la carte apparaîtra comme par magie en quelques secondes. ✨ Télécharger ce modèle

4. Modèle de carte mentale de gestion d'agence ClickUp

Modèle de Mind Map pour la gestion de l'agence ClickUp

Gérer une agence, c'est comme diriger un orchestre. Il faut de l'habileté, de la précision, de la créativité et un sens du rythme pour rendre la performance harmonieuse et dynamique.

Cette Modèle de carte heuristique de gestion d'agence par ClickUp vous aide à rassembler toutes les idées, tâches et stratégies pour créer une symphonie de productivité. 🎶

Alors que les modèles de mind mapping précédents sont faciles à utiliser, même pour les utilisateurs les plus inexpérimentés, celui-ci est plus avancé et demande un peu de temps pour s'y habituer. Heureusement, le modèle est accompagné d'un guide complet pour vous aider à maîtriser toutes ses fonctionnalités.

Il occupe tout un espace et se compose de nombreux dossiers, chacun contenant plusieurs listes et vues. Les dossiers couvrent les aspects les plus importants de la gestion d'une agence :

CRM : Listes de prospects, d'affaires, de comptes et de contacts

: Listes de prospects, d'affaires, de comptes et de contacts Le champ d'action : Documents décrivant le travail que vous effectuerez pour chaque client

: Documents décrivant le travail que vous effectuerez pour chaque client Facturation : Factures et liste de suivi des factures

: Factures et liste de suivi des factures Engagements après-vente : Missions d'après-vente : affaires conclues, projets et gestion des ressources

: Missions d'après-vente : affaires conclues, projets et gestion des ressources Projets pour petits et grands clients : Gestion de projets et des documents pour les réunions en ligne

: Gestion de projets et des documents pour les réunions en ligne Rétroaction du client : Formulaire de retour d'information et résultats

Le modèle est fourni avec huit pour rationaliser votre flux de travail . Vous pouvez les modifier et créer des actions automatisées personnalisées. Télécharger ce modèle

5. Modèle de carte heuristique du flux d'utilisateurs ClickUp

Ce modèle de cartographie des utilisateurs vous permet de créer des représentations visuelles d'idées complexes telles que les flux d'utilisateurs, les wireframes et les diagrammes d'ingénierie

Pour créer la meilleure expérience utilisateur possible, vous devez la concevoir avec soin. Avec ce Modèle de flux d'utilisateurs par ClickUp vous pouvez établir un plan de la procédure afin de comprendre ce que cela représente pour l'utilisateur. Ainsi, les professionnels de la création peuvent repérer les incohérences et les lacunes logiques et les corriger avant la mise en ligne de l'application ou du site web.

Cette tâche peut sembler ennuyeuse, mais ce modèle de carte heuristique ne l'est pas. Il utilise des formes, des couleurs et des graphiques amusants pour présenter les différentes étapes et les différents éléments, ce qui rend le processus beaucoup plus dynamique et permet de mettre en valeur votre idée principale.

Dans ce modèle, les différentes formes représentent les terminaux, les activités et les points de décision. Vous pouvez ajouter des connecteurs pour indiquer la direction du flux et joindre des captures d'écran pour montrer à quoi ressemble chaque étape du point de vue de l'utilisateur. Comme pour les autres modèles de tableau blanc, vous pouvez insérer des éléments supplémentaires, travailler avec des styles et des vues différents pour apporter plus de valeur ajoutée. Télécharger ce modèle

6. Modèle de carte heuristique ClickUp Bug & Issue Tracking

Modèle de carte heuristique pour le suivi des bogues et des problèmes

Pour s'assurer que leur produit fonctionne et se vend bien, les développeurs doivent constamment travailler à son perfectionnement. Comme cela implique beaucoup d'informations, ils ont besoin d'un moyen de les organiser et de les visualiser. C'est la raison d'être du Modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp c'est tout ça !

Il s'agit d'un puissant outil de communication qui relie les équipes d'ingénierie, d'assistance et de produits, ainsi que les clients et les autres parties prenantes. Il permet de réduire le nombre de réunions banales et inutiles tout en garantissant que chacun suit les étapes correctes du suivi des problèmes et des bogues.

Ce modèle au niveau du dossier contient plusieurs listes et vues :

Guide des modèles

Liste principale des défauts

Bugs signalés

Limitations et solutions de contournement

Documents de l'équipe (processus et FAQ)

Dans le dossier principal, vous pouvez également trouver le Formulaire de soumission de bogue. Distribuez-le aux utilisateurs pour recueillir leurs commentaires. Une fois rempli, ClickUp le transformera automatiquement en tâche pour vous faire gagner du temps. Vous pouvez également ajouter des automatisations et intégrer vos outils de développement préférés tels que GitHub, GitLab et BitBucket.

Créez une carte mentale à partir de n'importe quelle liste pour visualiser le travail qui vous attend, ou décrire les grandes lignes du rapport de bogues et les processus de résolution. Pour ce faire, accédez à votre liste de choix et ajoutez une nouvelle vue Mind Map. Sélectionnez la structure des tâches pour utiliser la hiérarchie existante et conserver l'interactivité de la carte. Télécharger ce modèle

7. Modèle de Mind Mapping sur la qualité du projet en Word par Template.net

Utilisez le modèle de carte heuristique de la qualité du projet Microsoft Word de Template.net pour élaborer un plan d'assurance qualité solide et garantir la satisfaction du client

En tant que fournisseur de produits ou de services, il est de votre devoir de vous assurer que vos clients en ont pour leur argent. Cela les incite à revenir, favorise la fidélité à long terme et renforce votre marque. 💪

Le moyen le plus efficace d'y parvenir est de mettre en place un solide plan d'assurance qualité pour le projet. Utilisez le modèle de séance de cartographie mentale de la qualité du projet en Word de Template.net pour concevoir le plan et visualiser sa structure.

Le modèle comporte trois branches principales :

Gestion de la qualité : Approche proactive, comprend des instructions pour prévenir les problèmes et promouvoir la qualité dès le départ Plan de gestion de la qualité : Plan de gestion de la qualité : il décrit les stratégies et les ressources à mettre en œuvre pour garantir la qualité Contrôle de la qualité : Approche réactive, se réfère à la surveillance et à l'inspection des produits, des services et des processus, ainsi qu'à la détection et à la résolution des problèmes

Pour télécharger ce modèle ou d'autres exemples de cartes heuristiques, vous devez souscrire à l'un des plans payants de Template.net. Télécharger ce modèle

8. Modèle de carte heuristique pour une histoire courte en Word par Template.net

Le modèle de carte heuristique pour les histoires courtes de Microsoft Word par Template.net est un assistant fiable pour tout conteur d'histoires

Bien qu'elles soient moins grandioses que les romans, les nouvelles demandent une énorme quantité de travail. Après tout, il faut faire entrer tout un univers de créativité dans une petite constellation. 🌌

Heureusement, il existe de nombreux outils utiles pour vous aider à organiser les informations et à concevoir une histoire captivante. L'un d'entre eux est ce modèle de carte mentale pour une histoire courte en Word par Template.net.

Le diagramme se divise en cinq parties, chacune représentant un aspect essentiel de la narration :

Le cadre

L'intrigue

Le conflit

Les personnages

Thème

Vous pouvez ajouter d'autres branches pour définir des idées spécifiques. Ce schéma intuitif Carte heuristique d'un mot vous permet de relier visuellement les éléments de votre histoire et de les développer, afin d'obtenir un récit cohérent et convaincant pour le marketing ou tout autre objectif. Télécharger ce modèle

9. Vierge Modèle de carte heuristique dans Google Docs par GDoc

Guidez votre processus de réflexion avec le modèle de carte heuristique vierge de Google Docs par GDoc

Si vous avez du mal à planifier, essayez ceci Modèle de carte heuristique vierge dans Google Docs par GDoc . Il fournit un cadre solide et polyvalent pour structurer et organiser vos idées et vos plans. 🛠️

Parmi les exemples de cartes heuristiques de cette liste, celui-ci est on ne peut plus simple. Suivez les instructions de téléchargement et lancez le modèle dans Google Docs. Remplissez-le case par case, cochez les cases à côté des tâches au fur et à mesure que vous les accomplissez et voyez tout se concrétiser au fur et à mesure que vous enregistrez d'autres idées dans le document.

Avec plus de 12 nœuds de sous-sujets, le modèle vous donne beaucoup d'espace pour imaginer, mais vous pouvez toujours l'étendre. Son design minimaliste est propre et ne détourne pas l'attention des questions importantes. Télécharger ce modèle

10. Modèle de carte heuristique de gestion de projet dans Google Docs par GDoc

Utilisez ce modèle de carte heuristique de gestion de projet Google Docs de GDoc pour gérer n'importe quel projet avec facilité

Les débuts sont souvent la partie la plus difficile de la gestion de projet. Même si vous avez une idée exceptionnelle, la mettre en mots et définir des objectifs réalisables peut parfois ressembler à un marathon sans fin. 😮‍💨

C'est là qu'intervient le modèle de carte heuristique de gestion de projet GDoc dans Google Docs. Il s'agit de votre outil idéal pour élaborer une stratégie sur les prochaines étapes d'un projet et en suivre tous les aspects essentiels.

Ce modèle est pré-rempli, ce qui vous donne une base de travail solide pour commencer à planifier et vous permet d'insérer le logo de votre marque pour vous l'approprier. Le modèle comprend les étapes suivantes du projet :

Intégration du projet Gestion du calendrier Gestion des coûts Gestion des risques Gestion des marchés publics

Vous pouvez toujours modifier le modèle pour qu'il corresponde mieux au projet en cours ou à votre flux de travail préféré. Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte heuristique ?

Une carte heuristique efficace doit vous permettre de suivre et de visualiser votre processus de pensée. Pour ce faire, un bon modèle de carte heuristique doit :

avoir une mise en page claire : Une hiérarchie logique qui apporte plus de clarté et définit les sujets principaux, les sujets secondaires et leurs relations

: Une hiérarchie logique qui apporte plus de clarté et définit les sujets principaux, les sujets secondaires et leurs relations Être bien conçu : Les formes, les couleurs et d'autres éléments visuels rendent le document plus attrayant et esthétiquement plaisant

: Les formes, les couleurs et d'autres éléments visuels rendent le document plus attrayant et esthétiquement plaisant Permettre la personnalisation : Le modèle doit pouvoir être adapté à différents usages et objectifs

: Le modèle doit pouvoir être adapté à différents usages et objectifs Faciliter la communication : Collaboration en temps réel telles que les notes et les commentaires, vous aident à faire du brainstorming en équipe

Choisissez les meilleurs modèles de Mind Map pour votre projet

Vous ne savez pas quel modèle choisir ? Voici un bref aperçu de leurs principaux avantages :

Quel que soit l'objectif ou la portée du projet, la carte heuristique permettent de rendre des concepts complexes et des processus plus clairs et plus faciles à gérer. Commencez à utiliser ces modèles dès aujourd'hui et map your way to brilliance ! 🦸

