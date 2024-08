10 outils d'IA pour le Mind Mapping et le Brainstorming en 2024

L'intelligence artificielle (IA) ne se contente pas d'élaborer des textes intelligents ou de faire de la publicité créer des œuvres d'art passionnantes . L'IA d'aujourd'hui devient un véritable partenaire créatif, aidant les équipes à collaborer, à trouver des idées et à résoudre des problèmes.

L'une des meilleures façons d'utiliser les fonctionnalités de l'IA dans le processus créatif est de recourir à la cartographie mentale et au brainstorming. L'IA peut aider à transformer les pensées en idées structurées carte heuristique ou susciter des idées novatrices lors de séances de remue-méninges, en trouvant des liens et des idées uniques que l'œil humain pourrait négliger.

Vous voulez voir ce que l'IA peut faire pour transformer votre cartographie mentale et les séances de brainstorming ? Voici 10 remarquables outils de cartographie mentale alimentés par l'IA qui peuvent vous aider à remodeler votre processus créatif et à combler le fossé entre l'imagination humaine et la prochaine grande idée.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour le Mind Mapping ?

Lors du choix d'un outil d'IA pour le Mind Mapping, il est important de savoir ce que vous recherchez Outil d'IA pour la cartographie mentale, vous devrez évaluer soigneusement les fonctionnalités proposées. Il y a cinq caractéristiques essentielles à rechercher lors de la recherche du meilleur outil d'IA logiciel de carte heuristique :

Interface utilisateur intuitive: Vous ne devriez pas avoir à passer des heures à apprendre comment utiliser un logiciel de mind mapping avant de pouvoir l'utiliser efficacement. Un bon logiciel de mind-mapping doit être suffisamment intuitif pour que vous puissiez commencer à l'utiliser en quelques minutes

Profitez des périodes d'essai et des plans gratuits pour tester quelques fonctionnalités d'IA. Cela vous aidera à déterminer les options qui correspondent le mieux à vos besoins et à votre budget flux de travail .

Les 10 meilleurs outils de Mind Mapping AI à utiliser en 2024

1.

Cliquez sur

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées et de celles de votre équipe dans ClickUp Whiteboards

Vous connaissez et appréciez probablement déjà ClickUp pour ses capacités polyvalentes de gestion de projet, mais la plateforme offre un mélange unique de fonctionnalités que vous pouvez exploiter pour des sessions de brainstorming et de cartographie de l'esprit de qualité supérieure.

Avec l'ajout de ClickUp Brain grâce à ClickUp Brain, les utilisateurs peuvent désormais utiliser les outils d'intelligence artificielle de ClickUp pour les aider à générer du contenu écrit ou des idées. Vos documents de brainstorming restent ainsi clairs et professionnels. Sur la base de votre session de brainstorming, il peut également prédire les tâches que vous souhaitez créer. Cela permet de gagner du temps et de n'oublier aucune idée.

La fonction Tableau blanc de la plateforme est la toile parfaite pour les penseurs visuels, leur permettant d'esquisser des idées, de dessiner des connexions et de faire du brainstorming en collaboration avec les membres de l'équipe.

ClickUp propose également une fonction modèle de carte heuristique qui offre aux utilisateurs un moyen structuré d'organiser leurs idées. La combinaison de ces outils et fonctions permet à ClickUp de devenir une plateforme polyvalente pour les penseurs linéaires et non linéaires. Cette plateforme peut s'intégrer sans effort dans votre flux de travail.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Des outils alimentés par l'IA avec des messages prédéfinis pour chaque département de votre organisation

Personnalisablemodèles de cartes heuristiques facilitent le lancement d'unesession de brainstorming et de joindre rapidement des fichiers

La collaboration en temps réel permet à chacun de participer à l'action et d'accélérer la production d'idées

Limites de ClickUp

ClickUp ne crée pas de cartes heuristiques avec l'IA (pour l'instant !), mais il introduit constamment des messages-guides alimentés par l'IA

Prix de ClickUp

Gratuit Pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Ayoa

Via Ayoa Ayoa est un espace de travail numérique pour la cartographie mentale collaborative. Il se distingue par sa neuro-inclusivité et son interface conviviale. Le logiciel de cartographie mentale offre un environnement visuellement attrayant dans lequel les individus et les équipes lancent des idées, organisent leurs pensées et créent des plans d'action à partir de concepts initiaux.

Les meilleures caractéristiques d'Ayoa

Les générateurs de cartes mentales AI peuvent vous aider à développer une idée centrale et à vous assurer que vous posez les bonnes questions

Les branches à main levée créent une carte mentale visuellement intéressante et simulent la sensation des cartes mentales dessinées à la main

De nombreuses options de cartographie flexibles, y compris des tableaux blancs, des flux de travail, des canevas, et des cartes de travail*Diagrammes de Gantt*pour que vous puissiez visualiser les informations de la meilleure façon possible

Limites d'Ayoa

Les outils de génération de cartes heuristiques d'IA sont payants, ce qui signifie que vous devez payer pour le plan Ultimate pour en profiter.

Prix d'Ayoa

Ayoa Gratuit

Ayoa Mind Map : 10$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Ayoa Ultimate : 13$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Ayoa ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (40+ avis)

Capterra : 4.5/5 (200+ avis)

3. Boardmix

Via Boardmix Boardmix est un site collaboratif en ligne logiciel de tableau blanc avec un mélange d'outils de génération de cartes mentales par l'IA et une interface conviviale. Les utilisateurs peuvent créer des cartes mentales visuellement intéressantes tout en collaborant à des séances de brainstorming et en utilisant l'IA pour découvrir de nouvelles idées. Vous pouvez noter des idées dans n'importe quel format, y compris des documents, des PDF, des images, du texte ou des dessins.

Les meilleures caractéristiques de Boardmix

Des modèles gratuits vous aident à démarrer le processus de carte mentale et à organiser l'information

L'interface "cliquer-glisser" permet de déplacer, d'ajouter et d'organiser les informations en toute simplicité

Des outils interactifs, tels que les commentaires, le chat et la vidéoconférence, améliorent la collaboration

Limitations de Boardmix

En raison du grand nombre d'outils disponibles, la courbe d'apprentissage pour créer des cartes heuristiques complètes peut être assez raide

Prix de Boardmix

Gratuit pour toujours

5,90 $/mois

58,80 $/an

104,40 $/trois ans

Boardmix ratings and reviews

Capterra : 4.7/5 (3+ reviews)

4. Coggle

Via Coggle Coggle est une excellente option si vous recherchez des applications de cartographie mentale simples. L'interface utilisateur utilise principalement la fonctionnalité cliquer-déplacer, avec des options simples pour le codage couleur et la catégorisation des branches. Vous pouvez facilement partager un espace de travail avec des collaborateurs en ligne en leur envoyant un lien privé et en voyant leurs mises à jour en temps réel.

Les meilleures caractéristiques de Coggle

L'interface utilisateur met l'accent sur la simplicité et l'accessibilité afin de permettre aux débutants de créer facilement des cartes heuristiques

La fenêtre de chat et le partage de liens sécurisés vous permettent de collaborer avec d'autres personnes en temps réel

Ajoutez, modifiez ou supprimez facilement des branches sur votre carte mentale au fur et à mesure que les idées se développent

Limitations de Coggle

Aucune capacité d'IA pour aider à alimenter le processus de réflexion créative

Prix de Coggle

Gratuit

Génial : 5 $/mois

Organisation : 8 $/mois par membre

Entreprise : Contacter pour un devis

Coggle ratings and reviews :

G2 : 4.8/5 (5+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (40+ avis)

5. IA fantaisiste

Via Fantaisiste Whimsical AI est une plateforme en ligne destinée à la pensée créative et à la collaboration. Plus qu'un simple outil de cartographie mentale de l'IA, les utilisateurs peuvent utiliser les organigrammes, wireframes et autres flux de travail de la plateforme dans un espace de travail unique.

Donnez à la plateforme un point de départ, puis utilisez la fonction de création d'organigrammes en un clic Outils d'IA pour générer de nouvelles branches à partir d'une idée centrale et réfléchir à des solutions. Créez des organigrammes, des listes de contrôle pour le lancement de produits, des modèles de pages d'atterrissage et bien plus encore dans l'environnement collaboratif visuellement attrayant de Whimsical AI.

Meilleures caractéristiques de Whimsical AI

Les suggestions alimentées par l'IA facilitent la génération de nouvelles idées et la création de nouveaux liens

Bonne sélection de modèles, tels que*les cartes conceptuelles*pour vous aider à lancer votre processus d'idéation

Intégration robuste avec les cartes conceptuelles populaires*de productivité les plus populaires*dont Jira, GitHub, Slack et Notion

Limites de l'IA fantaisiste

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur est maladroite

Les options de modèles sont limitées pour les idées plus complexes

Prix de Whimsical AI

Gratuit

Pro : 10 $/mois par rédacteur, facturé annuellement

Organisation : 20$/mois par rédacteur, facturé annuellement

Whimsical.AI ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (170+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (50+ avis)

6. Wondershare EdrawMind

Via Wondershare EdrawMind Wondershare EdrawMind est un espace collaboratif pour le mind mapping, le brainstorming et l'esquisse. Il dispose d'une excellente gamme de fonctionnalités qui intéressent aussi bien les étudiants que les professionnels et d'une interface intuitive qui facilite la création d'une représentation visuelle pour la planification de projets et d'autres idées complexes.

La plateforme propose également une cartographie mentale alimentée par l'IA, ce qui permet aux utilisateurs de créer des cartes mentales entières en un seul clic ou d'utiliser l'interface de l'IA pour développer leurs idées actuelles. Elle comprend même des modèles pour vous aider à démarrer votre processus.

Wondershare EdrawMind meilleures caractéristiques

Outils d'IA robustes, y compris la génération de textes, l'analyse SWOT, l'annotation intelligente, les rapports hebdomadaires et la traduction en plusieurs langues

Permet de transformer les schémas en cartes mentales, et vice versa, afin de mieux organiser vos idées

Modèles pour le brainstorming et la planification stratégique,*notes de réunion*et bien d'autres choses encore

limitation de Wondershare EdrawMind

Options d'exportation limitées, en particulier dans la version gratuite de la plateforme

Prix de Wondershare EdrawMind

Abonnement : 59 $/an

Plan à vie : 118

Offre groupée à vie : 245

G2 : 4.6/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

7. GitMind

Via GitMind GitMind est un outil de cartographie mentale et de brainstorming en ligne qui permet aux utilisateurs de créer, de partager et de collaborer sur des cartes mentales très esthétiques. Créez des cartes mentales avec un nombre illimité de nœuds et de branches, puis partagez-les sous forme de PDF, d'image ou même de page web.

GitMind propose quelques modèles pour commencer, et vous pouvez personnaliser l'aspect de votre carte mentale avec différents thèmes et schémas de couleurs.

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

D'excellentes fonctions d'exportation vous permettent de partager votre carte heuristique de différentes manières avec votre public

Le chatbot IA intégré répond aux questions, notamment en fournissant des résumés et en générant des idées centrales

Ajoutez des notes à votre carte mentale pour vous rappeler où vous vous êtes arrêté ou ce que vous voulez explorer ensuite

Limitations de GitMind

Les options de modèles sont limitées et les utilisateurs peuvent trouver la personnalisation un peu difficile

Prix de GitMind

Base : jusqu'à 10 cartes mentales gratuites

Trois ans : 2,19 $/mois (avec trois ans gratuits)

Annuel : 4,08 $/mois

Mensuel : 9 $/mois

G2 : 4.8/5 (3+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (9+ avis)

8. Lucidchart

Via Carte lucide Lucidchart est un outil de création de diagrammes basé sur le web qui vous permet de créer facilement des organigrammes, des wireframes, des cartes mentales et bien plus encore.

La plateforme offre des fonctions de collaboration pour visualiser vos idées avec l'ensemble de votre équipe. Des fonctions intuitives de glisser-déposer vous permettent de créer rapidement votre espace de travail, d'ajouter des formes, de modifier les couleurs et de prendre des notes si nécessaire. Grâce à ses capacités d'intégration étendues, vous pouvez le connecter à de nombreuses applications de votre système d'information pile technologique pour encore plus de fonctionnalités.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

La collaboration en temps réel vous permet de collaborer avec l'ensemble de votre équipe, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez

L'historique des versions vous permet de suivre les modifications et de revenir facilement aux versions précédentes

Les options d'exportation vous permettent de partager vos cartes heuristiques dans le format de votre choix

Limitations de Lucidchart

L'expérience mobile est maladroite et de nombreux utilisateurs trouvent que le redimensionnement des objets est délicat

Prix de Lucidchart

Gratuit

Individuel : 7,95 $/mois

Équipe : 6,67 $/mois

Entreprise : Contacter pour une tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (4,700+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,900+ commentaires)

9. Jeda.ai

Via Jeda.ai Jeda.ai est un outil de tableau blanc basé sur le web qui vous permet de collaborer avec des équipes en temps réel, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. L'outil de cartographie mentale offre une variété de fonctionnalités pour vous aider à faire des brainstormings, à trouver des idées et à gérer des projets. Les outils d'IA vous permettent de créer des diagrammes à partir d'une simple invite, en créant instantanément des cas d'utilisation, des recettes, des cartes mentales et bien plus encore. Il peut même générer des œuvres d'art ou aider analyser vos données .

Les meilleures caractéristiques de Jeda.ai

Le canevas infini vous permet de dessiner ou d'écrire n'importe où, en ajoutant des images, des notes et des formes intelligentes pour créer vos cartes heuristiques

L'IA générative crée des diagrammes instantanément à partir d'un texte donné

Le mode présentation permet de mettre tout le monde d'accord et de partager avec les principales parties prenantes

Limitations de Jeda.ai

Certaines fonctionnalités sont payantes, il est donc possible que vous ne disposiez pas des outils dont vous avez besoin dans la version gratuite

Prix de Jeda.ai

Ceinture blanche : Gratuit

Ceinture noire : 10 $/mois

Entreprise : Contacter pour une tarification personnalisée

Pas disponible

10. Taskade

Via Taskade Taskade est un espace de travail collaboratif qui combine la gestion des tâches, la prise de notes et la gestion de projet en un seul outil.

Il s'agit également d'un excellent outil en ligne pour la cartographie mentale. Utilisez la plateforme pour créer des cartes mentales en collaboration avec votre équipe, puis utilisez l'intelligence artificielle intégrée pour générer des listes de tâches, des plans de lancement et bien d'autres choses encore. Elle peut même vous aider à développer vos idées ou à trouver des solutions.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Outils alimentés par l'IA pour vous aider à développer votre carte mentale ou à générer des listes de tâches à partir de sessions de brainstorming

Crée facilement des tableaux Kanban pour vous aider à visualiser votre flux de travail et l'avancement de votre projet

S'intègre à d'autres outils, tels que Slack, Google Drive et GitHub

Limitations de Taskade

Certains utilisateurs rencontrent des décalages lorsqu'ils téléchargent plus de contenu ou créent plus de projets.

Prix de Taskade

Gratuit

Starter : 4 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs

Plus : 8$/mois pour cinq utilisateurs

Pro : 19$/mois jusqu'à 10 utilisateurs

Business : 49 $/mois jusqu'à 25 utilisateurs

Ultimate : 99 $/mois jusqu'à 50 utilisateurs

G2 : 4.7/5 (30+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (40+ avis)

Créez et collaborez sur des Mind Maps dynamiques avec ClickUp

L'IA aide les créatifs à travailler plus efficacement que jamais. Vous pouvez rapidement organiser vos pensées et créer de superbes cartes mentales pour guider votre prochain projet en exploitant des solutions innovantes telles que les outils de cartographie mentale de l'IA.

Que vous ayez besoin d'organiser des notes de cours, de planifier le lancement du prochain projet ou d'imaginer la prochaine grande innovation, ces outils d'IA peuvent dynamiser votre processus de brainstorming et vous aider à découvrir de nouvelles idées et de nouveaux liens.

Prêt à faire passer votre productivité et votre créativité au niveau supérieur ? Il est temps de mettre ClickUp au travail en tant que générateur de cartes heuristiques. Cette plateforme complète intègre de manière transparente l'aide à la rédaction de l'IA avec modèles de cartes heuristiques pour créer un espace de travail où vous pouvez imaginer, créer et planifier. Commencez dès aujourd'hui à utiliser gratuitement la plateforme ClickUp pour créer un nombre illimité de cartes heuristiques et découvrir votre prochaine grande idée.