Choisir une pile technologique : Exemples pour les équipes logicielles en 2024

À mesure que votre entreprise se développe, les anciens systèmes ne peuvent répondre qu'aux besoins actuels en matière de sécurité et risquent de ne pas bien travailler avec les nouvelles applications. Ils tomberont souvent en panne, mettront vos données en danger et vous empêcheront d'adopter les technologies modernes.

Votre service informatique passera plus de temps à réparer ces systèmes obsolètes, ce qui se traduira par un travail plus lent, une productivité moindre et des coûts de maintenance plus élevés.

La solution ? Moderniser votre pile technologique en trouvant les outils adaptés à votre entreprise.

Cependant, trouver la bonne combinaison de langages de programmation, de cadres et d'outils demande du temps et des efforts. Il s'agit de trouver un équilibre entre les nouvelles tendances technologiques et des outils stables qui répondent aux besoins du projet, qui peuvent évoluer à mesure qu'il se fait et qui restent en place à long terme.

Nous allons nous concentrer sur les aspects critiques de la sélection de la bonne pile technologique pour votre projet et offrir des conseils pratiques pour vous guider dans ce processus de prise de décision crucial. Commençons.

Qu'est-ce qu'une pile technologique ?

Une pile technologique ou tech stack est un mélange de langages de programmation, de frameworks, d'outils et de technologies utilisés pour créer des applications web ou mobiles.

Elle couvre à la fois les aspects front-end (ce que vous voyez) et back-end (en coulisses) comme l'interface, le serveur, la base de données, etc. C'est le bloc de construction de tout produit numérique ou application.

Les technologies choisies pour la pile technologique dépendent des exigences et des objets propres au projet, ainsi que des préférences des équipes chargées des produits.

Pourquoi l'audit de votre pile technologique est-il important ?

Il est essentiel de procéder à des audits de la pile technologique pour s'assurer que vos solutions fonctionnent efficacement. Il s'agit de maintenir des performances de premier ordre pour votre installation.

L'audit de votre installation technique simplifie et organise vos outils numériques et votre développement web.

Le processus d'audit vérifie minutieusement l'installation logicielle de votre organisation, couvrant tout, des logiciels et outils aux serveurs et pièces connexes.

Un audit de la pile technologique vous aide à évaluer les performances, la sécurité et l'efficacité de la pile technologique actuelle et future de votre équipe.

Quand faut-il auditer sa pile technologique ?

Le moment idéal pour auditer votre pile technologique dépend des besoins spécifiques de votre organisation, mais voici quelques facteurs à prendre en compte.

Scénario 1 : Vous êtes confronté à intégration de la technologie obstacles, causant des silos de données

Les logiciels que vous utilisez au sein de votre service peuvent fonctionner correctement les uns avec les autres. Cependant, ils peuvent nécessiter une intégration plus efficace lorsqu'il s'agit de partager des informations avec d'autres équipes, telles que les équipes commerciales ou d'assistance client.

La collaboration entre les équipes crée parfois des silos de données qui cachent des informations aux autres équipes ou départements, ce qui entraîne des obstacles à la communication et un manque d'efficacité.

Pour éviter cela, vérifiez votre pile technologique et utilisez des logiciels intégrés pour améliorer la collaboration au sein de votre entreprise.

Scénario 2 : Vous ne faites plus confiance à l'exactitude de vos données

Faites un audit de votre pile technologique lorsque vous remarquez des problèmes avec les processus automatisés et que vous doutez de l'exactitude de vos données.

Supposons que votre entreprise de commerce électronique ait besoin d'aide en cas d'inadéquation entre l'inventaire et les listes de produits du site web. Cela agace les clients et alourdit le fardeau de votre équipe avec des corrections manuelles sans fin.

Dans de tels cas, un audit permettra de mettre en évidence les failles logicielles afin que vous puissiez y remédier.

Scénario 3 : Vous gaspillez des ressources sur des applications indésirables

Il est peut-être temps de procéder à un audit technique si vous investissez dans des logiciels inutilisés ou si vous n'utilisez pas pleinement une application. Cela peut permettre d'optimiser l'allocation des ressources et de rationaliser votre pile technologique.

L'audit de votre pile technologique est complexe, mais surmontez ces défis avec une approche claire et un grand effort d'équipe.

Explorons les étapes de l'audit de la pile technologique de votre équipe, individuellement.

1. Définir les objets de l'audit de votre pile technologique

Définissez les objectifs de l'audit de la pile technologique en veillant à ce qu'ils correspondent aux objets de votre entreprise. Pour ce faire, il peut être nécessaire d'obtenir des informations de différents services et parties prenantes.

Utiliser ClickUp Discuter pour rassembler toutes les discussions sous un même toit afin que tout le monde soit sur la même page.

Partagez facilement des mises à jour, des liens, des réactions et consolidez les discussions importantes grâce à l'affichage Chat dans ClickUp /%g/ ClickUp

2. Évaluez votre inventaire

Dressez une liste exhaustive des applications logicielles, outils et technologies de votre équipe et classez-les en trois catégories : critiques, essentiels ou facultatifs.

Utiliser Vue Tableur de ClickUp pour recueillir ces informations, en détaillant la fonction, l'objectif et le nombre d'utilisateurs de chaque logiciel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/table-excel-view.gif clickUp spreadhseet /$$img/

Recueillez les commentaires des membres de votre équipe pour comprendre leurs expériences, leurs points de douleur et leurs inefficacités avec la pile technologique existante. Modèle Start Stop Continue de ClickUp permet à votre équipe de passer en revue les outils qu'elle doit commencer, arrêter ou continuer à utiliser dans des sections codées par couleur.

/img/ https://lh7-us.googleusercontent.com/733Rh2XeFO\_1fCxR8hWP1jqtJi4pre2fKw7NR5wULJSAwyWZG\_AWBAcVtGmzoNjFi19G1fTKkG\_zKjzWIpe5QEwa\_Wi2u6VXQuoLpT2167BdcEHrMg4ZeQhHy4mXk5Pwv5U6vDiX1ONZTzuXxPLsPw

/$$img/

4. Évaluer les performances et les coûts

Évaluez si chaque technologie remplit l'objectif qui lui est assigné. Dans une étape suivante, examinez le coût associé à chaque outil technologique et identifiez les domaines dans lesquels il est possible de réduire ou de réaffecter les ressources.

5. Apporter des changements et surveiller

À l'aide des informations recueillies par votre équipe, mettez en œuvre les changements recommandés et hiérarchisez les actions en fonction des objectifs de l'audit. Ces changements consisteront à supprimer les logiciels redondants, à renforcer les mesures de sécurité, à réaffecter les ressources, etc.

Parallèlement à la mise en œuvre des changements, surveillez leur impact afin de vous assurer que vous obtenez les résultats souhaités.

Types d'outils de la pile technologique avec exemples

La pile technologique frontale s'occupe de la conception de l'interface utilisateur et des expériences côté client, tandis que la pile technologique dorsale se concentre sur la logique côté serveur, l'administration de la base de données et les fonctions connexes.

Ces outils travaillent ensemble pour vous offrir une expérience web complète et construire une application web réussie.

Examinons les détails des piles technologiques front-end et back-end.

1. Pile technologique Front-end

La pile technologique front-end fait référence à la partie visuelle avec laquelle les utilisateurs interagissent. Elle comprend les éléments suivants.

HTML [HyperText Markup Language]: Structure le contenu web comme les sections, les puces et les tableaux

Structure le contenu web comme les sections, les puces et les tableaux **CSS [Cascading Style Sheets] : gère le style et la présentation du contenu, ce qui permet des fonctionnalités telles que les pages web à thème de couleur

**JavaScript : crée des éléments de page interactifs et dynamiques

Il existe plusieurs frameworks frontaux tels que React, Angular et Vue.js qui vous aident à rationaliser la conception de votre site web le développement de produits et améliorer l'expérience de l'utilisateur

2. Pile technologique back-end

Le back-end tech stack fait référence au côté serveur d'une installation technologique, qui s'occupe du développement de composants backend pour vos applications web. Il comprend les éléments suivants .

Langage de programmation: Les langages de backend comme Python, Ruby, Java et Node.js pour l'écriture du code côté serveur

Les langages de backend comme Python, Ruby, Java et Node.js pour l'écriture du code côté serveur Bases de données: Outils comme MySQL et NoSQL utilisés pour le stockage et la gestion des données

Outils comme MySQL et NoSQL utilisés pour le stockage et la gestion des données Les cadres de travail: Structures pourdéveloppement d'applicationscomme Ruby on Rails, Express.js, Django et Laravel, afin d'éviter de partir de zéro

Structures pourdéveloppement d'applicationscomme Ruby on Rails, Express.js, Django et Laravel, afin d'éviter de partir de zéro Serveurs web: Serveurs dorsaux comme Apache, Google Cloud et Nginx qui gèrent et répondent aux demandes des clients

3. Pile technologique moderne

Une pile technologique moderne est un paramètre de technologies et d'outils à jour permettant de développer des logiciels de haute performance. Elle comprend des technologies évolutives et très performantes pour un système de gestion de la qualité flux de travail efficace .

Voici quelques exemples de piles technologiques modernes :

MERN stack (MongoDB, Express.js, React, Node.js) Front-end: React construit des applications web dynamiques à page unique et met l'accent sur la flexibilité

React construit des applications web dynamiques à page unique et met l'accent sur la flexibilité Back-end: Node.js avec Express.js offre des API et une logique côté serveur

Node.js avec Express.js offre des API et une logique côté serveur Base de données: MongoDB stocke les données de votre application

MongoDB stocke les données de votre application Outil supplémentaire: Redux pour la gestion des états MEAN stack (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) Front-end: Angular est un framework front-end populaire pour la construction d'applications web. Ce framework a une courbe d'apprentissage plus raide avec des fonctionnalités puissantes

Angular est un framework front-end populaire pour la construction d'applications web. Ce framework a une courbe d'apprentissage plus raide avec des fonctionnalités puissantes Back-end: Node.js avec Express.js fournit une intégration API et une logique côté serveur

Node.js avec Express.js fournit une intégration API et une logique côté serveur Base de données: MongoDB stocke les données de votre application

MongoDB stocke les données de votre application Outil supplémentaire: Redux pour la gestion des états Pile LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) * Système d'exploitation: Linux est utilisé comme système d'exploitation du serveur * Serveur web: Apache sert le contenu web et gère les requêtes * Base de données: MySQL stocke les données * Python est le langage de programmation pour le codage Pile Ruby on Rails (RoR) * Le langage de programmation Ruby est connu pour sa syntaxe lisible et son langage convivial pour les développeurs Serveur web: Rails, le cadre d'application web, fournit des outils pour faciliter le développement de pages web

Rails, le cadre d'application web, fournit des outils pour faciliter le développement de pages web Front-end: RoR utilise HTML pour structurer le contenu des pages web

RoR utilise HTML pour structurer le contenu des pages web Base de données: PostgreSQL est la base de données couramment utilisée pour le stockage des données

Plus d'exemples d'outils de la pile technologique

Voici quelques outils et exemples pour les fonctions de marketing, de publicité, de vente, de commerce électronique ou de service de votre entreprise.

1. Pile technologique marketing

Votre pile marketing devrait idéalement comporter un intervalle de fonctionnalités pour vous aider à promouvoir vos produits et services. Vous pouvez inclure :

Un logiciel d'automatisation du marketing

Utiliser ClickUp pour gérer votre produit. Accédez aux fonctionnalités suivantes de Gestion de projet de ClickUp comme logiciel d'automatisation :

L'IA de ClickUp : Outils d'IA pour accélérer vos forfaits marketing et générer des idées de produits, des feuilles de route et des stratégies marketing

ClickUp Agile Workflow : Adapterflux de travail agile pour les campagnes de marketing et créez des tâches automatisées pour vos initiatives de marketing avec des éléments visuels

ClickUp Automatisation : Programmation de campagnes sur les médias sociaux et automatisation de la création de tâches pour les tests A/B

Système de gestion de contenu

WordPress et Drupal sont deux outils permettant de créer et de gérer le contenu de votre site web.

WordPress: C'est le CMS le plus utilisé au niveau mondial, connu pour son interface conviviale et sa flexibilité. Initialement conçu pour les blogs, WordPress a évolué pour devenir une plateforme polyvalente adaptée à différents types de sites web.

C'est le CMS le plus utilisé au niveau mondial, connu pour son interface conviviale et sa flexibilité. Initialement conçu pour les blogs, WordPress a évolué pour devenir une plateforme polyvalente adaptée à différents types de sites web. Drupal: Drupal est un CMS robuste connu pour son évolutivité et sa sécurité. Il est hautement personnalisable et convient parfaitement aux sites web complexes, de niveau entreprise, qui nécessitent des fonctions avancées. En sachant que Drupal a une courbe d'apprentissage plus raide que WordPress, il offre plus de flexibilité et de contrôle sur la structure du site, ce qui le rend approprié pour des projets à grande échelle avec des exigences spécifiques.

Analytics

Google Analytics est un outil d'analyse web robuste de Google qui vous donne des informations complètes sur le trafic du site web et le comportement des utilisateurs. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux propriétaires de sites web et aux spécialistes du marketing de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec leurs sites web.

2. Service tech stack

Un outil idéal de pile technologique de service résoudra de manière transparente les problèmes techniques, engagera les clients, s'améliorera en fonction des commentaires et fournira tous les services technologiques.

Voici quelques piles technologiques différentes pour les services :

Gestion des tickets

Enregistrez, suivez et gérez efficacement les tickets d'assistance client avec des outils tels que ClickUp et Zendesk. Tâches ClickUp aide à gérer les tickets en personnalisant les tâches pour représenter les tickets.

Logiciel d'assistance

Rationalisez les interactions avec les clients grâce à des outils dotés de fonctionnalités telles que la résolution de tickets, base de connaissances et des rapports multicanaux, par exemple, Freshdesk.

Logiciel de discussion en direct

Des outils tels qu'Intercom fournissent une assistance client en temps réel par le biais de la discussion, ce qui permet une résolution rapide des problèmes et des interactions personnalisées.

Gestion de la base de connaissances

Créez et maintenez une base de connaissances complète pour permettre aux clients de bénéficier d'un libre-service. ClickUp et Help Scout sont des exemples d'outils de ce type. Créez un espace dédié dans ClickUp Docs pour le stockage et l'organisation des articles de la base de connaissances.

via ClickUp Doc

Logiciel de sondage

Recueillez les commentaires et les points de vue des clients par le biais de sondages afin d'améliorer la qualité du service grâce à des outils tels que ClickUp et SurveyMonkey. Tirez parti des formulaires ClickUp pour créer des sondages destinés à recueillir les avis des clients.

Création d'un champ personnalisé de type case à cocher dans un formulaire existant Formulaire ClickUp

3. pile technologique eCommerce

Voici des outils pour une pile technologique de commerce électronique qui aident à la gestion des listes de produits et le traitement sécurisé des paiements. Voici quelques logiciels à envisager :

Logiciel de catalogue en ligne

Créez et gérez vos catalogues de produits en ligne étendus avec des logiciels tels que Magento.

CMS prêt pour le commerce électronique

Intégrez des outils CMS comme WooCommerce à un système de gestion de contenu pour une création de contenu et des listes de produits cohérentes.

Logiciel de traitement des paiements

Sécurisez le traitement de vos paiements en ligne pour gérer les transactions de manière transparente via différents modes. Parmi les exemples d'outils de ce type, citons Stripe.

Gestion des stocks

Gérez les stocks, les commandes et les services d'expédition avec des plateformes centralisées comme ClickUp et Shopify. Utilisation Champs personnalisés ClickUp pour suivre les niveaux de stocks et les Automatisation des tâches avec ClickUp pour le réapprovisionnement lorsque les quantités atteignent un niveau minimum.

4. L'équipe commerciale

Équipez votre équipe commerciale avec les logiciels suivants dans votre pile technologique de vente :

Gestion de la relation personnalisée [CRM]

Gérez les interactions avec les clients, les pistes et les opportunités avec un outil centralisé tel que Salesforce.

Business VoIP

Rationaliser le système de communication pour passer des appels, suivre les interactions et enregistrer les détails des appels dans le CRM avec des outils comme RingCentral et Skype.

Logiciel de gestion des données

Rassemblez des données précises et actualisées sur les prospects qui aident à la génération de leads et à la sensibilisation ciblée. Exemples de systèmes de gestion de base de données Zoominfo et MongoDB.

Outils d'aide à la vente

Automatisez les flux de travail commerciaux, notamment les séquences d'e-mails, les suivis et autres tâches quotidiennes. Des logiciels comme Outreach et ClickUp vous aident à faire cela.

Le choix des bons outils pour votre pile de solutions peut avoir un impact considérable sur votre développement du produit il s'agit d'un choix qui peut avoir des conséquences importantes sur la qualité des produits et sur la réussite future de votre entreprise. C'est un choix qui nécessite un forfait minutieux, la connaissance des objectifs de votre produit et la compréhension des objets de votre entreprise.

Voici quelques facteurs critiques qui déterminent le choix des outils dans une pile logicielle :

Exigences du projet: Les outils que vous choisissez doivent répondre aux besoins spécifiques de votre projet

Les outils que vous choisissez doivent répondre aux besoins spécifiques de votre projet Taille du projet: Choisissez les outils de votre pile technologique en fonction de la taille du projet - moins d'outils pour les petits projets et des applications évolutives et intégrées pour les plus grands

Choisissez les outils de votre pile technologique en fonction de la taille du projet - moins d'outils pour les petits projets et des applications évolutives et intégrées pour les plus grands **Compatibilité : assurez-vous que les outils s'intègrent parfaitement à votre écosystème technologique existant

**Coût : vérifiez que les outils que vous choisissez s'intègrent bien dans votre budget

**Délai de mise sur le marché : pour une livraison plus rapide des produits, optez pour des outils conviviaux qui nécessitent moins de codes

**Sécurité : donnez la priorité aux outils dotés de fonctionnalités de sécurité avancées qui protègent vos données précieuses contre les violations

Étapes pour choisir les outils de votre pile technologique

Avec les facteurs ci-dessus à l'esprit, examinons les étapes du choix des outils pour votre pile technologique :

Étape 1 : Auditer vos piles technologiques existantes

L'audit de votre pile technologique vous donne un aperçu des outils actuellement utilisés.

Déterminez les lacunes et les points problématiques de ces outils existants et mettez en évidence les logiciels qui correspondent aux exigences de votre projet.

Étape 2 : Réévaluer les exigences du projet

Réévaluez les objectifs de votre projet sur la base de l'audit

Etape 3 : Recherche de nouveaux outils répondant à vos besoins

Identifiez les nouveaux outils qui comblent les lacunes et les insuffisances des outils existants. Recherchez des logiciels offrant davantage de fonctionnalités, des performances améliorées et une meilleure sécurité.

Etape 4 : Vérifier la compatibilité et les performances

Assurez-vous que les nouveaux outils s'intègrent bien à votre système existant et qu'ils s'intègrent de manière transparente à d'autres logiciels et applications.

Testez les performances et la faisabilité des outils choisis dans des scénarios réels, en utilisant des essais gratuits dans la mesure du possible.

Étape 5 : Analyse des coûts

Mener une analyse approfondie des coûts analyse coût-bénéfice -Il faut tenir compte des droits de licence, des coûts de maintenance et de toutes les dépenses supplémentaires liées aux outils.

Etape 6 : Mesurer l'impact sur l'entreprise

Évaluer l'impact des solutions adoptées sur votre entreprise et choisissez les outils qui vous apportent le meilleur retour sur investissement.

Recueillez les commentaires de vos les managers d'équipe sur les changements positifs qu'ils ont pu observer après la mise en œuvre de la nouvelle pile technologique.

Si l'outil n'apporte pas d'avantages à long terme, envisagez de cesser son utilisation et de revoir le processus de sélection.

Considérations supplémentaires

La mise en place d'une pile technologique est un processus continu, et des outils peuvent être ajoutés ou supprimés au fil du temps

Réexaminez et mettez à jour régulièrement votre pile technologique en fonction de l'évolution des besoins et des technologies

Maîtriser votre pile technologique

Au fur et à mesure que les entreprises se développent, les anciens systèmes ne peuvent plus répondre aux besoins de sécurité et gérer les nouvelles applications web, ce qui entraîne des pannes, des risques pour les données et un surcroît de travail pour les équipes informatiques, ralentissant ainsi la productivité et augmentant les dépenses de maintenance.

La mise à niveau de votre pile technologique est utile, mais il est difficile de trouver la combinaison parfaite de langages, de frameworks et d'outils. Il s'agit de jongler entre les nouvelles tendances et les solutions stables qui s'adaptent à l'évolution des besoins de votre projet, à son évolutivité et à son importance à long terme.

ClickUp vous aide à résoudre la plupart de vos problèmes de gestion de la pile technologique en vous offrant une vaste gamme d'outils adaptés à votre entreprise.

La gestion de projet par l'IA de ClickUp offre des fonctionnalités pilotées par l'IA pour la rapidité le forfait marketing et la génération d'idées de produits, de feuilles de route et de stratégies, aux côtés de flux de travail agiles et d'automatisation pour la programmation de campagnes sur les médias sociaux et la création de tâches pour les tests A/B.

Commencez dès aujourd'hui et faites tout cela avec ClickUp gratuitement !