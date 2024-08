10 meilleurs outils d'IA pour les designers 2024

Ne nous voilons pas la face : en tant que graphiste, si l'on vous demande quelle est la partie de votre travail que vous placez le plus favorablement, il est peu probable que vous répondiez supprimer l'arrière-plan ou mettre en forme le texte. 😅

Heureusement, vous n'avez plus à vous limiter à ces tâches banales. Le monde d'aujourd'hui, dominé par l'IA, a donné naissance à de nombreux outils d'IA destinés aux designers. En plus de rationaliser les tâches pour les projets créatifs ou marketing, ces outils peuvent vous inspirer avec des suggestions impressionnantes lorsque vous êtes coincé dans une ornière de conception.

Nous avons sélectionné pour vous 10 outils d'IA professionnels pour la conception. Nous allons couvrir leurs fonctionnalités, leurs prix, leurs limites et leurs critiques et verrouiller celui qui résonne avec vous !

Quels sont les outils d'IA pour les designers ?

Les outils d'IA pour la conception sont des applications logicielles qui exploitent la puissance de l'intelligence artificielle pour aider les équipes de conception. 🎨

Ces outils automatisent les tâches répétitives ou manuelles, telles que la suppression des arrière-plans et le redimensionnement des images, ce qui vous donne la liberté et le temps de vous consacrer à un travail plus innovant. Ils génèrent également des sur la base d'invitations, d'instructions en utilisant le traitement du langage naturel (NLP).

Notamment, Outils d'IA destinés aux concepteurs apprennent à partir des interactions et des commentaires des utilisateurs. Au fil du temps, ils s'adaptent pour fournir des suggestions ou des contenus de plus en plus précis et personnalisés.

Plus important encore, ces outils aident à structurer votre processus de conception et à explorer de nouvelles approches pour assister des créneaux d'entreprise comme le marketing et le développement de produits.

Les outils d'IA assistent les designers à chaque étape de la conception, de la conceptualisation à l'affinement. Ils servent également différentes spécialisations, telles que le graphisme, le produit et.. conception de sites web .

Voici six exemples illustrant les cas d'utilisation courants des outils d'IA pour les designers :

Automatisation : À faire une partie du travail à votre place, comme assurer la cohérence du style Génération de contenu : Proposer de nouvelles idées, telles que desmédias sociaux et le marketingcontenu pour les sites web3. Étude de marché : Collecte de données sur les utilisateurs à travers les plateformes pour comprendre leurs préférences esthétiques Optimisation : Suggérer des améliorations pour des éléments comme la disposition et la typographie Test A/B : Analyse de la réponse de l'utilisateur à différentes variations de la conception Productivité : Rationalisation du processus de conceptionle forfait et l'exécution de la conception processus

10 Outils d'IA pour la conception graphique en 2024

Nous avons écumé le marché pour trouver des solutions capables d'élever vos créations, d'optimiser vos processus de conception et de rendre votre travail globalement plus agréable. 🤗

Quelle que soit votre spécialisation en matière de design, les meilleurs outils de conception IA vont considérablement améliorer la qualité et la quantité de votre travail. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, mais elle couvre différents coins du paysage de la conception.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une solution de gestion de projet polyvalente dotée de fonctionnalités spectaculaires pour la collaboration créative et technique entre équipes de conception . Le lancement de ClickUp Brain a absolument changé la donne, car il sert d'assistant de travail de confiance alimenté par l'IA, quels que soient votre département, votre rôle ou votre niveau de compétence.

L'assistant IA peut assister votre processus créatif complet et vos flux de travail-conceptualiser des idées, des cadres de conception, du contenu marketing et des processus en déplacement. Il génère également des briefs créatifs, des personas et des parcours utilisateurs, des plans de présentation, des stratégies de campagne marketing et des slogans.

ClickUp Brain fonctionne dans l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp pour améliorer l'efficacité et la collaboration. Faites un brainstorming en temps réel avec vos coéquipiers en utilisant les outils suivants Tableaux blancs ClickUp et utilisez le Commentaires attribués fonctionnalité permettant de déléguer des tâches à vous-même ou à vos collaborateurs.

Via : DreamStudio Propriété du géant de l'industrie Stability IA, DreamStudio (anciennement Stable Diffusion) est un outil de conception IA qui aide à créer des œuvres d'art de haute qualité pour n'importe quel usage, des illustrations aux images photoréalistes. 🖼️

Saisissez votre invite, ou téléchargez une photo, puis sélectionnez le style et la taille souhaités. DreamStudio se met au travail dans les plus brefs délais, en générant plusieurs variantes de votre vision. L'outil mémorise votre historique afin que vous puissiez garder une trace de toutes vos créations et y revenir plus tard.

Si vous devez apporter des modifications à une image, tournez-vous vers l'éditeur. Il s'agit d'un environnement de travail infini avec des calques, qui vous permet d'ajouter, de supprimer et de modifier des éléments individuels de votre chef-d'œuvre. Vous pouvez également améliorer la résolution de vos images en quelques secondes !

DreamStudio meilleures fonctionnalités

Différents styles prédéfinis

Éditeur avec espace de travail et calques infinis

Ajustement de la résolution de l'image

Version open-source-StableStudio

Intégration API

Limites de DreamStudio

Pas de préréglages de la palette de couleurs

Les invites, instructions écrites avant l'inscription sont perdues

Prix de DreamStudio

10 $ pour 1 000 crédits (\N-5 000 images)

Product Hunt : 4.7/5 (20+ commentaires)

: 4.7/5 (20+ commentaires) G2: 4.3/5 (2 commentaires)

3. Voyage à mi-parcours

Via : Voyage à mi-parcours Si vous êtes familier avec l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, vous avez certainement entendu parler de Voyage à mi-parcours . Grâce à son esthétique forte par défaut pour les créations, c'est l'un des plus connus Générateurs d'images IA aujourd'hui. Vous pouvez créer des œuvres d'art soignées en quelques minutes à l'aide d'une courte commande texte sur Discord.

L'outil innovant vous présente quatre variations d'images. Utilisez chacune d'entre elles pour créer de nouvelles variations ou sélectionnez une image et modifiez-la. Pour l'instant, les options d'image comprennent le zoom arrière et le repositionnement de la composition à l'aide de flèches. Toutes les images sont générées à la taille maximale grâce à la dernière mise à jour.

Si vous êtes bloqué, demandez de l'aide au robot Midjourney à l'aide de commandes simples. Vous pouvez demander des conseils généraux ou poser des questions spécifiques. 💬

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Quatre variantes d'images

Génère des images à la taille maximale

Outils de zoom arrière et de repositionnement

Le bot Midjourney pour l'assistance et les conseils

Paramètres et commandes expliqués dans un guide

Galerie des favoris

Limites de Midjourney

Pas d'essai gratuit

Les modifications en cours peuvent être améliorées

Disponible uniquement via Discord

Prix de Midjourney

Basic : 8$/mois

: 8$/mois Standard : 24$/mois

: 24$/mois Pro : 46 $/mois

: 46 $/mois Méga : 96 $/mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

: 4.4/5 (70+ commentaires) Product Hunt : 4.5/5 (15+ commentaires)

4. Adobe Sensei

Via : Adobe Sensei Adobe Sensei est un joyau caché lorsqu'il s'agit de technologie d'apprentissage automatique. Il existe depuis 2016 et est largement utilisé dans l'écosystème Adobe. Vous le trouverez intégré à la suite Creative Cloud et à de nombreuses applications et services de marketing et d'analyse d'Adobe.

Les outils IA de Sensei ont été formés sur une réserve d'images de stock Adobe, de produits sous licence ouverte et de contenu du domaine public dont la licence a expiré. Il suffit d'utiliser la commande Générer pour accéder à des images adaptées à votre objectif. Il peut identifier les concepts profonds et même émotionnels d'une image grâce à des éléments tels que la palette de couleurs et les détails de l'arrière-plan.

La plateforme identifie et étiquette automatiquement les images, ce qui est idéal pour les spécialistes du marketing et les concepteurs qui manipulent plusieurs photos par jour.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Sensei

Optimisation et personnalisation des ressources marketing

Remplissage en fonction du contenu pour supprimer les objets indésirables des images et des vidéos

Auto-Reframe pour optimiser les vidéos pour différents canaux

Auto-animation avec détection des visages et des mouvements

Optimisation des vidéos et du son

Intégration à l'ensemble d'Adobe Experience Cloud

Limites d'Adobe Sensei

N'est pas un outil autonome par rapport à d'autres logiciels de conception graphique complets

Bénéficie principalement aux utilisateurs d'Adobe

Prix d'Adobe Sensei

Intégré dans le portefeuille de produits Adobe Experience Cloud

Aucune évaluation indépendante n'est disponible

5. Canva

Via : Canva Dans le monde du design, peu de noms résonnent autant que celui de Canva. Il s'agit d'une plateforme de conception gratuite réputée pour son interface conviviale, ce qui est encore plus vrai depuis qu'elle est dotée d'un générateur de texte à partir d'images ! 🙌

Créez de magnifiques contenus visuels sur la plateforme en quelques minutes en saisissant de simples invitations textuelles et en choisissant un style. Grâce à l'outil d'amélioration d'image et à d'autres outils de conception graphique IA, vous pouvez peaufiner votre création à la perfection en :

Améliorer la résolution

En améliorant la mise au point, l'éclairage et la saturation

Supprimer les arrière-plans

Suppression, ajout et modification en cours d'objets (avec Magic Edit ou Magic Eraser)

Améliorez l'engagement de l'image avec du texte et des animations ou ajoutez des autocollants, des icônes et d'autres graphiques de la collection disponible. Appuyez-vous sur le générateur de texte et le planificateur de contenu de Canva pour coordonner et planifier vos projets de conception et de marketing .

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Styles préfabriqués

Plusieurs outils de modification en cours

Écriture magiquegénérateur de texte* Interface intuitive

Kits de marque pour créer des palettes de couleurs personnalisées

Temps réelcollaboration sur les designs Limites de Canva

Peut ne pas offrir le niveau de personnalisation auquel s'attendent les designers professionnels

L'outil de suppression de l'arrière-plan pourrait être amélioré

Certaines fonctionnalités (comme la gomme magique et le planificateur de contenu) ne sont pas disponibles pour une utilisation gratuite

Prix de Canva

Texte à l'image :

Free : jusqu'à 50 requêtes à vie

: jusqu'à 50 requêtes à vie Pro : jusqu'à 500 requêtes/mois

: jusqu'à 500 requêtes/mois Teams : jusqu'à 500 requêtes/mois

Magic Write :

Free : jusqu'à 25 requêtes

: jusqu'à 25 requêtes Pro : jusqu'à 250 requêtes/mois

: jusqu'à 250 requêtes/mois Teams : jusqu'à 250 requêtes/mois

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 000+ commentaires)

6. Mokker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Mokker.png Mokker /$$img/

Via : Mokker La suppression de l'arrière-plan est une tâche que de nombreux concepteurs redoutent, mais elle est inévitable si vous souhaitez mettre en place une page de commerce électronique d'apparence crédible. C'est là que Mokker intervient. Il s'agit d'un outil IA qui remplace l'arrière-plan des images de produits, vous aidant ainsi à créer des visuels professionnels et commercialisables.

Mokker est aussi simple qu'un outil peut l'être. Il vous suffit de télécharger une image de votre produit et de sélectionner un modèle d'arrière-plan parmi des centaines. L'outil produit instantanément des images en haute résolution prêtes à être imprimées. Vous pouvez ajouter divers accessoires photo pour embellir le résultat final.

Mokker meilleures fonctionnalités

Suppression simple de l'arrière-plan pourcommercialisation du produit* 100+ modèles d'arrière-plan

Accessoires photo

Images de haute qualité

API pour l'intégration

Les limites de Mokker

L'expérience d'accueil pourrait être optimisée

Peut donner des résultats imprévisibles face à des éléments complexes (comme les cheveux)

Prix de Mokker

Free : 40 photos + 12 photos/mois

: 40 photos + 12 photos/mois Débutant : 13$/mois

: 13$/mois Teams : 29$/mois

: 29$/mois Organisation : 83,25 $/mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Product Hunt : 4.4/5 (8+ commentaires)

7. Galileo IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Galileo-AI-1400x736.png Galileo IA /$$$img/

Via : Galileo IA Lancée en 2022, Galileo IA a révolutionné la façon dont les conceptions d'interface utilisateur sont créées. Son générateur de conception d'interface utilisateur est entraîné sur des milliers de conceptions exceptionnelles pour vous apporter des dispositions et des illustrations haute-fidélité pour de multiples plateformes.

L'utilisation de l'outil est simple ; vous avez seulement besoin d'une description textuelle. Galileo IA génère alors une conception d'interface de bout en bout, y compris des icônes et des copies sur mesure ! Utilisez des ajustements mineurs pour dépasser les modèles d'interface utilisateur fastidieux et faire en sorte que votre conception se démarque.

Les meilleures fonctionnalités de Galileo IA

Génère des conceptions d'interface utilisateur haute-fidélité

Convivialité

Inclut du contenu et des illustrations et images générées par l'IA

Limites de l'IA de Galileo

N'a pas encore été entièrement mis à la disposition du public (vous devez demander un accès anticipé)

Prix de Galileo IA

Les informations sur les prix ne sont pas disponibles

Aucune évaluation déterminable pour l'instant

8. DALL-E 2 par Open IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/DALL-E-2-by-Open-AI.jpg DALL-E 2 par Open IA /$$img/

Via : DALL-E 2 Lorsque DALL-E est sorti en 2021, il a pris le monde d'assaut grâce à sa capacité à générer des images saisissantes à partir du langage naturel. Environ un an plus tard, OpenAI nous a gratifiés de la version améliorée de cet outil, DALL-E 2. Par rapport à la première édition, il produit des images plus précises et plus réalistes avec une résolution 4x plus grande.

En plus de combiner des styles et des concepts pour créer des images générées par l'IA, cet outil permet d'explorer des variations. L'éditeur DALL-E 2 propose Inpainting pour l'ajout et la suppression d'éléments sur la base d'invitations supplémentaires, afin de tenir compte des ombres, des textures et des reflets. Outpainting permet de faire un zoom arrière pour élargir la composition de l'image.

DALL-E 2 by Open IA meilleures fonctionnalités

Création d'images de haute qualité

Nombreux outils de modification en cours

Mises à jour fréquentes

Mesures de protection contre la création de contenus explicites ou violents

DALL-E 2 by Open IA limitations

L'essai gratuit n'est plus disponible

Peut ignorer des invitations plus longues, instructions

Prix de DALL-E 2 by Open IA

15 $ pour 115 crédits

DALL-E 2 par Open IA évaluations et critiques

G2 : 3.8/5 (20+ commentaires)

: 3.8/5 (20+ commentaires) Capterra : 5/5 (moins de 5 avis)

9. Khroma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Khroma-1400x648.png Khroma /$$img/

Via : Khroma La couleur est un élément de conception psychologique et peut influencer le processus de prise de décision de vos utilisateurs. Mais choisir la bonne palette de nuances peut s'avérer déroutant. Faites appel à Khroma pour réduire la palette parfaite grâce à son outil de couleur IA !

En tant que générateur de palettes de couleurs personnalisées, Khroma est un outil IA de conception graphique indispensable. Il a été entraîné sur des milliers de palettes créées par des humains pour produire des combinaisons de couleurs qui fonctionnent.

En outre, vous pouvez entraîner son réseau neuronal en sélectionnant des couleurs qui résonnent avec vous. Les résultats sont des palettes magnifiques et personnalisées, que vous pouvez afficher sous forme de dégradés, de typographie ou d'images personnalisées.

Enregistrez vos favoris pour les utiliser plus tard, avec leurs noms, leurs codes hexagonaux et leurs évaluations d'accessibilité WCAG. Vous recherchez quelque chose de spécifique ? Filtrez le générateur en fonction de facteurs tels que la teinte, la nuance et la couleur.

Khroma meilleures fonctionnalités

Générateur de palette de couleurs IA

Algorithme entraînable

Affiche les couleurs sous forme de palettes, de dégradés, de typographies ou d'images

Placer les favoris pour plus tard

Filtres de générateur pratiques

Limites de Khroma

Pas encore de fonction de téléchargement/exportation

Prix de Khroma

Free

Product Hunt : 4.3/5 (15+ commentaires)

10. Jasper.IA

Via : Jasper.IA Tous les artistes redoutent un méchant commun : le bloc créatif. Heureusement, nous vivons à une époque où les outils IA comme Jasper sauvent la mise aux concepteurs, aux spécialistes du marketing et aux rédacteurs dans l'ornière, en les aidant à créer un contenu exceptionnel grâce à des invites.

La plateforme est un générateur d'art et un rédacteur IA pour des projets polyvalents. Pour générer des conceptions graphiques, tout ce que vous avez à faire est :

Lancer le générateur Rédiger une invite, instructions Sélectionner un style, tel que Anime ou Peinture à l'huile Générer le contenu gratuit

Jasper crée quatre images à la fois. Son filtre de contenu garantit que les créations sensibles ou dangereuses sont exclues des résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper.IA

Moteur IA entraînable qui apprend votre style préféré

Travail dans plus de 30 langues

Protocoles de sécurité et de confidentialité de haut niveau

Essai gratuit disponible

Limites de Jasper.IA

Des tutoriels sur l'utilisation de certaines fonctionnalités seraient utiles

Vous ne pouvez pas mettre de copyright sur les images générées

Prix de Jasper.ai

Creator : 39 $/mois

: 39 $/mois Teams : 99$/mois

: 99$/mois Business : Contacter l'équipe commerciale

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Jasper.IA évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1 000+ commentaires)

Créez à l'infini avec les outils ClickUp IA

Que vous soyez un designer ou un simple mortel ayant besoin d'un design rapide, nos outils IA listés peuvent faciliter votre parcours créatif. Exploitez leur potentiel pour accéder à de magnifiques designs à des fins personnelles ou d'entreprise. 🤖

De nombreux outils, comme ClickUp, peuvent générer du contenu pour divers cas d'utilisation, assister vos initiatives marketing et.. améliorer votre retour sur investissement .

Alors, qu'attendez-vous ? Embrassez l'avenir de la créativité avec l'un de vos acolytes IA favoris !