8 modèles fiables de ROI pour suivre les rendements dans Excel et ClickUp

Le retour sur investissement (RSI) est l'indicateur de référence pour mesurer la rentabilité de tout ce qui est fait dans le cadre d'une activité commerciale. Il s'agit de déterminer combien un projet rapporte par rapport à son coût, exprimé en pourcentage. Un retour sur investissement négatif signifie que le projet est déficitaire.

Bien que les calculs de retour sur investissement soient assez élémentaires, ils ont un poids considérable dans le monde de l'entreprise. Les décisions de poursuivre ou d'abandonner un projet dépendent de ces chiffres.

Cela vous semble exigeant ? C'est pourquoi vous avez besoin des modèles de ROI appropriés pour gérer le portefeuille de votre entreprise et optimiser votre stratégie d'allocation de capital.

Nous vous proposons une liste des modèles de ROI les plus sophistiqués pour gérer les ventes et les investissements et prendre des décisions basées sur des données afin de maximiser vos résultats.

Qu'est-ce qu'un modèle de ROI ?

Avant d'aborder les modèles, rafraîchissons nos connaissances sur le retour sur investissement d'un point de vue mathématique. Le retour sur investissement indique essentiellement le taux de croissance ou de décroissance de votre investissement dans un projet ou une activité. Voici l'équation du retour sur investissement :

retour sur investissement (ROI) = (Ventes totales - Coût de l'investissement) ÷ Coût de l'investissement

L'importance de tout ce que fait une entreprise se résume au rendement, c'est pourquoi vous avez besoin d'un modèle pour ajouter une structure à votre méthode du revenu net.

Un modèle de RCI est un outil d'examen financier destiné aux chefs de projet et aux responsables stratégiques. Il centralise les données des projets en cours et proposés, ce qui vous permet d'obtenir des informations sur :

Les projets les plus intéressants

Les projets qui devraient être abandonnés en raison d'un retour sur investissement négatif ou faible

Les opportunités d'investissement lucratives

Les projets qui bloquent plus de fonds (capital) qu'ils ne le devraient

La santé financière globale de l'entreprise

Ce modèle fournit un cadre pour planifier, calculer et illustrer votre ROI pour les parties prenantes internes. Il peut être assorti de fonctions supplémentaires permettant de fixer des objectifs, de décrire les activités de renforcement du ROI et de suivre les indicateurs de vente,

classer les projets par ordre de priorité

et des tâches, ou faire des prévisions.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de ROI ?

Le type de modèle de retour sur investissement dont vous avez besoin dépend de votre objectif, qu'il s'agisse d'analyser un seul projet, d'en comparer plusieurs ou de créer un portefeuille à l'échelle de l'entreprise. Toutefois, pour être efficace, le modèle doit présenter certaines caractéristiques clés, telles que

Personnalisabilité : Il doit vous permettre de modifier et de personnaliser les différentes sections afin de calculer le retour sur investissement et de suivre le coût total. Par exemple, de nombreux modèles vous permettent d'adapter les objectifs à l'aide de la fonction OKR (objectifs et résultats clés)

: Il doit vous permettre de modifier et de personnaliser les différentes sections afin de calculer le retour sur investissement et de suivre le coût total. Par exemple, de nombreux modèles vous permettent d'adapter les objectifs à l'aide de la fonction OKR (objectifs et résultats clés) L'attrait visuel : Vous devez être en mesure d'ajouter des éléments tels que des images, des diagrammes et des graphiques pour fournir une représentation visuelle des RCI et faciliter les comparaisons

: Vous devez être en mesure d'ajouter des éléments tels que des images, des diagrammes et des graphiques pour fournir une représentation visuelle des RCI et faciliter les comparaisons Structure claire : Les meilleurs modèles de RCI comportent des sections organisées qui vous permettent d'assimiler les informations clés sur une base régulière feuille de prix

: Les meilleurs modèles de RCI comportent des sections organisées qui vous permettent d'assimiler les informations clés sur une base régulière feuille de prix Polyvalence et évolutivité : Alors que les modèles de RCI ne sont généralement pas destinés à un secteur spécifique, ils doivent s'adapter facilement pour représenter différents types et tailles d'investissements, de dépenses, de projets ou de pools de revenus

: Alors que les modèles de RCI ne sont généralement pas destinés à un secteur spécifique, ils doivent s'adapter facilement pour représenter différents types et tailles d'investissements, de dépenses, de projets ou de pools de revenus Options de collaboration : Il doit permettre une révision en temps réel et des sessions de brainstorming avec votre équipe stratégique

8 modèles de ROI à utiliser en 2024

Vous trouverez plus d'un calculateur de retour sur investissement sur Internet, mais le puits est plutôt sec lorsqu'il s'agit de modèles faciles à analyser pour déterminer le flux de trésorerie de l'entreprise.

En gardant à l'esprit les différents objectifs de l'entreprise, nous avons sélectionné huit des modèles de retour sur investissement les plus performants pour évaluer et comparer les projets et les processus d'entreprise. Une grande partie de nos modèles proviennent de

ClickUp

-Ils sont entièrement gratuits et conviennent à la plupart des cas d'utilisation. Les options autres que ClickUp peuvent être payantes.

Plongeons dans le vif du sujet et préparons votre entreprise à la croissance !

1. Modèle de feuille de commission ClickUp ROI

Notre premier choix est le modèle

Modèle de feuille de commission ClickUp ROI

-Idéal pour examiner le retour sur investissement de l'équipe de vente et le montant dépensé en commissions pour chaque membre !

Ce modèle vous aide à suivre les commissions gagnées par les différentes équipes de vente et les membres individuels. Il s'agit d'un outil unique pour calculer les commissions en fonction du nombre d'unités vendues.

Pour commencer à utiliser le modèle, il est préférable de garder à l'esprit une fourchette de retour sur investissement, par exemple 25%-30%. Vous pouvez alimenter le modèle avec des structures de commissions simples ou compliquées et vous assurer que chacun est rémunéré équitablement pour le travail accompli. Ajustez les taux de commission en fonction des tendances actuelles du marché, tant que votre retour sur investissement ne tombe pas en dessous du taux souhaité.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes du modèle est que les membres de votre équipe peuvent avoir des taux de commission différents en fonction de leur expérience ou de leurs performances.

Voici quelques exemples pratiques de ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Objectifs de ClickUp à chaque vendeur et suivez leurs performances (gardez des objectifs réalistes pour éviter de démotiver votre équipe) Personnalisez les formules pour les commissions totales ou le retour sur investissement Fixer des étapes et inciter les membres de l'équipe à les atteindre Fournir un retour d'information à votre équipe de vente sur une base mensuelle ou trimestrielle Faire des prévisions budgétaires sur la base des derniers rapports de vente

L'utilisation du modèle ne pourrait être plus simple : il suffit d'ajouter les noms de chaque vendeur ainsi que des informations pertinentes telles que la classification de l'équipe et la structure des commissions. Suivez les données grâce aux vues Commission par équipe et Commission par zone.

2. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Les changements constants dans les ventes peuvent rendre difficile le maintien d'un retour sur investissement moyen. Heureusement, vous avez la

Modèle de suivi des ventes ClickUp

pour stabiliser les retours sur investissement face à des processus de vente en constante évolution. Ce modèle est doté d'un grand nombre de fonctions qui vous aideront à

Obtenir des informations précises en temps réel sur tous les aspects mobiles de votre processus de vente

Adapter les plans et rédiger des OKR efficaces pour atteindre les objectifs

Tester différentes techniques de vente

Suivre les objectifs atteints et non atteints

Si vous souhaitez utiliser ce modèle de manière efficace, il vous suffit d'entrer les bonnes données dans les champs personnalisés prévus à cet effet. Ajoutez des informations sur pratiquement tout, du Type de produit et Objectif de profit au Nombre de retours.

En fonction des performances de votre équipe, vous pouvez calculer des retours sur investissement triés par produit ou par période. Jouez avec les modèles de vue pour obtenir des perspectives simplifiées.

Par exemple, la vue Volume des ventes par mois présente les ventes totales pour chaque mois, ce qui vous aide à identifier les tendances et à prévoir les ventes futures. Vous pouvez également utiliser la vue Volume des ventes par produit pour explorer la qualité du retour sur investissement de vos produits les plus populaires.

Le suivi des ventes par vous-même peut être une tâche ardue, surtout si votre entreprise vend des milliers d'unités chaque mois. Ce n'est pas un problème avec ce modèle - il offre d'excellentes fonctionnalités pour collaborer avec vos coéquipiers et leur déléguer des tâches.

Et grâce à

Les riches options de personnalisation de ClickUp

vous pouvez créer un outil de suivi des ventes qui s'adapte parfaitement à votre entreprise !

3. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Le suivi des clients potentiels est une priorité absolue pour toute entreprise. Mais soyons honnêtes, s'occuper des clients potentiels, des conversions et de l'information sur les produits et services, c'est aussi s'occuper de l'information sur les produits et services

parcours client

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas une partie de plaisir.

Un oubli anodin peut vous faire perdre votre crédibilité auprès de vos clients et, au final, nuire à votre retour sur investissement. Mais grâce à

Modèle de pipeline de vente de ClickUp

vous pouvez surveiller votre pipeline de vente comme un faucon, jour après jour !

Le modèle offre une foule de fonctions astucieuses pour améliorer la qualité de vos ventes

la gestion des clients

. Ses vues multiples et ses sections soigneusement conçues vous permettent de visualiser votre entonnoir de vente de haut en bas, d'examiner, de hiérarchiser et de gérer les prospects à l'aide d'une interface de type "glisser-déposer".

Ce modèle est divisé en deux sections :

Gestion du pipeline Gestion des comptes

Les deux parties fournissent un aperçu approfondi de vos processus de vente.

Pour prédire les ventes futures et les retours sur investissement avec une grande précision, nous vous recommandons de diviser votre pipeline en phases plus petites, telles que la qualification des prospects, la prise de contact, la négociation et la clôture. Attribuez des tâches aux membres à chaque étape, afin de les responsabiliser dans le processus.

La gestion des comptes consiste à assurer le suivi des clients, à traiter les commentaires et les demandes de service, et à identifier les domaines à améliorer. Ajoutez des Statuts personnalisés et des attributs de dernier contact à chaque client pour conserver vos données

Flux de travail CRM

cohérent et productif !

Vous êtes déçu de devoir modifier manuellement le modèle tous les jours ? Ne vous inquiétez pas ! Ce modèle est livré avec trois automatismes ClickUp pour mettre à jour les listes et les destinataires en mode automatique.

4. Modèle de plan d'action pour l'immobilier ClickUp

Le plan d'action

Modèle de plan d'action ClickUp pour l'immobilier

est peut-être la seule option spécifique à un secteur sur notre liste, mais croyez-nous quand nous disons qu'elle peut vous aider à faire des projections financières pour n'importe quel créneau.

Ce modèle est conçu pour

les agents immobiliers et les gestionnaires de biens

. Il vous permet d'organiser et de prioriser les tâches par le biais de plans d'action quotidiens, vous aidant ainsi à

créer une feuille de route

pour votre parcours d'investissement et comparez les biens immobiliers à l'aide des retours sur investissement.

Au fond, ce modèle permet de prospecter des opportunités d'investissement potentielles afin d'augmenter votre ROI. Ses fonctions de comparaison basées sur la rentabilité en font un outil polyvalent d'analyse du retour sur investissement pour tout projet ou portefeuille.

Voici comment utiliser le modèle pour mesurer la croissance de vos investissements :

Définir des objectifs mesurables: Notez vos objectifs de bénéfices et la valeur de votre investissement les indicateurs clés pour mesurer le succès . Vous pouvez utiliser Docs ClickUp pour l'archivage Identifiez vos investissements: Ajoutez des détails uniformes sur toutes vos voies d'investissement pour faciliter la comparaison. Vous pouvez générer des projections de retour sur investissement pour tous les projets ou pour des projets spécifiques Faites des comparaisons de ROI côte à côte: Utilisez les chiffres de ROI pour sélectionner le(s) projet(s) dans le(s)quel(s) il vaut la peine d'investir

Il ne s'agit toutefois que d'une esquisse, puisque

des dizaines de processus

s'interposent entre vous et le retour sur investissement souhaité. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une

modèle de plan d'action

il vous aidera donc à élaborer un plan détaillé pour augmenter votre rendement à long terme. 🤑

5. Modèle de KPI de vente ClickUp

Pour comprendre et augmenter votre ROI, vous devez d'abord analyser

les indicateurs de vente

sous différents angles. Les

Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

vous permet de mesurer les performances de votre équipe et de planifier l'augmentation de votre potentiel de revenus ! 📈

Le modèle présente les indicateurs clés de performance des ventes à travers trois sections :

Rapport hebdomadaire Rapport mensuel Tableau des recettes par mois (un affichage de style Kanban présentant les ventes hebdomadaires pour un mois)

Le modèle vous offre 15 champs personnalisés représentant des indicateurs tels que le nombre de ventes, le chiffre d'affaires total, les tentatives de vente incitative, les ventes incitatives réussies et le nombre de devis.

Vous souhaitez étudier des indicateurs particuliers ? Vous pouvez trier les champs à l'aide de filtres et de

générer des rapports ciblés

avec les chiffres du bénéfice net pour chaque semaine ou chaque mois.

En plus de vous aider à contrôler votre retour sur investissement, ce modèle offre de nombreux outils de collaboration et de personnalisation. Vous pouvez coder les sections par couleur, jouer avec les colonnes et créer des mises en page uniques pour promouvoir des vues d'ensemble des indicateurs clés de performance pertinents.

6. Modèle de ROI marketing par SlideTeam

Représentez le retour sur investissement de vos efforts marketing et suivez le succès de vos campagnes

L'un des moyens les plus rapides de s'assurer qu'un plus grand nombre de personnes entendent parler de votre entreprise est le contenu marketing et les campagnes de marketing, qu'il s'agisse d'e-mails,

les médias sociaux

des publicités, des prospectus ou des panneaux d'affichage. Mais seriez-vous prêt à investir de l'argent dans des

des projets de marketing

sans calculer le retour sur investissement ?

Un modèle de ROI spécifique au marketing permet de prédire le succès de vos efforts en estimant la rentabilité des dépenses correspondantes. Il est utilisé pour budgétiser ou justifier les coûts de marketing tels que les publicités, les enquêtes auprès des clients, les frais d'agence et les salaires du personnel.

Utilisez le Marketing ROI Template by SlideTeam et créez la représentation visuelle parfaite de vos campagnes passées ou futures pour vos parties prenantes. Ce modèle PowerPoint est livré avec des diapositives 100% modifiables, des icônes et des formes personnalisées.

Alors que les diapositives par défaut ont des éléments prédéfinis, c'est à votre équipe marketing de les modifier en fonction de votre public et de votre marque. Vous pouvez personnaliser les couleurs et les polices et ajouter des boîtes de dialogue pour faciliter la compréhension de la présentation par les personnes qui la regardent pour la première fois.

Ce modèle est surtout utile pour communiquer vos plans à vos équipes de direction ou de comptabilité lors des réunions budgétaires.

7. Modèle PowerPoint de rapport de suivi du ROI par SlideTeam

Représentez les détails de votre ROI avec le modèle de rapport de suivi du ROI PowerPoint de SlideTeam

Calculer les retours sur investissement n'est pas une mince affaire, mais savoir comment présenter les données de manière cohérente à un public général est une tâche ardue. Dans la plupart des cas, le plus grand obstacle est de communiquer des chiffres à des personnes qui n'ont pas de connaissances en finance ou en comptabilité.

Le modèle PowerPoint de rapport de suivi du retour sur investissement de SlideTeam résout ce problème. Sa structure de tableau simple présente des données numériques de base sans submerger votre public. Vous pouvez énumérer le coût d'un investissement et les revenus générés et les relier à la valeur du retour sur investissement dans une seule fenêtre !

La représentation des bénéfices peut s'avérer encore plus difficile si vous présentez plus d'un investissement, ce qui est souvent le cas. Grâce à ce modèle, vous disposerez de suffisamment d'espace pour présenter plusieurs investissements et les revenus qu'ils génèrent

créer des rapports

sur la façon dont ils se comparent.

L'un des principaux avantages de ce modèle est sa convivialité. Comme il s'agit d'un modèle PowerPoint, la plupart des utilisateurs apprécient le sentiment de familiarité qu'il procure.

Chaque élément du modèle est personnalisable : ajoutez ou supprimez des sections, modifiez les couleurs ou utilisez des icônes et des symboles pour donner du caractère à votre présentation !

8. Modèle Excel de ROI par 365FinancialAnalyst

Calculez votre ROI avec le modèle Excel ROI de 365FinancialAnalyst

Si tout ce dont vous avez besoin est une calculatrice de ROI pour des investissements ou des projets très compliqués, le modèle Excel de ROI de 365FinancialAnalyst répond à vos attentes.

Ce modèle est intricitement conçu pour les calculs complexes de ROI qui dépendent de diverses variables, telles que les commissions de l'équipe de vente, les taxes et les rendements des dividendes. Il n'est pas possible d'effectuer manuellement des calculs aussi laborieux et sujets aux erreurs.

Une seule petite erreur pourrait fausser l'image de la santé de votre entreprise. En conséquence, vous pourriez prendre les mauvaises décisions et nuire à votre entreprise.

Ce modèle gratuit de feuille de calcul Excel sur le retour sur investissement permet de simplifier les calculs. Il contient des formules définies pour extraire le taux de rendement correct après avoir pris en compte toutes les variables - il vous suffit d'entrer les données dans les cellules requises.

Le modèle privilégie la fonctionnalité par rapport à l'esthétique. Ne vous attendez donc pas à des fonctions de personnalisation ou de collaboration.

Mesurez la rentabilité de votre entreprise avec les modèles de ROI

Les modèles de retour sur investissement sont des outils précieux pour déterminer la rentabilité de votre entreprise. En utilisant ces modèles, vous pouvez facilement et précisément suivre vos investissements, mesurer leur rendement et, en fin de compte, prendre des décisions éclairées en matière de finances.

N'oubliez pas que la clé de l'amélioration de la rentabilité de votre entreprise réside dans un suivi et une analyse cohérents. Les modèles de retour sur investissement peuvent vous servir de guide dans ce processus, en vous aidant à naviguer dans le paysage complexe des finances de l'entreprise.

