10 modèles gratuits de pipeline de vente pour fermer plus de contrats

Qu'est-ce qui fait la réussite d'une équipe commerciale ? Est-ce le talent, la taille ou des outils sophistiqués ? Bien que tous ces éléments soient cruciaux, les meilleures équipes commerciales se concentrent sans relâche sur la gestion et la croissance de leur pipeline de ventes.

Ce dernier est un élément essentiel de la prévision du chiffre d'affaires et du formulaire d'une stratégie commerciale solide.

Cependant, les équipes commerciales sont souvent confrontées à des défis tels que la désorganisation des pistes, le manque de visibilité sur le parcours de vente des prospects et des difficultés dans le processus de suivi lors de la structuration de leur pipeline de vente.

Un modèle de pipeline de vente peut vous aider à rationaliser votre processus de vente, à gérer les pistes, à suivre la progression des ventes et à améliorer les taux de conversion.

Cet article partage 10 modèles d'équipes commerciales gratuits que vous pouvez utiliser pour renforcer votre pipeline de vente et améliorer l'efficacité et la performance des ventes.

Qu'est-ce qu'un modèle de pipeline de vente ?

Un modèle de pipeline de vente planifie visuellement toutes les phases du processus de vente, y compris la prospection, la qualification des prospects, la maturation des prospects et la finalisation des contrats. Il permet de replacer toutes les données de l'équipe commerciale dans leur contexte afin que vous puissiez suivre efficacement les forfaits, vous concentrer sur les bonnes opportunités et mettre en œuvre une stratégie bien planifiée.

Un modèle de pipeline de vente efficace fournit un cadre clair qui peut être décomposé en génération de leads, qualification, prise de contact, abonnements, négociations et conclusion d'affaires. Si vous ne voulez pas que vos affaires passent entre les mailles du filet, un modèle de pipeline de vente est un excellent complément à votre arsenal d'outils d'aide à la vente logiciel de suivi des ventes des outils et des ressources.

Les services commerciaux utilisent ces modèles pour fixer des objectifs réalistes, identifier les obstacles et les opportunités de vente, suivre la progression à travers l'étape du pipeline de vente et prévoir les ventes.

Chaque modèle d'équipe commerciale devrait idéalement comprendre les éléments suivants :

Nombre d'opportunités dans votre pipeline : Est-ce que votre pipeline a suffisamment d'opportunités pour se transformer en équipes commerciales ?

: Est-ce que votre pipeline a suffisamment d'opportunités pour se transformer en équipes commerciales ? La taille et la valeur de chaque opportunité : Quelle est la taille moyenne de l'affaire et le nombre d'affaires enregistrées ? Quelles équipes commerciales travaillent sur l'affaire, etc

: Quelle est la taille moyenne de l'affaire et le nombre d'affaires enregistrées ? Quelles équipes commerciales travaillent sur l'affaire, etc Délai entre les phases de l'équipe commerciale : Combien de temps faut-il à chaque opportunité pour passer d'une étape à l'autre, y compris la date de Fermé prévue, la probabilité de gagner, le temps global pour conclure des affaires ?

Avant d'en adopter un pour votre équipe, il est utile de comprendre ce qui fait un bon modèle d'équipe commerciale.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'équipe commerciale ?

Votre modèle de pipeline de vente doit être une ressource, et non une distraction, qui vous permet de gérer efficacement votre pipeline de vente et d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires.

Pour obtenir un retour sur investissement maximal de votre modèle de pipeline commercial, voici ce que vous devez rechercher :

Des étapes bien définies

Vous devez définir chaque étape du processus commercial pour vous assurer que vos représentants sont sur la même page en ce qui concerne le passage d'une opportunité de la génération de leads à la qualification et à la clôture, et pour éviter toute mauvaise communication.

Représentation visuelle

Un modèle d'équipe commerciale efficace doit permettre une représentation visuelle des étapes critiques du processus de vente indicateurs de l'équipe commerciale et les indicateurs clés de performance.

Fonctionnalités de collaboration

Choisissez un modèle de rapport sur les équipes commerciales avec des cours d'édition en temps réel, des fonctionnalités de mise en forme pour rendre le modèle visuellement attrayant et la possibilité de collaborer à l'aide de mentions, d'étiquettes et de commentaires.

Capacités de rapports

Le modèle de pipeline de vente gratuit devrait fournir une analyse détaillée de la santé de votre pipeline et des données de vente et suivre les performances des représentants commerciaux.

Intégration à vos flux de travail

Enfin, vos équipes commerciales devraient être en mesure d'intégrer ce modèle dans leurs flux de travail existants. Par exemple, vous devriez être en mesure d'importer automatiquement les données du pipeline à partir du modèle dans votre CRM pour un flux de données sans erreur.

10 modèles gratuits d'équipes commerciales

Si vous êtes prêt à construire votre première équipe commerciale, voici les 10 meilleurs modèles que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser dès aujourd'hui.

1. ClickUp : étapes de création d'un modèle d'entonnoir de vente

Utilisez le modèle d'entonnoir de vente de ClickUp pour obtenir rapidement des informations sur les clients, développer la sensibilisation et créer automatiquement des tâches

L'entonnoir des ventes est un élément clé de l'équipe commerciale. Il indique le nombre d'équipes commerciales qui passent de la connaissance de votre marque à l'achat final.

L'entonnoir ClickUp étapes pour créer un modèle d'entonnoir de vente aide les équipes commerciales à faire passer leurs clients du statut de prospects à celui de clients, et visualise les différentes étapes de l'entonnoir afin de prévoir, de gérer et d'améliorer les performances commerciales.

Ce modèle comprend les éléments suivants Vue Tableau ClickUp que vous pouvez utiliser pour visualiser toutes les étapes, y compris la génération de leads, la qualification, le nurturing et la discussion.

Grâce à ce modèle, vous pouvez surveiller en permanence la façon dont un lead qualifié évolue à travers chaque étape et prendre les mesures appropriées en réponse. L'analyse de ces étapes vous permet d'élaborer et de mettre à jour des contenus et des supports ciblés afin d'entretenir efficacement les clients potentiels. ClickUp Brain , l'assistant IA intégré de ClickUp, soulage votre équipe commerciale en pré-remplissant les données dans vos modèles de pipeline de vente. De plus, ClickUp Brain aide à :

Comprendre les préférences des clients

Identifier rapidement les prospects potentiels

S'engager avec les clients promptement, instructions

Par exemple, les équipes commerciales peuvent utiliser ClickUp Brain pour rédiger des e-mails engageants à l'attention des clients lorsque leurs abonnements sont sur le point d'expirer.

Utilisation de ClickUp Brain pour générer des e-mails de renouvellement d'abonnement pour les clients actifs

En voici un autre cas d'utilisation de l'IA dans l'équipe commerciale : Utilisez ClickUp Brain avec des ClickUp Clips pour créer des vidéos avec des transcriptions générées par l'IA.

Cette fonctionnalité est pratique pour l'onboarding d'un nouveau client et la création d'une vidéo de démonstration personnalisée pour expliquer des concepts complexes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-32.gif ClickUp Clips /$$img/

enregistrez et partagez de courtes vidéos avec ClickUp Clips_

2. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Gérez chaque étape de votre équipe commerciale à l'aide du modèle de pipeline de vente ClickUp

Votre équipe commerciale est l'endroit d'où proviennent tous vos revenus. Garder un œil sur vos équipes commerciales du début à la fin vous permet d'optimiser vos chiffres.

Vous avez besoin des Modèle de pipeline de vente ClickUp pour visualiser votre processus commercial et hiérarchiser les pistes en fonction de critères tels que l'urgence et le potentiel.

Ajoutez les pistes recueillies par le biais d'appels téléphoniques, de recommandations et d'e-mails et répartissez-les progressivement dans les différentes étapes de votre cycle de vente. Déléguez ensuite vos représentants à d'autres paramètres ou à d'autres étapes du cycle de vente.

Ce modèle gratuit de pipeline de vente vous aide à mettre en place des flux de travail efficaces et libelle les tâches selon des statuts personnalisés tels que "épuisé", "suivi" ou "attention requise". Un pipeline de vente efficace permet d'établir des prévisions plus précises sur les ventes futures et d'accélérer le développement des produits. Il vous permet également de vous rapprocher de vos clients objectifs commerciaux .

💡Pro tip: _L'utilisation d'un logiciel CRM fiable pour centraliser les données des clients et gérer tous les mouvements des prospects peut rendre vos équipes commerciales plus productives. Cette liste de logiciels de gestion de la relation client (CRM) a été dressée pour vous aider à améliorer la productivité de vos équipes commerciales 20 meilleurs logiciels de CRM vous avez besoin d'aide pour démarrer

3. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Suivez et analysez toutes les parties mobiles de votre équipe commerciale en utilisant le modèle de suivi des ventes de ClickUp

Pour que les équipes commerciales donnent le meilleur d'elles-mêmes, vous devez mettre en place un processus de vente rigoureux. Utilisez le Modèle de suivi des ventes ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de chaque élément mobile de votre équipe commerciale.

Ce modèle vous aide à élaborer un forfait de vente infaillible en suivant vos performances par rapport aux objectifs de vente et en obtenant une visibilité sur les performances individuelles et celles de l'équipe.

Les équipes commerciales peuvent suivre chaque interaction entre le client potentiel et le représentant, recueillir des commentaires et programmer des e-mails de suivi en temps voulu.

Utilisation Tableaux de bord ClickUp dans votre modèles de plans de vente pour identifier et suivre les indicateurs clés tels que la valeur de la vie du client. Ajoutez un Tableau des offres standard, la probabilité de gain et le revenu moyen par client selon vos préférences.

💡Pro Tip: Jalons ClickUp le système ClickUp Milestones permet de diviser les cibles les plus importantes en tâches plus petites, ce qui permet à chacun de rester aligné sur les cibles clés. N'oubliez pas de célébrer les petites victoires pour maintenir la motivation de votre équipe !

4. Modèle de rapport d'équipe commerciale ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.14.09-PM.png Utilisez le modèle de rapport de vente de ClickUp pour suivre et analyser les performances de vente https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Modèle de rapport de ventes de ClickUp est une feuille de calcul simple qui permet de suivre les indicateurs clés et d'avoir une idée de votre progression et de vos forfaits futurs.

Les diagrammes visuels vous permettent de repérer les opportunités et les tendances, d'analyser les performances commerciales et d'optimiser votre stratégie commerciale processus de planification des ventes et des opérations (S&OP) .

Bien que vous puissiez créer des rapports sur les équipes commerciales sur des feuilles de calcul Excel, modèles de rapports de vente affichent des projets comparables et offrent des possibilités d'automatisation pour stimuler votre productivité.

5. Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-16.jpeg Tracez le parcours de votre client à travers les différentes étapes de l'entonnoir de vente en utilisant le modèle de plan de parcours du client de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322650&department=professional-services Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de plan d'itinéraire client ClickUp est un modèle de tableau blanc qui vous aide à comprendre les expériences de vos clients avec votre marque. Ce modèle représente les points de douleur, les actions, les besoins et les attentes des clients afin d'améliorer le parcours client à chaque point de contact.

Les équipes commerciales qui travaillent sur des affaires complexes peuvent utiliser ce modèle pour mieux comprendre les comportements et les sensibilités des clients, ce qui leur permet de proposer des produits plus efficacement.

💡Pro tip: Pour assister vos efforts de cartographie du parcours client, envisagez d'investir dans un logiciel de base de données clients le logiciel de base de données clients /%href/ est un logiciel de base de données qui répond à vos besoins. Cela vous aidera à obtenir des informations précieuses sur les interactions avec vos clients

6. Modèle de plan de réussite ClickUp pour les clients

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-18.jpeg Avec le modèle de plan de réussite client de ClickUp, obtenez des informations sur le comportement des clients afin d'améliorer vos offres https://app.clickup.com/signup?template=t-900200003620&department=support Télécharger ce modèle /$$cta/

Modèle de plan de réussite personnalisé de ClickUp décrit la stratégie et les processus d'un forfait complet de gestion du pipeline des ventes. Il est idéal pour les équipes qui cherchent à améliorer l'expérience client tout au long du cycle de vie du client.

Ce modèle de pipeline de vente offre les avantages suivants :

Définir les critères de réussite propres à chaque client avec des statuts personnalisés tels que abonnement actif, à risque, désabonné et nouveau client

Organiser les activités d'accueil, de formation et de réussite et enregistrer des informations personnalisées sur chaque client en fonction du type d'abonnement, de l'étape du compte, du contrat et de la description du problème

Améliorez le suivi de la réussite des clients grâce à des sous-tâches imbriquées, des étiquettes, des libellés de priorité et des assignés

💡Pro Tip: Get one of these outils d'automatisation des ventes pour automatiser les tâches chronophages, rationaliser les flux de travail, se concentrer sur la gestion et le suivi du pipeline et _améliorer la productivité de votre équipe

7. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.20.47-PM.png Le modèle de rapport de vente hebdomadaire ClickUp permet d'évaluer les indicateurs et les performances hebdomadaires des équipes commerciales https://app.clickup.com/signup?template=t-205427069&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

En tant qu'expert en vente, vous souhaitez suivre régulièrement des indicateurs clés de performance cruciaux, tels que le ratio leads/opportunités, le taux de conversion des leads, les ventes par région et le volume des ventes par canal. Modèle de rapport hebdomadaire sur les équipes commerciales de ClickUp est un excellent moyen de suivre les indicateurs clés, de planifier la réussite future et d'optimiser les performances de votre équipe dans un endroit centralisé au lieu de jongler avec plusieurs outils pour recueillir ces informations.

Utilisez ce modèle pour analyser les données essentielles de vos rapports de vente hebdomadaires, telles que le nombre de prospects et les ventes générées.

Analysez ces données par rapport aux performances commerciales antérieures, telles que les rapports hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, afin de repérer les tendances dans le pipeline de vente, les anomalies à l'étape de l'accord et les possibilités d'amélioration des activités de vente.

Lors de l'attribution des tâches hebdomadaires à votre équipe commerciale, utilisez les outils suivants Vue Charge de travail de ClickUp pour évaluer la charge de travail, s'assurer que chacun travaille à sa capacité optimale et réaffecter le travail en fonction de vos conclusions afin de prévenir l'épuisement professionnel.

💡 Conseil pro: Donnez à votre équipe commerciale les outils et les ressources nécessaires pour l'aider à donner le meilleur d'elle-même. Voici une liste de $$$a des meilleurs outils d'aide à la vente pour améliorer votre stratégie commerciale.

8. Feuille de calcul pour le suivi du pipeline de Sales Hacker

via Pirate des ventes Vous cherchez un modèle d'équipe commerciale simple qui se concentre principalement sur les nombres ? Dans ce cas, le Feuille de calcul pour le suivi du pipeline de Sales Hacker peut être une bonne option. Il fournit un aperçu trimestre par trimestre de vos chiffres de vente, ce qui vous permet de rester organisé et de prendre des décisions fondées sur des données pour stimuler les décisions de vente.

Bonus: Consultez cette liste de 30+ outils commerciaux vous devez prendre de l'avance et mettre en place une équipe commerciale plus efficace.

9. Modèle Excel d'équipe commerciale par OnePageCRM

via OnePageCRM utilisez le modèle Excel de pipeline commercial de OnePageCRM pour mapper votre stratégie de pipeline commercial_

Le Modèle Excel de pipeline commercial par OnePageCRM est conçu pour mapper votre stratégie de pipeline à partir de zéro et paramétrer votre équipe commerciale pour qu'elle connaisse la réussite.

Il comprend tout ce dont vos équipes commerciales ont besoin pour gérer le pipeline, depuis le nom du contact, l'organisation, l'étape de l'affaire, la probabilité de gain, la date de clôture prévue et les prévisions pondérées. Insérez vos données dans cette feuille de calcul Excel et commencez à suivre votre pipeline commercial.

10. Modèle Excel d'entonnoir de vente par SalesFlare

via SalesFlare Les Modèle Excel d'entonnoir de vente par SalesFlare est parfait pour construire des étapes d'entonnoir de vente personnalisées qui correspondent à votre processus de vente unique.

Vous pouvez ajouter et supprimer des étapes, gérer les membres de l'équipe, créer des cibles et même définir des rappels pour les suivis avec les prospects.

Ce modèle gratuit est disponible aux formats Google Sheets et Excel, ce qui permet de mettre en place un processus d'optimisation des ventes à la fois simple et efficace.

Importez ce modèle de gestion de l'équipe commerciale dans votre CRM Salesflare, éliminez l'entrée manuelle de données et concentrez-vous sur la construction de relations plus fortes. Salesflare envoie également des notifications pratiques pour assurer le suivi et rester au top de vos tâches.

Signez plus de contrats avec les modèles de pipeline de vente de ClickUp

Si vous en avez assez de saisir manuellement des données pour gérer votre équipe commerciale et vos clients dans Excel, essayez les modèles d'équipes commerciales gratuits de ClickUp.

La suite de fonctionnalités de ClickUp - ClickUp Brain pour automatiser le pré-remplissage des modèles, les Jalons pour visualiser la progression, les Automatisations pour éliminer le travail fastidieux et le CRM pour importer toutes les données relatives aux interactions avec les clients et les prospects dans une plateforme centralisée - est largement utilisée par les équipes commerciales les plus performantes. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et téléchargez gratuitement notre modèle d'équipe commerciale.